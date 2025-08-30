Como gerenciar vários projetos de marketing como um profissional

Já sentiu como se estivesse fazendo malabarismos com cinco campanhas enquanto corria em uma esteira?

Isso é marketing moderno. Em um minuto, você está revisando o texto do anúncio e, no minuto seguinte, está atolado nos painéis, enquanto alguém pergunta se aquela sequência de e-mails ainda será enviada amanhã. 😵‍💫

Gerenciar um projeto já é difícil. Gerenciar vários? Isso é uma habilidade à parte.

A boa notícia: você pode fazer isso sem se esgotar ou precisar de 14 agendas antes do seu segundo café. Com o processo (e as ferramentas) certos, você manterá os projetos em andamento, as equipes focadas e os prazos intactos.

Neste guia, você aprenderá como executar vários projetos de marketing com menos confusão e mais clareza — e como o ClickUp ajuda você a priorizar, organizar e acompanhar tudo. 🎯

⭐️ Modelo em destaque O modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp facilita para os gerentes monitorarem o andamento de vários projetos ao mesmo tempo — sem perder nada! Obtenha visibilidade em tempo real das tarefas concluídas e pendentes e capacite as partes interessadas com atualizações confiáveis. Mantenha o controle e elimine surpresas com este modelo dinâmico de relatório de status. Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os projetos alinhados com o modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp

A realidade de gerenciar vários projetos de marketing

O marketing não é mais “uma grande campanha de cada vez”. São e-mails, influenciadores, SEO, anúncios, lançamentos e eventos — todos se sobrepondo. Mesmo que sua lista de tarefas pareça organizada, seu cérebro sabe melhor: tudo está em camadas. 😬

🧐 Você sabia? Leva 23 minutos para recuperar o foco após alternar entre projetos, o que pode consumir tempo e energia valiosos.

Veja como é:

Você está no meio da edição de um roteiro de webinar quando o Slack lhe envia uma mensagem com uma “pequena” alteração no design.

Alguém pede feedback sobre a versão final enquanto você está ocupado com o planejamento do orçamento.

Um stakeholder quer resultados de uma campanha que ainda nem terminou.

🎯 O verdadeiro desafio? Não são apenas as tarefas. É a carga mental de manter todas essas partes móveis em ordem.

É por isso que conciliar várias campanhas requer mais do que post-its e boas intenções. Você precisa de um sistema que o ajude a:

Veja tudo de relance

Priorize o que realmente importa

Mantenha as equipes alinhadas quando os projetos mudarem

📖 Leia mais: Se você está se perguntando quantos projetos são demais para gerenciar, descubra os sinais e as soluções para a sobrecarga de projetos.

📮ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho tudo-em-um do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho desnecessário e revelando os insights mais importantes, exatamente quando eles são necessários. 💫 Resultados reais: reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

Como gerenciar vários projetos de marketing com eficácia

🎥 E-mails, anúncios, publicações nas redes sociais, relatórios... o marketing nunca acaba. Isso mostra como a IA ajuda você a dar conta de tudo sem deixar nada de lado.

Executar uma campanha é difícil. Executar cinco? Isso requer um sistema. O software de gerenciamento de projetos torna as equipes 4 vezes mais propensas a atingir suas metas, mas 65% dos profissionais de marketing ainda não usam um. Essa lacuna se reflete em prazos não cumpridos, prioridades dispersas e campanhas que nunca são totalmente concretizadas.

Veja como gerenciar projetos com menos caos e mais clareza 👇

1. Crie uma única fonte de verdade — antes que as coisas fiquem confusas

A maioria dos atrasos não ocorre porque as tarefas são esquecidas, mas porque os detalhes são esquecidos. Uma meta muda, mas ninguém atualiza o briefing. O assunto é alterado, mas o designer nunca fica sabendo. Caos.

Corrija rapidamente: crie um hub de campanha onde metas, briefings e ativos coexistam lado a lado — e atualize em tempo real.

