Slack vs. GroupMe: qual aplicativo de mensagens é ideal para você?

Esteja você liderando um projeto, gerenciando uma equipe ou apenas tentando evitar que os chats em grupo se transformem em caos, o aplicativo de mensagens certo faz toda a diferença.

Boas notícias: não faltam ótimas opções para aumentar a produtividade e mantê-lo conectado, organizado e trabalhando de forma mais inteligente (não mais difícil).

Dito isso, nem todas as ferramentas de mensagens ou comunicação oferecem a mesma combinação de recursos e, sinceramente, talvez você nem precise de todos os recursos extras.

Ainda assim, dois nomes aparecem repetidamente quando equipes e alunos discutem sobre como se manter conectados: Slack e GroupMe.

Estamos comparando os dois lado a lado para ajudar você a determinar qual se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho.

Comparação entre Slack e GroupMe em resumo

Recurso Slack GroupMe Integrações mais de 2.000 integrações de aplicativos (Google Drive, Trello, etc.) Sem integrações importantes com outros aplicativos Gerenciamento de projetos Listas de tarefas integradas, documentos colaborativos (Canvas) Sem ferramentas de gerenciamento de tarefas Chamadas de voz/vídeo Reuniões, integrações com Zoom e Teams Chamadas de vídeo apenas através do Microsoft Teams Acesse Desktop, celular, web; acesso para convidados compatível Disponível para celular e web; suporte para SMS (apenas nos EUA) Limite de usuários Sem limite rígido; adequado para grandes organizações Até 10.000 membros por grupo

O que é o Slack?

O Slack é um aplicativo de mensagens para equipes. Ele permite que as pessoas conversem em tempo real, individualmente ou em grupos. Você pode criar canais para diferentes tópicos, projetos ou departamentos.

Ele também permite compartilhar arquivos, marcar colegas de equipe e conectar ferramentas como Google Drive ou Zoom. Você pode iniciar chamadas de voz ou vídeo sem sair do aplicativo.

O Slack tem como objetivo manter as conversas de trabalho em um só lugar para que você não precise depender de longas cadeias de e-mails ou mensagens espalhadas.

Recursos do Slack

O Slack oferece recursos que tornam a comunicação da equipe clara, organizada e fácil de gerenciar. Veja o que ele oferece:

Recurso nº 1: Canais

Canais no Slack

Agrupa conversas por equipe, projeto ou tópico. Cada canal é um espaço dedicado onde mensagens, arquivos e ferramentas relacionados ficam juntos.

Os canais públicos mantêm as informações abertas a qualquer pessoa da empresa, enquanto os canais privados restringem o acesso a membros específicos. Essa configuração facilita o acompanhamento das equipes e a integração rápida de novos membros.

Recurso nº 2: Mensagens diretas

As mensagens diretas permitem conversas privadas entre duas ou mais pessoas. Elas são úteis para atualizações rápidas, conversas paralelas ou discussões confidenciais.

Os usuários podem criar mensagens diretas em grupo para equipes menores que trabalham em estreita colaboração, sem a necessidade de um canal inteiro. Tudo fica organizado e fácil de acessar posteriormente.

Recurso nº 3: compartilhamento de arquivos

O Slack facilita o upload e o compartilhamento de documentos, planilhas, imagens, PDFs e vídeos diretamente em uma conversa. Os arquivos compartilhados em um canal ou DM permanecem conectados ao histórico de mensagens.

Os usuários podem pesquisar arquivos posteriormente por palavra-chave, tipo de arquivo ou quem os compartilhou, facilitando a localização de materiais essenciais sem precisar procurar em vários aplicativos.

Recurso nº 4: integrações

O Slack se conecta a milhares de aplicativos, como Google Drive, Zoom, Trello, Asana e Salesforce. Essas integrações trazem notificações, atualizações de projetos e novas tarefas diretamente para o Slack.

As equipes podem realizar várias tarefas, como aprovar um documento ou participar de uma reunião, sem precisar alternar entre diferentes plataformas. Isso economiza tempo e mantém os fluxos de trabalho em movimento dentro de um único espaço de trabalho.

