Perplexity vs. Modo IA do Google: qual é melhor para produtividade e pesquisa?

O panorama das pesquisas hoje mudou fundamentalmente, passando de listas de links estáticas para experiências de IA conversacionais.

O mecanismo de pesquisa conversacional Perplexity, lançado em agosto de 2022, tem milhões de usuários que buscam pesquisas focadas em pesquisa com citações transparentes e respostas de estilo acadêmico.

Em março de 2025, o Google anunciou o lançamento do Modo IA como resposta ao Perplexity. Embora ainda esteja em fase experimental, ele está recebendo avaliações positivas dos primeiros usuários.

Então, entre esses dois (Perplexity vs. Google AI Mode), um desenvolvido para IA e o outro adaptado para ela, qual oferece melhores resultados para suas consultas de pesquisa?

Vamos comparar os recursos e também ver como eles se saem para a mesma consulta. Também falaremos sobre uma terceira ferramenta que você pode preferir em vez dessas duas!

O que é o Perplexity?

via Perplexity

O Perplexity é um mecanismo de pesquisa e resposta alimentado por IA que fornece respostas diretas às suas perguntas com citações das fontes originais. Ele combina vários modelos de linguagem avançados (GPT-4, Claude e outros) com pesquisas na web em tempo real.

Ao contrário dos mecanismos de pesquisa tradicionais, que retornam uma lista de links de sites, ele fornece respostas resumidas e devidamente atribuídas em um estilo coloquial

Com o Perplexity, você pode realizar pesquisas em conteúdo ao vivo na Internet ou em arquivos enviados. A ferramenta combina os recursos de conversação de um chatbot de IA com a funcionalidade de pesquisa aprofundada dos mecanismos de pesquisa LLM, permitindo que você explore consultas complexas e em camadas em uma conversa natural e interativa.

📚 Leia mais: Conectando os pontos: como a IA conectada elimina silos

Recursos do Perplexity

A força da Perplexity AI reside na sua capacidade de fazer a ponte entre a curiosidade casual e a pesquisa séria. Ela adota uma abordagem de pesquisa inteligente baseada no conhecimento para fornecer aos usuários respostas contextuais de toda a web.

Aqui estão os recursos que fazem do Perplexity um destaque:

Recurso nº 1: Modo de pesquisa aprofundada

O modo Deep Research do Perplexity foi projetado para pesquisas avançadas e de nível especializado, indo muito além da experiência habitual de perguntas e respostas rápidas. Como você pode ver, quando você faz uma pergunta ao Perplexity, ele não se limita a apresentar os resultados mais bem classificados.

Por exemplo, quando solicitado, “Diga-me a diferença entre um prompt aprimorado por contexto e um prompt instrutivo”, ele leva de 2 a 4 minutos, realiza dezenas de pesquisas, lê centenas de fontes, avalia sua credibilidade e sintetiza tudo em um relatório estruturado.

Isso o torna útil para assuntos complexos como finanças, marketing, tecnologia, saúde ou assuntos atuais — áreas em que um resumo superficial não é suficiente.

Os usuários com conta gratuita no Perplexity podem realizar até três consultas por dia, enquanto os usuários Pro têm direito a 500 consultas de pesquisa aprofundada por dia.

Como funciona o modo Deep Research? Aqui está um resumo rápido:

Estágio O que faz Pesquisa inicial e definição do escopo Inicia muitas pesquisas independentes, identifica documentos e fontes relevantes e, em seguida, refina o que precisa ser investigado Lendo/avaliando fontes Lê o conteúdo, avalia a credibilidade e a relevância e constrói o entendimento — “raciocinando” sobre o que verificar a seguir. Síntese do relatório Cria um relatório estruturado e coerente com conclusões resumidas, possivelmente comparando diferentes perspectivas e reunindo insights Exportar e compartilhar O relatório final pode ser exportado (PDF ou documento) ou convertido em uma página do Perplexity para compartilhar com outras pessoas

👀 Você sabia? O ELIZA (1966), criado por Joseph Weizenbaum no MIT, foi o primeiro chatbot da história. Ele usava correspondência de padrões e scripts simples para simular conversas, especialmente com uma persona de terapeuta.

