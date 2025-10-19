Modelos gratuitos de posicionamento de marca para definir e diferenciar sua marca

Um posicionamento de marca claro ajuda as pessoas a entenderem instantaneamente quem você é, mantém sua equipe alinhada e garante que você tenha uma presença forte no mercado. É aí que entram os modelos de posicionamento de marca: eles simplificam a definição do seu valor, ajudam você a se destacar da multidão e conectam você com as pessoas que mais importam.

Neste guia, você encontrará modelos que transformam o posicionamento da marca de “mais uma tarefa tediosa de branding” em um momento de “finalmente, tudo faz sentido”.

O que são modelos de posicionamento de marca?

As declarações de posicionamento de marca são ferramentas práticas que ajudam você a definir o núcleo da sua estratégia de marca. Em vez de começar com uma página em branco, você obtém um formato estruturado para trabalhar as questões-chave: Para quem você é? O que você oferece? Como você é diferente? Por que alguém deveria se importar?

Uma declaração de posicionamento de marca forte define o que você realmente está vendendo — não apenas o produto ou serviço, mas também o valor, a sensação e a experiência. Isso ajuda a garantir que suas mensagens, recursos visuais e campanhas tenham o mesmo objetivo.

Alguns modelos de branding são simples e baseados em frases. Outros oferecem modelos mais visuais, como um mapa de posicionamento que mostra a posição da sua marca em relação aos concorrentes. Dependendo da sua forma de pensar e trabalhar, ambos podem ser úteis.

🧠 Curiosidade: A palavra “marca” tem origem na palavra do nórdico antigo brandr, que significa “queimar”. Refere-se a marcas queimadas em produtos ou gado para indicar propriedade. ​

O que torna um modelo de posicionamento de marca bom?

Nem todas as declarações de posicionamento de marca são criadas da mesma forma. Uma boa declaração oferece clareza, direção e as ferramentas para comunicar seu valor com confiança.

Portanto, antes de selecionar um, certifique-se de que ele atenda aos seus requisitos, que devem incluir recursos como:

Inclui uma estrutura clara: um modelo robusto o orienta na elaboração de uma declaração de posicionamento eficaz, abrangendo seu público-alvo, categoria de mercado, diferencial e principais benefícios.

Deixa espaço para uma linguagem real: os melhores modelos não impõem palavras da moda ou jargões de marca. Eles deixam espaço para uma linguagem simples, para que sua declaração de posicionamento soe como algo que pessoas reais diriam e acreditariam.

Conecta-se a ferramentas estratégicas mais amplas: alguns modelos se conectam naturalmente a mapas de posicionamento de marca ou recursos de gerenciamento de projetos, para que você possa passar da estratégia à execução.

Proposta de valor orientada para os benefícios: em vez de listar em vez de listar as características de diferenciação do produto , o modelo deve orientá-lo para posicionar o seu produto de forma única, concentrando-se no resultado ou na transformação que ele proporciona.

Perfil do público-alvo: o melhor modelo de posicionamento de mercado orienta você a identificar seus segmentos de clientes mais específicos com base na idade ou cargo, necessidades reais, desafios e motivações.

Estrutura flexível: os melhores modelos deixam espaço para rascunhos, versões alternativas e notas. Quer você esteja lançando uma nova ideia ou refinando uma marca estabelecida, um : os melhores modelos deixam espaço para rascunhos, versões alternativas e notas. Quer você esteja lançando uma nova ideia ou refinando uma marca estabelecida, um modelo útil de posicionamento de produto se adapta ao seu estágio.

➡️ Leia mais: Melhores modelos de proposta de valor comercial

Principais Modelos de posicionamento de marca

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, elimina o caos do posicionamento da marca — sem mais notas espalhadas ou momentos de “Onde salvamos aquele documento?”.

Com uma variedade de modelos prontos para uso, ele ajuda você a organizar suas ideias, definir o valor exclusivo da sua marca e manter sua equipe alinhada em todas as etapas do processo. Aqui estão as melhores declarações de posicionamento de marca para usar:

1. Modelo de branding ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta uma marca consistente em todos os canais com o modelo de marca da ClickUp.

O modelo de branding do ClickUp é o seu kit de ferramentas completo para construir uma identidade de marca coesa. Ele ajuda você a definir seu estilo visual, agilizar aprovações e organizar todos os ativos.

