Preços do Fireflies AI: planos, recursos e alternativas

O Fireflies AI é uma ferramenta de transcrição de reuniões fácil de usar que vem com um aplicativo móvel e se integra a várias ferramentas de terceiros. No entanto, alguns recursos úteis, como pesquisa avançada ou integrações, estão bloqueados por paywalls. Todos os seus planos também limitam os créditos de IA e a duração das gravações de reuniões.

É essencial entender a estrutura de preços do Fireflies antes de se comprometer. Se você não tomar cuidado, pode acabar pagando por recursos desnecessários ou perder aqueles que realmente precisa.

O plano certo pode ajudar você a otimizar reuniões, manter a produtividade e obter o melhor valor sem estourar seu orçamento.

Então, vamos detalhar os planos de preços e recursos do Fireflies.ai. Se você ainda não encontrar nada adequado, apresentaremos o AI Notetaker do ClickUp como alternativa.

Aqui está uma comparação rápida de recursos para começar:

Recurso ClickUp Fireflies. ai Transcrição de reuniões ✔️ Transcreva automaticamente reuniões do Zoom, Google Meet e MS Teams através do ClickUp AI Notetaker ✔️ Transcrição com IA e várias integrações Extração de itens de ação ✔️ O ClickUp AI Notetaker gera automaticamente tarefas e resumos de reuniões ✔️ Resume reuniões e oferece sugestões de tarefas com IA Integração de tarefas ✅ Nativo: converta instantaneamente itens de ação em tarefas do ClickUp e anexe notas aos fluxos de trabalho Equipes que querem reuniões + ação + execução em um só lugar Espaço de trabalho centralizado ✅ Plataforma completa de gerenciamento de trabalho (tarefas, documentos, painéis, etc.) ❌ Focado apenas em inteligência para reuniões Contexto da reunião nas tarefas ✅ Anotações, gravações e transcrições de reuniões diretamente nas tarefas relevantes ❌ As notas ficam no Fireflies — não são vinculadas automaticamente a tarefas, a menos que sejam exportadas manualmente Base de conhecimento pesquisável ✅ Pesquisa unificada em tarefas, documentos, notas e gravações de reuniões ❌ Só pesquisa reuniões transcritas Resumos com tecnologia de IA ✅ Resumos dentro das tarefas, próximas etapas e comentários com reconhecimento de threads através do ClickUp Brain ✅ Resumos inteligentes e detecção de tópicos Ideal para Equipes que desejam reuniões + ação + execução em um só lugar Equipes que desejam inteligência para reuniões independente

O que é o Fireflies.ai?

via Fireflies AI

O Fireflies AI é um assistente inteligente para reuniões que grava, transcreve e resume automaticamente as conversas das reuniões. Essa ferramenta com inteligência artificial escuta suas reuniões, identifica os participantes e destaca os pontos principais. Você pode revisar exatamente o que foi dito e por quem.

Ele gera resumos e itens de ação compartilháveis com IA, ajudando sua equipe a se manter informada e agir rapidamente nas tarefas de acompanhamento. O Fireflies.ai se integra perfeitamente a ferramentas populares para reuniões, como Zoom, MS Teams e Gmeet, tornando-se uma atualização fácil para seu fluxo de trabalho remoto ou híbrido.

Os principais recursos incluem:

Transcrição automática com identificação dos locutores: Transcreva reuniões com precisão, com identificação clara dos locutores e análise do tempo de fala. Não é necessário tomar notas manualmente

Resumos inteligentes com itens de ação: Gere resumos com IA das discussões e decisões das reuniões e extraia os momentos importantes e os itens de ação para Gere resumos com IA das discussões e decisões das reuniões e extraia os momentos importantes e os itens de ação para ter reuniões mais produtivas . Você também pode transcrever e resumir arquivos de vídeo e áudio pré-gravados

Notas de reuniões pesquisáveis: Encontre qualquer momento de chamadas e reuniões anteriores com filtros de pesquisa inteligentes, palavras-chave, frases e oradores