💡 No ClickUp, você pode criar esse hub centralizado dentro de um Espaço de Marketing. Veja como isso funciona na prática:

Colabore com a equipe em tarefas de gerenciamento de recursos com o ClickUp Docs

Comece com um ClickUp Docs para definir os objetivos da campanha, as mensagens e os principais marcos

Use páginas aninhadas para organizar briefings, personas, tom da marca ou referências jurídicas

Vincule esse documento diretamente ao quadro de projetos ou quadro de sprints da campanha, para que todos tenham sempre as informações mais recentes, sem necessidade de troca de mensagens

📌 Bônus: os documentos do ClickUp são colaborativos e editados em tempo real, portanto, comentários, aprovações e atualizações acontecem em um único lugar, e não em sete ferramentas diferentes.

2. Divida os projetos de acordo com como sua equipe realmente trabalha

Uma reformulação de marca não é o mesmo que um boletim informativo. Forçar ambos em uma lista de tarefas simples cria gargalos, responsabilidades pouco claras e dependências perdidas.

Corrija rapidamente: crie hierarquias que reflitam seu fluxo de trabalho.

💡 No ClickUp:

Tarefas e subtarefas ClickUp

Use pastas para organizar projetos por tipo (por exemplo, SEO, marketing de produto, eventos)

Use listas para iniciativas

Divida o trabalho em tarefas ou subtarefas do ClickUp com status como “Em cópia”, “Em design” ou “Revisão em andamento”

Salve tudo como um modelo para não precisar reinventar a roda

🧩 O modelo de estrutura de divisão do trabalho do ClickUp permite que você crie modelos desses fluxos para projetos repetitivos, para que você não precise reconstruí-los constantemente do zero.

3. Priorize entre as campanhas

Quando todos correm atrás de seus próprios prazos, a visão geral fica comprometida. É assim que anúncios pagos são lançados antes que a página do produto esteja pronta.

Corrija rapidamente: use visualizações para ver o trabalho em todas as campanhas, não apenas em uma.

💡 Dica profissional: Use visualizações de projeto como Linha do tempo, Gantt e Quadro de forma intercambiável — nem todas as partes interessadas pensam da mesma maneira, e uma rápida mudança de visualização pode trazer clareza.

💡 No ClickUp, você pode:

Visão geral – Prioridade das tarefas

Marque tarefas com campos personalizados , como “Estágio do funil”, “Nível de impacto” ou “Proprietário da equipe”

Agrupe o trabalho na Visualização de Quadro ou Visualização de Tabela para visualizar iniciativas de alta prioridade

Crie painéis ClickUp para acompanhar prazos, ritmo das campanhas e carga de trabalho entre projetos em um só lugar

ClickUp Goals . Seja “Aumentar a CTR do e-mail em 15%” ou “Lançar cinco campanhas neste trimestre”, o progresso é atualizado automaticamente à medida que as tarefas avançam — para que você tenha uma visão geral, não apenas a lista de tarefas Conecte projetos a resultados mensuráveis com o . Seja “Aumentar a CTR do e-mail em 15%” ou “Lançar cinco campanhas neste trimestre”, o progresso é atualizado automaticamente à medida que as tarefas avançam — para que você tenha uma visão geral, não apenas a lista de tarefas

💡 Dica profissional: Crie um painel “Prioridades desta semana” filtrado por responsável + urgência. Ele se tornará seu centro de comando matinal — sem necessidade de planilhas.

4. Use um cronograma que evite sobreposições e dependências perdidas

Já aconteceu de uma postagem teaser ser publicada antes da página do produto? Essas confusões acontecem quando ninguém consegue ver como os projetos se sobrepõem.

Corrija rapidamente: use cronogramas visuais para mapear dependências e identificar conflitos antes que eles ocorram.

💡 O ClickUp oferece:

Calendário ClickUp para planejar agendas de publicação diárias e semanais

Visualização Gantt para acompanhar dependências, durações e sobreposições em campanhas de longo prazo

Marcos para sinalizar pontos críticos, como “Entrega final do ativo” ou “Data de lançamento”

📌 Exemplo: está planejando o lançamento de um produto? Use a Visualização Gantt para vincular a produção criativa, as campanhas de e-mail, as aprovações de anúncios e as publicações no blog, para que você sempre saiba o que está bloqueando o quê.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para gerar resumos do progresso da campanha ou atualizar automaticamente as partes interessadas com um relatório em linguagem simples. A IA é sua nova assistente. Gere resumos executivos para artigos, relatórios e documentos longos com o ClickUp Brain

5. Automatize transferências e logística (não apenas lembretes)

Mover tarefas, atualizar status, enviar avisos de “pronto para revisão”… tudo isso soma horas de trabalho administrativo.

