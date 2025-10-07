Os melhores modelos de design thinking do Miro para experimentar hoje mesmo

Os workshops devem estimular ideias, não estresse. No entanto, qualquer pessoa que já tenha organizado um sabe como é: na noite anterior, você fica lidando com ligações de clientes, prazos de projetos e, de repente, entra em pânico: “Onde está o modelo do mapa de empatia?” “Quem está criando o quadro?” “Nós temos um plano de sprint?”

É por isso que os modelos são importantes. Eles eliminam a confusão da configuração para que você possa se concentrar em resolver problemas, em vez de formatar notas adesivas.

Neste blog, exploraremos os melhores modelos de design thinking do Miro para iniciar seus workshops com estrutura — e, em seguida, mostraremos como os modelos do ClickUp vão além, transformando os insights dos workshops em projetos, cronogramas e resultados.

O que torna um modelo de design thinking do Miro bom?

Então, o que torna um modelo de design thinking do Miro ideal? Procure um que:

Orienta as equipes com uma estrutura clara e um fluxo contínuo por todas as etapas do design thinking

Adapta-se ao seu contexto com prompts, estruturas e seções personalizáveis

Melhora a legibilidade com hierarquia visual usando formatação consistente, cores, tamanhos de fonte e elementos visuais como ícones, imagens e emojis

Aproveite as ferramentas colaborativas da plataforma, como notas adesivas, votação e temporizadores, para aumentar a participação

Oferece espaço para comparações e pesquisas de feedback sobre treinamentos , para que as equipes possam agrupar ideias de maneira mais eficaz

Adicione referências contextuais, como detalhes reais do projeto, perfis de usuários e resultados de pesquisas, para apoiar o processo de tomada de decisão

Depois de capturar as ideias com um modelo de design thinking, o próximo passo é a execução. Aqui está um vídeo rápido sobre como criar um painel de gerenciamento de projetos no ClickUp para manter as oficinas e os projetos em dia:

Modelos de design thinking do Miro em resumo

Os melhores modelos gratuitos do Miro para design thinking

Vamos explorar os modelos de design thinking do Miro e seus principais recursos.

1. Modelo de briefing de design do Miro

via Miro

Este modelo de briefing de design oferece às equipes um espaço estruturado para se alinharem em projetos criativos antes de mergulharem na execução.

Ele organiza detalhes essenciais, como histórico do cliente, diretrizes da marca, objetivos e concorrentes, em seções claras nas quais todos podem contribuir. Isso facilita a captura antecipada dos requisitos, reduz mal-entendidos posteriores e garante que o trabalho de design esteja alinhado com as necessidades do negócio.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Esclareça o escopo e os objetivos do projeto desde o início

Destaca as expectativas do cliente e os principais resultados esperados

Mantenha os OKRs de design , o público e a concorrência visíveis em um só lugar

Reduz as idas e vindas ao centralizar o feedback e as contribuições

Crie uma única fonte de verdade para equipes criativas

📌 Ideal para: Agências, freelancers e equipes de design internas que desejam otimizar o início dos projetos e evitar revisões dispendiosas.

2. Modelo do kit Miro Design Sprint

via Miro

Este modelo de design thinking fornece às equipes uma estrutura pronta para uso para a realização de workshops de inovação rápidos e estruturados. Em vez de começar do zero, você obtém um espaço claro e passo a passo para mapear desafios, gerar ideias, criar protótipos de soluções e coletar feedback sobre o design.

Isso simplifica a obtenção de insights visuais, o acompanhamento do progresso ao longo dos dias de sprint e o alinhamento de todos quanto ao próximo passo a ser tomado.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Oferece uma estrutura de sprint comprovada sem complicações de configuração

Acelere a resolução de problemas com atividades focadas

Mantenha equipes multifuncionais alinhadas em tempo real

Ajuda a visualizar ideias complexas por meio de mapeamento e esboços

Oferece suporte a testes rápidos antes de investimentos significativos

📌 Ideal para: Equipes de produto, startups e líderes de inovação que precisam validar rapidamente ideias para o planejamento de workshops e reduzir riscos.

🧠 Curiosidade: A Stanford d.school ajudou a introduzir o design thinking na educação e nos negócios. Eles acreditavam que a resolução criativa de problemas deveria ser ensinada como qualquer outra habilidade, em vez de ser tratada como um talento reservado a poucos.