Suporte multilíngue: Transcreva reuniões em mais de 100 idiomas e alterne automaticamente entre idiomas de uma reunião para outra

Reprodução de áudio sincronizada com a transcrição: Reproduza conversas facilmente com marcas de tempo e acompanhe as Reproduza conversas facilmente com marcas de tempo e acompanhe as atas da reunião para obter um melhor contexto

Extensão do Chrome: Instale a extensão Fireflies AI para gerar automaticamente transcrições em tempo real das suas chamadas do Google Meet

Integrações: Conecte o Fireflies ao seu calendário, ferramentas de reunião, CRMs, Slack, Notion e muito mais para otimizar os fluxos de trabalho antes e depois das reuniões

Acesso multiplataforma: use o Fireflies na web para reuniões virtuais e transcreva conversas presenciais com o aplicativo móvel Fireflies

👀 Você sabia? A Curva do Esquecimento de Ebbinghaus mostra que as pessoas esquecem 50% das informações na primeira hora após aprendê-las. Um aplicativo de notas para reuniões com IA confiável ajuda a superar isso, garantindo que você tenha todos os dados da reunião organizados para consulta posterior.

📮ClickUp Insight: 49% dos participantes da nossa pesquisa sobre eficácia em reuniões ainda fazem anotações à mão — uma tendência surpreendente na era digital. Essa dependência de caneta e papel pode ser uma preferência pessoal ou um sinal de que as ferramentas digitais para anotações não estão totalmente integradas aos fluxos de trabalho. Ao mesmo tempo, outra pesquisa do ClickUp descobriu que 35% das pessoas gastam 30 minutos ou mais resumindo reuniões, compartilhando itens de ação e mantendo as equipes informadas. 👀 O ClickUp AI Notetaker elimina essa carga administrativa! Deixe a IA capturar, transcrever e resumir automaticamente suas reuniões, identificando e atribuindo itens de ação — sem mais anotações manuscritas ou acompanhamentos manuais! Aumente a produtividade em até 30% com os resumos instantâneos de reuniões, tarefas automatizadas e fluxos de trabalho centralizados do ClickUp.

Planos de preços do Fireflies.ai

O Fireflies.ai oferece vários níveis de preços. No entanto, escolher o mais adequado depende de como você trabalha e de quanta ajuda deseja do seu assistente de IA.

Você está apenas procurando transcrições inteligentes de reuniões? Ou precisa de um software completo de gerenciamento de reuniões com inteligência, integrações e automações?

Vamos detalhar os planos de preços para que você possa obter o máximo retorno sobre o investimento com a ferramenta.

Gratuito

O plano gratuito do Fireflies permite gravar reuniões no Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e mais 10 plataformas com detecção automática de idioma, carimbos de data e hora e pesquisa global.

Principais recursos

Transcreva e resuma reuniões em vários idiomas

Carregue arquivos de áudio e vídeo para gerar transcrições

Acesse o aplicativo móvel Fireflies para gravar e transcrever conversas presenciais

Compartilhe um espaço de trabalho em equipe com pesquisa global

Garanta a segurança dos dados com a conformidade com o GDPR e SOC 2 Tipo II

Limitações

O plano gratuito do Fireflies tem um limite de armazenamento de 800 minutos/usuário e um limite de gravação de 2 horas

Você recebe apenas resumos limitados da IA e apenas 20 créditos de IA para usar no assistente de IA nativo, nos aplicativos de IA, no Magic Soundbites e nas seções de resumos personalizados

Você tem acesso a apenas 3 canais públicos

Faltam filtros de pesquisa inteligente, análise de sentimentos e análise de uso

Não oferece integrações

🎯 Para quem é: Usuários individuais, estudantes e equipes menores que desejam apenas anotações e transcrições básicas de reuniões, sem recursos extras ou integrações, podem experimentar o plano gratuito do Fireflies.

