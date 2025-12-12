Como desenvolver sua marca no LinkedIn como gerente de produto

Recentemente, uma gerente de produto postou no LinkedIn sobre o lançamento de um recurso que foi um fracasso total. Ela explicou o que deu errado, o que aprendeu e como abordaria a situação de maneira diferente. A postagem teve 10.000 visualizações e rendeu três ofertas de emprego.

Seu colega lançou um recurso de grande sucesso no mesmo mês e não postou nada. Nenhum recrutador entrou em contato. 😶‍🌫️

Não se trata de quem é melhor em produtos, mas de quem mostra seu raciocínio. Se as pessoas não conseguem ver como você raciocina, elas não conseguem se lembrar de você. E é por isso que o LinkedIn é mais importante do que os gerentes de produto gostam de admitir.

Este guia detalha como desenvolver autenticamente sua marca no LinkedIn como gerente de produto. Além disso, veremos como o ClickUp ajuda você a acompanhar e mostrar seu trabalho como gerente de produto. 🗂️

Por que o LinkedIn é importante para gerentes de produto

Como gerente de produto, sua rede de contatos é o seu patrimônio líquido. O LinkedIn serve como a principal plataforma onde os recrutadores encontram você, onde você constrói sua liderança inovadora e onde você se mantém conectado às últimas novidades da sua área.

Veja por que isso é importante:

Oportunidades de carreira vêm até você: um perfil forte significa que você receberá mensagens sobre vagas que correspondem à sua experiência e expectativas salariais.

Aprenda com os melhores: você ganha acesso a estruturas e pensamentos que levariam anos para desenvolver por conta própria.

Construa credibilidade que se acumula: futuros empregadores e colaboradores podem ver como você pensa antes mesmo de conhecê-lo.

Fique à frente das mudanças do setor: seu feed se torna um fluxo de aprendizado selecionado por profissionais que estão resolvendo problemas seu feed se torna um fluxo de aprendizado selecionado por profissionais que estão resolvendo problemas de gerenciamento de produtos neste momento.

🧠 Curiosidade: O projeto de redesenho do LinkedIn em 2012 (codinome “Projeto Katy”) foi inspirado pela estrela pop Katy Perry: a ideia era abandonar a interface web no estilo dos anos 90 e adotar algo mais moderno e simplificado.

Como construir uma base sólida no LinkedIn

Pense no seu perfil do LinkedIn como um portfólio de produtos sempre ativo, que funciona enquanto você dorme. Veja como construir uma base que atraia as oportunidades certas.

💬 Otimize seu perfil no LinkedIn

A otimização começa com a compreensão de como os recrutadores e gerentes de contratação encontram candidatos na plataforma.

O posicionamento estratégico de palavras-chave aumenta a visibilidade

Os recrutadores procuram cargos, habilidades e áreas de impacto.

Se o seu perfil diz “trabalhou em recursos”, mas as pesquisas são por “Estratégia de Produto” ou “Gerenciamento de Roteiro”, você não aparecerá.

Coloque palavras-chave relevantes (essencialmente, SEO do LinkedIn) em três pontos críticos: seu título (“Gerente sênior de produtos | Estratégia de produtos e B2B SaaS”), o primeiro parágrafo da seção “Sobre” e nas descrições de funções. Teste você mesmo pesquisando “Gerente de produtos [sua cidade]” e observe quais perfis têm a melhor classificação.

🔍 Você sabia? Em um estudo de perfis do LinkedIn, usar uma combinação de apenas uma localização + algumas habilidades raras tornou um perfil identificável de forma única com cerca de 75% de probabilidade em uma amostra de ~970 milhões de usuários.

A mídia rica transforma alegações em provas

Dizer que você lançou um recurso não significa nada sem provas.

A prova converte.

Exemplos:

Demonstração de 90 segundos por meio de gravação de tela

Capturas de tela das métricas de lançamento

Apresentações de estratégia

Painéis de análise

💡 Dica profissional: use o ClickUp Clips para apresentações claras. Concentre-se no contexto: o que mudou, por que isso foi importante e o impacto após o lançamento. É assim que você transforma “Eu criei X” em uma história de decisões, compromissos e resultados. Grave demonstrações do produto com o ClickUp Clips. Use o ClickUp Clips para destacar como um recurso mudou o fluxo de trabalho.

A quantificação separa perfis fortes dos fracos.

Cada ponto da sua experiência deve conter pelo menos um número: variação percentual, valor em dólares, prazo ou volume.

