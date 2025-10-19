Modelos gratuitos de diretrizes de marca do Figma para uma marca consistente

Se você já trabalhou em um projeto criativo, provavelmente já sentiu aquela tensão silenciosa com as diretrizes da marca. Talvez você tivesse uma ideia que adorava, mas as cores não combinavam. Ou a fonte não se encaixava muito bem. É uma sensação familiar.

Mas as diretrizes da marca não existem para te limitar. Elas existem para garantir que tudo o que você divulga continue refletindo a sua identidade.

Um modelo de diretrizes da marca Figma é uma maneira útil de encontrar essa conexão com seus clientes. Ele oferece estrutura sem fazer você se sentir limitado. Você consegue manter a consistência enquanto ainda explora diferentes ideias e direções.

Neste artigo, apresentaremos alguns dos melhores modelos de diretrizes de marca no Figma e compartilharemos alguns recursos que podem tornar a criação do seu próprio modelo um pouco mais divertida.

O que torna um modelo de diretrizes da marca Figma bom?

Entre 2023 e 2024, a Nvidia se tornou uma das marcas que mais cresceram no mundo e se transformou em uma empresa de trilhões de dólares. Mas ser uma das marcas que mais crescem no mundo não é apenas um reflexo das vendas ou dos números em uma planilha. É também sobre o quanto as pessoas se identificam com o que a marca representa.

Portanto, ao projetar com esse tipo de conexão em mente, veja o que você deve procurar em um bom modelo de diretrizes da marca Figma:

✅ Defina o objetivo, os valores, a missão e a história da marca para orientar todo o design e as mensagens

✅ Inclua regras para o logotipo com espaçamento, tamanho e o que fazer e não fazer para evitar distorções ou uso indevido

✅ Defina uma paleta de cores clara com valores HEX, RGB e CMYK para obter visuais consistentes em todas as plataformas

✅ Escolha fontes para títulos, subtítulos e corpo do texto, e explique como e quando usar cada uma delas

✅ Adicione regras de tom e voz para manter as mensagens alinhadas, independentemente de quem estiver escrevendo ou projetando

Modelos de diretrizes da marca em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de diretrizes da marca Figma e ClickUp:

Modelos gratuitos de diretrizes da marca Figma

Nem todo mundo tem tempo para criar um guia de marca do zero. Felizmente, existem alguns modelos Figma gratuitos muito bem elaborados que oferecem um ponto de partida sólido sem tirar sua liberdade criativa.

1. Modelo de diretrizes da marca por Design18th

via Figma

O Modelo de Diretrizes da Marca Figma oferece um ponto de partida refinado e colaborativo para a criação de um manual da marca. Você pode ajustá-lo para se alinhar com a voz, os valores e a identidade visual da sua marca. Perfeito para contribuições em grupo, o Figma permite que os membros da equipe comentem, desenhem e criem juntos em tempo real, combinando ideias do seu espaço de trabalho perfeitamente no rascunho do modelo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange todas as seções principais, incluindo voz, logotipo, cores, tipografia e aplicação da marca

Utiliza um layout minimalista e tranquilo, fácil de ler e trabalhar

Inclui exemplos de tamanho, espaçamento e uso do logotipo que eliminam as dúvidas

Projetado para atualizações fáceis, para que você possa personalizá-lo sem muito esforço

✨ Ideal para: equipes pequenas ou freelancers que procuram uma estrutura simples e fácil de seguir, que abranja todos os elementos essenciais.

👀 Curiosidade: a Tiffany & Co. usa um tom especial de azul tão distinto que tem seu próprio código Pantone. A empresa até registrou a cor como marca comercial para que ninguém mais possa usá-la em embalagens de joias.

2. Base da marca: modelo de diretrizes da marca da Figma

via Figma

Este modelo de base da marca facilita mostrar como as escolhas da marca se conectam às decisões reais de design. Em vez de alternar entre arquivos separados para logotipos, fontes e cores, tudo fica em um único lugar que é simples de atualizar.