Recurso nº 2: Labs

Os usuários do Perplexity Pro podem trabalhar com o Labs a partir do seletor de modo na barra de entrada.

Apoiado por extensa pesquisa e análise, o Labs investe 10 minutos ou mais e usa ferramentas adicionais, como geração avançada de arquivos e criação de mini-aplicativos.

Você fornece instruções detalhadas para a mesma pergunta e ele fornece respostas detalhadas.

Ele pode criar uma ampla variedade de resultados, incluindo relatórios, planilhas, painéis interativos, apresentações, mini-aplicativos e até mesmo aplicativos web simples usando HTML, CSS e JavaScript.

👀 Você sabia? A introdução de assistentes baseados em voz, como Siri (2010), seguido pelo Google Assistant, Alexa, Cortana, etc., levou os chatbots de uma interação baseada apenas em texto para modalidades mais naturais, como fala, integração com hardware e interfaces de usuário por voz.

Recurso nº 3: Comet

O Comet é o navegador integrado da Perplexity AI, alimentado por inteligência artificial. Ele combina pesquisa e execução de tarefas diretamente na sua experiência de navegação.

Usando IA agênica, o Comet entende o contexto da página que você está visualizando, seja um tópico do Reddit, um vídeo do YouTube ou um site de receitas, e permite que você execute ações (na hora) sem precisar alternar entre abas.

O Comet integra-se a aplicativos empresariais para maior eficiência do fluxo de trabalho. Por exemplo, sua integração com o Gmail permite resumir threads de e-mail, enquanto a conectividade com o Calendário ajuda a agendar reuniões e coordenar entre fusos horários.

Você pode pedir ao Comet para realizar tarefas inteiras por meio de uma conversa natural. Por exemplo, peça para ele montar um Instacart para uma receita de frango assado, e ele adicionará automaticamente todos os ingredientes necessários ao seu carrinho.

Essa automação do fluxo de trabalho torna o Comet fundamentalmente diferente dos navegadores tradicionais, como o Google.

Preços do Perplexity

Perplexity: Gratuito

Perplexity Pro: US$ 20/mês

Perplexity Enterprise: US$ 40/mês por licença

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

O que é o Google AI Mode?

via Google

O Modo IA do Google é um recurso experimental integrado à Pesquisa Google. Com esse recurso, o Google pretende transformar a pesquisa em uma experiência inteligente, semelhante a um bate-papo, na qual os usuários podem obter respostas detalhadas às suas perguntas em um formato conversacional, em vez das tradicionais listas.

O Google AI Mode utiliza modelos Gemini para oferecer uma experiência de pesquisa com IA completa, ao mesmo tempo em que extrai informações de seu enorme banco de dados interno e do conteúdo da web ao vivo.

No entanto, esse recurso ainda está em fase inicial e está disponível apenas em alguns países. Ocasionalmente, ele pode ter dificuldade para sintetizar informações e, nesses casos, redireciona você diretamente para os resultados de pesquisa padrão do Google.

📚 Leia mais: Pesquisa na base de conhecimento: como encontrar informações mais rapidamente

Recursos do Google AI Mode

Veja como o modo Google AI integra recursos de IA na pesquisa para oferecer uma experiência de pesquisa coesa.

Recurso nº 1: Raciocínio avançado

O Google AI Mode aproveita o poder do Gemini 2.5 Pro para lidar com consultas complexas com várias partes que exigem progressão lógica e compreensão contextual. Pense em tarefas de raciocínio, problemas matemáticos, análises financeiras e consultas de codificação que vão muito além de simples resultados de pesquisa.

Vamos usar o mesmo prompt que usamos com o Perplexity: “Diga-me a diferença entre um prompt aprimorado por contexto e um prompt instrutivo.”

O Modo IA fornece uma tabela comparativa, juntamente com exemplos de prompts. Em seguida, ao aprofundar as perguntas, ele também fornece um resumo, juntamente com links para as fontes dessas informações.

Outro aspecto que se destaca são os fóruns, onde você pode explorar discussões técnicas sobre o tema.

