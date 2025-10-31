Os 12 melhores modelos do Notion para acompanhar candidaturas a empregos e manter-se organizado

Hoje em dia, a procura de emprego parece menos uma corrida de velocidade e mais uma maratona. Com tantas candidaturas, acompanhamentos e tarefas de preparação para entrevistas a acumular-se, é fácil perder o rumo.

Você sabia que, em média, são necessárias 21 candidaturas cuidadosamente elaboradas para que um candidato consiga apenas uma oferta de emprego? Esses dados indicam claramente uma coisa: acompanhar cada etapa da sua busca por emprego não é apenas inteligente, é essencial.

Desde o registro do status das candidaturas até o planejamento de acompanhamentos e a preparação para entrevistas futuras, os modelos de acompanhamento de candidaturas a vagas de emprego do Notion ajudam a estruturar seu processo de candidatura.

Como bônus, também compartilharemos modelos do ClickUp, permitindo que você selecione o melhor entre os disponíveis. Vamos começar a acompanhar, certo?

O que torna um modelo de acompanhamento de candidaturas a empregos do Notion bom?

Escolher o modelo certo de acompanhamento de candidaturas a empregos pode fazer a diferença entre uma busca organizada e um caos total. E nem todos os modelos disponíveis são criados para lidar com os altos e baixos de uma busca de emprego moderna. Portanto, aqui está o que você deve procurar antes de escolher um modelo de acompanhamento de candidaturas a empregos do Notion: 👇

Acompanhamento claro do status: escolha um modelo que mostre claramente em que estágio cada candidatura se encontra — Candidatura enviada, Entrevista agendada, Oferta recebida ou até mesmo Ignorado (todos nós já passamos por isso 😅).

Campos personalizáveis: escolha um modelo que permita adicionar ou editar campos de acordo com suas necessidades, como acompanhar o tamanho da empresa, a fonte de indicação ou as expectativas salariais.

Lembretes de entrevistas e acompanhamento: certifique-se de que seu modelo inclua espaço para acompanhamento do recrutador, datas de entrevistas e próximas etapas para evitar que você perca oportunidades.

Detalhes da empresa e da função: Escolha um que permita armazenar descrições de funções, notas da empresa e links como anúncios de emprego ou perfis do LinkedIn.

Notas e reflexões: Certifique-se de que seu modelo de acompanhamento permita que você anote rapidamente observações como “gostei da cultura da equipe” ou “não tenho certeza sobre a faixa salarial”. Isso ajudará você a comparar ofertas posteriormente e tomar decisões mais inteligentes.

Opções de exportação e compartilhamento: procure um modelo que facilite o compartilhamento do seu rastreador com um mentor, orientador de carreira ou até mesmo um amigo.

👀 Você sabia? Em 2023, a duração média entre a primeira candidatura e a primeira oferta foi de aproximadamente 44 dias. Além disso, a maioria dos membros relatou que a procura de emprego durou entre 21 e 89 dias. Isso mostra um aumento constante no tempo necessário para conseguir uma oferta de emprego em comparação com os anos anteriores.

Os melhores modelos de acompanhamento de candidaturas a empregos em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos modelos de acompanhamento de candidaturas a empregos do Notion e do ClickUp:

12 modelos gratuitos do Notion para acompanhamento de candidaturas a empregos

Antes de entrarmos na lista, aqui vai uma dica rápida: cada modelo abaixo é uma opção gratuita do Notion, ideal para se manter organizado durante sua busca por emprego.

Dividimos esses modelos do Notion em descrições resumidas, juntamente com seus principais recursos, para ajudá-lo a escolher o modelo perfeito para sua jornada.

1. Modelo de acompanhamento de empregos para estudantes

via Notion

O Modelo de Rastreador de Empregos para Estudantes é um painel de carreira baseado no Notion, feito sob medida para estudantes. Ele ajuda você a monitorar suas candidaturas a empregos e estágios, armazenar todos os documentos essenciais em um só lugar e centralizar recursos de carreira, tornando sua busca por emprego organizada e gerenciável.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe todas as etapas do seu processo de candidatura com um rastreador visual (Candidatura enviada, Entrevista, Oferta, Rejeitado).

Armazene seu currículo, portfólio e publicações do LinkedIn em um único local para que tudo esteja pronto para uso.

Analise candidaturas anteriores em uma zona de arquivo para aprender e evitar repetir erros.