Como ele é criado diretamente no Figma, as equipes podem testar ideias e ajustar os ativos da marca sem comprometer a consistência, o que economiza horas ao lançar novas campanhas.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Criado pela equipe Figma e desenvolvido com o uso no mundo real em mente

Abrange elementos básicos da marca, como história, cores e tipografia

Projetado para parecer moderno sem ser excessivamente estilizado

Fácil de compartilhar e colaborar com colegas de equipe ou clientes

✨ Ideal para: Líderes de design e equipes de marketing que precisam de um guia de marca dinâmico que se adapte facilmente a impressos, web e mídias sociais.

3. Modelo simples de diretrizes da marca da Figma

via Figma

O empresário americano Scott Cook disse uma vez

Uma marca não é mais o que dizemos ao consumidor que ela é, mas o que os consumidores dizem uns aos outros que ela é.

Essa ideia é importante, especialmente quando você está tentando construir uma marca na qual as pessoas realmente confiem. E essa confiança começa com a consistência.

Este modelo elimina os extras para que você possa se concentrar em apresentar os elementos essenciais com clareza. Ele oferece uma maneira simples de documentar sua marca sem complicar o processo, o que é especialmente útil se você estiver trabalhando sozinho e precisar de algo que possa ser atualizado rapidamente.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Criado com base em um guia de marca real, é prático e fácil de seguir

Concentre-se apenas no essencial, como cores, logotipos e tipografia

Projetado para edições rápidas, para que você possa inserir seu próprio conteúdo

✨ Ideal para: Freelancers e marcas pessoais que desejam diretrizes simples, que possam ser editadas rapidamente e utilizadas em portfólios, sites e canais sociais.

4. Modelo de guia de marca da Figma

via Figma

Às vezes, a essência da sua marca já está lá. Ela só precisa de um lugar para viver, respirar e permanecer consistente ao longo do tempo.

Este modelo de diretrizes da marca da Figma ajuda você a reunir o que você tem e perguntar delicadamente se ainda parece com a marca que você se propôs a construir. Transformar ativos dispersos em uma única fonte de verdade torna sua marca mais fácil de explicar para novos funcionários, colaboradores ou parceiros externos.

Ele também oferece uma estrutura para identificar lacunas em sua identidade e refiná-las gradualmente, em vez de começar do zero.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Permite que você insira seus logotipos, fontes e cores existentes sem muito trabalho

Incentiva pequenos refinamentos para que a marca cresça com sua equipe

Mantenha tudo alinhado para que todos possam tomar decisões mais rápidas e confiantes

Funciona bem como um ponto de referência compartilhado entre design e marketing

✨ Ideal para: marcas em crescimento que já possuem ativos e só precisam de um local para manter tudo alinhado.

5. Modelo de diretrizes da marca gratuito da Figma

via Fi g ma

Nem todas as marcas começam com uma grande equipe ou um sistema de design sofisticado. Às vezes, você só precisa de um ponto de partida claro. Este modelo gratuito de diretrizes da marca oferece esse espaço, com estrutura suficiente para parecer confiável e flexibilidade suficiente para você personalizá-lo.

Ele funciona como uma estrutura simples que cresce com você, para que você possa começar aos poucos e adicionar detalhes à medida que sua marca se desenvolve. Para novos designers ou fundadores iniciantes, este modelo de design gráfico elimina a pressão de criar um guia perfeito imediatamente, mantendo a consistência do seu trabalho.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange todos os aspectos básicos, incluindo uso do logotipo, tipografia e diretrizes de cores

Vem com instruções simples para que nada pareça confuso ou técnico

Sinta-se em casa, esteja você criando um projeto pessoal ou uma marca em crescimento

Criado para pessoas reais que querem clareza, não complexidade

✨ Ideal para: Startups e fundadores iniciantes que precisam de um guia de marca gratuito e fácil de usar, que possam expandir à medida que sua identidade se forma.

Limitações dos modelos Figma

Se alguém da Figma estiver ouvindo: lembrete amigável, vocês estão seguindo um caminho totalmente errado e serão substituídos em pouco tempo se continuarem assim.

Foi assim que um usuário frustrado se dirigiu à equipe do Figma no Reddit.

É seguro dizer que, apesar de ajudar inúmeros designers a estruturar seu trabalho criativo, o Figma apresenta alguns desafios sérios que vale a pena ter em mente antes de mergulhar de cabeça.