Resolva rapidamente: automatize as tarefas rotineiras para que os projetos continuem avançando sem que você precise supervisioná-los constantemente.

💡 Com o ClickUp:

Automação ClickUp para acionar as próximas etapas em um fluxo de trabalho

Use as automações do ClickUp para acionar as próximas etapas: atribua um designer quando um redator terminar ou notifique o controle de qualidade quando os recursos estiverem prontos

Crie modelos de tarefas para fluxos comuns (como configuração de anúncios pagos ou séries de e-mails), com detalhes pré-preenchidos e listas de verificação

Defina regras como “Quando todas as subtarefas estiverem concluídas → marque a tarefa principal como Concluída” para manter os projetos em andamento automaticamente

🧠 E com o ClickUp Brain, você pode gerar resumos de campanhas, resumir automaticamente threads de feedback ou sugerir os próximos passos com base no contexto do projeto.

💡 Dica profissional: cada vez que você automatiza uma tarefa recorrente, você dá um pequeno empurrãozinho no seu futuro. Pequenas vitórias se acumulam e geram um grande impulso. 🤜💥

6. Ancore o feedback ao trabalho

Aprovações via Slack. Feedback em um Google Doc. Perguntas por e-mail. Versão final em algum lugar entre tudo isso.

Quando o feedback é disperso, a falta de comunicação aumenta. Você passa mais tempo buscando o contexto do que agindo com base nele.

Corrija rapidamente: mantenha as conversas diretamente ligadas à tarefa, documento ou entrega, para que nada se perca, atrase ou seja duplicado.

💡 No ClickUp:

Os comentários do ClickUp podem ajudá-lo a colaborar em tempo real

Deixe comentários atribuídos nas tarefas para solicitar alterações ou aprovações (e acompanhe os follow-ups automaticamente)

Colabore em tempo real no Docs com comentários, sugestões e tarefas incorporadas

Acompanhe aprovações em aberto, threads de feedback e pings usando a Visualização da Caixa de Entrada, sem perder o foco

Grave atualizações rápidas em vídeo com o ClickUp Clips . Perfeito para feedback assíncrono sobre rascunhos de design ou para orientar as partes interessadas sobre o andamento da campanha, sem adicionar outra reunião ao calendário

Mantenha as conversas relacionadas ao trabalho com o ClickUp Chat , para que sua equipe possa enviar mensagens ao lado de tarefas, documentos e painéis — e mantenha as decisões pesquisáveis

📖 Leia mais: Quer melhorar sua forma de priorizar? Explore modelos de priorização para projetos de marketing para ajudar sua equipe a se concentrar no que é mais importante.

🧐 Você sabia? A maioria dos projetos fracassa não por causa da má execução, mas porque o status não ficou claro para as pessoas certas no momento certo. A visibilidade impulsiona a velocidade.

📊 Modelo de relatório de status de vários projetos

*cansado de se esforçar para atualizar as partes interessadas em várias campanhas? O modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp ajuda você a acompanhar, resumir e compartilhar o progresso de todos os seus projetos de marketing em uma visualização clara e automatizada. Isso significa que você gasta menos tempo com relatórios e mais tempo com a execução.

Como isso pode te ajudar:

Visualize vários projetos ao mesmo tempo: obtenha uma visão clara do que está em andamento, do que foi concluído e do que está bloqueado

Padronize os relatórios: compartilhe atualizações com a liderança ou os clientes sem precisar refazer seu relatório todas as semanas

Destaque as prioridades: sinalize métricas, marcos e responsáveis importantes rapidamente

Colabore de forma assíncrona: permita que os membros da equipe atualizem o progresso em tempo real, sem a necessidade de reuniões

Economize tempo com a automação: insira automaticamente os dados das tarefas em seu relatório para obter atualizações de status em tempo real

💡 Dica profissional: Separe suas ideias criativas dos seus painéis de execução. Dessa forma, as grandes ideias ficam protegidas e não são enterradas sob listas de tarefas diárias.