O modelo garante que os valores da sua marca ressoem com seus clientes, criando uma imagem consistente em todos os canais. Além disso, como é personalizável, você economiza tempo ao colaborar com os membros da sua equipe.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Acompanhe as tarefas de branding com status claros, como A fazer, Em andamento e Concluído

Personalize os campos para incluir detalhes como tipo de aprovação, membro da equipe responsável e estágio do projeto

Utilize várias visualizações, como Calendário e Quadro de Marca, para uma melhor visualização

Armazene todos os materiais de branding em um único espaço e garanta que todos estejam em sintonia

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e gerentes de marca que buscam uma abordagem estruturada para o branding.

💡 Dica profissional: use diferentes visualizações para melhorar o gerenciamento da marca. Planeje tarefas e visualize prazos com a visualização de calendário. Armazene e acesse materiais que precisam da aprovação do cliente com a visualização para aprovação do cliente. Faça um brainstorming de ideias e organize recursos com a visualização do quadro de branding!

2. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie diretrizes facilmente acessíveis com o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

O modelo de diretrizes da marca ClickUp foi criado para ajudar as equipes a documentar e organizar os padrões da marca em um espaço flexível e colaborativo. Ele oferece um layout simples para definir os elementos essenciais da sua marca, incluindo o uso do logotipo, tipografia, tom de voz e princípios de design.

Com a flexibilidade do recurso arrastar e soltar, mapeie sua identidade de forma visual e colaborativa, facilitando para as equipes internas e externas manterem a consistência na apresentação da marca.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Garanta acesso rápido às diretrizes para todas as iniciativas de marketing da marca

Defina o que fazer e o que não fazer para a sua marca

Convide os membros da equipe para ajudar a criar diretrizes claras e fáceis de entender

Inclua a missão da sua marca e os detalhes da empresa para garantir que os novos membros se familiarizem rapidamente

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e designers que desejam manter uma imagem de marca consistente e profissional.

➡️ Leia mais: Modelos de estratégia de produto para equipes de produto

3. Modelo de quadro branco com diretrizes da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que as diretrizes da sua marca estejam acessíveis com o modelo de quadro branco de diretrizes da marca do ClickUp

Está tendo dificuldade para manter a consistência da sua marca entre equipes e canais? Não procure mais, este modelo de diretrizes de marca é a solução! O modelo de quadro branco de diretrizes de marca do ClickUp facilita a definição, documentação e compartilhamento de cada elemento da sua identidade visual.

Ele cria um centro centralizado onde as decisões criativas são delineadas e compartilhadas com sua equipe e se adapta às necessidades em evolução da sua marca, mantendo uma identidade e uma sensação consistentes.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Defina elementos da marca, como logotipos, cores e fontes, em um local centralizado

Colabore em tempo real com os membros da equipe para refinar as diretrizes da marca em um quadro interativo

Visualize os componentes da marca para garantir a consistência em todas as plataformas

Acesse o modelo instantaneamente, sem necessidade de configuração

Veja como a visão da sua marca ganha vida — de forma integrada e colaborativa com o clickUp:

🔑 Ideal para: Equipes que buscam uma abordagem estruturada para desenvolver diretrizes de marca.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de diretrizes de marca para sua equipe de marketing

4. Modelo de livro de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um livro de marca abrangente com o modelo de livro de marca do ClickUp

O modelo ClickUp Brand Book ajuda a documentar tudo, desde sua missão e valores até logotipos e tipografia. Com um vídeo explicativo e instruções guiadas, ele permite que você crie um livro de marca que contém todos os elementos cruciais, incluindo ativos de marca, marca digital, ícones e cores.

O modelo permite que você colabore em tempo real para garantir que todos permaneçam alinhados. Além disso, você pode compartilhar o livro facilmente com links públicos e privados

🌟 Eis porque você vai gostar:

Documente a missão, os valores e a história da sua marca em um único lugar

Organize elementos visuais como logotipos, cores e fontes de forma sistemática

Personalize as seções para se adequarem aos componentes exclusivos da sua marca

Faça um brainstorming de ideias, compartilhe feedback e faça alterações no seu livro de marca com facilidade

🔑 Ideal para: Equipes que desejam criar um guia de marca abrangente e acessível.

5. Modelo de identidade de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma identidade de marca impactante com o modelo de identidade de marca do ClickUp

Está criando uma marca do zero ou renovando uma já existente? O modelo de identidade de marca do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para definir a personalidade, os valores e os elementos visuais da sua marca.

