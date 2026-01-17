A maioria dos programas de treinamento de funcionários é bastante unilateral. Você fornece o conteúdo, eles concluem os módulos e... é isso.

Você fica se perguntando: Será que realmente funcionou? Alguém aprendeu algo útil?

O feedback tradicional de treinamento, como pesquisas ao final do curso ou questionários genéricos, serve apenas para marcar uma caixa. Eles não informam quem está com dificuldades, por que estão com dificuldades ou o que fazer a respeito. Você está agindo às cegas quando poderia estar orientando o crescimento.

Um software de feedback com IA pode mudar o jogo para você.

Ele não apenas acompanha a conclusão, mas também ouve, se adapta e responde à forma como sua equipe aprende, transformando o treinamento em uma conversa bidirecional. O resultado? Os funcionários se sentem apoiados, as habilidades são retidas e o treinamento gera um ROI mensurável.

Não é de se admirar que, quando o aprendizado é personalizado pela IA, as taxas de retenção de conhecimento aumentem 42% em comparação com os métodos tradicionais. Neste blog, apresentamos o melhor software de feedback de IA para treinamento de funcionários.

O melhor software de feedback com IA para treinamento de funcionários em resumo

Vamos começar com uma breve introdução ao software de feedback com IA antes de explorarmos as ferramentas.

Ferramenta Melhores recursos Ideal para *Preços ClickUp • Geração e resumos de feedback com IA • Solicitações automatizadas de feedback • Painéis para ROI de treinamento Unificando feedback baseado em IA, operações de treinamento e insights acionáveis em uma única plataforma. Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Leapsome • AI Copilot para avaliações e metas • Análise de sentimentos em pesquisas • Sugestões inteligentes de OKR Empresas que alinham desempenho com crescimento Preços personalizados Effy AI • Formulários e resumos de avaliação com IA • Captura de feedback no Slack • Insights sobre sentimentos PMEs que precisam de avaliações rápidas e leves Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 36. Lattice • Assistente de IA para feedback • Agente de IA para perguntas e respostas de RH • Painéis de análise de pessoas Equipes focadas na cultura que gerenciam o engajamento e o crescimento Os planos pagos começam em US$ 11/usuário/mês. 15Five • Avaliações assistidas por IA • Sugestões do Kona AI Coach • Pontuação de engajamento Desempenho contínuo com foco no gerente Os planos pagos começam em US$ 4/usuário/mês. Culture Amp • Resumos de comentários com IA • Análise preditiva • Microaprendizagem com o Skills Coach Equipes que promovem o engajamento e o desenvolvimento Preços personalizados Workday Learning • Nuvem de habilidades de IA • Estímulos de aprendizagem em fluxo • Centro de insights do gerente Empresas que utilizam o Workday HCM Preços personalizados Cornerstone OnDemand • Inteligência de habilidades de IA • Planejamento da força de trabalho • Mobilidade profissional IA Empresas que precisam de agilidade na força de trabalho Preços personalizados Docebo • Criador de cursos com IA • Treinador virtual com IA • Pesquisa inteligente de conteúdo Empresas que ampliam o conteúdo de aprendizagem Preços personalizados BetterUp • Coach de IA sempre ativo • Incentivos para metas e dramatizações • Painéis de talentos Empresas que investem em coaching e bem-estar Preços personalizados Betterworks • Objetivos e feedback de IA • Notificações no Slack/Teams • Ferramentas de calibração Empresas que impulsionam OKRs e desempenho Preços personalizados Qualtrics XM EX • Análise de sentimentos por IA • Insights do Manager Assist • Escuta multicanal Empresas focadas na experiência dos funcionários Preços personalizados Engagedly • Assistente Marissa AI • Metas e IDPs orientados por IA • Reconhecimento gamificado Equipes que combinam desempenho e engajamento Preços personalizados

Como avaliamos os softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

O que é um software de feedback com IA para treinamento de funcionários?

Pense no software de feedback com IA como seu assistente de treinamento mais inteligente e atencioso. É uma plataforma inteligente que usa inteligência artificial para observar, analisar e responder à forma como os funcionários aprendem.

Ao contrário dos métodos de treinamento tradicionais, que medem apenas a conclusão, as ferramentas de feedback com IA se concentram na compreensão, no engajamento e no crescimento real.

Eles acompanham como os alunos interagem com os materiais, onde fazem pausas ou assistem novamente, com quais perguntas têm dificuldade e com que rapidez melhoram. Em seguida, usando esses dados, o software oferece orientação personalizada, recomenda os próximos passos e até ajusta o conteúdo do treinamento em tempo real.

Em resumo, ele transforma o treinamento estático em uma conversa dinâmica e bidirecional entre o funcionário e o programa.

🏆 Uma vitória da IA no mundo real Analisar 1,8 milhão de candidaturas por ano há muito era um teste de resistência para as equipes de contratação da Unilever. Em vez de se afogar em currículos, a empresa recorreu a ferramentas baseadas em IA. Os candidatos começavam sua jornada com avaliações rápidas, semelhantes a jogos, projetadas para revelar características como raciocínio e adaptabilidade, seguidas por entrevistas em vídeo analisadas por IA quanto ao tom, escolha de palavras e expressões. 📈O impacto foi transformador: o tempo de recrutamento caiu mais de 50.000 horas, os custos anuais diminuíram £ 1 milhão e a diversidade entre os contratados aumentou 16%. Talvez o mais revelador seja que as taxas de conclusão dos candidatos aumentaram de 50% para 96%. Para levar esse impulso para o local de trabalho, a Unilever introduziu o Unabot, um chatbot multilíngue que respondia a perguntas cotidianas sobre estacionamento, folha de pagamento e muito mais, garantindo que os novos funcionários se sentissem apoiados desde o primeiro dia.

Principais funções do software de feedback de IA para treinamento:

Forneça sugestões em tempo real durante uma sessão de treinamento.

Identifique lacunas de conhecimento antes que elas se tornem problemas de desempenho.

Personalize os percursos de aprendizagem com base no ritmo e estilo individuais

Gere resumos automatizados para instrutores e equipes de L&D.

Use o processamento de linguagem natural para fornecer feedback conversacional.

Mas como escolher o software de feedback com IA certo? Vamos descobrir!

🔎 Você sabia? O conceito de feedback instantâneo remonta à década de 1950, quando o psicólogo B.F. Skinner desenvolveu máquinas de ensino que davam aos alunos feedback imediato sobre se suas respostas estavam corretas ou não.

O que você deve procurar em um software de feedback com IA para treinamento de funcionários?

Escolher a ferramenta certa significa procurar recursos que realmente apoiem a aprendizagem. Aqui está o que realmente importa:

Feedback em tempo real: ele pode dar sugestões durante o treinamento, e não apenas depois?

Personalização: Ele adapta o conteúdo e o ritmo para atender às necessidades de cada aluno?

