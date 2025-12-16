As 10 melhores alternativas ao Proton Calendar para um agendamento seguro e eficiente

O Proton Calendar é uma boa opção para usuários que valorizam a privacidade. Ele possui criptografia de ponta a ponta, é livre de anúncios e não rastreia dados. Ele lida com tarefas essenciais, como agendamento de eventos, reuniões recorrentes e acesso móvel com facilidade.

No entanto, seus recursos podem parecer um pouco limitados se você estiver procurando integrações mais profundas, vinculação de tarefas ou ferramentas de colaboração robustas. Se o seu fluxo de trabalho exige mais flexibilidade e coordenação perfeita, o Proton Calendar pode não atender a todas as suas necessidades.

É aí que entram as alternativas ao Proton Calendar. Neste artigo, exploraremos as principais opções que oferecem recursos mais dinâmicos, integrações mais robustas e melhor suporte para colaboração em tempo real, para que você possa encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de produtividade.

As melhores alternativas ao Proton Calendar em resumo

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Agendamento de tarefas com recurso de arrastar e soltar, eventos recorrentes, visualizações compartilhadas pela equipe Gerenciamento de projetos completo com integração de calendário para equipes de todos os tamanhos Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Google Calendar Integração com o Google Meet, anexos de arquivos do Drive, calendários compartilhados Agendamento dentro do ecossistema Google Workspace para indivíduos e freelancers Os planos gratuitos e pagos começam em US$ 8,40 por mês por usuário. Calendário do Microsoft Outlook Agendamento centralizado de eventos, calendários compartilhados da equipe, categorias codificadas por cores Empresas e profissionais que utilizam o Microsoft 365 Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 9,99/mês/usuário Fantastical Entrada de linguagem natural, previsões meteorológicas no aplicativo, conjuntos de calendários inteligentes Pessoas que usam produtos Apple e preferem entrada de linguagem natural e design inteligente Os planos gratuitos e pagos começam em US$ 4,75/mês/usuário, cobrados anualmente. Apple Calendar Sincronização do iCloud entre dispositivos Apple, calendários compartilhados, alertas baseados em localização Calendário integrado com integração nativa da Apple para indivíduos e empreendedores individuais. Gratuito Zoho Calendar Compartilhamento público/privado, várias visualizações de calendário, integração com o Zoom/Zoho Meeting Gerenciamento de eventos para usuários do aplicativo Zoho em pequenas e médias empresas Gratuito Amie Calendário e tarefas lado a lado, hábitos recorrentes, agendamento de tarefas com IA Planejamento minimalista que combina tarefas, e-mail e agendamento para equipes pequenas Os planos pagos começam em US$ 20/mês/usuário, cobrados anualmente. Any. do Planejamento de tarefas com recurso de arrastar e soltar, entrada de voz, sugestões de agendamento com tecnologia de IA Planejamento diário de tarefas e sincronização entre plataformas para indivíduos e pequenas equipes. Pessoal: Grátis. Planos pagos a partir de US$ 7,99/mês/usuário. Teamup Calendar 11 visualizações de calendário, subcalendários codificados por cores, 9 níveis de permissão de usuário, reserva de recursos integrada Gerenciamento de agendas e recursos compartilhados para equipes de pequeno a médio porte Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 12/mês Business Calendar 2 Visualização mensal flexível, eventos recorrentes avançados, anexos de arquivos/fotos Personalização profunda do calendário e controle de tarefas para indivíduos e pequenas equipes. Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,99.

O que você deve procurar nas alternativas ao Proton Calendar?

Analisar os recursos que melhoram o agendamento pessoal e profissional é fundamental ao comparar alternativas ao Proton Calendar. Os principais fatores a serem considerados são:

Recursos de integração: procure uma boa alternativa ao Proton Calendar que possa se conectar a outros produtos e serviços, incluindo sistemas de e-mail, gerenciamento de tarefas e aplicativos de conferência.

