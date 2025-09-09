As 10 melhores alternativas ao TMetric para um controle de tempo e produtividade mais inteligentes

Você encerra um dia produtivo, parabenizando-se por ter concluído todas as tarefas da sua lista. Mas então, você verifica seu registro de tempo e percebe que metade das suas horas de trabalho não foram monitoradas.

O cronômetro parou silenciosamente, mais uma vez, porque o aplicativo da área de trabalho travou durante uma atualização do sistema. Agora, você tem horas de trabalho reais faltando nas horas faturáveis.

Se você está usando o TMetric e enfrentando esses desafios, talvez seja hora de mudar.

Aqui estão algumas das melhores alternativas ao TMetric que oferecem mais confiabilidade. 🧰

Limitações do TMetric

O TMetric oferece ótimos recursos de controle de tempo, mas não é isento de problemas. Se você é um freelancer que trabalha com vários clientes ou um líder de equipe que tenta otimizar os fluxos de trabalho internos, aqui estão alguns obstáculos comuns que você pode enfrentar. 💁

Sem recurso de controle offline em dispositivos móveis: Você precisará de acesso à Internet para Você precisará de acesso à Internet para controlar o tempo em tarefas e projetos ou solicitar folgas; esses recursos só funcionam no aplicativo web

Integrações limitadas: As integrações com algumas ferramentas, como o Notion, só funcionam com a versão web, não com o aplicativo para desktop

Recursos básicos de gerenciamento de projetos: A ferramenta carece de recursos avançados de colaboração e opções de personalização para painéis, e você não pode definir prazos, o que torna a priorização de tarefas mais difícil

Os relatórios precisam ser revisados: você pode precisar dedicar tempo extra para editar os relatórios antes de compartilhá-los com os clientes

Falhas frequentes: A versão para desktop falha com frequência, especialmente no Windows, tornando-a pouco confiável

🔍 Você sabia? Antes dos cartões perfurados e dos aplicativos, as civilizações antigas do Egito, Babilônia, Grécia, China e as sociedades islâmicas medievais usavam relógios de sol, relógios de água e até mesmo a posição das estrelas para controlar o tempo para a agricultura e a vida cotidiana.

Visão geral das alternativas ao TMetric

Aqui está uma tabela que destaca as melhores alternativas ao TMetric:

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento avançado de tarefas, controle de tempo integrado, fluxos de trabalho personalizáveis e integrações robustas Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações que desejam controlar o tempo em vários projetos e dispositivos com insights inteligentes de IA Gratuito; personalização disponível para empresas Toggl Track Controle de tempo com um clique, relatórios detalhados e painéis de projetos Indivíduos, freelancers e pequenas equipes que precisam de um controle de tempo simples e flexível Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Harvest Controle simples de tempo, faturamento e controle de despesas Indivíduos, pequenas empresas e equipes que precisam de controle de tempo com faturamento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,75/mês por usuário Rescue Time Controle automático de tempo, bloqueio de distrações e tempo, e relatórios de produtividade Indivíduos e freelancers que desejam aumentar o foco Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Clockify Controle de tempo, relatórios e gerenciamento de equipes ilimitados Indivíduos, pequenas empresas e equipes que precisam de controle de tempo ilimitado e programação de turnos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4,99/mês por usuário Time Doctor Monitoramento de funcionários, alertas de distração, relatórios detalhados de produtividade e integração com a folha de pagamento Pequenas e médias empresas e equipes remotas que precisam de recursos detalhados de monitoramento de funcionários e folha de pagamento Os planos pagos começam em US$ 8/mês por usuário Everhour Controle de tempo em tempo real, orçamento e relatórios Pequenas e médias empresas que precisam de controle de tempo integrado para suas ferramentas de gerenciamento de projetos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Hubstaff Monitoramento de funcionários, rastreamento por GPS e medição da produtividade Pequenas e médias empresas e equipes remotas e de campo que precisam supervisionar a produtividade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário Minhas horas Projetos ilimitados, gerenciamento de clientes, controle de despesas e relatórios Indivíduos, freelancers e pequenas equipes que lidam com vários clientes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário TimeCamp Controle automático de tempo, análise de produtividade e faturamento Pequenas e médias empresas que precisam de ferramentas automáticas de controle, análise e frequência Gratuito; planos pagos a partir de US$ 1,99/mês por usuário

As melhores alternativas ao TMetric para usar

Embora o TMetric seja ótimo para registrar horas, muitas vezes ele perde de vista o panorama geral: como esse tempo se relaciona com os resultados, afeta a capacidade da equipe e influencia os prazos.