Preços

Gratuito para sempre

Pro

O Fireflies.ai oferece um plano Pro com transcrições ilimitadas e resumos por IA. Esse plano deve ser suficiente para uma pequena empresa com 4 ou 5 pessoas.

Principais recursos

Gere transcrições e resumos ilimitados com IA e acesse o assistente de reuniões com IA da Fireflies, AskFred

Extraia automaticamente informações relevantes da reunião, como fichas de avaliação de candidatos e orçamento

Colabore em canais públicos ilimitados e baixe transcrições e gravações

Limitações

Este plano tem um limite de armazenamento de 8.000 minutos por licença (embora seja 10 vezes mais do que o plano gratuito oferece, você ainda ficará sem armazenamento se estiver em uma posição que envolva participar de muitas reuniões)

Você recebe apenas 20 créditos de IA, o mesmo que no plano gratuito

Faltam recursos avançados, como inteligência de conversação e insights da equipe para administradores

🎯 Para quem é: Pequenas empresas e startups que realizam reuniões semanais e precisam de inteligência básica de IA para reuniões acharão este plano útil.

Preços

uS$ 18/mês por licença

Negócios

Com o plano Fireflies Business, você tem transcrições ilimitadas, espaço de armazenamento privado, gravações de vídeo e análises avançadas.

Principais recursos

Grave e armazene vídeos de reuniões na plataforma e acesse o AskFred para extrair os destaques e itens de ação da reunião com a IA

Colabore em canais públicos e privados ilimitados e em espaços de trabalho em equipe

Use a pesquisa inteligente, a análise de sentimentos e a detecção de perguntas para extrair conclusões das principais reuniões com mais rapidez

Acesse inteligência de conversação e controle de equipe para administradores

Integre o Fireflies AI com plataformas de terceiros para gerenciamento centralizado de reuniões

Limitações

Você recebe apenas 30 créditos de IA

O limite de gravação para uma reunião individual é de 3 horas

Este plano não oferece conformidade com a HIPAA

🎯 Para quem é: Empresas de médio porte e negócios em rápido crescimento que colaboram frequentemente em reuniões virtuais e precisam de análises mais detalhadas de reuniões com IA podem investir no plano Business.

Preços

uS$ 29/mês por licença

Empresa

Se você administra uma grande empresa com equipes diversificadas e realiza várias reuniões todos os dias, opte pelo plano Enterprise do Fireflies. Além de créditos ilimitados para transcrição e resumos com IA, você obtém análises detalhadas das reuniões, assistência rápida e acesso à API para implantação em toda a organização.

Principais recursos

Compartilhe e adicione reuniões aos canais automaticamente com o mecanismo de regras

Use a retenção de dados personalizada para manter todos os destaques das reuniões organizados e configure uma função de superadministrador

Tenha acesso a um gerente de conta dedicado, inteligência de conversação, análise de uso e insights da equipe para administradores

Reforce a segurança dos dados com conformidade com GDPR, SOC 2 Tipo II e HIPAA

Limitações

Este plano também tem um limite de créditos de IA, oferecendo 30 créditos

Você só pode gravar reuniões de até 4 horas

🎯 Para quem é: Grandes empresas que precisam de ferramentas de IA abrangentes para reuniões e segurança de nível empresarial, além de transcrições precisas e resumos de IA

Preços

uS$ 39/mês por licença

O Fireflies.ai vale o preço?

O Fireflies.ai oferece excelentes recursos de transcrição, mas outras ferramentas de transcrição com IA também oferecem. Então, o que faz os planos de preços do Fireflies.ai se destacarem (ou ficarem aquém)?

Vamos descobrir para que você possa escolher o plano que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento.

