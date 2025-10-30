mais de 50 prompts da Perplexity AI para experimentar

O Perplexity AI é ótimo para encontrar informações e citar fontes. Mas como você pergunta faz toda a diferença.

Pense nos prompts como pedidos em restaurantes. “Algo bom” lhe dá o que sobrar. “Macarrão picante, alho extra, sem amendoim” lhe dá exatamente o que você quer.

O mesmo princípio, melhores resultados.

A mágica acontece quando você adiciona contexto — no que você está trabalhando, até onde deseja ir ou o formato que prefere.

Os estudantes constroem argumentos mais sólidos com citações confiáveis.

Pesquisadores revelam estudos de nicho mais rapidamente

Os profissionais de marketing descobrem insights que podem realmente colocar em prática.

Reunimos os melhores prompts do Perplexity AI para usar agora mesmo. E, como bônus, vamos dar uma olhada no ClickUp — uma alternativa nova e sensível ao contexto que reúne IA, documentação e fluxo de trabalho. 🕵

O que é o Perplexity AI?

O Perplexity AI é um mecanismo de pesquisa conversacional alimentado por grandes modelos de linguagem (LLMs). Ele processa consultas em linguagem natural e retorna respostas sintetizadas, citando fontes de toda a web.

A plataforma usa inteligência artificial para entender o contexto, o que significa que você pode fazer perguntas complementares e ela se lembra do que você está falando. Ela obtém informações em tempo real, processa-as e apresenta respostas em um formato legível com citações clicáveis para que você possa verificar tudo.

O que são os prompts da Perplexity AI?

Os prompts da Perplexity AI são as perguntas ou instruções que você digita para obter respostas específicas. Quanto mais detalhes e contexto você incluir, melhor será a resposta.

Um prompt básico como “Explique SEO” fornecerá uma visão geral, mas um prompt detalhado como “Explique SEO para empresas locais com exemplos de táticas de otimização na página” apresentará informações específicas que correspondem ao que você precisa.

✅ Exemplo de prompt:

“Compare as 5 principais ferramentas de marketing por e-mail para pequenas empresas em 2025. Inclua níveis de preços, recursos de destaque e uma limitação por ferramenta. Apresente como uma tabela comparativa com fontes.”

“Compare as 5 principais ferramentas de marketing por e-mail para pequenas empresas em 2025. Inclua níveis de preços, recursos de destaque e uma limitação por ferramenta. Apresente como uma tabela comparativa com fontes.”

Isso é específico, fácil de analisar e direciona o Perplexity para respostas estruturadas e verificáveis.

🧠 Curiosidade: “Perplexidade” é, na verdade, uma medida estatística usada para avaliar modelos de linguagem. Quanto menor a perplexidade, melhor o modelo prevê o texto.

Como escrever prompts eficazes do Perplexity

Aqui está um processo passo a passo para criar modelos de prompts de IA que fornecem respostas úteis. 👇

Passo 1: Defina o que você precisa

Antes de digitar qualquer coisa na ferramenta de IA, descubra o que você está tentando obter com ela.

Você está procurando uma definição rápida, uma comparação detalhada, dados estatísticos ou instruções passo a passo? Primeiro, anote seu objetivo final.

Por exemplo, se você é:

Profissional de marketing preparando uma apresentação de campanha, você pode precisar de dados de análise da concorrência que mostrem quais táticas impulsionaram o engajamento no último trimestre.

Aluno escrevendo uma revisão bibliográfica sobre política climática, você precisa de pesquisas recentes que mostrem como diferentes estudos se conectam.

Criador de conteúdo verificando uma afirmação sobre o comportamento do usuário, você precisa da fonte original dessa estatística

Conhecer seu objetivo ajuda você a criar um prompt que o levará até lá de uma só vez.

🧠 Curiosidade: O termo “inteligência artificial ” foi cunhado em 1956 durante um workshop de verão na Universidade de Dartmouth. Os participantes acreditavam que a IA de nível humano poderia ser alcançada em um verão. Quase 70 anos depois, ainda estamos trabalhando nisso!

Etapa 2: Reúna os detalhes do contexto

Agora, reúna os detalhes específicos que darão forma à sua resposta. Pense em quem lerá essas informações, em que setor você trabalha, em que período de tempo é importante e nas restrições com as quais você está lidando.

Aqui está uma lista de verificação dos elementos que você precisa considerar para se tornar um engenheiro de prompts:

Público-alvo ou nível do leitor (executivos de alto escalão, calouros universitários, amadores)

Setor ou nicho em que você trabalha (comércio eletrônico direto ao consumidor, dispositivos médicos, desenvolvimento de jogos independentes)

Foco geográfico , se for relevante (visando o mercado australiano, comparando as regulamentações da UE com as dos EUA)

Período de tempo que lhe interessa (dados do quarto trimestre de 2024, tendências históricas desde 2010, previsões emergentes para 2026)

Objetivo da sua pesquisa (apresentação para investidores, bibliografia de trabalho acadêmico, evidências de apoio para postagem em blog)

A diferença que isso faz é enorme. Um criador de conteúdo que pergunta “Como as equipes editoriais de publicações como The Washington Post e Reuters estão usando ferramentas de IA para acelerar a verificação de fatos sem sacrificar a precisão, com exemplos específicos de ferramentas e fluxos de trabalho” obtém práticas de redação, nomes de ferramentas e detalhes de implementação que você pode consultar ou adaptar.

Etapa 3: Escolha o formato de saída

Decida como você deseja que o Perplexity apresente as informações.

Você precisa de um resumo em parágrafo para incluir em um relatório, uma lista com marcadores para um slide de apresentação, uma tabela comparativa mostrando prós e contras ou exemplos detalhados com explicações?

Adicione isso ao seu prompt.

Se você estiver comparando softwares de assistência à redação, peça um formato de tabela: “Crie uma tabela comparativa entre ClickUp Brain, Jasper e Textmetrics, incluindo preços, tamanho do banco de dados de palavras-chave e recursos exclusivos”

Etapa 4: Defina o nível de profundidade

Diga ao Perplexity até onde você deseja ir.