Análise de lacunas de habilidades: Ele identificará exatamente onde alguém precisa de ajuda?

Facilidade de integração: Ele funciona bem com suas ferramentas LMS ou RH existentes?

Informações úteis: Os relatórios são claros e úteis para instrutores e gerentes?

Evite ferramentas que apenas medem a conclusão. Opte por plataformas que medem o crescimento.

📊 Pesquisas mostram: as organizações podem obter um aumento de 18% no lucro e 14% na produtividade ao dobrar a proporção de funcionários que sentem que têm oportunidades no trabalho para aprender e crescer.

Melhor software de feedback com IA para treinamento de funcionários

Vamos detalhar exatamente o que destaca cada plataforma: seus principais recursos, casos de uso ideais e como ela aproveita a IA para fornecer feedback mais rápido, inteligente e humano.

1. ClickUp (ideal para feedback de desempenho e insights de treinamento com tecnologia de IA)

Reimagine o treinamento de funcionários reunindo todos os aspectos do treinamento e feedback em um só lugar com o ClickUp.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, redefine o futuro do trabalho ao reunir tarefas, documentos, metas e comunicação em uma única plataforma unificada. Ele permite que as equipes gerenciem todos os aspectos do treinamento e do feedback em um só lugar.

Com recursos avançados de IA e automação integrada, o ClickUp oferece feedback de desempenho incomparável e insights de treinamento acionáveis.

Veja como o ClickUp transforma a experiência de feedback e treinamento:

IA para gerar e resumir feedback

Experimente o ClickUp Brain agora Transforme seus treinamentos com as melhores ferramentas de IA da categoria.

O ClickUp Brain, o mecanismo inteligente de IA da plataforma, facilita a geração, o resumo e a análise de feedback. Seja para revisar sessões de treinamento ou coletar avaliações de colegas, o ClickUp Brain pode destilar instantaneamente os principais pontos, destacar itens de ação e até mesmo sugerir os próximos passos.

Para organizações que buscam insights mais profundos, o ClickUp BrainGPT, um aplicativo independente para desktop, oferece recursos avançados, como síntese de feedback de várias fontes e análise de sentimentos.

Com o ClickUp BrainGPT, você pode coletar automaticamente feedback de várias fontes — como pesquisas pós-treinamento, avaliações de colegas e avaliações de gerentes — e sintetizá-lo em um único resumo prático. A análise de sentimentos integrada destaca tendências de feedback positivo, neutro e negativo, facilitando a identificação de pontos fortes e áreas a serem melhoradas rapidamente. Aqui está um exemplo de resultado gerado pelo ClickUp BrainGPT👇

Com o ClickUp BrainGPT, você pode coletar automaticamente feedback de várias fontes — como pesquisas pós-treinamento, avaliações de colegas e avaliações de gerentes — e sintetizá-lo em um único resumo prático. A análise de sentimentos integrada destaca tendências de feedback positivas, neutras e negativas, facilitando a identificação de pontos fortes e áreas a serem melhoradas rapidamente.

Aqui está um exemplo de resultado gerado pelo ClickUp BrainGPT👇

Peça ao BrainGPT para obter insights instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados.

Este superaplicativo de IA se conecta a todos os seus aplicativos favoritos, trazendo automação inteligente, pesquisa e colaboração para todo o seu fluxo de trabalho — não apenas para o ClickUp. Ele foi criado para ser o seu hub de IA completo, ajudando você a trabalhar de forma mais inteligente, rápida e eficiente em todas as plataformas que usa.

O ClickUp AI traz inteligência para todo o seu fluxo de trabalho, ajudando até mesmo a gerar todo o seu material de treinamento com facilidade. Vamos ver como.

Documentos para materiais de treinamento centralizados e edição colaborativa

Conecte o ClickUp Docs aos seus fluxos de trabalho de treinamento de funcionários para colocar ideias em prática com sua equipe.

O ClickUp Docs funciona como uma fonte única de informações para todos os recursos de treinamento, guias e SOPs. A edição colaborativa em tempo real garante que sua equipe possa co-criar e atualizar materiais de forma integrada.

Os campos de IA do ClickUp podem ser incorporados para extrair automaticamente informações importantes ou acompanhar a conclusão, tornando sua documentação dinâmica e prática.

Gerenciamento de tarefas com IA para treinamento

Atribua, acompanhe e automatize todos os aspectos do seu programa de treinamento com o ClickUp Tasks.

Atribuir: Delegue facilmente tarefas relacionadas ao treinamento, como preparar materiais, agendar sessões ou acompanhar o feedback, aos membros certos da equipe. As sugestões de IA podem ajudar a combinar tarefas com pessoas com base na carga de trabalho ou experiência.

Acompanhe: monitore o progresso de todas as atividades de treinamento em tempo real. Veja o que foi concluído, o que está em andamento e o que está atrasado, tudo em um só lugar. Lembretes automáticos e atualizações de status mantêm todos em dia, sem necessidade de acompanhamento manual.

Automatize: configure automações no ClickUp para lidar com tarefas repetitivas, como enviar lembretes, mover tarefas para a próxima etapa ou acionar solicitações de feedback após uma sessão. Isso reduz o trabalho manual e garante que nada seja esquecido.

A IA torna seu trabalho mais inteligente. Assista a este vídeo para ver como ela atribui e prioriza suas tarefas 👇

Use fluxos de trabalho agenticos para acionar solicitações de feedback após o treinamento

O ClickUp Automations garante que o feedback nunca seja uma reflexão tardia. Aprimorado pelo Super Agents e pelo ClickUp Brain, ele garante que o feedback seja coletado no momento perfeito.

Realize avaliações de lacunas de habilidades, planeje sessões de treinamento e muito mais com o ClickUp Super Agents.

Acione automaticamente solicitações de feedback assim que uma sessão de treinamento terminar, identifique o progresso e as lacunas, envie lembretes aos participantes e até mesmo encaminhe respostas atrasadas. Essa abordagem automatizada garante um feedback oportuno e estruturado, sem necessidade de acompanhamento manual.

Campos e formulários personalizados para coleta estruturada de feedback

Coletar feedback é fácil com os formulários personalizáveis do ClickUp e os campos personalizados do ClickUp. Crie formulários adaptados aos seus objetivos de treinamento, colete dados quantitativos e qualitativos e padronize as respostas para facilitar a análise. Todo o feedback é organizado instantaneamente no ClickUp, pronto para revisão e ação.

Use a lógica condicional nos formulários do ClickUp para organizar o feedback.

Aproveite os campos de IA para coletar, categorizar e analisar feedback com precisão. Esses campos podem marcar automaticamente o sentimento, extrair temas-chave e sinalizar questões urgentes, facilitando a transformação do feedback bruto em insights acionáveis. Todas as respostas são organizadas instantaneamente e ficam prontas para revisão.