Substitua “maior engajamento do usuário” por “Aumento dos usuários ativos diários (DAU) de 12 mil para 31 mil em 4 meses após redesenhar a integração com base em 40 entrevistas com usuários”.

A especificidade prova que você mede o impacto, entende a causalidade e comunica os resultados com clareza.

💬 Use a seção de experiência para contar uma história

A maioria dos gerentes de produto lista responsabilidades (“gerenciou o roteiro”, “trabalhou com engenheiros”), mas os melhores perfis revelam como você diagnostica problemas e cria valor.

Uma pequena verdade para todos os gerentes de produto: se você já hesitou em escrever sobre sua experiência por medo de parecer genérico ou “não ter experiência suficiente”, não se preocupe; todos os gerentes de produto se sentem assim. O que importa é a clareza de pensamento, não a perfeição. Histórias específicas sempre causam melhor impressão do que afirmações polidas.

Desafio: defina os riscos e o contexto

Apresente cada função com a situação que você herdou para que os recrutadores entendam o nível de dificuldade.

“Produto herdado com 60% de rotatividade, sem diferenciação em relação a quatro concorrentes e equipe de engenharia lançando recursos que ninguém queria” mostra ao gerente de contratação que você é capaz de lidar com o caos e a ambiguidade. A formulação do desafio prova que você entende os problemas do negócio, não apenas executa tarefas.

Ação: mostre sua metodologia e suas escolhas.

Explique seu processo em 2 ou 3 frases concisas, concentrando-se no que você deixou de fazer.

“Realizei entrevistas sobre tarefas a serem realizadas com 25 clientes que cancelaram seus contratos e descobri que eles compraram para o caso de uso A, mas nós otimizamos para o caso de uso B. Cancelei três recursos em andamento para reconstruir o fluxo de trabalho principal”, demonstra um raciocínio estruturado.

As escolhas revelam o seu julgamento; qualquer pessoa pode dizer sim a tudo, mas os gerentes de produto estratégicos sabem o que descartar.

Resultado: comprove o impacto com números e resultados.

Conclua com métricas de negócios que são importantes para os executivos.

“Redução da rotatividade de 60% para 18% em dois trimestres, aumento do valor médio dos contratos em US$ 14 mil por meio de vendas adicionais, melhoria na velocidade da equipe com a remoção de 40% do ruído do backlog” conecta seu trabalho de gerente de produto diretamente à receita e à eficiência.

Se você lançou algo que não deu certo, assuma a responsabilidade e explique o que aprendeu. A honestidade gera mais credibilidade do que um histórico perfeito.

📮 Insight do ClickUp: 19% das pessoas pesquisadas não sabem o que é uma carreira diversificada e 18% ficam paralisadas por não saberem por onde começar. O desejo existe, mas falta um roteiro. Com o ClickUp Brain, você nunca precisará se perguntar o que fazer a seguir. Basta perguntar: “Como faço para lançar um produto?” O Brain pode pesquisar instantaneamente na web, analisar as estratégias mais recentes com vários LLMs e fornecer um plano passo a passo personalizado para seus objetivos. Se você precisa de uma análise de mercado, uma lista de verificação para seu primeiro cliente ou conselhos sobre como criar várias fontes de renda, todas as respostas são imediatas, práticas e respaldadas por dados reais. Seu roteiro está sempre a apenas uma pergunta de distância.

💬 Crie uma rotina de conteúdo de liderança inovadora

Escreva um artigo aprofundado por mês sobre um problema específico que você resolveu, não conselhos genéricos que todos já conhecem.

Escolha uma decisão como “Como priorizei 47 solicitações de recursos com três recursos de engenharia” e explique seu processo exato:

Mostre a tensão: inclua a resistência das partes interessadas que você enfrentou, o projeto favorito do CEO que você cancelou e por que você tomou essa decisão.

Use artefatos reais: faça uma captura de tela da sua planilha de priorização, cite a conversa estranha no Slack, mostre as análises antes e depois.

Concentre-se: 800 palavras sobre uma decisão são melhores do que 2.000 palavras cobrindo tudo o que você sabe sobre gerenciamento de produtos.

Mantenha a cadência: um artigo a cada 3-4 semanas mantém você visível sem se esgotar ou sacrificar a qualidade pela frequência.

Artigos longos com exemplos reais, tensões reais e notícias do setor são compartilhados porque são imediatamente úteis para outros gerentes de produto que enfrentam problemas semelhantes no momento.