Isso ajuda você a conectar os pontos entre os valores, a personalidade e os recursos visuais da sua marca, para que tudo conte a mesma história. Em vez de vasculhar arquivos espalhados, você terá um espaço claro e acessível para registrar tudo.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Defina a personalidade e os valores fundamentais da sua marca para orientar todos os esforços de branding

Utilize campos personalizáveis para gerenciar e categorizar elementos de branding com eficiência

Estabeleça uma voz de marca clara que esteja alinhada com a missão e o público da sua empresa

Atribua diferentes seções aos membros da equipe e configure notificações para acompanhar o progresso

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que desejam criar uma identidade de marca coesa e impactante.

🧠 Você sabia? 71% dos clientes estão mais propensos a comprar uma marca que reconhecem! Não é à toa que uma marca consistente pode ajudar você a obter um crescimento de até 20% e um aumento de 33% na receita!

6. Modelo de guia de estilo do logotipo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que seu logotipo seja usado de forma consistente com o modelo de guia de estilo de logotipo do ClickUp

É frustrante ver uma versão distorcida ou pixelizada do seu logotipo sendo usada em algum lugar. Seu logotipo é uma parte essencial da sua estratégia de vendas e marketing e merece ser tratado dessa forma.

E o modelo de guia de estilo de logotipo do ClickUp é a sua solução para manter a consistência do logotipo em todas as plataformas.

Ele oferece um espaço colaborativo para definir e documentar todos os aspectos do uso do seu logotipo, desde códigos de cores até diretrizes de espaçamento. Isso garante que todos, desde equipes internas até parceiros externos, usem seu logotipo corretamente.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Estabeleça diretrizes claras para o uso do logotipo, incluindo valores de cores, tamanhos e espaçamento

Organize todos os recursos do logotipo, como a paleta de cores principal, ícones de aplicativos e o que fazer e não fazer ao usar o logotipo, em um local de fácil acesso

Acompanhe o progresso das atualizações do logotipo com status personalizados

Certifique-se de que todas as partes interessadas estejam cientes das políticas de uso do logotipo

🔑 Ideal para: Equipes de design e gerentes de marca que desejam otimizar o uso e o gerenciamento de logotipos.

7. Modelo de gerenciamento de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Destaque sua marca da concorrência com o modelo de gerenciamento de marca do ClickUp

Gerenciar uma marca envolve lidar com vários elementos: campanhas, ativos, feedback e muito mais. O modelo de gerenciamento de marca do ClickUp centraliza esses componentes, oferecendo um espaço para planejar, executar e monitorar suas estratégias de marca.

Com status e campos personalizáveis, você pode garantir que todas as tarefas sejam rastreadas e aproveitar todas as oportunidades. Além disso, alinhe os esforços da sua equipe e mantenha a consistência da marca em todos os canais sem esforço com esta ferramenta de gerenciamento de marca.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Organize os ativos da marca e as diretrizes de gerenciamento de produtos em um local centralizado para facilitar o acesso

Utilize a visualização em lista e quadro para visualizar tarefas e progresso

Atribua tarefas e defina prazos para garantir a responsabilidade e a execução oportuna

Integre-se a recursos como painéis e documentos para um gerenciamento abrangente

🔑 Ideal para: Gerentes de marca que desejam desenvolver e supervisionar estratégias de marca bem-sucedidas.

8. Modelo de guia de estilo da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva uma marca reconhecível com o modelo de guia de estilo da marca da ClickUp

Está se sentindo sobrecarregado com a ideia de criar um guia de estilo de marca? O modelo ClickUp Create Brand Style Guide simplifica esse processo, especialmente para iniciantes. Ele oferece uma abordagem estruturada para definir os elementos visuais e de comunicação da sua marca.

Desde a definição do tom de voz e das mensagens principais até ao estabelecimento de regras para a utilização do logótipo e das cores, este modelo estabelece as bases para uma identidade de marca forte e clara que reflete a sua posição no mercado.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Apresente cores, fontes e iconografia em um guia simples e fácil de navegar

Use a Visualização do Quadro do Processo de Criação para revisar suas tarefas e ajustar seus detalhes

Adicione referências rápidas para sua equipe, freelancers ou parceiros

Edite e atualize facilmente o guia da sua marca à medida que ela evolui

🔑 Ideal para: Equipes que desejam estabelecer uma identidade de marca profissional.

9. Modelo de projeto de rebranding da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta uma experiência de rebranding tranquila com o modelo de projeto de rebranding do ClickUp

O modelo de projeto de rebranding da ClickUp foi criado para ajudá-lo a renovar sua marca, tornando o processo empolgante. Ele planeja, executa e monitora todos os aspectos da sua iniciativa de rebranding em um único espaço.

