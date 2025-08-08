Modelos gratuitos de adenda de contrato para atualizar facilmente os acordos existentes

Quando os negócios evoluem, os seus acordos também devem evoluir.

Trocas verbais? Arriscado. E-mails informais? Não são aplicáveis. Sem um adendo assinado, sua empresa segue em frente com termos desatualizados, e isso é uma receita para atritos.

É aí que entra um modelo de adendo de contrato.

Este blog explora modelos gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a alterar com confiança qualquer contrato original com clareza, estrutura e consentimento mútuo.

🔍 Você sabia? O conceito de contrato tem raízes profundas na história, com evidências de acordos formais encontrados em sistemas jurídicos antigos, como o Código de Hamurabi na Mesopotâmia 🏛️✍️. Essas formas primitivas estabeleceram as bases para as complexas estruturas contratuais que utilizamos hoje.

O que são modelos de adenda de contrato?

Um adendo ao contrato é um documento separado que modifica um contrato existente sem substituí-lo. Ele descreve as alterações específicas, seja o ajuste da data de entrega, a atualização de cláusulas ou a adição de novas disposições.

Com um modelo de adendo de contrato, você pode:

Altere rapidamente qualquer contrato original

Descreva e esclareça claramente os termos

Garanta que todas as partes envolvidas estejam em sintonia

Economize tempo, esforço e os custos de contratar um profissional jurídico

Crie documentos estruturados e em conformidade com as normas, com um aspecto oficial

Usar um modelo de adendo de contrato é geralmente ideal para cenários comerciais em que novos termos precisam ser adicionados ou obrigações alteradas.

Em vez de reescrever todo o contrato, basta usar um formulário de adendo para atualizar as condições do contrato, inserir as novas especificações e confirmar o consentimento com as assinaturas das partes envolvidas, tudo de acordo com o contrato original.

➡️ Leia mais: Modelos e acordos comerciais simples e gratuitos

Os melhores modelos de adenda de contrato em resumo

O que torna um modelo de adendo de contrato bom?

Um modelo de adendo de contrato bem elaborado ajuda a comunicar claramente alterações específicas, garante o consentimento mútuo e mantém todas as partes envolvidas alinhadas com o contrato original.

Aqui estão os principais recursos que um modelo de contrato ideal deve incluir:

Referência clara ao contrato original : um bom modelo deve indicar a data do acordo inicial, o título e as partes envolvidas para fixar as alterações com precisão

Âmbito definido das alterações : deve identificar e descrever as alterações específicas que o adendo modifica, seja uma data de entrega, uma disposição ou um termo do contrato

Cláusula de data de vigência : um bom modelo de contrato precisa especificar quando as alterações entram em vigor para esclarecer prazos e evitar disputas

Confirmação de consentimento mútuo : escolha uma solução que indique claramente que ambas as partes concordam voluntariamente com as alterações e que o contrato original permanece em pleno vigor e efeito

Campos de assinatura para todas as partes : deve haver espaço para assinaturas, data, nomes impressos e cargos das partes para a execução adequada

Seção opcional para reconhecimento notarial : escolha um modelo que inclua um bloco para reconhecimento notarial, se necessário, para oficializar as alterações, dependendo das leis e da jurisdição

Formatação estruturada: deve organizar o documento com títulos e seções claros para facilitar a revisão e a compreensão

Modelos de adenda de contrato

Aqui estão os melhores modelos de contrato gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a garantir que suas atualizações sejam claras, aplicáveis e fáceis de gerenciar, sem precisar começar do zero:

1. Modelo de adendo ao contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, altere e formalize facilmente as alterações contratuais com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp

Com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp, você pode modificar um contrato existente sem a dor de cabeça de reescrever o acordo original. Seus recursos integrados de gerenciamento de tarefas, visualizações e automação permitem que você acompanhe as alterações do contrato, organize as cláusulas e colabore com as partes envolvidas, tudo em um único lugar.