✅ Ideal para: Estudantes que conciliam aulas e candidaturas a empregos e desejam uma maneira descomplicada de se manterem organizados.

2. Modelo de acompanhamento de candidaturas a empregos (com Notion AI)

via Notion

Criado para simplificar o processo de candidatura, este Notion Job Application Tracker com integração Notion AI reúne todas as etapas da sua busca por emprego em um painel organizado. Você pode registrar funções, monitorar prazos e capturar notas sobre cada empresa.

Tudo isso enquanto a IA ajuda você a redigir e-mails de acompanhamento, aperfeiçoar os materiais de candidatura iniciais e manter-se em dia com as tarefas com menos complicações e distrações.

Com este modelo, você também pode:

Arraste e solte as candidaturas no quadro para ver instantaneamente em que ponto cada uma se encontra.

Carregue seu currículo em um local de fácil acesso para nunca mais precisar procurar em pastas.

Classifique e filtre com um calendário para acompanhar as datas de vencimento e os prazos das entrevistas.

✅ Ideal para: Profissionais e estudantes que desejam combinar organização com suporte alimentado por IA para acelerar o processo de candidatura.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

3. Modelo de kit inicial para procura de emprego para estudantes

via Notion

O Kit Inicial para Busca de Emprego para Estudantes da Notion é um kit de ferramentas completo para recém-formados prontos para iniciar suas carreiras. Ele combina tudo o que você precisa para uma busca de emprego organizada, incluindo gerenciamento de currículos e portfólios, acompanhamento de candidaturas, preparação para entrevistas e listas de tarefas.

Com seu layout estruturado, ele ajuda você a manter o foco, a motivação e a responsabilidade em cada etapa do processo de busca de emprego.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe seu progresso com um rastreador de vagas simples que mostra o status da sua candidatura em cada empresa.

Prepare-se de forma mais inteligente com uma lista de verificação para a preparação para entrevistas, networking e acompanhamento.

Registre as observações dos recrutadores, destaque suas habilidades e anote reflexões sobre sua carreira em seções específicas.

✅ Ideal para: Estudantes e recém-formados que desejam um espaço de trabalho simplificado para gerenciar toda a sua trajetória profissional, desde candidaturas até entrevistas.

4. Modelo de acompanhamento de hábitos

via Notion

A procura de emprego tem tudo a ver com consistência, e o Modelo de Rastreador de Hábitos do Notion ajuda você a criar rotinas diárias em torno da sua procura de emprego. Seja se candidatando a um número definido de empregos, atualizando seu LinkedIn ou praticando perguntas de entrevista, você pode registrar e acompanhar cada hábito em um formato simples, que basta clicar para preencher.

Além disso, caixas de seleção simples e contadores de sequências ajudam você a se manter responsável e no caminho certo para conseguir seu próximo emprego.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe seus hábitos de procura de emprego diariamente e semanalmente, como se candidatar a duas vagas por dia ou entrar em contato com um recrutador.

Personalize categorias de hábitos para corresponder aos seus objetivos, como networking, atualizações de portfólio ou preparação para entrevistas.

Identifique facilmente padrões de progresso e lacunas com uma visualização semanal ou mensal.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam manter a consistência e a disciplina em sua busca, sem perder o ritmo.

🎉 Curiosidade: Alguns candidatos da Geração Z não estão apenas contando com a ajuda dos pais, eles os estão levando para a sala de entrevistas. Em um estudo com 831 candidatos da Geração Z (com menos de 27 anos), 77% afirmaram que um dos pais participou de uma entrevista, enquanto 48% admitiram que seus pais realizaram uma tarefa por eles.

5. Modelo de currículo profissional

via Notion

A primeira impressão é importante, e seu currículo é geralmente a primeira que você causa. Este Modelo de Currículo Profissional no Notion é o seu portfólio de carreira pessoal, organizado de forma clara para os recrutadores.

Este modelo gratuito organiza sua experiência, formação, habilidades e detalhes de contato em uma estrutura clara. Isso facilita a leitura e é poderoso o suficiente para destacar suas principais conquistas. O design minimalista atinge o equilíbrio certo entre profissionalismo e personalidade, garantindo que sua trajetória profissional seja apresentada com clareza e impacto.

Com este modelo, você também pode:

Destaque habilidades, cursos relevantes e experiências importantes em seções específicas.

Edite o design rapidamente para personalizar seu perfil para cada função à qual você se candidatar.