Painéis para visualizar o feedback e o progresso do treinamento

Transforme feedback e dados de treinamento em insights acionáveis com os painéis do ClickUp. Visualize taxas de participação, índices de satisfação, melhorias nas habilidades e muito mais, tudo em tempo real. Cartões e relatórios personalizáveis permitem identificar tendências, medir o ROI e demonstrar o impacto de seus programas de treinamento.

Visualize taxas de participação, índices de satisfação, melhorias nas habilidades e muito mais usando os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp reúnem todos os seus dados de feedback e treinamento em um só lugar. Use os cartões de IA no ClickUp para revelar tendências, destacar áreas que precisam ser melhoradas e visualizar as pontuações de participação ou satisfação em tempo real. Isso facilita para os gerentes e instrutores medirem o impacto e melhorarem continuamente seus programas.

Melhores recursos do ClickUp

Gere, resuma e analise feedback instantaneamente com o ClickUp AI Cards .

Automatize a coleta de feedback, a atribuição de tarefas e os acompanhamentos por meio de agentes de IA .

Extraia facilmente dados importantes e identifique sentimentos em formulários e documentos com o AI Fields .

Colete feedback estruturado e padronizado dos participantes usando formulários personalizáveis e campos personalizados .

Garanta um feedback oportuno com solicitações e lembretes automatizados por meio de Automações .

Centralize e edite de forma colaborativa os materiais de treinamento no Docs .

Visualize tendências de feedback, participação e progresso do treinamento em tempo real com painéis e cartões de IA.

Limitações do ClickUp

O robusto conjunto de ferramentas de IA, automações e painéis do ClickUp pode representar uma curva de aprendizado para alguns usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Gosto de poder personalizar o ClickUp para recrutamento, treinamento de consultores, gerenciamento da minha base de clientes e referências. É ótimo poder usá-lo para diferentes funções, como consultoria patrimonial, recrutamento, contabilidade e gerenciamento de escritório. Também aprecio o fato de o ClickUp me permitir comunicar-me com minha equipe de forma eficaz, permitindo que eles insiram seu progresso, para que eu possa manter-me atualizado sobre os arquivos dos clientes. Gosto dos recursos de integração do ClickUp, especialmente com o WhatsApp e o Zoom, que me mantêm informado por meio de mensagens, mesmo quando não estou conectado ao ClickUp no meu laptop. Dessa forma, não preciso ficar na minha mesa o dia todo, mas ainda assim me mantenho informado.

Gosto de poder personalizar o ClickUp para recrutamento, treinamento de consultores, gerenciamento da minha base de clientes e referências. É ótimo poder usá-lo para diferentes funções, como consultoria patrimonial, recrutamento, contabilidade e gerenciamento de escritório. Também aprecio o fato de o ClickUp me permitir comunicar-me com minha equipe de forma eficaz, permitindo que eles insiram seu progresso, para que eu possa manter-me atualizado sobre os arquivos dos clientes. Gosto dos recursos de integração do ClickUp, especialmente com o WhatsApp e o Zoom, que me mantêm informado por meio de mensagens, mesmo quando não estou conectado ao ClickUp no meu laptop. Dessa forma, não preciso ficar na minha mesa o dia todo, mas ainda assim me mantenho informado.

📮ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem principalmente da IA para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ser porque as ferramentas são restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seus e-mails ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?” O ClickUp Brain pesquisará em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e na importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

2. Leapsome (ideal para integrar avaliações de desempenho com percursos de aprendizagem contínua)

via Leapsome

O Leapsome é uma plataforma modular de capacitação de pessoas com tecnologia de IA que combina HRIS, avaliações de desempenho, feedback 360 graus, metas/OKRs, pesquisas de engajamento, aprendizagem e remuneração. O AI Copilot integrado, Leapy, eleva o RH ao oferecer recomendações inteligentes, redigir feedback, gerar insights e ajudar todos a passar dos dados à ação.

As pesquisas de engajamento não ficam mais acumulando poeira — a IA da Leapsome analisa o sentimento, extrai temas e elabora planos de ação em segundos. Precisa de ajuda com OKR? A IA sugere metas significativas e alinhadas, adaptadas às prioridades da sua equipe. Até mesmo a construção de uma estrutura de competências é rápida, com a IA estruturando planos de carreira e definições de funções em minutos.

Tudo é protegido por padrões de nível empresarial e apresenta modularidade flexível, para que as equipes adotem exatamente o que precisam, quando precisam.

Os melhores recursos do Leapsome

Sistema modular: HRIS, avaliações, metas, feedback, aprendizagem, pesquisas, remuneração, reuniões individuais

Suporte de revisão com inteligência artificial: resume dados anteriores, sugere frases e destaca temas.

Inteligência de pesquisa: analisa o sentimento da equipe, recomenda os próximos passos e cria planos de ação.

Assistência inteligente para OKR e metas: gera metas alinhadas e impactantes com sugestões de IA.

Centro de conhecimento e desenvolvedor de competências com IA: transforma a documentação em suporte pesquisável e mapeia trajetórias profissionais de forma intuitiva.

Limitações do Leapsome

O amplo conjunto de recursos pode parecer excessivo para equipes pequenas.

Algumas integrações avançadas e personalizações do fluxo de trabalho podem exigir suporte para configuração.

Preços do Leapsome

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Leapsome

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leapsome?

Um usuário do G2 diz:

O uso do Leapsome me permitiu trabalhar de forma mais estratégica em minha função como gerente sênior de sucesso do cliente. Ele tornou o planejamento de cenários mais claro, permitiu que eu fornecesse recomendações mais sólidas e baseadas em dados e me ajudou a oferecer orientações mais proativas aos clientes. Com o Leapsome, posso antecipar riscos e resultados potenciais com antecedência, o que contribui para uma tomada de decisão mais confiante. Isso também me permite participar de discussões mais confiáveis e consultivas com as partes interessadas, resultando em melhores resultados para os clientes e relacionamentos mais fortes e duradouros.

O uso do Leapsome me permitiu trabalhar de forma mais estratégica em minha função como gerente sênior de sucesso do cliente. Ele tornou o planejamento de cenários mais claro, permitiu que eu fornecesse recomendações mais sólidas e baseadas em dados e me ajudou a oferecer orientações mais proativas aos clientes. Com o Leapsome, posso antecipar riscos e resultados potenciais com antecedência, o que contribui para uma tomada de decisão mais confiante. Isso também me permite participar de discussões mais confiáveis e consultivas com as partes interessadas, resultando em melhores resultados para os clientes e relacionamentos mais sólidos e duradouros.

📚 Leia também: Confira o melhor software de engajamento de funcionários para manter sua força de trabalho motivada e conectada.