Seja para ajustar uma data de entrega, atualizar uma cláusula ou adicionar novos termos, este modelo simplifica o processo para que você possa esclarecer os termos e garantir que todas as partes concordem de forma rápida e legal.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Adapte-o às necessidades específicas, seja para parcerias, colaborações com clientes ou joint ventures

Defina termos para iniciativas compartilhadas, alocação de recursos e protocolos de comunicação

Colabore em tempo real e compartilhe seu documento de adendo e suas edições com equipes internas e partes interessadas externas

🔑 Ideal para: gerentes de RH, freelancers e empresários que revisam frequentemente contratos ou precisam de uma maneira juridicamente válida e rastreável de atualizar os termos dos contratos.

Curiosidade: Adendo é uma palavra latina que significa algo a ser acrescentado. É a forma profissional de dizer P. S. no mundo jurídico!

2. Modelo de revisão de contrato ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Revise, compare e gerencie contratos com confiança com o modelo de revisão de contratos do ClickUp

O modelo de revisão de contrato da ClickUp ajuda equipes jurídicas, gerentes de projeto e partes interessadas a colaborar na avaliação de contratos, garantindo que nenhuma cláusula importante ou questão de conformidade seja esquecida.

O modelo é perfeito para simplificar a documentação jurídica e oferece um sistema centralizado para acompanhar o status dos contratos, identificar riscos e atribuir ações de acompanhamento. Seu layout estruturado e visualizações personalizáveis permitem que você gerencie com confiança as revisões de contratos, desde o início até a assinatura, economizando tempo e reduzindo erros dispendiosos.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Revise e acompanhe os acordos com fornecedores para garantir resultados claros, condições de pagamento e níveis de serviço

Reúna informações dos departamentos jurídico, financeiro e operacional em um só lugar para agilizar revisões e aprovações

Permita que as partes interessadas no projeto comentem, sugiram edições e acompanhem as alterações em tempo real, facilitando a colaboração entre equipes ou organizações.

🔑 Ideal para: Equipes jurídicas, consultores e gerentes de projeto que lidam regularmente com revisões complexas de contratos e precisam de um sistema estruturado e colaborativo.

Precisa de mais recursos? Conheça o ClickUp Brain MAX, um assistente de desktop com inteligência artificial que reúne todo o seu trabalho — documentos, bate-papos, tarefas e muito mais — em um único espaço unificado e pesquisável. Para fluxos de trabalho de contratos, isso significa que você pode encontrar instantaneamente qualquer contrato, cláusula ou documento relacionado em todos os seus aplicativos conectados, mantendo tudo organizado e fácil de rastrear. Chega de procurar em pastas ou perder prazos importantes. O que torna o Brain MAX ainda mais poderoso é o recurso de conversão de voz em texto. Basta falar suas ideias ou pontos-chave do contrato, e o Brain MAX irá capturá-los para você — perfeito para brainstorming ou para esboçar termos rapidamente. Mais tarde, você pode revisar e refinar suas anotações para chegar a um contrato finalizado. Com o Brain MAX, manter-se organizado e eficiente com contratos está mais fácil do que nunca.

3. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o ciclo de vida dos contratos com precisão e conformidade com o modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp ajuda empresas de todos os tamanhos a centralizar seus contratos, acompanhar o progresso e gerenciar renovações sem esforço. Ao organizar documentos e partes interessadas em um só lugar, ele garante que nada seja esquecido.

O modelo também simplifica a colaboração entre departamentos, aumenta a conformidade e reduz o risco de prazos perdidos ou acordos desatualizados. Seja lidando com acordos com clientes ou contratos com fornecedores, você pode supervisionar facilmente tudo, desde a solicitação até a renovação.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Elabore, revise e aceite alterações em todas as etapas e crie fluxos de trabalho de contratos organizados

Categorize e analise contratos de acordo com o tipo, departamento e data de assinatura para facilitar a organização

Colabore com equipes de maneira eficiente convidando membros ou convidados para gerenciar contratos no ClickUp Workspace

🔑 Ideal para: equipes jurídicas, departamentos de compras, startups e empresas que gerenciam contratos com fornecedores, clientes ou internos.