Compartilhe um link do Notion para candidaturas a empregos digitais e sem complicações.

✅ Ideal para: Profissionais e estudantes que desejam um currículo elegante e fácil de atualizar, que funcione perfeitamente tanto em formato digital quanto impresso.

6. Modelo de site de portfólio online

via Notion

O Modelo de Site de Portfólio Online no Notion funciona como seu site pessoal, completo com espaço para biografia, foto, galerias de projetos e experiência profissional.

Ele permite que você crie uma presença digital sofisticada e fácil de compartilhar, ao mesmo tempo em que oferece aos recrutadores e colaboradores uma maneira clara de explorar seus pontos fortes, navegar pelo seu trabalho e se conectar por meio de um único link.

Com este modelo, você também pode:

Escreva uma seção rápida “Sobre mim” que pareça mais pessoal do que um currículo.

Mostre seus melhores projetos em uma galeria de estudos de caso, designs, códigos ou amostras de redação.

Compartilhe suas informações de contato antecipadamente para facilitar o contato com os recrutadores.

✅ Ideal para: Profissionais criativos, desenvolvedores, designers e estudantes que desejam uma presença online profissional para apoiar suas candidaturas a vagas de emprego.

💡 Dica profissional: Nos últimos cinco anos, o tamanho médio dos currículos quase dobrou, passando de cerca de uma página para quase duas. Os empregadores esperam mais detalhes, mas certifique-se de que eles sejam relevantes e impactantes, e não apenas enchimento.

7. Modelo de quadro de empregos

via Notion

Publicar vagas em aberto não significa necessariamente criar um site de carreiras completo. O modelo de quadro de vagas no Notion oferece uma maneira simples de compartilhar oportunidades em tempo real. Você pode listar vagas, marcá-las por equipe ou status e adicionar detalhes como responsabilidades e prazos, facilitando a navegação e a candidatura dos candidatos sem complicações adicionais.

Com este modelo, você também pode:

Publique uma página de anúncios de emprego voltada para o público que seja fácil de compartilhar com outras pessoas.

Marque as vagas por data de publicação, departamento e status para uma classificação rápida.

Edite as publicações em tempo real para manter as vagas de emprego sempre atualizadas.

✅ Ideal para: Pequenas empresas, startups ou clubes estudantis que desejam uma maneira simples de compartilhar vagas de emprego ou estágio sem precisar de um site de carreiras completo.

⭐ Dica profissional: O ClickUp Brain torna o acompanhamento de vagas ainda mais inteligente. Além dos modelos, o ClickUp Brain funciona como seu assistente de IA em todo o seu espaço de trabalho, ajudando você a gerar conteúdo, exibir o contexto instantaneamente e reduzir o tempo gasto com “trabalho sobre trabalho”. É a IA de trabalho mais completa do mundo, que conecta tarefas, documentos, chats e suas prioridades em um só lugar, para que você nunca precise procurar detalhes durante sua busca por emprego. Obtenha respostas instantâneas do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

8. Modelo de painel de entrevistas do Notion

via Notion

O Modelo de Painel de Entrevistas da Notion foi projetado para otimizar o processo de entrevistas, oferecendo uma rubrica estruturada para avaliar os candidatos. Ele divide as entrevistas por etapas, atributos e membros do painel designados, garantindo justiça e consistência em todas as interações com os candidatos.

Para quem procura emprego, explorar esse tipo de rubrica oferece informações valiosas sobre como as empresas avaliam os candidatos, ajudando você a se preparar com clareza.

Com este modelo, você também pode:

Siga etapas predefinidas, como triagem do recrutador, análises técnicas aprofundadas e entrevistas finais.

Use listas de verificação de atributos para habilidades, motivação, logística e experiência para manter as avaliações consistentes.

Atribua quem faz cada pergunta, para que os candidatos não sejam questionados duas vezes sobre o mesmo assunto.

✅ Ideal para: Recrutadores, gerentes de contratação e candidatos que desejam dar uma olhada nos bastidores dos processos estruturados de entrevista.

🎉 Curiosidade: Durante uma entrevista, um candidato casualmente compartilhou como levou donuts para o escritório, sabendo que o gerente de contratação estava fazendo uma dieta rigorosa. A “sabotagem doce” entrou na história como uma anedota orgulhosa, mas nem é preciso dizer que o gerente de contratação não ficou impressionado. Isso destaca um erro clássico em entrevistas: tentar ser engraçado ou “simpático”, mas acidentalmente revelar um julgamento questionável. Lembre-se sempre: o que você acha que é uma história inteligente pode levantar suspeitas para os empregadores.

