as 10 melhores alternativas ao Martin AI para um agendamento mais inteligente e maior produtividade pessoal

Ferramentas como a Martin AI evitam mudanças de última hora na programação. No entanto, alguns usuários consideram suas sugestões de programação um pouco rígidas demais, obrigando-os a ajustar manualmente os eventos para se adequarem às prioridades da vida real.

Outros acham que as integrações são limitadas, dificultando a conexão com todas as ferramentas que usam diariamente, então acabam procurando informações e vinculando tarefas de várias outras ferramentas, perdendo um tempo precioso com a dispersão do trabalho.

Bem, é hora de procurar uma alternativa e considerar o que realmente importa para você em uma ferramenta de produtividade. Se você está procurando segurança de dados mais rigorosa, etapas de verificação inteligentes para evitar surpresas de última hora ou gerenciamento inteligente de tarefas, encontrará uma ferramenta que se adapta ao seu caso de uso.

Neste blog, exploraremos as melhores alternativas ao Martin AI que se adaptam à sua forma de trabalhar. 🚀

Por que escolher alternativas ao Martin AI?

Embora o Martin AI seja elogiado por sua simplicidade, ele não atende às necessidades dos usuários avançados. Veja por que você pode considerar mudar para uma alternativa ao Martin AI:

Restringe a automação complexa: Tem melhor desempenho com listas de tarefas simples e tarefas diretas, muitas vezes ficando aquém em fluxos de trabalho com várias camadas ou com muita lógica

Parece estar em fase inicial: Os usuários descrevem a experiência como mais próxima de uma versão alfa ou beta inicial do que de uma ferramenta pronta para produção

Apresenta bugs: Os recursos principais podem se comportar de maneira imprevisível, gerando erros e atrapalhando o uso rotineiro

Problemas de confiabilidade: Recursos de alto potencial, como chamadas com IA, muitas vezes não funcionam como esperado, tornando-os pouco confiáveis para uso profissional

Depende muito do feedback dos usuários: O desenvolvimento contínuo depende dos primeiros usuários relatarem problemas e moldarem a direção do produto em tempo real

👀 Você sabia? Entre 1974 e 1980, o campo da IA passou por seu primeiro grande revés, conhecido como “Inverno da IA”. Houve um declínio dramático no financiamento, no interesse público e no apoio governamental devido às expectativas não atendidas e aos resultados abaixo do esperado das pesquisas iniciais.

Alternativas ao Martin AI em resumo

Antes de prosseguir com uma análise aprofundada, vamos comparar as principais alternativas ao Martin AI.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de trabalho com automação e colaboração baseadas em IA Tamanho da equipe: Indivíduos, equipes de pequeno e médio porte e empresas Redação com IA, resumo de tarefas, automações personalizadas, ferramentas de colaboração com IA , como documentos e bate-papo, agendamento de projetos, acompanhamento pessoal e visualização de projetos Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Jasper Marketing e criação de conteúdo com tecnologia de IA Tamanho da equipe: equipes de marketing, agências de conteúdo e estrategistas de marca Geração de conteúdo, modelos de IA para casos de uso de marketing, personalização de tom, memória de voz da marca e suporte multilíngue Os planos pagos começam em US$ 69/mês por usuário Microsoft Copilot Studio Criação de copilotos personalizados dentro do ecossistema da Microsoft Tamanho da equipe: usuários corporativos, usuários do Microsoft 365 e equipes de TI Criação de prompts em linguagem natural, integração com a Power Platform, controle de resposta em tempo real, cartões adaptáveis, fluxos de automação Opção de pagamento conforme o uso ou US$ 200 cobrados anualmente Notion AI Aumentando a produtividade e a documentação no NotionTamanho da equipe: Profissionais do conhecimento, colaboradores em equipe e usuários de produtividade pessoal Resumo contextual, limpeza de notas, perguntas e respostas nas páginas, sugestões de tarefas, insights de reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário NotebookLM Pesquisa assistida por IA e gerenciamento de conhecimento Tamanho da equipe: Pesquisadores, analistas e equipes acadêmicas Perguntas e respostas baseadas em documentos, citações baseadas em fontes, síntese de notas, vinculação de tópicos, resumo baseado em consultas Plano gratuito disponível; preços personalizados Celoxis Gerenciamento de portfólio de projetos de nível empresarial Tamanho da equipe: PMOs, chefes de operações e equipes empresariais Painéis personalizados, acompanhamento do andamento dos projetos, gerenciamento de tempo e recursos, visualização da carga de trabalho e previsão financeira Os planos pagos começam em US$ 10/mês por usuário (cobrados anualmente) STAN AI Painéis executivos em tempo real e insights de IA Tamanho da equipe: tomadores de decisão, analistas de negócios e executivos de alto escalão Transmissão de dados em tempo real, monitoramento de KPIs, análise preditiva, pipelines de dados personalizados, agregação entre ferramentas Preços personalizados Zendesk AI Automação do suporte ao cliente impulsionada por IA Tamanho da equipe: equipes de suporte ao cliente e empresas com grande volume de serviços Triagem de tickets por IA, detecção de intenção, respostas automáticas, sugestões de respostas, previsão de escalonamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 69/mês por usuário Qodo Fluxos de trabalho e automação de IA sem código Tamanho da equipe: equipes de produto, operações internas e líderes de automação Interface de arrastar e soltar, criador de chatbot, integração com ferramenta GPT, gatilhos condicionais, uploads de base de conhecimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 38/mês por usuário My AskAI Criação de assistentes personalizados de perguntas e respostas com IA a partir de documentos Tamanho da equipe: Consultores, educadores e equipes de atendimento ao cliente Ingestão de documentos, geração inteligente de perguntas e respostas, incorporação de chatbot, personalização da marca, painel de análise Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 149/mês

