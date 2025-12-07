Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: qual ferramenta de videoconferência é melhor?

São três reuniões até às 11h e você já alternou entre sua ferramenta de vídeo, aplicativo de gerenciamento de projetos e software de anotações seis vezes. Em um dia normal, um único funcionário alterna entre aplicativos e janelas mais de 3.600 vezes.

A questão é a seguinte: as videoconferências não devem existir isoladamente. Quando sua ferramenta de chamadas está desconectada do local onde o trabalho realmente acontece, as decisões se perdem e os acompanhamentos acabam sendo esquecidos.

E a verdadeira questão não é apenas sobre a qualidade do vídeo ou o compartilhamento de tela. É sobre o que acontece depois que a chamada termina. Essas ações se tornam tarefas automaticamente? Você pode acessar o contexto do projeto no meio da reunião sem alternar entre abas?

É aí que o Zoho Meeting e o SyncUp da ClickUp prometem uma colaboração por vídeo perfeita, mas adotam abordagens totalmente diferentes. Vamos compará-los e ver qual deles realmente cumpre o que promete.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: resumo

Aqui está uma rápida visão geral para você:

Recurso ClickUp SyncUp Zoho Meeting Disponível em Espaço de trabalho ClickUp, aplicativo móvel, extensão do Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Número máximo de participantes 200 250 para reuniões, 5.000 para webinars Número máximo de participantes 24 ao mesmo tempo Todos na reunião Audioconferência Pode gravar áudio SyncUps Números de discagem seguros para mais de 55 países Plano de preços* Plano gratuito, preços personalizados para equipes maiores US$ 1/mês por anfitrião para assinatura de reuniões e US$ 8/mês por organizador para assinaturas de webinars Gerenciamento de fluxo de trabalho Tarefas, documentos e reuniões, tudo conectado em um único espaço de trabalho. Funciona como um aplicativo independente — requer ferramentas de gerenciamento de projetos separadas Gerenciamento de calendário Calendário unificado que se integra ao Google Calendar e ao Microsoft Outlook para sincronização instantânea de reuniões e mais de 1.000 outros aplicativos. Convites de calendário apenas através do Zoho Calendar e do Zoho Mail Gerenciamento de recursos Atribua cargas de trabalho, acompanhe a capacidade e alinhe agendas a partir do ClickUp Tasks. Limitado ao agendamento de reuniões Conhecimento técnico Mínimo — configure reuniões e automações sem precisar programar Moderado — requer integração com aplicativos Zoho Armazenamento Gravações armazenadas no Clips Hub com transcrições Armazenamento em nuvem em planos pagos (até 5 GB grátis)

O que é o ClickUp?

Realize chamadas de áudio e vídeo dentro do seu espaço de trabalho usando o ClickUp SyncUp.

Esse é um custo oculto das ferramentas de vídeo desconectadas. O ClickUp foi criado para preencher essa lacuna que prejudica a produtividade e nos permite fazer nosso melhor trabalho.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Suas videochamadas acontecem onde seu trabalho já está: ao lado das tarefas que estão sendo discutidas, dos documentos que estão sendo revisados e dos projetos que estão sendo planejados.

Sem dispersão de trabalho, sem acompanhamentos manuais, sem precisar procurar o contexto da reunião da semana passada. Para equipes remotas e líderes operacionais que precisam de reuniões que realmente se traduzam em ação, veja o que faz o ClickUp funcionar de maneira diferente das ferramentas de vídeo independentes.

Recursos do ClickUp

O ClickUp SyncUp funciona exatamente onde você trabalha. Você não precisa alternar entre aplicativos, procurar links de reuniões ou transferir arquivos apenas para conversar com sua equipe.

Essa configuração no aplicativo, juntamente com os recursos a seguir, torna o SyncUp uma alternativa sólida ao Zoho:

Recurso nº 1: ClickUp SyncUp

Nunca mais perca o contexto da reunião. O ClickUp SyncUp é um recurso integrado de chamadas de vídeo e áudio incorporado diretamente na ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp. Os usuários podem iniciar chamadas de voz e vídeo individuais ou em grupo instantaneamente a partir de qualquer canal de bate-papo, mensagem direta ou conversa de tarefa sem precisar alternar entre aplicativos.

