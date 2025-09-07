Modelos gratuitos do Project Canvas para um planejamento claro de projetos

Se você não planeja, está planejando fracassar!

É um ditado clássico. E se você já gerenciou um projeto, sabe exatamente o que isso significa. Ideias surgem de todas as direções. As tarefas se acumulam. Os prazos se aproximam. E, de alguma forma, espera-se que você dê sentido a tudo isso.

É aí que entra um plano de projeto sólido. Mas mesmo os melhores planos podem fracassar sem uma estrutura clara.

Entre no Project Canvas. Ele ajuda você a mapear quem, o quê, por que e como do seu projeto, desde lançamentos de produtos até sprints de equipe, sem se perder em documentos.

Com um modelo pronto, você não precisa enfrentar a temida síndrome da página em branco ao criar seu Project Canvas. Neste artigo, compartilhamos modelos gratuitos do Project Canvas para ajudá-lo a planejar com clareza, agir com confiança e aproveitar o processo.

O que são modelos do Project Canvas?

Um modelo de Project Canvas é um layout ou estrutura pronta que você pode preencher para criar rapidamente seu próprio Project Canvas sem precisar começar do zero. A maioria dos modelos usa um layout de grade claro, facilitando o preenchimento, o compartilhamento e a atualização à medida que as coisas mudam.

Um Project Canvas é uma ferramenta visual de uma página que ajuda a organizar os elementos-chave de um projeto de forma clara e estruturada. Ele divide planos complexos em blocos simples — objetivos, partes interessadas, cronograma, tarefas, riscos e métricas de sucesso — tudo em uma única página.

Chega de documentos longos ou notas dispersas. Um Project Canvas oferece uma visão geral rápida de:

Metas a serem alcançadas

As pessoas estão conduzindo o trabalho

Objetivo por trás do projeto

Os modelos do Project Canvas são perfeitos para workshops, sessões de planejamento ou reuniões iniciais, estabelecendo uma base sólida antes do início do trabalho.

🧠 Curiosidade: o Project Canvas foi inspirado no Business Model Canvas, de Alex Osterwalder. Os gerentes de projeto adoraram a simplicidade de uma única página e o adaptaram para planejar projetos mais rapidamente, com menos confusão e muito menos tédio.

O que torna um modelo do Project Canvas bom?

Um bom modelo do Project Canvas oferece uma visão clara e visual de todo o seu projeto, sem complicar demais as coisas. Veja o que você deve procurar:

Layout simples : fácil de ler, fácil de preencher

Formato flexível : funciona para qualquer tipo de projeto ou tamanho de equipe

Estrutura visual : grades ou blocos que organizam as informações sem confusão

Atualização rápida : as alterações não devem significar começar do zero

Fácil de compartilhar e discutir com sua equipe

Campos e status personalizáveis : adapte-o ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário

Várias visualizações: alterne entre as visualizações de lista, quadro ou calendário, conforme necessário

Se isso economiza tempo e clareia sua mente, está cumprindo sua função.

Modelos do Project Canvas

Os profissionais gastam em média 18 minutos criando documentos do zero. Os modelos podem economizar até 10 horas por mês, devolvendo a você mais de 5 dias úteis por ano!

Isso representa muitas horas a mais na sua semana e muito menos momentos de “por onde começamos?”.

Se você está procurando um lugar para planejar tudo, conheça o ClickUp. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos é o aplicativo completo para o trabalho — projetado para gerenciar tarefas, documentos, quadros brancos, cronogramas e muito mais, tudo em uma única guia, para que você não precise mais alternar entre diferentes ferramentas.

Reunimos 15 modelos do Project Canvas que atendem a todos os requisitos: layout simples, atualizações fáceis, campos personalizáveis e formatos que ajudam você a pensar.

Vamos começar.

1. O modelo ClickUp Lean Canvas

Obtenha um modelo gratuito Crie tarefas instantaneamente preenchendo o formulário Lean Canvas no modelo ClickUp Lean Canvas

Você tem um milhão de ideias na cabeça? Comece baixando o modelo ClickUp Lean Canvas. Perfeito para lançar um novo produto ou serviço, esse modelo ajuda a validar ideias rapidamente.

Ele o orienta por um formulário estruturado que captura o essencial do seu modelo de negócios, como problema, solução, segmento de clientes e muito mais. Basta preencher o formulário Lean Canvas, clicar em enviar e pronto: uma tarefa é criada automaticamente.

