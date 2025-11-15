13 melhores ferramentas de software de monitoramento de clientes

Sam Walton, cofundador do Walmart, disse certa vez: “Só existe um chefe: o cliente. ”

E, sinceramente, esse é o cerne de todo negócio: construir relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Mas atender bem os clientes não é tão simples quanto costumava ser. Na verdade, 86% dos agentes de atendimento e 74% dos trabalhadores móveis afirmam que as expectativas dos clientes só aumentaram 📈.

Uma maneira de se manter à frente é prestar muita atenção à forma como os clientes percorrem sua jornada.

Quando você entende as ações, perguntas e hábitos deles, tem a chance de compreendê-los melhor e resolver problemas antes mesmo que eles percebam. Esse é o tipo de serviço atencioso que os clientes tendem a lembrar.

Neste artigo, exploraremos alguns dos melhores softwares de atendimento ao cliente para ajudá-lo a acompanhar as interações com os clientes, melhorar a satisfação deles e construir relacionamentos duradouros com seus clientes.

Os melhores softwares de monitoramento de clientes em resumo

Aqui está uma comparação rápida das principais soluções de monitoramento de clientes para ajudá-lo a escolher a opção certa:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Roteamento do fluxo de trabalho e colaboração em equipe Painéis com tecnologia de IA, modelo de CRM, formulários e automações, alertas de clientes Plano gratuito para sempre. Planos pagos disponíveis. Hotjar Acompanhamento do comportamento e feedback dos clientes Mapas de calor, reproduções de sessões, feedback em tempo real, pesquisas, análise de funil Os planos pagos começam em US$ 49/mês por usuário. Fullstory Dados comportamentais e insights de sessão Reprodução automática de sessões, análise de trajetória e funil, resumos de IA, segmentação de usuários, colaboração no aplicativo Preços personalizados Mixpanel Análise de produtos e tendências dos clientes Acompanhamento do uso em tempo real, coortes de retenção, painéis de autoatendimento, link de reprodução, integrações de armazenamento de dados Preços personalizados Crazy Egg Rastreamento visual do comportamento do site Mapas de calor e mapas de rolagem, gravações de sessão, testes A/B, segmentação de tráfego, configuração fácil do gerenciador de tags Os planos pagos começam em US$ 29/mês por usuário. ChurnZero Equipes de sucesso do cliente e retenção Pontuação de saúde, manuais automatizados, pesquisas integradas, alertas em tempo real, integrações profundas de CRM Preços personalizados Userpilot Engajamento do usuário no aplicativo e integração Tutoriais contextuais, análise de produtos, reprodução de sessões, pesquisas e NPS no aplicativo, integrações de sincronização de dados Os planos pagos começam em US$ 299/mês por usuário. Intercom Suporte com tecnologia de IA e mensagens proativas Agente Fin AI, chat ao vivo e caixa de entrada, fluxos de trabalho sem código, mensagens direcionadas, relatórios detalhados Os planos pagos começam a partir de US$ 39/mês por usuário. Sprinklr Grandes empresas que precisam de gerenciamento unificado da experiência do cliente Serviço omnicanal e social, monitoramento de qualidade por IA, escuta social, automação de fluxo de trabalho, suporte para mais de 30 canais Preços personalizados Zendesk Atendimento ao cliente omnicanal com automação Emissão de tickets multicanal, agentes de IA, fluxos de trabalho personalizados, análises, mais de 1.000 integrações Os planos pagos começam a partir de US$ 25/mês por usuário. HubSpot CRM completo com CMS e análises Hospedagem CMS, painéis personalizados, chatbots e chat ao vivo, automação de marketing, ferramentas de conteúdo de IA Os planos pagos começam a partir de US$ 45/mês por usuário. Richpanel Marcas de comércio eletrônico que desejam reduzir os custos de suporte Autoatendimento com IA, caixa de entrada unificada, automação do fluxo de trabalho, relatórios de impacto na receita, centro de ajuda com a marca da empresa. Os planos pagos começam em US$ 69/mês por usuário. Pipedrive Equipes de vendas acompanhando cada negócio Pipeline visual, acompanhamentos automatizados, previsões, mais de 500 integrações de aplicativos, complementos opcionais para leads e documentos. Os planos pagos começam a partir de US$ 19/mês por usuário. Churn360 Equipes de SaaS focadas em insights de retenção Pontuações de saúde em tempo real, segmentos baseados em comportamento, painéis personalizados, pesquisas, sincronização de dados de CRM Preços personalizados

O que você deve procurar em um software de monitoramento de clientes?

Com ferramentas como IA, big data e sistemas de CRM (gestão de relacionamento com o cliente), ficou mais fácil do que nunca acessar insights sobre o comportamento e as preferências dos clientes.

Mas acompanhar as métricas de CRM certas e obter insights acionáveis a partir dos dados dos seus clientes está intimamente ligado a saber o que você deseja melhorar.

Como diz JD Rico, editor e sócio da Digitalist Hub, “Quando você conhece melhor seus clientes, pode atendê-los melhor”. Entender o que seus clientes gostam (e também o que não gostam) ajuda a evitar enviar o mesmo e-mail de marketing ou fazer as mesmas ligações para todos.

Veja o que a ferramenta ideal de monitoramento de clientes deve fazer:

✅ Gerencie leads, registros de contato, acompanhe as interações com os clientes e visualize o histórico de comunicação em um só lugar.

✅ Use software de rastreamento de clientes e CRM para monitorar o gerenciamento do seu funil de vendas, rastrear leads e negócios e obter uma visão clara do processo de vendas.

✅ Gerencie tickets de suporte, automatize respostas e gerencie as comunicações com os clientes.

✅ Colete informações dos clientes de forma centralizada com relatórios fáceis sobre o comportamento e o envolvimento dos clientes.