Vamos dar uma olhada nos melhores softwares de controle de tempo projetados para resolver essas questões. ⚒️

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e tempo)

Comece a controlar o tempo no ClickUp Acompanhe o tempo gasto com base em tarefas, projetos ou membros da equipe com o controle de tempo integrado ao ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece mais do que ferramentas básicas de controle de tempo. É um centro de controle completo para gerenciar tempo, fluxos de trabalho, prazos e entregas.

Um desafio comum ao controlar o tempo é lidar com vários dispositivos e ambientes de trabalho. Se você estiver em sua mesa, em trânsito ou alternando entre tarefas, é fácil esquecer de registrar as horas.

O ClickUp Project Time Tracking resolve isso instantaneamente. Você pode iniciar e parar os cronômetros a partir do desktop, celular ou até mesmo de uma extensão do navegador. Prefere inserir o tempo após o fato? Você pode registrar o tempo manualmente ou até mesmo retroagir as entradas.

Controle o tempo em tempo real ou após concluir tarefas usando o controle de tempo nativo do ClickUp em computadores, dispositivos móveis e na web

📌 Por exemplo, um designer freelancer pode monitorar o tempo em tempo real enquanto trabalha no redesenho de uma página inicial, enquanto uma equipe de desenvolvimento remota pode preferir registrar suas horas de sprint retroativamente. Todas as entradas de tempo estão diretamente vinculadas às tarefas, garantindo que cada minuto seja contabilizado e rastreável.

Agora, o controle é apenas metade da batalha; entender onde esse tempo é gasto é igualmente importante. Os usuários do TMetric recorrem a planilhas separadas para relatórios para fazer isso, adicionando atrito e dispersão ao seu trabalho.

O ClickUp elimina isso com o ClickUp Timesheets.

As planilhas de horas personalizáveis permitem agrupar e filtrar entradas por dia, tarefa ou membro da equipe. Isso ajuda você a ter uma visão geral ou a se aprofundar nos detalhes.

Um gerente de projetos que lidera uma equipe distribuída pode usar o painel de controle de horas para identificar quando o tempo está acima do orçamento ou quando alguém está com excesso de trabalho. Da mesma forma, um consultor autônomo pode gerar relatórios para incluir nas faturas, com detalhamento de horas faturáveis e não faturáveis.

Deixe que o ClickUp Timesheets gere relatórios precisos do tempo gasto de forma produtiva

Os membros da equipe também podem enviar planilhas de horas trabalhadas para revisão, e os administradores podem aprovar ou solicitar alterações, o que é ideal para empresas que precisam de controle de tempo para fins de conformidade ou folha de pagamento.

Com os recursos de gerenciamento de tempo do ClickUp, você pode definir estimativas de tempo para tarefas e compará-las com as horas reais registradas. Digamos que você estime 8 horas para escrever uma proposta para um cliente, mas registre 12. Isso é um sinal de que você precisa ajustar sua cotação para trabalhos futuros ou refinar seu processo de redação. Com o tempo, esse tipo de insight ajuda as equipes a se tornarem mais eficientes e evitar o esgotamento.

Embora usar esses recursos seja a melhor dica de gerenciamento de tempo, o agendamento e a visibilidade da carga de trabalho também são obstáculos significativos. Isso é especialmente verdadeiro para equipes que coordenam em diferentes fusos horários ou lidam com prazos variáveis.

O ClickUp Calendar, com tecnologia de IA, é a melhor maneira de gerenciar prazos entre clientes. Ele codifica as tarefas por cores para maior clareza e sincroniza com o Google ou Outlook para alinhar tudo. Ele permite que você visualize todas as tarefas por dia, semana ou mês e fornece uma visão geral de alto nível da carga de trabalho e dos prazos, ajudando a evitar atrasos.

Visualize e gerencie toda a sua agenda com o Calendário com tecnologia de IA do ClickUp, onde tarefas, projetos e compromissos se reúnem em um único espaço integrado

Por exemplo, um estrategista de conteúdo freelancer que gerencia três blogs de clientes pode definir campos de data personalizados como “Prazo do rascunho”, “Revisão do cliente” e “Data de publicação” para cada artigo. O calendário mostra todos os próximos marcos de conteúdo, permite arrastar e soltar tarefas para ajustar os ciclos de publicação e sincroniza tudo com o seu Google Agenda.