As melhores alternativas ao Martin AI para usar

O Martin AI despertou um interesse considerável devido ao seu potencial. No entanto, se você achar que ele é muito básico, existem muitas alternativas confiáveis.

Vamos dar uma olhada em algumas delas.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de trabalho com automação e colaboração baseadas em IA)

Obtenha insights sobre tarefas, progresso da equipe e muito mais com o Gerenciamento de Conhecimento da IA do ClickUp

Em uma era em que as equipes estão lidando com várias ferramentas de IA para escrever, fazer anotações, agendar e debater ideias, o ClickUp se destaca por evitar a dispersão da IA — a fragmentação causada pelo uso de muitos aplicativos de IA desconectados.

Em vez de depender de ferramentas separadas, como Martin para brainstorming, Otter.ai para notas de reuniões e Google Agenda para agendamento, o ClickUp reúne tudo em um só lugar.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Brain transforma seu espaço de trabalho em um mecanismo totalmente assistido por IA. Ele entende o contexto do seu trabalho, as metas que você está buscando, os projetos que você está gerenciando e os documentos dos quais você depende.

Solicite ao ClickUp Brain em linguagem natural para reunir informações do seu espaço de trabalho

O AI Knowledge Manager da Brain extrai informações de tarefas, documentos e chats para fornecer respostas instantâneas e precisas com contexto completo. Você pode solicitar que ele gere resumos, históricos de decisões ou números específicos e obter respostas em segundos.

Além disso, seu Gerente de Projetos de IA gera automaticamente cronogramas, atribui tarefas, prevê riscos e resume as atualizações do projeto. Por exemplo, se você estiver gerenciando o lançamento de um produto, pode solicitar que ele crie um cronograma de marketing, atribua tarefas com base na disponibilidade da equipe e sinalize prazos em risco.

Obtenha insights e resumos de tarefas do seu espaço de trabalho, defina fluxos de trabalho complexos e crie planos de projeto com o ClickUp Brain

Para funções que exigem muito conteúdo e comunicação, o AI Writer pode criar rascunhos para posts de blog, resumos ou planos de campanha com base em algumas notas. Este assistente pessoal de IA se adapta à sua função, para que cada resposta seja personalizada.

Faça um brainstorming de ideias, crie conteúdo e refine rascunhos com o ClickUp Brain

Para eliminar o trabalho repetitivo, você tem os Agentes Autopilot do ClickUp. Você pode projetar assistentes de IA específicos para sua equipe e suas necessidades. Ao contrário dos agentes pré-construídos, os Agentes Personalizados permitem que você defina seus próprios gatilhos, condições e ações dentro do ClickUp.