✅ Acesse relatórios em tempo real e integre-os facilmente à sua ferramenta de CRM, automação de marketing ou ferramentas de fluxo de trabalho.

Os melhores softwares de monitoramento de clientes

Aqui estão 13 das melhores opções de software de monitoramento de clientes disponíveis no mercado hoje. Vamos examinar seus pontos fortes e fracos para ver se eles são adequados para sua equipe.

1. Hotjar (ideal para acompanhar o comportamento e o feedback dos clientes)

via Hotjar

Ninguém gosta de adivinhar por que os visitantes abandonam seu site. E com 73% dos consumidores dispostos a mudar para um concorrente após apenas algumas experiências ruins, você não tem muito tempo para descobrir. É aí que o Hotjar ajuda.

Essa ferramenta oferece uma visão clara de como as pessoas navegam pelo seu site, onde clicam, onde hesitam e onde saem.

Com mapas de calor, gravações de sessões e ferramentas de feedback em tempo real, o Hotjar ajuda sua equipe a identificar problemas antecipadamente e corrigi-los antes mesmo que seus clientes pensem em atualizar a página ou sair do site.

Melhores recursos do Hotjar

Permita que as equipes observem as interações com os clientes em tempo real com mapas de calor e gravações de usuários.

Colete feedback direto com pesquisas e botões de feedback sem atrapalhar a experiência do cliente.

Identifique quedas no funil de vendas com análise de funil e rastreamento de comportamento.

Forneça sugestões e insights de pesquisas baseados em IA para melhorar as campanhas de marketing.

Integre-se a ferramentas como HubSpot, Slack e Zendesk para simplificar a automação do fluxo de trabalho.

Limitações do Hotjar

O processo de instalação pode ser complicado para quem não é desenvolvedor.

Alguns usuários relatam lentidão na resposta do suporte ao cliente.

Os scripts de rastreamento podem afetar a velocidade de carregamento do site.

Preços do Hotjar

Gratuito : gratuito para sempre

Crescimento : US$ 49/mês por usuário

Negócios : Preços personalizados

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hotjar

G2 : 4,3/5 (mais de 310 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Hotjar

Esta avaliação da G2 destacou:

O Hotjar é a melhor ferramenta para acompanhar a experiência do usuário em um site. O que mais gosto no Hotjar é assistir a um vídeo de sessão de um usuário real.

O Hotjar é a melhor ferramenta para acompanhar a experiência do usuário em um site. O que mais gosto no Hotjar é assistir a um vídeo de sessão de um usuário real.

2. Fullstory (ideal para dados comportamentais e insights de sessão)

via Fullstory

Às vezes, o que os usuários fazem no seu site fala mais alto do que qualquer pesquisa. O Fullstory ajuda você a capturar esses momentos não expressos, registrando exatamente como as pessoas se movem, clicam, rolam a tela ou ficam presas.

Com dados comportamentais em tempo real, reproduções de sessões e insights baseados em IA, este software de rastreamento de gerenciamento de clientes fornece à sua equipe uma visão clara da jornada do cliente.

Desde identificar pontos de atrito até entender o que faz com que os clientes continuem voltando, o Fullstory ajuda as equipes de produto, design e suporte a trabalhar com confiança. Ele também captura automaticamente todas as interações, para que você possa analisar profundamente as sessões dos usuários sem precisar marcar tudo com antecedência.

Melhores recursos do Fullstory

Capture automaticamente todas as interações do usuário com a reprodução avançada de sessões.

Analise mapas de jornada e funis para entender toda a jornada do cliente.

Use resumos gerados por IA para obter insights rápidos sobre o comportamento do cliente.

Segmente os usuários por comportamento, dispositivo ou sinais de frustração para uma análise focada.

Colabore entre equipes com notas, destaques e recursos de compartilhamento direto.

Limitações do Fullstory

Os preços podem ser elevados para empresas de menor dimensão.

Alguns sinais de comportamento, como cliques de raiva, podem carecer de precisão.

Tem ocasionalmente tempos de carregamento de dados lentos ao lidar com grandes conjuntos de dados.

Preços do Fullstory

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Fullstory

G2 : 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Fullstory

Esta avaliação da Capterra compartilhou:

Ajuda muito a determinar o comportamento específico da segmentação de mercado, o que nos ajudou a decidir o que estava faltando no nosso mercado. É uma boa ferramenta para aprender sobre o comportamento dos usuários e como se adaptar às suas necessidades e tornar a experiência deles muito melhor.

Ajuda muito a determinar o comportamento específico da segmentação de mercado, o que nos ajudou a decidir o que estava faltando no nosso mercado. É uma boa ferramenta para aprender sobre o comportamento dos usuários e como se adaptar às suas necessidades e tornar a experiência deles muito melhor.

👀 Curiosidade: o conceito de “mapeamento da jornada do cliente” surgiu, na verdade, do design de serviços na década de 1990, e não das vendas ou do marketing. Ele foi usado pela primeira vez por companhias aéreas e equipes de hospitalidade para melhorar as experiências de check-in e embarque.

3. Mixpanel (ideal para análise de produtos e tendências dos clientes)

via Mixpanel

Uma coisa é ouvir o que os clientes dizem sobre o seu produto. Outra coisa é ver o que eles realmente fazem com ele. O Mixpanel ajuda você a fazer exatamente isso.

Ele mostra como as pessoas usam seu produto, quais recursos elas adoram, onde elas desistem e como seu comportamento muda ao longo do tempo. Ao reunir dados de clientes, análises de produtos e reproduções de sessões, o Mixpanel ajuda as equipes a tomar decisões mais inteligentes sem esperar pelos relatórios.

Melhores recursos do Mixpanel

Acompanhe as ações dos clientes, o uso dos produtos e as tendências em tempo real.