Recurso nº 5: Huddles

O Slack Huddles oferece chats de voz e vídeo leves que podem ser iniciados instantaneamente a partir de qualquer canal ou DM. Eles funcionam bem para verificações rápidas, resolver problemas com mais rapidez ou debater ideias sem precisar marcar uma reunião formal.

As reuniões também oferecem suporte ao compartilhamento de tela, permitindo que os membros da equipe mostrem seu trabalho em tempo real e colaborem na hora.

Recurso nº 6: IA do Slack

O Slack AI oferece funcionalidades poderosas de pesquisa e resumo nos planos pagos do Slack. Os usuários podem fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas concisas com citações do histórico de conversas de sua equipe, facilitando a localização de informações e a atualização sobre os projetos.

A plataforma pode gerar automaticamente resumos de canais e longas conversas, fornecendo uma visão geral rápida das discussões sem precisar ler todas as mensagens.

Preços do Slack:

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 8,75 por usuário, por mês, com cobrança anual

Negócios : US$ 15 por usuário, por mês, com cobrança anual

Empresa: Preços personalizados

👀 Você sabia? Estudos revelam que a solidão está se tornando um fator importante que afeta o engajamento e o desempenho dos funcionários — e agora é reconhecida como um risco real para os negócios. Grande parte do problema? Equipes que dependem exclusivamente de e-mails e aplicativos de bate-papo, que dispersam as conversas e limitam a interação significativa. É por isso que escolher a ferramenta de comunicação certa é importante. Quanto mais conectada sua equipe se sentir, melhor ela colaborará, apoiará uns aos outros e permanecerá engajada.

O que é o GroupMe?

O GroupMe é uma ferramenta de bate-papo da Microsoft para bate-papos casuais em grupo. Ele permite que as pessoas enviem textos, imagens, vídeos e GIFs em grupos privados. Você também pode enviar mensagens diretas para conversas individuais.

Funciona com Wi-Fi, dados móveis ou até mesmo SMS. Pessoas que não têm o aplicativo também podem participar e conversar por meio de mensagens de texto normais.

O GroupMe se concentra em manter a comunicação em grupo simples. Ele foi criado para estudantes, amigos, famílias, clubes e pequenas equipes que desejam uma maneira fácil de manter contato sem recursos extras.

Recursos do GroupMe

O GroupMe mantém a comunicação em grupo simples e fácil de usar. Veja o que ele oferece:

Recurso nº 1: bate-papos em grupo

Você pode criar grupos privados para amigos, familiares, clubes ou equipes. Cada grupo funciona como uma sala de bate-papo própria, onde as pessoas podem enviar mensagens de texto, compartilhar mídia e reagir às mensagens.

Não há limite para quantos grupos você pode criar, então você pode manter diferentes partes da sua vida separadas.

Recurso nº 2: Mensagens diretas

O GroupMe permite enviar mensagens privadas para indivíduos. É útil quando você precisa ter uma conversa rápida ou compartilhar algo que não deseja que todo o grupo veja.

As mensagens diretas funcionam como bate-papos em grupo, mas ficam entre você e outra pessoa.

Recurso nº 3. Suporte para SMS

O GroupMe funciona mesmo que alguém não tenha o aplicativo. As pessoas podem entrar e conversar por meio de mensagens de texto normais.

Isso facilita a inclusão de todos, independentemente de terem um smartphone, um telefone básico ou simplesmente preferirem usar SMS.

Recurso nº 4: compartilhamento de mídia

Você pode enviar fotos, vídeos e GIFs diretamente para qualquer chat ou criar enquetes para saber rapidamente a opinião de todos sobre os planos. A mídia aparece na conversa, facilitando o compartilhamento de momentos, atualizações ou detalhes de eventos.

Tudo fica vinculado ao histórico do chat, para que você possa voltar e encontrar arquivos compartilhados quando necessário.

Recurso nº 5: Notificações personalizadas

O GroupMe oferece controle sobre suas notificações. Você pode silenciar grupos específicos, desativar alertas durante horários de pico ou personalizar sons para diferentes bate-papos.