Conversamos com Jacob Goldschein, CEO da Orca, uma agência de ghostwriting do LinkedIn para fundadores e operadores, sobre como os gerentes de produto podem usar a narrativa de forma autêntica.

Ele nos disse:

Toda história de produto começa com o que o inspirou a se tornar um gerente de produto: o que o inspirou a amar o produto, a querer criar algo com suas próprias mãos, suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. [...] Como gerente de produto, toda a sua vida é basicamente uma história de criação, de ideação, o que é muito único.

💡 Dica profissional: use os momentos de revelação do feedback dos usuários como conteúdo valioso. Da próxima vez que um cliente disser algo que mude a sua visão sobre o produto, escreva uma postagem rápida explicando essa mudança de pensamento. Isso fará com que você pareça curioso, não moralista.

Como o ClickUp pode ajudá-lo a manter a consistência

Aumentar sua presença no LinkedIn como gerente de produto funciona da mesma forma que seu produto funciona: clareza, iteração e ciclos de feedback. Você já pensa em sistemas.

A solução de marketing do ClickUp permite que você trate sua marca pessoal da mesma forma, como um sistema vivo que melhora à medida que você aprende mais sobre seu público, sua voz e seu próprio pensamento sobre produtos.

Comece aqui. 🏁

Explore ideias emergentes com clareza

Seu melhor conteúdo geralmente vem de problemas reais relacionados a produtos: discussões sobre compromissos, tensões com clientes, conflitos de priorização, lacunas de alinhamento.

Visualize ângulos estratégicos de conteúdo usando os quadros brancos do ClickUp

O ClickUp Whiteboards ajuda você a dividir esses momentos em ângulos narrativos claros.

Você pode mapear as histórias que deseja compartilhar:

Uma lição de uma retrospectiva de sprint

Uma decisão de priorização em que as restrições moldaram a direção

Uma percepção surpreendente dos usuários a partir de uma sessão de pesquisa

Por exemplo, crie um quadro intitulado “Sinais de liderança em conflito” no software de gerenciamento de marca. Você pode adicionar notas adesivas sobre o que aconteceu, o que você considerou, a decisão que tomou e por que isso foi importante.

Isso lhe dará clareza estruturada antes de você começar a redigir.

Escreva rascunhos de publicações no LinkedIn exatamente onde sua linha de pensamento está.

Suas ideias evoluem por meio de especificações, notas de reuniões, resumos de pesquisas, comentários sobre o roteiro e registros de decisões.

Refine versões de postagens em vários formatos no ClickUp Docs para manter mensagens consistentes

O ClickUp Docs permite converter esse raciocínio em narrativas compartilháveis sem precisar trocar de ferramenta. Por exemplo, redija uma postagem sobre priorização de recursos:

Versão preliminar 1: Narrativa completa explicando as prioridades conflitantes entre design e engenharia.

Versão 2: Um roteiro conciso dividindo o conceito em três painéis

Versão 3: Legenda de um parágrafo para uma publicação rápida

Seção de referência: Notas reais de chamadas com partes interessadas e registros de decisões

Esse sistema transforma sua experiência profissional em um recurso consistente para contar histórias.

Além disso, você também pode usar o Docs para centralizar rascunhos de postagens, ideias de legendas e modelos de engajamento.

🚀 Vantagem do ClickUp: você pode trazer olhares especializados para o seu processo de pensamento com os comentários de atribuição do ClickUp. Solicite feedback estruturado por meio da função “Atribuir comentários” no ClickUp Suponha que você queira que um gerente de produto sênior verifique seu raciocínio sobre por que a equipe de engenharia resistiu à sua proposta de redução do escopo. Destaque esse parágrafo específico no Docs e atribua a ele o comentário. Adicione uma nota: “Verifique o raciocínio, o tom e a clareza”. Eles respondem diretamente onde a melhoria é necessária. Você aprimora, resolve e segue em frente.

Crie um impulso repetível

Como gerente de produto, sua agenda está repleta de revisões de sprint, sessões de preparação, sincronizações com as partes interessadas e mudanças constantes de contexto. Sem um sistema, a intenção de “postar hoje” acaba ficando para trás.

Refine seu ritmo de publicação com as Tarefas Recorrentes do ClickUp para criar um sistema de postagem consistente e escalável

Use as tarefas recorrentes do ClickUp para transformar seu conteúdo em um ritmo operacional repetível.