Conecte-se instantaneamente com o SyncUps, o recurso integrado de videoconferências e chamadas de voz do ClickUp.

À medida que você refina os planos complexos do projeto, conecte as discussões diretamente às tarefas do ClickUp. Digamos que você queira atribuir novas responsabilidades: você pode criar ou atualizar tarefas em tempo real. Cada SyncUp registra automaticamente um resumo na conversa do chat, para que os membros da equipe que perderam a chamada possam se atualizar rapidamente.

Com o recurso avançado Mobile SyncUp, leve sua comunicação face a face para qualquer lugar, mesmo quando não estiver em sua mesa. Inicie ou participe de SyncUps no aplicativo móvel ClickUp a partir de qualquer canal ou mensagem direta.

Inicie ou participe de SyncUps no celular

🚀 Sincronização inteligente: as integrações do ClickUp eliminam a necessidade de alternar entre as ferramentas que você já utiliza. O ClickUp se conecta às ferramentas que sua equipe já usa, como Google Workspace, Microsoft Teams e Slack, para garantir que nenhuma conversa ou tarefa fique isolada. As integrações do Google Agenda + Microsoft Outlook sincronizam automaticamente suas reuniões, prazos e atualizações de projetos.

O gerenciamento de calendário integrado do ClickUp ajuda você a visualizar cronogramas de projetos, agendas de tarefas e sessões do SyncUp em uma única visualização unificada. Essas integrações economizam tempo e melhoram o gerenciamento do fluxo de trabalho, mantendo arquivos, reuniões e atualizações acessíveis em um único lugar.

Recurso 2: ClickUp Clips

Pare de se repetir nas reuniões ou de digitar explicações longas.

O ClickUp Clips permite gravar clipes de tela ou apenas de voz e inseri-los diretamente em documentos, comentários ou bate-papos, para que sua equipe obtenha o contexto instantaneamente, no momento que for mais conveniente.

Grave sua tela sem esforço com o ClickUp Clips

Além disso, todos os seus Clips gravados e SyncUps gravados são armazenados no Clips Hub. Você pode acessar essas gravações a qualquer momento, juntamente com as transcrições, e adicionar comentários com marcação de tempo para direcionar uma conversa muito específica.

Acesse todas as suas SyncUps gravadas no ClickUp Hub

Na verdade, qualquer pessoa em seu espaço de trabalho que tenha acesso ao canal (onde o SyncUp foi gravado) pode visualizar a transcrição e adicionar comentários à gravação.

📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Recurso nº 3: ClickUp Chat

Suas melhores conversas acontecem quando estão relacionadas ao trabalho que está sendo discutido. E você pode iniciar uma chamada (ou seja, iniciar o SyncUps) diretamente da janela de bate-papo.

O ClickUp Chat permite que você se comunique e colabore com sua equipe, reunindo todas as suas discussões e tarefas em uma plataforma unificada. Envie até 1.000 mensagens por espaço de trabalho (plano gratuito) e organize-as de forma organizada em tópicos e canais.

No Chat, você pode classificar comentários e transformá-los em tarefas acionáveis e listas de afazeres. Você também pode compartilhar arquivos, definir postagens de anúncios, realizar o gerenciamento de tarefas e pesquisar mensagens específicas por meio de palavras-chave (assim como no Slack).

Colabore com os membros da sua equipe com o ClickUp Chat.

Você pode iniciar um SyncUp diretamente do ClickUp Chat. Como os membros da sua equipe já têm acesso a essa linha de comunicação, você não precisará perder tempo criando contexto ou compartilhando arquivos em várias ferramentas de colaboração.