Você está procurando uma visão geral superficial que possa ler em dois minutos, uma explicação moderadamente detalhada com alguns exemplos ou uma análise exaustiva cobrindo história, estado atual, controvérsias e implicações futuras?

Use indicadores específicos de comprimento ou detalhes. Experimente “Forneça uma explicação de 1.000 palavras sobre aprendizagem supervisionada versus não supervisionada com três exemplos reais de cada, voltada para alguém com conhecimento básico de Python. ”

Ser explícito sobre a profundidade evita que você tenha que ler 10 parágrafos quando precisa de duas frases, ou obter uma visão geral superficial quando precisa de substância.

🧠 Curiosidade: A ideia de inteligência semelhante à humana em máquinas remonta a Talos, o autômato gigante de bronze da mitologia grega projetado para proteger Creta. Embora não seja uma máquina real, o mito retrata Talos com um propósito programado. Eis como foi sua morte (aparentemente): Fonte

Etapa 5: Adicione suas restrições

Liste quaisquer requisitos ou limitações específicos que devam filtrar resultados consistentes. Isso inclui restrições de tempo, foco geográfico, tipos de fontes ou ângulos específicos que você deseja abordar.

Exemplos de restrições úteis com impacto real:

“Concentre-se em estudos revisados por pares publicados após janeiro de 2023” evita que você cite pesquisas desatualizadas

“Inclua apenas estratégias com estudos de caso documentados que mostrem uma melhoria de pelo menos 20%” filtra conselhos teóricos e práticos

“Exclua quaisquer táticas que exijam orçamento para publicidade paga” mantém as recomendações realistas para suas restrições

Essas restrições mantêm os resultados focados no que é importante para o seu projeto.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 34% dos usuários operam com total confiança nos sistemas de IA, um grupo ligeiramente maior (38%) mantém uma abordagem de “confiar, mas verificar”. Uma ferramenta independente que não está familiarizada com o seu contexto de trabalho geralmente apresenta um risco maior de gerar respostas imprecisas ou insatisfatórias. É por isso que criamos o ClickUp Brain, a IA que conecta o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e a colaboração em todo o seu espaço de trabalho e integra ferramentas de terceiros. Obtenha respostas contextuais sem a necessidade de alternar entre janelas e experimente um aumento de 2 a 3 vezes na eficiência do trabalho, assim como nossos clientes da Seequent.

Passo 6: Escreva sua sugestão completa

Agora combine tudo em um prompt claro. Comece com sua pergunta principal, adicione seu contexto, especifique o formato e a profundidade desejados para o resultado e, em seguida, inclua quaisquer restrições.

Um prompt fraco seria algo como: “Como as empresas utilizam o feedback dos clientes?”

Um prompt completo se parece com isto: “Explique três métodos específicos que empresas de SaaS com 1.000 a 10.000 usuários utilizam para coletar e agir com base no feedback dos clientes. Concentre-se em métodos que podem ser implementados com uma equipe de menos de cinco pessoas. Apresente como uma lista numerada com um exemplo real de empresa para cada método, incluindo qual ferramenta eles usaram e qual resultado alcançaram. Inclua fontes de estudos de caso ou entrevistas publicadas nos últimos 18 meses*.”

Vê a diferença? A segunda sugestão fornecerá informações úteis, incluindo exemplos verificados que correspondem ao tamanho da sua empresa e às suas restrições de recursos.

🚀 Vantagem do ClickUp: Pense no ClickUp Docs como sua biblioteca pessoal de prompts, um espaço onde todos os prompts da Perplexity AI que você criou (e aperfeiçoou) ficam reunidos em um só lugar. Transforme suas sugestões em uma biblioteca viva e organizada que toda a sua equipe pode acessar com o ClickUp Docs Você pode agrupá-los por tópico, marcá-los com casos de uso e até mesmo rastrear quais deles proporcionaram os melhores resultados. Por exemplo, um estrategista de conteúdo pode manter páginas separadas para prompts de pesquisa, modelos de redação e consultas baseadas em dados. É uma maneira simples de se manter organizado, colaborar com sua equipe e criar um banco reutilizável de prompts de escrita de IA que geram resultados.

Principais prompts da Perplexity AI para diferentes casos de uso

Aqui está nossa lista selecionada dos melhores prompts do Perplexity AI para imagens, pesquisa, redação e uma variedade de outros casos de uso para obter resultados excelentes sempre.

