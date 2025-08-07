Como criar estratégias de marketing para uma empresa de construção civil

Já sentiu que um novo concorrente poderia tirar você de um novo negócio? Ou já se viu lutando por mais leads justamente quando suas solicitações de cotação começaram a diminuir?

Claro, sua equipe constrói fundações impecáveis, mas e as fundações do seu negócio?

54.8% dos construtores dependem de indicações para mais da metade de suas vendas.

No mundo da construção, o boca a boca pode ser ouro. Mas não é exatamente um plano de crescimento.

A resposta? Uma estratégia de marketing para construção que trabalha tanto quanto você. Uma estratégia que mostra o que você traz para cada obra.

Nesta publicação do blogue, analisamos estratégias de marketing comprovadas que as equipas de empresas de construção podem utilizar para aumentar a visibilidade e conquistar melhores projetos. Também lhe apresentaremos o ClickUp, a aplicação completa para o trabalho, para planear, executar e monitorizar a sua estratégia num único local.

Por que o marketing é essencial para empresas de construção civil

Desde empreiteiros gerais que licitam para construções comerciais até reformadores residenciais, o marketing é o motor que faz você ser visto antes mesmo do aperto de mãos. É como um andaime digital construído para sustentar a marca da sua empresa quando a economia, as referências ou os prazos ficam instáveis.

Para explicar por que isso é essencial, vamos abordar o que um manual de marketing pode fazer pela sua empresa de construção civil.

Aumenta sua reputação: ajuda seu trabalho de qualidade a falar mais alto e chegar mais longe. O sucesso do marketing na construção civil leva sua reputação de “conhecido na vizinhança” para “procurado em toda a região”

Posiciona sua marca de forma clara: Define seu nicho e mostra aos clientes exatamente o que você faz de melhor, sejam armazéns tilt-up, construções ecológicas ou até mesmo restaurações históricas. O marketing de produto garante que seus clientes em potencial se lembrem do seu nome e aumenta o reconhecimento da marca

Ajuda a sincronizar melhor o seu alcance: A construção é sazonal, e o marketing ajuda você a receber solicitações de propostas antes que a disputa por contratos na primavera comece. Com campanhas pré-agendadas, anúncios redirecionados e alcance sincronizado com os ciclos de financiamento, você aparece enquanto os clientes estão planejando e antes que eles financiem outra empresa

Melhora a qualidade das suas propostas: Dá confiança aos clientes antes mesmo de eles abrirem o seu orçamento. Apresentações com a marca da empresa, declarações de capacidade bem elaboradas e estratégias de comunicação de marketing inteligentes transformam a sua proposta em uma história, não apenas em uma planilha

Preenche o seu pipeline: Mantém a sua agenda cheia e previsível, o que significa um funil de marketing completo e menos períodos de inatividade. O marketing consistente atrai mais leads qualificados de forma constante, por isso, enquanto um trabalho está a ser concluído, já está a fazer o orçamento para o próximo

💰 Considere o seguinte: Construtoras que investem apenas 3% de sua receita em marketing acabam obtendo margens de lucro líquido mais altas do que aquelas que não investem!

Identifique os melhores canais de divulgação (feiras do setor, LinkedIn, grupos de networking locais ou plataformas de empreiteiros)

Alinhe todos os esforços de marketing com seus objetivos comerciais

Principais estratégias de marketing para empresas de construção civil

Impulsionar a repetição de negócios com clientes existentes pode depender da escolha dos melhores canais de marketing.

Aqui estão dez ideias e estratégias de marketing para construção civil criadas para ajudar a sua base de clientes e a imagem da sua marca a crescer.

1. Crie um site interativo e visual como seu showroom digital

Os canteiros de obras não têm showrooms sofisticados, o que significa que o site da sua empresa precisa falar por você. É o seu local de trabalho digital, sempre aberto, sempre funcionando. É aqui que os clientes em potencial vêm para avaliá-lo.

Tudo, desde a sua página de contato até galerias de projetos e listas de serviços, deve ser mantido limpo, visualmente atraente e fácil de navegar. Resumindo: deixe os clientes verem exatamente o que você faz e como você trabalha. Lembre-se: um site bem construído gera confiança e credibilidade antes mesmo de você atender o telefone.