Vantagens dos preços do Fireflies.ai

Aqui estão algumas vantagens que fazem do Fireflies um dos melhores geradores de atas de reuniões com IA:

Plano gratuito com recursos generosos: Oferece transcrição básica, resumos, acesso ao aplicativo móvel e recursos de conformidade sem nenhum custo. O plano gratuito é ótimo para usuários ocasionais, como estudantes e freelancers com uma equipe pequena, que estão testando o serviço

Preços diferenciados para diferentes necessidades: Oferece vários planos de preços para você escolher de acordo com o tamanho da sua equipe, a frequência das reuniões e a complexidade do fluxo de trabalho

Suporte para transcrição multilíngue: traduz atas de reuniões em mais de 100 idiomas com detecção automática de idioma, tornando-o ideal para equipes globais

Resumos de reuniões com IA: destaca itens de ação, decisões e momentos importantes para que você não perca tempo com acompanhamentos redundantes e anotações manuais. Além disso, o plano superior grava áudio e vídeo e salva as reuniões em um armazenamento privado

Banco de dados de reuniões pesquisável: localiza palavras-chave, palestrantes e tópicos específicos de reuniões anteriores por meio de filtros de pesquisa inteligentes e pesquisa global, economizando horas de leitura manual

Ecosistema de integração robusto: Grava reuniões no Zoom, Microsoft Teams e outras plataformas. Você também pode baixar a extensão para Chrome para gravar reuniões ao vivo no Google Meet

Inteligência de conversação: obtenha insights mais profundos com recursos como análise de sentimentos, detecção de perguntas e análise de uso em nível administrativo com planos empresariais e corporativos

Contras dos preços do Fireflies.ai

Antes de escolher um plano de preços, considere estas desvantagens do Fireflies.ai:

Créditos de IA limitados mesmo em planos pagos: Todos os planos pagos, incluindo Business e Enterprise, têm um limite de créditos de IA. Isso é muito restritivo se você depende muito de um assistente de reuniões com IA para extrair itens de ação e destaques

Limites de armazenamento e tempo de gravação: Mesmo os planos mais caros têm limites de armazenamento e gravação, como 2 horas no Pro, 3 horas no Business e 4 horas no Enterprise. Isso é um grande obstáculo para equipes com reuniões longas ou frequentes

Sem integrações no plano gratuito: A versão gratuita não oferece suporte a integrações com calendários, CRMs ou ferramentas de produtividade. Você precisará assinar um plano pago para ter acesso a um conjunto centralizado de ferramentas tecnológicas

Recursos essenciais bloqueados nos planos mais caros: Os planos mais baratos têm análise limitada e o recurso de filtro inteligente. A inteligência de conversação e os controles de administração de equipe estão disponíveis apenas nos planos Business ou Enterprise

Sem complementos: Ao contrário de alguns concorrentes, você não pode optar por complementos se precisar de recursos adicionais sem gastar muito dinheiro nos planos Business ou Enterprise

Limitações da IA para uso na área da saúde: Oferece conformidade com a HIPAA apenas nos planos Enterprise. Isso é uma grande barreira se você é uma pequena empresa do setor de saúde ou de outros setores regulamentados

Por que considerar alternativas ao Fireflies AI

Embora o Fireflies.ai seja uma plataforma útil para automatizar notas de reuniões, você deve considerar algumas desvantagens antes de investir em seus planos.

Então, aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar alternativas ao Fireflies AI:

1. Opções limitadas para equipes menores

Embora o Fireflies ofereça preços diferenciados, alguns recursos essenciais, como integrações, gravações mais longas e pesquisa avançada, estão disponíveis apenas nos planos mais caros.

Você não pode acessar a análise de sentimentos e a inteligência de discussões, nem capturar e baixar vídeos de reuniões nos planos gratuito e Pro. Além disso, você tem apenas três canais privados no plano gratuito.

Portanto, se você tem uma equipe menor com um orçamento limitado, terá que aceitar essas limitações ou optar por planos mais caros, nos quais talvez nem use todos os recursos.