Aqui está um resumo rápido:

Alguns modelos são muito rígidos, dificultando a exploração além da estrutura original.

Compartilhar o trabalho com clientes ou colaboradores geralmente traz limitações em relação a licenças pagas.

A edição offline não é confiável, o que pode complicar as coisas para equipes remotas ou regionais.

Às vezes, o suporte parece distante, especialmente quando você precisa de ajuda sob pressão.

Os modelos podem não ter sido projetados levando em consideração as necessidades locais, então as equipes acabam tendo que fazer um trabalho extra para adaptá-los.

Modelos alternativos de diretrizes da marca Figma

Como se costuma dizer, “onde há vontade, há um caminho”. E, ocasionalmente, esse caminho acaba sendo o ClickUp, o software de gerenciamento de marca preferido dos profissionais de marketing.

Se os modelos discutidos deixarem suas equipes de design se sentindo limitadas, aqui estão algumas alternativas ao Figma.

Abaixo estão os 10 melhores modelos de diretrizes da marca ClickUp que podem ajudar a preencher as lacunas e dar à sua marca um espaço para crescer com clareza e consistência.

1. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use um quadro branco visual para organizar os elementos da marca de uma forma fácil de ver com o modelo de diretrizes da marca ClickUp.

A maioria das pessoas não escolhe uma marca apenas porque ela parece impressionante. Elas a escolhem porque ela parece familiar, clara e confiável. Na verdade, três em cada quatro pessoas dizem que preferem comprar de uma marca com a qual se sentem conectadas. Esse tipo de conexão começa com a consistência.

O modelo de diretrizes da marca ClickUp oferece um espaço flexível para reunir todas as peças da sua marca, lado a lado.

Como ele é integrado a um quadro branco colaborativo, você pode mapear recursos visuais, valores e mensagens em um único lugar e mantê-los acessíveis para toda a equipe.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Veja o quadro completo através de um layout visual de quadro branco que ele

Aproveite a colaboração em tempo real para que todos possam contribuir e permanecer alinhados.

Moldar o guia de acordo com a personalidade da sua marca com seções personalizáveis.

Armazene e atualize tudo, desde logotipos até diretrizes de redação, em um espaço compartilhado.

✨ Ideal para: equipes que desejam um espaço visual tranquilo para sua marca, fácil de atualizar e compartilhar.

Veja como você pode mapear todo o seu plano visualmente com o ClickUp Whiteboards em um guia rápido:

2. Modelo de documento do guia de estilo da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente um espaço simples para criar e armazenar a identidade visual da sua marca usando o modelo de documento do Guia de Estilo da Marca ClickUp.

Uma coisa é escolher as cores e fontes da sua marca. Outra coisa é garantir que elas apareçam da mesma forma em todos os lugares. Um guia de estilo ajuda a manter a consistência, para que, independentemente de quem esteja projetando ou escrevendo, a marca continue refletindo a sua identidade.

O modelo de documento do guia de estilo da marca ClickUp é um ClickUp Doc pronto para uso, projetado para ajudar as equipes a centralizar e manter a identidade da marca. Ele inclui seções dedicadas a logotipos, tipografia, cores da marca, tom de voz e exemplos de uso. Seja para integrar novos funcionários, orientar freelancers ou alinhar as partes interessadas, ele fornece uma fonte clara e prática de informações verdadeiras sobre os ativos e as mensagens da sua marca.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Mantenha suas cores, logotipos e opções de fontes em um documento fácil de encontrar.

Facilite para que todos sigam a mesma direção visual.

Ajude os novos membros da equipe a se familiarizarem rapidamente, sem hesitações.

Ofereça uma experiência familiar em sites, e-mails e impressões.

✨ Ideal para: equipes de marketing de marca, marketing de produto, design e comunicação que precisam de um espaço compartilhado para alinhar logotipos, mensagens e identidade visual em tempo real.

3. Modelo de guia de estilo da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ajude sua marca a parecer consistente e mais confiável usando o modelo de guia de estilo da marca ClickUp.

Algumas empresas gastam mais de dez mil dólares por ano em trabalhos de design. Esse número diz muito. Mas também mostra quanto esforço é necessário para que a marca tenha a aparência e a sensação certas.