3. Modelo de Design Sprint Remoto do Miro

via Miro

O modelo Miro foi criado para ajudar equipes distribuídas a realizar sprints completos sem perder a colaboração ou o ritmo. Ao contrário dos kits de sprint padrão, este modelo é otimizado para trabalho remoto.

Ele combina exercícios estruturados, quadros visuais e ciclos de feedback integrados para manter todos alinhados em diferentes fusos horários. As equipes podem mapear desafios, esboçar soluções, votar em ideias e testar protótipos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Inclui espaços prontos para esboçar, mapear e criar storyboards

Integra fluxos de votação e feedback para acelerar as decisões

Mantenha as equipes remotas engajadas e alinhadas com os objetivos do sprint

Elimine o caos de ter que lidar com várias plataformas durante um sprint

📌 Ideal para: Equipes que trabalham principalmente remotamente, organizações híbridas e grupos de produtos globais que precisam agir rapidamente.

4. Modelo de apresentação para revisão crítica de design do Miro

via Miro

Essa ferramenta essencial otimiza a forma como as equipes apresentam e avaliam projetos de design complexos. Ela fornece um fluxo estruturado, desde introduções e resumos executivos até requisitos de design, etapas do processo e principais resultados.

Seu design limpo e minimalista garante que as partes interessadas possam se concentrar no conteúdo da revisão, em vez de na formatação dos slides.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Oferece seções para agenda de reuniões , requisitos e resumo executivo

Oferece uma estética profissional e minimalista para apresentações nítidas e sem distrações

Ajuda as equipes a se alinharem rapidamente sobre riscos, soluções e etapas importantes a serem seguidas

Economize horas de trabalho de preparação, mantendo uma aparência elegante e consistente

📌 Ideal para: Equipes de produto, engenharia e design que se preparam para revisões de partes interessadas, apresentações a clientes ou pontos de verificação internos de design.

5. Design Thinking do Miro: modelo de mapa de empatia

via Miro

O modelo de mapa de empatia do Miro é uma ferramenta prática de design thinking para capturar insights mais profundos sobre as necessidades, emoções e comportamentos dos usuários. Ele orienta as equipes por meio de uma estrutura organizada, fazendo perguntas importantes sobre o que os usuários pensam, sentem, ouvem, veem, dizem e fazem, além de suas dificuldades e ganhos.

Essa visão holística permite decisões de design mais empáticas e centradas no ser humano, além de garantir que as equipes se alinhem em torno de um entendimento profundo e compartilhado do usuário.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Fornece sugestões estruturadas que revelam motivações, frustrações e oportunidades ocultas

Ajuda as equipes a ir além das suposições e validar as perspectivas reais dos usuários

Fortaleça a colaboração, alinhando as partes interessadas às necessidades dos usuários

Oferece uma atividade comprovada de design thinking para modelos mentais projetados pela Voltage Control

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX, designers, equipes de produto e facilitadores que desejam basear a tomada de decisões na empatia e criar soluções que ressoem com os usuários.

🔍 Você sabia? Um dos exemplos mais famosos de design thinking vem do Airbnb. No início, eles não estavam conseguindo reservas. Então, os fundadores visitaram os anfitriões, melhoraram as fotos e conversaram diretamente com os usuários. Essa simples mudança — de uma abordagem focada na tecnologia para uma abordagem focada no usuário — ajudou a transformar o negócio.

6. Modelo de componentes do sistema de design Miro

via Miro

O modelo do Miro funciona como seu centro de comando visual para gerenciar um sistema de design. Ele reúne designers, desenvolvedores e gerentes de produto na mesma tela.

Isso facilita o acompanhamento do status dos componentes, do histórico de versões e dos detalhes de transferência em tempo real. Você pode manter a documentação, as especificações, os links de design e as referências de código exatamente onde sua equipe precisa deles.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Combina dados estruturados (por meio das tabelas do Miro) com contexto visual

Pré-carregue seu espaço de trabalho com campos importantes, como Nome do Componente, Categoria, Status, Designer, Desenvolvedor e Versão

Permite a colaboração em tempo real no mesmo quadro, para que as atualizações sejam refletidas instantaneamente

📌 Ideal para: Líderes de design, equipes de UX/UI, gerentes de produto e equipes de engenharia que desejam centralizar referências de componentes, otimizar o controle de versões e eliminar o caos entre ferramentas.