📚 Leia também: Pesquisa personalizada para melhorar a produtividade e a experiência no local de trabalho

👀 Você sabia? As máquinas podem pensar? Foi assim que Alan Turing começou seu artigo de pesquisa, escrito em 1950. No artigo intitulado “Computing Machinery and Intelligence” (Máquinas de computação e inteligência), Alan Turing previu que, até o ano 2000, uma máquina seria capaz de jogar o jogo da imitação tão bem que um interrogador médio teria no máximo 70% de chance de identificar corretamente se estava falando com uma máquina ou com um ser humano após cinco minutos de questionamento.

Recurso nº 2: Entrada multimodelo

Suas pesquisas podem começar com texto, voz ou imagem. Você pode até continuar de onde parou através do histórico do Modo IA.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto DIY, pode apontar sua câmera para uma torneira quebrada e perguntar: “Como faço para consertar esse vazamento?” A IA analisará o que vê e o guiará passo a passo pelo processo de reparo enquanto você trabalha.

Você pode então fazer perguntas complementares ou solicitar esclarecimentos sobre o que está visualizando. A IA compreende tanto o contexto visual quanto o histórico da conversa.

Ele também fornece links para sites, vídeos e fóruns relevantes para uma exploração mais aprofundada.

👀 Você sabia? O Modo IA do Google está disponível em cinco idiomas (hindi, indonésio, japonês, coreano e português brasileiro), além do inglês.

Recurso nº 3: IA Agentic

O recurso de IA agênica do Google permite que o sistema execute tarefas do mundo real em nome dos usuários, em vez de simplesmente fornecer informações.

Ele pode automatizar processos como comprar ingressos para eventos, fazer reservas em restaurantes ou marcar compromissos, pesquisando opções e até mesmo concluindo compras pelo Google Pay, tudo isso mantendo o controle nas mãos dos usuários.

O novo recurso, Business Calling, entra em contato com empresas locais para coletar informações e compilar as respostas em um resumo conciso de IA. Dessa forma, os usuários podem comparar serviços sem fazer várias ligações ou visitar vários sites.

No entanto, esse recurso está disponível apenas para usuários nos Estados Unidos com limites de uso mais altos para assinantes do AI Pro e AI Ultra.

👀 Você sabia? Embora os links da barra lateral no modo AI muitas vezes sejam diferentes dos 10 principais resultados de pesquisa do Google, o Perplexity apresentou mais de 91% de sobreposição de domínios e 82% de sobreposição de URLs com os 10 principais resultados do Google.

📚 Leia mais: Principais exemplos de geração aumentada por recuperação em ação

Preços do Google AI Mode

Gratuito onde estiver disponível atualmente

Perplexity vs. Modo IA do Google: comparação de recursos

Tanto o Perplexity quanto o Google AI Mode substituem a pesquisa tradicional por experiências conversacionais baseadas em IA.

Enquanto o Perplexity opera como uma plataforma de pesquisa de IA dedicada que prioriza a profundidade da pesquisa e a transparência das fontes, o Google AI Mode integra recursos avançados de IA diretamente no mecanismo de pesquisa mais usado do mundo.

Vamos analisar como o Perplexity e o Google AI Mode se comparam em termos de recursos essenciais.

Mas, primeiro, aqui está uma rápida visão geral para você:

Aspecto Perplexity Modo Google AI Foco principal Plataforma de pesquisa de IA com foco em pesquisa Pesquisa tradicional aprimorada por IA Estilo de citação Citações numeradas no texto Citações numeradas no texto; links de fontes exibidos separadamente Modos de IA Vários LLMs (GPT, Claude, Gemini) Principalmente Gemini 2.5 Pro Fontes de dados Rastreamento da web em tempo real, fontes acadêmicas Banco de dados indexado do Google + web ao vivo Velocidade Moderado (devido ao rastreamento em tempo real) Rápido (aproveita dados pré-indexados) Em fase de desenvolvimento Maduro, em evolução ativa Alguma influência comercial/SEO

Recurso nº 1: Organização da pesquisa

A Perplexity AI oferece hubs de colaboração dedicados chamados Spaces, onde as equipes podem organizar pesquisas, threads (conversas de pesquisa individuais) e arquivos em torno de um projeto ou tópico específico.

São centros de conhecimento personalizados, projetados para melhorar a colaboração. Em cada Espaço, você pode definir instruções personalizadas ou modelos de IA preferidos e convidar colaboradores como visualizadores ou contribuidores.