3. Effy AI (ideal para avaliações de desempenho rápidas e baseadas em IA para pequenas e médias empresas)

via Effy AI

O Effy AI é uma ferramenta de gestão de desempenho feita sob medida para equipes de pequeno a médio porte que buscam simplicidade sem sacrificar a inteligência. Ele otimiza metas, avaliações, feedback e reuniões individuais, com o auxílio de resumos instantâneos de IA, geração de formulários em linguagem natural e insights inteligentes.

Esta ferramenta de IA usa inteligência artificial para gerar formulários de avaliação personalizados com o mínimo de informações, resumos de feedback e analisar comentários de várias fontes em temas acionáveis. Lembretes automáticos, acompanhamento do status da avaliação e um painel elegante mantêm os ciclos em dia com menos esforço.

Nos bastidores, o aprendizado de máquina ajuda a detectar sentimentos, destacar tendências de contribuição e reduzir o tempo de revisão. A interface é limpa, intuitiva e criada para aqueles que desejam ferramentas de RH que pensem mais do que clicam.

Melhores recursos da Effy AI

Formulários de avaliação e resumos gerados por IA com um simples clique.

Feedback de várias fontes (gerente, colegas, autoavaliação) com extração de temas

Integração com o Slack para captura contínua de feedback

Feedback contínuo, elogios, notas de reuniões e acompanhamento individualizado.

Analise painéis e acompanhamento de status para obter visibilidade do ciclo completo.

Limitações da Effy AI

Não foi projetado para acompanhamento complexo de OKR ou análises aprofundadas além das avaliações.

Os usuários relatam dificuldades ao integrar o Effy AI com plataformas como o Microsoft Teams.

Preços do Effy AI

Teste gratuito

O preço começa em US$ 36 por ano.

Avaliações e comentários da Effy AI

G2: 4,9/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Effy AI?

Um avaliador do G2 compartilha :

Os relatórios e análises nos fornecem insights claros, sem nos sobrecarregar com complexidade desnecessária.

Os relatórios e análises nos fornecem insights claros, sem nos sobrecarregar com complexidade desnecessária.

📚 Leia também: Explore as 360 principais perguntas de avaliação para tornar o feedback mais estruturado e eficaz.

4. Lattice (ideal para estratégias de pessoal aprimoradas por IA em RH, desempenho e crescimento)

via Lattice

O Lattice é uma plataforma de pessoas projetada para capacitar as equipes de RH a ir além da burocracia e construir culturas de alto desempenho. Unificando o HRIS, a ferramenta usa IA para avaliações de desempenho, pesquisas de engajamento, remuneração, crescimento na carreira e análises.

A ferramenta incorpora IA em todas as etapas para melhorar a forma como as organizações gerenciam e cultivam talentos.

O Assistente de IA da Lattice sintetiza feedback e respostas de pesquisas, resume pacotes de avaliação de desempenho, ajuda os usuários a criar feedback mais eficaz e equitativo e identifica oportunidades de desenvolvimento com base em metas e dados individuais e organizacionais.

O agente também pode aprender com a documentação da empresa — como políticas, manuais e páginas da intranet — para responder às perguntas dos funcionários instantaneamente e fornecer coaching proativo de RH. Ele pode identificar sinais precoces de desengajamento e preparar os gerentes para conversas delicadas, permitindo que as organizações mudem de uma abordagem reativa para uma abordagem estratégica nas operações de pessoal.

Melhores recursos do Lattice

Plataforma unificada com ferramentas de RH, desempenho, engajamento, metas, remuneração e carreira em um só lugar.

Feedback e suporte à revisão com tecnologia de IA com resumos, ajuda com a formulação de frases e sugestões de desenvolvimento.

Agente de IA para responder às perguntas dos funcionários, sugerir os próximos passos e alertar sobre tendências despercebidas.

Informações detalhadas, incluindo painéis de análise de pessoas que revelam riscos, fatores de engajamento e oportunidades de retenção.

Integração e fluxos de trabalho por meio de automação inteligente para integração, ciclos de desempenho e administração de RH.

Limitações da Lattice

A interface do usuário rica em recursos pode exigir uma integração inicial para usuários que não são da área de RH.

Alguns usuários consideram as opções de personalização limitadas.

Preços da Lattice

Gestão de talentos: A partir de $11/usuário/mês

Avaliações e comentários da Lattice

G2: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lattice?

Um revisor do G2 compartilha:

Trabalhamos com muitos sistemas de RH e muitos deles são sistemas de folha de pagamento que fazem RH ou sistemas financeiros que fazem folha de pagamento, e todos eles têm seus pontos fortes. Para mim, o que mais gosto é que ele é, antes de tudo, um sistema de RH. Ele é muito voltado para as pessoas e, portanto, para nossa equipe, a capacidade de acompanhar suas reuniões individuais e ter o histórico, bem como planos de carreira claramente definidos, é incrível.

Trabalhamos com muitos sistemas de RH e muitos deles são sistemas de folha de pagamento que fazem RH ou sistemas financeiros que fazem folha de pagamento, e todos eles têm seus pontos fortes. Para mim, o que mais gosto é que ele é, antes de tudo, um sistema de RH. Ele é muito voltado para as pessoas e, portanto, para nossa equipe, a capacidade de acompanhar suas reuniões individuais e ter o histórico, bem como planos de carreira claramente definidos, é incrível.

📚 Você sabia? Ferramentas de feedback com IA podem ajudar a reduzir o viés do avaliador! Ao apresentar opções de frases neutras e destacar padrões invisíveis, elas promovem justiça e clareza nas conversas sobre desempenho.

5. 15Five (Ideal para desempenho contínuo aprimorado por IA, feedback e capacitação de gerentes)

via 15Five

O 15Five é uma plataforma de gestão de desempenho que combina feedback contínuo, OKRs, pesquisas de engajamento e coaching em uma experiência unificada e centrada no gerente. Em sua essência, a IA impulsiona tudo, desde assistência perspicaz à revisão até orientações personalizadas de coaching, ajudando as organizações a fazer a transição da gestão operacional para a gestão estratégica de pessoas.

Com o 15Five AI, os líderes de RH podem identificar tendências de desempenho e engajamento e apontar áreas para obter o máximo impacto. Os gerentes recebem avaliações assistidas por IA que sugerem formulações, reduzem preconceitos e resumem o feedback.

O Kona AI Coach, um complemento opcional, oferece orientações personalizadas em tempo real dentro do fluxo de trabalho, treinadas com seus dados e adaptadas ao contexto da sua equipe. Até mesmo os dados da pesquisa são mais inteligentes: insights baseados em IA revelam temas e sugerem ações direcionadas a partir de feedback aberto.

15Five: os melhores recursos

Avaliações assistidas por IA que ajudam a escrever avaliações mais justas e eficazes.

O Kona AI Coach fornece orientações sob demanda com base em dados da equipe em tempo real.

Pontuação preditiva de engajamento para identificar áreas que precisam de atenção

Experiência unificada que reúne avaliações, coaching, aprendizagem e pesquisas.