🎥 Assista a este vídeo para descobrir como o ClickUp Calendar ajuda você a priorizar e agendar automaticamente seus trabalhos mais importantes:

💡 Dica profissional: transforme o tempo monitorado em insights contextuais com o ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do mundo. Tente perguntar “em que gastei meu dia/semana?” para obter uma linha do tempo organizada por IA e insights que relacionam seu esforço aos resultados reais. Isso é mais inteligente do que o monitoramento de tempo — é o monitoramento de contexto. Use o ClickUp Brain para analisar como e onde você gasta seu tempo

Melhores recursos do ClickUp

Conecte-se a ferramentas externas: Integre seu fluxo de trabalho com ferramentas como Toggl, Hubstaff e Google Agenda com Integre seu fluxo de trabalho com ferramentas como Toggl, Hubstaff e Google Agenda com as integrações do ClickUp

Visualize tudo em um só lugar: Acompanhe o tempo, o fluxo de trabalho, o status do projeto e as horas faturáveis em uma visualização clara com cartões personalizáveis nos Acompanhe o tempo, o fluxo de trabalho, o status do projeto e as horas faturáveis em uma visualização clara com cartões personalizáveis nos painéis do ClickUp

Colabore e documente sem esforço: escreva, edite, compartilhe e salve relatórios, resumos de projetos, SOPs ou notas de clientes com o ClickUp Docs

Crie um fluxo de trabalho inteligente: economize tempo em atualizações, resumos ou tarefas de redação usando IA para um melhor gerenciamento do tempo . O ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do mundo, resume automaticamente reuniões, gera ideias de conteúdo e redige e-mails para clientes diretamente no ClickUp

Limitações do ClickUp

A plataforma pode parecer um pouco complexa para usuários iniciantes devido à sua ampla gama de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada. A capacidade de automatizar processos, alternar entre várias visualizações (como lista, quadro e calendário) e integrar com outras ferramentas aumentou significativamente minha produtividade diária. É uma plataforma completa que se adapta perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho e torna o gerenciamento da equipe muito mais eficiente.

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada. A capacidade de automatizar processos, alternar entre várias visualizações (como lista, quadro e calendário) e integrar com outras ferramentas aumentou significativamente minha produtividade diária. É uma plataforma completa que se adapta perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho e torna o gerenciamento da equipe muito mais eficiente.

📖 Leia também: Modelos de planilhas de horas trabalhadas

2. Toggl Track (ideal para freelancers que precisam de um controle de tempo simples e flexível)

via Toggl Track

O Toggl Track oferece aos freelancers, equipes remotas e gerentes de projeto todas as ferramentas necessárias para transformar tempo em dinheiro. Você pode usar o aplicativo para definir taxas horárias, controlar o tempo faturável e não faturável e gerar relatórios detalhados de planilhas de horas que refletem exatamente como sua equipe gasta cada hora.

Usando a ferramenta de faturamento integrada do Toggl, você pode transformar registros de tempo em faturas claras e profissionais, sem planilhas e sem copiar e colar. Isso significa que você recebe seus pagamentos mais rapidamente e seus clientes sempre sabem pelo que estão pagando. Você também pode analisar o tempo monitorado para melhorar a lucratividade, prever receitas e planejar melhor seus projetos.

Melhores recursos do Toggl Track

Habilite o rastreamento em segundo plano para capturar automaticamente as atividades do aplicativo e do site, transformando-as em entradas de tempo

Tenha acesso a segurança robusta com conformidade com o GDPR, certificação ISO 27001 e garantia de 99,99% de tempo de atividade

Aproveite os benefícios do rastreamento anti-vigilância, como a ausência de capturas de tela ou monitoramento por câmera

Limitações do Toggl Track

Às vezes, ele interrompe o controle de tempo em segundo plano, e os usuários precisam verificar se o relógio ainda está funcionando

Preços do Toggl Track

Gratuito

Starter: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Toggl Track

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Track?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

Gosto de poder personalizá-lo com base nos diferentes projetos em que estou trabalhando. É muito útil para trabalhos independentes.

Gosto de poder personalizá-lo com base nos diferentes projetos em que estou trabalhando. É muito útil para trabalhos independentes.