⭐ Bônus: o AI Notetaker do ClickUp grava, transcreve e resume automaticamente as discussões em tempo real, transformando cada conversa em insights acionáveis. Assim que a reunião termina, o AI Notetaker gera resumos concisos, captura as decisões tomadas e até identifica os próximos passos ou responsáveis. Essas notas são instantaneamente vinculadas às suas tarefas ou documentos do ClickUp, mantendo toda a sua equipe alinhada, mesmo quando ela estiver trabalhando em vários projetos. Deixe que o AI Notetaker do ClickUp cuide das notas da reunião enquanto você se concentra nas suas reuniões.

Recurso nº 4: ClickUp Brain

Cansado de perder tempo procurando os principais pontos após uma videochamada? Com o ClickUp Brain, uma poderosa camada de IA contextual integrada ao seu espaço de trabalho, suas tarefas, documentos, bate-papos, reuniões e painéis ficam todos conectados. Isso significa que o Brain realmente entende o contexto do seu trabalho.

A melhor parte é que o Brain extrai automaticamente os itens de ação das reuniões e os converte em tarefas formatadas e atribuídas corretamente assim que a chamada termina. Assim, você não precisa vasculhar agendas antigas ou threads do Slack.

Obtenha uma transcrição pesquisável e resumos com o ClickUp Brain.

Além disso, ela pode resumir notas de reuniões anteriores, destacar o progresso e os obstáculos das principais tarefas, gerar pontos de discussão e próximos passos.

💡 Dica profissional: use os agentes do ClickUp nos canais da sua equipe para responder a perguntas simples. Este agente extrai informações dos canais aos quais tem acesso e responde a perguntas como “Quem é o líder do projeto aqui?” ou “A quem foi atribuída a tarefa de teste na reunião de ontem?”. Sem interromper ninguém da sua equipe. Automatize tarefas repetitivas no seu fluxo de trabalho em poucos minutos. Automatize respostas a perguntas comuns com os agentes pré-construídos do ClickUp.

Preços do ClickUp

O que é o Zoho Meeting?

via Zoho

O Zoho Meeting é uma plataforma online de reuniões e webinars projetada para colaboração e comunicação no local de trabalho para empresas e indivíduos. É um dos muitos componentes do ecossistema Zoho mais amplo.

A plataforma oferece suporte a salas de reunião virtuais dedicadas com controladores designados e se integra diretamente a sistemas de calendário e ao conjunto de aplicativos da Zoho (incluindo o Zoho CRM). Ela oferece segurança avançada com criptografia SSL/AES de 128 bits, com recursos como salas protegidas por senha e controles de sala de espera para impedir a entrada de visitantes indesejados.

Recursos do Zoho Meeting

O Zoho Meeting é um aplicativo independente desenvolvido para hospedar reuniões internas e webinars externos. De reuniões individuais a reuniões em grupo com 250 pessoas e webinars com até 5.000 participantes, este aplicativo é usado por equipes remotas e organizadores de webinars pelos seguintes recursos principais:

Recurso nº 1: Salas de reunião

O Zoho Meeting Rooms transforma seus espaços físicos de conferência em uma plataforma virtual de reuniões onde as equipes podem participar de reuniões online juntas.

Os usuários podem configurar uma sala emparelhando um monitor (como uma TV ou monitor) com um aplicativo controlador dedicado em um dispositivo iOS (o aplicativo Zoho Meeting Rooms Controller) para operação sem as mãos.

via Zoho Meeting

Você pode criar e gerenciar várias salas a partir da sua conta do Zoho Meeting e associá-las a sessões específicas durante o agendamento. O controlador também permite ajustar as preferências de áudio e vídeo, gravar sessões e acompanhar todas as ações realizadas nas salas por meio de um visualizador de registro de ações.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos para anotações para uma melhor organização

Recurso nº 2: Salas de discussão

As salas de discussão são espaços virtuais dentro de uma reunião onde você pode dividir os participantes em grupos menores para discussões focadas e brainstorming. Durante uma sessão em andamento nas reuniões do Zoho, os anfitriões podem criar várias salas (até 20), atribuir participantes manualmente ou automaticamente e definir temporizadores para o tempo que cada grupo trabalha de forma independente.