Analise a retenção com relatórios de coorte e acompanhamento de comportamento

Compartilhe insights facilmente com painéis de autoatendimento para toda a equipe.

Conecte reproduções de sessões com análises de produtos para obter uma visão completa da jornada do cliente.

Integre com seu armazenamento de dados, software de CRM e ferramentas de automação de marketing.

Limitações do Mixpanel

Os custos podem aumentar com volumes elevados de eventos

Pode levar algum tempo para novos usuários aprenderem a usar

Alguns recursos avançados precisam do suporte de equipes de dados.

Preços do Mixpanel

Gratuito para sempre

Crescimento : Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mixpanel

G2 : 4,6/5 (mais de 1.160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Mixpanel

Esta avaliação da G2 observou:

O Mixpanel oferece recursos analíticos robustos, permitindo que as empresas compreendam profundamente o comportamento do usuário e tomem decisões baseadas em dados. Sua capacidade de acompanhar e analisar as interações do usuário em tempo real em várias plataformas digitais é particularmente impressionante.

O Mixpanel oferece recursos analíticos robustos, permitindo que as empresas compreendam profundamente o comportamento do usuário e tomem decisões baseadas em dados. Sua capacidade de acompanhar e analisar as interações do usuário em tempo real em várias plataformas digitais é particularmente impressionante.

4. Crazy Egg (ideal para rastreamento visual do comportamento do site)

via Crazy Egg

Mais da metade dos consumidores afirma que um serviço excelente é mais importante do que o preço que pagam. Isso representa uma grande pressão para as equipes que buscam conquistar a fidelidade dos clientes. Mas com o Crazy Egg, você não precisa adivinhar o que está funcionando no seu site.

O Crazy Egg mostra exatamente como os visitantes se movem, clicam e navegam pelas suas páginas. Com mapas de calor, gravações de sessões e testes A/B, ele ajuda você a identificar atritos, corrigir problemas e criar uma experiência mais tranquila antes que pequenos problemas se transformem em perda de clientes.

Melhores recursos do Crazy Egg

Visualize os cliques, rolagens e engajamento dos clientes com mapas de calor e mapas de rolagem.

Assista às jornadas reais dos usuários com gravações de sessão para identificar pontos fracos.

Execute testes A/B para ver quais designs geram melhores interações com os clientes.

Segmente o tráfego por dispositivo, fonte ou campanha para obter insights direcionados.

Integre-se a plataformas como Google Tag Manager, Shopify e WordPress para facilitar a configuração.

Limitações do Crazy Egg

Alguns usuários relatam uma profundidade analítica limitada em comparação com os concorrentes.

Os preços são apenas anuais e podem ser confusos para usuários iniciantes.

Os tempos de resposta do suporte ao cliente podem ser lentos

Preços do Crazy Egg

Starter : US$ 29/mês por usuário

Plus : US$ 99/mês por usuário

Pro : US$ 249/mês por usuário

Empresa: US$ 499/mês por usuário

Avaliações e comentários do Crazy Egg

G2 : 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Crazy Egg

Esta análise da Capterra apresentou:

Recebo dados específicos e mensuráveis sobre como meu público usa meu site diariamente. Recebo registros de visitas em tempo real dos clientes. Recebo uma excelente funcionalidade de testes A/B com análises completas que posso usar para personalizar meu conteúdo para os visitantes.

Recebo dados específicos e mensuráveis sobre como meu público usa meu site diariamente. Recebo registros de visitas em tempo real dos clientes. Recebo uma excelente funcionalidade de testes A/B com análises completas que posso usar para personalizar meu conteúdo para os visitantes.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 31% dos gerentes utilizam quadros visuais, enquanto outros preferem gráficos de Gantt, painéis ou visualizações de carga de trabalho. O desafio? A maioria das ferramentas obriga você a usar apenas uma opção. E quando uma visualização não se adapta à sua forma de trabalhar, ela apenas atrapalha o seu ritmo. O ClickUp permite alternar entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis do ClickUp ou visualizações de carga de trabalho a qualquer momento. Além disso, com o assistente de inteligência artificial do ClickUp, o ClickUp Brain, você pode gerar visualizações ou resumos personalizados que se adaptam a quem precisa deles. Com os cartões e painéis alimentados por IA do ClickUp, as informações de que você precisa estão sempre acessíveis. 💫 Resultados reais: a CEMEX reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos e lançou produtos 15% mais rápido com o ClickUp.

5. ChurnZero (ideal para equipes de sucesso do cliente e retenção)

via ChurnZero

Ninguém quer perder um cliente por causa de algo que não previu.

Em vez de esperar que os problemas apareçam, você saberá exatamente quando intervir e fortalecer os relacionamentos com o ChurnZero.

O ChurnZero ajuda você a se manter à frente, fornecendo às equipes de sucesso do cliente informações em tempo real sobre a saúde, o engajamento e a satisfação do cliente.

Isso ajuda as equipes a acompanhar padrões de uso, coletar feedback e até mesmo prever renovações.

Melhores recursos do ChurnZero

Monitore as interações e a saúde dos clientes com pontuação baseada em IA

Automatize manuais de sucesso, acompanhamento de renovações e fluxos de trabalho de integração.

Colete feedback em tempo real com ferramentas de pesquisa integradas (NPS, CSAT, CES).

Receba alertas instantâneos sobre ações ou riscos importantes dos clientes.

Integre-se a ferramentas como Slack, Salesforce e Snowflake para um melhor alinhamento da equipe.

Limitações do ChurnZero

A configuração e a personalização podem ser demoradas para novos usuários.

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado com recursos avançados.

As atualizações da interface do usuário ocasionalmente afetam a usabilidade.