⚒️ Passos para construir isso

Use um sistema de gerenciamento de conteúdo focado em SEO, como WordPress ou Webflow

Adicione galerias de projetos com controles deslizantes de antes e depois, imagens captadas por drones e clipes em timelapse

Incorpore depoimentos de clientes, arquitetos ou subcontratados

Use CTAs fortes, como “Agende uma visita ao local” ou “Obtenha uma inspeção gratuita”, para impulsionar ações imediatas

📌 Exemplo: A PCL Construction está bem classificada como prestadora de serviços de construção graças ao equilíbrio entre a apresentação de projetos e infográficos educativos. Também apresenta um layout de página acessível e otimizado para mecanismos de busca.

💡 Dica profissional: Adicione ferramentas interativas, como estimadores de custos ou criadores de listas de materiais, ao seu site. Quando os visitantes obtêm respostas rápidas e úteis, é muito mais provável que se transformem em leads sólidos e qualificados.

2. Crie uma estratégia de conteúdo para obter autoridade no setor e tráfego orgânico

👀 Você sabia? Quase 54% dos construtores que enfrentam dificuldades na geração de leads não produzem nenhum conteúdo.

Antes de um cliente pesquisar sua empresa, ele provavelmente está procurando informações como “Quanto tempo leva uma reforma?” ou “Que tipo de azulejo resiste às monções?”. Essa é sua chance de aparecer com as respostas.

As estratégias de marketing de conteúdo permitem que você entre na conversa desde o início, educando, construindo confiança e posicionando organicamente sua equipe como a escolha certa. Blogs, conteúdo em vídeo e explicadores visuais também são ótimos para demonstrar expertise. Além disso, sua equipe de vendas pode incluí-los em apresentações, cotações e acompanhamentos.

⚒️ Passos para construir isso

Faça uma lista de perguntas frequentes de clientes anteriores (por exemplo, “Quanto tempo isso vai levar?”)

Escreva posts para blogs, grave vídeos curtos ou crie explicativos visuais

Concentre-se em tópicos relevantes para os seus serviços de construção e localização, otimizados para SEO

Vincule conteúdo de campanhas por e-mail, cotações e brochuras

Atualize o conteúdo regularmente com mudanças sazonais ou regulatórias

📌 Exemplo: A Elevate Constructions publica regularmente blogs e vídeos que orientam os usuários sobre o planejamento de projetos de construção, as várias fases, os protocolos de segurança e as expectativas orçamentárias. Isso os diferencia como especialistas do setor, ajuda a gerar leads orgânicos e direciona o tráfego de pesquisa orgânica dos tomadores de decisão.

3. Marketing por e-mail personalizado para máxima relevância

Muitos projetos de construção têm ciclos de decisão longos. Pense em um incorporador imobiliário reunindo financiamento e licenças para um empreendimento comercial em várias fases, um gerente imobiliário programando reformas em um portfólio de edifícios antigos ou um proprietário fazendo o orçamento e o planejamento de uma casa dos sonhos personalizada que ainda está a meses de começar a ser construída.

Um cliente potencial pode solicitar um orçamento, mas esquecer de dar continuidade ao processo. É aí que entra o marketing por e-mail.

Ao enviar atualizações, dicas e destaques de projetos diretamente para a caixa de entrada deles, você permanece em destaque. Mesmo que eles não estejam prontos agora, quando chegar a hora de escolher um empreiteiro, seu nome será o que eles vão lembrar.

⚒️ Passos para construir isso

Segmente seu público em grupos como residencial x comercial, novos clientes potenciais x clientes antigos ou por tipo de serviço

Crie sequências de e-mails com base na fase do ciclo de decisão em que se encontram (por exemplo, pedido de orçamento, visita ao local realizada, sem resposta)

Envie e-mails por meio de campanhas de gotejamento que oferecem conteúdo curto, útil e consistente

Personalize os assuntos e o conteúdo. Inclua o nome, o tipo de projeto ou a localização, se possível

Use recursos visuais, como fotos do projeto ou uma rápida atualização do site, com os quais eles se identifiquem

📌 Exemplo: Uma sequência de quatro e-mails enviados a um proprietário que solicitou um orçamento, mas não deu continuidade, ficaria mais calorosa e convidativa assim: E-mail 1: “Sua estimativa personalizada para sua casa, ainda está curioso?”

