Airmeet vs. ClickUp SyncUp: qual ferramenta é melhor para você?

Seus webinars funcionam perfeitamente. Os slides estão ótimos, o chat está ativo e as pessoas estão envolvidas. Mas, assim que termina, essa energia geralmente desaparece. O entusiasmo da sessão raramente se transforma em próximos passos claros e ações concretas.

As notas se perdem em documentos aleatórios. As ideias ficam enterradas no chat. O que parecia ser uma reunião revolucionária se transforma em apenas mais uma linha no seu histórico.

Essa falta de continuidade é o que desencadeia o debate entre Airmeet e ClickUp SyncUp.

Nesta postagem do blog, exploraremos qual plataforma ajuda sua equipe a permanecer sincronizada muito tempo após o término da reunião.

ClickUp vs. Airmeet: principais diferenças em resumo

Antes de nos aprofundarmos, aqui está uma rápida comparação lado a lado do que cada plataforma oferece.

Recurso/aspecto ClickUp Airmeet Objetivo principal Gerenciamento completo de projetos e trabalhos com ferramentas integradas de conferência e colaboração. Eventos virtuais, webinars, sessões interativas Gerenciamento de tarefas e projetos Rastreamento avançado de tarefas, dependências, controle de tempo, automações Não disponível Ferramentas de colaboração Documentos, bate-papo, SyncUps, quadros brancos, mapas mentais, comentários, calendários compartilhados Bate-papo do evento, perguntas e respostas, salas de networking Pesquisa empresarial e IA Pesquise tarefas, documentos, bate-papos, arquivos e aplicativos integrados; resumos, respostas e automações com tecnologia de IA. Sem pesquisa entre aplicativos; IA limitada AI Notetaker Participa de reuniões, transcreve, resume, cria documentos e itens de ação Não disponível Quadros brancos e mapas mentais Colaboração visual, brainstorming, conversão de ideias em tarefas Não disponível Clipes (mensagens de vídeo) Grave/compartilhe atualizações em vídeo no chat/tarefas Não disponível SyncUps Chamadas de áudio/vídeo com resumos de IA, transcrições e criação de tarefas Vídeo focado em eventos, sem resumos de IA ou integração de tarefas Integrações Conecta-se a mais de 1.000 ferramentas, incluindo Google Agenda, Outlook e Microsoft Teams. Integra-se principalmente com ferramentas de eventos e CRM. Personalização Campos personalizados, visualizações, fluxos de trabalho, painéis, permissões granulares Algumas opções de personalização de eventos Automação Automações de processos integradas, sugestões baseadas em IA, agentes de IA personalizados Automações de fluxo de trabalho para logística de eventos Relatórios e análises Painéis robustos, metas e OKRs, gerenciamento de carga de trabalho, insights baseados em IA Análise de eventos: participação, engajamento, leads Escalabilidade e segurança Recursos empresariais, permissões, HIPAA, SSO, em conformidade com o GDPR Segurança de nível empresarial para eventos Vantagens exclusivas AI Notetaker, Pesquisa Empresarial, Quadros Brancos, Clips, sem mudança de contexto, acesso à API, formulários personalizáveis Networking rápido, salas sociais, ferramentas para patrocinadores

O que é o ClickUp?

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O que é o SyncUp?

O ClickUp SyncUp é a ferramenta integrada de chamadas de áudio e vídeo do ClickUp, projetada para uma colaboração rápida e contextual entre equipes. Você pode iniciar chamadas diretamente do Chat, conectar discussões a tarefas, gravar sessões e gerar automaticamente resumos, transcrições e itens de ação com o ClickUp Brain. Isso elimina a mudança de contexto e mantém os resultados da reunião vinculados ao trabalho.

Recursos do ClickUp

Vamos explorar como o ClickUp pode ser a plataforma de eventos virtuais que ajuda você a gerenciar as comunicações.

Recurso nº 1: Chamadas de áudio e vídeo

O ClickUp SyncUp oferece uma solução perfeita para equipes que buscam uma colaboração eficiente no local de trabalho.

Colabore cara a cara com seus colegas em segundos usando o ClickUp SyncUps.

Você pode:

Inicie chamadas individuais ou em grupo (por vídeo ou áudio) diretamente do ClickUp.

Compartilhe sua tela durante as chamadas para fornecer contexto visual.

Use o chat e as reações durante a chamada

Receba resumos, transcrições e itens de ação automáticos.

Conecte tarefas ao SyncUps para obter atualizações em tempo real.

Participe ou inicie chamadas a qualquer momento com o aplicativo móvel ClickUp.