Recursos de colaboração: selecione calendários que oferecem acesso compartilhado, permitindo que as equipes planejem rapidamente os próximos eventos, visualizem a disponibilidade e gerenciem as agendas do grupo.

Interface e experiência do usuário: escolha alternativas ao Proton Calendar que ofereçam uma interface intuitiva e personalizável, com eventos codificados por cores e visualizações flexíveis para melhorar consideravelmente a usabilidade e a organização.

Acessibilidade entre plataformas: certifique-se de que a alternativa ao Proton Calendar permite a sincronização entre vários dispositivos e sistemas operacionais, garantindo acesso consistente à sua agenda.

Privacidade e segurança: procure uma ferramenta de calendário que seja completa em termos de privacidade e segurança. Embora o Proton Calendar enfatize a criptografia de ponta a ponta, é importante avaliar as medidas de segurança de outras soluções para proteger dados confidenciais.

📮 ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem principalmente da IA para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ser porque as ferramentas são restritas a calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seu e-mail ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?” O ClickUp Brain pesquisará em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

As 10 melhores alternativas ao Proton Calendar

Embora o Proton Calendar tenha recursos de privacidade robustos, os usuários que buscam maior eficiência e integração podem considerar alternativas. As melhores alternativas ao Proton Calendar se adaptam a várias ferramentas de gerenciamento de projetos e necessidades de agendamento.

1. ClickUp (a melhor ferramenta completa de gerenciamento de projetos com integração de calendário)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos com integração intuitiva ao calendário. É uma alternativa perfeita para indivíduos e equipes que desejam otimizar seu trabalho.

Edite rapidamente tarefas no ClickUp Calendar para simplificar o gerenciamento de tarefas

O ClickUp Calendar é uma ferramenta com inteligência artificial que simplifica o agendamento e o gerenciamento de tarefas.

O calendário com inteligência artificial do ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de agendamento — é um espaço de trabalho inteligente e integrado que combina automação avançada, gerenciamento de reuniões e recursos de produtividade para ajudar você e sua equipe a se manterem organizados e eficientes.

Ele combina tarefas e eventos em uma única visualização e oferece bloqueio automático de tempo e lembretes de reuniões. O ClickUp AI integrado planeja sua agenda perfeita com base em suas tarefas, eventos e objetivos.

Desde o agendamento automático de tarefas até a definição de novos compromissos, o ClickUp Calendar facilita a priorização. Ele também sincroniza com calendários externos, como o Google Calendar e o Outlook.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o ClickUp Calendar:

A visualização do calendário do ClickUp facilita a visualização da sua carga de trabalho, integrando perfeitamente tarefas, lembretes e reuniões recorrentes em um hub centralizado.

Seja para organizar sua agenda ou reservar tempo para trabalhos mais complexos, ele organiza tudo de maneira elegante com opções codificadas por cores e colaboração em tempo real, garantindo que toda a sua agenda trabalhe a seu favor, e não contra você.

Acompanhe facilmente eventos e prazos usando a visualização do calendário do ClickUp

Os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp combinam agendamento com ação. Tudo o que você precisa, desde ganhos rápidos até projetos de longo prazo, está reunido em um único aplicativo.

Diferentemente das ferramentas de calendário tradicionais, o ClickUp Tasks permite vincular eventos diretamente a tarefas, atribuir responsáveis, adicionar subtarefas, definir dependências e acompanhar o progresso — tudo na mesma página. Isso significa que você não precisa alternar entre aplicativos nem perder prazos devido a ferramentas desarticuladas.

Vincule tarefas diretamente ao seu calendário com o ClickUp Tasks

Os modelos de agendamento pré-construídos do ClickUp ajudam você a começar rapidamente. Esses modelos de calendário e agendamento têm formatos padronizados que economizam tempo e minimizam a incerteza. Além disso, você pode personalizá-los de acordo com os processos específicos da sua equipe, tornando os eventos recorrentes muito mais fáceis de gerenciar.