E-mail 2: Apresente um projeto semelhante com fotos impressionantes e uma avaliação positiva de um cliente satisfeito

E-mail 3: Compartilhe uma dica rápida: “5 maneiras de preparar seu terreno para construções na estação das chuvas”

E-mail 4: Ofereça uma ligação gratuita de 15 minutos para discutir prazos

👀 Você sabia? E-mails personalizados e segmentados têm taxas de abertura 30% maiores. Parece uma maneira de sair da caixa de spam de alguém!

4. Exiba anúncios de serviços locais (LSAs) para construir confiança e aumentar a visibilidade

Quando alguém pesquisa “empreiteiro perto de mim”, o Google mostra as empresas locais que utilizam LSAs no topo dos resultados. Após ser avaliada, segurada e aprovada, você ganha o selo verde do Google Guaranteed e se torna elegível para utilizar LSAs. Isso significa confiança instantânea e um aumento na visibilidade online da empresa de construção para clientes em potencial.

Com as LSAs como sua estratégia de marketing, novos clientes passam a vê-lo como uma empresa verificada e confiável. Adicione avaliações positivas sobre seus serviços e você será a escolha óbvia. Além disso, você só paga quando um cliente em potencial liga para você, não apenas quando ele clica.

💡 Dica profissional: Combine publicidade paga com conteúdo relevante para alcançar clientes em potencial no momento em que eles estiverem procurando por serviços como os seus. Além do Google Ads, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn também são plataformas de mídia social importantes que você pode usar.

⚒️ Passos para construir isso

Inscreva-se no Google Local Services Ads e passe pela verificação do Google Guarantee (verificação de antecedentes, licença, seguro, etc.)

Liste claramente os seus principais serviços, área de atuação e horário de funcionamento

Colete e exiba avaliações positivas de clientes diretamente no seu perfil do Google

Defina um orçamento mensal de marketing que você pagará por lead

Use o aplicativo Google Local Services para acompanhar leads e responder rapidamente

📌 Exemplo: Uma empresa regional de restauração e construção conseguiu sete leads verificados em um único mês ao adicionar LSAs.

📖 Leia também: O melhor software de automação de marketing empresarial

5. Marketing baseado em contas (ABM) para conquistar clientes de alto valor

Todas as vendas são bem-vindas, mas nem todos os leads são iguais. Se você busca grandes contratos, como incorporadoras, grupos imobiliários ou licitações governamentais, o ABM precisa ser sua estratégia preferencial. Em vez de lançar uma rede ampla, você seleciona clientes de alto valor e os aborda diretamente com uma abordagem personalizada.

Personalize sua apresentação, estudos de caso e até mesmo páginas de destino exclusivamente para aquele cliente. Afinal, conquistar uma grande conta pode alimentar seu pipeline por meses.

⚒️ Passos para construir isso

Identifique uma lista de alvos de alto valor com base no tamanho do projeto, setor ou região

Designe um responsável ou equipe dedicada para cada cliente importante

Desenvolva estudos de caso ou portfólios que mostrem experiências em projetos semelhantes

Patrocine eventos do setor ou associações nas quais eles estão envolvidos

Use ferramentas como o LinkedIn Sales Navigator para envolver partes interessadas específicas

📌 Exemplo: A LiveRamp direcionou apenas 15 contas da Fortune 500 com uma campanha ABM multitoque, usando anúncios personalizados, conteúdo restrito, nutrição por e-mail, divulgação SDR e mala direta personalizada. A tática gerou mais de US$ 50 milhões em receita anual e teve uma taxa de conversão de 33% em apenas quatro semanas.

O marketing no setor da construção também é bastante prático, por isso, alguns dos seus melhores contactos surgirão de apertos de mão e troca de cartões de visita. Patrocinar feiras e exposições coloca a sua marca diante do público certo: promotores, gestores de projetos, responsáveis pelas aquisições e urbanistas.

Com seu público-alvo na mesma sala, essa é uma ótima estratégia de marketing de campo que cultiva uma forte presença online. Para empresas B2B, isso pode levar a convites para pré-qualificação e interesse em joint ventures. Para construtoras residenciais e outros profissionais da construção civil, são leads espontâneos, acordos com fornecedores e oportunidades de parceria.