Painel de resultados de RH baseado em análises para desempenho e retenção

Limitações do 15Five

A interface e a densidade de recursos podem parecer um pouco complicadas para novos usuários.

Algumas preocupações relacionadas à personalização e ao suporte foram observadas por alguns usuários.

Preços do 15Five

Engage: US$ 4/usuário/mês (cobrado anualmente)

Perform: US$ 11/usuário/mês (cobrado anualmente)

Plataforma total: US$ 16/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o 15Five

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 15Five?

Um revisor do G2 compartilha:

Adoramos usar o 15Five para nossas reuniões semanais. A maioria das equipes usa o recurso 1-on-1, e os HighFives são superdivertidos! Utilizamos a pesquisa anual de engajamento, a melhor autoavaliação e os OKRs. Eles têm sido muito úteis para coletar feedback e apoiar os resultados comerciais.

Adoramos usar o 15Five para nossas reuniões semanais. A maioria das equipes usa o recurso 1-on-1, e os HighFives são superdivertidos! Utilizamos a pesquisa anual de engajamento, a melhor autoavaliação e os OKRs. Eles têm sido muito úteis para coletar feedback e apoiar os resultados comerciais.

💡 Dica profissional: use resumos de documentos gerados por IA para se preparar para reuniões individuais — comece as reuniões com um toque humano, adicionando uma observação pessoal rápida ou palavras de incentivo para personalizar a linha de base da IA.

6. Culture Amp (ideal para análise de pessoas com tecnologia de IA e desenvolvimento contínuo)

via Culture Amp

A Culture Amp é uma plataforma de experiência do funcionário que utiliza IA e insights da ciência humana para impulsionar o engajamento, o desempenho e o desenvolvimento em grande escala. Ela combina pesquisas aprimoradas por IA, ciclos de avaliação, OKRs, desenvolvimento de carreira e análise de pessoas em um único hub.

Resumos de comentários com tecnologia de IA extraem temas de feedbacks abertos, enquanto insights preditivos orientam onde agir. O complemento de painéis de análise de pessoas oferece planejamento de cenários, detecção de anomalias e recomendações prescritivas que ajudam os líderes de RH a transformar dados em impacto.

O Culture Amp apoia o crescimento contínuo: pesquisas de pulso revelam mudanças no engajamento, resumos de IA aceleram insights e o microaprendizado do Skills Coach oferece pequenos estímulos diários para o desenvolvimento. As trajetórias de carreira e os planos de desenvolvimento personalizados são aprimorados por modelos de competência sugeridos pela IA.

Melhores recursos do Culture Amp

Resumos de comentários com IA e planos de ação a partir de dados de pesquisas

Análise preditiva de pessoas com planejamento de cenários, detecção de outliers e insights de tendências.

Desenvolvimento contínuo dos funcionários, incluindo Skills Coach, microaprendizagem e pesquisas de opinião dos funcionários.

Estruturas de carreira integradas com competências assistidas por IA e planejamento de crescimento personalizado.

Pronto para uso corporativo com segurança, suporte global e integrações com Slack e HRIS.

Limitações do Culture Amp

A configuração de relatórios e administração pode parecer complexa para equipes recém-contratadas.

Os pacotes básicos podem não oferecer assistência ao vivo.

Preços da Culture Amp

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Culture Amp

G2: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Culture Amp?

Um revisor do G2 compartilha:

Acho o Culture Amp uma ferramenta fácil de usar para definir e acompanhar metas, o que é particularmente útil para avaliações de desempenho no final do ano. A transparência da ferramenta é ótima, pois tanto os funcionários quanto a gerência podem acompanhar o desempenho com um único clique. Gosto muito da segurança dos dados, pois eles são compartilhados apenas dentro de hierarquias específicas, de modo que meu gerente pode ver apenas os meus dados. É fácil de usar, transparente e garante a segurança dos dados, e a configuração inicial foi tranquila.

Acho o Culture Amp uma ferramenta fácil de usar para definir e acompanhar metas, o que é particularmente útil para avaliações de desempenho no final do ano. A transparência da ferramenta é ótima, pois tanto os funcionários quanto a gerência podem acompanhar o desempenho com um único clique. Gosto muito da segurança dos dados, pois eles são compartilhados apenas dentro de hierarquias específicas, de modo que meu gerente pode ver apenas os meus dados. É fácil de usar, transparente e garante a segurança dos dados, e a configuração inicial foi tranquila.

📊 Pesquisas mostram: os avanços tecnológicos e a aceleração da adoção da IA estão remodelando o que as organizações precisam de seus funcionários. O Fórum Econômico Mundial projeta que 59% da força de trabalho global precisará se qualificar até 2030.

7. Workday Learning (ideal para aprendizagem empresarial aprimorada por IA em uma plataforma unificada de RH)

via Workday Learning

O Workday Learning é o sistema integrado de gestão de aprendizagem da Workday, incorporado em seu amplo pacote de HCM. Ele aprimora a aprendizagem empresarial com insights e automação alimentados por IA, fornecendo conteúdo contextualizado, revelando lacunas de habilidades e orientando o crescimento profissional com precisão.

No centro da estratégia de IA da Workday para toda a suíte estão ferramentas alimentadas por IA, como o Skills Cloud e seus recursos emergentes de IA generativa. Esses recursos permitem recomendações de habilidades orientadas por IA, planos de crescimento gerados automaticamente e entrega de aprendizagem contextual alinhada com a função e a trajetória de cada funcionário.

O Manager Insights Hub, com tecnologia de IA, resume rapidamente os pontos fortes e as áreas de crescimento, obtendo feedback de forma transparente para construir confiança e clareza.

Com o respaldo de segurança e governança de nível empresarial, o Workday Learning transforma bibliotecas de conteúdo estático em ecossistemas de desenvolvimento dinâmicos dentro da sua base de RH existente.

Principais recursos do Workday Learning

Aprendizagem integrada e contínua como parte do pacote mais amplo Workday HCM.

Informações sobre habilidades e sugestões de aprendizagem baseadas em IA por meio do Skills Cloud e da IA generativa.

Resumos de planos de crescimento gerados por IA com feedback multidimensional

Aprendizagem contextualizada e sugestões de conteúdo a partir de dados empresariais

Limitações do Workday Learning

A experiência do usuário específica para aprendizagem pode parecer básica, e a configuração administrativa pode ser complexa para equipes menores.

Os usuários às vezes dependem de ferramentas de autoria externas para módulos de treinamento complexos ou de marca.

Preços do Workday Learning

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workday Learning

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workday Learning?

Um revisor do G2 compartilha:

Interface de usuário final simples, prompts de aprendizagem guiados para programas e cursos com várias lições e ferramenta de edição de vídeo.

Interface de usuário final simples, prompts de aprendizagem guiados para programas e cursos com várias lições e ferramenta de edição de vídeo.