Obtenha um modelo gratuito Organize agendas de maneira descomplicada com o modelo de planejador de calendário do ClickUp.

Por exemplo, o modelo de planejador de calendário ClickUp ajuda indivíduos e equipes a gerenciar e monitorar eventos, atividades e tarefas em uma plataforma unificada.

Ele permite que você personalize os status, campos e visualizações do calendário para atender às suas necessidades, melhorando a organização e a produtividade.

O ClickUp Brain adiciona funcionalidades sofisticadas às tarefas diárias. Ele produz descrições de tarefas, resume notas de reuniões, automatiza lembretes e prevê prazos com base na carga de trabalho atual e na complexidade do projeto.

Suas funcionalidades de calendário com IA são especialmente úteis para equipes com ritmo acelerado. Você pode pesquisar e fazer perguntas sobre sua agenda, enviar links de agendamento e participar de chamadas, tudo a partir do Calendário.

Você também pode usar o ClickUp Brain para criar agendas semanais com base em suas tarefas. Aqui está um exemplo: ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie visualmente as tarefas arrastando-as e soltando-as em dias, semanas ou meses.

Defina regras recorrentes flexíveis para automatizar o agendamento de tarefas repetitivas.

Compartilhe calendários com sua equipe para coordenar agendas.

Conecte o ClickUp ao Google Calendar, Outlook e muito mais

Use IA para gerar automaticamente agendas de reuniões, resumir notas, redigir acompanhamentos ou até mesmo ajudá-lo a planejar sua semana com base na carga de trabalho e nas prioridades.

Limitações do ClickUp

Devido aos seus muitos recursos, os novos usuários podem levar algum tempo para entender todas as possibilidades da plataforma.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp? Heath Hayden diz:

Consegui colaborar com outros membros da minha equipe usando a função de calendário para mostrar a programação e o planejamento de um grande evento. Todos nós pudemos arrastar e soltar eventos no calendário com base nas necessidades da equipe de liderança. É incrivelmente fácil de usar entre os membros da equipe.

Consegui colaborar com outros membros da minha equipe usando a função de calendário para mostrar a programação e o planejamento de um grande evento. Todos nós pudemos arrastar e soltar eventos no calendário com base nas necessidades da equipe de liderança. É incrivelmente fácil de usar entre os membros da equipe.

🌟 Bônus: Automatize o agendamento e o gerenciamento do calendário com os agentes de IA do ClickUp. Esses auxiliares úteis podem automatizar atualizações de rotina, lembretes e relatórios, liberando você do rastreamento manual e das verificações de status. Veja como você pode aproveitar os agentes pré-construídos e personalizados: Relatórios diários ou semanais automatizados: configure agentes pré-construídos para publicar resumos diários ou semanais de tarefas, prazos e progresso no espaço, pasta ou lista de sua escolha. Isso mantém todos atualizados sobre os cronogramas sem esforço manual.

Lembretes e atualizações de status: configure agentes personalizados para acionar lembretes ou comentários quando as datas de vencimento se aproximarem, as tarefas estiverem atrasadas ou as prioridades mudarem, garantindo que nada passe despercebido.

Ações de agendamento inteligente: os agentes podem ser configurados para criar, atualizar ou mover tarefas com base nas alterações em seu calendário ou fluxo de trabalho, ajudando você a se adaptar às mudanças de prioridades em tempo real.

Respondendo a perguntas sobre agendamento: Implante um Agente de Respostas em um canal de bate-papo para responder instantaneamente a perguntas como “O que vence hoje?” ou “Quem está disponível para uma reunião?” pesquisando os dados do seu espaço de trabalho. Aprenda a criar seu primeiro agente hoje mesmo:

2. Google Calendar (ideal para agendar dentro do ecossistema Google Workspace)

via Google

O Google Calendar é uma ferramenta de agendamento amplamente adotada, conhecida por sua sincronização fácil com outros produtos do Google.