Com várias visualizações, você pode criar um roteiro que o orientará para o lançamento bem-sucedido da sua nova identidade de marca. A melhor parte? Ele permite que você colabore com vários departamentos e atribua responsabilidades a partir do espaço de trabalho.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Acompanhe o progresso de diferentes tarefas com mais de 12 status personalizados, incluindo A fazer, Em andamento e Revisão interna

Registre ideias e conceitos que podem não estar diretamente relacionados à reformulação da marca na Lista de Desenvolvimento de Conceitos

Monitore o progresso com recursos de rastreamento integrados para manter o cronograma em dia

Use dependências para entender quais tarefas precisam ser concluídas antes

🔑 Ideal para: Equipes que lideram uma reformulação completa da marca, desde startups que renovam sua aparência até empresas tradicionais que evoluem sua identidade.

10. Modelo de plano de lançamento de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lance sua marca com sucesso usando o modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp

O modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp garante que todas as tarefas, prazos e membros da equipe estejam perfeitamente sincronizados. Ele transforma o complexo processo de lançamento de uma marca em uma jornada gerenciável e colaborativa.

Com este modelo, planeje sua estratégia de lançamento, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso — tudo em um único lugar. Ele ajuda você a criar um cronograma para um lançamento oportuno, manter as partes interessadas informadas e garantir que seu modelo de negócios esteja bem definido

🌟 Eis porque você vai gostar:

Divida seu lançamento em fases com status personalizados, como Não iniciado, Em andamento e Concluído

Atribua tarefas a equipes ou indivíduos específicos, garantindo responsabilidade e clareza

Visualize todo o cronograma de lançamento com as visualizações Reunião, Tarefas do projeto e Cronograma

Monitore o progresso e ajuste os planos dinamicamente com recursos de rastreamento integrados

🔑 Ideal para: Equipes e gerentes de projeto que planejam um lançamento abrangente da marca.

💡 Dica profissional: colabore com sua equipe de maneira integrada e planeje reuniões usando a Visualização de Reuniões. Acompanhe suas tarefas em uma visualização semanal com a Visualização da Linha do Tempo. E mais? Codifique suas tarefas com cores para ver rapidamente quais ainda não foram agendadas e quais estão atrasadas!

11. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva um posicionamento de produto atraente com o modelo de posicionamento de produto do ClickUp

posicionar seu produto em um mercado concorrido pode ser como tentar ser ouvido em uma festa barulhenta. O modelo de posicionamento de produto do ClickUp ajuda você a se destacar, auxiliando na definição da proposta de valor exclusiva do seu produto.

O modelo ajuda a definir seu público-alvo, mapear seus pontos fracos e destacar claramente como seu produto se diferencia. Ele também é totalmente personalizável para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe, garantindo o alinhamento entre todas as partes interessadas.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Crie listas de verificação detalhadas para acompanhar sua lista de tarefas

Visualize seu progresso usando o campo personalizado Progresso do conteúdo

Defina os pontos de venda exclusivos e os principais diferenciais do seu produto

Colabore com equipes multifuncionais para alinhar as mensagens

🔑 Ideal para: Gerentes de produto que desejam estabelecer uma estratégia de posicionamento de produto atraente.

➡️ Leia mais: O melhor software de gestão de marketing para pequenas empresas

12. Modelo de mapa perceptual do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda como seus clientes veem seu produto com o modelo de mapa perceptual do ClickUp.

O modelo de mapa perceptual do ClickUp é perfeito para visualizar como os clientes percebem sua marca em comparação com os concorrentes. Ele permite mapear os principais atributos para identificar lacunas no mercado e oportunidades de diferenciação.

O modelo é uma ferramenta essencial para profissionais de marketing que desejam compreender e influenciar as percepções dos clientes-alvo. Além disso, você pode obter uma representação visual clara da posição da sua marca para a tomada de decisões estratégicas.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Visualize e analise a percepção do consumidor para identificar o posicionamento no mercado.

Avalie como seu produto pode melhorar em comparação com os concorrentes.

Tome decisões informadas e estratégicas com insights baseados em dados.

Aprimore seus esforços de marketing compreendendo os pontos de vista dos clientes.

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing e estrategistas de marca que desejam compreender e melhorar a posição de mercado de seus produtos.

13. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atinja seus objetivos desejados com o modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp.

O planejamento estratégico muitas vezes parece um labirinto: há tantos caminhos, mas qual deles leva ao seu objetivo? O modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp serve como sua bússola. Ele ajuda você a encontrar um caminho claro da posição atual da sua empresa até o estado futuro desejado.

O modelo divide sua estratégia geral em iniciativas gerenciáveis e baseadas no tempo. Isso facilita o alinhamento e a execução eficaz das equipes. Ele também se adapta ao seu setor e à estrutura da sua equipe, garantindo que permaneça relevante e fácil de usar.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Descreva a missão, a situação atual e os objetivos futuros da sua empresa em um formato estruturado.

Utilize visualizações personalizáveis, como Roteiro Estratégico, Quadro de Progresso, Capacidade Atual e Banco de Dados de Estratégia, para visualizar o progresso e as dependências.

Atribua responsabilidades e defina prioridades para garantir a prestação de contas.

Promova uma comunicação fluida entre os departamentos para atingir os objetivos.

🔑 Ideal para: Equipes executivas e gerentes de projeto que buscam alinhar os objetivos organizacionais com planos acionáveis.

14. Modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lance novos produtos com sucesso usando o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp.

Os lançamentos de produtos podem se tornar confusos rapidamente, com equipes diferentes, cronogramas conflitantes e centenas de tarefas. O modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp ajuda as equipes a planejar e executar todas as partes de sua estratégia de entrada no mercado em um espaço de trabalho organizado.

Ele inclui grupos de tarefas pré-definidos para as principais etapas, como posicionamento, capacitação de vendas e preparação para o lançamento. Com esse modelo, você pode acompanhar facilmente os cronogramas, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso sem criar confusão adicional.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Divida sua estratégia GTM em tarefas gerenciáveis com status personalizados, como Aberto e Concluído.

Centralize todos os documentos relacionados à estratégia para facilitar o acesso e a organização.

Incentive a colaboração da equipe com atribuições de tarefas e atualizações em tempo real.

Acompanhe os principais indicadores de desempenho e o progresso com painéis personalizáveis.

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e de produtos que procuram uma ferramenta colaborativa para gerenciar lançamentos de produtos.

🧠 Curiosidade: a gestão de marcas surgiu na década de 1950! Empresas como a Procter & Gamble foram pioneiras na gestão de marcas para dar identidades distintas aos produtos, ajudando-os a se destacarem em mercados cada vez mais concorridos.

15. Modelo de acompanhamento da concorrência da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore seus concorrentes e identifique oportunidades com o modelo de acompanhamento de concorrentes do ClickUp.

O modelo de acompanhamento da concorrência da ClickUp é perfeito para monitorar o que seus concorrentes estão construindo, como estão definindo seus preços e como estão se apresentando no mercado.

Isso permite que você acompanhe aspectos importantes, como características do produto, preços, estratégias de marketing e feedback dos clientes, tudo em um único local centralizado. Ao organizar e analisar esses dados, você pode identificar tendências de mercado, descobrir novas oportunidades e tomar decisões informadas para refinar suas estratégias.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Acompanhe recursos, preços e dados de lançamento em várias categorias de produtos.

Visualize facilmente insights competitivos com análises e relatórios.

Use várias visualizações — Smartwatch, Laptop, Smartphone e Todos os produtos — para monitorar com eficácia as linhas de produtos dos seus concorrentes.

Identifique lacunas e oportunidades comparando atributos visualmente.

🔑 Ideal para: Equipes de produto e marketing que desejam reunir e organizar insights sobre os concorrentes.

➡️ Leia mais: Maximize o impacto do seu marketing com esses KPIs de reconhecimento de marca

Crie marcas mais fortes com o ClickUp

O uso de modelos para posicionamento, estratégia e gestão de marca proporciona à sua equipe uma estrutura clara, reduz a confusão e ajuda todos a permanecerem alinhados à medida que sua marca evolui.

Em vez de começar do zero, você pode usar formatos comprovados que o orientam durante o processo, permitindo ainda personalizações.

Os modelos personalizáveis de branding da ClickUp ajudam a otimizar o processo e melhorar a colaboração, oferecendo as ferramentas necessárias para criar uma estratégia de marca coesa. Com recursos poderosos, como automação de tarefas, documentos colaborativos e acompanhamento de metas, tudo o que você precisa para levar sua marca ao próximo nível está em um só lugar.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e veja os resultados por si mesmo!