Pesquisa

Realize uma análise SWOT com os prompts da Perplexity AI

Qual é o tamanho atual do mercado e a CAGR projetada para [Setor] de 2024 a 2030 na [Região]? Inclua os impulsionadores do mercado, a divisão por segmento por [Tipo personalizado] e cite relatórios da Gartner/Forrester/IDC publicados após 2023. Apresente como um resumo estruturado com fontes. Compare [Concorrente 1], [Concorrente 2], [Concorrente 3], [Concorrente 4] e [Concorrente 5] no [Setor]. Crie uma tabela mostrando: preços, participação no mercado com fontes, recursos exclusivos, atualizações de produtos para 2024 e avaliações de usuários do G2/Capterra. Concentre-se em empresas que atendem [Tamanho do cliente-alvo]. Identifique as 8 principais tendências emergentes na [Indústria] para 2025 com pelo menos US$ 10 milhões em financiamento ou mais de 100 mil usuários. Para cada uma delas: explique em 100 palavras, liste três empresas que a utilizam com métricas específicas e cite dados de adoção da CB Insights/TechCrunch a partir do terceiro trimestre de 2024. Classifique por potencial de impacto no mercado. Realize uma análise SWOT para [Empresa] no setor [Setor] no quarto trimestre de 2024. Inclua cinco pontos específicos por quadrante com métricas quantificáveis de relatórios de lucros recentes, citações de analistas e movimentos estratégicos para 2024. 800-1000 palavras. Público-alvo: analistas de investimentos. Como o [público-alvo] mudou seu comportamento de compra para [categoria do produto] entre 2022 e 2024 em [país]? Inclua: mudanças nos gastos (%), canais preferidos com dados de engajamento, principais fatores de compra classificados e sensibilidade ao preço. Cite mais de 5 páginas da web relevantes, como pesquisas da McKinsey ou relatórios da NRF. Resumo de 300 palavras + seções detalhadas. Quais são as taxas de adoção empresarial para [Tecnologia] em 2023-2024? Inclua: % de adoção atual, divisão por departamento, ferramentas específicas utilizadas, métricas de ROI de estudos de caso, barreiras à adoção e fatores de sucesso. Concentre-se em informações divulgadas publicamente pelas empresas da Fortune 500. 1200-1500 palavras para o público CTO. Resuma as [Tipos de regulamentação] atuais e pendentes que afetam [Tipos de empresas] em [Regiões] a partir de outubro de 2024. Para cada regulamentação: datas de vigência, principais requisitos, penalidades e como [Exemplo de empresa 1], [Exemplo de empresa 2] e [Exemplo de empresa 3] se adaptaram. Apresente como uma lista de verificação de conformidade. Cite fontes regulatórias oficiais. Analise o financiamento de capital de risco no [Setor] para 2024. Inclua: capital total com comparação trimestral, detalhamento por estágio, as 10 principais transações com valores e investidores, subsetores emergentes com porcentagens específicas e três novos perfis de unicórnios. Concentre-se em transações nos EUA/UE acima de US$ 5 milhões. Use dados do Crunchbase/PitchBook. Formato de memorando de investimento de 1.000 palavras. Quais tecnologias de cadeia de suprimentos os fabricantes de [tamanho da empresa] estão adotando em 2023-2024? Foco em: IoT, previsão de IA, blockchain e automação de armazéns. Para cada um: % de adoção, custo/cronograma de implementação, ganhos de eficiência com métricas e 2 estudos de caso. Exclua soluções que exijam investimento superior a US$ 5 milhões. Formate como um guia de avaliação. Compare a satisfação do cliente para [Produto 1], [Produto 2], [Produto 3], [Produto 4] e [Produto 5]. Inclua: pontuações NPS, classificações G2/Capterra com contagem de avaliações e análise de sentimentos dos últimos seis meses, mostrando os três principais elogios e reclamações para cada um. Filtre por avaliadores de [tamanho da empresa]. Apresente como uma tabela de matriz de decisão com um resumo de 200 palavras. Crie um infográfico ilustrando a distribuição da participação de mercado de [Mercado/Setor] para os anos de 2020 a 2024. Inclua: gráfico circular dos atuais líderes de mercado ([Empresa 1], [Empresa 2], [Empresa 3], [Empresa 4]) com porcentagens, gráfico de linhas mostrando as tendências de crescimento da receita, gráfico de barras comparando o desempenho regional ([Região 1], [Região 2], [Região 3]). Crie uma matriz de comparação visual para [Produto 1] vs. [Produto 2] vs. [Produto 3] vs. [Produto 4]. Exiba como uma tabela de comparação de recursos com: logotipos dos produtos na parte superior, 10 a 12 recursos principais no lado esquerdo (preço, [Recurso 1], [Recurso 2], [Recurso 3]), marcas de seleção/X/X ou classificações para cada um. Use um design limpo e moderno com codificação por cores para recursos melhores/piores.

Crie infográficos e outras imagens com os prompts da Perplexity AI

🔍 Você sabia? Arthur Samuel publicou o primeiro artigo sobre aprendizado de máquina em 1959, intitulado “Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers” (Alguns estudos sobre aprendizado de máquina usando o jogo de damas). Ele descreveu seu programa que podia aprender a jogar damas e vencer humanos. Essa pesquisa popularizou o termo “aprendizado de máquina”.

Desenvolvimento de software

Resolva erros de código com a Perplexity AI

Escreva uma função [Idioma] que [Tarefa específica]. Requisitos: lidar com [Casos extremos], incluir tratamento de erros, seguir [Padrão de design] e adicionar dicas de tipo/documentação. Inclua também três casos de teste que abranjam: sucesso, caso extremo, falha. Estou recebendo [Mensagem de erro] quando [Ação] é executada. Contexto: usando [Tech Stack]. Código: [Trecho]. Analise as causas específicas dessa pilha, explique o problema mais provável, forneça etapas de depuração usando [Ferramentas] e forneça o código corrigido com explicações. Projete uma arquitetura para [Tipo de aplicativo] que suporte: [Requisito 1], [Requisito 2], [Requisito 3]. Inclua: descrição do diagrama da arquitetura, pilha de tecnologia com justificativas, esquema do banco de dados, estratégia de dimensionamento e custos estimados no [Provedor de nuvem]. Otimize este código [Idioma] que leva [Tempo atual] para processar [Tamanho dos dados]: [Trecho]. Objetivo: reduzir para menos de [Tempo alvo], permanecer abaixo do [Limite de memória]. Forneça: análise detalhada, código otimizado, comparação de complexidade, resultados de benchmark e explicação de cada otimização. Converta este código [Fonte Tech] para [Destino Tech]: [Trecho]. Mantenha a funcionalidade seguindo as melhores práticas [Destino]. Explique como cada padrão [Fonte] se mapeia para [Destino], inclua definições de tipo e forneça uma lista de verificação de migração para conversões semelhantes. Crie um guia de implementação para integrar o [Serviço API] ao aplicativo [Framework]. Aborde: configuração, autenticação com gerenciamento de ambiente, [Recurso 1], [Recurso 2], tratamento de erros, conformidade com limitação de taxa, abordagem de teste e [Considerações de conformidade]. Inclua exemplos completos de código. Tutorial passo a passo com 2.500 palavras. Crie um conjunto de testes para este serviço [Framework]: [Snippet]. Usando [Testing Framework], forneça: testes unitários com dependências simuladas, testes de integração, casos extremos, incluindo [Teste de segurança 1], [Teste de segurança 2], [Teste de segurança 3]. Inclua configuração/desmontagem, tenha como meta uma cobertura de 90%+, siga o padrão AAA. Explique a estratégia de teste. Audite a segurança deste código: [Snippet]. Verifique se há: injeção SQL, XSS, referências inseguras, falhas de autorização/autorização, exposição de dados, limitação de taxa, CSRF, problemas de upload de arquivos, senhas fracas e vazamentos de mensagens de erro. Para cada um, explique a exploração, avalie a gravidade usando a escala OWASP e forneça um código seguro. Inclua uma lista de verificação de correções priorizadas. 1500 palavras