Configure modelos de tarefas recorrentes baseados nos seus pilares de conteúdo. Por exemplo:

“Compartilhe um aprendizado sobre produtos desta semana” todas as sextas-feiras.

“Analise uma decisão sobre um recurso e as vantagens e desvantagens consideradas” todas as terças-feiras.

“Compartilhe a publicação de um colega de equipe ou fundador e adicione comentários significativos” todas as quartas-feiras.

Cada tarefa pode incluir prompts, links de referência e sua “perspectiva da história” classificada por nível de sofisticação do público (iniciante, profissional, liderança). Quando a tarefa reaparece no seu calendário de conteúdo do LinkedIn, você está essencialmente construindo um sistema que se alimenta sozinho.

🚀 Vantagem do ClickUp: O Talk to Text no ClickUp mantém suas ideias mais fortes vivas por tempo suficiente para moldá-las. Suponha que você esteja alternando entre uma sincronização do roteiro e uma revisão das partes interessadas, e uma ótima ideia para o LinkedIn lhe ocorra, algo perspicaz a partir de uma escolha real de produto que você fez na semana passada. Você diz em voz alta no ClickUp BrainGPT, o companheiro de desktop com IA, e ele está pronto para se tornar uma tarefa em seu espaço de trabalho. A ideia fica registrada, pronta para ser aperfeiçoada mais tarde. Saiba mais aqui:

Transforme experiências de trabalho em conteúdo relevante

Seu trabalho envolve destilar ambiguidades, interpretar dados, estruturar decisões e articular compromissos. Esse é o raciocínio que sinaliza um forte julgamento de produto e é exatamente o que constrói credibilidade no LinkedIn. O desafio é apresentá-lo em um formato nítido, atraente e fácil de ler.

Extraia narrativas claras e baseadas em insights do seu trabalho com produtos usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado para mídias sociais, ajuda você a transformar suas anotações de trabalho em publicações ricas em insights que mostram sua profundidade.

Extraído de:

Retrospectivas com pontos de vista conflitantes

Transcrições de chamadas com clientes em que as objeções mudaram de direção

Notas de priorização de recursos que mostram sua lógica

Resultados experimentais que mudaram suas premissas de roteiro

Em seguida, oriente o ClickUp Brain para que ele apresente seu raciocínio de forma clara, em vez de resumir o evento.

✅ Experimente esta sugestão: resuma esta sequência de comentários de clientes em uma postagem explicando como definir a priorização de recursos entre as necessidades concorrentes das partes interessadas. Escreva na segunda pessoa, de forma direta, ponderada e sem clichês.

Um usuário do ClickUp compartilha como o ajudamos a eliminar a dispersão do trabalho:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é desgastante. E, sinceramente, quando estou concentrado no meu trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso principalmente a IA para escrever coisas, já que trabalho na indústria de conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é desgastante. E, sinceramente, quando estou concentrado no meu trabalho, essa é a última coisa que quero fazer.

Eu uso principalmente a IA para escrever coisas, já que trabalho na indústria de conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

Mas espere, tem mais!

Gere ganchos e transições alternativos usando o ClickUp Brain para manter o fluxo de rascunho

O ClickUp Brain ajuda você a experimentar mudanças de tom, variações de ganchos e exemplos de enquadramento. Digamos que sua introdução pareça muito acadêmica.

Mencione @Brain e peça três versões:

Uma conversa franca

Uma análise

Um pouco divertido

Escolha o estilo que se alinha à sua voz no LinkedIn e refine-o dentro do mesmo ClickUp Doc.

🧠 Curiosidade: embora os gerentes de produto sejam às vezes chamados de “mini-CEOs” de seus produtos, alguns comentários sugerem que eles são bastante raros em proporção: pode haver mais vice-presidentes do que gerentes de produto em algumas empresas, e os gerentes de produto são estatisticamente “unicórnios” porque sua função abrange negócios, design, engenharia e dados.

Adapte seu conteúdo ao seu ciclo de trabalho.

Sua agenda já inclui revisões de sprint, sincronizações de equipe, sessões de refinamento de backlog, discussões de roadmap e reuniões individuais. A consistência no LinkedIn se torna mais fácil quando sua programação de postagens se encaixa no ritmo dessa realidade.

Alinhe seus hábitos de publicação aos padrões reais de trabalho usando o Calendário do ClickUp

O Calendário do ClickUp reúne suas tarefas, chamadas e prioridades em um único fluxo visual.