⚒️ Passos para construir isso

Escolha exposições onde seus clientes-alvo (não apenas colegas) estejam presentes

Crie um estande com imagens do projeto, demonstrações e brindes

Prepare rapidamente folhetos com o portfólio e brochuras de serviços

Colete os contatos dos visitantes e faça o acompanhamento em 3 a 5 dias

Compartilhe a experiência ao vivo por meio de histórias ou vídeos com resumos pós-evento

📌 Exemplo: A série de conferências Traditional Building conecta vários patrocinadores a um público altamente segmentado de arquitetos, empreiteiros e especialistas em restauração. Os patrocinadores valorizam o evento pela alta qualidade dos leads e pelo foco no setor. Um deles chegou a relatar que conseguiu fazer 100 ligações de vendas em apenas dois dias.

📖 Leia também: Estratégias de marketing de crescimento para expandir seus negócios

7. Co-marketing com empresas complementares

Os esforços de marketing na construção civil nem sempre são campanhas individuais. Quando você pensa em construção, arquitetos, designers de interiores, empresas de materiais de construção e corretores imobiliários também se alinham muito bem. Campanhas de marketing conjunto com esses parceiros permitem que você aproveite as redes deles e alcance clientes que já estão planejando uma construção.

Qualquer coisa, desde webinars “do projeto à entrega”, reels compartilhados no Instagram ou um estande comercial conjunto, expande de forma construtiva o seu alcance. Essa estratégia também é eficiente e evita esticar o seu orçamento.

⚒️ Passos para construir isso

Identifique empresas que atendem ao mesmo público (mas não são concorrentes diretas)

Proponha um blog, vídeo ou webinar conjunto com potencial de marketing em comum

Compartilhem o conteúdo uns dos outros ou divulguem referências nas contas das redes sociais

Ofereça serviços combinados ou incentivos para leads compartilhados

Participe de feiras comerciais em conjunto para duplicar a exposição

📌 Exemplo: A Turner Construction fez uma parceria com a Autodesk para criar conteúdo sobre entrega de projetos digitais. A campanha incluiu artigos com marcas compartilhadas, estudos de caso e patrocínios de eventos, destacando como a adoção de tecnologia pela Turner tornou a empresa mais eficiente, ao mesmo tempo em que promoveu o software da Autodesk. Ambas as marcas se beneficiaram ao alcançar o público uma da outra nos setores de construção e tecnologia.

8. Influenciadores ou parceiros em destaque

Os projetos de construção são investimentos sérios, portanto, com quem você trabalha pode ser fundamental para futuros clientes, indicações e negócios de alto valor. Parece quase tão interessante quanto uma participação especial de uma celebridade, não é mesmo?

Experimente iniciativas rápidas e criativas, como perguntas e respostas no local, um recurso de “parceiro do projeto do mês” ou uma tomada de conta no Instagram. Apresentar arquitetos, designers ou gerentes de projeto conhecidos mostra sutilmente o seu trabalho por meio de vozes confiáveis e aproveita a base de seguidores leais deles.

⚒️ Passos para construir isso

Identifique nomes locais que os clientes já seguem (arquitetos, corretores, blogueiros de nicho)

Entreviste-os no seu blog ou faça um breve vídeo de um projeto conjunto

Marque-os e destaque-os nas redes sociais com legendas bem pensadas

Transforme depoimentos em “escolhas dos parceiros” ou vídeos de perguntas e respostas

Use as histórias do Instagram ou do LinkedIn para mostrar os bastidores da sua empresa

📌 Exemplo: A Skanska USA fez uma parceria com o arquiteto Michael Hsu para destacar o “Understory”, um espaço público na Capitol Tower, em Houston. As visitas aos bastidores, o conteúdo social e as reportagens na imprensa destacaram a visão de design de Hsu. A parceria aumentou a visibilidade tanto da Skanska quanto de Hsu, posicionando o projeto como funcional e arquitetonicamente icônico.

9. Publicações nas redes sociais e transmissões ao vivo de projetos para personificar a sua marca

Se um site de construção é o showroom, pense no marketing nas redes sociais como sua câmera do dia a dia. Para atrair futuros clientes, parceiros ou até mesmo talentos, compartilhe tudo, desde projetos de construção concluídos até o andamento das obras. O segredo é fazer isso ao vivo e sem filtros.

Esteja você levantando aço, colocando azulejos ou organizando uma campanha de arrecadação de alimentos, compartilhe tudo em tempo real para gerar buzz. Na construção civil, onde cada detalhe é visual, as publicações em tempo real capturam sua personalidade, habilidade e valores em ação.