Por exemplo, você pode criar um gatilho para que, sempre que um desenvolvedor marcar um recurso como “Pronto para teste”, seu agente personalizado possa atribuí-lo a um engenheiro de controle de qualidade e atualizar o status da tarefa.

Configure os Autopilot Agents do ClickUp para monitorar atividades e agir de acordo com suas instruções, sem necessidade de código

Se sua equipe também usa ferramentas fora do ClickUp, o Brain MAX é o aplicativo de IA para desktop que conecta todas elas.

Ele permite que você pesquise em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas integradas, use modelos externos de IA premium (como GPT, Gemini ou Claude) e, com o Talk to Tex, permite que você pergunte, dite e comande seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Assista a este vídeo para saber mais:

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O ClickUp é, sem dúvida, a ferramenta de gerenciamento de projetos mais flexível e poderosa com a qual já trabalhei. Como fundador da WRKSTN, ajudo agências e equipes criativas a otimizar suas operações — e o ClickUp é fundamental para isso. A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua evoluindo.

A verdade? Os gargalos não começam grandes — eles começam invisíveis. O ClickUp Brain pode ajudá-lo a rastrear proativamente dependências, monitorar atualizações e sinalizar riscos em tempo real. Use-o para gerar relatórios de status instantâneos e alertas inteligentes quando as tarefas ficarem paradas, os prazos mudarem ou as cargas de trabalho aumentarem. 💫 Resultados reais: A Finastra observou um aumento de 30% na colaboração e um crescimento de 40% na eficiência GTM graças ao espaço de trabalho unificado do ClickUp.

2. Jasper (ideal para marketing e criação de conteúdo com inteligência artificial)

via Jasper

Enquanto o Martin AI pode lidar com funções mais amplas semelhantes às de um assistente, o Jasper AI se concentra em ajudá-lo a atender às demandas de redação e comunicação. Suas principais ferramentas, como Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor e modelos de redator de conteúdo de IA, permitem que você descarregue o tipo de tarefa em que o Martin AI não é especializado.

O Jasper Chat pode debater, revisar ou expandir ideias, e o Brand Voice garante a consistência do tom e do estilo. Além disso, os fluxos de trabalho ajudam a mover rascunhos por etapas definidas sem precisar reinventar prompts a cada vez, e o Editor de Documentos permite a redação colaborativa, a coedição ou o refinamento de textos em vários formatos.

Embora não automatize reuniões, acompanhamentos ou dependências de tarefas complexas, ele atende à maioria das necessidades de funções com muito conteúdo.

Melhores recursos do Jasper

Lance campanhas direcionadas com o Jasper Audiences , ajustando cada mensagem

Use a IA para automatizar tarefas com o Jasper Studio e o Canvas, incluindo a geração de conteúdo longo e a organização visual de ideias

Otimize para SEO com a integração Surfer SEO integrada para obter melhor visibilidade

Limitações do Jasper

O criador de imagens é básico e a ferramenta, como outras ferramentas de IA, alucina fatos e pontos de dados

Preços do Jasper

Pro: US$ 69/mês por licença

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper?

Uma avaliação resume assim:

Escreve textos de vendas de alta conversão NO MEU TOM DE VOZ. O texto realmente soa como se fosse escrito por mim. Posso escrever e-mails, publicações nas redes sociais e anúncios em minutos, enquanto antes passava dias agonizando e procrastinando. Ele faz todo o trabalho pesado por mim e não preciso contratar um redator.

👀 Você sabia? Em 1956, Allen Newell, Herbert Simon e J. C. Shaw criaram o Logic Theorist, o primeiro programa de IA. Isso marcou o nascimento da inteligência artificial, pois eles ajudaram a cunhar o próprio termo.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Jasper AI

3. Microsoft Copilot Studio (ideal para criar copilotos personalizados dentro do ecossistema Microsoft)

via Microsoft Copilot Studio

O Microsoft Copilot Studio é uma plataforma de baixo código que permite aos profissionais criar e implantar agentes com tecnologia de IA com o mínimo de conhecimento técnico. Enquanto a Martin AI se concentra na execução autônoma de tarefas e integrações, o Copilot Studio agrega os pontos fortes do ecossistema da Microsoft.