Aqui, o ClickUp Brain analisa suas tarefas prioritárias, carga de reuniões e janelas de foco típicas para bloquear automaticamente o tempo de rascunho, para que você escreva quando sua energia apoiar um bom raciocínio, e não quando o prazo o pressionar.

Suponha que o planejamento do sprint sempre lhe dê clareza às terças-feiras. O ClickUp Brain agenda o final da manhã de terça-feira como sua janela de rascunho. Suponha que as sextas-feiras sejam mais tranquilas após as reuniões. Ele marca a tarde de sexta-feira para publicação. Seu ritmo de conteúdo agora acompanha o ritmo do seu produto.

⚡️ Arquivo de modelos: o modelo de calendário de conteúdo de mídia social do ClickUp une todo esse fluxo de trabalho para que todas as publicações sigam o mesmo ciclo. O modelo de calendário de mídia social já inclui espaços para armazenamento de ideias, rascunhos de rótulos de status, publicações programadas e acompanhamento de engajamento. Basta inserir seus pilares nele e começar a produzir.

Deixe que o desempenho guie a direção futura do seu conteúdo.

Analise padrões de engajamento usando os painéis do ClickUp para refinar a estratégia de conteúdo

Os painéis do ClickUp mostram quais tópicos aumentam a confiança e quais não têm o efeito desejado. Suponha que você acompanhe:

Comentários positivos em publicações que mostram conversas reais com as partes interessadas

Alta taxa de salvamento em publicações que detalham modelos mentais

Impressões profundas em carrosséis curtos e impactantes

Isso indica que seu público valoriza o raciocínio prático e histórias de decisões concretas. Portanto, concentre-se nisso.

🚀 Vantagem do ClickUp: Postagens fortes no LinkedIn geralmente dependem da clareza visual. O ClickUp Proofing ajuda você a refinar carrosséis, análises de interface do usuário e postagens de storytelling de produtos sem precisar buscar feedback em chats. Anote e refine publicações visuais de forma eficiente usando o ClickUp Proofing Carregue suas imagens preliminares, carrosséis ou videoclipes curtos diretamente em sua tarefa. Seus revisores podem clicar em qualquer lugar do visual e deixar comentários precisos vinculados a quadros ou seções exatas.

Como construir sua rede de contatos e se envolver de forma autêntica

Um perfil forte não significa nada se ninguém o vê.

Sua rede profissional determina seu alcance, e o engajamento determina sua visibilidade. Veja como construir conexões que realmente levam a oportunidades.

📌 Siga e interaja com líderes de gerenciamento de produtos

Seguir as pessoas certas coloca conteúdo valioso no seu feed e faz com que você seja notado quando se envolve de forma ponderada.

Lenny Rachitsky : ex-gerente de produto da Airbnb que administra o boletim informativo sobre produtos mais popular, compartilha análises aprofundadas sobre crescimento, retenção e conselhos de carreira.

Shreyas Doshi : Ex-Stripe, Twitter, Google PM conhecido por modelos mentais e estruturas de priorização que desafiam o pensamento convencional. Ex-Stripe, Twitter, Google PM conhecido por modelos mentais e estruturas de priorização que desafiam o pensamento convencional.

Elena Verna : consultora de crescimento que analisa estratégias de PLG e métricas de ativação com exemplos reais de empresas.

Gibson Biddle : ex-vice-presidente da Netflix que ensina estratégia de produto por meio de estudos de caso e suas sessões “Pergunte-me qualquer coisa”.

💡 Dica profissional: Interaja com o conteúdo deles de forma estratégica. Comente quando tiver algo substancial a acrescentar, como uma experiência semelhante, um contraponto com fundamentação ou uma pergunta complementar que aprofunde a discussão. “Ótima publicação!” não agrega nenhum valor, mas “Tentamos essa abordagem de priorização na [Empresa] e descobrimos que ela falhou quando as partes interessadas tinham métricas de sucesso conflitantes. Estou curioso para saber como você lida com essa tensão” inicia conversas que fazem com que você seja notado.

📌 Participe de comunidades e eventos de gerenciamento de produtos

via Product School

As comunidades oferecem acesso a colegas que resolvem problemas semelhantes e criam oportunidades de colaboração.

Product School: oferece webinars gratuitos com gerentes de produto das principais empresas e organiza encontros locais em mais de 20 cidades.

Mind the Product: Comunidade global com eventos regionais, canais do Slack organizados por especialidade (B2B, consumidor, IA/ML)

Mulheres no Produto: programas de mentoria e eventos de networking focados em apoiar mulheres em funções de gerenciamento de produto.