Os usuários criam rapidamente novos eventos no Google Calendar, garantindo que todos os seus calendários permaneçam atualizados em todos os dispositivos. A visualização do calendário é altamente flexível, permitindo que os usuários consolidem eventos pessoais e profissionais de vários calendários integrados, incluindo aqueles de outras plataformas.

Além do agendamento básico, o Google Calendar oferece recursos como a adição automática de eventos do Gmail, como reservas de voos e hotéis, diretamente ao seu calendário. É uma solução lógica e sem complicações para quem usa os serviços do Google.

Melhores recursos do Google Calendar

Integre-se ao Google Meet para videoconferências otimizadas e anexe arquivos do Google Drive aos eventos.

Receba lembretes automáticos de eventos por e-mail ou notificações no celular.

Ofereça tipos de eventos distintos, incluindo “Tempo de concentração” e “Fora do escritório”, para um melhor gerenciamento do tempo.

Compartilhe calendários com familiares ou colegas, permitindo a coordenação e mantendo todos em sintonia.

Acesse sua agenda em todos os dispositivos, incluindo seu celular Android.

Limitações do Google Calendar

Ele não oferece recursos avançados de gerenciamento de projetos , como dependências de tarefas ou acompanhamento da carga de trabalho.

A personalização é limitada em comparação com ferramentas focadas em fluxos de trabalho de produtividade.

Preços do Google Calendar

Gratuito

Business Starter: US$ 8,40 por mês por usuário

Business Standard: US$ 16,80/mês por usuário

Business Plus: US$ 26,40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Calendar?

Uma avaliação da Capterra diz:

O código de cores do Google Calendar é fantástico! Ao usar cores diferentes para tarefas, compromissos e eventos, posso ver rapidamente quais são as prioridades do meu dia. Também tenho calendários separados para necessidades pessoais e profissionais. É fácil separá-los quando preciso isolar informações.

O código de cores do Google Calendar é fantástico! Ao usar cores diferentes para tarefas, compromissos e eventos, posso ver rapidamente quais são as prioridades do meu dia. Também tenho calendários separados para necessidades pessoais e profissionais. É fácil separá-los quando preciso isolar informações.

3. Calendário do Microsoft Outlook (ideal para profissionais que utilizam o Microsoft 365)

via Microsoft

O Microsoft Outlook Calendar é uma ferramenta de agendamento confiável e pronta para uso corporativo para o Microsoft Outlook e o Microsoft 365. Ele permite que os usuários agendem reuniões, compromissos e atividades de forma sistemática, sincronizando tudo entre os dispositivos.

Sua integração com o Microsoft Teams, Word, Excel e OneDrive o torna extremamente valioso para profissionais do ecossistema Microsoft. Você pode enviar convites, verificar a disponibilidade da equipe e iniciar reuniões online diretamente da sua visualização do calendário.

Para gerenciamento de tarefas, ele se integra ao Microsoft To Do, permitindo que os usuários criem, gerenciem e até mesmo arrastem tarefas diretamente para o calendário para reservar tempo para a conclusão.

Melhores recursos do Microsoft Outlook Calendar

Agende reuniões, defina lembretes e gerencie eventos a partir de um calendário centralizado.

Organize reuniões com funcionalidades integradas de reserva de salas e recursos.

Compartilhe calendários com colegas ou equipes para coordenar a disponibilidade e planejar projetos.

Use categorias codificadas por cores para organizar e distinguir visualmente os eventos.

Acesse todo o seu calendário offline, proporcionando flexibilidade quando não houver conexão com a internet disponível.

Limitações do Microsoft Outlook Calendar

A interface web e os aplicativos móveis podem, por vezes, ser menos intuitivos para agendamentos simples e de uso pessoal em comparação com aplicativos de calendário independentes.

Recursos avançados, como automação ou análises detalhadas, estão disponíveis apenas nos planos pagos.