7. Modelo de fluxograma do processo de design do Miro

via Miro

Este modelo descreve sua jornada de design, desde a concepção até a entrega, em um fluxo claro e lógico. Ele usa símbolos familiares de fluxogramas, como retângulos para ações e losangos para decisões.

Além disso, ele ajuda você a mapear cada etapa do processo de design, desde métodos de pesquisa de usuários e prototipagem até testes e finalização. O layout intuitivo mantém a visão geral visível, ao mesmo tempo em que permite espaço para nuances e iterações.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Fornece um plano visual para orientar seu fluxo de trabalho de design gráfico do início ao fim

Edite formas, cores e conectores para combinar com o estilo do seu projeto

Incorpore arquivos, esboços ou links diretamente em seu fluxo

📌 Ideal para: Estrategistas de design, equipes de UX/UI, gerentes de produto e consultores de inovação que desejam transformar métodos abstratos em fluxos de trabalho visíveis.

8. Modelo de Retrograma de Design Sprint

via Miro

O modelo de design thinking cria um espaço claro e convidativo para encerrar seu sprint, refletindo sobre o que funcionou e onde você pode melhorar.

Projetado como um quadro retrospectivo guiado, ele ajuda a compartilhar insights por meio de seções estruturadas e coloridas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Oriente as equipes por meio de uma retrospectiva focada de uma hora com boas-vindas calorosas, breve recapitulação e reflexão em três etapas: Pontos altos, Pontos baixos e Desejos

Abrange dimensões essenciais como formato de sprint (remoto vs. offline), dinâmica de equipe e resultados de sprint (metas, soluções, testes)

Inclui notas do facilitador incorporadas no quadro, ótimas para retrospectivas iniciais, mas fáceis de remover quando você estiver familiarizado

📌 Ideal para: Facilitadores de design sprint ou qualquer pessoa que esteja concluindo um sprint e queira promover melhorias contínuas.

💡 Dica profissional: experimente o teste “e se não”. Pegue qualquer suposição em seu quadro, como “os usuários querem a opção mais barata”, e inverta-a: “e se eles não quisessem?” Isso força sua equipe a explorar novos ângulos e descobrir soluções que, de outra forma, você perderia.

Quais são as limitações dos modelos do Miro?

A flexibilidade do Miro é um ponto forte, mas também tem suas desvantagens. Estas são as limitações que você provavelmente encontrará em fluxos de trabalho reais:

Impõe restrições baseadas em créditos: Limita a colaboração por meio de um sistema de créditos que restringe o uso de modelos e recursos interativos

Restringe a personalização de modelos: Bloqueia o acesso à criação e modificação avançadas de modelos em planos gratuitos ou iniciais

Causa gargalos de desempenho: Retarda a colaboração em quadros complexos e com muitos modelos devido ao atraso e ao desempenho lento

Limita os recursos de automação: depende de intervenções manuais para tarefas recorrentes e etapas de design, com opções mínimas de automação

Depende muito da conectividade com a Internet: interrompe as sessões de design com pouca ou nenhuma funcionalidade offline para equipes distribuídas

Cria sobrecarga administrativa: Requer monitoramento constante do uso de crédito, limites do quadro e restrições do plano

💡 Dica profissional: sempre reformule os desafios como perguntas do tipo “Como poderíamos...”. Por exemplo, em vez de “O fluxo de inscrição é confuso”, pergunte: “Como poderíamos tornar a inscrição mais fácil?”. Isso mantém o brainstorming aberto e evita que as equipes se limitem a soluções restritas muito cedo.

Alternativas do ClickUp aos modelos do Miro

O Miro ajuda você a iniciar workshops rapidamente, mas o verdadeiro desafio vem depois das notas adesivas.

Muitas vezes, ótimas ideias se perdem em capturas de tela ou quadros espalhados sem um responsável claro. É aí que o ClickUp for Design, como o aplicativo completo para o trabalho, transforma sessões de brainstorming em projetos viáveis.

Ao contrário dos quadros brancos independentes, o ClickUp conecta os resultados do seu workshop diretamente a tarefas, documentos, cronogramas e sprints. Você não faz apenas brainstorming — você constrói, atribui e entrega, tudo no mesmo espaço.

Modelos Miro vs. modelos ClickUp: qual é a diferença?