Aliança orientada para o produto: Comunidade específica para gerentes de produto que trabalham com estratégias de crescimento orientadas para o produto.

Reforge: cursos premium com aprendizagem em grupo e uma rede de ex-alunos composta por gerentes de produto sênior e líderes de crescimento.

Participe de eventos com um objetivo além de coletar contatos. Pergunte aos palestrantes sobre desafios específicos que você está enfrentando, apresente-se a 3-5 pessoas com interesse genuíno em seu trabalho e faça um acompanhamento dentro de 48 horas, referenciando sua conversa.

🔍 Você sabia? Os executivos que publicam no LinkedIn atualmente veem seu conteúdo obter até 4 vezes mais impressões do que os usuários comuns do LinkedIn, tornando a presença da liderança um grande amplificador.

📌 Colabore no conteúdo

A cocriação de conteúdo promove relacionamentos mais rapidamente do que o networking passivo e posiciona ambos os colaboradores como líderes de pensamento. Veja o que você pode tentar:

Marque alguém: escreva uma postagem sobre uma estrutura que você aprendeu com outro gerente de produto, marque-o e explique como você a aplicou (eles geralmente compartilham e interagem).

Artigos colaborativos: entre em contato com gerentes de produto que trabalham com problemas semelhantes e escreva em conjunto um artigo no LinkedIn comparando suas abordagens para descoberta, priorização ou gestão de partes interessadas.

Formato da entrevista: pergunte a um gerente de produto que você admira se você pode entrevistá-lo sobre um lançamento recente e, em seguida, publique a entrevista como um artigo, dando a ele todo o crédito e visibilidade.

Postagens de resumo: Crie “O que 5 gerentes de produto aprenderam com lançamentos malsucedidos” coletando histórias curtas de sua rede e dando crédito a cada colaborador.

A colaboração cria visibilidade mútua e constrói reciprocidade. Quando você ajuda outra pessoa a ganhar exposição, ela se lembra e retribui o favor.

Quando perguntamos a Jacob sobre como equilibrar a liderança profissional com a voz pessoal, ele disse que isso depende do contexto:

Se estivermos trabalhando com algo realmente técnico, as opiniões pessoais devem ser limitadas a talvez 5% das publicações. Se você estiver em um setor como o de SaaS, onde há tantas pessoas criando algo semelhante ao que você está criando, a personalidade é o que realmente faz você se destacar.

Se estivermos trabalhando com algo realmente técnico, as opiniões pessoais devem ser limitadas a talvez 5% das publicações. Se você estiver em um setor como o de SaaS, onde há tantas pessoas criando algo semelhante ao que você está criando, a personalidade é o que realmente faz você se destacar.

🧠 Curiosidade: O conceito de marca pessoal foi formalmente introduzido em 1997, quando Tom Peters publicou o artigo The Brand Called You (A marca chamada você) na Fast Company, dizendo aos leitores: “Somos CEOs de nossas próprias empresas: Me Inc... nossa função mais importante é ser o principal profissional de marketing da marca chamada Você. ”

Principais métricas a serem acompanhadas para desenvolver sua marca pessoal no LinkedIn como gerente de produto

Construir uma marca pessoal no LinkedIn sem acompanhar o desempenho é como lançar recursos sem análises (uma piada de gerente de produto, não resistimos). O LinkedIn fornece métricas claras que mostram o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. 📊

Visualizações do perfil

As visualizações semanais do perfil medem sua visibilidade e a eficácia do conteúdo.

Um pico após publicar conteúdo ou participar de discussões indica que essas atividades geram tráfego. Busque um crescimento constante: 50 visualizações por semana como base, mais de 200 se você estiver publicando ativamente.

A análise “Como as pessoas encontraram você” revela se as palavras-chave de pesquisa ou seu conteúdo estão gerando visitas.

Aparências do perfil no LinkedIn

Solicitações de conexão

A qualidade das solicitações recebidas é mais importante do que a quantidade. Se recrutadores, gerentes de contratação ou gerentes de produto sênior estiverem entrando em contato com você espontaneamente, seu posicionamento está funcionando.

A aceitação seletiva com base na relevância para seus objetivos supera o crescimento arbitrário.

💡 Dica profissional: Transforme o jargão do produto em explicações. Uma postagem simples explicando algo como “O que realmente queremos dizer com empatia do usuário nas decisões sobre produtos” ajuda quem não é gerente de produto a entender o seu mundo e constrói autoridade no nicho.