O Google AI Mode permite organizar informações em várias sessões por meio do Canvas. A área de trabalho dinâmica do Canvas é útil para salvar notas, rascunhos e trechos enquanto você pesquisa. Ele funciona melhor para projetos de sessão única ou de curto prazo, mas carece de uma estruturação mais profunda do projeto e integração com os fluxos de trabalho da equipe.

O Canvas está disponível apenas em navegadores de desktop e em alguns países selecionados. *

🏆 Vencedor: Perplexity é melhor na organização de pesquisas com seus hubs colaborativos e permissões de compartilhamento flexíveis.

Recurso nº 2: Citações e tratamento de fontes

Ao comparar o Perplexity AI e o Google AI Mode em termos de citações, vemos que ambos os oferecem, mas com algumas diferenças.

O Perplexity oferece citações em linha ao nível da frase. Cada afirmação ou parágrafo numa resposta do Perplexity é marcado com notas de rodapé que remetem para a página exata de onde provém.

No modo Deep Research, ele extrai informações de dezenas de fontes e as verifica, incluindo todos os links no final do relatório.

Se você precisa comprovar a origem das informações, o Perplexity funciona bem.

O Google AI Mode também mostra links de origem, mas eles estão abaixo da resposta. Ele não oferece atribuição em nível de frase.

É adequado para visões gerais rápidas, mas não é ideal para fluxos de trabalho que exigem rastros de evidências diretas ou proveniência documentada.

🏆 Vencedor: Perplexity ocupa uma posição superior por sua transparência de fontes e clareza de citações.

📚 Leia também: Melhores ferramentas de software para gestão do conhecimento

Recurso nº 3: Integrações e ecossistema

O Perplexity oferece integrações por meio de sua API e extensões de navegador, mas opera principalmente como uma plataforma de pesquisa independente.

Com o lançamento do Comet, o Perplexity agora permite que os usuários realizem tarefas diretamente nas páginas da web que estão visualizando, como resumir uma discussão no Reddit, extrair dados de um artigo ou até mesmo criar listas de compras sem sair da página.

O Google AI Mode, no entanto, integra-se ao ecossistema do Google, incluindo Gmail, Google Drive, Google Pay e YouTube. Essa integração profunda cria uma experiência unificada, na qual suas descobertas de pesquisa fluem diretamente para o seu Google Workspace existente.

Isso significa que você não precisará alternar entre várias plataformas nem perderá o contexto durante sessões de pesquisa complexas.

🏆Vencedor: o Modo IA do Google assume a liderança com sua integração ao ecossistema, enquanto o Comet da Perplexity ainda é muito experimental para competir nesse nível.

📚 Leia também: Como criar um fluxo de trabalho eficiente para gerenciamento de documentos

Recurso nº 4: Metodologia de pesquisa

A Perplexity AI interpreta as nuances da sua consulta usando grandes modelos de linguagem (LLMs) e, em seguida, realiza pesquisas em tempo real em um conjunto diversificado de fontes da web.

Ele rastreia a internet enquanto você pesquisa, obtendo resultados atualizados em vez de depender exclusivamente de um banco de dados pré-indexado. O Perplexity elimina o spam de SEO e o ruído publicitário para fornecer respostas mais claras e imparciais.

O Google AI Mode funciona com base no enorme banco de dados de pesquisa indexado do Google e no Knowledge Graph. Ele usa IA para resumir os resultados e vinculá-los ao Maps, Imagens, Shopping e outros serviços do Google. Embora seja rápido e extremamente abrangente, você ainda verá uma grande influência comercial em suas respostas.

🏆 Vencedor: Para usuários que valorizam resultados de pesquisa imparciais, o Perplexity é a melhor escolha.

Perplexity vs. Modo IA do Google no Reddit

Para concluir o debate, levamos a questão ao Reddit. Embora não haja tópicos específicos, aqui estão algumas opiniões dos usuários sobre as duas ferramentas.