3. Harvest (ideal para pequenas empresas que precisam de controle de tempo com faturamento)

via Harvest

Com as ferramentas de configuração de projetos e equipes do Harvest, você pode criar novos projetos, atribuir tarefas e convidar colaboradores em poucos minutos. Depois que tudo estiver configurado, o controle de tempo será fácil: use temporizadores em tempo real, entradas manuais ou até mesmo integrações com o Google Agenda para registrar com precisão todas as horas faturáveis.

Além disso, ele oferece uma visualização da linha do tempo para ajudar você a ver exatamente como o tempo da sua equipe é distribuído entre os projetos. Os relatórios Visão geral da equipe e Progresso do projeto permitem que você veja quem está sobrecarregado ou subutilizado e identifique quando os projetos saem do rumo. Você também pode configurar lembretes automáticos e e-mails de agradecimento, para gastar menos tempo cobrando pagamentos.

Melhores recursos do Harvest

Acompanhe os custos internos para comparar com as horas faturáveis e visualize os totais diários e semanais para indivíduos e equipes

Transforme o tempo e as despesas monitorados em faturas profissionais e envie-as pela web, em PDF ou em versão impressa

Integre com mais de 50 ferramentas, como Asana, Trello, QuickBooks e Slack, para obter uma visão geral da rentabilidade e do desempenho da equipe

Limitações do Harvest

Não possui um painel para o administrador visualizar as estatísticas da equipe

Preços do Harvest

Gratuito

Pro: US$ 13,75/mês por usuário

Premium: $17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Harvest

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Harvest?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

Possui uma interface intuitiva, plataforma gratuita e flexibilidade na edição do controle de tempo para uma tarefa. Pode ser facilmente implementado com outras plataformas de gerenciamento de projetos, como o Asana.

Possui uma interface intuitiva, plataforma gratuita e flexibilidade na edição do controle de tempo para uma tarefa. Pode ser facilmente implementado com outras plataformas de gerenciamento de projetos, como o Asana.

🧠 Curiosidade: O Código de Hamurabi (por volta de 1772 a.C.) incluía leis sobre o controle do trabalho e o pagamento de salários com base no tempo trabalhado. Isso foi quase 4.000 anos antes do seu aplicativo de gerenciamento de projetos.

4. Rescue Time (ideal para pessoas que desejam aumentar o foco e monitorar hábitos digitais automaticamente)

via Rescue Time

A melhor parte de usar o Rescue Time é como ele funciona silenciosamente em segundo plano, rastreando automaticamente quais aplicativos, sites e arquivos você usa e por quanto tempo. Seu recurso de controle automático de tempo também categoriza todas as suas atividades por tipo e nível de produtividade. Isso alimenta relatórios detalhados e um elegante Productivity Pulse, que fornece uma pontuação diária com base na produtividade de seus hábitos digitais.

Freelancers e equipes que lidam diretamente com clientes também vão adorar as planilhas de horas trabalhadas visuais, que mapeiam seu dia em detalhes para que você possa registrar facilmente as horas faturáveis ou revisar quanto tempo foi dedicado a um projeto. No final, você receberá um relatório semanal para ajudá-lo a planejar com antecedência.

Principais recursos do Rescue Time

Defina temporizadores para trabalho intenso e até reproduza música de fundo pelo Spotify ou YouTube usando o Focus Sessions

Crie hábitos melhores com o RescueTime Assistant e seus lembretes automáticos

Defina metas e alertas personalizados para acompanhar seu progresso com atualizações em tempo real, um relatório semanal por e-mail e análises detalhadas das metas em um painel pessoal

Limitações do Rescue Time

Não permite marcar períodos para projetos específicos

Preços do Rescue Time

Lite: Gratuito

Premium: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e comentários do Rescue Time

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rescue Time?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

O RescueTime funciona em segundo plano e registra automaticamente o tempo que passo em vários aplicativos e sites, proporcionando uma visão clara dos meus comportamentos diários.

O RescueTime funciona em segundo plano e registra automaticamente o tempo que passo em vários aplicativos e sites, proporcionando uma visão clara dos meus comportamentos diários.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode impedir uma priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com inteligência artificial do ClickUp podem ajudá-lo a transformar essas suposições em decisões baseadas em dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapte à sua forma de trabalhar!