O Miro ajuda você a iniciar workshops com quadros, notas adesivas e estruturas. O ClickUp vai além, conectando essas ideias a tarefas, cronogramas, automações e resultados.

Recurso Modelos do Miro Modelos do ClickUp Foco principal Brainstorming e ideação Execução e entrega Ideal para Mapeamento de empatia, sprints de design, retrospectivas Transforme ideias em tarefas, documentos, projetos e cronogramas Colaboração Notas adesivas, votação, comentários Tarefas em tempo real, responsáveis, status, automações Integração com o fluxo de trabalho Termina no quadro Conecta-se diretamente a projetos e operações Valor Criatividade visual Execução completa do projeto

🧠 Pense da seguinte forma: o Miro ajuda você a imaginar o que construir. O ClickUp ajuda você a realmente construir.

Aqui estão alguns dos melhores modelos do ClickUp para design thinking:

1. Modelo de ideação de design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um centro centralizado para debater ideias de design com o modelo ClickUp Design Ideation

O modelo de ideação de design do ClickUp serve como um centro centralizado para canalizar o pensamento criativo para um impulso tangível do projeto. Ele coloca as técnicas de ideação em foco, fornecendo espaço para brainstorming, classificação de ideias e monitoramento do progresso.

Além disso, como faz parte do ClickUp, você tem acesso aos recursos de automação, assistência de IA, atribuições de tarefas e dependências para levar suas melhores ideias adiante.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Aberto e Concluído , para que as equipes saibam o que está pendente e o que vem a seguir Divida o trabalho em etapas usando os status de tarefas personalizados do ClickUp , como, para que as equipes saibam o que está pendente e o que vem a seguir

Marque atributos como temas para obter uma melhor visão de cada ideia com os campos personalizados do ClickUp

Comece o brainstorming mais rapidamente com o Guia de Introdução integrado

Tenha uma visão geral clara, usando o Diagrama de Ideação de Design para mapear a estrutura

✏️ ClickUp em açãoEquipes criativas costumam usar este modelo para capturar ideias brutas durante o brainstorming e, em seguida, refiná-las em tarefas acionáveis. Por exemplo, um gerente de produto pode realizar uma sessão de ideação, marcar cada ideia por esforço e impacto e, em seguida, atribuir as mais promissoras diretamente aos designers ou desenvolvedores.

📌 Ideal para: Equipes criativas, gerentes de produto, profissionais de UX/UI e consultores de inovação.

2. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Obtenha um modelo gratuito Organize ideias em tarefas acionáveis com o modelo ClickUp Squad Brainstorm

O modelo ClickUp Squad Brainstorm é o seu espaço ideal para transformar a energia coletiva da equipe em ideias viáveis. Ele ajuda a capturar pensamentos rapidamente, organizá-los para maior clareza e alinhar as prioridades.

Você também obtém duas visualizações diferentes em várias configurações, incluindo o Team Work Canvas e o Getting Started Guide, para começar a trabalhar com mais eficiência.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha as ideias organizadas com status personalizados, como Proposta , Em análise e Aprovada , para que todos saibam em que estágio cada ideia se encontra

Use campos personalizados para acompanhar os proprietários das ideias, o impacto potencial e o esforço estimado

Facilite sessões mais rápidas com prompts integrados e a Visualização do Quadro de Brainstorming da Equipe para colaboração visual

✏️ ClickUp em açãoUma equipe de marketing pode usar este modelo para planejar campanhas — começando com uma enxurrada de ideias brutas, marcando-as por proprietário e, em seguida, filtrando por “alto impacto/baixo esforço” para escolher as campanhas que valem a pena ser realizadas.

📌 Ideal para: Equipes de produto, equipes de marketing, grupos de inovação e unidades de projetos multifuncionais.

3. Modelo de quadro branco do mapa de empatia do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie as necessidades dos seus clientes com o modelo de quadro branco ClickUp Empathy Map

O modelo de quadro branco ClickUp Empathy Map ajuda as equipes a descobrir insights mais profundos sobre os clientes, mapeando pensamentos, sentimentos, ações e pontos fracos em um único espaço colaborativo.