7. Acompanhe o progresso e gere relatórios sem complicações

A maioria das equipes de marketing fica para trás nos relatórios, não porque não tenham os dados, mas porque coletá-los leva muito tempo, especialmente quando as atualizações estão espalhadas por diferentes ferramentas ou threads do Slack.

Corrija rapidamente: crie sistemas de relatórios em tempo real que mostram o que foi feito, o que está bloqueado e o que vem a seguir, sem que você precise compilar manualmente.

💡 O ClickUp permite que você:

Use o Painel de Marketing do ClickUp para verificar métricas de desempenho em tempo real e analisar o sucesso de suas campanhas

Crie painéis que acompanham KPIs, estágios da campanha, carga de trabalho da equipe e obstáculos

Crie visualizações personalizadas para compartilhar com as partes interessadas, para que todos tenham a clareza necessária, sem ruídos

💬 Bônus: deixe o ClickUp Brain resumir a saúde do projeto ou converter os dados do painel em resumos fáceis de entender para o cliente em segundos.

Modelo de plano de marketing

Da estratégia geral à execução diária, o Modelo de Plano de Marketing estrutura seus planos de marketing sem estresse. Planeje as metas, os canais, os cronogramas e os KPIs da sua campanha em um único lugar para que todos trabalhem em direção aos mesmos objetivos.

Como isso pode te ajudar:

Defina os objetivos da campanha: estabeleça metas SMART que estejam alinhadas com sua estratégia de marketing

Planeje em todos os canais: coordene SEO, e-mail, conteúdo pago e social em um único fluxo de trabalho

Divida o trabalho em tarefas: atribua responsáveis, prazos e status para manter as coisas em andamento

Visualize seu cronograma: use a visualização Calendário ou Gantt para acompanhar prazos e dependências

Acompanhe o desempenho: monitore os KPIs e itere mais rapidamente com base no que está funcionando

Como é um espaço de trabalho de marketing multiprojetos no ClickUp

Seu espaço de trabalho não precisa de recursos extras, apenas precisa manter as campanhas em andamento. Aqui está uma configuração simples e escalável que você pode implementar hoje mesmo no ClickUp:

🗂️ Estruture sua hierarquia

Espaços: Comece com “Marketing” como seu hub de nível superior

Pastas: Agrupe por tipo de campanha (GTM de produto, conteúdo, pago, eventos)

Listas: Cada iniciativa recebe sua própria lista (por exemplo, “Sprint de SEO do quarto trimestre”, “Campanha da marca em janeiro”)

📅 Escolha as visualizações certas

Calendário: Veja as datas de publicação e lançamento lado a lado

Quadro: acompanhe as tarefas por status ou responsável

Tabela: Divida o trabalho por prazo, canal ou responsável

Gantt: Mapeie dependências e lançamentos de longo prazo

Painéis: identifique obstáculos e acompanhe o desempenho das campanhas em tempo real

🧰 Automatize seu fluxo

Use Modelos de Tarefas para campanhas repetíveis (envio em massa de e-mails, lançamentos de anúncios)

Defina as Automações do ClickUp para lidar com aprovações, alterações de status e transferências

Deixe o ClickUp Brain resumir notas de reuniões ou rascunhos de briefings diretamente no seu espaço de trabalho

Quer começar rapidamente? Navegue pelos modelos de marketing do ClickUp para cada tipo de iniciativa de marketing.

💡 Dica profissional: codifique suas campanhas com cores usando tags ou campos personalizados no ClickUp. É uma maneira simples de separar visualmente as redes sociais, e-mails e lançamentos de produtos — especialmente útil quando você está lidando com mais de cinco iniciativas.

Modelos de gerenciamento de projetos de marketing para economizar seu tempo

Por que começar do zero quando esses modelos já fazem o trabalho pesado?

Use-os para começar com o pé direito desde o primeiro dia:

Para ainda mais opções, explore os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp.