O modelo de guia de estilo da marca ClickUp oferece um local simples para reunir esses esforços e manter a consistência. Você pode centralizar as regras da marca no ClickUp para que redatores, designers e profissionais de marketing sempre trabalhem a partir do mesmo manual.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Organize suas cores, fontes e imagens em um guia fácil de seguir

Ajude todos na equipe a permanecerem alinhados, estejam eles escrevendo textos ou criando anúncios

Faça com que sua marca seja clara e confiável em todos os canais

Mantenha tudo organizado para que seus recursos visuais cresçam com sua marca, e não contra ela

✨ Ideal para: gerentes de marca, diretores criativos e equipes de marketing que precisam de um guia de estilo confiável para alinhar o design, o texto e a execução da campanha em todos os canais.

👀 Curiosidade: O logotipo em forma de margarida da Chupa Chups foi desenhado por Salvador Dalí em menos de uma hora. Ele insistiu que fosse colocado no topo do pirulito, em vez de na lateral, para que as pessoas pudessem vê-lo claramente. É um exemplo perfeito de como um bom posicionamento pode ser tão importante quanto um bom design.

4. Modelo de gerenciamento de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha um espaço tranquilo e claro para colocar tudo em foco com o modelo de gerenciamento de marca do ClickUp

Você concluiu com sucesso a apresentação de lançamento do produto. Então, alguém entra em contato com você pedindo o briefing da campanha mais recente. Enquanto isso, outro colega de equipe acaba de compartilhar uma versão do logotipo que você deixou de usar há dois meses.

Gerenciar uma marca significa manter muitas coisas sob controle, muitas vezes todas ao mesmo tempo. O modelo de gerenciamento de marca do ClickUp reúne tudo em um só lugar para que o planejamento de campanhas, as atualizações de ativos e a comunicação da equipe permaneçam conectados. Em vez de esclarecer qual rascunho está atualizado, você pode acompanhar as campanhas, alinhar as mensagens e manter todos trabalhando em direção à mesma história da marca.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Planeje o gerenciamento de campanhas de marketing sem que tudo fique confuso

Mantenha sua equipe conectada e trabalhando em prol da mesma mensagem

Veja o que está indo bem e onde pode ser necessário fazer ajustes

Mantenha os pés no chão à medida que sua marca cresce e muda

✨ Ideal para: gerentes de marca, equipes de operações de marketing e líderes criativos que precisam de um único local para coordenar campanhas, controlar ativos e manter a consistência da marca em todos os departamentos.

5. Modelo de identidade da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Deixe sua marca tomar forma de forma clara usando o modelo de identidade de marca do ClickUp

“O que é necessário para a identidade da marca? Além do básico. ” Essa foi a pergunta no Reddit. Um usuário respondeu com algo simples, mas certeiro: “Antes do logotipo, decida seu tom de voz, sua missão, visão e com quem você está falando. Em seguida, deixe o design seguir isso. ”

É exatamente isso que o modelo de identidade de marca do ClickUp ajuda você a fazer. Esse modelo oferece espaço para você refletir sobre os aspectos mais profundos antes de escolher cores e fontes.

A melhor parte é que ele vai além do visual para ajudá-lo a definir seus valores, voz e objetivos de longo prazo, para que sua marca pareça autêntica e não apenas decorativa.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Crie uma linguagem visual que reflita quem você é

Crie mensagens que soem como você e ressoem com seu público

Defina KPIs e metas de marketing para que sua equipe saiba para onde a marca está indo

Mantenha tudo conectado à medida que você cresce em diferentes plataformas

✨ Ideal para: equipes de marketing e líderes de comunicação que desejam moldar uma identidade consistente em campanhas, canais e pontos de contato com o cliente.

6. Modelo de livro de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Moldem sua identidade e mantenham-se fiéis a ela ao longo do tempo com o modelo de livro de marca ClickUp

Sabe aquela sensação de que tudo em uma marca se encaixa perfeitamente? A voz, as cores, a forma como ela se apresenta online. Não é mera coincidência. Esse tipo de clareza geralmente vem de ter algo sólido ao qual recorrer. Um livro de marca ajuda você a construir esse tipo de base.