Ele ajuda você a se manter conectado sem se sentir sobrecarregado por notificações constantes.

Preços do GroupMe

Gratuito para sempre

o GroupMe é gratuito. Você pode baixar o aplicativo no iOS, Android ou usá-lo na web sem nenhuma taxa de assinatura. Tarifas padrão de mensagens de texto da sua operadora podem ser aplicadas se você estiver usando SMS para enviar ou receber mensagens

O aplicativo também oferece compras opcionais, como pacotes de emojis, que variam de US$ 0,99 a US$ 1,99. Não há níveis premium ou atualizações pagas — apenas os recursos básicos disponíveis para todos os usuários.

Slack vs. GroupMe: comparação de recursos

Como vimos, tanto o Slack quanto o GroupMe são aplicativos de mensagens, mas com finalidades distintas. O Slack foi desenvolvido para comunicação no local de trabalho, com mais ferramentas para projetos e colaboração. O GroupMe se concentra em bate-papos em grupo simples para uso casual.

Recurso Slack GroupMe Bônus: ClickUp Mensagens Mensagens em tempo real em canais e mensagens diretas Bate-papos em grupo e mensagens diretas Bate-papo em tempo real, comentários em threads sobre tarefas e documentos para discussões contextuais em equipe Chamadas de voz/vídeo Huddles para bate-papos rápidos por áudio ou vídeo. Integra-se com o Zoom e o Teams Chamadas de vídeo individuais e em grupo através do Microsoft Teams Chamadas de áudio e vídeo instantâneas dentro dos chats; integra-se com o Zoom, Google Meet e outras plataformas de vídeo Compartilhamento de arquivos Compartilhe documentos, imagens e outros arquivos diretamente nos chats Compartilhe fotos, vídeos e GIFs em bate-papos em grupo e mensagens diretas Adicione arquivos e mencione tarefas ou pessoas diretamente nos chats; compartilhe com suporte para Google Drive, Dropbox e mais integrações Recursos de IA IA do Slack para pesquisa em bate-papos, resumos de threads e recapitulações de canais; integração com o Agentforce Microsoft Copilot para funcionalidades básicas de pesquisa ClickUp Brain totalmente integrado ao chat, tarefas, documentos, quadros brancos e muito mais; agentes de IA para tarefas e fluxos de trabalho específicos Integrações Conecta-se a mais de 2.000 aplicativos, como Google Drive, Trello e Salesforce Limitado a recursos básicos, sem integrações importantes com outros aplicativos mais de 1.000 integrações, incluindo Slack, Google Drive, GitHub, Zoom e muito mais Gerenciamento de projetos Ferramentas integradas, como Listas para tarefas e Canvas para documentos colaborativos Planejamento básico de eventos dentro de grupos, sem ferramentas de gerenciamento de tarefas Gerenciamento avançado de tarefas, documentos, quadros brancos, metas, automações e muito mais Personalização Notificações, fluxos de trabalho e temas personalizáveis Notificações personalizáveis e configurações de grupo; temas limitados Fluxos de trabalho, status, visualizações, automações e painéis altamente personalizáveis Acesse Desktop, celular e web. Suporta acesso de convidados para usuários externos Disponível para dispositivos móveis e web. Suporte a SMS para usuários sem smartphones (apenas nos EUA) Desktop, celular e web. Opções de compartilhamento público e para convidados Limite de usuários Sem limites rígidos; funciona para equipes pequenas ou grandes empresas Até 10.000 membros por grupo Sem limite rígido de usuários; escalável para equipes de todos os tamanhos Custo Plano gratuito disponível; planos pagos oferecem mais recursos e integrações com aplicativos Gratuito; sem versões pagas Plano gratuito disponível; planos pagos desbloqueiam recursos avançados e integrações

Agora, vamos comparar em detalhes os recursos padrão, mas essenciais, do Slack e do GroupMe e ver como eles funcionam.