📚 Leia também: Use modelos de formulários de feedback personalizáveis para coletar insights que realmente fazem a diferença.

8. Cornerstone OnDemand (ideal para agilidade da força de trabalho com tecnologia de IA e aprendizagem empresarial em escala)

via Cornerstone OnDemand

O Cornerstone OnDemand, com seu pacote Galaxy, é uma plataforma abrangente de gestão de talentos com inteligência artificial. Seus recursos de IA, introduzidos pelo Cornerstone Galaxy, permitem inteligência dinâmica de habilidades, recomendações de aprendizagem personalizadas e planejamento estratégico da força de trabalho.

Ele pode analisar terabytes de dados de talentos para identificar lacunas internas de habilidades, prever necessidades futuras e sugerir oportunidades de desenvolvimento direcionadas. Quando combinado com a aquisição da SkyHive, ele também aproveita insights do mercado de trabalho global para informar a mobilidade interna e a distribuição de talentos.

Isso torna a Cornerstone um poderoso mecanismo para desenvolver uma força de trabalho preparada para o futuro, sem suposições.

Melhores recursos do Cornerstone OnDemand

Inteligência de habilidades baseada em IA para análise de lacunas e caminhos de aprendizagem personalizados.

Recomendações de IA generativa para mobilidade profissional, preparação para funções e aperfeiçoamento profissional.

Planejamento da força de trabalho com base em dados empresariais e tendências do mercado de trabalho

Gerenciamento de aprendizagem em escala empresarial integrado aos fluxos de trabalho de desenvolvimento de talentos

Integrações abrangentes, conformidade, suporte multilíngue e governança.

Limitações do Cornerstone OnDemand

Pode parecer complexo e pesado para usuários e administradores que precisam de ferramentas mais simples e ágeis.

Alguns usuários relatam experiências de integração insatisfatórias e designs inconsistentes entre os módulos.

Preços do Cornerstone OnDemand

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Cornerstone OnDemand

G2: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cornerstone OnDemand?

Um revisor do G2 compartilha:

Ele mantém os dados bem protegidos. Ele ajuda os usuários a desenvolver habilidades de aprendizagem.

Ele mantém os dados bem protegidos. Ele ajuda os usuários a desenvolver habilidades de aprendizagem.

9. Docebo (ideal para criação de conteúdo com prioridade em IA e experiências de aprendizagem personalizadas e escaláveis)

via Docebo

O Docebo é uma plataforma de aprendizagem nativa da nuvem e alimentada por IA que combina recursos de LMS e LXP, permitindo que as empresas se expandam de forma inteligente. Ele injeta IA em todo o ciclo de vida da aprendizagem, desde a criação e marcação de conteúdo até a entrega personalizada e o suporte ao aluno, reduzindo as cargas de trabalho manuais e, ao mesmo tempo, proporcionando experiências hiper-relevantes.

A ferramenta AI Creator automatiza a produção de aulas, gerando cursos estruturados, avaliações, traduções e até mesmo apresentadores de vídeo com IA realistas.

Além disso, os recursos de pesquisa com IA da Docebo, incluindo o Harmony Search, indexam o conteúdo por meio de conversão de voz em texto e metadados para uma descoberta mais precisa e intuitiva.

Seu AI Virtual Coach permite simulações realistas baseadas em cenários com feedback personalizado para um aprendizado prático. Juntas, essas funcionalidades simplificam a criação de cursos, melhoram a facilidade de localização e proporcionam um aprendizado imersivo, tudo em escala empresarial.

Melhores recursos do Docebo

O AI Creator automatiza o design de cursos, traduções, avaliações e apresentadores de vídeo com IA.

O Harmony Search indexa e recupera conteúdo de forma intuitiva usando indexação alimentada por IA.

O AI Virtual Coach oferece simulações interativas com feedback instantâneo.

Automatiza a marcação de metadados e a atribuição de habilidades para melhorar a organização do conteúdo.

Recomendações de aprendizagem personalizadas e suporte multilíngue em grande escala

Limitações do Docebo

O aplicativo móvel Go. Learn tem requisitos e restrições de sistema específicos, o que pode limitar a acessibilidade.

Pode ser difícil inscrever automaticamente os alunos em sessões específicas para cada região, o que gera confusão entre as equipes globais.

Preços do Docebo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Docebo

G2: 4,3/5 (mais de 660 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Docebo?

Um revisor do G2 compartilha:

Depois que tudo está configurado, o Docebo realmente torna o treinamento interno organizado e fácil de acompanhar. Eu gerencio os fluxos de trabalho das mídias sociais e ajudo na integração, então ter um local central para todos os nossos cursos tem sido uma salvação. O layout é simples para os alunos navegarem, e agora recebo muito menos perguntas do tipo “Onde encontro isso?”. A plataforma também funciona perfeitamente, o que é importante quando se tenta manter o treinamento consistente.

Depois que tudo está configurado, o Docebo realmente torna o treinamento interno organizado e fácil de acompanhar. Eu gerencio os fluxos de trabalho das mídias sociais e ajudo na integração, então ter um local central para todos os nossos cursos tem sido uma salvação. O layout é simples para os alunos navegarem, e agora recebo muito menos perguntas do tipo “Onde encontro isso?”. A plataforma também funciona perfeitamente, o que é importante quando se tenta manter a consistência do treinamento.

10. BetterUp (Melhor para coaching aprimorado por IA em escala para o bem-estar empresarial)

via BetterUp

A BetterUp é uma plataforma de coaching centrada no ser humano, alimentada por IA e ciência comportamental, que amplia o desenvolvimento em todas as empresas.

Seu principal coach de IA, o BetterUp Grow, oferece suporte personalizado em tempo real, sempre disponível, baseado no contexto específico da função, dados comportamentais e valores da empresa. Ele funciona como um guia contextual treinado em milhões de sessões de coaching, oferecendo simulações para conversas difíceis, incentivos para metas e acessibilidade incomparável no fluxo de trabalho.

Com insights de bilhões de pontos de dados, o BetterUp fornece informações sobre inteligência de talentos e desenvolvimento estratégico. As organizações obtêm painéis que destacam onde a confiança está aumentando — ou precisa ser reforçada —, enquanto os funcionários recebem incentivos personalizados quando mais precisam.

Melhores recursos do BetterUp

Treinamento de IA sempre ativo e sensível ao contexto, adaptado a cada função e indivíduo.

Orientação em tempo real, incluindo simulação de conversas e incentivo para atingir metas.

Painéis de inteligência de talentos escaláveis a partir de dados agregados e anônimos

A base fundamentada na ciência comportamental oferece insights confiáveis e acionáveis.

Projetado para empresas de grande porte — com a confiança de marcas globais, desenvolvido para o trabalho híbrido.

Limitações do BetterUp

O coaching com IA depende da adoção híbrida — alguns usuários ainda preferem sessões exclusivamente humanas.