Cada sala de discussão funciona como uma mini-reunião com seu próprio compartilhamento de tela e acesso ao quadro branco. Durante workshops e reuniões de equipes multifuncionais, o anfitrião pode monitorar as discussões (em salas de discussão individuais) antes de trazer todos de volta para a sessão principal.

👀 Você sabia? Quase 55% dos funcionários realizam várias tarefas durante reuniões longas. É provável que eles percam algumas informações importantes e precisem de ajuda com anotações e resumos para conectar os pontos vagos. Sempre compartilhe o resumo da reunião com os participantes para que eles possam consultá-lo posteriormente e conectar os pontos.

Recurso nº 3: Quadros brancos virtuais

O Quadro Branco Virtual é uma ferramenta colaborativa que permite aos participantes debater e visualizar ideias em tempo real durante reuniões online.

via Zoho

O quadro branco possui opções de formatação de texto (fontes, cores e alinhamento) e reconhecimento avançado de formas, que converte seus esboços em formas geométricas precisas. Você pode fazer upload e anotar imagens diretamente na tela e baixar o quadro branco como uma imagem para referência futura ou compartilhamento.

Preços do Zoho Meeting

Preços personalizados

⭐ Bônus: você pode atribuir tarefas aos membros da equipe entre as SyncUps apenas mencionando o nome deles. Com o Talk to Text do ClickUp Brain MAX, você também pode transcrever seus pensamentos em mais de 50 idiomas sem nenhuma etapa extra. Confira os amplos recursos do Brain Max neste vídeo:

ClickUp SyncUp x Zoho Meeting: comparação de recursos

Tanto o ClickUp SyncUp quanto o Zoho Meeting ajudam equipes remotas a se manterem conectadas por meio de chamadas de vídeo e recursos de colaboração.

Enquanto o ClickUp SyncUp foi desenvolvido para um rápido alinhamento interno (passando de discussões sobre tarefas para chamadas ao vivo sem alternar entre guias), o Zoho Meeting se concentra em reuniões estruturadas e hospedagem de webinars.

Vamos analisar como elas (ClickUp SyncUp e Zoho Meeting) diferem em seus principais recursos.

Recurso nº 1: Transcrição e resumos

Ambas as ferramentas utilizam IA em chamadas de vídeo. Você obtém transcrições com registro de data e hora de suas chamadas de áudio e vídeo com o ClickUp Notetaker (sem necessidade de integração separada). Ele identifica os interlocutores e cria transcrições claras e pesquisáveis, juntamente com resumos inteligentes em seus ClickUp Docs. O Brain extrai ainda mais itens acionáveis da transcrição para criar e atribuir tarefas com prazos e anexos.

O Zoho Meeting usa Rev AI e Zia (desenvolvido pela OpenAI) para gerar resumos e transcrições em tempo real. Além disso, no Zoho Meetings, você não pode atribuir tarefas diretamente a partir das transcrições. Você precisará transferir manualmente os itens de ação para o seu software de gerenciamento de projetos ou lista de tarefas, tornando-o menos prático.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence por seu recurso de integração de tarefas, que preenche a lacuna entre as notas e a execução.

Recurso nº 2: Personalização e branding

O ClickUp SyncUp permite adicionar um fundo de vídeo se você estiver usando um Mac com Apple silicon no macOS Sequoia. Não há opção para enviar fundos virtuais personalizados com a marca ou logotipos da sua empresa.

O Zoho Meeting, no entanto, permite que você carregue fundos personalizados para reuniões virtuais, incluindo a marca e os logotipos da sua empresa. Você pode escolher entre modelos pré-concebidos para um fundo que minimize as distrações.

🏆 Vencedor: Zoho Meeting, pois permite personalização em todos os dispositivos e sistemas operacionais.