5. Clockify (ideal para equipes que precisam de controle de tempo ilimitado e programação de turnos)

via Clockify

O Clockify é uma plataforma de controle de tempo e produtividade que registra horas, acompanha projetos e mantém todos responsáveis com uma configuração mínima. Esqueceu de registrar algo? Não se preocupe, ele permite que você edite entradas anteriores e categorize o tempo por cliente, projeto ou tarefa.

Você pode se beneficiar especialmente das ferramentas de gerenciamento de planilhas de horas da plataforma, incluindo edição em massa, fluxos de trabalho de aprovação e painéis de controle de ponto. Com o agendamento de turnos e o planejamento de projetos integrados, você pode mapear a carga de trabalho da sua equipe e comparar o tempo estimado com o tempo real gasto.

Melhores recursos do Clockify

Monitore a frequência e a produtividade da equipe com painéis e relatórios detalhados de atividades

Configure quiosques no local para que os funcionários registrem a entrada e a saída em locais físicos

Habilite a detecção de inatividade para identificar períodos inativos e decidir se deseja incluir ou descartar o tempo ocioso

Limitações do Clockify

O aplicativo móvel não possui as mesmas funcionalidades da versão para desktop

Preços do Clockify

Gratuito para sempre

Básico : US$ 4,99/mês por usuário

Padrão : US$ 6,99/mês por usuário

Pro : US$ 9,99/mês por usuário

Enterprise : US$ 14,99/mês por usuário

Suíte de produtividade: US$ 15,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Clockify

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 9.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clockify?

Um usuário do G2 compartilhou este feedback:

É super útil, então, quer você esteja registrando horas de trabalho, projetos pessoais ou apenas acompanhando sua produtividade, é fácil de usar.

É super útil, então, quer você esteja registrando horas de trabalho, projetos pessoais ou apenas acompanhando sua produtividade, é fácil de usar.

🔍 Você sabia? Os cartões de ponto já dominaram os escritórios! A invenção de Daniel M. Cooper em 1894, o Rochester Recorder, foi o primeiro sistema baseado em cartões a ajudar as empresas a registrar automaticamente as horas trabalhadas. Era a automação analógica em sua melhor forma.

6. Time Doctor (ideal para equipes remotas que precisam de monitoramento detalhado dos funcionários e recursos de folha de pagamento)

via Time Doctor

O Time Doctor é uma plataforma completa de gerenciamento de produtividade para equipes remotas, híbridas e presenciais que se beneficiam da visibilidade e da responsabilidade. Você pode usá-lo para configurar horários personalizados e comparar as horas planejadas com o tempo real trabalhado, ajudando a otimizar as cargas de trabalho e reduzir o esgotamento.

Para empresas que cobram por hora, o Time Doctor se destaca com recursos automatizados de folha de pagamento e faturamento. Gere faturas precisas a partir das horas registradas e pague sua equipe sem complicações, sem trabalho administrativo extra. As equipes também contam com ele para monitorar o tempo offline, garantindo que o trabalho realizado longe da tela ou durante conexões de internet ruins ainda seja contabilizado.

Melhores recursos do Time Doctor

Capture imagens de tela e monitore os funcionários em intervalos regulares para verificar o trabalho e fornecer provas das atividades realizadas

Meça os níveis de atividade com base no uso do teclado e do mouse, sem registrar as teclas digitadas, para avaliar a produtividade

Receba alertas de distração ao visitar sites não relacionados ao trabalho para manter o foco

Limitações do Time Doctor

Não fornece dados exploradores para compreender as causas e os padrões das horas ociosas ou improdutivas

Preços do Time Doctor

Básico: US$ 8/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Time Doctor

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Time Doctor?

Um avaliador do G2 afirma:

Gosto muito do Time Doctor por seus recursos de controle robustos, que me dão uma visão clara da produtividade da nossa equipe. Ele me ajuda a controlar o total de horas trabalhadas, bem como o que é considerado tempo produtivo versus improdutivo e até mesmo tempo ocioso.

Gosto muito do Time Doctor por seus recursos de controle robustos, que me dão uma visão clara da produtividade da nossa equipe. Ele me ajuda a controlar o total de horas trabalhadas, bem como o que é considerado tempo produtivo versus improdutivo e até mesmo tempo ocioso.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Time Doctor para uma melhor gestão de tarefas

via Everhour

O Everhour é uma ferramenta inteligente e intuitiva de gerenciamento, controle e orçamento de tempo de projetos que se integra diretamente às ferramentas que sua equipe já usa, como Asana, Trello e ClickUp. Você pode definir orçamentos baseados em tempo ou taxas, criar limites de tempo recorrentes e comparar as horas reais trabalhadas com as estimativas.