Por exemplo, uma equipe remota está trabalhando no lançamento de um produto. Durante um SyncUp, os membros da equipe podem discutir atualizações, compartilhar suas telas para revisar projetos e atribuir tarefas diretamente no ClickUp.

Após cada SyncUp, o ClickUp gera automaticamente resumos, transcrições e itens de ação com tecnologia de IA, para que nada se perca e cada reunião leve a um progresso real.

📱 Sincronize em qualquer lugar, a qualquer hora

Inicie ou participe do ClickUp SyncUps diretamente do seu celular, sem precisar de um laptop. Esteja você viajando ou trabalhando remotamente, inicie chamadas de vídeo ou áudio, compartilhe sua tela e colabore com sua equipe em tempo real.

Cada SyncUp móvel se conecta perfeitamente com o ClickUp Tasks, o ClickUp Chat e os resumos alimentados por IA, para que você fique em sincronia e nunca perca uma atualização, onde quer que o trabalho o leve.

ClickUp Syncup no celular

💡 Dica profissional: Quando você não puder participar de uma SyncUp em tempo real, basta gravá-la e acessá-la mais tarde. Isso é ótimo para equipes que trabalham em vários fusos horários.

Recurso nº 2: ferramenta de colaboração tudo-em-um

O ClickUp Chat é uma plataforma de comunicação unificada que mantém sua equipe conectada e alinhada dentro do ecossistema ClickUp. Os canais e mensagens diretas são onde sua equipe colabora, compartilha atualizações e mantém tudo alinhado.

Use os tópicos para manter as discussões organizadas nos canais e fixe mensagens importantes para que as atualizações não fiquem perdidas.

Você pode criar canais específicos para determinados tópicos, como #PlanejamentoDeEventos, para manter as discussões focadas. Ao mesmo tempo, você pode enviar mensagens diretamente para indivíduos para uma conversa rápida e pontual, se não quiser sobrecarregar os canais principais.

Transforme qualquer atualização em uma tarefa do ClickUp a partir do ClickUp Chat

Passe o mouse sobre qualquer mensagem para criar instantaneamente tarefas no ClickUp. Aquela pergunta casual “Alguém pode finalizar a agenda?” se torna uma ação rastreada com prazos e responsáveis.

Os líderes de equipes remotas podem atribuir acompanhamentos imediatamente após uma sincronização ou evento. Notificações personalizáveis significam que sua equipe recebe alertas apenas para atualizações relevantes para ela.

Isso ajuda a corrigir uma das maiores causas da dispersão do trabalho. Em vez de atualizações espalhadas por eventos, registros de bate-papo e ferramentas dispersas, todas as decisões, acompanhamentos e mensagens ficam em um único espaço de trabalho de IA convergente.

Adicione um anúncio ao seu canal de bate-papo do ClickUp para alinhar sua equipe sobre novas atualizações

Quando uma mensagem precisar de atenção, use Postagens para destacá-la. Escolha entre Anúncio, Atualização, Solicitação, Decisão ou Ideia para sinalizar claramente sua importância. Para os organizadores de eventos, isso garante que as percepções pós-evento, o feedback dos participantes ou os relatórios internos cheguem rapidamente aos membros certos da equipe.

Obtenha informações avançadas sobre a plataforma de chat:

📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho e bate-papos em uma única plataforma. Você pode iniciar e gerenciar tarefas a partir de bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais. O ClickUp Brain mantém tudo conectado, pesquisável e fácil de encontrar.

Recurso nº 3: produtividade impulsionada por IA

O ClickUp Brain é um assistente de IA dentro do seu espaço de trabalho. Ele ajuda sua equipe a colaborar mais rapidamente e com menos esforço.

Integrado ao Chat, ele pode criar e atribuir tarefas, resumir discussões e até mesmo exibir tarefas, documentos ou canais relacionados em segundos. Você pode fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas instantâneas e contextualizadas.

Solicite ao ClickUp Brain para enviar mensagens aos canais do ClickUp Chat

Por exemplo, após um balanço pós-evento, o ClickUp Brain pode gerar uma lista completa de acompanhamentos da reunião, atribuir responsáveis e atualizar painéis.

Além disso, o AI Catch Me Up é um salva-vidas para equipes distribuídas. Se você perder um ou dois dias de conversas, peça um resumo ao ClickUp Brain. Isso garante que os gerentes de operações e comunicações tenham sempre visibilidade completa das decisões, atualizações e próximos passos.

📌 Experimente estas sugestões:

Resuma o SyncUp de hoje e crie tarefas para todos os itens de ação.