Preços do ChurnZero

Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChurnZero

G2 : 4,7/5 (mais de 1.420 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ChurnZero

Esta avaliação da G2 capturou:

O ChurnZero nos forneceu ferramentas para acompanhar com precisão as opiniões dos nossos clientes, tanto objetiva quanto subjetivamente. Como administrador, obtive uma grande quantidade de dados com a criação de painéis personalizados, o que me permitiu tomar decisões informadas que afetam nossos clientes e membros da equipe.

O ChurnZero nos forneceu ferramentas para acompanhar com precisão as opiniões dos nossos clientes, tanto objetiva quanto subjetivamente. Como administrador, obtive uma grande quantidade de dados com a criação de painéis personalizados, o que me permitiu tomar decisões informadas que afetam nossos clientes e membros da equipe.

6. Userpilot (ideal para engajamento e integração do usuário no aplicativo)

via Userpilot

As empresas que colocam os clientes em primeiro lugar crescem 41% mais rápido do que aquelas que não o fazem. Mas como garantir que todos os clientes se sintam vistos e valorizados? Você pode alcançar esses resultados oferecendo experiências personalizadas aos seus clientes.

O Userpilot ajuda você a fazer exatamente isso.

Com suas mensagens no aplicativo, fluxos de integração e ferramentas de feedback, ele permite que você ofereça suporte e oriente seus usuários diretamente dentro do seu produto.

Melhores recursos do Userpilot

Oriente os usuários com integração contextual, dicas de ferramentas e tours pelo produto.

Acompanhe o comportamento do usuário com análises de produtos e tendências de uso

Reproduza sessões para identificar problemas de usabilidade e entender as jornadas dos usuários.

Colete feedback dos usuários com pesquisas no aplicativo e ferramentas NPS.

Integre com sua pilha de tecnologia para sincronização e segmentação de dados.

Limitações do Userpilot

Recursos avançados, como reprodução de sessão e engajamento móvel, são complementos.

Requer tempo para configurar fluxos personalizados e análises

O preço inicial pode ser alto para equipes pequenas.

Preços do Userpilot

Starter : US$ 299/mês por usuário

Crescimento : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Userpilot

G2 : 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Userpilot

Esta análise da G2 observou:

Esta ferramenta nos proporcionou várias oportunidades de crescimento, reduzindo o tempo e os custos de integração, aumentando a conversão e a retenção, analisando a atividade dos nossos usuários, coletando seus comentários e avaliando o NPS.

Esta ferramenta nos proporcionou várias oportunidades de crescimento para reduzir os tempos e custos de integração, aumentar a conversão e a retenção, analisar a atividade dos nossos usuários, coletar seus comentários e avaliar o NPS.

7. Intercom (ideal para suporte com inteligência artificial e mensagens proativas)

via Intercom

Quando os clientes entram em contato, geralmente esperam duas coisas simples: ajuda rápida e uma resposta humana que os faça se sentir valorizados.

A Intercom reúne tudo isso com suas ferramentas de atendimento ao cliente baseadas em IA, como o Fin AI Agent.

Com automação inteligente, um chat ao vivo amigável e um único local para gerenciar conversas, o Intercom ajuda equipes em crescimento a manterem o contato pessoal, mesmo à medida que crescem.

Melhores recursos do Intercom

Ofereça suporte com tecnologia de IA com o Fin AI Agent para resolver automaticamente as dúvidas mais comuns.

Use o chat ao vivo e caixas de entrada compartilhadas para acompanhar as conversas com os clientes.

Crie fluxos de trabalho personalizados e automatize tarefas rotineiras sem necessidade de programação.

Envie mensagens proativas, apresentações de produtos e atualizações direcionadas com base no comportamento do cliente.

Acesse análises detalhadas e relatórios personalizados para acompanhar o desempenho e o envolvimento do suporte.

Limitações do Intercom

Pode parecer complicado para usuários iniciantes devido à sua ampla gama de recursos.

Os preços podem ser elevados para pequenas empresas, especialmente com resoluções de IA cobradas por uso.

Preços do Intercom

Teste gratuito disponível

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Intercom

G2 : 4,5 de 5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (mais de 1.120 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Intercom

Esta análise da Capterra destacou:

No geral, o Intercom tem sido uma experiência fantástica. Ele atende à principal necessidade do nosso negócio, que é fornecer suporte contínuo e rápido aos nossos usuários.

No geral, o Intercom tem sido uma experiência fantástica. Ele atende à principal necessidade do nosso negócio, que é fornecer suporte contínuo e rápido aos nossos usuários.

👀 Curiosidade: O primeiro uso de ciclos de feedback para a experiência do cliente veio da indústria japonesa na década de 1960, com o “Kaizen” incentivando os funcionários da linha de frente a sugerir maneiras de melhorar os resultados para os clientes.

8. Sprinklr (ideal para grandes empresas que precisam de um gerenciamento unificado da experiência do cliente)

via Sprinklr

Quando sua empresa opera em vários canais e atende milhares de clientes todos os dias, manter tudo sincronizado não é uma tarefa fácil.

É aí que entra o Sprinklr. O Sprinklr reúne atendimento ao cliente, marketing, mídias sociais e análises em uma plataforma poderosa. Você pode gerenciar conversas sociais, consultas de clientes, insights de mercado e campanhas sem precisar alternar entre ferramentas.

Melhores recursos do Sprinklr

Gerencie o atendimento ao cliente, o engajamento social e o marketing a partir de uma plataforma unificada.

Use monitoramento de qualidade e análise conversacional com tecnologia de IA para melhorar a experiência do cliente.

Obtenha insights sobre o mercado, os produtos e os clientes por meio de análises e monitoramento avançados das redes sociais.

Automatize os fluxos de trabalho de atendimento e melhore a produtividade dos agentes com ferramentas baseadas em IA.

Ofereça suporte às interações com os clientes em mais de 30 canais digitais e de voz.