A plataforma também oferece aos gerentes visibilidade sobre a disponibilidade da equipe, facilitando o equilíbrio das cargas de trabalho. Isso contribui muito para tornar o planejamento mais eficaz e evitar o esgotamento dos funcionários. O Everhour também simplifica o faturamento e a cobrança. Você pode criar faturas profissionais com base no tempo e nas despesas monitorados e até mesmo sincronizar com ferramentas de contabilidade como QuickBooks e Xero para um fluxo de trabalho totalmente conectado.

Melhores recursos do Everhour

Use as configurações de orçamento para proibir o relatório de tempo para qualquer pessoa se o orçamento for excedido

Substitua a taxa base de um projeto e atribua uma taxa específica a cada tarefa

Amplie e reduza, pesquise, filtre e classifique para visualizar rapidamente membros específicos da equipe e atribuições

Limitações do Everhour

Não é possível adicionar mais de uma tag para uma tarefa sem criar um novo item de linha nos relatórios

Preços do Everhour

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários do Everhour

G2 : 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Everhour?

Um trecho de um usuário real diz:

Usamos o Everhour junto com o linear.app para controlar não apenas as horas, mas também os orçamentos dos nossos projetos como consultoria de TI. As várias tabelas, gráficos e outros recursos visuais analíticos facilitam muito o controle de quem está trabalhando em quê.

Usamos o Everhour junto com o linear.app para controlar não apenas as horas, mas também os orçamentos dos nossos projetos como consultoria de TI. As várias tabelas, gráficos e outros recursos visuais analíticos facilitam muito o controle de quem está trabalhando em quê.

🧠 Curiosidade: Em 1888, Willard Bundy inventou o primeiro relógio de ponto mecânico, que facilitou para as empresas controlarem quando os funcionários começavam ou terminavam seus turnos.

8. Hubstaff (ideal para equipes de campo e empresas remotas que precisam de GPS e supervisão da produtividade)

via Hubstaff

Com o Hubstaff, os gerentes obtêm visibilidade total da produtividade com rastreamento de aplicativos e URLs, níveis de atividade com base nos movimentos do teclado/mouse e capturas de tela opcionais que podem ser desfocadas ou excluídas para garantir a privacidade.

Além disso, se você gerencia orçamentos e prazos, o Hubstaff permite definir orçamentos de projetos, receber alertas quando você se aproxima dos limites e usar relatórios detalhados para controlar o tempo, a produtividade e os custos entre as equipes. A plataforma oferece mais de 20 relatórios personalizáveis, para que você possa se concentrar exatamente no que é importante.

Recursos extras como descarte de tempo ocioso, emblemas de conquistas e controles que priorizam a privacidade (sem registro de teclas digitadas, sem monitoramento por webcam) garantem um equilíbrio entre supervisão e autonomia.

Melhores recursos do Hubstaff

Monitore a localização dos funcionários e controle o tempo com o aplicativo de relógio de ponto GPS para vários locais de trabalho e recursos de geofencing

Automatize a folha de pagamento com integrações como PayPal, Wise e Gusto

Atribua tarefas, defina prazos e use quadros Kanban para gerenciamento de projetos , incluindo sprints, cronogramas e fluxos de trabalho personalizados

Limitações do Hubstaff

Alguns usuários relatam que o controle de atividades pode parecer excessivamente intrusivo, especialmente com capturas de tela frequentes

Preços do Hubstaff

Teste gratuito

Starter: US$ 7/mês por usuário

Grow: US$ 9/mês por usuário

Equipe: US$ 12/mês por usuário

Empresa: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Hubstaff

G2 : 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff?

Uma avaliação descreve assim:

Ele me permite monitorar a produtividade sem ser invasivo, gerar relatórios precisos para os clientes e manter total transparência sobre o trabalho que está sendo feito. A integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos também é uma grande vantagem.