Recurso nº 3: Compartilhamento de tela

Compartilhe e grave suas telas com o ClickUp Clip

O ClickUp SyncUp permite o compartilhamento de tela durante chamadas de áudio e vídeo. Você pode compartilhar a tela inteira, uma janela específica do aplicativo ou uma guia do navegador. O recurso que se destaca aqui são os comentários com registro de data e hora. Se você tiver algumas notas ou perguntas para um membro específico da equipe às 2:15, pode clicar nesse local e adicionar um comentário.

O Zoho Meeting também permite compartilhar telas e janelas de aplicativos individuais. Ele é interativo, pois os usuários podem desenhar ou fazer anotações enquanto gravam suas telas, mas, novamente, não é possível gerenciar tarefas.

🏆 Vencedor: o ClickUp vence por seu recurso de comentários com registro de data e hora, que transforma o compartilhamento de tela em discussões colaborativas e pesquisáveis, mesmo após o término da reunião.

📚 Leia mais: Melhor software de compartilhamento de tela para reuniões remotas

Recurso nº 4: Chat da reunião

Reúna suas conversas e trabalhe em conjunto com o ClickUp Chat.

O ClickUp SyncUp funciona dentro do ClickUp Chat, o que significa que o tópico de conversa que você já está usando se torna seu espaço de reunião. Envie mensagens, compartilhe arquivos e crie tarefas a partir do chat sem abrir uma janela separada para a reunião.

O Zoho Meeting inclui uma plataforma de chat integrada durante as reuniões, que permite aos participantes enviar mensagens de texto e links uns aos outros. Você pode conversar publicamente com todos os participantes da reunião ou enviar mensagens privadas para pessoas específicas.

No entanto, o chat é separado da comunicação mais ampla da sua equipe. Ele existe apenas dentro da janela da reunião e não se conecta aos seus sistemas de gerenciamento de projetos ou tarefas.

🏆 Vencedor: o ClickUp vence por manter o chat e as reuniões em um único tópico contínuo e por ser sensível ao contexto.

🧠 Curiosidade: quase 70% dos funcionários acreditam que a falta de colaboração limita sua produtividade e desperdiça seu tempo. Seus funcionários sobrecarregados e exaustos precisam de um sistema de comunicação que não exija que eles alternem entre 10 aplicativos.

📚 Leia mais: As melhores plataformas de chat para comunicação empresarial

Recurso nº 6: Análise de reuniões

Você pode acompanhar as atividades gerais do espaço de trabalho por meio dos painéis do ClickUp, mas o ClickUp não oferece análises nativas específicas para reuniões do SyncUp. Em outras palavras, não é possível acompanhar métricas específicas da reunião, como duração da participação, envolvimento dos participantes ou frequência das chamadas no ClickUp.

O Zoho Meeting, no entanto, oferece análises detalhadas de acompanhamento do número de sessões, duração e histórico de sessões. A plataforma acompanha o envolvimento dos participantes, incluindo níveis de atividade, preferências de dispositivos e tempo de sessão, fornecendo aos organizadores de webinars informações detalhadas.

🏆 Vencedor: Empate. O Zoho Meeting é ideal para realizar treinamentos e reuniões departamentais. O ClickUp SyncUp funciona melhor para comunicações rápidas entre equipes ou no local de trabalho.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research, em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384% . Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

Recurso nº 7: Funções, permissões e preços

Além de membros e administradores, o ClickUp concede aos convidados gratuitos (com acesso ao canal) permissão para iniciar SyncUps. Qualquer espaço de trabalho com o Chat ClickApp habilitado pode acessar e usar o SyncUps (também para usuários do plano gratuito). Atualmente, até 200 participantes podem participar de um SyncUp, e as chamadas podem durar até 10 horas por sessão. 24 participantes podem falar ao mesmo tempo.

Até 2 anfitriões podem hospedar uma reunião no Zoho, e somente os co-anfitriões têm permissão para silenciar participantes, bloquear reuniões e gerenciar compartilhamentos de tela. O plano gratuito do Zoho Meeting suporta 100 participantes para sessões de 60 minutos e, para o plano pago, um máximo de 250 participantes podem participar de reuniões regulares.