Limitações do Sprinklr

A curva de aprendizado pode ser íngreme devido à profundidade e complexidade da plataforma.

Os preços personalizados podem tornar difícil para equipes menores avaliar a acessibilidade financeira antecipadamente.

Preços do Sprinklr

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sprinklr

G2 : 4,1/5 (mais de 1.120 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Sprinklr

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O Sprinklr transformou verdadeiramente a forma como acompanhamos e gerenciamos nossos esforços nas redes sociais. Desde o primeiro dia, o seu design intuitivo tornou incrivelmente fácil para a nossa equipe começar a utilizá-lo — sem uma curva de aprendizagem acentuada, apenas uma implementação suave.

O Sprinklr transformou verdadeiramente a forma como acompanhamos e gerenciamos nossos esforços nas redes sociais. Desde o primeiro dia, seu design intuitivo tornou incrivelmente fácil para nossa equipe começar a utilizá-lo — sem uma curva de aprendizado íngreme, apenas uma implementação tranquila.

9. Zendesk (ideal para atendimento ao cliente omnicanal com recursos avançados de automação)

via Zendesk

A Zendesk é há muito tempo uma marca confiável para empresas que desejam um suporte ao cliente confiável em todos os canais. Ela ajuda as equipes a gerenciar tickets de e-mail, chat, mídias sociais e voz, tudo em um só lugar.

Seus agentes com tecnologia de IA trabalham em conjunto com equipes humanas para resolver consultas comuns instantaneamente, enquanto os recursos de automação reduzem as tarefas rotineiras e ajudam os desks a funcionar perfeitamente. O Zendesk também oferece suporte ao atendimento aos funcionários, para que as equipes internas possam gerenciar as solicitações com a mesma eficiência.

Melhores recursos do Zendesk

Centralize o suporte ao cliente com tickets omnicanal e mensagens em tempo real.

Use agentes de IA e ferramentas de automação para reduzir o tempo de resolução e aumentar a eficiência.

Personalize fluxos de trabalho, gatilhos e automações para atender às suas necessidades de suporte.

Obtenha insights com painéis pré-construídos, análises e ferramentas de relatórios.

Integre-se a mais de mil aplicativos, incluindo Microsoft Teams e Salesforce.

Limitações do Zendesk

Os preços podem ser caros para empresas menores.

A qualidade do suporte ao cliente e os tempos de resposta receberam críticas mistas.

Preços do Zendesk

Suite Team : US$ 25/mês por usuário

Suite Growth : US$ 69/mês por usuário

Suite Professional : US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zendesk

G2 : 4,3/5 (mais de 6.220 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Zendesk

Esta análise da Capterra revelou:

Excelente desde o primeiro dia. Depois da agonia de responder a cada cliente individualmente pelo Gmail, sem poder comparar respostas ou localizar facilmente interações anteriores, é incrível poder ter tudo e todos em um único lugar com uma ÓTIMA função de pesquisa.

Excelente desde o primeiro dia. Depois da agonia de responder a cada cliente individualmente pelo Gmail, sem poder comparar respostas ou localizar facilmente interações anteriores, é incrível poder ter tudo e todos em um único lugar com uma ÓTIMA função de pesquisa.

10. HubSpot (ideal para empresas que desejam um CRM completo com CMS e análises)

via HubSpot

Já é difícil administrar uma empresa sem se envolver em diferentes ferramentas para conteúdo, atendimento ao cliente e relatórios. A HubSpot reúne tudo em um só lugar.

Esta ferramenta oferece à sua equipe um único espaço para lidar com marketing, vendas, suporte ao cliente e gerenciamento de sites.

Você pode gerenciar contatos, criar relatórios, automatizar tarefas e até mesmo criar conteúdo com tecnologia de IA sem o incômodo de alternar entre plataformas.

Melhores recursos do HubSpot

Ofereça hospedagem segura de sites com o CMS Hub integrado

Crie painéis e relatórios personalizáveis para toda a sua equipe.

Gerencie os chats com os clientes com chat ao vivo, criador de chatbot e rastreamento de e-mails.

Automatize o gerenciamento de leads e os fluxos de trabalho de marketing

Use ferramentas gratuitas, como criadores de páginas de destino, agendadores de reuniões e criadores de conteúdo com IA.

Limitações do HubSpot

Os custos podem aumentar à medida que você muda para planos premium.

Pode ser necessário algum tempo para se acostumar com a configuração de relatórios detalhados e fluxos de trabalho.

Preços da HubSpot

Starter : US$ 45/mês por usuário

Profissional : US$ 270/mês por usuário

Empresa: US$ 900/mês por usuário

Avaliações e comentários da HubSpot

G2 : 4,4/5 (mais de 12.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o HubSpot

Esta análise da G2 apresentou:

Aprecio como os modelos de e-mail da HubSpot simplificam tarefas repetitivas e ajudam a garantir uma marca consistente em todas as comunicações. A capacidade de acompanhar métricas de engajamento, como aberturas, envios e rejeições, tem sido particularmente útil para refinar a estratégia e compreender o comportamento do público.

Aprecio como os modelos de e-mail da HubSpot simplificam tarefas repetitivas e ajudam a garantir uma marca consistente em todas as comunicações. A capacidade de acompanhar métricas de engajamento, como aberturas, envios e rejeições, tem sido particularmente útil para refinar a estratégia e compreender o comportamento do público.

11. Richpanel (ideal para marcas de comércio eletrônico que desejam reduzir custos de suporte)

via Richpanel

Quando uma marca acerta na personalização, os clientes percebem. Na verdade, as empresas que se destacam nessa área têm 71% mais chances de obter uma lealdade mais forte. Mas manter um atendimento personalizado é mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando as equipes de suporte lidam com grandes volumes todos os dias.

O Richpanel torna o trabalho um pouco mais fácil.