⚒️ Passos para construir isso

Realize uma análise do público-alvo e escolha plataformas de mídia social adequadas, como Instagram, Facebook ou LinkedIn

Agende sessões curtas ao vivo a partir de zonas seguras no local (sem necessidade de usar capacete!)

Apresente a equipe, os destaques dos equipamentos ou momentos importantes

Divulgue a transmissão ao vivo com um dia de antecedência e salve as reprises no seu perfil

Interaja ao vivo — responda às perguntas dos espectadores ou faça mini enquetes durante a transmissão

📌 Exemplo: A Suffolk Construction publica regularmente marcos importantes, cerimônias de conclusão, recursos de sustentabilidade ou fluxos de trabalho de construção com tecnologia no LinkedIn. Essas sessões desmistificam o processo de construção para os clientes, atraem parceiros e melhoram a marca do empregador para os melhores talentos.

10. Programas de indicação e fidelidade

Na construção civil, clientes satisfeitos podem ser seus melhores cartazes publicitários, então dê a eles um motivo para venderem ativamente para você. Um programa estruturado de indicação e fidelidade à marca é uma abordagem poderosa para transformar cada projeto concluído em negócios futuros. É também uma ótima maneira de rastrear leads gerados pelo boca a boca.

Pequenas recompensas e vantagens exclusivas incentivam os clientes a compartilhar seu nome com amigos, vizinhos, grupos de moradores e até mesmo gerentes de prédios. Essa abordagem funciona perfeitamente para empresas que oferecem serviços residenciais e repetitivos, como reformas, impermeabilização ou instalação de painéis solares.

⚒️ Passos para construir isso

Crie um rastreador de referências simples

Ofereça cartões-presente, descontos ou serviços adicionais como incentivos

Envie um cartão de agradecimento ou um vídeo com a marca da sua empresa quando alguém indicar você

Divulgue o programa por e-mail e nas suas faturas

Acompanhe rapidamente os leads para manter o ritmo

📌 Exemplo: A TraceAir tem um programa de indicação que oferece US$ 250 por projeto quando o cliente indicado assina um contrato dentro de seis meses. O programa tem termos claros, elegibilidade direta e inscrição simples, tornando-o um dos favoritos entre construtores, incorporadores e engenheiros.

📖 Leia também: Como abrir uma empresa de construção civil

Como o ClickUp aprimora o marketing de empresas de construção civil

Colocar todas essas estratégias de marketing em prática é fundamental para colher seus benefícios. Mas então a vida real entra em cena.

Aquele vídeo com depoimentos? Esqueça.

Agenda de visitas ao local? Duas reservas.

Ideias para campanhas? Enterradas sob revisões de projetos e faturas de fornecedores.

O marketing gera receita e credibilidade. Não deve ser a primeira coisa a ser deixada de lado quando você está lidando com atrasos causados pela chuva, problemas com materiais e ligações consecutivas de clientes.

🧠 Curiosidade: 45% dos entrevistados pela Gartner afirmaram que utilizam métodos manuais, como papel e caneta e planilhas, para acompanhar as atividades diárias de suas práticas de construção.

Quando seus sistemas estão presos na idade da pedra, seus esforços de marketing não têm chance.

É aí que entra o ClickUp. É o aplicativo completo para o trabalho, que oferece à sua equipe de marketing um hub claro e centralizado. Acompanhe suas campanhas, programe publicações, registre o feedback dos clientes e nunca mais perca uma boa ideia.

Com ferramentas flexíveis e mais de 1.000 integrações, o ClickUp se adapta aos seus projetos de construção — esteja você construindo uma marca, uma proposta ou uma instalação multimilionária.

Como afirma Kira Kieffer, gerente de marketing da Renewal By Andersen:

O ClickUp oferece gerenciamento de tarefas personalizável, interface intuitiva, controle de tempo, recursos colaborativos, automação, painéis personalizáveis, acesso para convidados, acesso móvel e novas atualizações constantemente.

O ClickUp oferece gerenciamento de tarefas personalizável, interface intuitiva, controle de tempo, recursos colaborativos, automação, painéis personalizáveis, acesso para convidados, acesso móvel e novas atualizações constantemente.