🏆 Vencedor: Mais uma vez, o vencedor depende das suas necessidades. ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos que precisam de permissões vinculadas a tarefas e preços tudo-em-um. Zoho Meeting para organizadores de webinars que precisam de controles dedicados para organizadores, milhares de participantes e custos de entrada mais baixos.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting no Reddit

Para obter uma opinião imparcial sobre ambas as ferramentas, recorremos ao Reddit e ao G2.

Veja o que usuários reais têm a dizer sobre as duas ferramentas de reunião com IA.

Um usuário do ClickUp diz:

Temos testado esse recurso em todas as nossas reuniões recentemente e, sinceramente, ele tem sido revolucionário. Ele grava chamadas do Zoom, cria resumos e transcrições completas e até mesmo extrai itens de ação que podemos automatizar em tarefas. Ele também sinaliza possíveis problemas e soluções que surgem durante a discussão. É super útil para acompanhamentos.

Temos testado esse recurso em todas as nossas reuniões recentemente e, sinceramente, ele tem sido revolucionário. Ele grava chamadas do Zoom, cria resumos e transcrições completas e até mesmo extrai itens de ação que podemos automatizar em tarefas. Ele também sinaliza possíveis problemas e soluções que surgem durante a discussão. É super útil para acompanhamentos.

Outro usuário que achou a capacidade contextual do Brain MAX útil para encontrar documentos úteis diz:

Ele pode acessar seus outros aplicativos. Por exemplo, eu sincronizei meu drive e é muito mais rápido encontrar uma planilha ou algo assim através do Brain Max do que abrir o Drive, procurar por ela, etc.

Ele pode acessar seus outros aplicativos. Por exemplo, eu sincronizei meu drive e é muito mais rápido encontrar uma planilha ou algo assim através do Brain Max do que abrir o Drive, procurar por ela, etc.

Como o Zoho Meeting não tinha muitas avaliações no Reddit, nós as obtivemos no G2.

A maioria dos usuários reclama da qualidade do áudio e do vídeo, como você pode ver nesta avaliação:

A qualidade do vídeo poderia ser melhor — às vezes parece um pouco lenta e embaçada, mesmo com uma conexão estável à Internet. Uma otimização e clareza melhoradas do vídeo tornariam a experiência geral muito mais suave.

A qualidade do vídeo poderia ser melhor — às vezes parece um pouco lenta e embaçada, mesmo com uma conexão estável à Internet. Uma otimização e clareza melhoradas do vídeo tornariam a experiência geral muito mais suave.

Outro usuário reclama de falhas frequentes no aplicativo:

Sempre que compartilho minha tela, o aplicativo trava. É frustrante, para dizer o mínimo. As outras pessoas com quem me encontro têm vídeos instáveis. Eles congelam. Não sei se é a conexão de internet delas ou o aplicativo.

Sempre que compartilho minha tela, o aplicativo trava. É frustrante, para dizer o mínimo. As outras pessoas com quem me encontro têm vídeos instáveis. Eles congelam. Não sei se é a conexão de internet delas ou o aplicativo.

📚 Leia mais: Os melhores resumidores de transcrições com IA para economizar seu tempo

Qual ferramenta de videoconferência é a melhor?

O veredicto sobre a melhor ferramenta de videoconferência está aqui. O ClickUp leva a coroa.

O Zoho Meeting é útil para webinars. Ele oferece acesso a recursos importantes, como salas de discussão, quadros brancos virtuais, análises detalhadas e personalização da marca, que tornam as apresentações externas mais profissionais.

Mas seu recurso de IA se limita à síntese. Ele não elabora itens de ação nem impulsiona o trabalho. Você fica preso a notas de tarefas que precisam ser atribuídas e rastreadas manualmente.

Já o ClickUp Syncups vai além. Ele foi desenvolvido para equipes que precisam agir rapidamente sem mudar de contexto. Você já está discutindo uma tarefa no Chat, alguém tem uma dúvida, você acessa o SyncUp, conversa sobre o assunto e segue em frente com o trabalho. Concentre-se na execução enquanto o ClickUp cuida do resto.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para começar!