Ele me permite monitorar a produtividade sem ser invasivo, gerar relatórios precisos para os clientes e manter total transparência sobre o trabalho que está sendo feito. A integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos também é uma grande vantagem.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de controle de tempo de projetos para gerenciamento de tempo

9. My Hours (ideal para freelancers e consultores que gerenciam vários clientes e projetos)

via My Hours

Criada como uma plataforma de controle de tempo baseada na nuvem, a My Hours reduz a sobrecarga de manter planilhas de horas e concluir tarefas administrativas. Ela oferece recursos avançados, como atribuição de tarefas, orçamento de projetos e taxas horárias personalizáveis por projeto, tarefa ou usuário.

O My Hours oferece suporte a usuários ilimitados com fluxos de trabalho de aprovação e alertas integrados para garantir a precisão das planilhas de horas. As equipes podem gerar relatórios detalhados para analisar a produtividade e as horas faturáveis, programar o envio automático de relatórios e até mesmo enviar faturas diretamente da plataforma.

Principais recursos do My Hours

Programe o envio automático de relatórios por e-mail para manter as partes interessadas atualizadas

Bloqueie registros de tempo para períodos específicos e baixe registros de auditoria para fins de conformidade

Crie e envie faturas profissionais diretamente a partir das horas registradas com integrações para ferramentas populares de faturamento

Limitações do My Hours

Você deve definir o campo de tarefa como obrigatório no nível do projeto

Preços do My Hours

Gratuito

Pro: US$ 9/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o My Hours

G2: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 980 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o My Hours?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Adoramos a capacidade de gerenciar os orçamentos dos projetos diretamente em relação ao tempo gasto neles, para que toda a equipe saiba se estamos adiantados ou atrasados.

Adoramos a capacidade de gerenciar os orçamentos dos projetos diretamente em relação ao tempo gasto neles, para que toda a equipe saiba se estamos adiantados ou atrasados.

🔍 Você sabia? O mercado de softwares de controle de tempo deve atingir US$ 11,48 bilhões até 2032, apresentando uma taxa de crescimento anual composta de 16,5% durante o período previsto.

via TimeCamp

O TimeCamp é uma ferramenta de software de controle de tempo robusta, projetada para o gerenciamento automático e manual do tempo. Ele funciona na web, em desktops, dispositivos móveis e extensões de navegador, facilitando o registro preciso das horas trabalhadas.

Além de monitorar o tempo, ele fornece insights sobre a produtividade da equipe. Ele monitora o uso de aplicativos e sites, categoriza as atividades por níveis de produtividade e pode até mesmo capturar capturas de tela para maior responsabilidade. Você pode monitorar a frequência, gerenciar solicitações de folga e gerar relatórios detalhados para avaliações de desempenho, folha de pagamento e faturamento.

Melhores recursos do TimeCamp

Personalize categorias de produtividade, detecção de tempo ocioso e rastreamento de privacidade para um rastreamento personalizado

Analise sua atividade na tela com o rastreador de tempo com IA para eliminar a entrada manual

Compreenda os padrões de uso para minimizar atividades improdutivas para seus funcionários

Limitações do TimeCamp

O widget do rastreador de tempo para desktop não é tão funcional, então você terá que voltar sempre ao site

Preços do TimeCamp

Gratuito

Starter: US$ 1,99/mês por usuário

Premium: US$ 3,99/mês por usuário

Ultimate: $5,99/mês por usuário

Empresa: US$ 14,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o TimeCamp

G2: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 590 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeCamp?

Veja o que um usuário da Capterra disse sobre o TimeCamp:

Existem diferentes maneiras de inserir o tempo monitorado. Você pode registrar suas tarefas em tempo real ou inseri-las por dia ou semana. Isso permite que todos os nossos funcionários tenham flexibilidade para monitorar da maneira que desejarem.

Existem diferentes maneiras de inserir o tempo monitorado. Você pode registrar suas tarefas em tempo real ou inseri-las por dia ou semana. Isso permite que todos os nossos funcionários tenham flexibilidade para monitorar da maneira que desejarem.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do TimeCamp

Mude para o ClickUp para obter melhores insights sobre o tempo e uma colaboração mais inteligente entre as equipes

Com tantas ferramentas de controle excelentes disponíveis, fica claro que você não precisa se contentar com o básico.

Você precisa de ajuda para cumprir prazos, colaborar com sua equipe e atingir suas metas mais rapidamente com apenas alguns cliques?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina controle preciso do tempo, planilhas de horas personalizáveis, gerenciamento da carga de trabalho e sincronização de calendários — tudo em uma única plataforma.