➡️ Leia mais: Melhores aplicativos de software para gerenciamento de contratos

4. Modelo de contrato da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie, gerencie e acompanhe contratos com prestadores de serviços de forma eficiente com o modelo de contrato da ClickUp

O modelo de contrato da ClickUp ajuda as empresas a criar acordos claros e juridicamente válidos ao trabalhar com prestadores de serviços externos. Ele simplifica a definição de funções, entregas, prazos e condições de pagamento, ao mesmo tempo que protege ambas as partes de possíveis disputas.

Este modelo garante responsabilidade e transparência em todas as etapas, transformando a elaboração do contrato em um fluxo de trabalho simplificado. Desde a coleta de informações do contratado até o monitoramento das etapas do projeto, ele mantém tudo organizado em um espaço de trabalho colaborativo.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Atribua tarefas a gerentes jurídicos, de RH ou de projetos para coletar detalhes do contratado, como informações de contato, CNPJ e certificações

Colabore em tempo real com prestadores de serviços ou partes interessadas usando comentários embutidos e documentos compartilhados para finalizar os termos do contrato

Automatize lembretes e fluxos de trabalho de aprovação para otimizar revisões internas e manter os processos jurídicos em dia

🔑 Ideal para: Gestores freelancers, equipes de RH, agências ou departamentos jurídicos que coordenam com fornecedores terceirizados ou prestadores de serviços independentes.

🔍 Você sabia? Nos EUA, os acordos verbais são legalmente vinculativos em alguns casos, mas prová-los em tribunal é uma dor de cabeça jurídica que você não quer ter. Nesses casos, um adendo por escrito é o seu melhor amigo.

5. Modelo de contrato de compra da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie termos de compra, aprovações e prazos com o modelo de contrato de compra da ClickUp

O modelo de contrato de compra da ClickUp oferece uma estrutura pronta para uso para redigir, acompanhar e gerenciar contratos de compra.

Este modelo foi criado para ajudar empresas de todos os tamanhos a negociar melhores termos, garantir a conformidade legal e simplificar todas as etapas do processo de acordo. Desde a redação inicial até as assinaturas finais, tudo é tratado em um fluxo organizado para máxima eficiência e tranquilidade.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Centralize todos os detalhes do contrato de compra em um só lugar usando o Docs, para que todas as partes interessadas tenham acesso à versão mais recente

Atribua responsabilidades às equipes jurídicas, financeiras e de compras para coletar informações do comprador/vendedor, condições de pagamento e descrições dos itens

Simplifique os fluxos de trabalho de revisão de documentação com atribuições de tarefas, prazos e colaboração baseada em comentários

🔑 Ideal para: equipes de compras, proprietários de empresas, departamentos jurídicos e gerentes de operações que lidam com compras rotineiras ou de alto valor em setores como manufatura, TI ou varejo.

6. Modelo de acordo de parceria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina termos e acompanhe responsabilidades com o modelo de contrato de parceria da ClickUp

O modelo de acordo de parceria da ClickUp ajuda as empresas a redigir contratos claros e profissionais para alianças estratégicas, joint ventures ou parcerias baseadas em ações. Ele foi projetado para reduzir mal-entendidos e confirmar que todos os parceiros compreendem seus direitos, responsabilidades e contribuições desde o início.

Este modelo permite que as equipes colaborem em tempo real, personalizem termos e acompanhem o progresso usando as visualizações dinâmicas do ClickUp.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Defina o objetivo e o escopo da sua parceria em um documento compartilhado do ClickUp Docs para alinhar todos desde o início

Colabore em tempo real com comentários, anexos de arquivos e tags de parceiros para feedback

Receba alertas automáticos sobre atualizações de tarefas, revisões de documentos ou solicitações de contribuições das partes interessadas

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, equipes jurídicas ou startups que estão formando parcerias formais, especialmente nas áreas de consultoria, tecnologia ou joint ventures.