Impressões de postagem e taxa de engajamento

As impressões mostram o alcance, mas a taxa de engajamento (curtidas + comentários + compartilhamentos divididos pelas impressões) revela a ressonância.

Uma publicação com 5.000 impressões e 2% de engajamento supera uma com 10.000 impressões e 0,5% de engajamento.

Diferentes tópicos geram diferentes níveis de interação significativa:

Postagens de priorização do roteiro: geralmente geram alto engajamento de outros gerentes de produto que compartilham suas próprias abordagens e estruturas.

Histórias de fracasso de produtos: estimule a discussão, pois as pessoas querem aprender com os erros sem cometê-los elas mesmas.

Táticas de gestão das partes interessadas: gere impacto universal, uma vez que este desafio atravessa todos os contextos de produto e dimensões de empresa.

💡 Dica profissional: analise mensalmente suas cinco publicações com melhor desempenho para identificar padrões em termos de tema, formato e tom, e depois aposte no que seu público considera valioso.

Exemplos de perfis de sucesso no LinkedIn para gerentes de produto

Perfis fortes seguem padrões claros: posicionamento estratégico, prova tangível de impacto e engajamento consistente. Aqui estão alguns gerentes de produto cujos perfis demonstram o que funciona.

Rishab Jolly

via LinkedIn

Rishab Jolly é gerente sênior de produtos na Microsoft, onde lidera a estratégia e a execução do Azure Application Insights. Seu perfil demonstra como os gerentes de produtos técnicos podem construir liderança inovadora sem cargos executivos.

O que faz sua marca funcionar é a consistência aliada à especificidade. Ele compartilha insights sobre storytelling e influência das partes interessadas com sua comunidade de mais de 20 mil seguidores no LinkedIn, publicando estruturas e lições aprendidas com a criação de ferramentas de desenvolvimento em escala. Ele também apresenta o podcast Curious Soul, no qual entrevista líderes de tecnologia da Microsoft, Meta e outras empresas, e depois reutiliza os principais insights no conteúdo do LinkedIn.

A lição: escolha um nicho (como gerenciamento de produtos em nuvem ou narrativa para partes interessadas) e domine-o por meio da criação consistente de conteúdo.

📣 SME Speaks: Sobre hesitar em se promover, Jacob foi direto: É inevitável. Estamos em um momento em que o marketing liderado pelo fundador é a chave para o sucesso, especialmente no B2B. Você pode ter medo de se promover, e a maioria das pessoas tem no início, o que é totalmente compreensível. Mas é mais importante entender que isso é inevitável se você quiser continuar crescendo. É inevitável. Estamos em um momento em que o marketing liderado pelo fundador é a chave para o sucesso, especialmente no B2B. Você pode ter medo de se promover, e a maioria das pessoas tem no início, o que é totalmente compreensível. Mas é mais importante entender que isso é inevitável se você quiser continuar crescendo.

Adrienne Tan

via LinkedIn

Adrienne Tan é cofundadora e CEO da Brainmates, uma das consultorias de gerenciamento de produtos mais reconhecidas da Austrália. Com mais de duas décadas de experiência, ela moldou a forma como organizações de vários setores abordam a estratégia de produtos, o valor para o cliente e o crescimento dos negócios.

Sua experiência destaca contribuições mensuráveis: lançamento da primeira conferência nacional de gerenciamento de produtos da Austrália, orientação de líderes emergentes de produtos e assessoria a empresas sobre estruturas centradas no cliente. Cada função está diretamente ligada a resultados como melhor adequação do produto ao mercado, maior alinhamento da estratégia de entrada no mercado e aumento da agilidade dos negócios.

💡 Dica profissional: comece a documentar suas experiências com produtos como se fossem enredos de histórias. Escreva uma série de posts curtos que apresentem uma hipótese, um resultado surpreendente e o que você mudaria da próxima vez. Isso dará aos seus seguidores uma visão privilegiada da sua mentalidade de crescimento.

Stephanie Neill

via LinkedIn

Stephanie Neill é diretora de produto da Stripe, com quase 20 anos de experiência liderando equipes no The New York Times, IAC e Twitch. Seu perfil demonstra como mostrar liderança sem afirmações abstratas. Ela construiu e expandiu comunidades de produtos nos Estados Unidos e lidera equipes focadas na integração de aprendizado de máquina para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente.