9. Modelo de acompanhamento de candidatos em sites de emprego

via Notion

Este Modelo de Sites de Empregos para Acompanhamento de Candidatos conecta um site de empregos voltado para o público diretamente a um painel de acompanhamento de candidatos, tornando o processo de contratação mais tranquilo do início ao fim.

As empresas podem listar vagas, receber candidaturas e acompanhar o progresso dos candidatos, tudo em um só lugar. Para quem procura emprego, esse sistema garante que os detalhes da sua candidatura sejam integrados perfeitamente ao fluxo de trabalho do recrutador, reduzindo as chances de perder o acompanhamento.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe atualizações em tempo real sobre o status das candidaturas — novas, em análise, em entrevista ou com oferta.

Personalize formulários de candidatura para coletar informações dos candidatos de forma rápida e eficiente.

Gerencie funções, currículos e entrevistas a partir de um espaço de trabalho centralizado para recrutadores.

✅ Ideal para: Empresas e RHs que desejam gerenciar várias funções ao mesmo tempo e candidatos a emprego que valorizam a transparência no acompanhamento de suas candidaturas.

10. Modelo de redator de currículos com IA

via Notion

Com 25% da Geração Z já recorrendo a bots de IA para escrever currículos e cartas de apresentação, fica claro que os candidatos a emprego estão procurando maneiras mais inteligentes de se destacar. O Modelo de Redator de Currículo com IA torna esse processo fácil.

Basta adicionar seus dados, incluindo formação acadêmica, experiência e habilidades, e deixar que a IA os refine em um currículo profissional e pronto para o mercado, que destaque seus pontos fortes e adapte sua história à vaga que você está almejando.

Com este modelo, você também pode:

Siga as instruções guiadas para cada seção do seu currículo, incluindo objetivo, formação acadêmica, experiência profissional e habilidades.

Formate suas informações em um layout limpo e profissional que os gerentes de contratação possam analisar facilmente.

Adapte o modelo para se adequar a diferentes setores e níveis de carreira.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam um currículo rápido, mas profissional, adaptado às candidaturas, especialmente estudantes, pessoas que estão mudando de carreira ou profissionais que estão atualizando seus currículos.

📌 Você sabia? Quase metade dos candidatos a emprego da Geração Z admite mentir nas candidaturas a vagas de emprego. Cerca de 23% exageraram sua experiência profissional e quase 18% inflaram seus cargos.

11. Modelo de redator de descrições de cargos com IA

via Notion

O Modelo de Descrição de Função com IA ajuda as equipes de contratação a gerar descrições de função claras e específicas em poucos minutos. Basta preencher uma breve descrição da empresa e os detalhes da função, e a Notion AI redige uma descrição de função refinada que você pode aperfeiçoar e publicar. Ele mantém a linguagem consistente entre as funções e economiza tempo quando várias vagas são abertas ao mesmo tempo.

Com este modelo, você também pode:

Crie rascunhos de currículos ou descrições de cargos com um clique usando IA e, em seguida, refine-os reescrevendo, expandindo ou ajustando o tom instantaneamente.

Copie e cole facilmente em páginas de carreira, sites de emprego ou documentos com saída pronta para markdown que preserva a formatação.

Reverta ou compare edições a qualquer momento usando o histórico de versões integrado.

✅ Ideal para: Startups e equipes enxutas que precisam de descrições de cargos de alta qualidade rapidamente e desejam uma voz consistente em todas as publicações.

12. Modelo de galeria de estudos de caso

via Notion

A maneira como você apresenta seu trabalho pode ser a diferença entre perder a oportunidade e se destacar. O Modelo de Galeria de Estudos de Caso do Notion oferece um espaço dedicado para organizar e apresentar estudos de caso com clareza e impacto. Você pode destacar as metas, estratégias, resultados e principais aprendizados do projeto, apoiados por recursos visuais e dados, para que suas conquistas falem por si mesmas.

Com este modelo, você também pode:

Cause uma boa impressão apresentando claramente seu processo de resolução de problemas.

Torne seu portfólio interativo com imagens, gráficos e dados reais.

Compartilhe tudo facilmente com um único link para acesso rápido durante as candidaturas ou entrevistas.