Ele foi projetado para workshops, sessões de brainstorming ou colaboração remota para alinhar as partes interessadas sobre o que os clientes realmente precisam e valorizam. O modelo de mapa de empatia também permite identificar oportunidades para melhorar produtos, serviços e mensagens, vinculando dificuldades a ganhos potenciais.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture as perspectivas dos clientes em seis seções claras: Pensar e sentir , Ver , Ouvir , Dizer e fazer , Dor e Ganho

Use as sugestões de orientação em cada seção para incentivar discussões mais profundas e significativas durante os workshops

Concentre sua equipe com uma seção central de Perfil do Cliente para manter os detalhes da persona em destaque

✏️ ClickUp em ação Um pesquisador de UX poderia realizar um workshop remoto em que os participantes inserissem insights em cada seção e, em seguida, os marcassem por tema. Posteriormente, esses insights seriam convertidos em tarefas priorizadas para a equipe de design, tudo isso sem sair do quadro.

📌 Ideal para: equipes de marketing, designers de UX/UI, gerentes de produto, startups e equipes de serviços.

💡 Como realizar um workshop de design thinking com modelosRealizar um workshop de design thinking não precisa ser uma tarefa complicada. Os modelos fornecem a estrutura necessária para que você possa se concentrar na criatividade, em vez de na logística. Veja como funciona: Passe do quadro para a construção → No ClickUp, atribua responsáveis, prazos e vincule tarefas a cronogramas Escolha sua estrutura → Mapa de empatia, kit de sprint ou fluxograma com base em seu objetivo Prepare o terreno → Use prompts para orientar introduções, desafios e regras básicas Colabore em tempo real → Notas adesivas, votação e agrupamento mantêm o alinhamento preciso Capture insights → Resuma os temas principais e transforme-os em itens de ação

4. Modelo de persona do usuário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie perfis detalhados de clientes com o modelo de persona do usuário do ClickUp

O modelo de persona do usuário do ClickUp permite visualizar e organizar perfis detalhados de clientes para orientar decisões sobre produtos, marketing e serviços.

Ele oferece um espaço colaborativo e claro para entender quem são seus usuários, o que é importante para eles e como sua equipe pode responder de forma eficaz. O modelo de design thinking é ótimo para a colaboração multifuncional entre as equipes de design, marketing, produto e suporte.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie as características dos usuários, histórias pessoais, motivações, pontos fracos e necessidades em um único layout fácil de navegar

Use seções codificadas por cores e uma legenda para referência rápida e clareza durante o brainstorming de novas ideias

Mantenha suas estratégias de Nossa Resposta vinculadas diretamente a cada persona para um planejamento de ação imediato

Adicione contexto visual com fotos e biografias para humanizar os dados e ajudar as equipes a se identificarem com usuários reais

✏️ ClickUp em açãoAs equipes de produto costumam criar personas aqui e, em seguida, vinculá-las diretamente ao seu backlog. Por exemplo, cada solicitação de recurso pode ser marcada com uma persona para que a equipe veja exatamente quais necessidades do cliente ela atende.

📌 Ideal para: Gerentes de produto, profissionais de marketing, designers de UX/UI, equipes de vendas e startups que desejam manter o cliente no centro de todas as decisões.

🔍 Você sabia? A IDEO, agência frequentemente creditada pela popularização do design thinking, criou o primeiro mouse da Apple a partir de protótipos feitos com materiais do dia a dia, como canetas esferográficas e potes de manteiga. Eles se concentraram menos na aparência e mais na sensação de uso.

5. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique possíveis pontos críticos na jornada do usuário com o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

O modelo de fluxo de usuários do ClickUp oferece um mapa visual claro das etapas que seus usuários seguem do início ao fim ao interagir com seu produto ou serviço.

Você pode dividir a jornada em telas, fases e pontos de decisão. Isso significa identificar gargalos, refinar a experiência do usuário e alinhar sua equipe no caminho ideal a seguir.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize cada etapa da jornada do usuário com formas codificadas por cores para tarefas, ações e pontos de decisão

Identifique pontos de atrito e oportunidades de melhoria antes de investir no desenvolvimento

Mantenha todas as partes interessadas alinhadas com um diagrama simples e compartilhável que funciona em todas as equipes

Adicione, mova ou atualize etapas em tempo real durante workshops colaborativos

✏️ ClickUp em açãoOs designers de UX usam isso para mapear o processo de integração do usuário. Eles podem ver rapidamente onde os novos usuários desistem e, em seguida, marcar esses pontos críticos como tarefas para os desenvolvedores melhorarem a experiência.