💡 Dica profissional: use o bloqueio de tempo para reservar horas de foco intenso para o planejamento da campanha. Mesmo apenas duas sessões de 90 minutos por semana podem aumentar drasticamente a produção criativa. Programe esses blocos na sua visualização do calendário do ClickUp e trate-os como reuniões inegociáveis — com você mesmo.

Erros comuns a evitar ao gerenciar vários projetos de marketing

Mesmo os profissionais de marketing mais experientes caem em armadilhas de produtividade, especialmente quando as campanhas começam a se sobrepor ou as prioridades mudam no meio do caminho. Se o seu sistema atual parece estar quase desmoronando, um desses problemas pode ser o culpado:

❌ Erro 1: Tratar cada campanha como uma tela em branco

Personalizar tudo do zero todas as vezes parece flexível, mas é uma maneira rápida de esgotar sua equipe. Repetir o trabalho diminui sua velocidade e aumenta a margem para erros.

Corrija rapidamente: crie modelos para briefings criativos de anúncios, fluxos de trabalho de e-mail e listas de verificação de lançamento no ClickUp para agir mais rapidamente sem perder etapas.

Se o seu briefing estiver no Google Docs, suas tarefas no Trello e seu cronograma em uma planilha... não é de se admirar que as coisas acabem passando despercebidas.

Resolva rapidamente: combine planejamento, documentação e execução de tarefas no ClickUp. Incorpore documentos às tarefas, atribua aprovações nos comentários e acompanhe tudo, desde o início até o encerramento da campanha.

❌ Erro 3: Esquecer de mapear dependências

Publicar uma postagem no blog antes que o SEO a revise ou lançar anúncios antes que as páginas de destino passem pelo controle de qualidade — esses pequenos erros criam um efeito cascata.

Corrija rapidamente: use a Visualização Gantt ou Dependências do ClickUp para conectar tarefas e evitar transferências fora de ordem visualmente.

❌ Erro 4: Relatórios manuais

Compilar atualizações semanais de cinco ferramentas diferentes não é apenas irritante, mas também propenso a erros.

Corrija rapidamente: Automatize relatórios no ClickUp usando painéis ou o modelo de relatório de status de vários projetos.

📖 Leia mais: Quer dominar a arte de gerenciar vários projetos? Aprenda estratégias comprovadas para lidar com vários projetos ao mesmo tempo.

Gerenciar vários projetos de marketing não se resume apenas ao planejamento — trata-se de ter as ferramentas certas de gerenciamento de projetos para equipes de marketing que reduzam o atrito, centralizem seu trabalho e mantenham sua equipe alinhada, mesmo quando o caos se instala.

Aqui estão algumas ferramentas poderosas que ajudam você a se manter organizado, economizar tempo e executar tudo com perfeição — começando pela que pode fazer tudo isso.

🧠 ClickUp: o espaço de trabalho completo para equipes de marketing

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um sistema operacional completo de marketing. Esteja você planejando o lançamento de um produto, coordenando a criação de conteúdo ou executando uma campanha multicanal, o ClickUp ajuda você a gerenciar tudo em um só lugar.

Por que funciona:

Fluxos de trabalho personalizados : mapeie qualquer processo de marketing, desde briefings de campanha até aprovações criativas

Documentos + tarefas em um só lugar : armazene briefings, textos, recursos e feedback junto com as tarefas da campanha, sem precisar vasculhar pastas no disco rígido

Várias visualizações : alterne entre as visualizações Calendário, Lista, Quadro e Gantt, dependendo de quem estiver visualizando

Automações : delegue etapas repetitivas, como aprovações, alterações de status ou transferências

Painéis: acompanhe KPIs como CTR, ROAS e ritmo da campanha e compartilhe atualizações com clientes ou a liderança

IA integrada: com o ClickUp Brain, você pode gerar textos para campanhas, resumir feedbacks e obter respostas instantâneas com base no contexto do seu espaço de trabalho

📌 Exemplo: uma agência de marketing que gerencia mais de 10 clientes usa o ClickUp para manter os cronogramas das campanhas, aprovações de ativos e relatórios em um único painel, economizando horas por semana na troca de contexto.