Você obtém mais de 1.500 conectores pré-construídos para ferramentas internas, respostas diretas por meio de fontes de conhecimento e governança de nível empresarial via Microsoft Purview.

Ele funciona por meio de prompts de linguagem natural e fluxos de diálogo visual, com suporte de componentes como Tópicos, Preenchimento de Slots e Entidades. Isso significa que mesmo quem não é desenvolvedor pode criar agentes de IA estruturados e sensíveis ao contexto, capazes de automatizar fluxos de trabalho, recuperar dados e participar de conversas com várias etapas

Principais recursos do Microsoft Copilot Studio

Crie assistentes proativos para lidar com tarefas de várias etapas usando modelos de linguagem, instruções, conhecimento, ações, entradas e gatilhos

Use o gerenciamento avançado de prompts e plug-ins para projetar e testar modelos de prompts de IA generativa

Otimize os fluxos de trabalho com mais de 1.000 conectores pré-construídos para sistemas como SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow e muito mais

Limitações do Microsoft Copilot Studio

Produz resultados imprecisos no Excel, fazendo com que os usuários reformulem a mesma pergunta em várias consultas

Preços do Microsoft Copilot Studio

Opção de pagamento conforme o uso

Copilot Studio: US$ 200,00 por 25.000 créditos Copilot/mês, pagos anualmente

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot Studio?

Um breve trecho de um usuário real:

O Copilot me poupa horas de trabalho e me permitiu oferecer mais aos meus clientes do que eu conseguia anteriormente, ajudando-me em tarefas e análises sofisticadas.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Microsoft Copilot

4. Notion AI (ideal para aumentar a produtividade e a documentação no Notion)

via Notion

Para equipes assíncronas ocupadas que trabalham em um espaço de trabalho Notion, o Notion AI é conveniente para gerenciar tarefas diárias. Agora, ele não foi projetado para gerenciar sua agenda ou automatizar acompanhamentos por e-mail como o Martin AI. No entanto, se o seu maior desafio é manter-se organizado e concluir trabalhos escritos mais rapidamente, o Notion AI pode ajudar.

Ele permite que você use IA para notas de reuniões e transforme sessões de brainstorming dispersas em resumos concisos. E quando você estiver preso em um documento longo, basta solicitar que ele extraia os pontos principais usando o comando /ask AI.

Funciona perfeitamente dentro do editor Notion, onde você pode refinar o tom, corrigir a gramática, traduzir conteúdo ou reformatar notas desorganizadas sem precisar alternar entre aplicativos. A IA é sensível ao contexto dentro do seu espaço de trabalho, portanto, ela extrai informações diretamente das suas páginas existentes e documentos vinculados ao gerar resultados.

Melhores recursos da Notion AI

Categorize o conteúdo, crie perguntas frequentes e construa bases de conhecimento pesquisáveis

Gere conteúdo como publicações em blogs, e-mails ou descrições de projetos com o gerador de texto da Notion AI

Traduza textos entre diferentes idiomas, mantendo o contexto intacto

Limitações da Notion AI

Algumas automações funcionam de maneira imprevisível, como a criação recorrente de páginas que não aciona automações

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

De acordo com um avaliador:

A Notion AI é incrível! Não preciso mais alternar entre aplicativos para fazer brainstorming ou resumir notas de reuniões, refinar minha redação ou alterar o tom do que estou escrevendo, pois a IA faz isso por você e tudo fica em um só lugar.

👀 Você sabia? A IA generativa é uma mudança de trilhões de dólares. De acordo com a McKinsey, as aplicações de IA generativa podem adicionar até US$ 4,4 trilhões à economia global a cada ano.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes da Notion AI

5. NotebookLM (ideal para pesquisa assistida por IA e gerenciamento de conhecimento)

via NotebookLM

O NotebookLM é a ferramenta de pesquisa e resumo do Google que extrai rapidamente informações do seu próprio conteúdo. Ele funciona inteiramente a partir dos materiais que você carrega, como PDFs, documentos de estratégia, transcrições de entrevistas ou apresentações, e ajuda você a entender e organizar as informações.

Depois que seus documentos estiverem inseridos, você poderá fazer perguntas, solicitar resumos ou gerar novos conteúdos com base no que ele já “sabe”. Além disso, ele oferece citações embutidas que remetem ao arquivo de origem e à localização de todas as suas informações geradas por IA.