📌 Ideal para: Designers de UX, gerentes de produto, profissionais de marketing e desenvolvedores que desejam criar jornadas de usuário intuitivas, eficientes e favoráveis à conversão.

6. Modelo de estudos de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie produtos e serviços centrados no usuário com o modelo de estudos de usuário do ClickUp

O modelo de estudos do usuário do ClickUp ajuda você a organizar, analisar e agir com base no feedback dos usuários em um único espaço estruturado.

Você pode agrupar as respostas em categorias, como Interface do usuário e Experiência do usuário, e marcá-las por dados demográficos ou fonte. Além disso, você pode rastrear quem coletou os dados e quando. Dessa forma, você pode identificar rapidamente tendências, priorizar melhorias e compartilhar insights acionáveis com sua equipe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Marque as respostas por tipo de usuário, faixa etária e fonte para obter insights mais profundos

Identifique problemas ou padrões recorrentes sem precisar fazer uma triagem manual

Mantenha os nomes, datas e e-mails dos pesquisadores visíveis para facilitar o acompanhamento

Converta feedback diretamente em tarefas com responsáveis e prazos

✏️ ClickUp em açãoUma equipe de pesquisa pode registrar todas as respostas da pesquisa aqui e, em seguida, filtrá-las por dados demográficos (como idade ou função) para identificar padrões. As informações podem ser instantaneamente transformadas em melhorias prioritárias para o produto.

📌 Ideal para: pesquisadores de UX, gerentes de produto, equipes de controle de qualidade e especialistas em experiência do cliente.

Ouça o depoimento de um usuário real:

Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação pelo ClickUp e, em vez de ficar indo e voltando entre e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp me poupam facilmente cerca de 50% do meu tempo.

Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação pelo ClickUp e, em vez de ficar indo e voltando entre e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp me poupam facilmente cerca de 50% do meu tempo.

7. Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Realize testes sem se preocupar com seu fluxo de trabalho com o modelo de teste de usabilidade do ClickUp

O modelo de teste de usabilidade do ClickUp ajuda você a planejar, conduzir e analisar testes de usabilidade em um espaço de trabalho organizado.

Você pode acompanhar os participantes, documentar observações e registrar feedback para cada cenário de teste. Isso significa que você pode identificar rapidamente padrões, detectar problemas de usabilidade e compartilhar insights acionáveis com sua equipe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize todas as sessões de teste, participantes e notas em um único lugar para facilitar a consulta

Identifique pontos fracos recorrentes de usabilidade com documentação clara e estruturada

Compartilhe descobertas instantaneamente com outras partes interessadas para acelerar as decisões de design

Mantenha seu processo de teste consistente em diferentes projetos e produtos

✏️ ClickUp em açãoOs designers frequentemente anexam capturas de tela e videoclipes de sessões de teste diretamente às tarefas, facilitando para os desenvolvedores ver exatamente com o que os usuários tiveram dificuldade e como corrigir isso.

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX, gerentes de produto e designers que desejam realizar testes de usabilidade estruturados e baseados em insights.

🧠 Curiosidade: Herbert Simon introduziu pela primeira vez a ideia do design thinking em 1969, sugerindo que o pensamento estruturado e iterativo poderia ser aplicado para resolver todos os tipos de problemas complexos, não apenas os visuais.

8. Modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie a usabilidade de um design com precisão usando o modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

O modelo de plano de testes de usabilidade do ClickUp ajuda você a otimizar todo o processo de testes.

O modelo de teste de usabilidade permite documentar observações, acompanhar o progresso e armazenar todos os materiais relacionados ao teste para acesso rápido. Isso facilita a identificação de problemas de usabilidade, o reconhecimento de tendências e o fornecimento de recomendações práticas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje e gerencie todas as etapas de teste em um único local organizado

Registre feedback qualitativo e quantitativo de maneira estruturada

Identifique desafios recorrentes de usabilidade mais rapidamente dentro do software de treinamento

Compartilhe relatórios instantaneamente para acelerar as melhorias no design

✏️ ClickUp em açãoAntes do lançamento de um produto, as equipes de controle de qualidade podem usar este modelo para agendar sessões de teste, designar facilitadores e acompanhar os resultados, garantindo que todos os bugs de usabilidade sejam detectados antes do lançamento.

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX, gerentes de produto e equipes de design que desejam um fluxo de trabalho de testes de usabilidade repetível e eficiente.