Atribua a mensagem “Ótimo trabalho!” a @MeuColegaDeEquipe.

Crie um resumo desta reunião com prazos para cada tarefa.

Além disso, o ClickUp AI Notetaker pode participar de chamadas do Zoom, Google Meet ou Teams, transcrever conversas, resumir discussões e criar documentos acionáveis com os principais pontos e próximos passos.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Clips para gravar e compartilhar atualizações em vídeo, feedback ou orientações diretamente no chat ou nas tarefas, mantendo sua equipe híbrida alinhada visualmente e de forma assíncrona.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX reúne seu ecossistema de trabalho, incluindo tarefas, documentos, reuniões, bate-papos e ferramentas de IA. Sua equipe pode pesquisar rapidamente em seu espaço de trabalho, aplicativos integrados e até mesmo na web. Com o Talk to Text no ClickUp, sua equipe pode falar tarefas, mensagens ou notas de reuniões e SyncUps em vez de digitar. Isso ajuda os líderes remotos e gerentes de operações a capturar ideias instantaneamente.

Preços do ClickUp

💡 Dica profissional: use o ClickUp Clips para gravar atualizações rápidas, feedback do usuário ou mini tutoriais e transformá-los em mensagens de vídeo curtas. Compartilhe-os diretamente em seus canais de bate-papo para que sua equipe híbrida possa ver exatamente o que você quer dizer, sem e-mails longos ou threads confusos. Isso é perfeito para esclarecer tarefas pós-evento, fornecer feedback sobre o design ou revisar atualizações do projeto.

O que é o Airmeet?

via Airmeet

O Airmeet é uma plataforma de eventos virtuais e híbridos. Ele ajuda as organizações a realizar experiências interativas, como conferências, webinars, workshops e encontros.

A plataforma torna as reuniões virtuais mais envolventes. Os participantes podem participar de sessões ao vivo, sentar-se em mesas virtuais, visitar salas sociais e conversar em tempo real com perguntas e respostas. Ela oferece suporte a eventos apenas online e híbridos (presenciais + virtuais).

🔍 Você sabia? Em abril de 1993, os empresários Alan Saperstein e Randy Selman criaram a ConventionView, a primeira feira virtual. Eles filmaram estandes físicos, transformaram-nos em mapas HTML clicáveis e os hospedaram online a partir do Waldorf Astoria, em Nova York.

Recursos do Airmeet

Aqui estão alguns recursos de destaque do Airmeet que você pode usar para melhorar a comunicação direta:

Recurso nº 1: Tabelas de networking e envolvimento dos participantes

Permita que os participantes se envolvam em discussões significativas com as mesas de networking do Airmeet

As mesas de networking virtual do Airmeet simulam o networking presencial com discussões pequenas e focadas em tópicos específicos. Essa configuração incentiva conversas rápidas e naturais. As pessoas podem participar de tópicos que correspondam aos seus interesses ou objetivos profissionais.

Ele também oferece ferramentas em tempo real, como perguntas e respostas ao vivo, enquetes e bate-papo, que incentivam as pessoas a se envolverem durante as sessões.

O Airmeet também oferece tradução de legendas ao vivo e bate-papo em vários idiomas, o que pode ser útil para públicos globais de webinars. Essas ferramentas foram projetadas para o envolvimento dos participantes, e não para a comunicação contínua da equipe.

Essas ferramentas foram projetadas para o envolvimento dos participantes, e não para a comunicação contínua da equipe.

Recurso nº 2: Análises e insights

Obtenha informações em tempo real sobre as estatísticas das reuniões com o Airmeet

O Airmeet fornece análises em tempo real sobre participação, engajamento e feedback da sessão. Os organizadores podem ver como as pessoas se comportam nas sessões, quais palestras são mais populares e como os participantes interagem.

Essas análises são cruciais para avaliar o sucesso de um evento e identificar áreas que podem ser melhoradas em eventos futuros.

💡 Dica profissional: Meça a carga cognitiva por participante. Se os membros da equipe tiverem que aprender uma nova interface ou lembrar vários logins, a ferramenta se tornará um fardo para a atenção. Escolha a interface mais simples que ainda atenda aos seus objetivos.

Planeje exposições virtuais para alcançar públicos globais com o Airmeet

O Airmeet oferece salões de exposições virtuais e estandes de patrocinadores, permitindo que os expositores apresentem seus produtos ou serviços.

Os participantes podem explorar esses estandes, conversar com representantes e baixar materiais, proporcionando uma experiência abrangente de exposição virtual.