✅ Ideal para: Profissionais que buscam fortalecer suas candidaturas apresentando documentação detalhada de projetos e resultados

👀 Você sabia? Um experimento de campo em grande escala com quase meio milhão de candidatos a emprego descobriu que o uso de assistência de redação por IA para currículos levou a uma chance 8% maior de ser contratado. É importante ressaltar que o estudo também mostrou que esse benefício foi consistente em todos os setores e grupos demográficos. A conclusão? O uso da IA pode melhorar significativamente suas chances de conseguir entrevistas e ofertas de emprego.

Limitações do Notion

Embora o Notion seja uma ferramenta flexível e poderosa, o feedback dos usuários destaca algumas áreas em que ele pode deixar a desejar, especialmente dependendo da sua carga de trabalho, tamanho da equipe ou expectativas.

Abaixo estão alguns pontos críticos comuns relatados pelos usuários:

Curva de aprendizado íngreme para configuração DIY : sua alta personalização significa que a integração exige um grande esforço, especialmente ao projetar bancos de dados relacionais ou fluxos de trabalho em equipe.

O desempenho diminui com a escala : espaços de trabalho com mídia pesada, grandes bancos de dados ou muitos membros da equipe podem apresentar lentidão.

O acesso offline é limitado : a edição offline não é perfeita; usuários sem internet estável enfrentam problemas de sincronização ou a impossibilidade de carregar páginas.

Os recursos de IA não são totalmente autônomos : a IA do Notion ajuda a refinar, resumir ou auxiliar no conteúdo, mas não pode gerar documentos completos do zero; ela aprimora, em vez de substituir, a contribuição humana.

O suporte e o controle de versões podem ser irregulares: embora geralmente úteis, as ferramentas de suporte ao cliente e histórico de versões (especialmente para rastrear reversões ou evitar documentos duplicados) nem sempre são robustas.

Modelos alternativos do Notion

Quando se trata de gerenciar candidaturas a empregos, os recursos de gerenciamento de projetos do Notion são uma boa opção. No entanto, plataformas como o ClickUp oferecem uma maneira mais estruturada, personalizável e rica em recursos para se manter organizado durante a procura de emprego. Como?

É o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo , reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Com mais flexibilidade, automação integrada e compartilhamento fácil, o ClickUp oferece modelos poderosos, mas simples, que mantêm sua busca por emprego organizada e avançando sem estresse. Além disso, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Aqui estão os melhores modelos de acompanhamento de candidaturas a empregos do ClickUp, que são excelentes alternativas ao Notion:

1. Modelo de busca de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e gerencie todas as suas candidaturas a empregos em um só lugar com o modelo de busca de emprego do ClickUp.

O modelo de busca de emprego do ClickUp facilita o gerenciamento da sua busca por emprego, reunindo candidaturas, agendas de entrevistas e contatos de recrutadores em um só lugar. Desde o acompanhamento dos detalhes do empregador e das expectativas salariais até a preparação de recursos para entrevistas, ele mantém os elementos essenciais da busca por emprego estruturados para que você possa se concentrar em conseguir o cargo certo.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe todas as candidaturas num único local com colunas para empresa, função, salário, benefícios e notas, facilitando a comparação entre oportunidades.

Monitore todas as etapas da entrevista com tags de status integradas, como inscrito, entrevista por telefone, entrevista presencial e decisão final, para que você sempre saiba em que pé está.

Avalie rapidamente potenciais empregadores adicionando classificações do Glassdoor e campos de benefícios, ajudando você a fazer escolhas de carreira mais informadas.

Mantenha cartas de apresentação, contatos de recrutadores e conversas por e-mail armazenados diretamente em cada entrada de emprego, garantindo que detalhes importantes estejam sempre ao seu alcance.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam um sistema simples, mas poderoso, para gerenciar todo o processo de candidatura em um só lugar.

💡 Dica profissional: se você está se perguntando como usar a IA para procurar emprego, aqui estão algumas maneiras de colocá-la em prática: Resuma as ofertas de emprego em informações rápidas e fáceis de ler para evitar a leitura de descrições longas.

Gere automaticamente e-mails de acompanhamento personalizados para recrutadores em segundos usando o ClickUp Brain ou modelos de IA premium como ChatGPT, Gemini e Claude, que estão incorporados no aplicativo para desktop Brain MAX.

Identifique instantaneamente todas as candidaturas de alta prioridade com prazos próximos.