➡️ Leia mais: Como solicitar pagamento de um cliente de maneira profissional

7. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina expectativas e prazos claros com o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp

O modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp define de forma clara e organizada o escopo do projeto, as responsabilidades, os resultados esperados, os prazos e as condições de pagamento. É especialmente valioso para gerentes de projeto que precisam formalizar acordos rapidamente, mantendo o profissionalismo e a clareza.

O modelo simplifica a criação de contratos para garantir que os prestadores de serviços e os clientes estejam alinhados desde o início. Isso reduz mal-entendidos e estabelece as bases para a entrega bem-sucedida do projeto.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Defina o escopo, os resultados esperados e os prazos para estabelecer expectativas claras para o projeto desde o início

Automatize notificações e atualizações para manter todos informados durante o ciclo de vida do contrato

Armazene todas as versões, revisões e anexos dos contratos em um só lugar para facilitar o gerenciamento

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, agências e consultores para gerenciar clientes e seus projetos relevantes com escopos e prazos definidos.

🚨 ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos ficam todos reunidos em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

8. Modelo de contrato de consultoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie contratos de consultoria seguros e detalhados com o modelo de contrato de consultoria da ClickUp

O modelo de contrato de consultoria da ClickUp simplifica a elaboração de um contrato juridicamente válido, fornecendo um espaço de trabalho organizado para documentar o escopo, o pagamento, a confidencialidade e muito mais.

Com este modelo, você pode otimizar a comunicação com o cliente e alinhar as expectativas desde o início. Esteja você integrando um novo cliente ou iniciando um projeto único, este modelo de contrato de consultoria ajuda a proteger seu trabalho e sua empresa.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Defina o escopo dos serviços de consultoria para garantir que ambas as partes tenham expectativas claras

Defina condições e prazos de pagamento para evitar confusão sobre a remuneração

Estabeleça cláusulas de confidencialidade para proteger informações comerciais confidenciais

🔑 Ideal para: Consultores independentes, agências de marketing, coaches de negócios e consultores jurídicos ou financeiros que celebram contratos com clientes.

💡 Dica profissional: Utilize o ClickUp Brain para otimizar seus contratos de consultoria, definindo lembretes de tarefas para entregas, marcos de pagamento e aprovações. Aproveite os documentos colaborativos para capturar o feedback dos clientes e manter todas as comunicações em um só lugar. Isso garante que você nunca perca um prazo, mantém seus clientes informados e otimiza todo o seu fluxo de trabalho de consultoria para obter o máximo de eficiência e profissionalismo.

9. Modelo de acordo de trabalho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe e aumente a responsabilidade com o modelo de acordo de trabalho da ClickUp

O modelo de acordo de trabalho da ClickUp ajuda as equipes a definir funções, estabelecer expectativas e construir confiança mútua. Ele traz estrutura aos projetos, garantindo que todos os membros da equipe estejam alinhados e responsáveis desde o primeiro dia.

Com os recursos integrados do ClickUp, este modelo permite que você planeje todos os aspectos do seu acordo de trabalho, desde declarações de missão até avaliações de desempenho.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Defina prazos de forma eficaz criando tarefas com datas de vencimento, garantindo a conclusão oportuna das fases do projeto

Chegue a um acordo sobre métodos de resolução de conflitos para lidar com divergências de forma construtiva

Revise e atualize os contratos regularmente para se adaptar às necessidades e dinâmicas da equipe

🔑 Ideal para: equipes ágeis, gerentes de projeto ou equipes de startups que precisam de alinhamento e responsabilidade, fatores essenciais para o sucesso.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de acordo de colaboração em Word e ClickUp

10. Modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas

Obtenha o modelo gratuito Simplifique o arrendamento no Texas com o modelo de contrato de arrendamento comercial da ClickUp

O modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas simplifica o processo de locação para proprietários e administradores de imóveis no Texas. Ele oferece um espaço de trabalho centralizado e fácil de usar para redigir, gerenciar e armazenar documentos de locação juridicamente vinculativos que protegem os direitos do locador e do locatário.