💡 Dica profissional: Os prompts de IA com melhor desempenho geralmente imitam a curiosidade humana. É sabido que prompts naturais e baseados em perguntas geram respostas mais sutis. É por isso que a técnica de prompts em cadeia de pensamento é tão popular. Você orienta a IA passo a passo através do seu processo de raciocínio. Por exemplo, escreva: “Vamos pensar passo a passo. Quais fatores afetam o SEO de um novo blog, desde a pesquisa de palavras-chave até o agrupamento de conteúdo, e como você os priorizaria para um plano de três meses?” Você está essencialmente ensinando à IA como pensar, e não apenas o que responder.

Marketing

Analise benchmarks com os prompts da Perplexity AI

Crie uma estratégia de SEO de seis meses para [Tipo de negócio] voltada para [Público-alvo]. Inclua: 20 palavras-chave com mais de 1.000 pesquisas mensais, pontuação de dificuldade, análise da concorrência; três grupos de conteúdo com pilares + publicações de apoio; calendário de conteúdo com títulos, intenção de pesquisa, estimativas de tráfego. Priorize palavras-chave com conteúdo desatualizado (anterior a 2023). Formate como uma planilha prática. Crie três personas de compradores para [Produto] voltadas para [Tamanho da empresa]. Cada uma precisa de: dados demográficos, psicográficos, jornada de compra com pontos de contato, preferências de conteúdo, objeções e autoridade de decisão. Com base em: estudos B2B da Gartner/Forrester de 2024-2025, dados do LinkedIn e avaliações do G2. Inclua uma citação real por persona. 500 palavras cada + tabela resumida Analise a estratégia de conteúdo do [Concorrente] (blog, YouTube, podcast) nos últimos 12 meses. Inclua: frequência de publicação, 10 publicações mais acessadas, análise de formatos, mudanças no foco dos tópicos, métricas de engajamento, palavras-chave alvo e estratégia de promoção. Identifique cinco lacunas de conteúdo com volume de pesquisa superior a 2 mil. Em comparação com o [Concorrente 2]. Resumo de 1.500 palavras. Quais são os benchmarks B2B SaaS de [Ano] para [Canal 1], [Canal 2], [Canal 3] e [Canal 4] voltados para empresas? Para cada um: CTR, taxas de conversão, CAC, ciclo de negócios e ROAS. Divida por estágio da empresa (>$5 milhões de ARR). Inclua o quartil superior/inferior. Cite os relatórios do HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Apresente como uma tabela de referência + análise dos melhores desempenhos em 300 palavras. Crie uma campanha de oito semanas para [Lançamento do produto]. Objetivo: [Métrica]. Inclua: sequência de e-mails (5 e-mails com assuntos/CTAs), calendário de mídias sociais, estratégia de anúncios pagos ($[Orçamento] em [Plataformas]), segmentação, ativos de conteúdo com ângulos, métricas por canal, hipóteses de teste A/B. Formate como um briefing com cronograma e equipe de [Tamanho]. 2000 palavras Pesquise táticas de personalização de marcas do setor com receita superior a US$ 100 milhões em 2024. Concentre-se em: mecanismos de recomendação, alterações dinâmicas no site, personalização de e-mails, recursos de aplicativos e pós-compra. Para cada um: 2 a 3 exemplos de marcas, plataformas tecnológicas utilizadas, impacto na conversão/AOV a partir de estudos de caso e complexidade de implementação. Exclua táticas básicas. Priorize aumentos documentados de 15% ou mais. Manual de 2.000 palavras com matriz de esforço/impacto. Crie uma imagem de cabeçalho de e-mail para [Nome da campanha] promovendo [Oferta]. Dimensões 600x200px. Inclua: texto de título atraente “[Título]”, subtítulo de apoio, imagens relevantes ([Produto/Cena de estilo de vida]), botão CTA, cores da marca. Design responsivo para dispositivos móveis. Crie um calendário de conteúdo visual para o primeiro trimestre de 2025 mostrando a programação de postagens [Blog/Redes sociais/E-mail]. Formato em grade com datas, tipos de conteúdo codificados por cores, temas para cada semana e lançamentos de campanhas importantes destacados. Layout limpo e organizado.

🔍 Você sabia? A abreviação ELI5 é uma forma popular de dizer “Explique como se eu tivesse cinco anos”. Ela começou como uma comunidade do Reddit, onde os usuários pediam aos outros para simplificar tópicos complexos como se estivessem explicando para uma criança de cinco anos. Hoje, é um dos estilos de prompt mais populares em ferramentas de IA como Perplexity AI e ChatGPT. Quem diria que a “pergunta séria” de Michael Scott se tornaria uma questão a ser feita à IA? Fonte