Ao combinar opções de autoatendimento com automação inteligente, ele ajuda as marcas de comércio eletrônico a lidar com consultas comuns, ao mesmo tempo em que dá aos agentes espaço para se conectarem com os clientes de maneiras mais significativas.

Principais recursos do Richpanel

Ofereça suporte ao cliente com inteligência artificial, automação e fluxos de autoatendimento.

Gerencie conversas por e-mail, chat, redes sociais, SMS e telefone a partir de uma única caixa de entrada.

Automatize tarefas repetitivas com bots, atribuições e respostas baseadas em IA.

Ofereça relatórios avançados sobre conversas, atividades da equipe e impacto na receita.

Personalize fluxos de trabalho com um construtor sem código e uma central de ajuda com a marca da sua empresa.

Limitações do Richpanel

Requer tempo e suporte para configurar fluxos complexos de autoatendimento.

Recursos empresariais, como várias lojas e marcas, estão disponíveis apenas em planos superiores.

As opções de relatórios são extensas, mas podem parecer um pouco complicadas no início.

Preços do Richpanel

Pro : US$ 69/mês por usuário

Pro Max : US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Richpanel

G2 : 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Richpanel

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O Richpanel revolucionou completamente a forma como entendemos e interagimos com nossos clientes. A maneira como ele consolida os dados dos clientes de várias fontes e canais é revolucionária.

O Richpanel revolucionou completamente a forma como entendemos e interagimos com nossos clientes. A maneira como ele consolida os dados dos clientes de várias fontes e canais é revolucionária.

12. Pipedrive (ideal para equipes de vendas que desejam acompanhar todos os negócios)

via Pipedrive

Quando sua equipe de vendas está lidando com dezenas de leads, é fácil que algumas coisas sejam esquecidas. O Pipedrive ajuda a manter tudo em um só lugar.

De acompanhamentos a previsões, ele oferece à sua equipe uma visão clara de cada negócio e do que precisa de atenção. Com um pipeline visual simples e dicas amigáveis de IA, o Pipedrive torna o processo de vendas mais gerenciável, mesmo nos dias mais movimentados.

O que o destaca é o seu foco. O Pipedrive não tenta ser uma ferramenta multifuncional. Ele simplesmente ajuda as equipes de vendas a se manterem organizadas, automatizarem suas tarefas e fecharem mais negócios sem complicações extras.

Melhores recursos do Pipedrive

Organize e acompanhe negócios com uma visualização das etapas do funil de vendas

Automatize acompanhamentos e lembretes para leads e tarefas

Acesse relatórios claros, previsões e insights de desempenho.

Integre com mais de 500 aplicativos, incluindo ferramentas de e-mail e mensagens.

Use complementos como LeadBooster e Smart Docs para obter mais flexibilidade.

Limitações do Pipedrive

Relatórios e previsões avançados estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

O suporte por telefone está disponível apenas para assinaturas premium.

Preços do Pipedrive

Lite : US$ 19/mês por usuário

Crescimento : US$ 34/mês por usuário

Premium : US$ 64/mês por usuário

Ultimate: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2 : 4,3/5 (mais de 2.560 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Pipedrive

Esta análise da Capterra destacou:

Você pode acessar um lead e saber a cor dos olhos dele, sua comida favorita, onde você o conheceu e até mesmo inserir uma nota detalhando um ponto importante da sua conversa com ele, que você poderá usar na próxima conversa.

Você pode acessar um lead e saber a cor dos olhos dele, sua comida favorita, onde você o conheceu e até mesmo inserir uma nota detalhando um aspecto importante da sua conversa com ele, que você poderá usar na próxima conversa.

13. Churn360 (ideal para equipes de SaaS focadas na retenção de clientes e insights)

via Churn360

A rotatividade é uma preocupação silenciosa de todas as empresas de SaaS. O Churn360 surge com uma missão clara: ajudar as equipes a identificar sinais de alerta antecipadamente e construir relacionamentos mais fortes com seus clientes.

A ferramenta faz isso fornecendo aos gerentes de sucesso uma visão completa de cada conta, acompanhando os índices de saúde e facilitando a tomada de medidas antes que seja tarde demais.

A plataforma se destaca especialmente por suas análises detalhadas e pela maneira como reúne dados de clientes de diferentes fontes.

Melhores recursos do Churn360

Acompanhe as pontuações de saúde e o envolvimento dos clientes em tempo real

Segmente os clientes com base em comportamentos e tendências de engajamento.

Configure painéis personalizados para monitorar as principais métricas da experiência do cliente

Envie campanhas personalizadas e pesquisas aos clientes.

Integre com CRMs e reúna os dados dos clientes em uma única visualização.

Limitações do Churn360

Automação limitada em comparação com outras ferramentas de sucesso do cliente

Alguns usuários podem achar a interface complexa no início.

Os recursos de relatórios podem parecer básicos para necessidades avançadas.

Preços do Churn360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Churn360

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Churn360

Esta análise da Capterra observou:

O Churn360 ajuda a reduzir a rotatividade de clientes, pois permite saber quais clientes estão em risco. Isso significa que podemos gerenciar mais clientes do que poderíamos sem o Churn360, aumentando assim nossa receita.

O Churn360 ajuda a reduzir a rotatividade de clientes, pois permite saber quais clientes estão em risco. Isso significa que podemos gerenciar mais clientes do que poderíamos sem o Churn360, aumentando assim nossa receita.

A maioria das ferramentas de monitoramento de clientes se destaca em uma área, seja rastreamento de sessões, análise de produtos, coleta de feedback ou insights sobre o sucesso do cliente.

Mas quando as equipes precisam alternar entre vários aplicativos apenas para obter uma visão completa, o contexto se perde, os acompanhamentos são esquecidos e a história real do cliente permanece fragmentada.