Preços do Microsoft Outlook Calendar

Gratuito

Microsoft 365 Personal: US$ 9,99/mês por usuário

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês por usuário

Microsoft 365 Premium: US$ 19,99/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Outlook Calendar

G2: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.300 avaliações)

🔎 Você sabia? A ideia de adicionar um dia bissexto a cada quatro anos remonta a cerca de 300 a.C. Esse método sincroniza nosso calendário com a órbita da Terra ao redor do Sol, o que explica os 0,2422 dias adicionais em cada ano solar.

4. Fantastical (o melhor aplicativo de calendário voltado para a Apple, com entrada de linguagem natural e design inteligente)

via Fantastical

Integrado ao ecossistema da Apple, o Fantastical é conhecido por seu design intuitivo e processamento de linguagem natural, que permitem aos usuários criar eventos sem esforço e proporcionam uma experiência coesa em todos os dispositivos.

Ele suporta várias contas de calendário, incluindo iCloud, Google e Microsoft Exchange, consolidando todos os seus calendários em um só lugar. Ferramentas como “Aberturas” e “Propostas de Reunião” facilitam a busca de horários mutuamente convenientes com contatos externos.

Os recursos do aplicativo incluem uma visualização detalhada do calendário mensal, a capacidade de anexar arquivos a eventos e integração com outros aplicativos, como o Todoist, para gerenciamento de tarefas.

A melhor parte é que, embora inicialmente estivesse disponível apenas para Apple, agora também há uma versão para desktop Windows.

Melhores recursos do Fantastical

Crie novos eventos usando entradas em linguagem natural, simplificando o processo de agendamento.

Acesse as previsões meteorológicas dentro do aplicativo para planejar seus eventos de acordo com o clima.

Agrupe calendários em conjuntos que mudam automaticamente com base na localização ou atividade.

Proponha vários horários de reunião aos participantes para agilizar o consenso sobre o agendamento.

Visualize e gerencie tarefas do Google Tasks, Microsoft 365 e muito mais.

Limitações do Fantastical

Não há aplicativo para Android, o que limita a usabilidade para usuários fora dos ecossistemas Apple e Windows.

Os recursos premium exigem uma assinatura paga, o que pode ser caro para usuários ocasionais.

Preços Fantastical

Gratuito

Para pessoas físicas: 6,99/mês

Para famílias de até 5 pessoas: US$ 10,49/mês

Para equipes: US$ 6,99/mês por usuário

Avaliações e comentários fantásticos

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

5. Apple Calendar (o melhor calendário integrado para integração nativa com a Apple)

via Apple

O Apple Calendar oferece uma maneira simples e eficiente de gerenciar sua agenda, totalmente integrado aos dispositivos macOS e iOS. Sua simplicidade e sincronização perfeita o tornam uma escolha confiável para os entusiastas da Apple.

O aplicativo permite que os usuários criem calendários separados para trabalho, uso pessoal e outras categorias, possibilitando um agendamento organizado. Além disso, ele se integra a outros serviços, como o Siri, para agendamento controlado por voz, e fornece notificações para eventos futuros, garantindo que você fique informado sobre datas importantes.

Melhores recursos do Apple Calendar

Sincronize todos os seus dispositivos Apple usando o iCloud, garantindo que seu calendário esteja sempre atualizado.

Compartilhe calendários com outras pessoas para coordenar agendas familiares ou de equipe.

Crie calendários separados para trabalho, pessoal e outras categorias para organizar seus eventos de forma eficaz.

Integre eventos e prazos de tarefas do aplicativo Reminders nativo.

Receba alertas baseados em localização com estimativas de tempo de viagem integradas.

Limitações do Apple Calendar

Faltam recursos avançados de produtividade, como gerenciamento de tarefas ou automação do fluxo de trabalho.

Está disponível apenas em dispositivos Apple.

Preços do Apple Calendar

Gratuito

Avaliações e comentários do Apple Calendar

G2: 4,1/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apple Calendar do ?

Uma avaliação do G2 diz:

Ele interage nativamente com o meu Mac quando preciso salvar compromissos de e-mails ou mensagens. As notificações no meu Mac com opções para interagir sem abrir o aplicativo também são um ótimo recurso.