Recurso nº 1: Mensagens (mensagens em grupo e diretas)

O Slack foi projetado para o trabalho. Ele usa canais para organizar conversas por equipe, projeto ou tópico. Também oferece suporte a respostas em threads, para que as pessoas possam responder a mensagens específicas sem sobrecarregar o chat principal. Mensagens diretas estão disponíveis para chats privados entre indivíduos ou pequenos grupos. Você pode pesquisar todas as mensagens e arquivos com facilidade.

O GroupMe foi criado para bate-papos casuais em grupo. Você cria um grupo, convida pessoas e começa a conversar. Também estão disponíveis mensagens diretas para conversas privadas. O GroupMe é compatível com SMS, permitindo que os usuários participem de conversas mesmo sem baixar o aplicativo.

🏆 Vencedor: Slack Ambos os aplicativos lidam bem com mensagens, mas o Slack oferece mais maneiras de manter as conversas organizadas e fáceis de gerenciar, especialmente quando o número de mensagens aumenta.

Recurso nº 2: compartilhamento de mídia e arquivos

Compartilhar arquivos no Slack é como uma extensão do trabalho. Você pode inserir um documento, vincular um arquivo do Google Drive ou compartilhar um vídeo, tudo isso no meio de uma conversa.

Tudo o que você envia é armazenado no chat e pode ser pesquisado quando necessário. Isso é importante quando as equipes dependem dos mesmos arquivos repetidamente.

O GroupMe se limita ao básico. Você pode enviar uma foto, um vídeo rápido ou um meme. É isso. Funciona bem para atualizações casuais — fotos de viagens, convites para eventos, links de músicas —, mas não muito mais do que isso.

🏆 Vencedor: Slack Se você está apenas tendo uma conversa casual, o GroupMe é ideal. Se arquivos fazem parte do seu trabalho, o Slack é mais adequado.

Recurso nº 3: chamadas de voz e vídeo

O Slack oferece Huddles — chamadas rápidas e informais que podem ser iniciadas a partir de qualquer canal ou mensagem direta. Você pode ativar o vídeo, compartilhar sua tela e convidar outras pessoas para participar.

Os Huddles são projetados para conversas espontâneas, sem a necessidade de agendar uma reunião. Nos planos gratuitos, os Huddles são limitados a dois participantes; os planos pagos permitem até 50 participantes.

O GroupMe se integra ao Microsoft Teams para oferecer o recurso de chamadas. Você pode iniciar uma videochamada diretamente de um chat em grupo ou agendar uma como parte de um evento. Essa configuração é útil para reuniões maiores e planejadas. O GroupMe suporta chamadas com até 100 participantes.

🏆 Vencedor: Empate! Ambos os aplicativos oferecem opções de chamada, e você deve escolher o que melhor se adapta às suas necessidades. O Huddles do Slack é mais adequado para discussões rápidas e improvisadas, enquanto a integração do GroupMe com o Teams é voltada para reuniões em grupo agendadas com um grande número de participantes.

Slack vs. GroupMe no Reddit

Navegamos pelo Reddit para ver como as pessoas comparam o Slack e o GroupMe. Em vários tópicos, os usuários compartilharam razões claras pelas quais uma ferramenta pode funcionar melhor do que a outra, especialmente quando se trata de comunicação em grupo.

Muitos usuários afirmaram que o Slack lida com grupos maiores ou mais organizados de maneira mais eficaz.

O Slack pode exibir 16 linhas de texto, uma imagem e um gfycat no mesmo espaço em que o GroupMe só consegue exibir duas imagens e uma linha de texto.

O Slack pode exibir 16 linhas de texto, uma imagem e um gfycat no mesmo espaço em que o GroupMe exibe apenas duas imagens e uma linha de texto.

Os usuários também elogiaram a forma como o Slack mantém as conversas separadas:

Vários canais por grupo, permitindo que tenhamos um canal para tudo o que precisamos sem dificultar a alternância entre canais. O GroupMe mescla todos os canais e bate-papos de cada grupo.

Vários canais por grupo, permitindo que tenhamos um canal para tudo o que precisamos sem dificultar a alternância entre canais. O GroupMe mescla todos os canais e bate-papos de cada grupo.