O modelo de livro da marca ClickUp transforma essa ideia em um espaço de trabalho prático, onde estratégia, recursos visuais e narrativa coexistem. Em vez de tratar o livro da marca como um PDF estático, este modelo de estratégia de marca se torna um guia dinâmico que você pode atualizar, compartilhar e expandir à medida que a marca cresce.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Organize suas ideias e recursos com listas de tarefas ou quadros simples

Organize seus logotipos, fontes, cores e imagens de uma maneira fácil de encontrar e seguir

Acompanhe seu progresso à medida que cria campanhas ou atualiza conteúdos antigos

Dê a todos da sua equipe uma compreensão comum sobre o que a marca realmente representa

✨ Ideal para: equipes de marketing, estrategistas de conteúdo e diretores criativos que precisam de um manual de marca central e em constante evolução para orientar mensagens, campanhas e decisões de design.

7. Modelo de rebranding do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua tarefas de forma clara para que todos saibam no que estão trabalhando por meio do modelo de rebranding do ClickUp

Quando a Dunkin' retirou “Donuts” do seu nome, foi mais do que apenas uma mudança de logotipo. Foi uma mudança discreta na forma como queriam se apresentar. A Dunkin' manteve as mesmas cores e vibração, ao mesmo tempo que se concentrou mais claramente no que os seus clientes mais valorizavam. Esse tipo de reformulação da marca requer cuidado, não apenas um novo tipo de letra.

A reformulação da marca não é simples. Você está tentando avançar sem perder as partes que ainda parecem verdadeiras. O modelo de reformulação da marca ClickUp oferece uma maneira de fazer isso sem se sentir pressionado.

Este modelo de branding cria um plano estruturado onde estratégia, design e comunicação permanecem em sincronia. Com cronogramas, responsabilidade pelas tarefas e espaço para feedback, o processo parece intencional, em vez de caótico.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe cada etapa para saber sempre o que já foi feito e o que ainda precisa ser feito

Atribua funções claras para que ninguém fique na dúvida sobre quem está fazendo o quê

Defina um cronograma que funcione para sua equipe, não apenas o prazo final

Mantenha todos conectados enquanto você lentamente remodela a aparência e a identidade da marca

✨ Ideal para: diretores de marketing, gerentes de marca e equipes de operações criativas que lideram reformulações de marcas e precisam de uma estrutura clara para cronogramas, funções e lançamentos de campanhas.

8. Modelo de guia de estilo do logotipo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mostre quando usar cada versão do seu logotipo e quando não usar o modelo de guia de estilo de logotipo do ClickUp

Os logotipos tendem a circular pela web. Eles aparecem em sites, apresentações, canecas e, às vezes, em lugares que você nem imagina. Um guia de estilo de logotipo ajuda a garantir que seu logotipo continue refletindo sua identidade, independentemente de onde ele for usado.

O modelo de guia de estilo de logotipo da ClickUp oferece um local claro para definir esses limites com cuidado. É um bom lugar para começar a aprender como criar um guia de estilo para sua marca. Para começar, você pode definir regras de uso, documentar variações e compartilhar instruções para que nenhum parceiro, fornecedor ou colega de equipe use o logotipo de maneira incorreta.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Defina quando e como usar cada versão do seu logotipo

Anote detalhes importantes, como valores de cores, limites de tamanho e espaçamento

Compartilhe o guia com seus parceiros para que todos estejam em sintonia

Mantenha a consistência sem precisar verificar tudo duas vezes

✨ Ideal para: designers gráficos, gerentes de marca e agências criativas que precisam documentar o uso do logotipo e garantir que parceiros, fornecedores e equipes internas o apliquem de forma consistente.

👀 Curiosidade: A palavra LEGO é uma combinação da expressão dinamarquesa “leg godt”, que significa “brincar bem”. O que torna isso interessante é que os fundadores só perceberam mais tarde que, em latim, “lego” também significa “eu monto”. É uma coincidência feliz que se alinha perfeitamente com a missão da marca.

9. Modelo de guia de estilo do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha um único local onde suas regras visuais realmente vivam com o modelo de guia de estilo do projeto ClickUp

Você atualiza o cabeçalho do site. Outra pessoa altera a fonte em uma publicação nas redes sociais. Em seguida, uma terceira pessoa compartilha uma apresentação de slides que usa uma cor totalmente diferente. Antes que você perceba, as coisas começam a parecer um pouco estranhas.