Ele interage nativamente com o meu Mac quando preciso salvar compromissos de e-mails ou mensagens. As notificações no meu Mac com opções para interagir sem abrir o aplicativo também são um ótimo recurso.

6. Zoho Calendar (o melhor calendário gratuito para usuários do aplicativo Zoho)

via Zoho

O Zoho Calendar é um aplicativo de agendamento simples e fácil de usar para empresas, que permite que equipes organizem eventos, compartilhem calendários e colaborem entre departamentos. Como parte do ecossistema de produtividade da Zoho, ele funciona de maneira especialmente eficaz para empresas que utilizam ferramentas como Zoho Mail, CRM ou Project.

Desde o gerenciamento de calendários de equipe até a organização de salas de reunião, o Zoho Calendar oferece uma experiência profissional de agendamento sem complicações. Ele suporta sincronização bidirecional com calendários externos e oferece controles administrativos robustos para gerenciar o acesso e as permissões dos usuários.

Além disso, você pode usar um domínio personalizado e anexar arquivos através do Zoho WorkDrive — recursos que fazem com que ele pareça mais um pacote completo de produtividade do que apenas um calendário.

Melhores recursos do Zoho Calendar

Crie e gerencie calendários de grupo para gerenciar reuniões , prazos e eventos da equipe.

Adicione um intervalo entre eventos consecutivos usando o recurso Rapid Events.

Compartilhe calendários de forma privada ou pública e incorpore-os em sites para facilitar o acesso.

Escolha entre várias visualizações: dia, semana, mês, agenda e até layouts para vários meses.

Agende e participe de reuniões online através do Zoom, Zoho Meeting ou outras integrações.

Limitações do Zoho Calendar

A versão móvel não possui alguns recursos disponíveis na interface para desktop.

A sincronização com plataformas que não sejam da Zoho, como Outlook ou Apple Calendar, requer configuração manual.

Preços do Zoho Calendar

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: 70% dos adultos utilizam calendários digitais para gerenciar suas vidas cotidianas, o que demonstra a importância dessas ferramentas na gestão do tempo moderna.

7. Amie (o melhor calendário minimalista que combina tarefas, e-mail e agendamento)

via Amie

O Amie adota uma abordagem diferente à produtividade, combinando calendários, tarefas, música e e-mails em um único aplicativo. Projetado para pessoas que querem mais do que apenas um calendário, sua interface minimalista oferece uma tela limpa para gerenciar sua agenda sem distrações.

Gerencie eventos pessoais e profissionais na mesma visualização, com suporte para calendários compartilhados e privados. O Amie também permite anexar arquivos, bloquear horários automaticamente e até mesmo adicionar playlists do Spotify aos eventos para dar um toque pessoal.

A gestão do tempo da Amie também é apoiada por ferramentas integradas, como um cronômetro Pomodoro e anotações de reuniões assistidas por IA, que convertem imediatamente os pontos de discussão em tarefas agendadas.

Principais recursos do Amie

Gerencie o calendário e as listas de tarefas lado a lado para facilitar o bloqueio de tempo.

Crie hábitos ou metas recorrentes vinculados ao seu calendário.

Use o agendamento com inteligência artificial para colocar automaticamente as tarefas nos horários ideais.

Colabore usando comentários e menções no calendário

Forneça links de agendamento para compartilhar facilmente a disponibilidade com terceiros.

Limitações do Amie

Faltam ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos, como dependências ou visualizações de cronograma.

As opções de personalização são limitadas em comparação com pacotes de produtividade mais robustos.

O foco principal do design e dos recursos é a produtividade individual, o que pode oferecer menos profundidade para o agendamento corporativo em grande escala e o gerenciamento de recursos.

Preços do Amie

Pro: US$ 25/mês por usuário

Negócios: US$ 50/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Amie

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: implementar estratégias de produtividade ajuda a vencer a procrastinação, aumenta o foco e otimiza os prazos dos projetos. Incorporar esses métodos ao seu fluxo de trabalho diário permite um planejamento aprimorado e um caminho mais eficiente para atingir seus objetivos.