A maioria dos usuários concorda que o Perplexity oferece respostas consistentemente relevantes (confiáveis) sobre notícias, eventos e pesquisas na web em geral. No entanto, quando se trata de pesquisas aprofundadas, o entusiasmo é moderado:

Sou usuário do Perplexity Pro. Não estou satisfeito com a qualidade dos resultados da pesquisa profunda — sempre preciso verificar novamente para validação.

Sou usuário do Perplexity Pro. Não estou satisfeito com a qualidade dos resultados da pesquisa profunda — sempre preciso verificar novamente para validação.

Também analisamos as opiniões dos usuários do Perplexity Pro para saber o que os clientes pagantes pensam sobre ele. De acordo com um usuário:

O Perplexity vale a pena porque você tem acesso a vários modelos por US$ 20 por mês. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro e Grok – praticamente todos os modelos pelos quais vale a pena pagar custam individualmente cerca de US$ 20 por mês cada. A maioria das pessoas parece não saber que é possível alterar o modelo de apoio do modelo Perplexities Sonar.

O Perplexity vale a pena porque você tem acesso a vários modelos por US$ 20 por mês. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro e Grok – praticamente todos os modelos pelos quais vale a pena pagar custam individualmente cerca de US$ 20 por mês cada. A maioria das pessoas parece não saber que é possível alterar o modelo de apoio do modelo Perplexities Sonar.

Entre o Perplexity e o Google, os usuários começaram a substituir o Google pelo Perplexity para pesquisas importantes e consultas complexas, recorrendo ao Google apenas para coletar dados locais e informações de contato.

O Google AI Mode, no entanto, ainda é novo e tem poucas avaliações. Um usuário não ficou claro como ele difere do Gemini e por que alguém iria para o AI Mode quando o ChatGPT ou o Perplexity fazem a mesma coisa.

As fontes de muitas das consultas eram realmente ruins. São blogs repletos de anúncios, e presumo que alguém que realmente se importe ou pesquise mais profundamente um tópico encontrará o caminho para uma comunidade do Reddit.

As fontes de muitas das consultas eram realmente ruins. São blogs repletos de anúncios, e presumo que alguém que realmente se importe ou pesquise mais profundamente um tópico encontrará o caminho para uma comunidade do Reddit.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Perplexity vs. Google AI Mode

Tanto o Perplexity quanto o Google AI Mode fornecem respostas às suas perguntas com seus recursos de pesquisa abrangentes. No entanto, ambas as ferramentas operam isoladamente do seu ecossistema de trabalho mais amplo.

Eles não podem colaborar com sua equipe nas descobertas, integrar pesquisas em projetos em andamento ou manter o contexto organizacional em fluxos de trabalho complexos.

O ClickUp, o aplicativo para o dia a dia no trabalho, muda essa equação. Ele consolida tudo, desde pesquisa e colaboração em documentos até definição de metas e automação, em uma única plataforma personalizável.

Veja como o ClickUp preenche a lacuna entre encontrar informações e executá-las:

Vantagem nº 1 do ClickUp: ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a IA nativa integrada do ClickUp, capaz de compreender seus padrões específicos de fluxo de trabalho. Ele adiciona inteligência contextual de trabalho que as ferramentas de pesquisa independentes não conseguem igualar.

Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

Uma das maiores vantagens do Brain é o acesso multimodelo. Em uma única interface, você pode acessar os modelos de linguagem de grande porte mais capazes, incluindo ChatGPT, Claude e Gemini (a mesma IA que alimenta o Google AI Mode).

Você não precisa mais alternar entre ferramentas de IA separadas, dependendo da complexidade da consulta ou do tipo de insight de que precisa.

Mas os recursos autônomos do ClickUp Brain vão muito além de simplesmente responder perguntas. Ele passa facilmente da pesquisa à execução, incorporando insights gerados por IA diretamente em seus projetos.