Este modelo oferece total visibilidade e controle sobre os termos do contrato de locação, prazos, detalhes do locatário e comunicação. Ele foi projetado para ajudar você a manter a profissionalidade, a organização e a conformidade com as leis de locação do Texas, independentemente de você estar gerenciando um único imóvel ou várias unidades.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Reúna informações essenciais sobre os inquilinos para manter registros detalhados de cada locatário e imóvel

Detalhe os valores do aluguel, datas de vencimento e formas de pagamento aceitas para maior transparência

Documente divulgações legais e conformidade com as leis do estado do Texas para garantir a validade

🔑 Ideal para: Gestores imobiliários, corretores imobiliários ou proprietários no Texas que procuram um processo simplificado para redigir e gerir contratos de arrendamento comercial.

11. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina as expectativas de serviço e simplifique os contratos com os clientes com o modelo de contrato de serviços da ClickUp

Está com dificuldade para criar contratos de serviço claros que protejam você e seus clientes? O modelo de contrato de serviços da ClickUp simplifica o processo com seções integradas de escopo, condições de pagamento e prazos para reduzir falhas de comunicação e garantir o alinhamento.

Este modelo simplifica a colaboração e a revisão, ao mesmo tempo que lhe oferece todas as ferramentas para gerenciar contratos, desde a criação até a assinatura. Com ele, você pode criar com confiança contratos de serviços profissionais que mantêm seus projetos em dia e seus clientes informados.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Inclua cláusulas de confidencialidade para proteger informações confidenciais compartilhadas durante o contrato

Descreva as responsabilidades e obrigações tanto do prestador de serviços quanto do cliente

Documente métodos de resolução de disputas para lidar com conflitos de maneira eficiente e profissional

🔑 Ideal para: Freelancers, agências e empresas de serviços que precisam de acordos claros para definir o escopo, os prazos e as condições de pagamento com os clientes.

12. Modelo de contrato de aluguel ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a gestão de imóveis com contratos personalizáveis usando o modelo de contrato de aluguel da ClickUp

O modelo de contrato de locação da ClickUp foi criado para proprietários que desejam simplificar o processo de locação. Ele ajuda você a redigir, gerenciar e armazenar contratos de locação juridicamente válidos que esclarecem as expectativas, protegem seus direitos e reduzem o risco de disputas.

Este modelo simplifica a criação de contratos, incluindo elementos jurídicos essenciais, como detalhes do aluguel, regras e termos de acesso à propriedade

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Especifique os termos e a duração do aluguel para definir claramente a duração e as condições do período de aluguel

Defina diretrizes para renovação ou rescisão do contrato de locação para evitar mal-entendidos no final do contrato

Documente divulgações legais e requisitos de conformidade para garantir que o contrato seja válido e executável

🔑 Ideal para: Proprietários independentes, gestores imobiliários e agentes imobiliários que precisam de um processo fiável e repetível para gerir contratos de arrendamento residencial ou comercial com inquilinos.

👋🏾 Deixe que os Agentes Autopilot da ClickUp eliminem o trabalho pesado da gestão de contratos. Esses agentes com tecnologia de IA mantêm seus fluxos de trabalho de contratos em dia, enviando lembretes automáticos para assinatura, solicitando que você atualize os contratos com adendos e agendando revisões regulares para garantir a conformidade. Veja como. 👇🏼

13. Modelo de adendo de contrato da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de adendo de contrato da PandaDoc simplifica a modificação de acordos existentes entre duas ou mais partes. Este modelo garante que todas as alterações sejam claramente documentadas, legalmente reconhecidas e fáceis de rastrear.