Comércio eletrônico

Peça à Perplexity AI para apoiar seus esforços de comércio eletrônico

Encontre 10 produtos na [Categoria] na Amazon com: 5 mil a 30 mil pesquisas mensais, concorrência <40, preço [Mín.]−[Mín.]− [Mín.]−[Máx.], top 10 com <500 avaliações, crescimento de +20% em relação ao ano anterior. Para cada um: palavra-chave + volume, termos relacionados, os 3 principais produtos com estimativas de receita, reclamações comuns, margem de lucro após FBA/COGS (suposição de 30%), disponibilidade do fornecedor (3+ no Alibaba, <500 MOQ). Classifique por receita x viabilidade de entrada Analise os preços do [Tipo de produto] na faixa de [Mín.]−[Mín.]−[Mín.]−[Máx.] na Amazon, [Varejista] e sites DTC no quarto trimestre de 2024. Inclua: pontos de agrupamento de preços, táticas psicológicas, correlação entre preço e classificação, variações de mercado, frequência/profundidade de promoções (6 meses) e posicionamento competitivo das [Marcas 1-5] por preço/recursos Analise as avaliações dos cinco principais [Categoria do produto] na Amazon (mais de 1.000 avaliações, somente 2023-2024). Extraia: pontos positivos mais mencionados por categoria, reclamações comuns com %, solicitações de recursos, problemas de qualidade ao longo do tempo, comparações de marcas e motivações de compra. Forneça três citações por tema. Identifique a maior necessidade não atendida em >15% das avaliações Compile 20 táticas de CRO para páginas de produtos da [Categoria do produto] com resultados de testes A/B que mostrem um aumento >10%. Para cada uma: descrição da implementação, princípio psicológico, resultados documentados, melhores categorias de produtos e complexidade. Exclua investimentos em tecnologia >US$ 10 mil. Fonte: estudos de caso da Baymard/CXL/VWO. Matriz de prioridade por esforço/impacto Compare Amazon FBA vs 3PL ([Provedor 1], [Provedor 2]) vs autoatendimento para [Tipo de produto] com: [X] pedidos/mês, $[Aov], [Peso] libras, [Dimensões], [% Pedidos de item único]. Para cada um: detalhamento de custos, custos de configuração, volume de equilíbrio, velocidade de entrega, tratamento de devoluções, capacidade internacional, escalabilidade em [Volume 2] e [Volume 3]. Inclua os preços de 2024 e as taxas do FBA de outubro de 2024. Matriz de decisão com custo por pedido em volumes. Recomendação com base em prioridades Compare o Google Shopping, Meta Ads e Amazon Sponsored Products para marcas DTC [Categoria] ($[Faixa de preço]). Para cada um: faixa de CPC, benchmarks de conversão, ROAS (prospecção/retargeting), relação CAC:LTV, requisitos criativos, opções de segmentação, atribuição, orçamento mínimo e duração da fase de aprendizagem. Qual priorizar com $[Orçamento]/mês? Gere uma imagem de comparação antes/depois para [Benefício do produto]. Tela dividida mostrando: lado esquerdo – estado do problema com [Questão], lado direito – estado da solução com [Produto em uso]. Inclua setas e rótulos explicando a transformação. Para uso na página do produto Crie uma imagem com guia de tamanho/dimensão para [Produto]. Mostre o produto com as medidas indicadas, comparação com um objeto comum para escala e várias vistas angulares, se necessário. Inclua unidades de medida em [cm/polegadas]. Estilo técnico claro com fundo neutro

Aprendizagem e autoeducação

Explore técnicas de estudo eficazes com os prompts da Perplexity AI

Crie um plano de 90 dias do nível iniciante ao [nível pronto para o trabalho] em [habilidade]. Divida em módulos semanais com: conceitos-chave por semana, tempo diário ([X] horas/semana), recursos (prioridade gratuita, pagos <$50), oito projetos progressivos, pontos de verificação quinzenais, erros comuns e dependências de conceitos. Alvo: [contexto] com forte autodidatismo Explique [Conceito Complexo] em três níveis: (1) ELI5 em 4-5 frases usando analogias para crianças de 12 anos, sem jargões; (2) 300 palavras para [Conhecimento Pré-requisito] cobrindo [Elementos-chave]; (3) 800 palavras de aprofundamento técnico para [Público Avançado] com explicações matemáticas Gere 10 exercícios práticos de [Habilidade] com foco em [Tópico], progredindo do básico ao avançado. Estrutura: Exercícios 1-3 (básico), 4-6 (intermediário), 7-8 (avançado), 9-10 (especializado). Cada um inclui: cenário realista, pergunta específica, dados/esquema de amostra, resultado esperado, dificuldade, conceitos testados, erros comuns Compare os principais recursos para [Habilidade] para alguém com [Experiência] que deseja alcançar [Objetivo]: [Recurso 1], [Recurso 2], [Recurso 3], [Recurso 4]. Avalie: abordagem de ensino, profundidade x amplitude, tempo necessário, custo, pré-requisitos, componentes práticos, apoio da comunidade, valor da preparação para o trabalho Quais são as técnicas de estudo mais eficazes para [Tipo de assunto]? Inclua: cronogramas de repetição espaçada, métodos de recordação ativa e estratégias de aplicação prática específicas para este domínio. Forneça um plano de estudo semanal de [X] horas/semana e ferramentas a serem utilizadas ([Aplicativo Flashcard], [Plataforma de Prática]). Forneça um modelo semanal prático Que conhecimentos prévios são necessários antes de aprender [Tópico Avançado]? Crie uma árvore de dependências mostrando os conceitos básicos que devem ser dominados primeiro. Para cada pré-requisito: explicação, por que é importante para o tópico avançado, sequência de aprendizagem recomendada, estimativa de tempo, recursos gratuitos de qualidade Forneça cinco projetos práticos para aplicar [Habilidade] em cenários do mundo real. Para cada um, inclua: nível de dificuldade, conhecimento necessário, estimativa de tempo, resultados de aprendizagem, requisitos passo a passo, desafios de extensão e como apresentar em um portfólio. Progresso do nível iniciante ao avançado. Inclua uma estrutura adequada para o código inicial e a rubrica de avaliação

🔍 Você sabia? O “Teste de Turing”, proposto em 1950 por Alan Turing, foi criado para verificar se uma máquina poderia manter uma conversa indistinguível de uma conversa humana.