Como diz uma avaliação do G2:

Outra coisa é que alguns dos recursos mais avançados, como integrações mais profundas ou análises, estão bloqueados nos planos mais caros. Vale a pena se você usa muito, mas pode parecer limitante se você está apenas começando ou trabalhando com uma equipe menor.

Outra coisa é que alguns dos recursos mais avançados, como integrações mais profundas ou análises, estão bloqueados nos planos mais caros. Vale a pena se você usa muito, mas pode parecer limitante se você está apenas começando ou trabalhando com uma equipe menor.

2. Limites de armazenamento e uso de IA

Embora os planos pagos permitam transcrições ilimitadas, todos os planos têm um limite de crédito e uma limitação de duração de gravação. O plano gratuito oferece a cada membro apenas 800 minutos de armazenamento. Se você realiza reuniões com muita frequência, deve assinar planos mais caros e arcar com o custo de recursos desnecessários.

Além disso, mesmo o plano Enterprise tem um limite de 50 créditos de IA. Portanto, o Fireflies não é uma opção viável para equipes que precisam frequentemente de um assistente de reuniões com IA.

Um usuário do G2 também aponta o problema com essas limitações:

Sugiro que você tenha muito cuidado com os créditos de IA. Eles definem isso de forma que, a cada reunião, você acaba passando para um novo nível de créditos. Portanto, tenha cuidado, pois você pode gastar seu dinheiro rapidamente sem obter muito valor agregado.

Sugiro que você tenha muito cuidado com os créditos de IA. Eles definem isso de forma que, a cada reunião, você acaba passando para um novo nível de créditos. Portanto, tenha cuidado, pois você pode gastar seu dinheiro rapidamente sem obter muito valor agregado.

3. Falta de personalização para equipes

O Fireflies é uma ferramenta de transcrição por IA sólida. No entanto, não foi exatamente criado para permitir que você personalize fluxos de trabalho. Seus recursos de colaboração em equipe são limitados à edição de transcrições e resumos, enquanto algumas alternativas também oferecem recursos de chat integrados.

Além disso, sem ferramentas de terceiros, você não pode automatizar totalmente as ações pós-reunião nem personalizar profundamente a forma como as ideias são compartilhadas.

4. Integração deficiente nos planos gratuito e profissional

Embora você possa processar reuniões ao vivo do Zoom e de outras plataformas com os planos Free e Pro, isso é tudo o que você obtém como integrações nesses dois níveis. A sincronização com CRM, plataformas de agendamento e outras ferramentas de terceiros é reservada apenas para os planos Business e Enterprise.

ClickUp: a melhor alternativa ao Fireflies AI

Você precisa gastar mais dinheiro para desfrutar de recursos avançados e mais créditos de IA no Firefly. Por que passar por esses inconvenientes quando existe uma alternativa melhor e mais acessível como o ClickUp?

O ClickUp é o seu aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp oferece a você a IA de trabalho mais completa do planeta na forma do ClickUp Brain.

Ele não só tem todo o contexto sobre o seu trabalho no ClickUp e nos aplicativos conectados, mas também usa isso para pensar, idealizar, escrever e analisar junto com você.

Com o ClickUp Meetings, todas as suas sincronizações são alimentadas por IA contextual.

Encontre os horários certos e agende reuniões usando comandos em linguagem natural

Comece agendando reuniões no Calendário IA do ClickUp por meio de comandos em linguagem natural.

Por exemplo, digite “Agendar uma ligação com Megan às 15h” e o ClickUp Brain bloqueará o horário para você e Megan em seus respectivos calendários. Você também pode pedir ao Brain para encontrar horários convenientes para ambos após verificar as agendas de vocês.

Agende reuniões com linguagem natural usando o calendário com IA do ClickUp

Automatize a tomada de notas em reuniões

Já é difícil acompanhar reuniões lotadas ou palestras consecutivas. Além disso, se você tiver que anotar quem disse o quê, tudo pode ficar muito confuso muito rapidamente. Você pode perder detalhes importantes ou, pior ainda, perder o fio da discussão.