Crie notas de preparação para entrevistas reunindo perguntas, informações sobre a empresa e seus próprios recursos salvos.

Escreva pontos-chave para o seu currículo adaptados a cada descrição de cargo. O ClickUp Brain MAX cuida de tudo isso para você. Esqueça a necessidade de alternar entre sites de emprego, Google Drive, e-mails salvos ou LinkedIn. O Brain MAX permite que você pesquise instantaneamente em todos os seus aplicativos conectados para encontrar vagas relevantes, descrições de cargos, mensagens de recrutadores ou notas de preparação para entrevistas. Grave suas entrevistas simuladas e deixe o Brain MAX transcrevê-las, extraindo os principais pontos e itens de ação. Use o recurso Talk to Text para capturar notas instantaneamente ou criar tarefas para lembretes de acompanhamento.

2. Modelo avançado de pesquisa de emprego do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todas as etapas da sua busca por emprego, desde a perspectiva até a aceitação, com o modelo avançado de busca de emprego do ClickUp.

Procurando uma maneira mais inteligente de gerenciar sua busca por emprego? O modelo avançado de busca de emprego do ClickUp simplifica o processo de lidar com várias candidaturas, tornando-o claro e passo a passo. Com todos os detalhes do seu emprego em um só lugar, como listas de empresas e entrevistas, você pode parar de se preocupar com anotações espalhadas e se concentrar em fazer melhores mudanças na carreira.

Com este modelo, você também pode:

✅ Ideal para: Profissionais que gerenciam várias candidaturas e desejam um sistema simples, visual e confiável para acompanhar cada etapa de sua estratégia de busca de emprego.

3. Modelo de plano de carreira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje oportunidades de crescimento na carreira e visualize a progressão na função com o modelo de plano de carreira do ClickUp.

O modelo de carreira profissional do ClickUp elimina a incerteza do planejamento de crescimento, oferecendo um roteiro estruturado para cada função. Se você está se preparando para mudar de carreira, pode traçar metas futuras passo a passo e conectá-las a marcos reais.

Roteiros dinâmicos ilustram como as responsabilidades e expectativas evoluem ao longo do tempo, tornando o crescimento na carreira transparente, em vez de confuso.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe habilidades e competências usando painéis ClickUp integrados para ver onde existem lacunas.

Defina planos de ação para cada função com metas mensuráveis e atribua OKRs diretamente no modelo.

Use códigos de cores e conectores para personalizar planos de carreira para funções diferentes ou novas.

Visualize cronogramas e expectativas de funções na visualização Quadro Branco para obter maior clareza e planejamento.

✅ Ideal para: equipes de RH, gerentes e indivíduos que desejam uma maneira estruturada e visual de mapear a progressão na carreira e alinhar o crescimento com os objetivos organizacionais.

📌 Você sabia? Uma busca séria por emprego pode custar até US$ 10.000, devido a despesas como redatores profissionais de currículos, assinaturas premium do LinkedIn, eventos de networking e orientadores de carreira. Embora nem todos precisem gastar milhares, essa tendência destaca o quão competitivo o mercado de trabalho se tornou, onde os candidatos veem a procura de emprego como um investimento de alto risco.

4. Modelo de proposta de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente suas habilidades, experiências e objetivos em um formato profissional com o modelo de proposta de emprego do ClickUp.

Escrever uma proposta de emprego não precisa ser uma tarefa difícil. O modelo de proposta de emprego do ClickUp oferece uma estrutura pronta para apresentar suas qualificações, experiência e proposta de maneira profissional.

Basta preencher os detalhes, personalizar as seções e se concentrar em mostrar o seu melhor. Com os recursos colaborativos do ClickUp, você também pode editar em tempo real e manter tudo organizado.

Com este modelo, você também pode:

Registre detalhes pessoais, objetivos da proposta e realizações em seções claramente definidas.

Adicione suas realizações acadêmicas e experiências profissionais com tabelas simples e editáveis.

Use a colaboração em tempo real do ClickUp para editar, compartilhar e receber feedback instantaneamente.

Mantenha suas propostas armazenadas e acessíveis em seu espaço de trabalho ClickUp para uso futuro.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam uma maneira estruturada e profissional de se apresentar e impressionar potenciais empregadores sem perder tempo com formatação.

🎥 Assista a este vídeo para aprender como escrever uma proposta de emprego vencedora:

5. Modelo de acompanhamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe tarefas, prazos e atualizações da equipe com o modelo de acompanhamento de projetos do ClickUp.