Os pontos principais de sua experiência conectam seu trabalho aos resultados comerciais: tamanho da equipe, impacto na receita e complexidade técnica. O perfil equilibra a visão estratégica com a execução prática, mostrando que ela pode definir a direção e entregar resultados. A lição: quantifique o impacto de sua liderança por meio do crescimento da equipe, da contribuição para a receita e do escopo técnico.

💡 Dica profissional: comente estrategicamente antes de publicar. Interaja com fundadores, designers ou outros gerentes de produto nas publicações deles durante uma semana antes de compartilhar as suas. O algoritmo do LinkedIn irá naturalmente aumentar a sua visibilidade nas redes deles.

Erros comuns de branding no LinkedIn que os gerentes de produto devem evitar

Aqui está uma lista de erros a evitar ao tentar expandir sua marca no LinkedIn como gerente de produto:

Resuma as responsabilidades, não o raciocínio: escreva uma breve história sobre um desafio recente relacionado ao produto, seu raciocínio e o impacto. Isso mostra como você aborda as decisões relacionadas ao produto.

Apenas publicar atualizações de lançamento ou promoção: partilhe as vantagens e desvantagens, os fracassos e as perspetivas dos utilizadores por trás desses lançamentos. As publicações sobre processos demonstram a verdadeira profundidade do gestor de produto.

Postagens genéricas ou motivacionais: Baseie todas as ideias em situações reais: O que aconteceu → O que você tentou → O que mudou. Isso torna o aprendizado mais confiável.

Interaja apenas curtindo publicações: adicione comentários com sua perspectiva ou a estrutura que você aplicaria. Um ponto de vista consistente gera reconhecimento.

O perfil destaca mais a empresa do que sua função: esclareça o que você influenciou, impulsionou ou mudou. Não deixe que o “nós” apague você.

As habilidades são listadas sem comprovação: comprove cada habilidade com um exemplo específico de sua experiência ou conteúdo. Mostre > conte

🔍 Você sabia? Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology descobriu que indivíduos que gerenciam ativamente sua marca pessoal têm chances significativamente maiores de avanço na carreira e reconhecimento do que aqueles que não o fazem.

Crie em público, pense no ClickUp

Todo produto forte conta uma história de intenções, concessões e lições aprendidas em ação, assim como todo gerente de produto forte. O LinkedIn valoriza mais a clareza de pensamento do que o refinamento, e a credibilidade cresce quando você mostra como raciocina, não como age.

O ClickUp transforma esse raciocínio em ritmo.

Por exemplo, enquanto o ClickUp Brain captura ideias no momento em que elas surgem, o Docs as transforma em narrativas precisas e o Recurring Tasks garante que seu impulso continue mesmo em semanas agitadas. O que começa como uma documentação cuidadosa se torna uma prova visível do julgamento do produto, a qualidade exata que recrutadores e colegas procuram.

Afinal, a visibilidade é outro produto a ser gerenciado. Com o ClickUp como seu espaço de trabalho, suas ideias se expandem com a mesma precisão que você traz para cada lançamento.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

Publicar duas a três vezes por semana funciona bem. Isso mantém seu perfil ativo e lhe dá tempo suficiente para refletir sobre suas ideias, pensar sobre seu trabalho e compartilhar algo significativo, em vez de se apressar para publicar todos os dias.

Compartilhe o que você está aprendendo com o trabalho real com produtos. Por exemplo, fale sobre como você abordou uma decisão sobre um recurso, quais compromissos moldaram o resultado final, o que você aprendeu com uma experiência malsucedida ou como o feedback dos usuários influenciou a direção. As pessoas respondem mais ao processo de pensamento e à honestidade do que à teoria.

O Modo Criador ajuda se você deseja aumentar seu público e ser descoberto por meio de tópicos específicos. Um perfil normal é perfeitamente adequado se seu objetivo é construir credibilidade e atrair oportunidades discretamente. A escolha depende se visibilidade ou simplicidade são mais importantes para você.

Concentre-se em suas próprias experiências, em vez de repetir estruturas comuns de gerenciamento de produtos. Quando você fala a partir do seu trabalho diário, sua perspectiva se torna naturalmente única.

O ClickUp ajuda você a manter a consistência, reunindo tudo em um só lugar. Você pode planejar sua programação semanal de postagens, rascunhar conteúdo no ClickUp Docs, armazenar exemplos de referência e acompanhar ideias que deseja desenvolver como tarefas do ClickUp.