Este modelo de adendo oferece uma maneira eficiente de abordar alterações sem precisar redigir todo o contrato novamente. Ele oferece um formato consistente para revisar os termos do projeto, atualizar as condições do serviço ou estender os prazos, garantindo a conformidade legal.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Personalize inserindo detalhes das partes, referências do contrato e especificações da alteração usando espaços reservados editáveis

Documente as alterações usando os Anexos A e B para descrever as disposições anteriores e atualizadas

Preserve os termos do contrato original, indicando que todas as seções não alteradas permanecem em pleno vigor

🔑 Ideal para: Equipes jurídicas, gerentes de contratos, freelancers e empresários que precisam alterar contratos, mantendo a proteção jurídica e a clareza.

➡️ Leia mais: O melhor software de gerenciamento de cotações para fechar negócios

14. Modelo de adendo de contrato da Juro

via Juro

O modelo de adendo de contrato da Juro ajuda as empresas a alterar acordos existentes, especialmente em relação à responsabilidade e à privacidade de dados. Ele garante que as atualizações sejam claras, aplicáveis e em conformidade, sem invalidar o contrato original.

Este modelo ajuda as organizações a gerenciar modificações contratuais, mantendo-se em conformidade com leis de proteção de dados como o GDPR e o CCPA, tornando-o ideal para situações que exigem precisão jurídica e colaboração.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Esclareça as responsabilidades definindo as funções do controlador e do processador para o tratamento de dados

Limite os riscos com cláusulas de responsabilidade abrangentes, incluindo limites e exclusões

Simplifique a conformidade com práticas de privacidade e políticas de retenção alinhadas com o GDPR/CCPA

🔑 Ideal para: Equipes jurídicas, provedores de SaaS, empresas de fintech, empresas de saúde ou qualquer organização B2B que lida com dados confidenciais e precisa ajustar os termos após a assinatura, mantendo a conformidade.

15. Modelo de adendo de contrato da Business in a Box

via Business in a Box

O modelo de adendo de contrato Business in a Box permite que as empresas modifiquem acordos existentes de forma clara e legal, sem precisar reescrever todo o contrato.

É ideal para atualizar termos como prazos, preços ou responsabilidades, preservando o contrato original. Este modelo simplifica o processo de alteração, garantindo que as alterações sejam claramente registradas e legalmente reconhecidas.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Personalize facilmente com seções para preencher com nomes, datas e termos específicos de alteração

Preserve a estrutura fazendo referência ao contrato original sem alterar as cláusulas não afetadas

Garanta clareza jurídica com seções sobre alterações, termos inalterados e terminologia definida

🔑 Ideal para: Freelancers, proprietários de pequenas empresas, equipes jurídicas, consultores ou fornecedores que precisam de uma maneira rápida e confiável de ajustar contratos quanto ao escopo, pagamento ou entregas, com acordo mútuo.

16. Modelo de adendo ao contrato de trabalho da eSign

via eSign

Precisa atualizar um contrato de trabalho sem começar do zero? O modelo de adendo ao contrato de trabalho eSign facilita a modificação de salários, responsabilidades ou termos, mantendo o contrato original intacto.

Ideal para profissionais de RH, garante atualizações claras e aplicáveis com linguagem juridicamente vinculativa, simplificando as alterações durante promoções, atualizações de políticas ou reestruturações.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Preencha facilmente com espaços designados para detalhes do empregador e do funcionário, datas e assinaturas

Detalhe as alterações usando uma caixa de texto dedicada para descrever modificações específicas do contrato

Garanta a validade jurídica com linhas de assinatura para ambas as partes confirmarem o acordo mútuo

🔑 Ideal para: departamentos de RH, startups, gerentes corporativos e clientes freelancers que precisam de ajustes formais em funções, remuneração ou termos de emprego.

➡️ Leia mais: Ferramentas de software para retenção de clientes

17. Modelo de adendo ao contrato de compra pelo PDF Filler

via PDF Filler

O modelo de adendo ao contrato de compra e venda em PDF permite atualizações juridicamente vinculativas dos termos da transação imobiliária após a assinatura do contrato original, garantindo clareza entre compradores e vendedores durante os ajustes.