Redação criativa e geração de conteúdo

Crie perfis de personagens exclusivos com os prompts da Perplexity AI

Gere 10 premissas únicas para histórias do [Gênero] combinando [Elemento 1] e [Elemento 2]. Para cada uma: esboço do protagonista, conflito central, reviravolta potencial. 2-3 frases por premissa. Priorize a originalidade e os ganchos emocionais Crie um perfil detalhado do personagem [Tipo de personagem] em [Gênero]. Inclua: história de fundo, motivações, defeitos, pontos fortes, padrões de fala, arco do personagem, relacionamentos. Torne-o tridimensional e envolvente. 800 palavras Faça um brainstorming de 20 ângulos únicos para escrever sobre [Tópico] direcionado ao [Público]. Inclua: perspectivas contrárias, ângulos de histórias pessoais, abordagens baseadas em dados e formatos inovadores. Evite ângulos muito usados. Agrupe por tipo de conteúdo (como fazer, estudo de caso, etc.) Gere 15 títulos atraentes para [Tipo de conteúdo] sobre [Tópico] para [Público]. Use diferentes fórmulas: instruções, lista, pergunta, lacuna de curiosidade, orientado para benefícios. Inclua a contagem de caracteres para cada um Esboço [Duração do vídeo] roteiro de vídeo sobre [Tópico] para [Plataforma]. Inclua: gancho (primeiros 10 segundos), pontos principais com transições, táticas de engajamento e CTA. Formato para leitura em teleprompter. Público-alvo [Público]. Inclua marcadores de tempo Reescreva este conteúdo em [tom/voz específicos] correspondentes ao estilo de [exemplo de referência]: [conteúdo]. Mantenha a mensagem principal enquanto ajusta o vocabulário, a estrutura das frases, o nível de humor e a formalidade. Explique as cinco principais escolhas estilísticas feitas e por que elas se encaixam no tom desejado Escreva cinco parágrafos introdutórios diferentes para [Tipo de conteúdo] sobre [Tópico]. Use estas técnicas: perguntas provocativas, estatísticas surpreendentes, anedotas pessoais, declarações ousadas e contrárias, descrições sensoriais vívidas. Explique o gatilho psicológico que cada gancho usa Crie uma série de 10 partes sobre [Tópico] que se desenvolva progressivamente para [Público]. Inclua: títulos dos episódios, principais conclusões, formatos de conteúdo (vídeo, artigo abrangente, infográfico etc.), como cada parte se conecta e a cadência ideal de publicação. Crie um arco narrativo que mantenha o público envolvido. Inclua uma estratégia de promoção para cada parte Crie um design de capa de livro para um romance do gênero [Gênero] intitulado “[Título]”. Tema: [Clima/Tema]. Inclua: tipografia do título em negrito, nome do autor, imagem de fundo atmosférica sugerindo [Elemento-chave], esquema de cores evocando [Emoção]. Estilo: [Convenções comerciais/literárias/thriller/românticas] Crie uma ficha de referência do personagem [Nome do personagem] mostrando: visão completa do corpo em [Pose característica], close-up do rosto mostrando [Características principais], detalhes da roupa, paleta de cores, itens/acessórios notáveis. Inclua os traços de personalidade resumidos listados. Estilo: [Realista/Anime/Desenho animado/Quadrinhos]

Erros comuns a evitar com os prompts da Perplexity AI

Aqui estão alguns erros comuns a evitar ao trabalhar com os prompts da Perplexity AI:

Erro Solução Perguntar muitas coisas ao mesmo tempo Concentre-se em uma solicitação por prompt para obter respostas claras e práticas Ignorando limites de palavras Estabeleça limites claros: “Explique em menos de 150 palavras” para evitar resultados confusos Fazer várias perguntas não relacionadas ou não refinar as sugestões Teste diferentes ângulos, ajuste o texto e refine com base nas respostas da IA Usar linguagem excessivamente informal que confunde a IA Mantenha as sugestões claras e profissionais; evite gírias ou abreviações, a menos que seja intencional Combinação inconsistente de instruções e conteúdo de referência Use seções ou tags claras para instruções versus materiais de origem Supondo que a IA compreenda o jargão específico do domínio Adicione definições breves ou contexto para termos técnicos e acrônimos. Não indicar o que fazer se informações relevantes estiverem faltando Oriente a IA: “Se não for encontrada nenhuma informação, resuma o consenso atual ou indique explicitamente ‘nenhuma encontrada’”. Supondo que a IA “lembre” de tópicos ou ações anteriores Reafirme explicitamente o contexto ou os resultados prévios necessários em cada nova sugestão.

🧠 Curiosidade: No início dos anos 80, um computador do Laboratório de IA do MIT aprendeu a jogar Space Invaders usando aprendizado por reforço. O objetivo era ensinar as máquinas a “aproveitar” o processo de melhorar por meio de feedback.

Limitações do uso do Perplexity AI

Muitas avaliações do Perplexity AI apontam que, embora a ferramenta tenha um bom desempenho para pesquisas rápidas, ela apresenta várias desvantagens. Aqui estão alguns desafios potenciais que você pode enfrentar:

Profundidade contextual ou nuances conversacionais limitadas em comparação com chatbots dedicados; tende a fornecer resumos concisos em vez de explorar ideias complexas em profundidade.

A cobertura e a indexação das fontes podem ser mais restritas em comparação com os mecanismos de pesquisa na web em tempo real completos; ele pode depender de menos fontes e, portanto, perder perspectivas.

As citações podem, por vezes, ser imprecisas ou conter links para fontes desatualizadas ou irrelevantes, dependendo dos prompts da Perplexity AI que você usar.

A versão gratuita restringe o acesso a recursos específicos, como pesquisa Pro, uploads de arquivos e níveis de uso mais altos.

🔍 Você sabia? A palavra “algoritmo” vem de Al-Khwarizmi, um matemático persa do século IX. Ele criou regras sistemáticas para resolver equações.