Preços do Airmeet

Teste gratuito

Webinar Premium: $199/mês

Eventos: Preços personalizados

Eventos gerenciados: preços personalizados

🧠 Curiosidade: Em 1916, o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos organizou o que é considerado a primeira conferência virtual. Ela conectou oito cidades dos Estados Unidos por linhas telefônicas para que os membros pudessem ouvir as apresentações simultaneamente. Mais de 5.000 pessoas participaram de locais remotos, algumas até trocando atualizações por telegrama.

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: comparação de recursos para eventos virtuais

Ambas as ferramentas têm ofertas exclusivas.

O ClickUp funciona como um hub de mensagens e trabalho tudo-em-um. O Airmeet concentra-se em eventos virtuais interativos.

Então, aqui, vamos analisar os principais recursos lado a lado para ver como eles se comparam.

Recurso nº 1: Colaboração em equipe

Vamos ver como cada plataforma ajuda sua equipe a se conectar e trabalhar em conjunto de maneira integrada.

ClickUp

Canais, mensagens diretas e ferramentas de IA integradas, como o ClickUp Brain, tornam a comunicação da equipe perfeita. Você pode transformar mensagens em tarefas, compartilhar atualizações e resumir discussões sem sair do espaço de trabalho.

O ClickUp AI Notetaker também pode participar de reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. Ele transcreve conversas, resume discussões e extrai itens de ação importantes.

Após a reunião, ele cria um documento ClickUp com todos os detalhes. O documento inclui o nome da reunião, data, participantes, resumo, principais conclusões, próximos passos e a transcrição completa.

Airmeet

O Airmeet concentra-se na interação do público durante eventos online. Oferece chat para participantes e sessões de perguntas e respostas.

No entanto, ela não foi criada para a colaboração contínua da equipe.

🏆 Vencedor: ClickUp! Seus recursos permitem uma comunicação interna perfeita entre as equipes e acompanhamentos.

Recurso nº 2: Recursos de vídeo e reunião

A seguir, vamos ver como ambas as ferramentas lidam com formatos de eventos e experiências virtuais para manter as sessões envolventes.

ClickUp

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para otimizar reuniões de equipe e chamadas de vídeo.

Com o ClicUp SyncUp, as equipes podem iniciar chamadas de áudio ou vídeo diretamente no ClickUp. Isso mantém as discussões conectadas às tarefas e projetos relevantes.

Além disso, o ClickUp Meetings permite que as equipes criem agendas de reuniões, atribuam tarefas e documentem discussões, tudo em um só lugar.

Airmeet

O Airmeet se destaca na realização de webinars e eventos virtuais em grande escala, com gerenciamento de palco, mesas de discussão e interatividade com o público. No entanto, suas ferramentas são voltadas para eventos, em vez de serem personalizadas para reuniões internas de equipe.

🏆 Vencedor: Empate! O Airmeet é ideal para eventos focados no público, enquanto o ClickUp funciona melhor para comunicações internas usando ferramentas de reunião com IA.

Recurso nº 3: Integrações e automação do fluxo de trabalho

Vamos explorar como cada plataforma se conecta às suas ferramentas e usa a automação para aumentar a eficiência e o envolvimento do público.

ClickUp

O ClickUp possui integrações profundas com documentos, bate-papo, calendários, CRM e mais de 1.000 ferramentas para tornar os fluxos de trabalho altamente automatizados. As equipes podem centralizar o trabalho e reduzir a fadiga das ferramentas.

Além disso, o ClickUp Automations permite que as equipes otimizem tarefas repetitivas sem escrever uma única linha de código. Você pode atribuir tarefas automaticamente, atualizar status, enviar notificações ou acionar ações com base em regras simples do tipo “se isso, então aquilo”.

Airmeet

O Airmeet oferece integrações com CRMs, plataformas de marketing por e-mail e aplicativos de calendário, facilitando o gerenciamento de inscrições, o envio de lembretes de eventos e o acompanhamento das informações dos participantes.

No entanto, seus recursos de automação são limitados a tarefas relacionadas a eventos. Como resultado, ele funciona bem apenas para gerenciar a experiência dos participantes.

🏆 Vencedor: O ClickUp se destaca por conectar o trabalho da sua equipe, automatizar acompanhamentos e criar uma única fonte de verdade.

Os agentes do ClickUp agem como colegas de equipe que nunca saem do ar. Eles transformam os resultados das reuniões em progresso real. Eles observam as mudanças, acompanham os follow-ups, sinalizam bloqueios e acionam as próximas etapas automaticamente, mesmo após o término da chamada. Sem itens de ação esquecidos. Sem confusão sobre “Quem é o responsável por isso?”. Apenas um impulso constante e contínuo. O ClickUp StandUp Agent verifica, acompanha o progresso e atribui tarefas instantaneamente, para que sua equipe permaneça focada e alinhada.