É aí que o ClickUp se destaca como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo ✅.

Em vez de acompanhar várias partes da jornada do cliente em várias ferramentas desconectadas, também conhecidas como dispersão de trabalho, o ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho adaptável. Desde o registro de feedback do cliente e acompanhamento de pontuações de saúde até a automação de acompanhamentos e sincronização de atualizações de CRM, o ClickUp oferece à sua equipe uma maneira estruturada, mas flexível, de monitorar e gerenciar todas as interações com o cliente.

Vamos examinar os detalhes e ver como você pode otimizar seus fluxos de trabalho de monitoramento de clientes:

Registre problemas e feedback dos clientes usando os formulários e tarefas do ClickUp

Formulários e tarefas andam de mãos dadas no ClickUp.

Digamos que sua equipe de suporte deseja uma maneira simples para os clientes registrarem problemas. Você pode configurar um formulário ClickUp que transforma cada envio em uma tarefa em seu pipeline de suporte.

Reúna feedback sobre a experiência do usuário e torne-o acionável usando os formulários do ClickUp.

O ClickUp Tasks facilita a atribuição de responsabilidades, o acompanhamento do progresso e garante que nada seja esquecido. Se um cliente avaliar sua experiência de forma negativa em um formulário de feedback, o ClickUp pode sinalizá-la como uma tarefa de acompanhamento para o gerente de contas.

As equipes responsáveis pela integração podem fazer o mesmo, transformando cada etapa em uma tarefa rastreável, desde as chamadas iniciais até as reuniões de transferência.

Essa conexão simples entre formulários e tarefas mantém seus fluxos de trabalho em movimento e garante que todos os pontos de contato com o cliente sejam acompanhados.

Mantenha as conversas internas claras com o ClickUp Comments e o ClickUp Chat

Registre atualizações detalhadas dos clientes, feedback e decisões diretamente nos comentários das tarefas usando o ClickUp Assign Comments

O ClickUp oferece duas maneiras de se comunicar em tempo real: comentários no nível da tarefa e chat em equipe. Cada um deles tem uma finalidade distinta nos fluxos de trabalho de monitoramento de clientes.

Use o ClickUp Assign Comments quando quiser registrar discussões relacionadas a uma tarefa específica do cliente.

📌 Exemplo: Se um ticket de suporte precisar de contribuição da equipe de engenharia, o agente pode comentar diretamente na tarefa, marcar o desenvolvedor responsável e documentar as etapas da resolução. Todas as atualizações permanecem anexadas à tarefa, portanto, se o caso for escalado posteriormente, qualquer pessoa envolvida poderá visualizar o histórico completo sem precisar procurar e-mails.

O ClickUp Chat, por outro lado, funciona como um canal compartilhado para conversas em tempo real entre toda a equipe.

Pense em um cenário em que as equipes de gerenciamento de contas e suporte precisam de uma sincronização rápida quando uma conta importante sinaliza uma preocupação. Em vez de iniciar um tópico ou mensagem separada, eles podem se envolver diretamente em um espaço de trabalho, determinar as próximas etapas e atribuir tarefas ou acompanhamentos imediatamente.

Crie painéis de saúde do cliente com o ClickUp Dashboards

Reúna todos os KPIs dos seus clientes em uma única visualização com um painel personalizado do ClickUp

Para equipes de sucesso do cliente, gerentes de produto e líderes de suporte, estar à frente dos riscos geralmente significa ter os dados certos à disposição, sem precisar vasculhar relatórios dispersos.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão clara e personalizável das métricas dos clientes que realmente fazem a diferença.

Você pode facilmente obter insights importantes, como contas em risco, tendências de satisfação ou prazos de acompanhamento, sem precisar de um analista de dados à disposição.

📌 Exemplo: um gerente de sucesso de SaaS pode criar um painel que exiba pontuações de saúde do cliente abaixo de um determinado limite, feedback NPS em tempo real e tarefas de integração vencidas — tudo em tempo real. Em vez de alternar entre ferramentas, eles obtêm uma visão única que os ajuda a intervir antes que os problemas se agravem.

Mantenha os alertas e as tarefas dos clientes em fluxo com as automações e os agentes de IA do ClickUp

Automatize acompanhamentos de rotina e alertas de clientes para economizar tempo com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations ajuda as equipes a responder rapidamente sem trabalho administrativo extra. Imagine o seguinte: a pontuação de saúde de um cliente cai abaixo de um limite definido, rastreado por meio de um campo personalizado.

O ClickUp pode criar automaticamente uma tarefa para o gerente de contas, notificar o líder de suporte e até mesmo enviar uma atualização pelo Slack. Você também pode definir lembretes para renovações, acompanhamento de pesquisas ou sinalizar tickets que ficam sem resposta por muito tempo.

O ClickUp Brain e o ClickUp Agents tornam todo o processo um pouco mais fácil para sua equipe. Eles ajudam a reunir atualizações dos clientes, sugerir o que você pode fazer a seguir e até mesmo responder a perguntas rápidas sobre suas contas, tudo dentro do ClickUp.

Adicione uma camada de inteligência ao seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: o Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que torna o monitoramento do cliente mais inteligente e eficiente. Com integração profunda em seu CRM, e-mails, tickets de suporte e ferramentas de gerenciamento de projetos, o Brain MAX rastreia continuamente as interações, o feedback e o envolvimento do cliente em tempo real. Ele aproveita vários modelos de IA líderes para analisar conversas, sinalizar mudanças de sentimento e revelar tendências importantes, como problemas recorrentes ou oportunidades de alto valor, para que você possa responder de forma proativa. Você pode usar o recurso de conversão de voz em texto para registrar rapidamente as atualizações dos clientes, ditar ações de acompanhamento ou solicitar ao Brain MAX um resumo das atividades recentes dos clientes. Ele organiza automaticamente essas informações, vincula-as às contas ou projetos corretos e pode até mesmo acionar automações, como o envio de lembretes para acompanhamento ou o encaminhamento de questões urgentes. Com insights contextuais e notificações inteligentes, o Brain MAX garante que você nunca perca um momento crítico do cliente, ajudando você a oferecer um serviço melhor, identificar riscos antecipadamente e construir relacionamentos mais sólidos.