Com o ClickUp AI Notetaker, você nunca mais precisará se preocupar com isso.

Convide-o para suas reuniões e deixe-o gravar em vídeo sua discussão e transcrevê-la com rótulos dos participantes. Ele também gera notas detalhadas da reunião que chegam à sua caixa de entrada após a reunião, completas com um resumo, uma transcrição palavra por palavra com marcação de tempo e seções criadas automaticamente para os principais pontos e itens de ação. Isso permite que você consulte momentos importantes e destaques da reunião sempre que quiser.

🎥 Veja aqui um pequeno resumo de como funciona:

💡 Dica profissional: Está com pressa e não tem tempo para ler toda a transcrição em busca de insights? Basta perguntar ao ClickUp Brain: “Qual foi a principal objeção mencionada na ligação com o cliente em 10 de julho?” e obtenha a resposta certa na ponta dos dedos. Torne todas as transcrições pesquisáveis com o ClickUp Brain

Veja como o fluxo de trabalho de um usuário do Reddit melhorou após usar o AI Notetaker do ClickUp:

via Reddit

Colabore em agendas de reuniões, notas e itens de ação

92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Mas e se você tivesse um hub centralizado onde todas as transcrições das reuniões pudessem ficar armazenadas para sempre, organizadas da maneira que você quiser?

Com o ClickUp Docs e o Docs Hub, você tem exatamente isso: um lugar para consultar todas as agendas das suas reuniões, colaborar nas notas das reuniões com seus colegas de equipe e conectar discussões a itens de ação.

Colabore com sua equipe ao vivo ou de forma assíncrona no ClickUp Docs

Depois que suas reuniões forem transcritas, você receberá automaticamente a transcrição como um documento no seu ClickUp Inbox. Você pode então coeditar as atas da reunião e converter texto simples em tarefas do ClickUp a partir de um documento. Também é possível atribuir comentários para ação e feedback à pessoa certa.

Se você deseja formatar notas de maneira organizada ou torná-las apresentáveis para acompanhamentos internos e externos, experimente o modelo de ata de reunião do ClickUp. Seja para brainstorming com sua equipe ou para alinhar com os clientes, este modelo mantém sua agenda clara, as decisões documentadas e as próximas etapas acionáveis.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha um registro colaborativo e pronto para ação que incorpora atas de reuniões onde o trabalho é realizado — por meio do modelo de atas de reuniões do ClickUp

Por que é útil:

Mantenha-se organizado com uma estrutura integrada para agendas, notas e resultados

Atribua itens de ação instantaneamente com a integração de tarefas do ClickUp

Economize tempo com um formato reutilizável e consistente em todas as reuniões

Colabore ao vivo para que todos estejam na mesma página (literalmente)

Acompanhe a responsabilidade com notas com data e visibilidade do responsável

Quer uma discussão mais em tempo real? Use o ClickUp Chat para enviar mensagens individuais para sua equipe. Ou tenha uma conversa aberta em canais dedicados a projetos ou tarefas para manter o contexto conectado e visível.

Veja como isso é muito melhor do que investir em ferramentas de transcrição, onde a colaboração é uma preocupação secundária

Grave partes específicas das reuniões para referência

Você deve se inscrever no plano Fireflies.ai Business ou Enterprise se quiser gravar clipes de reuniões para referência visual. Mas com o ClickUp Clips, você pode capturar partes relevantes de reuniões online em qualquer plataforma facilmente, mesmo se estiver no plano gratuito.

Grave sua tela sem esforço com o ClickUp Clips

Esse recurso permite gravar facilmente sua tela, webcam e voz. Você pode usá-lo para capturar clipes de reuniões virtuais e salvá-los diretamente no ClickUp. Em seguida, incorpore-os no ClickUp Docs, compartilhe-os com o ClickUp Chat e até mesmo adicione-os às tarefas do ClickUp para que sua equipe entenda claramente o contexto.