Você tem duas visualizações úteis:

Exibição em lista : veja todos os seus desafios atuais em um só lugar, juntamente com informações importantes, como a solução que você está considerando, seu público-alvo e outros elementos essenciais

Exibição do quadro: agrupe seus problemas comerciais por status em um layout visual do tipo arrastar e soltar para saber exatamente como estão as coisas

Este exemplo de modelo Lean Canvas é simples, focado e criado para ajudá-lo a avançar em direção à clareza, uma ideia de cada vez.

📌 Ideal para: Organizar ideias de negócios, identificar problemas-chave e validar novos conceitos de produtos ou serviços em um formato estruturado e visual.

2. Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme sua grande ideia em um plano claro e viável com o modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

Todo grande negócio começa com um quadro branco bagunçado. O modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp ajuda você a organizar tudo de forma mais organizada e compartilhável.

O que há dentro do modelo?

A lista de resumo do plano oferece um esboço completo de todas as tarefas do seu plano de negócios. Você verá quem está gerenciando o quê, em que pé estão as coisas e o que vem a seguir

A lista Por prioridade ajuda você a se concentrar no que é mais importante, agrupando as tarefas com base na urgência

O Business Model Canvas divide seu projeto em blocos de construção essenciais — Problema, Solução, Canais, Segmento de Clientes e muito mais

O documento Nome do Projeto resume seu plano em um pequeno pacote organizado, descrevendo o panorama geral, a questão central e como você planeja resolvê-la

📌 Ideal para: Dividir seu plano de negócios em tarefas claras e rastreáveis, mantendo tudo, desde a estratégia até a execução, em um só lugar.

3. Modelo de Canvas de Modelo de Negócio ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê vida ao seu modelo de negócios com o modelo ClickUp Business Model Canvas, onde todas as ideias se encaixam!

Mapear seu modelo de negócios deve ser divertido. O modelo ClickUp Business Model Canvas o divide visualmente, para que você possa capturar cada parte sem perder o foco.

Para começar a usar essa ferramenta visual, pegue uma nota adesiva na barra de ferramentas clicando no ícone Notas adesivas (ou simplesmente pressione Shift+N). Cada nota se encaixa em uma seção codificada por cores, projetada para manter suas ideias organizadas.

Não se esqueça de combinar a cor da sua nota adesiva com a seção do quadro em que você está trabalhando para maior clareza. E se você precisar de um lembrete rápido sobre o que cada parte significa, a legenda no lado esquerdo está à sua disposição.

📌 Ideal para: Pensadores visuais que desejam construir e organizar seu modelo de negócios de maneira clara, colorida e interativa.

4. Modelo de quadro branco ClickUp Startup Canvas

Obtenha um modelo gratuito Lance seu próximo grande projeto com o modelo ClickUp Startup Canvas Whiteboard — o primeiro plano real da sua startup

Grandes ideias para uma pequena startup são empolgantes, mas caóticas. O modelo ClickUp Startup Canvas Whiteboard ajuda você a ter uma visão geral, se organizar e esboçar todo o seu plano de startup em um só lugar.

O quadro interativo oferece um espaço de trabalho visual para apresentar ideias e acompanhar o progresso em tempo real.

Use Status personalizados como Aberto e Concluído para monitorar o que está acontecendo.

Adicione campos personalizados para classificar, categorizar e manter todos os detalhes sob controle

Use uma visualização em quadro branco dedicada para manter tudo à vista — sem abas, sem confusão

Precisa de mais poder? Este modelo tem o que você precisa. Marque colegas de equipe, atribua prioridades e divida as tarefas em subtarefas para que nada seja esquecido. É um planejamento inicial perfeito, sem o estresse.

📌 Ideal para: Fundadores e equipes de startups que precisam de um plano claro e visual para lançar, acompanhar e gerenciar ideias em estágio inicial.

🧠 Curiosidade: os modelos são antigos economizadores de tempo com um toque de modernidade! O primeiro “modelo” foi um estêncil de madeira usado por antigos escribas chineses para copiar caligrafia! Hoje em dia, usamos modelos de arrastar e soltar para planejar festas, gerenciar projetos e até mesmo criar memes em questão de minutos.