Alternativas ao Perplexity AI para explorar

Aqui estão nossas escolhas para as melhores alternativas ao Perplexity AI! 💁

1. ClickUp (ideal para assistência e pesquisa de IA sensível ao contexto)

Use o ClickUp Brain para criar ideias de conteúdo estruturadas e de alto impacto com base em dados existentes

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Enquanto ferramentas como o Perplexity respondem a perguntas de forma isolada, o assistente com inteligência artificial da plataforma, o ClickUp Brain, conecta seu espaço de trabalho, documentos e insights de IA para que sua equipe possa idealizar, criar e executar conteúdo em um só lugar.

Gere ideias que correspondam aos seus objetivos

O ClickUp Brain transforma a criação de conteúdo em um processo focado e baseado em dados.

Suponha que você esteja atualizando seu calendário de conteúdo para o primeiro trimestre. Você pede ao ClickUp Brain para analisar os tópicos existentes, as métricas de tráfego e as lacunas de conteúdo para propor novos temas que se alinhem com seu SEO e o tom da sua marca.

Ele usa o contexto do seu espaço de trabalho para sugerir ideias que complementam o que já está funcionando. A partir daí, você pode transformar cada sugestão em uma tarefa do ClickUp, marcar o proprietário relevante e anexar documentos de referência do ClickUp para pesquisas adicionais.

📌 Experimente este prompt: Analise nosso calendário de conteúdo atual e gere cinco novas ideias de artigos relacionados à colaboração remota que preencham lacunas de palavras-chave e correspondam às nossas categorias de melhor desempenho.

Realize pesquisas aprofundadas sem sair do seu espaço de trabalho.

Traga insights externos diretamente para o seu espaço de trabalho com a Pesquisa na Web no ClickUp Brain MAX

Se você já usou o Perplexity AI, sabe como ele fornece respostas rapidamente. Mas essas respostas ficam fora do seu fluxo de trabalho. Você ainda precisa copiar as principais ideias para um documento, encontrar o contexto certo e transformar manualmente a pesquisa em ação.

O ClickUp Brain MAX muda isso. A Pesquisa na Web permite que você obtenha as informações mais recentes de fontes confiáveis diretamente dentro do ClickUp. Você pode combinar essas descobertas externas com seus projetos, documentos e tarefas existentes, facilitando a pesquisa, a análise e a ação.

Suponha que você esteja realizando uma auditoria de conteúdo e perceba que seus blogs sobre trabalho em equipe híbrido estão apresentando baixo desempenho.

Você solicita: “Pesquise na web os dados mais recentes sobre a produtividade de equipes híbridas e liste três novas ideias que devemos consultar ao atualizar nossos blogs”.

Em segundos, você obtém relatórios recentes de fontes confiáveis (talvez novos estudos que mostram a fadiga híbrida entre funcionários remotos), juntamente com sugestões práticas para sua próxima reescrita. Você pode marcar seu redator, anexar as descobertas à tarefa relevante e agendar a atualização imediatamente.

O ClickUp Brain também ajuda você a manter grandes projetos em andamento.

Descubra os bloqueadores ocultos para que você possa convertê-los em tarefas acionáveis com o ClickUp Brain

Agora, digamos que você acabou com centenas de páginas sinalizadas em sua auditoria de conteúdo. Você pede ao ClickUp Brain para agrupar as páginas por tipo de problema (como informações desatualizadas ou links quebrados), atribuí-las aos proprietários certos e definir prazos.

Em poucos minutos, você terá uma lista de tarefas categorizadas mapeadas para o seu fluxo de trabalho, completa com listas de verificação para cada correção.

📌 Experimente este prompt: Agrupe todas as páginas sinalizadas durante a auditoria em categorias (conteúdo desatualizado, links ausentes, baixo engajamento) e atribua-as aos respectivos membros da equipe com um prazo de duas semanas.

Conecte a ideação criativa e a execução

Quando você estiver pronto para passar da ideia à produção, o ClickUp Brain oferece suporte completo. Gere conceitos de imagem, crie esboços ou até mesmo crie recursos visuais usando a geração de arte por IA dentro dos seus quadros brancos do ClickUp.

Gere recursos criativos para campanhas ou blogs usando a geração de imagens por IA no ClickUp Brain

Por exemplo, seu líder de marketing precisa de um gráfico de cabeçalho para um blog sobre trabalho em equipe remoto. Você solicita ao ClickUp Brain que gere um conceito visual alinhado com a paleta de cores da sua marca. Depois de aprovado, você anexa a imagem selecionada diretamente à tarefa de conteúdo.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Seus recursos extensivos de personalização podem sobrecarregar os iniciantes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.585 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

Um usuário do Reddit compartilha:

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é desgastante. E, sinceramente, quando estou concentrado no meu trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é desgastante. E, sinceramente, quando estou concentrado no meu trabalho, essa é a última coisa que quero fazer.

Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

2. Google Gemini (ideal para inteligência multimodal)

via Gemini

O Gemini do Google funciona simultaneamente com texto, imagens, áudio, vídeo e código. Envie uma captura de tela de uma mensagem de erro, cole o código e descreva o problema verbalmente. A IA processa as três entradas juntas.

Além disso, o Deep Research automatiza a parte tediosa da coleta de informações, navegando por centenas de sites para compilar relatórios enquanto você realiza outras tarefas.

Melhores recursos do Google Gemini

Crie Gems personalizadas que extraem seus arquivos do Google Drive e referenciam automaticamente a versão mais recente quando você atualiza esses documentos.

Use sua câmera para fazer perguntas sobre o que você vê; a ferramenta mostrará as soluções diretamente na sua tela.

Vids descrevendo cenas em linguagem natural para auxiliar Gere vídeos curtos nodescrevendo cenas em linguagem natural para auxiliar na produção remota de vídeos

Limitações do Google Gemini

Os usuários gratuitos têm um limite diário de cinco prompts para o Gemini 2. 5 Pro, enquanto os assinantes Pro (US$ 20/mês) têm um limite máximo de 100 prompts.