Embora promissores, os resultados do coaching ainda precisam de uma medição de impacto mais forte e consistente.

Preços do BetterUp

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o BetterUp

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BetterUp?

Um revisor do G2 compartilha:

Gosto principalmente do profissionalismo dos coaches. Tenho um coach pessoal e também aproveitei o coaching direcionado em comunicação e em dar e receber feedback. O tempo dedicado ao desenvolvimento pessoal com um coach experiente é inestimável. Fui incentivado a dedicar mais tempo à autorreflexão e a definir claramente meus objetivos para poder me concentrar e priorizar melhor. No final de cada sessão, os coaches me ajudam a criar um plano de ação. Eles também compartilham recursos disponíveis no portal BetterUp relacionados aos tópicos que discutimos.

Gosto principalmente do profissionalismo dos coaches. Tenho um coach pessoal e também aproveitei o coaching direcionado em comunicação e em dar e receber feedback. O tempo dedicado ao desenvolvimento pessoal com um coach experiente é inestimável. Fui incentivado a dedicar mais tempo à autorreflexão e a definir claramente meus objetivos para que eu possa me concentrar e priorizar melhor. No final de cada sessão, os coaches me ajudam a criar um plano de ação. Eles também compartilham recursos disponíveis no portal BetterUp relacionados aos tópicos que discutimos.

11. Betterworks (ideal para alinhamento de metas com IA e desempenho contínuo em escala empresarial)

via Betterworks

O Betterworks é uma plataforma de gestão de desempenho projetada para modernizar os fluxos de trabalho empresariais com definição de metas, feedback e análises habilitados por IA — tudo em tempo real. Seus recursos de IA incluem assistência na definição de metas, alertas inteligentes para solicitar atualizações de metas e insights inteligentes que tornam as conversas sobre desempenho proativas e alinhadas com a estratégia.

Ao incorporar ferramentas do dia a dia, como Slack, Teams e Outlook, o Betterworks garante que o desempenho permaneça em primeiro plano, em vez de ficar esquecido. Sua interface de calibração oferece flexibilidade e clareza, ajudando os líderes de RH a padronizar as avaliações e apoiar os gerentes com conteúdo de coaching na plataforma.

A IA generativa também oferece suporte a um feedback mais consistente e consciente dos preconceitos, além de manter a visibilidade entre as equipes e as avaliações.

Melhores recursos do Betterworks

Definição de metas assistida por IA e lembretes inteligentes para atualizações

Ciclos contínuos de feedback incorporados aos fluxos de trabalho e às ferramentas de mensagens

Ferramentas de calibração flexíveis com suporte guiado para gerentes

Informações e análises em tempo real para alinhamento de desempenho

Segurança de nível empresarial, suporte multilíngue e amplas integrações.

Limitações do Betterworks

Os recursos de objetivos/metas podem ter uma curva de aprendizado antes de revelarem todo o seu valor.

Preços da Betterworks

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Betterworks

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

📚 Leia também: Navegue por exemplos práticos de avaliação de desempenho para inspirar avaliações melhores.

12. Qualtrics XM Employee Experience (ideal para escuta alimentada por IA e ações inteligentes ao longo da jornada do funcionário)

via Qualtrics XM

O Qualtrics XM Employee Experience é uma plataforma baseada em IA projetada para ouvir em todos os pontos de contato — desde a integração até a saída — e transformar o feedback dos funcionários em ações significativas. Ele permite uma escuta contínua, insights preditivos e intervenções personalizadas, combinando pesquisas de pulso, escuta do ciclo de vida, bem-estar, DEI e análise de jornada.

O mecanismo de IA alimenta análises de texto automatizadas, detecção de sentimentos e insights narrativos, ao mesmo tempo em que protege a privacidade dos dados com processamento anônimo e governança de nível empresarial.

O Manager Assist oferece insights personalizados em nível de equipe e painéis de ação, enquanto o Employee Experience Discover reúne feedback de vários canais — sociais, de áudio e digitais — para fornecer uma visão holística do sentimento dos funcionários. Isso transforma o feedback passivo em soluções proativas e centradas no ser humano que melhoram o engajamento e o desempenho em escala.

Melhores recursos do Qualtrics XM Employee Experience

Acompanhamento contínuo do ciclo de vida, desde a integração até as promoções e saídas

Assistente de gerenciamento com IA, com resumos narrativos e insights da equipe

Escuta multicanal com análise de sentimentos através do EX Discover

Privacidade e segurança de nível empresarial com bases de IA anônimas.

Limitações do Qualtrics XM para a experiência dos funcionários

Alguns usuários de longa data relatam problemas como incompatibilidades no mapeamento de respostas e suporte insatisfatório.

Ferramentas de pesquisa online, incluindo o Qualtrics, podem excluir involuntariamente certas populações, afetando a representatividade dos dados.

Preços do Qualtrics XM Employee Experience

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a experiência dos funcionários da Qualtrics XM

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qualtrics XM para Experiência do Funcionário?

Um revisor do G2 compartilha:

Tudo o que posso dizer é que ele é ótimo para coletar dados e analisá-los mais a fundo para obter um feedback eficaz. O acesso a insights em tempo real sobre a análise de sentimentos é realmente útil para tomar decisões baseadas em dados. Além disso, gosto da interface fácil de usar, que torna o software acessível para as equipes monitorarem e implementarem adequadamente. Para concluir, na minha opinião, ele aumenta o engajamento dos funcionários.

Tudo o que posso dizer é que ele é ótimo para coletar dados e analisá-los mais a fundo para obter um feedback eficaz. O acesso a insights em tempo real sobre a análise de sentimentos é realmente útil para tomar decisões baseadas em dados. Além disso, gosto da interface fácil de usar, que torna o software acessível para as equipes monitorarem e implementarem adequadamente. Para concluir, na minha opinião, ele aumenta o engajamento dos funcionários.

📚 Leia também: Compare as principais ferramentas de pesquisa de pulso dos funcionários para acompanhar o engajamento em tempo real.

13. Engagedly (ideal para alinhamento de metas, engajamento e desenvolvimento de talentos com tecnologia de IA)

via Engagedly

O Engagedly é uma plataforma de gestão de talentos que combina avaliações de desempenho, metas e OKRs, feedback contínuo, aprendizagem, reconhecimento e desenvolvimento de carreira.

No centro está o Marissa AI, um assistente de IA que automatiza e aprimora os fluxos de trabalho de talentos: ele redige feedbacks perspicazes, personaliza caminhos de desenvolvimento de IG, resume temas de pesquisas e ajuda os gerentes a manter o desempenho ágil e significativo.

Essa experiência reúne reconhecimento em tempo real, engajamento gamificado e painéis de insights inteligentes. As equipes se beneficiam da calibração de desempenho com IA, sugestões de aprendizagem assistidas por IA vinculadas ao progresso das metas e lembretes inteligentes que mantêm todos alinhados.