O modelo de guia de estilo de projeto da ClickUp oferece um guia compartilhado onde todos podem verificar e garantir que estão trabalhando a partir do mesmo ponto.

O modelo mantém todos os elementos visuais importantes, como fontes, cores e layouts, em uma única referência, para que cada entrega pareça parte da mesma história. Em vez de corrigir inconsistências após o fato, sua equipe pode projetar com clareza desde o início.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Organize todos os recursos visuais da sua marca em um documento compartilhado

Mantenha fontes, cores e layouts consistentes, independentemente da plataforma

Comunique claramente as expectativas de design para que haja menos idas e vindas

Apoie sua equipe na criação de um trabalho coeso e alinhado com a marca

✨ Ideal para: criadores de conteúdo, equipes de design de produtos e departamentos de marketing que precisam de uma referência direta para manter os recursos visuais alinhados em campanhas, produtos e canais.

💡 Dica profissional: use o recurso Ativos da marca do ClickUp como sua única fonte de verdade para logotipos, cores e tipografia. Você pode facilmente criar um link para ele ou incorporar elementos-chave em seus documentos ou quadros brancos, para que sua equipe nunca precise se perguntar qual versão do logotipo usar ou qual tom de roxo é o correto.

10. Modelo de lançamento de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desde o mapeamento de cronogramas até o acompanhamento de marcos importantes, mantenha todos alinhados com o modelo de lançamento de marca do ClickUp

Há uma publicação no Reddit que tem circulado bastante: um consultor de startups compartilha como foi ajudar marcas a crescerem, desde as ideias iniciais até saídas multimilionárias. Qual é uma de suas sugestões mais perspicazes? Não espere pela perfeição. Apenas lance seu produto, converse com seus clientes e construa a partir da versão um.

O modelo de lançamento de marca do ClickUp ajuda você a transformar suas ideias em um plano que pode realmente ser seguido. Ele oferece espaço para listar o que precisa ser feito, descobrir quem está ajudando e orientar sua equipe em cada etapa do lançamento.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Defina um cronograma claro e gerenciável para o seu lançamento

Acompanhe o que é importante sem complicar demais

Mantenha sua equipe sincronizada sem verificações constantes

Deixe sua marca tomar forma, um pequeno passo de cada vez

✨ Ideal para: Fundadores e criadores de marcas que desejam começar com força sem se prender aos detalhes.

11. Modelo de branding ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Certifique-se de que tudo pareça ter sido criado pela mesma equipe com o modelo de branding do ClickUp

O branding nem sempre começa com uma grande visão de anos atrás. Às vezes, começa com uma simples pergunta de um colega de equipe: “Qual versão do logotipo devo usar?”

Muitas vezes, é nesse momento que você percebe que sua marca está presente em muitas pastas e poucas conversas. O modelo de branding do ClickUp oferece à sua equipe um espaço compartilhado para definir a aparência, o som e a sensação da sua marca.

Da tipografia ao tom de voz, ele ajuda você a criar algo que as pessoas dentro e fora da sua empresa possam realmente entender e usar.

🌻 Por que você vai adorar este modelo

Defina a voz, as cores e as regras de design da sua marca

Armazene todos os seus ativos onde todos possam encontrá-los

Mantenha a consistência à medida que sua equipe e sua mensagem crescem

✨ Ideal para: equipes de marketing em estágio inicial, líderes de design e equipes multifuncionais que precisam de um hub único e acessível para definir e gerenciar ativos, voz e diretrizes da marca.

Faça com que cada ação esteja alinhada com a marca com o ClickUp

No coração de toda marca forte há algo familiar: uma cor que parece certa, uma voz que soa como você, um ritmo que sua equipe pode seguir sem precisar questionar.

O Figma oferece um excelente ponto de partida. Mas quando se trata de manter tudo conectado entre pessoas, projetos e plataformas, o ClickUp entra em cena para ajudar.

Não se trata apenas de modelos. Trata-se de dar à sua marca um lar onde ela possa crescer e permanecer fiel a si mesma.

Você está construindo uma marca fácil de usar e difícil de esquecer? Inscreva-se agora no ClickUp!