Dito isso, o GroupMe ainda funciona bem para comunicações simples.

GroupMe. Funciona para nós.

GroupMe. Funciona para nós.

Os usuários do Reddit parecem concordar: se o seu grupo precisa de estrutura e recursos voltados para negócios, o Slack é a melhor opção. Se você só quer manter contato sem muita configuração, o GroupMe dá conta do recado.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Slack e ao GroupMe

Claro, o Slack e o GroupMe fazem o trabalho, mas e se você precisar de mais do que apenas mensagens e mídia?

Talvez você esteja cansado de alternar entre aplicativos apenas para acompanhar tarefas, compartilhar atualizações ou manter as conversas organizadas. Talvez você queira uma ferramenta em que bate-papos, documentos e prazos realmente funcionem juntos. É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho. Ele combina tarefas, bate-papos, documentos e metas em um só lugar para que sua equipe possa manter o foco sem precisar alternar entre ferramentas. Seja qual for o uso, o ClickUp oferece tudo o que você precisa em uma única tela.

Sem confusão. Sem silos. Apenas um espaço de trabalho onde tudo se conecta — mensagens levam a ações, documentos dão suporte a tarefas e metas permanecem visíveis. Se o Slack e o GroupMe parecem limitados, o ClickUp é a atualização que você não sabia que precisava.

📮 ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem do e-mail e do chat como principais formas de comunicação em equipe. Isso muitas vezes espalha informações importantes por ferramentas separadas, tornando mais difícil para as equipes se manterem alinhadas e trabalharem com eficiência. O ClickUp reúne tudo em um só lugar — conversas encadeadas, mensagens, comentários, tarefas e documentos — para facilitar a colaboração em equipe.

Vamos dar uma olhada nos principais recursos do ClickUp que o tornam uma opção melhor do que o Slack e o GroupMe.

Vantagem nº 1 do ClickUp: mantenha as conversas em um só lugar com o ClickUp Chat

Mantenha todos os seus projetos e conversas em um só lugar com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat reúne suas conversas e seu trabalho em um só lugar.

Discuta um projeto no Chat e, com um único clique, transforme qualquer mensagem em uma tarefa. Chega de copiar notas ou perder o contexto — tudo fica vinculado e organizado.

Precisa acompanhar uma longa conversa? A IA do ClickUp pode resumir discussões, destacar pontos importantes e até sugerir ações a serem tomadas. É como ter um assistente que mantém você informado sem bagunça.

O ClickUp Chat oferece suporte a canais para discussões em toda a equipe e mensagens diretas para conversas privadas. Você também pode iniciar chamadas de voz ou vídeo diretamente do chat, tornando a colaboração em tempo real perfeita.

Ao integrar o chat com tarefas, documentos e metas, o ClickUp garante que sua comunicação esteja sempre conectada ao seu trabalho. Não se trata apenas de conversar, mas de realizar tarefas.

Crie itens de ação instantaneamente e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a si mesmo com os comentários atribuídos do ClickUp

Os comentários atribuídos do ClickUp garantem que nada se perca no meio da confusão. Em vez de deixar uma nota e esperar que alguém dê continuidade, você pode atribuir qualquer comentário a um membro da equipe e transformá-lo em uma tarefa clara e rastreável.

O comentário aparece na fila de trabalho e permanece lá até ser marcado como resolvido. Isso significa que não há suposições, lembretes nem detalhes perdidos. Todos sabem o que precisam fazer e quando.

Comentários atribuídos funcionam em tarefas, documentos e chats. Assim, quer você esteja dando feedback sobre um documento ou chamando a atenção para algo em um tópico, você pode garantir que isso seja feito.

É uma maneira simples de manter o trabalho em andamento e as conversas produtivas, especialmente quando as equipes estão lidando com várias prioridades.