9. Modelo de declaração de problema do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique a causa raiz dos problemas dos clientes com o modelo de declaração de problema do ClickUp

O modelo de declaração de problema do ClickUp ajuda você a definir, entender e abordar os desafios mais urgentes do seu cliente-alvo de maneira visual.

Ele orienta você na captura de detalhes essenciais do perfil do cliente, como dados demográficos, ocupação e localização. Você pode detalhar os objetivos deles, as barreiras que enfrentam e as razões por trás dessas barreiras. Isso garante que sua equipe se concentre em resolver os problemas certos com soluções que realmente atendam às necessidades deles.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Documente os detalhes importantes dos clientes em uma seção dedicada do perfil para manter o contexto claro para todos

Defina claramente os objetivos dos clientes para orientar o desenvolvimento de produtos ou serviços

Identifique obstáculos e suas causas principais para direcionar melhorias de forma eficaz

Crie uma única fonte de verdade para os problemas dos clientes que seja fácil de compartilhar entre as equipes

Use-o em workshops de descoberta, sessões de pesquisa ou planejamento estratégico para alinhar as partes interessadas

✏️ ClickUp em açãoUma equipe de design de serviços poderia usar este modelo para enquadrar problemas recorrentes de suporte ao cliente. Em vez de reclamações vagas, eles capturam o “problema real” e debatem soluções vinculadas a metas mensuráveis.

📌 Ideal para: Gerentes de produto, pesquisadores de UX, equipes de marketing, fundadores de startups e equipes de design de serviços.

10. Modelo ClickUp Design Sprint

Obtenha um modelo gratuito Defina objetivos e expectativas das partes interessadas com o modelo ClickUp Design Sprint

O modelo ClickUp Design Sprint ajuda as equipes a mapear problemas, priorizar recursos e passar de ideias para soluções testadas em apenas alguns dias.

Ele organiza as tarefas por etapas de sprint, como mapeamento, esboço, prototipagem e teste, para que você possa manter todos alinhados e no caminho certo. Isso significa tomada de decisão mais rápida, foco mais preciso e colaboração mais eficaz durante todo o processo de design. Você pode usá-lo tanto para sprints presenciais quanto remotos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida seu sprint em etapas claras com listas de tarefas dedicadas para cada dia

Acompanhe o progresso visualmente com status personalizados, como A fazer , Em andamento e Concluído

Atribua tarefas, defina prioridades e adicione notas para manter todos em sintonia

Centralize os arquivos e recursos do sprint para que sua equipe possa acessar tudo em um só lugar

✏️ ClickUp em açãoAs startups costumam usar isso para testar novas ideias de produtos. Em apenas alguns dias, elas podem passar da definição do problema ao teste do protótipo, com todas as notas, insights e decisões armazenadas em um único lugar.

📌 Ideal para: Equipes de produto, designers de UX/UI, fundadores de startups e equipes ágeis que executam sprints de design estruturados.

🧠 Curiosidade: A mentalidade de “falhar rápido” no design thinking se concentra em aprender rapidamente. A prototipagem rápida ajuda as equipes a obter feedback antecipadamente, para que possam mudar de rumo antes de perder meses no caminho errado.

Crie o fluxo de trabalho perfeito com o ClickUp

Ótimos workshops geram energia. Mas, sem o sistema certo, essas notas adesivas e esboços muitas vezes ficam na parede. O ClickUp preenche a lacuna entre o brainstorming e a execução, mantendo o ímpeto vivo

Com o ClickUp, sua equipe pode transformar mapas de empatia em histórias reais de usuários, transformar ideias de sprint em listas de tarefas e manter cronogramas, responsabilidades e resultados visíveis para todos.

Perguntas frequentes sobre os modelos de design thinking do Miro

Um modelo de design thinking oferece às equipes uma tela estruturada para debater, mapear ideias e testar soluções. Ele reduz o tempo de preparação e ajuda os workshops a manterem o foco.

Sim, o Miro oferece modelos iniciais gratuitos, como mapas de empatia e kits de sprint. No entanto, personalizações avançadas podem exigir um plano pago.

Os modelos do Miro são ótimos para workshops, mas os modelos do ClickUp se conectam diretamente a tarefas, documentos, cronogramas e sprints — assim, você passa das ideias à execução em uma única plataforma.