Apoiado por análises de talentos, fluxos de trabalho personalizáveis e uma estratégia que prioriza os dispositivos móveis, o Engagedly transforma a gestão de talentos em uma experiência proativa.

Melhores recursos do Engagedly

O Marissa AI automatiza o feedback, a criação de metas, o desenvolvimento de IDP e os resumos de pesquisas.

Alinhamento de metas com tecnologia de IA, gamificação, reconhecimento e visibilidade em níveis

Feedback contínuo e verificações rápidas com análise de sentimentos e insights em tempo real.

Caminhos de aprendizagem integrados e mobilidade de habilidades recomendados pela IA

Plataforma unificada com painéis, análises, mentoria e engajamento móvel.

Limitações do Engagedly

Alguns usuários mencionam limitações ao tentar adaptar profundamente o software às necessidades específicas da organização.

Preços do Engagedly

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Engagedly

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Engagedly?

Um revisor do G2 compartilha:

O software Engagedly é uma solução robusta para a gestão moderna da força de trabalho, combinando definição de metas, feedback, gestão de desempenho e avaliações 360 graus em uma plataforma fácil de usar. A interface intuitiva do software facilita para funcionários e gerentes criarem e acompanharem metas, fornecerem feedback contínuo e realizarem check-ins e reuniões individuais. O recurso de avaliação 360 graus oferece uma visão abrangente do desempenho dos funcionários, garantindo avaliações justas e precisas.

O software Engagedly é uma solução robusta para a gestão moderna da força de trabalho, combinando definição de metas, feedback, gestão de desempenho e avaliações 360 graus em uma plataforma fácil de usar. A interface intuitiva do software facilita para funcionários e gerentes criarem e acompanharem metas, fornecerem feedback contínuo e realizarem check-ins e reuniões individuais. O recurso de avaliação 360 graus oferece uma visão abrangente do desempenho dos funcionários, garantindo avaliações justas e precisas.

🧭 Curiosidade: A estrutura moderna de OKR surgiu na década de 1970 na Intel, liderada por Andy Grove, amplamente considerado o pai dos OKRs. Grove baseou-se na estrutura de MBO de Peter Drucker, mas introduziu uma abordagem mais ágil e orientada para objetivos que enfatizava a clareza e a responsabilidade, permitindo ao mesmo tempo uma maior flexibilidade na definição de objetivos.

Principais benefícios do software de feedback com IA no treinamento de funcionários

O software de feedback com IA transforma o treinamento de funcionários de um exercício burocrático em uma experiência envolvente e orientada para resultados. Em vez de esperar até o final de um curso para ver se o aprendizado “pegou”, a IA apresenta insights em tempo real, personaliza a jornada e dá aos instrutores sinais claros sobre onde intervir.

1. Feedback em tempo real que impulsiona a retenção

A IA não espera até a pesquisa pós-treinamento — ela orienta no momento. Os alunos recebem sugestões, dicas e correções instantâneas, ajudando-os a compreender os conceitos mais rapidamente e a lembrá-los por mais tempo.

2. Caminhos de aprendizagem personalizados

Não há dois funcionários que aprendam da mesma maneira. A IA analisa o comportamento, o ritmo e a compreensão para recomendar o próximo passo ideal para cada aluno, criando um caminho personalizado que mantém o treinamento relevante e motivador.

3. Detecção precoce de lacunas de habilidades

Em vez de descobrir lacunas de desempenho meses depois, a IA destaca onde os funcionários têm dificuldades durante o treinamento. Os instrutores podem intervir com suporte direcionado, evitando que pequenos problemas se transformem em grandes obstáculos.

4. Informações úteis para gerentes e RH

Os painéis alimentados por IA transformam o feedback bruto em insights visuais claros. Os líderes podem ver padrões, acompanhar o ROI e vincular o treinamento diretamente às melhorias de desempenho.

5. Melhoria contínua e escalável

Seja para treinar 50 ou 5.000 funcionários, a IA garante consistência e justiça. Ela também aprende com o tempo, melhorando as recomendações, refinando o conteúdo e tornando cada ciclo de treinamento mais inteligente do que o anterior.

📚 Leia também: Obtenha modelos de planos de treinamento prontos para uso gratuitamente para facilitar a integração e o desenvolvimento de habilidades.

É hora de treinar de forma mais inteligente, não mais árdua.

O treinamento de funcionários não precisa ser um processo estático e unidirecional.

Com o software de feedback com IA, você pode transformar o aprendizado em uma experiência personalizada e interativa que se adapta a cada funcionário. Em vez de depender de pesquisas desatualizadas ou avaliações genéricas, a IA oferece insights em tempo real, personalização escalável e orientações práticas, transformando o treinamento em um verdadeiro impulsionador de crescimento para sua organização.

De ferramentas de feedback contínuo a coaching com inteligência artificial, essas plataformas comprovam que, quando o feedback se torna mais inteligente, o treinamento se torna mais eficaz. O resultado? Funcionários engajados, desenvolvimento mais rápido de habilidades e ROI mensurável em todas as iniciativas de aprendizagem.

👉 Comece a usar o ClickUp hoje mesmo —gratuitamente—e reúna aprendizagem, feedback e desempenho com tecnologia de IA em uma plataforma integrada.

Perguntas frequentes (FAQs)

A IA fornece insights personalizados em tempo real, em vez de avaliações genéricas. Ela destaca lacunas de conhecimento, sugere caminhos de aprendizagem personalizados e resume o feedback em itens de ação claros para funcionários e gerentes.

Não. A IA acelera e amplia o processo de feedback, mas os instrutores humanos acrescentam contexto, empatia e orientação que a IA não consegue replicar. Os melhores resultados vêm da combinação da eficiência da IA com o coaching humano.

A IA pode deixar passar nuances como linguagem corporal, contexto emocional ou referências culturais. Ela também requer dados de alta qualidade para gerar insights significativos. É por isso que muitas empresas usam a IA para complementar — e não substituir — o julgamento humano.

Ao acompanhar métricas como melhoria de habilidades, taxas de conclusão de treinamento, desempenho dos funcionários e engajamento, a IA também vincula os resultados da aprendizagem aos KPIs da empresa, facilitando a comprovação do valor dos investimentos em treinamento.

Os setores com forças de trabalho grandes, distribuídas ou em rápida evolução são os que mais se beneficiam, como tecnologia, saúde, finanças, varejo e manufatura. Em qualquer lugar onde os funcionários precisam de atualização constante, o feedback de IA agrega valor.

Os custos variam de acordo com a plataforma e o tamanho da empresa. Algumas ferramentas oferecem planos básicos acessíveis para equipes pequenas, enquanto soluções de nível empresarial exigem orçamentos personalizados. Muitos fornecedores também oferecem testes gratuitos, para que você possa experimentar antes de se comprometer.