8. Any. do (O melhor calendário centrado em tarefas, com planejamento diário e sincronização entre plataformas)

O Any.do é um programa versátil de gerenciamento de tarefas que integra listas de afazeres, agendamento de calendário e recursos de colaboração em uma única plataforma fácil de usar.

Feito para uso pessoal e comercial, ele ajuda pessoas e equipes a organizar atividades, definir lembretes e gerenciar projetos com eficiência. O recurso “Meu dia” incentiva uma revisão diária de eventos e tarefas, levando os usuários a priorizar e programar seu dia de forma proativa.

O Any.do é compatível com várias plataformas, incluindo iOS, Android, macOS, Windows e navegadores da web, permitindo a sincronização perfeita de tarefas e eventos. Lembretes integrados e tarefas recorrentes ajudam a transformar seu calendário em uma poderosa ferramenta de planejamento.

Melhores recursos do Any.do

Organize tarefas, subtarefas e lembretes em uma interface limpa e intuitiva, com recurso de arrastar e soltar.

Use comandos de voz para adicionar tarefas ou agendar eventos — ideal para profissionais ocupados.

Habilite sugestões baseadas em IA para otimizar sua agenda.

Defina lembretes únicos, recorrentes e baseados em localização para eventos e tarefas.

Sincronize perfeitamente com várias plataformas de calendário externas, como Google e Outlook.

Limitações do Any.do

Muitos recursos úteis, como tarefas recorrentes e lembretes baseados em localização, são pagos.

A ferramenta apresenta atrasos ocasionais na sincronização com calendários externos.

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Premium: US$ 7/mês

Família: US$ 9,99/mês para quatro usuários

Equipes: US$ 7,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Any.do?

Uma avaliação da Capterra diz:

“O Any. Do teve um grande sucesso e, durante esse período, adicionou uma série de novos recursos para tornar sua experiência de gerenciamento de tarefas mais fácil e agradável. O que mais gosto neste software é o layout simples e a interface do usuário. Também aprecio os recursos premium, como integração com o WhatsApp para lembretes, integração com calendário, codificação por cores e muito mais. ”

“O Any. Do teve um grande sucesso e, durante esse período, adicionou uma série de novos recursos para tornar sua experiência de gerenciamento de tarefas mais fácil e agradável. O que mais gosto neste software é o layout simples e a interface do usuário. Também aprecio os recursos premium, como integração com o WhatsApp para lembretes, integração com calendário, codificação por cores e muito mais. ”

9. Teamup Calendar (ideal para gerenciar agendas e recursos compartilhados da equipe)

via Teamup

O Teamup Calendar foi desenvolvido para organizar agendas de equipes e grupos sem exigir que todos os participantes façam login. Ele oferece links de acesso personalizáveis para que apenas você — ou toda a sua equipe — possa visualizar ou editar calendários específicos.

A ferramenta é excelente para clubes, grupos de voluntários ou equipes baseadas em projetos que precisam de vários calendários sob o mesmo guarda-chuva. Incorpore calendários Teamup em sites, defina subcalendários codificados por cores e até mesmo automatize resumos por e-mail para manter as partes interessadas informadas.

Melhores recursos do Teamup Calendar

Visualize agendas em 11 formatos diferentes, incluindo visualizações em linha do tempo, tabela e vários dias.

Crie subcalendários codificados por cores para diferentes equipes, recursos ou eventos.

Defina 9 níveis diferentes de permissão de acesso para compartilhar calendários com segurança.

Reserve recursos como salas de reunião ou equipamentos diretamente no calendário.

Compartilhe calendários com segurança usando links exclusivos e configuráveis, sem a necessidade de uma conta de usuário.

Oferece suporte a um sofisticado gerenciamento de fusos horários para equipes geograficamente dispersas.