O modelo de acompanhamento de projetos do ClickUp ajuda você a transformar uma busca de emprego estressante em um plano de ação claro e organizado. Em vez de ficar pensando onde você se candidatou, quando fazer o acompanhamento ou qual será a próxima entrevista, você terá tudo organizado em um só lugar. Você pode pensar nisso como sua sede de busca de emprego, ou seja, estruturada, confiável e criada para ajudar você a avançar mais rapidamente em direção à sua próxima oferta.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe o andamento das candidaturas com o campo de status RAG (Vermelho = pendente, Âmbar = em andamento, Verde = bem-sucedido).

Monitore seu progresso geral com uma barra de porcentagem de conclusão em tempo real que é atualizada automaticamente.

Divida o processo em subtarefas como “Candidatar-se”, “Enviar acompanhamento” ou “Preparar-se para a entrevista”.

Defina lembretes e datas de vencimento no ClickUp para nunca perder uma entrevista ou resposta do recrutador.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam uma maneira mais inteligente e organizada de acompanhar candidaturas, entrevistas e resultados, tudo em um único painel.

6. Modelo ClickUp CRM

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os contatos dos recrutadores, os follow-ups e as interações dos candidatos de forma integrada com o modelo ClickUp CRM.

O modelo ClickUp CRM pode ser personalizado para acompanhar candidaturas a empregos, com status como “Candidatado”, “Entrevista” e “Oferta recebida” para visualizar seu progresso rapidamente. Ele também inclui automações integradas e campos personalizados para registrar nomes de empresas, funções, contatos e prazos, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerenciar todas as etapas da procura de emprego. E com visualizações personalizáveis como Calendário, Quadro e Documentos, você sempre saberá exatamente em que pé está cada candidatura.

Com este modelo, você também pode:

Mapeie todo o seu processo de procura de emprego em uma visualização de quadro para acompanhar as vagas desde a candidatura até a contratação.

Mantenha as agendas de entrevistas e os prazos visíveis na visualização do calendário do ClickUp

Use a visualização Minhas tarefas para gerenciar tarefas como atualizações de currículo, networking ou preparação para entrevistas.

Acesse um documento com estratégias para a procura de emprego, dicas para acompanhamento e dicas de branding pessoal.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam um sistema do tipo CRM para acompanhar candidaturas, gerenciar interações com recrutadores e manter todas as oportunidades de carreira organizadas.

7. Modelo de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize suas candidaturas a vagas de emprego e tarefas de acompanhamento em uma lista clara e priorizada com o modelo de lista de tarefas do ClickUp.

Se você está enviando muitas candidaturas, participando de entrevistas e acompanhando os resultados, as coisas podem ficar complicadas rapidamente. O modelo de lista de tarefas do ClickUp facilita o gerenciamento de tudo, ajudando você a dividir cada etapa em tarefas práticas. Você terá uma maneira simples de mapear o que está pendente, o que está em andamento e o que já foi feito.

Com este modelo, você também pode:

Organize as candidaturas com a visualização de lista do ClickUp para ver todas as funções, prazos e próximos passos num piscar de olhos.

Anexe currículos, cartas de apresentação e notas diretamente nas tarefas para acesso rápido durante ligações ou entrevistas.

Use campos personalizados para marcar cada candidatura por empresa, cargo ou nível de prioridade.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego e estudantes que desejam transformar sua busca por emprego em uma lista de verificação simples, para que todas as candidaturas, entrevistas e acompanhamentos permaneçam em dia, sem confusão.

⚡ Arquivo de modelos: Está com dificuldade para redigir candidaturas personalizadas rapidamente? Esses modelos de cartas de apresentação estruturam sua redação, destacam seus pontos fortes e ajudam você a personalizar mensagens que se destacam para os recrutadores. Combine-os com este guia sobre como escrever uma carta de apresentação para um emprego para tornar cada candidatura refinada e impactante.

8. Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie consistência na sua busca por emprego acompanhando hábitos e rotinas diárias com o modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp.

O modelo ClickUp Personal Habit Tracker não se limita às rotinas diárias; ele também pode funcionar como um rastreador inteligente de candidaturas a empregos. Com sua estrutura flexível, você pode listar todas as candidaturas que enviou, acompanhar as respostas, definir prazos para acompanhamento e manter-se motivado durante a procura de emprego.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe as etapas da candidatura usando status personalizados (por exemplo, Candidatura enviada, Entrevista agendada, Oferta recebida) para obter total clareza.