Altamente estruturado e fácil de preencher, o modelo ajuda profissionais do setor imobiliário e clientes a evitar confusões, reduzir riscos e manter total conformidade com as normas estaduais e legais durante as alterações contratuais.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Altere os termos de compra diretamente com uma seção ampla para escrever as alterações propostas ao contrato

Indique o envolvimento das partes verificando se o comprador ou o vendedor está propondo a alteração

Registre a data e a hora com espaços dedicados para a assinatura e aceitação de cada parte

🔑 Ideal para: Agentes imobiliários, corretores, compradores de imóveis e vendedores de imóveis que gerenciam alterações no meio do processo de venda de imóveis residenciais ou comerciais, como datas de fechamento, acordos de reparos ou atualizações de preços.

Feche todos os negócios com confiança com o ClickUp!

Criar acordos formais, mas não juridicamente vinculativos, é fundamental para definir expectativas claras em parcerias, colaborações e joint ventures. Esses documentos ajudam a evitar mal-entendidos, definir responsabilidades e construir confiança, sem as complexidades jurídicas de um contrato.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda profissionais, empresários e equipes a se manterem alinhados com ferramentas poderosas como Docs, Tarefas, Automações e recursos de colaboração integrados. Você pode definir termos, atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e manter a transparência — tudo em um só lugar.

Com o ClickUp, seus acordos informais se tornam planos estruturados e acionáveis que fortalecem as relações entre agências e clientes e os resultados comerciais.

✅ Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp.

Perguntas frequentes

Como redigir um adendo ao contrato?

Para redigir um adendo ao contrato, comece por intitular claramente o documento como “Adendo” ao contrato original e referencie o contrato original pelo seu título e data. Especifique as partes envolvidas e as seções ou termos que estão sendo modificados ou adicionados. Indique claramente os novos termos, alterações ou adições, utilizando pontos numerados ou marcados com bולط para maior clareza. Ambas as partes devem rever o aditamento, assiná-lo e datá-lo, garantindo que é anexado ou mantido com o contrato original. Este processo ajuda a garantir que quaisquer alterações são legalmente reconhecidas e fáceis de consultar no futuro.

O que é um adendo?

Um exemplo de adendo pode ser um documento que adiciona um novo cronograma de pagamentos a um contrato de serviço existente. Por exemplo, se duas empresas têm um contrato de serviços mensais, mas desejam alterar as condições de pagamento, elas podem criar um adendo informando: “A partir de 15 de agosto de 2025, o cronograma de pagamentos descrito na Seção 3 do contrato original será substituído pelo seguinte: os pagamentos serão feitos no primeiro dia de cada mês por meio de transferência bancária”. Ambas as partes assinariam e datariam esse adendo, tornando-o parte oficial do contrato.

Como redigir uma alteração a um contrato?

Escrever uma alteração a um contrato envolve criar um documento que indique claramente que se trata de uma “Alteração” ao contrato original, referenciando o título e a data do contrato original. Especifique quais cláusulas ou seções estão sendo alteradas e descreva os novos termos ou correções em detalhes. Use uma linguagem clara para evitar confusão. Ambas as partes devem assinar e datar a alteração, que deve ser anexada ao contrato original. Isso garante que a alteração seja juridicamente vinculativa e fácil de localizar, se necessário.

O que é um adendo geral a um contrato?

Um adendo geral a um contrato é um documento complementar que acrescenta, esclarece ou modifica termos do contrato original sem substituí-lo na íntegra. Ele pode ser usado para diversas alterações, como prorrogação de prazos, atualização de condições de pagamento ou adição de novas cláusulas. O adendo geral deve fazer referência ao contrato original, especificar as alterações e ser assinado por todas as partes envolvidas. Ele se torna juridicamente vinculativo após ser assinado e é considerado parte integrante do contrato original.