5. Modelo de brainstorming da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Promova sessões de equipe mais inteligentes com o modelo ClickUp Squad Brainstorm, onde todas as opiniões são registradas em notas adesivas

O brainstorming com uma equipe pode ser confuso, mas este modelo mantém a energia e adiciona a estrutura necessária. O modelo ClickUp Squad Brainstorm foi criado para um pensamento aberto e colaborativo que realmente leva a algum lugar.

Você encontrará nove áreas de discussão para ajudar a orientar a sessão. Alguns dos tópicos incluídos são:

Team Rhythm: melhore a forma como sua equipe trabalha em conjunto

Comunicação da equipe: decida como e o que compartilhar

Funções da equipe: esclareça quem está fazendo o quê

Recursos da equipe: descubra quais ferramentas ou suporte sua equipe precisa

Escolha um tópico para se concentrar ou vá em frente e aborde todos eles, um por um. Depois de escolher uma seção, peça a cada membro da equipe para pegar um post-it, anotar sua ideia e colocá-lo no quadro.

Precisa de mais tópicos? Basta duplicar qualquer elemento com Ctrl/Cmd+D ou clicar no menu ... e selecionar Duplicar. E quando estiver pronto para compartilhar a magia, clique no botão Compartilhar e envie para sua equipe.

📌 Ideal para: equipes que desejam fazer brainstorming com clareza, estrutura e colaboração integradas.

6. O modelo ClickUp Business Brainstorm

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias em ações reais com o modelo ClickUp Business Brainstorm

Tem ideias surgindo de todos os lados? Este modelo ClickUp Business Brainstorm oferece um lugar para elas pousarem — e uma maneira de transformá-las em ação.

O layout do quadro branco é organizado em quatro categorias:

O que adoramos

O que sabemos

O que precisamos

O que as pessoas estão dispostas a pagar

Cada linha representa a contribuição de um membro da equipe, mas você pode alterar o formato para se adequar à melhor forma de pensar da sua equipe. Assim como nos modelos anteriores, você pode usar notas adesivas para anotar ideias, codificá-las por cores e arrastá-las para a categoria certa. É rápido, flexível e feito para a colaboração em equipe.

E quando é hora de agir? Converta essas notas adesivas em tarefas práticas com apenas alguns cliques.

📌 Ideal para: equipes que estão explorando novas ideias de negócios e prontas para levá-las do brainstorming para a fase de construção

7. O modelo de roteiro de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, acompanhe e entregue seu próximo grande projeto com o modelo de roteiro de projeto do ClickUp

O próximo da nossa lista é perfeito para gerentes de produto, planejadores e guerreiros do dia do lançamento — o modelo de roteiro de projeto ClickUp. Ele foi criado para manter seus cronogramas, estágios de produção e capacidade da equipe sob controle.

Com cinco visualizações flexíveis, você pode gerenciar todas as partes móveis com facilidade:

Exibição em lista: organize tarefas, lançamentos e dependências em uma lista inteligente

Visualização da carga de trabalho: veja rapidamente a disponibilidade da sua equipe e reatribua tarefas, se necessário

Exibição de calendário: marque datas importantes para saber sempre o que vem a seguir

Exibição Gantt: identifique dependências e marcos em uma linha do tempo visual

Exibição do quadro: use o Kanban de arrastar e soltar para acompanhar o progresso do seu jeito

Totalmente personalizável e pronto para uso, este modelo mantém o roteiro do seu produto claro, desde o início até o lançamento.

📌 Ideal para: mapear cronogramas de produtos, coordenar equipes multifuncionais e lançar sem surpresas de última hora

8. Modelo de Carta de Projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê ao seu próximo projeto uma vantagem inicial clara com o modelo de documento de carta de projeto do ClickUp

Antes de começar o trabalho propriamente dito, é útil manter todas as partes interessadas atualizadas, e este modelo faz exatamente isso. O modelo de carta de projeto do ClickUp é uma maneira fácil de organizar o objetivo, as pessoas, os planos e os riscos do seu projeto em um único documento dinâmico.

Por que você vai adorar este modelo:

Use IA para acelerar o processo e atribua comentários durante as revisões

Adicione tarefas ou pastas de link diretamente do documento

Aborde os aspectos essenciais, desde definir o “porquê” do seu projeto até designar responsáveis e mapear métricas de sucesso

Espaço para anotar as partes interessadas, os canais de comunicação, os principais resultados e os riscos

📌 Ideal para: definir as expectativas do projeto, definir o escopo e documentar os detalhes grandes e pequenos antes do início.

9. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje de forma mais inteligente, trabalhe melhor e alcance todos os marcos com o modelo de plano de trabalho do ClickUp Project

Você está cansado de cronogramas de projetos confusos e responsabilidades pouco claras? O modelo de plano de trabalho do ClickUp Project traz ordem ao caos com um layout pronto para uso para organizar todas as etapas do seu projeto.

Com este modelo, você pode:

Defina metas e prazos claros para alinhar sua equipe

Atribua tarefas e acompanhe marcos para uma melhor responsabilização

Use status, campos e visualizações personalizados para otimizar os fluxos de trabalho

Aproveite os gráficos de Gantt e os formulários de tarefas para acompanhar visualmente o progresso

📌 Ideal para: equipes que desejam visibilidade total do andamento do projeto, prazos e responsabilidades desde o primeiro dia.

10. O modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite suposições e planeje como um profissional com o modelo de cronograma de projetos do ClickUp

Se conciliar cronogramas, equipes e orçamentos parece um trabalho em tempo integral, esta ferramenta é para você. O modelo de cronograma de projeto ClickUp ajuda você a se manter organizado desde o início até a conclusão, com uma abordagem visual que torna o planejamento muito menos caótico.

Ele vem repleto de visualizações flexíveis para manter sua programação clara e sua equipe no caminho certo:

Exibição em lista para uma análise clara de cada projeto

Board View para acompanhar as fases e o progresso, no estilo Kanban

Exibição da linha do tempo para uma visão geral e layout linear, ideal para planejamento e alocação de recursos

Com campos personalizados como Fases do projeto, Equipe responsável, Cronograma e Orçamento, você pode acompanhar tudo, desde a duração até o departamento, sem precisar alternar entre guias

📌 Ideal para: gerentes e equipes que precisam mapear vários projetos e acompanhar o progresso, os cronogramas e os orçamentos em um único lugar.

11. O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os projetos em andamento com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Quando você está executando vários projetos, não há como evitar o malabarismo. O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp garante que nada dê errado. É o seu centro de controle completo para gerenciar cronogramas, equipes, tarefas e tudo mais.

Este modelo é super adaptável para gerentes de projeto, seja você:

Lançamento de um novo produto com dezenas de partes móveis

Coordenando uma campanha de marketing multifuncional

Supervisionar as entregas dos clientes com várias partes interessadas

Gerenciamento de operações internas entre departamentos

Ele vem com visualizações integradas para acompanhar o progresso por status, prioridade ou prazo, além de campos personalizados para marcar membros da equipe, definir metas e anexar arquivos. Gráficos de Gantt, documentos, visualizações de carga de trabalho e muito mais — tudo integrado para que você possa se concentrar no trabalho, e não na configuração.

📌 Ideal para: equipes que gerenciam projetos complexos e desejam visibilidade total, flexibilidade e colaboração em um único lugar.

12. Modelo de uma página para gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha aprovação mais rapidamente com uma visão geral clara do projeto usando o modelo de uma página para gerenciamento de projetos do ClickUp

Excesso de detalhes pode atrasar os líderes e as partes interessadas. Quando tudo o que você precisa é o o quê, por quê e quem, especialmente para compartilhar com os executivos da alta administração, o modelo ClickUp Project Management One Pager entra em cena com apenas o essencial — sem confusão, sem caos.

Isso é perfeito para situações em que a configuração completa de gerenciamento de projetos parece exagerada:

Apresentando uma nova ideia de projeto à liderança

Resumindo os objetivos do projeto e a responsabilidade dos clientes

Alinhando pequenas equipes internas em uma iniciativa de rápida execução

Criando um documento inicial que todos possam realmente ler

Com um documento simples, você pode definir o título do projeto, a duração, as metas, gerenciar as partes interessadas, o escopo e as métricas de sucesso. É um resumo de alto nível que mantém todos alinhados (literalmente).

📌 Ideal para: Comunicar visões gerais do projeto quando a velocidade e a clareza são mais importantes do que o acompanhamento ao nível das tarefas.