Zapier – Automatize tarefas repetitivas em toda a sua pilha

O Zapier conecta todas as ferramentas que você já usa, sem precisar de código. Você pode garantir que as atualizações da campanha fluam suavemente entre os aplicativos com milhares de integrações.

O que isso ajuda:

Sincronize leads do Facebook Ads com seu CRM em tempo real

Atualização automática de uma planilha do Google quando as respostas da pesquisa são recebidas

Envio de alertas do Slack quando os gastos da campanha atingem um limite

Adicionando novos assinantes do Mailchimp como tarefas do ClickUp para campanhas de integração

📌 Exemplo: uma marca DTC conecta o Shopify, o Klaviyo e o ClickUp via Zapier. Quando um pedido de alto valor é recebido, uma nova tarefa de retenção é criada automaticamente no ClickUp e atribuída ao profissional de marketing do ciclo de vida.

O Loom facilita mostrar, não apenas contar. Em vez de outra reunião, você grava um rápido vídeo com sua tela + voz e, em seguida, compartilha instantaneamente com colegas de equipe ou clientes.

Por que os profissionais de marketing adoram:

Reduz as reuniões de status em 30 a 40%

Ótimo para analisar relatórios de campanha, rascunhos de design ou novos fluxos de trabalho

Os espectadores podem adicionar comentários ou reações com marcação de tempo

Links incorporados diretamente nas tarefas ou documentos do ClickUp para contextualização

📌 Exemplo: um gerente de campanha analisa o criativo do anúncio no Loom, insere o link em uma tarefa do ClickUp e o designer recebe um feedback visual claro sem precisar fazer uma chamada ao vivo.

✍️ Grammarly – Mantenha a voz da sua marca nítida em todos os recursos

De publicações em blogs e páginas de destino a legendas em redes sociais e campanhas por e-mail, o Grammarly garante que tudo o que você publica seja aperfeiçoado, claro e alinhado com a marca.

Por que isso funciona para equipes de marketing:

Verificação gramatical e ortográfica (é claro!)

Sugestões de tom e clareza — para que seus e-mails de vendas não pareçam posts de blog

Guias de estilo que reforçam regras específicas da marca (como uso de maiúsculas ou palavras preferenciais)

Funciona no Google Docs, e-mail, redes sociais e ClickUp Docs

📌 Exemplo: uma equipe de conteúdo usa o Grammarly para aplicar um guia de estilo da marca a 10 redatores. Mesmo quando freelancers entram em cena, todos os recursos permanecem consistentes com a voz da empresa.

O que fazer quando você estiver sobrecarregado: um plano rápido de reinicialização Às vezes, não se trata de adicionar outra estratégia, mas sim de fazer uma pausa, limpar a mente e se concentrar em apenas uma coisa. Veja como se reestruturar quando o caos atingir o auge: Crie um painel de “ganhos rápidos” para recuperar o controle

Reserve uma hora para revisar todas as campanhas atuais

Centralize as notas do projeto atual em um único ClickUp Doc

Use o ClickUp Brain para resumir itens de ação Além disso, a maioria dos profissionais de marketing afirma que se sente “muito ocupada para se organizar”, mas, depois de dedicar apenas 30 minutos de concentração, toda a sua semana melhora. Essa pequena mudança pode ser a coisa mais poderosa que você fará hoje.

Conclusão: a estrutura vence o estresse — sempre

Gerenciar vários projetos de marketing não precisa ser como fazer malabarismos com espadas em chamas enquanto corre uma maratona. Você pode passar do caos reativo para o controle confiante com os sistemas, ferramentas e fluxos de trabalho certos.

Esteja você lançando um produto, ampliando um mecanismo de conteúdo ou apenas tentando manter cinco campanhas alinhadas entre as equipes, o segredo é a consistência, não o heroísmo.

✅ Divida grandes objetivos em etapas rastreáveis✅ Centralize suas informações e feedback✅ Priorize todos os projetos, não apenas o mais importante✅ Automatize as tarefas enfadonhas para que você possa se concentrar na estratégia✅ E mantenha todos informados, sem precisar buscar atualizações

Com o ClickUp, é simples. Crie calendários de conteúdo, automatize a transferência de tarefas e acompanhe o desempenho das campanhas, tudo sem sobrecarga.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!