Passe da conversa para as tarefas instantaneamente

Ninguém tem tempo para vasculhar enormes arquivos de transcrição para encontrar informações específicas. É cansativo e um enorme desperdício de energia e tempo. Com o Fireflies.ai, você pode gerar resumos e extrair destaques com IA, mas os créditos são muito limitados.

Gere resumos de reuniões e transforme itens de ação em tarefas com o ClickUp Brain

Você pode pedir ao ClickUp Brain para gerar resumos de reuniões e encontrar lacunas na agenda da sua reunião. Além disso, você pode transformar os destaques da reunião em itens de ação e importá-los para sua lista de tarefas diretamente do ClickUp Brain.

Reúna reuniões e fluxos de trabalho para obter uma produtividade 10 vezes maior

O Firefly pode não oferecer integrações sem planos de nível superior, mas o ClickUp oferece. Você pode usar as integrações do ClickUp para sincronizar com mais de 1000 ferramentas populares, incluindo Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, Calendários e muito mais, mesmo se estiver no plano gratuito.

Sincronize toda a sua pilha de tecnologia com as integrações do ClickUp

O ClickUp também se integra a CRMs, aplicativos de agendamento e plataformas de comunicação. Assim, você pode manter seus dados de vendas organizados, agendar reuniões e ficar conectado com as partes interessadas a partir de uma única plataforma.

💡 Dica profissional: vincule sua conta do Zoom ao ClickUp para desbloquear uma poderosa automação de reuniões. Inicie uma chamada Zoom a partir de uma tarefa

Entre em uma chamada Zoom diretamente do ClickUp

Assim que a reunião terminar, a transcrição da reunião é automaticamente adicionada como um comentário à tarefa

Por que o ClickUp é melhor que o Fireflies AI para a maioria das equipes

Embora o Fireflies.ai seja excelente para transcrição independente, o ClickUp vai muito além, transformando reuniões em tarefas práticas dentro da sua plataforma de produtividade unificada: Criação de tarefas com um clique a partir de resumos de reuniões

O contexto da reunião está onde o trabalho acontece: em tarefas, comentários e documentos

Use o ClickUp Brain não apenas para transcrever, mas também para interpretar, resumir e sugerir os próximos passos em tempo real

Sem troca de aplicativos, sem copiar e colar, sem perda de contexto

Se você está cansado de ferramentas isoladas e quer que as reuniões gerem progresso real, o ClickUp oferece o poder de passar de “falar sobre isso” para “fazer acontecer” — tudo em um único espaço de trabalho.

Gere notas e resumos de reuniões com IA, permita que sua equipe colabore na agenda da reunião e até grave clipes de reuniões ao vivo. Ao contrário do Fireflies.ai, o ClickUp permite que você faça tudo isso e muito mais sem se preocupar em esgotar os créditos de IA.

Como Marcos Vinícius Costa de Carvalho, analista de análise de negócios da ACE, coloca:

Nós usamos para ajudar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Isso me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o progresso das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

Nós usamos para ajudar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Isso me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o progresso das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

Visão geral dos preços do ClickUp

O ClickUp oferece vários planos de preços para acomodar diferentes tamanhos de equipes e orçamentos. Aqui está um detalhamento dos planos de assinatura:

Livre-se dos limites de crédito de IA e duração de reuniões do Fireflies com o ClickUp

O Fireflies.ai é uma ferramenta incrível, desde que você precise dela para transcrições e resumos básicos. Mas se você precisa de acesso a assistentes de IA e ferramentas de colaboração sem gastar dinheiro com recursos desnecessários, procure uma alternativa como o ClickUp.

Com complementos flexíveis e espaços de trabalho colaborativos, você nunca sentirá que está faltando um recurso importante devido a limites de transcrição, independentemente do plano escolhido. Você pode editar atas de reuniões com colegas de equipe, iniciar e gravar reuniões diretamente e até mesmo transformar itens de ação em tarefas!