📣 Opinião do cliente: Savitree Cheaisang, vice-presidente assistente da Bubblely, afirma: Minha empresa está muito mais organizada e capaz de controlar o cronograma de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo, que permite uma rápida revisão dos números, em vez de exportá-los para o Excel e fazer um cálculo manual. Minha empresa está muito mais organizada e capaz de controlar o cronograma de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo, que permite uma rápida revisão dos números, em vez de exportá-los para o Excel e fazer um cálculo manual.

13. O modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe-se rapidamente, entregue melhores resultados e inicie qualquer projeto do cliente com clareza usando o modelo de escopo de trabalho do ClickUp

O modelo de escopo de trabalho do ClickUp prepara o terreno para uma parceria ou projeto de cliente bem-sucedido. Sem confusão, sem mal-entendidos, apenas expectativas claras desde o primeiro dia. De fornecedores a clientes, todos têm visibilidade total do escopo do projeto.

O escopo do trabalho que você irá mapear inclui:

Detalhes importantes do projeto, como metas, cronograma, orçamento e partes interessadas

Responsabilidades do fornecedor e do cliente para manter todos em sincronia

Marcos e datas que orientam o cronograma de entrega

Planos de comunicação e gestão de mudanças para lidar com imprevistos

E quando todas as peças estiverem no lugar? Obtenha as aprovações finais diretamente no documento para fechar o negócio.

📌 Ideal para: Agências, consultores ou equipes de projeto que trabalham com clientes externos e precisam de um contrato de projeto formal e assinado.

14. Modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne sua apresentação impossível de ignorar com o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

Quando chega a hora de apresentar um novo projeto, você precisa de mais do que alguns pontos-chave e uma apresentação que deixe as pessoas entediadas.

É aí que entra o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp. Em vez de despejar ideias em um documento, você tem um espaço visual e interativo para mapear sua proposta — desde metas e estratégias até cronogramas, atividades principais e resultados desejados.

Ele é flexível o suficiente para se adequar a qualquer tipo de apresentação de projeto, mas estruturado o suficiente para manter seus stakeholders focados no que é importante.

Adicione notas adesivas para objetivos

Use formas para conectar estratégias

Insira recursos visuais para reforçar seus argumentos

Tudo é editável, movível e criado para a colaboração em equipe. Além disso, com as ferramentas integradas do ClickUp Whiteboard, você não está apenas compartilhando uma ideia — você está solicitando feedback, alinhando equipes e preparando o terreno para a execução.

📌 Ideal para: apresentar uma nova iniciativa interna, elaborar propostas para clientes ou obter alinhamento antes do início do seu projeto.

🎥 Assista: Dê vida às suas ideias de projeto com os quadros brancos do ClickUp! Assista ao vídeo abaixo para saber como:

💡Dica profissional: Quer manter as coisas em movimento após a apresentação? Converta notas adesivas em tarefas com um clique e comece a executá-las diretamente do seu quadro branco do ClickUp.

15. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture todos os detalhes e mantenha os requisitos do seu projeto alinhados com o modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Conciliar as necessidades dos clientes, os resultados esperados e as aprovações pode ser complicado. O modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda você a documentar as metas, o escopo, as principais partes interessadas e os marcos do projeto, tudo em um espaço de trabalho organizado e claro.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe com facilidade o que está dentro e fora do escopo

Atribua responsabilidades para que todos tenham clareza sobre suas funções

Use campos personalizados para orçamentos, riscos e planos de comunicação

Inclua seções de aprovação para manter as partes interessadas informadas

📌 Ideal para: equipes e profissionais de gerenciamento de projetos que desejam definir, comunicar e aprovar os requisitos do projeto com clareza antes do início do trabalho, evitando alterações no escopo e confusão.

Encontre o modelo perfeito do Project Canvas para um planejamento claro

Se sua equipe está lidando com notas dispersas, metas desalinhadas ou prazos perdidos, é hora de repensar seu processo de planejamento de projetos.

O Project Canvas certo deve trazer clareza para sua equipe, mapear seus objetivos, riscos, resultados do projeto e critérios de sucesso — tudo em um só lugar.

Os modelos gratuitos do ClickUp para o Project Canvas oferecem exatamente isso.

Com um layout intuitivo, recursos colaborativos e tudo o que você precisa para começar com confiança, ele elimina o incômodo do planejamento e mantém sua equipe trabalhando na mesma direção.

Pronto para planejar sua próxima grande conquista? Experimente o ClickUp gratuitamente.