🧠 Curiosidade: Em 1998, a primeira conferência global totalmente online do mundo, chamada Avatars98, reuniu milhares de pessoas em um mundo virtual 3D usando a tecnologia avatar inicial. Ela contava com estandes, galerias de arte e espaços de networking, além de encontros físicos “satélites” em 30 cidades.

ClickUp vs. Airmeet no Reddit

Também consultamos o Reddit para ver o que os usuários reais dizem sobre o ClickUp SyncUp e o Airmeet. Não havia tópicos comparando-os diretamente, mas encontramos algumas opiniões úteis sobre cada ferramenta.

Veja o que um usuário disse sobre o uso do Airmeet para webinars B2B:

…Airmeet – excelente para webinars interativos, salas de networking e integrações perfeitas com CRMs…

…Airmeet – excelente para webinars interativos, salas de networking e integrações perfeitas com CRMs…

Outro usuário do Reddit sugeriu o Airmeet:

Você pode experimentar o Airmeet. Ele é baseado em navegador e possui vários recursos de engajamento.

Você pode experimentar o Airmeet. Ele é baseado em navegador e possui vários recursos de engajamento.

Veja o que um usuário disse sobre o uso do SyncUps:

Eu uso muito os recursos de chat e sincronização. Mudei do Google Chat para o ClickUp Chat e não voltei mais... Dito isso, ainda é muito cedo para avaliar, mas ele está ficando cada vez melhor. A integração com o resto do ClickUp é o recurso mais importante para mim.

Eu uso muito os recursos de chat e sincronização. Mudei do Google Chat para o ClickUp Chat e não voltei mais... Dito isso, ainda é muito cedo para avaliar, mas ele está ficando cada vez melhor. A integração com o resto do ClickUp é o recurso mais importante para mim.

Outro usuário do ClickUp comentou:

Usamos o ClickUp com sucesso em empresas de todos os tamanhos (de empreendedores individuais a equipes enormes) e em vários setores, muitos dos quais geram receitas multimilionárias... O ClickUp realmente muda a vida, e eu o uso tanto para trabalhar em uma agência quanto para gerenciar minha vida pessoal. Acho que o segredo do sucesso com o ClickUp está em como você o configura.

Usamos o ClickUp com sucesso em empresas de todos os tamanhos (de empreendedores individuais a equipes enormes) e em vários setores, muitos dos quais geram receitas multimilionárias... O ClickUp realmente muda a vida, e eu o uso tanto para trabalhar em uma agência quanto para gerenciar minha vida pessoal. Acho que o segredo do sucesso com o ClickUp está em como você o configura.

🔍 Você sabia? A reunião de toda a empresa IBM realizada inteiramente no Second Life marcou a primeira vez que uma grande empresa usou avatares para uma conferência anual. Os funcionários podiam andar por auditórios virtuais, assistir a palestras e conversar como versões 3D de si mesmos.

Quem deve escolher o ClickUp em vez do Airmeet? Escolha o ClickUp se você precisa de: Um único espaço para reuniões, bate-papo, documentos e tarefas

Resumos, acompanhamentos e próximos passos com tecnologia de IA

Melhor alinhamento após as reuniões, não apenas durante elas

Um centro de colaboração onde as conversas se transformam automaticamente em ação Escolha o Airmeet se você precisa de: Uma plataforma focada em públicos externos, e não no trabalho em equipe interno.

Para hospedar webinars ou eventos virtuais únicos e sofisticados

Ferramentas de engajamento temporárias, como enquetes ou perguntas e respostas para os participantes

Qual ferramenta de reunião é a melhor?

Os resultados chegaram! 👑

O Airmeet é uma ótima opção para webinars interativos, conferências e eventos virtuais. Ele mantém os participantes envolvidos com enquetes, perguntas e respostas e mesas de networking. No entanto, quando se trata de alinhamento interno da equipe e de transformar discussões em ação, ele deixa a desejar.

O ClickUp ajuda a transformar todas as reuniões e conversas em ações. Com o SyncUps, o AI Notetaker, os Clips e as Tarefas, as equipes podem registrar itens de ação, atribuir acompanhamentos e manter os projetos em andamento.

Isso diminui a diferença entre o que foi discutido e o que realmente é feito, que é a parte que a maioria das equipes perde após um grande evento.

Equipes remotas ou híbridas podem permanecer sincronizadas, garantir a responsabilidade e manter uma visão clara das principais decisões.