Conecte o ClickUp ao seu CRM e à sua pilha de suporte

Por fim, com mais de 1.000 integrações, o ClickUp se torna ainda mais útil para sua equipe e seus fluxos de trabalho existentes.

Se sua equipe usa Intercom, Zendesk ou HubSpot, você pode sincronizar os dados para que as conversas com os clientes, atualizações de negócios ou tickets de suporte fluam diretamente para o ClickUp.

Sincronize os dados dos clientes do seu CRM ou helpdesk com o ClickUp para obter uma visão completa e em tempo real dos clientes

📌 Exemplo: Quando um ticket é criado no Zendesk, uma tarefa correspondente pode aparecer no ClickUp para acompanhamento e colaboração da equipe. Dessa forma, as equipes trabalham com as mesmas informações.

O modelo de CRM da ClickUp vai além, oferecendo às equipes um espaço de trabalho estruturado e pronto para uso para gerenciar o relacionamento com o cliente, desde o primeiro contato até a renovação.

Obtenha um modelo gratuito Evite acompanhamentos perdidos, leads esquecidos e atualizações manuais de status com o modelo de CRM do ClickUp.

O verdadeiro valor? Ele elimina o ruído. Veja como:

Centralize leads, contatos e pipelines de negócios em um espaço de trabalho organizado para que as equipes sempre tenham o contexto completo do cliente.

Priorize tarefas por estágio de vendas e necessidade do cliente, garantindo que nenhuma oportunidade ou acompanhamento seja perdido.

Vincule detalhes de contato, conversas e atualizações diretamente às tarefas, tornando a colaboração entre as equipes de vendas, suporte e contas perfeita.

👀 Curiosidade: varejistas como a IKEA observaram como os compradores navegavam pelo layout das lojas e perceberam que caminhos longos e sinuosos aumentavam a exposição dos produtos — um exemplo offline de monitoramento da jornada do cliente que moldou o design das lojas em todo o mundo.

Aqui estão três ferramentas adicionais de monitoramento de clientes que ajudam no rastreamento comportamental e no sucesso do cliente:

Amplitude : ajuda as equipes a entender o comportamento do usuário, a retenção e a conversão com análises avançadas de coorte.

Freshdesk : oferece emissão de tickets, suporte omnicanal e automação com inteligência artificial, perfeito para fluxos de trabalho de suporte simplificados.

Heap : captura automaticamente todas as interações dos usuários em seu site ou aplicativo sem a necessidade de marcação manual de eventos.

Transforme os pontos de contato com o cliente em pontos de verificação do ClickUp

Um ótimo serviço consiste mais em perceber os problemas antes que eles surjam do que em resolvê-los.

É isso que as ferramentas de monitoramento de clientes ajudam você a fazer. Elas oferecem a capacidade de identificar padrões, detectar sinais precoces de rotatividade e entender genuinamente o que seus clientes precisam de você.

Com as ferramentas certas, você se conecta. É aqui que o ClickUp se destaca discretamente. 🌟

O ClickUp é um espaço flexível onde as equipes de atendimento ao cliente podem monitorar feedbacks, acompanhar problemas, automatizar acompanhamentos e trabalhar em conjunto sem perder de vista o panorama geral.

Se você está pronto para reunir o monitoramento e o acompanhamento de clientes em um só lugar, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes

Algumas das melhores opções de software de gerenciamento de clientes incluem Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly e Bitrix24. Essas plataformas oferecem uma variedade de recursos, como gerenciamento do funil de vendas, comunicação com o cliente, automação do fluxo de trabalho e integrações. A escolha certa depende do tamanho da sua empresa e das suas necessidades específicas. Por exemplo, o Salesforce é conhecido por seus recursos e integrações robustos, enquanto o HubSpot CRM e o Zoho CRM são populares por suas interfaces fáceis de usar e planos gratuitos.

O CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) concentra-se em gerenciar as interações de uma empresa com clientes atuais e potenciais, incluindo vendas, marketing e suporte. O CSM (Customer Success Management, ou Gestão de Sucesso do Cliente), por outro lado, visa garantir que os clientes alcancem os resultados desejados com seu produto ou serviço. Enquanto o CRM se concentra em organizar e acompanhar relacionamentos e dados, o CSM é proativo, com foco na integração, treinamento e maximização do valor e da retenção do cliente.

Os principais aplicativos para rastrear clientes incluem ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM e Pipedrive. O HubSpot CRM oferece uma plataforma centralizada para gerenciar contatos, negócios e tarefas, com recursos como rastreamento de e-mails e agendamento de reuniões. O Zoho CRM fornece automação de vendas e comunicação multicanal, enquanto o Pipedrive é conhecido por seu gerenciamento visual do funil de vendas. O ClickUp reúne todas as suas ferramentas em um espaço de trabalho centralizado para que tudo fique organizado.

Sim, existem várias opções gratuitas de CRM disponíveis. O ClickUp oferece um plano gratuito para sempre com recursos de IA. O HubSpot CRM oferece uma versão gratuita robusta com gerenciamento de contatos, rastreamento de e-mails e chat ao vivo. O Zoho CRM oferece um plano gratuito para até três usuários, incluindo gerenciamento de leads e negócios. O Bitrix24 também oferece um plano gratuito com CRM, gerenciamento de tarefas e ferramentas de comunicação, embora possa ter uma curva de aprendizado mais íngreme.