Você também pode agrupar documentos relacionados em cadernos para gerenciar o conteúdo por equipe, projeto, sprints ou objetivos.

Enquanto o Martin AI se concentra na automação de fluxos de trabalho, o NotebookLM foi desenvolvido especificamente para o trabalho intelectual. Isso o torna ideal para pesquisadores, estrategistas e equipes com grande volume de conteúdo que precisam extrair significado e conexões de seus dados.

Melhores recursos do NotebookLM

Navegue por tópicos complexos e explore conexões dentro de cadernos com o Mind Map

Gere resultados em mais de 50 idiomas, incluindo guias de estudo, resumos e respostas de chat

Analise PDFs e imagens com sugestões automáticas de fontes complementares para expandir seus conhecimentos

Limitações do NotebookLM

Às vezes, as respostas podem parecer um pouco genéricas ou superficiais, especialmente quando o seu material é técnico

Preços do NotebookLM

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do NotebookLM

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: As melhores alternativas ao NotebookLM para anotações

6. Celoxis (ideal para gerenciamento de portfólio de projetos de nível empresarial)

via Celoxis

A Celoxis é uma plataforma de gerenciamento de projetos e portfólios para empresas que gerenciam iniciativas multifásicas. Usando gráficos de Gantt com agendamento automático, dependências entre projetos e análise de caminho crítico, você pode gerenciar recursos com planejamento de capacidade integrado, filtragem baseada em habilidades e equilíbrio de carga de trabalho em tempo real.

Enquanto a Martin AI se concentra fortemente na automação, a Celoxis oferece o Lex, um assistente de IA para consultas em linguagem natural. Semelhante à Martin AI, você pode pedir que ele identifique riscos, reequilibre recursos, preveja cronogramas ou crie planos de alocação de pessoal. A diferença é que o Lex se conecta diretamente aos painéis da Celoxis, fornecendo dados contextuais imediatos.

A plataforma também oferece orçamento integrado, previsão de receita, acompanhamento de margens e relatórios de KPI personalizados. Essa combinação de planejamento avançado, decisões baseadas em IA e controle financeiro a torna uma boa opção para projetos de grande escala.

Melhores recursos do Celoxis

Automatize a recepção de projetos por meio de formulários da web, e-mails e planilhas com lógica de classificação personalizada para priorizar solicitações

Crie planos de projeto dinâmicos com agendamento avançado que se ajusta à disponibilidade de recursos, dependências de tarefas, atrasos e prioridades

Gerencie riscos usando painéis visuais que avaliam probabilidade, impacto e parâmetros de risco personalizados

Limitações do Celoxis

Embora exista uma interface web otimizada para dispositivos móveis, o Celoxis não oferece um aplicativo móvel nativo, o que pode ser limitante para usuários que precisam gerenciar tarefas em trânsito

Preços da Celoxis

Núcleo: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Essential: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 35/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 45/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Celoxis

G2: 4,5/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 310 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Celoxis?

Um usuário do G2 compartilhou este feedback:

A Celoxis oferece um ambiente abrangente de gerenciamento de projetos que lida com tudo, desde o planejamento de tarefas e alocação de recursos até planilhas de horas trabalhadas e relatórios personalizados. Seus gráficos de Gantt são intuitivos, os painéis em tempo real são uma grande vantagem para acompanhar os KPIs e os fluxos de trabalho personalizados ajudam a alinhar os processos do projeto com as operações da empresa.

🧠 Curiosidade: Em 1966, o professor Joseph Weizenbaum, do MIT, criou o Eliza, o primeiro chatbot do mundo. Interpretando uma psicoterapeuta, Eliza imitava conversas aplicando regras simples às entradas do usuário. Batizado em homenagem a Eliza Doolittle, de Pygmalion, o bot mostrou como a linguagem por si só poderia simular inteligência muito antes do surgimento dos modelos modernos de IA.

7. STAN AI (ideal para painéis executivos em tempo real e insights de IA)

via STAN AI

Criado especificamente para gerentes de propriedades e associações comunitárias, o STAN AI é uma alternativa de nicho ao Martin AI. Em vez da automação geral de projetos, ele se concentra na comunicação com os residentes e nas solicitações de serviços.