Adicione detalhes com campos personalizados, como nome da empresa, cargo, data da candidatura e informações de contato do recrutador.

Visualize seu progresso com barras de progresso e exibições de lista/tabela para ver quantas candidaturas estão em cada estágio.

Automatize lembretes com o ClickUp Automations para acompanhar os recrutadores e nunca perder prazos.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que desejam trazer estrutura, responsabilidade e automação ao seu processo de candidatura, reduzindo o estresse de acompanhar várias oportunidades.

💡 Bônus: O ClickUp Brain também pode ajudá-lo a se preparar para entrevistas. Ao extrair o contexto de suas tarefas, documentos e notas, você obtém respostas instantâneas, questões práticas e até mesmo rascunhos de respostas para que possa entrar nas entrevistas com confiança. Se você está procurando maneiras de usar a IA para se preparar para entrevistas, isso é uma grande mudança. Arrasa na sua próxima entrevista com dicas do ClickUp Brain.

9. Modelo de acompanhamento de marcos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as etapas principais da sua busca por emprego e avalie o progresso em direção às metas de candidatura e entrevista com o modelo de acompanhamento de marcos do ClickUp.

A procura de emprego pode tornar-se rapidamente confusa, com uma vaga na fase de entrevistas, outra à espera do feedback dos RH e uma terceira ainda a necessitar de um e-mail de acompanhamento. O modelo ClickUp Milestone Tracker ajuda-o a definir marcos claros para cada etapa, desde a preparação do seu currículo até à conclusão das entrevistas, ao mesmo tempo que gere os prazos e o progresso.

Com este modelo, você também pode:

Use os indicadores de progresso do ClickUp para ver exatamente até onde você chegou em cada etapa da candidatura, sem precisar adivinhar.

Atribua campos de propriedade para acompanhar se uma etapa é de sua responsabilidade ou se você está aguardando o feedback do recrutador.

Adicione etiquetas de marcos para classificar as candidaturas por empresa, tipo de função ou fase do processo de contratação, para uma filtragem e acompanhamento rápidos.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego que gostam de ver seu progresso em marcos, para que cada candidatura, entrevista e prazo pareça um passo a mais para conseguir o emprego.

10. Modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Envie comunicações oportunas e personalizadas aos recrutadores com o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp.

O modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp é como ter um assistente pessoal para sua busca por emprego. Ele ajuda você a redigir acompanhamentos personalizados com os diversos recrutadores com quem você está em contato. Com o ClickUp fazendo o trabalho pesado, você pode concentrar sua energia em se sair bem nas entrevistas e conseguir ofertas para o emprego dos seus sonhos.

Com este modelo, você também pode:

Acompanhe o status exato e a prioridade de cada acompanhamento de candidatura a vagas de emprego usando tarefas e subtarefas do ClickUp.

Crie listas de verificação no ClickUp Docs para garantir que todos os e-mails de acompanhamento incluam os detalhes e o tom corretos.

Programe e-mails de acompanhamento com antecedência para uma comunicação consistente e profissional.

Automatize lembretes no ClickUp para nunca se esquecer de respostas pendentes ou respostas atrasadas dos recrutadores.

✅ Ideal para: Candidatos a emprego, pessoas que desejam mudar de carreira e profissionais que desejam um sistema claro e sem estresse para gerenciar o acompanhamento de suas candidaturas a empregos.

Facilite a sua procura de emprego com o ClickUp

Conseguir o cargo certo é exigente, mas com as ferramentas certas, você pode manter o controle. Os modelos do Notion são um bom ponto de partida, mas o ClickUp leva o acompanhamento de candidaturas a um novo patamar com visualizações avançadas, campos personalizados e fluxos de trabalho integrados.

Com o ClickUp, você pode manter tudo, incluindo candidaturas, entrevistas, currículos e acompanhamentos, em um sistema claro.

Os modelos do ClickUp são flexíveis o suficiente para iniciantes e poderosos o suficiente para candidatos experientes. Você obtém a estrutura necessária para se manter organizado, além da personalização para torná-la sua.

Se você deseja uma maneira simples e otimizada de se manter focado e organizado, o ClickUp foi criado para guiá-lo em todas as etapas para conseguir seu próximo emprego.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!