A velocidade de resposta fica visivelmente atrás dos concorrentes ao processar as mesmas consultas, especialmente para tarefas complexas com várias etapas.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 275 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

📖 Leia também: Os melhores geradores de vídeo com IA

3. ChatGPT (ideal para pesquisas baseadas em diálogos)

via ChatGPT

A pesquisa do ChatGPT transformou o típico ciclo de “digitar palavras-chave, clicar em links, repetir” em algo mais fluido. Você faz uma pergunta em linguagem simples e a ferramenta pesquisa automaticamente na web, sintetizando as principais descobertas em respostas conversacionais.

A função de histórico de pesquisa permite revisitar conversas antigas por palavra-chave, para que a análise de mercado que você fez há três semanas não desapareça no vazio. Além disso, ele integra o DALL-E quando você precisa gerar imagens dentro do contexto.

Melhores recursos do ChatGPT

Ative o modo Deep Research para lidar com tarefas de pesquisa em várias etapas que leem e sintetizam conteúdo em várias fontes online

Organize bate-papos, arquivos e contextos relevantes relacionados em Projetos para manter a continuidade em fluxos de trabalho com várias sessões ou tópicos de pesquisa de longa duração

Configure Tarefas Programadas para que o ChatGPT execute proativamente ações recorrentes, como enviar lembretes, realizar análises ou verificar atualizações na web

Limitações do ChatGPT

Os usuários gratuitos têm um limite de 10 a 50 mensagens GPT-5 em um intervalo de cinco horas antes que o sistema os mude para GPT-4

Embora a ferramenta não compartilhe as informações da sua conta, os provedores de pesquisa terceirizados processam suas consultas mesmo depois que o ChatGPT as reescreve, o que representa uma preocupação de segurança para informações confidenciais

Preços do ChatGPT

Gratuito

Go: US$ 5/mês

Mais: $20/mês

Pro: US$ 200/mês

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.045 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

4. You.com (ideal para infraestrutura de desenvolvedores)

A You.com criou sua API de pesquisa especificamente para desenvolvedores que precisam basear aplicativos LLM em dados da web em tempo real. A plataforma retorna trechos longos projetados para consumo de IA, em vez das tags de metadados típicas fornecidas pelos mecanismos de pesquisa.

ARI (Advanced Research & Insights) analisa mais de 400 fontes simultaneamente e gera relatórios completos e refinados em menos de cinco minutos.

You.com: melhores recursos

Deixe que ele selecione automaticamente o modelo ideal (ChatGPT, Claude, Gemini) para o seu tipo específico de consulta

Crie escopos de pesquisa personalizados que incluem os dados da sua organização com integrações do Google Drive, OneDrive e SharePoint

Crie agentes personalizados que executam instruções específicas repetidamente, eliminando a necessidade de redigitar os mesmos prompts para tarefas rotineiras

Limitações do You.com

Os limites de upload de arquivos são restritos a 25 MB por consulta no Pro e 50 MB no Max, impedindo a análise de conjuntos de dados ou coleções de documentos maiores

O plano Max limita os colaboradores do espaço de trabalho a 25 usuários, o que pode restringir a expansão da equipe à medida que as organizações crescem

Preços do You.com

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Máximo: $200/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do You.com

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Phind (ideal para pesquisas técnicas)

via Phind

O Phind realiza várias rodadas de pesquisas na web no meio da resposta quando precisa de mais informações, fornecendo respostas abrangentes em tempo real, em vez de se limitar a uma consulta inicial. As respostas chegam na forma de diagramas, gráficos, imagens embutidas, cartões e widgets interativos, tornando tópicos complexos mais fáceis de entender.

A plataforma também gera respostas de IA com links para fontes online, como GitHub e Stack Overflow, permitindo que você verifique as informações rapidamente.

Descubra os melhores recursos

Execute código em um ambiente Jupyter sandbox para testar a lógica, gerar gráficos matplotlib e anexar os resultados da execução diretamente às respostas

Crie um perfil de respostas que defina preferências por respostas criativas ou precisas, além de um perfil de usuário para evitar a adição de contextos repetitivos.

Carregue PDFs para resumos, CSV para perfis de dados ou imagens para descrição e análise nos planos Pro e Business.

Limitações do Phind

Janela de contexto limitada em comparação

A versão gratuita limita os usuários a 10 pesquisas por dia.

Preços do Phind

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários do Phind

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

🚀 Vantagem do ClickUp: Gerenciar tarefas repetitivas pode consumir tempo e recursos valiosos. Os Autopilot Agents do ClickUp aliviam esse fardo ao automatizar processos rotineiros, permitindo que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas. Crie agentes ClickUp Autopilot personalizados em seu espaço de trabalho para gerenciar tarefas repetitivas São bots de IA sem código que você pode personalizar com estes gatilhos: Integração do feedback do cliente: quando um cliente enviar feedback por meio do formulário “Feedback”, crie uma tarefa na lista “Feedback do cliente”, atribua-a ao membro da equipe apropriado e defina uma data de vencimento.

Alertas de alocação de recursos: quando uma tarefa for atribuída a um membro da equipe que já está com a capacidade total, envie um alerta ao gerente de projeto para reatribuir a tarefa.

Notificações de revisão de documentos: quando um documento na pasta “Revisão” for atualizado, notifique todos os membros da equipe designados e solicite feedback em até 48 horas. Saiba mais aqui! 👀

Não fique “perplexo”, pense no ClickUp!

Os prompts da Perplexity AI estimulam ideias. E o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, transforma essas ideias em ação.

Enquanto o Perplexity ajuda você a explorar o que está disponível, o ClickUp conecta cada descoberta ao seu trabalho real, incluindo tarefas, documentos e dados. Com o ClickUp Brain, você pode perguntar, analisar e agir em um único espaço de trabalho. Ao mesmo tempo, o ClickUp Brain MAX ajuda você a pesquisar na web, acessar vários modelos de IA e automatizar fluxos de trabalho inteiros sem mudar de contexto.

Então, o que você está esperando? Acesse conhecimento ilimitado inscrevendo-se no ClickUp hoje mesmo!