Disponível como um conjunto de ferramentas de IA, Textbot, Email, Web Chat e Voice, a ferramenta de IA responde instantaneamente às mensagens dos residentes, reserva comodidades e processa solicitações de manutenção sem intervenção humana.

O assistente virtual de IA integra-se ao seu software de gestão de propriedades existente, como Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS e muito mais. Os residentes podem verificar informações da conta, agendar reservas de instalações e enviar solicitações de serviço diretamente, enquanto o STAN encaminha essas solicitações para o seu PMS e mantém os residentes atualizados sobre o status.

Melhores recursos do STAN AI

Configure mais de 600 integrações de fluxo de trabalho e automatize tarefas repetitivas, como responder a avaliações do Google, com o mecanismo de IA do STAN Turbo

Personalize a aparência do chatbot com opções de marca branca para combinar com a identidade visual da sua empresa

Acesse recursos como personas de IA, emojis, interpretação contextual e comunicações multicanais

Limitações da STAN AI

A configuração é demorada

Preços do STAN AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o STAN AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o STAN AI?

Aqui está uma avaliação do G2:

Depois de configurar o STAN AI e instruir seus residentes sobre ele, ele pode ser muito útil para reduzir a quantidade de telefonemas e e-mails recebidos diariamente.

8. Zendesk AI (ideal para automação de suporte ao cliente baseada em IA)

via Zendesk

A Zendesk AI, frequentemente chamada de AI Copilot, está integrada à plataforma Zendesk Resolution. Assim como a Martin AI, ela agiliza os fluxos de trabalho com sugestões e automação em tempo real. Mas, enquanto a Martin é mais abrangente, a Zendesk AI é especializada em suporte ao cliente.

Ele analisa tickets quanto ao sentimento, linguagem e intenção e sugere instantaneamente respostas, ações ou artigos de conhecimento. O recurso de triagem inteligente categoriza automaticamente as solicitações e as encaminha por urgência ou tópico para reduzir o tempo de resposta.

Se você optar por planos de nível superior, terá acesso a recursos como resumo de tickets, previsão de sentimentos e sugestões de macros com base em tendências anteriores.

Melhores recursos da Zendesk AI

Capacite os agentes com sugestões baseadas em IA, incluindo rascunho de respostas, reformulação de respostas e ajuste de tom

Melhore o autoatendimento do cliente com a Pesquisa Generativa com IA e recursos de pesquisa semântica

Use análises e insights em tempo real para monitorar as tendências dos tickets e a opinião dos clientes e otimizar os fluxos de trabalho de atendimento

Limitações da Zendesk AI

As configurações administrativas podem parecer um pouco complexas ou pouco intuitivas, especialmente ao configurar fluxos de trabalho avançados ou regras de automação

Preços da Zendesk AI

Teste gratuito

Atendimento ao cliente Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário Suite Team: US$ 69/mês por usuário Suite Professional: US$ 149/mês por usuário Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário

Suite Team: US$ 69/mês por usuário

Suite Professional: US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Serviço para funcionários Suite Team : US$ 69/mês por usuário Suite Growth: US$ 115/mês por usuário Suite Professional: US$ 149/mês por usuário Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Suite team : US$ 69/mês por usuário

Suite Growth: US$ 115/mês por usuário

Suite Professional: US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário

Suite Team: US$ 69/mês por usuário

Suite Professional: US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Suite team : US$ 69/mês por usuário

Suite Growth: US$ 115/mês por usuário

Suite Professional: US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Zendesk AI

G2: 4,3/5 (mais de 6.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.060 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Zendesk AI?

Um breve trecho de um usuário real:

O Zendesk é uma das ferramentas mais fáceis de gerenciar para gerenciamento de tickets com as quais já trabalhei. Navegar pelas opções, painel, ligar para parceiros usando extensões integradas e usar IA para resumo de tickets é super fácil e leva apenas um minuto para entender. No ambiente de escritório, o desempenho é absolutamente bom e o ambiente também é seguro.