Vamos mostrar como tirar o máximo proveito deste poderoso recurso:

Use IA sensível ao contexto para gerar conteúdo rapidamente

Crie conteúdo envolvente, analise o feedback dos clientes e até desenvolva estratégias de marketing para sua prática de construção com o ClickUp Brain

Ignora a criação de conteúdo porque está ocupado a lidar com visitas ao local, chamadas de fornecedores e atualizações de clientes? O ClickUp Brain é como ter uma equipa de marketing e um assistente de pesquisa à sua disposição. Gera conteúdo a partir de ideias preliminares e ajuda a debater táticas de marketing a partir do zero. Isso significa que é possível criar instantaneamente publicações de blogue, apresentações por e-mail e até guiões de vídeo, sem precisar de dedicar horas do seu tempo.

Brain é a IA de trabalho mais completa do planeta, que conecta tarefas, documentos, pessoas e seus aplicativos externos para gerar conteúdo, analisar feedback e criar estratégias de marketing com total consciência contextual.

O Brain pode até mesmo ajudá-lo a preparar acompanhamentos, dividir arquivos pesados de projetos e transformar atualizações longas em resumos rápidos.

Gere conteúdo com base em regras personalizadas, analise dados de marketing atualizados à medida que chegam e acione as próximas etapas automaticamente com os agentes de IA do ClickUp

Ao combinar os recursos do Brain com os Autopilot Agents do ClickUp, você obtém um centro de comando de marketing digital totalmente equipado e alimentado por IA, integrado ao seu fluxo de trabalho.

Pense nesses agentes como seus colegas de equipe de IA, capazes de executar ações de forma autônoma com base em gatilhos e instruções.

📌 Digamos que você acabou de concluir a primeira fase de uma reforma para seu cliente. Seu agente de redação de conteúdo personalizado entra em ação, redigindo uma publicação no LinkedIn alinhada com os detalhes do projeto e o tom da marca. Um agente de gerenciamento de campanha acompanha o engajamento, sugere melhorias e sinaliza publicações com baixo desempenho — tudo automaticamente.

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Economize tempo e reduza as mudanças de contexto com um espaço de trabalho de marketing unificado

Documente, crie estratégias e execute programas de marketing para tudo, desde campanhas a eventos, com o ClickUp para equipes de marketing

O marketing na construção civil é dinâmico e muda ainda mais rápido. É fácil que planos criativos sejam esquecidos.

O ClickUp para equipes de marketing reúne todo o seu planejamento, colaboração e relatórios de construção em um único lugar. Precisa alterar as mensagens no meio do projeto? Quer reunir a equipe em torno de um novo design de painel publicitário? O ClickUp mantém todos alinhados em tempo real. Isso significa comunicações automatizadas com seus e-mails, brochuras e lembretes de acompanhamento mais recentes.

Mapeie fluxos de campanhas e layouts de feiras comerciais com os quadros brancos do ClickUp. Lance tarefas do ClickUp diretamente dessas sessões de brainstorming. E acompanhe cada trabalho até a conclusão com o gerenciamento de tarefas integrado. É a sua sala de guerra criativa, sem o caos.

Há também o ClickUp Docs, a ferramenta de documentação integrada do ClickUp para redigir SOPs de conformidade e contratos legais com formatação rica.

Melhor ainda? Você pode coletar insights de campo e feedback dos clientes instantaneamente com os Formulários ClickUp e visualizar os resultados em um painel conectado, para nunca perder nada... nem mesmo um prazo.

Planeje com mais rapidez e inteligência com modelos personalizáveis

Quer criar planos de marketing infalíveis sem ter que começar do zero todas as vezes?

Aproveite centenas de modelos de campanhas de marketing com listas de tarefas pré-definidas, cronogramas, status de progresso, marcos e até mesmo automações. Os modelos permitem que você comece rapidamente, atualize planos em tempo real e mantenha o controle entre equipes e locais de trabalho.

O modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp, por exemplo, é uma escolha sólida para uma empresa de construção que busca alinhar os esforços de marketing com as metas trimestrais e os OKRs. Ele vem com uma lista de tarefas pronta que acompanha todas as atividades, desde o contato com o cliente até o lançamento de campanhas.

Tudo é organizado em torno dos objetivos e cronogramas da sua empresa, para que sua equipe saiba exatamente qual tarefa é importante e quando deve ser realizada. Você também recebe uma lista dedicada de OKRs para mapear metas de longo prazo, KPIs de marketing e acompanhar o progresso trimestral. Isso significa que cada folheto, indicação ou plano de exposição permanece vinculado aos resultados da empresa.

Se você precisa gerenciar todos os detalhes de uma campanha, o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing da ClickUp foi feito sob medida para você. O modelo possui status para execução por fases e avança gradualmente do planejamento ao lançamento e à retenção de clientes.