Limitações do Teamup Calendar

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel em comparação com o aplicativo para desktop

Não possui integração integrada com serviços de armazenamento em nuvem

Preços do Teamup Calendar

Gratuito

Plus: US$ 12/mês, cobrado anualmente

Pro: US$ 30/mês, cobrado anualmente

Empresas: US$ 70/mês, cobrado anualmente

Empresa: US$ 120/mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Teamup Calendar

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamup Calendar?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu uso para tudo. Minhas tarefas diárias pessoais, agenda de aulas e reservas de salas. Adoro os recursos de compartilhamento, bem como os níveis de permissão em cada calendário. E, para completar, ele se integra às minhas páginas do Notion também.

Eu uso para tudo. Minhas tarefas diárias pessoais, agenda de aulas e reservas de salas. Adoro os recursos de compartilhamento, bem como os níveis de permissão em cada calendário. E, para completar, ele se integra às minhas páginas do Notion também.

10. Business Calendar 2 (ideal para personalização avançada do calendário Android e controle de tarefas)

via Business Calendar 2

O Business Calendar 2 é um aplicativo de calendário e gerenciamento de tarefas para usuários do Android. Ele oferece amplas opções de personalização, recursos inteligentes de agendamento e integração perfeita com o Google Calendar, Outlook e Exchange.

Seu principal ponto forte no agendamento reside em sua ampla variedade de visualizações (mês, semana, dia, ano, agenda, tarefas) e suas opções flexíveis de widgets, que fornecem acesso rápido e fácil à agenda do usuário. Para o gerenciamento do tempo, o aplicativo oferece um “mapa de calor” na visualização anual para identificar rapidamente os dias ocupados e livres, auxiliando no planejamento de longo prazo.

Seja para gerenciar sua agenda ou conciliar reuniões profissionais, o Business Calendar 2 oferece flexibilidade e controle para planejar seu dia com precisão.

Os 2 melhores recursos do Business Calendar

Utilize a visualização do calendário mensal para obter uma visão geral abrangente da sua agenda.

Defina eventos recorrentes com regras flexíveis, acomodando necessidades complexas de agendamento.

Mova e copie compromissos com eficiência usando a funcionalidade de arrastar e soltar.

Anexe arquivos e fotos aos eventos do calendário, mantendo todas as informações relevantes em um só lugar.

Insira novos eventos usando um poderoso recurso de entrada de voz, reduzindo o tempo de entrada manual.

Escolha entre vários widgets para a tela inicial e 14 temas de interface do usuário para acesso personalizado.

Limitações do Business Calendar 2

Ele está disponível apenas para Android, sem versão para iOS ou desktop.

Muitos usuários consideram os anúncios incluídos na versão gratuita bastante perturbadores.

Preços do Business Calendar 2

Gratuito

Prós: Pagamento único de US$ 4,99

Avaliações e comentários do Business Calendar 2

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Está lidando com vários calendários? Este vídeo mostra como fazer isso de maneira eficiente.

Escolha a melhor alternativa ao Proton Calendar com o ClickUp

Encontrar uma ótima alternativa ao Proton Calendar depende do seu fluxo de trabalho, preferências e requisitos de plataforma. Se a privacidade é sua prioridade, ferramentas como Fantastical e Apple Calendar tornam as coisas seguras e diretas, mas você pode querer explorar opções com mais recursos. Google Calendar, Outlook e Zoho Calendar têm ferramentas de agendamento robustas que permitem maior flexibilidade, colaboração e acesso entre plataformas.

No entanto, se você está procurando uma solução completa que combine gerenciamento de calendário, acompanhamento de tarefas e colaboração em equipe, o ClickUp é a escolha certa. Com seu sofisticado calendário alimentado por IA, integrações e gerenciamento de tarefas, o ClickUp permite que você gerencie seu tempo de forma mais eficaz, sem precisar alternar entre ferramentas.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo para transformar seu calendário em uma ferramenta poderosa de produtividade!