Faça perguntas ao Brain relacionadas aos seus projetos e ele fornecerá respostas contextuais

Veja como o ClickUp Brain agrega valor além da pesquisa:

Gerenciamento contextual de documentos : cria relatórios detalhados e apresentações usando os dados do seu espaço de trabalho e insights de pesquisa, e os armazena no : cria relatórios detalhados e apresentações usando os dados do seu espaço de trabalho e insights de pesquisa, e os armazena no ClickUp Docs

Criador de tarefas : transforma os resultados da pesquisa em : transforma os resultados da pesquisa em tarefas detalhadas e atribuíveis do ClickUp com dependências , para que todos os aspectos entre a pesquisa e a execução permaneçam rastreáveis

Criação inteligente de projetos : Converte sessões de brainstorming em planos de projeto estruturados com cronogramas e alocação de recursos mapeados automaticamente

Coordenação inteligente da equipe : atribui novas tarefas relacionadas à pesquisa às pessoas certas com base em sua experiência e carga de trabalho atual, mantendo o trabalho equilibrado e eficiente

Criação de agentes personalizados: permite projetar assistentes de IA especializados para fluxos de trabalho recorrentes, como análise competitiva ou elaboração de conteúdo, sem precisar escrever código

Considere um criador de conteúdo pesquisando tendências de moda sustentável. Enquanto o Perplexity pode fornecer excelentes citações de fontes e o Google AI Mode oferece dados de mercado abrangentes, o ClickUp Brain dá um passo adicional ao criar calendários de conteúdo, atribuir tarefas de pesquisa aos membros da equipe e gerar resumos editoriais (sem sair da plataforma).

Para saber mais sobre como o assistente de IA do ClickUp aumenta sua produtividade em 10 vezes, assista a este vídeo.

🌟 Bônus: O ClickUp Brain MAX leva a inteligência contextual do Brain ainda mais longe com a entrada de voz para texto. Em vez de digitar comandos, basta falar, e o Brain transcreve e compreende instantaneamente. Capture pensamentos fugazes durante reuniões, chamadas de pesquisa ou em trânsito. Ao mesmo tempo, o Brain MAX vincula suas consultas a uma pesquisa contextual em tempo real em todas as suas tarefas, documentos, quadros brancos e threads de bate-papo do ClickUp. Isso significa que as respostas fornecidas não são genéricas, mas baseadas em seus dados de trabalho reais. Essa combinação de entrada natural e contexto conectado faz com que o Brain MAX pareça mais um colega de equipe ativo do que uma barra de pesquisa passiva, preenchendo a lacuna entre a captura de conhecimento e a execução dentro do ClickUp.

Vantagem nº 2 do ClickUp: Pesquisa empresarial do ClickUp

Obtenha uma resposta contextual para suas consultas com o ClickUp Enterprise Search

A Pesquisa Empresarial do ClickUp combina as pesquisas Conectada, Profunda e Intranet para oferecer uma experiência de pesquisa única e poderosa.

Ele pode extrair resultados da web, do seu espaço de trabalho ClickUp (tarefas, documentos, comentários, chats, reuniões) e de aplicativos de terceiros conectados (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, etc.).

Isso fornece resultados altamente contextuais e acionáveis que nem o Perplexity nem o Google AI Mode conseguem igualar em um ambiente de trabalho.

Veja como essa ferramenta de pesquisa empresarial agrega valor em várias dimensões:

Alcance multiplataforma : Encontre conteúdo em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas externas sem repetir a mesma pesquisa em diferentes lugares

Pesquisa contextualizada : exibe resultados relacionados ao projeto em que você está trabalhando, para que você possa conectar a pesquisa diretamente à ação

Recuperação profunda : descobre tarefas antigas, arquivos arquivados ou conversas passadas que as ferramentas de pesquisa normais ignoram

Resultados com reconhecimento de permissões : mantém as informações confidenciais seguras, revelando apenas as informações às quais você tem acesso

Informações úteis: transforma os resultados da pesquisa em ações imediatas no fluxo de trabalho, em vez de consumo passivo de informações

Os Agentes de Respostas do ClickUp operam dentro desse ambiente de pesquisa unificado para combinar pesquisas externas com sua base de conhecimento interna, conectando automaticamente as descobertas aos fluxos de trabalho ativos.

Aqui está um exemplo do ClickUp Enterprise Search em ação: Considere pesquisar as atividades dos concorrentes para uma atualização do produto. Uma pesquisa no ClickUp revelará: Tarefas arquivadas da equipe relacionadas à análise da concorrência

Documento de estratégia original no Google Drive

Tópico de discussão relevante do Slack

Novos artigos do setor na web A partir daí, você pode anexar essas descobertas ao seu plano atual de lançamento de produto, atribuir tarefas de acompanhamento aos membros certos da equipe e integrar instantaneamente a pesquisa ao seu cronograma de execução.