Ele também oferece oito visualizações personalizadas que abrangem tudo, desde orçamentos até calendários de conteúdo. Há até mesmo um rastreador de mídias sociais dedicado que ajuda sua equipe a publicar no prazo e manter todos alinhados. Além disso, você pode armazenar todas as suas propostas de projetos, ativos da marca e diretrizes de marketing em uma seção de referência de fácil acesso.

🧠 Curiosidade: Adivinha qual é o ingrediente secreto por trás da resistência duradoura da Grande Muralha? Arroz glutinoso! Os construtores da dinastia Ming misturavam-no com argamassa de cal, criando a primeira argamassa composta do mundo. Os cientistas descobriram que essa mistura de “arroz glutinoso e cal” tornava as estruturas mais estáveis, duráveis e até resistentes a terremotos. Isso ajudou as antigas muralhas, tumbas e pagodes a resistir ao teste do tempo.

Desafios comuns de marketing para empresas de construção e suas soluções

Embora seja fundamental ter estratégias sólidas, estar preparado para os obstáculos também ajuda a aproveitar ao máximo seu plano de marketing. Aqui estão alguns desafios que as empresas de construção enfrentam e algumas dicas para superá-los usando o ClickUp.

Acompanhamento inconsistente de leads

Na construção civil, os leads podem vir de qualquer lugar: formulários do site, clientes antigos, indicações ou visitas espontâneas. Se as equipes estão focadas no trabalho no local e nem sempre têm processos de vendas dedicados, os acompanhamentos muitas vezes são adiados ou perdidos. Eventualmente, os leads promissores esfriam e negócios valiosos escapam.

🛠 Como consertar isso

Comunicação interna desconectada

Quando designers, redatores e gerentes de projeto dependem de soluções diferentes, as equipes de marketing de construção civil muitas vezes acabam trabalhando de forma isolada. Essa desconexão é especialmente comum quando uma mistura de freelancers e funcionários internos lida com o marketing.

A falta de um sistema compartilhado causa atrasos, trabalho duplicado e prazos não cumpridos.

🛠 Como consertar isso

Centralize o trabalho com ferramentas compartilhadas, como os painéis do ClickUp e o ClickUp Docs

Atribua responsabilidades claras com prazos definidos

Mantenha comentários, arquivos e atualizações em um só lugar dentro do seu espaço de trabalho ClickUp

Sem visibilidade do ROI da campanha

Você está veiculando anúncios, imprimindo folhetos, talvez até montando um estande chamativo em uma feira, mas você realmente sabe o que está funcionando? A maioria das empresas de construção não sabe, e isso não é culpa sua. O rastreamento em tempo real simplesmente não faz parte do fluxo de trabalho normal.

Antes que você perceba, os orçamentos são gastos, mas os resultados continuam vagos.

🛠 Como consertar isso

Mapeie métricas de marketing , como alcance, leads e custos, após analisar seus canais atuais

Vincule tarefas de marketing a metas comerciais trimestrais usando as Metas e Marcos do ClickUp

Acompanhe orçamentos e resultados com campos personalizados e cálculos dinâmicos no ClickUp

Falta de tempo para a criação de conteúdo

Quando você precisa gerenciar canteiros de obras, ligações de clientes e check-ins da equipe ao mesmo tempo, o tempo voa. Executar campanhas de marketing digital eficazes ou até mesmo publicar um blog bem pesquisado acaba ficando em segundo plano.

Isso significa que seu site fica obsoleto, suas redes sociais ficam inativas e seus melhores trabalhos nunca são vistos.

🛠 Como consertar isso

Construa uma base de marketing que se adapta ao crescimento. Experimente o ClickUp

Dada a amplitude do marketing multicanal para empresas de construção, somente uma ferramenta de marketing poderosa pode ajudá-lo a superar suas expectativas. Se você precisa de IA, gerenciamento de tarefas e automação em um só lugar, o ClickUp é uma ótima escolha.

O ClickUp também oferece documentos, fluxos de trabalho e painéis integrados para transformar uma estratégia de marketing de construção eficaz em ação, sem atrasar o trabalho no local. Tudo, desde campanhas até acompanhamento de leads, é tratado sem silos, com visibilidade completa.

Pronto para comercializar de forma mais inteligente e construir em grande? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!