Vantagem nº 3 do ClickUp: faça mais com as tarefas do ClickUp

Automatize, priorize e mantenha o trabalho em andamento com as tarefas do ClickUp

As tarefas do ClickUp são onde o trabalho começa. Esteja você acompanhando uma solução rápida ou gerenciando um grande projeto, as tarefas permitem atribuir responsáveis, definir prazos, adicionar contexto com campos personalizados e delinear cada etapa do processo.

Você pode dividir projetos grandes em subtarefas, adicionar listas de verificação e criar dependências para mostrar o que precisa ser feito primeiro. Tudo fica conectado, para que sua equipe sempre saiba o que fazer a seguir.

Cada tarefa tem espaço para comentários, arquivos, links e atualizações. Você não precisa alternar para outras ferramentas ou vasculhar bate-papos — tudo fica em um só lugar.

As tarefas do ClickUp oferecem controle sem adicionar complexidade. É a base que mantém as equipes organizadas, alinhadas e avançando.

Vantagem nº 4 do ClickUp: trabalhe de forma mais inteligente com um espaço de trabalho alimentado por IA

O ClickUp Brain é um assistente de IA holístico que permeia todos os aspectos do seu trabalho no ClickUp. Ele foi projetado não apenas para analisar o trabalho existente, mas também para ajudar ativamente a criá-lo e gerenciá-lo.

Pergunte ao ClickUp Brain e receba atualizações em tempo real, documentos e ações de tarefas

O ClickUp Brain não apenas facilita as conversas, mas também ajuda ativamente você a realizar seu trabalho. Você pode fazer perguntas sobre projetos, solicitar resumos ou até mesmo criar tarefas diretamente no chat.

Precisa encontrar um documento, atualizar uma tarefa ou obter rapidamente o status de um projeto? Basta perguntar ao ClickUp Brain no seu chat, e ele fornecerá respostas instantâneas e práticas de todo o seu espaço de trabalho — sem precisar alternar entre abas ou procurar em threads.

Gerenciar tarefas é igualmente fácil com os recursos de nível empresarial do ClickUp Brain. Você pode criar, atualizar ou encontrar tarefas usando linguagem natural — basta digitar o que você precisa.

Quer atribuir uma tarefa, definir uma data de vencimento ou verificar o andamento? O ClickUp Brain cuida disso em segundos, mantendo sua equipe alinhada e os projetos em andamento. Ele ainda ajuda você a priorizar o trabalho e identificar obstáculos.

Vai participar de uma reunião? Deixe que o ClickUp AI Notetaker grave e transcreva para você, com resumos rápidos e sugestões de tarefas para acompanhar.

Além disso, você pode usar os Agentes Autopilot no ClickUp para encontrar respostas, criar conteúdo ou automatizar fluxos de trabalho repetitivos e demorados.

Para equipes acostumadas a lidar com várias ferramentas, como o Slack, o ClickUp Brain reúne tudo em um só lugar, exatamente onde você precisa. O resultado? Decisões mais rápidas, menos erros e um fluxo de trabalho verdadeiramente conectado.

Digite/Clickup novo para criar rapidamente uma nova tarefa, diretamente do seu feed do Slack

Com um chat integrado poderoso, colaboração em tempo real e comentários específicos para cada tarefa, o ClickUp elimina a necessidade de um aplicativo separado como o Slack. Em vez de ficar alternando entre ferramentas especializadas, as equipes podem se comunicar, gerenciar projetos e automatizar fluxos de trabalho, tudo em um só lugar.

E se sua equipe ainda usa o Slack, o ClickUp se integra perfeitamente ao Slack, para que você possa centralizar gradualmente seu trabalho sem perder nada. Pense nisso como seu hub de trabalho completo — com chat incluído.

ClickUp: a melhor maneira de conversar, colaborar e realizar o trabalho

O Slack e o GroupMe têm seus pontos fortes, mas se você está procurando uma ferramenta com recursos robustos para lidar com bate-papos em tempo real, gerenciamento de tarefas, documentos e muito mais, o ClickUp faz tudo isso.

É mais do que apenas mensagens. É a base da sua equipe para um trabalho organizado, conectado e produtivo.

Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp e reúna suas conversas, projetos e metas em um só lugar.