🎺 Vantagem do ClickUp: Os agentes de IA do ClickUp potencializam a pesquisa empresarial, transformando insights em ações automatizadas. Os agentes autopilot pré-construídos lidam com fluxos de trabalho comuns, como redigir resumos, atualizar o status de tarefas ou resumir resultados de pesquisas

Os agentes personalizados são assistentes de IA específicos para cada domínio que você pode criar usando nossa ferramenta sem código. Eles entendem seus dados, vocabulário e processos. Você pode definir seu escopo (por exemplo, apenas tarefas de marketing de pesquisa), definir seu tom e instruí-los a acionar ações como criar tarefas ou atualizar documentos Como esses agentes operam dentro do ambiente de pesquisa conectado do ClickUp, eles podem agir com base no que encontram — vinculando resultados a tarefas, gerando acompanhamentos ou atribuindo trabalhos automaticamente.

📮 ClickUp Insight: 30% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA para pesquisa e coleta de informações. Mas existe uma IA que ajuda você a encontrar aquele arquivo perdido no trabalho ou aquela conversa importante no Slack que você esqueceu de salvar? Sim! A Pesquisa Conectada com IA do ClickUp pode pesquisar instantaneamente todo o conteúdo do seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos integrados de terceiros, exibindo insights, recursos e respostas. Economize até 5 horas por semana com a pesquisa avançada do ClickUp!

ClickUp One Up #3: Gestão do conhecimento do ClickUp

Obtenha respostas instantâneas sobre qualquer assunto relacionado ao seu trabalho com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp

O Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp cria centros de conhecimento centralizados e pesquisáveis, onde os resultados de pesquisas e a documentação do projeto coexistem. Tudo o que sua equipe precisa para tomar decisões informadas está organizado em um único lugar e conectado ao trabalho que ele apoia.

Veja como o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp pode ajudar:

Gera conhecimento automaticamente: usa o ClickUp Brain e assistentes de IA para usa o ClickUp Brain e assistentes de IA para criar wikis e guias de processo diretamente a partir de dados de projetos e resultados de pesquisas

Conecta a documentação ao trabalho: vincula relatórios de pesquisa e documentos estratégicos diretamente às tarefas que eles apoiam

Automatiza o encaminhamento de informações: permite configurar permite configurar as automações do ClickUp para ações relevantes quando determinados gatilhos ocorrem, por exemplo, atualizar um SOP quando um processo muda ou enviar um resumo de pesquisa recém-concluído às partes interessadas

Suporta assistentes de IA para fluxos de trabalho: permite criar agentes de IA personalizados especializados em tarefas como redigir relatórios, compilar pesquisas de mercado ou gerar SOPs sem codificação

Mantém a precisão da versão: Oferece controle de versão e acesso seguro aos arquivos

Aqui está uma análise mais detalhada sobre como o Brain se integra ao ClickUp Knowledge Management

💡 Dica profissional: Se você está apenas começando, compilar todo o conhecimento da sua empresa pode ser uma tarefa difícil e demorada. Usar um modelo de base de conhecimento pode ajudá-lo a organizar os resultados da sua pesquisa de forma sistemática, sem se perder nos detalhes

Conecte sua pesquisa ao trabalho real com o ClickUp

O Perplexity e o Google AI Mode redefinem as experiências de pesquisa tradicionais com sua compreensão contextual e recursos naturais de acompanhamento. Ambas as ferramentas se destacam por apresentar informações da web com citações adequadas e recursos de raciocínio. Mas encontrar informações excelentes é apenas metade da batalha.

Você também precisa transformar esses insights em trabalho real. O ClickUp resolve isso permitindo que você pesquise com qualquer modelo LLM, colabore com sua equipe nas descobertas e execute projetos dentro do mesmo espaço de trabalho.

Sua plataforma unificada elimina a dispersão do trabalho e remove o atrito entre a descoberta e a entrega que mantém a maioria das pesquisas presas em documentos.

Inscreva-se gratuitamente agora e transforme seus projetos de pesquisa em resultados reais.