9. Qodo (ideal para fluxos de trabalho e automação de IA sem código)

via Qodo

Assim como o Martin AI, o Qodo AI usa automação para acelerar o trabalho, mas se concentra na qualidade do código e nos pipelines de entrega. Ele oferece o Qodo Gen, o Qodo Merge e o Qodo Command para geração de código, criação de testes e feedback de pull requests, diretamente no seu IDE ou pipeline de CI.

Sua estrutura de agentes permite criar agentes de várias etapas para CI/CD, triagem de problemas ou rastreamento de dívidas técnicas. Você pode executar agentes a partir do terminal, por meio de webhooks ou em uma interface de usuário da web. Isso torna o Qodo AI uma boa opção para equipes que desejam incluir a IA em seu processo de desenvolvimento de software.

Melhores recursos do Qodo

Colabore perfeitamente enquanto os agentes Qodo são executados em seu IDE, terminal ou plataforma Git

Personalize as automações de fluxo de trabalho de IA com o Qodo Command, que permite criar e adaptar agentes para a automação de tarefas exclusivas

Integre-se à sua pilha existente com suas integrações para IDEs populares (VSCode, JetBrains), plataformas Git e outras ferramentas

Limitações do Qodo

Os usuários reclamam de ter que fazer várias tentativas para que os casos de teste funcionem

Preços do Qodo

Desenvolvedor: Gratuito

Equipes: US$ 38/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Qodo

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qodo?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Qodo compreende de forma inteligente o contexto do meu código e possui nuances específicas do projeto, o que pode fazer uma enorme diferença. Ele ajuda a reduzir o tempo gasto para entender a sintaxe ou lembrar nomes de funções, melhorando tanto a velocidade quanto a qualidade do código.

10. My AskAI (ideal para criar assistentes personalizados de perguntas e respostas com IA a partir de documentos)

via My AskAI

O My AskAI automatiza o suporte ao cliente por SMS, chat, e-mail, WhatsApp e ferramentas como Intercom, Slack e Zendesk. Assim como o Martin AI, ele pode ser treinado com seu próprio conteúdo, mas o AskAI se concentra mais na cobertura omnicanal.

Ela aprende com sua base de conhecimento, artigos de ajuda e site, e responde às perguntas instantaneamente. Quando necessário, a ferramenta de automação de IA oferece transferências suaves para agentes humanos, para que você não sacrifique a confiabilidade.

A análise de conversas integrada fornece informações sobre pontos críticos recorrentes, bugs ou perguntas em alta.

Os melhores recursos do My AskAI

Automatize respostas a perguntas comuns treinando a ferramenta com seus documentos, perguntas frequentes ou bases de conhecimento.

Pesquise em várias fontes de dados, como PDFs, páginas da web, bancos de dados ou armazenamento em nuvem, para obter informações precisas.

Compartilhe respostas com controles de acesso personalizáveis para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso a informações confidenciais.

Limitações do My AskAI

Os usuários reclamam de problemas relacionados ao upload de documentos internos.

Preços do My AskAI

Teste gratuito

Pro: US$ 149/mês

Empresa: Preços personalizados

Minhas avaliações e comentários sobre o AskAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o My AskAI?

Veja o que este avaliador tem a dizer:

Trabalho com várias pequenas empresas e esta é uma maneira rápida e fácil de melhorar o processo de integração. Elas podem conectar rapidamente toda a documentação de integração, permitindo que os novos membros da equipe façam perguntas e encontrem as respostas sem precisar pesquisar em arquivos.

👀 Você sabia? Em 1981, o Japão lançou uma iniciativa ambiciosa chamada Projeto de Computador de Quinta Geração, investindo US$ 850 milhões para desenvolver computadores capazes de raciocinar e conversar como seres humanos.

Faça do ClickUp seu parceiro de produtividade em IA

Enquanto outras alternativas à Martin AI se concentram em aspectos específicos, como agendamento, redação ou lembretes, o ClickUp integra tudo em um único aplicativo.

O Gerenciador de Projetos com IA atualiza tarefas, define lembretes e acompanha o progresso, enquanto o Gerenciador de Conhecimento responde a perguntas instantaneamente.

Além disso, o AI Writer ajuda você a redigir, editar e resumir conteúdo em diferentes dispositivos. Combine isso com os Agentes Personalizados e ferramentas como Docs, Calendário, Lembrete e Visualizações, e você terá um espaço de trabalho completo para você e sua equipe.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