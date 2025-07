as 8 melhores alternativas ao Baserow para bancos de dados personalizáveis em 2025

Já sentiu que sua ferramenta de banco de dados sem código está impedindo seu avanço em vez de impulsioná-lo? O Baserow pode oferecer uma interface limpa e uma configuração simples. No entanto, à medida que seus dados crescem, começam a aparecer falhas: colaboração lenta, automação limitada e muito trabalho manual.

Esteja você criando ferramentas internas, gerenciando fluxos de trabalho entre várias equipes ou rastreando grandes volumes de dados, você precisa de mais do que um construtor básico. Você precisa de escalabilidade, automação inteligente e colaboração em tempo real integradas.

É por isso que reunimos as melhores alternativas ao Baserow. Cada uma delas foi criada para lidar com projetos complexos, automatizar as tarefas enfadonhas e manter a sua equipe sincronizada (sem o deixar louco). Vamos ajudá-lo a melhorar o seu fluxo de trabalho, uma tarefa (e uma tabela) de cada vez.

Por que escolher alternativas ao Baserow?

O Baserow é uma boa escolha para quem está dando os primeiros passos no mundo sem código. Mas a questão é a seguinte: as equipes modernas precisam de mais do que um modelo de planilha com uma nova aparência.

Veja por que muitos optam por um software de banco de dados de tarefas e projetos melhor do que o Baserow:

Gerencie tarefas e projetos com mais eficiência: Acesse ferramentas avançadas para atribuir tarefas, acompanhar o progresso e organizar projetos complexos com facilidade

Colaboração em tempo real: obtenha atualizações instantâneas e coordenação entre várias equipes com recursos de colaboração em tempo real

Dimensionamento confiável de bancos de dados: lide com as crescentes necessidades de dados com plataformas que oferecem suporte a bancos de dados maiores e mais escaláveis

Automatize fluxos de trabalho com facilidade: simplifique as operações e elimine o trabalho manual com recursos de automação de fluxos de trabalho

Personalização total dos espaços de trabalho: Adapte visualizações, bancos de dados e formulários às necessidades da sua equipe com opções de personalização mais avançadas

Comunicação sem atritos: Use o chat integrado, comentários, alertas e integrações para fortalecer a comunicação e a produtividade da equipe

Integração perfeita com sua pilha de tecnologia: Conecte-se às suas ferramentas e aplicativos favoritos por meio de um ecossistema de integração mais amplo

👀 Você sabia? Edgar F. “Ted” Codd, cientista da computação e matemático inglês, é considerado o criador da teoria fundamental do gerenciamento moderno de bancos de dados, especificamente o modelo relacional.

As melhores alternativas ao Baserow num relance

Quer a versão resumida? Aqui está o seu guia rápido antes de entrarmos nos detalhes interessantes. Essas ferramentas trarão novas maneiras de gerenciar projetos, colaborar em tempo real e automatizar tarefas repetitivas.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações que precisam de gerenciamento completo de projetos e dados Campos personalizados, visualizações em tabela e lista, automações Planos gratuitos disponíveis, personalizações disponíveis para empresas Airtable Equipes de pequeno a médio porte e gerentes de projeto que precisam de bancos de dados visuais com uma experiência de usuário simples Visualização em grade, blocos, automações Gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/usuário Quickbase Empresas e equipes grandes que gerenciam fluxos de trabalho complexos e aplicativos de nível empresarial Construtor de baixo código, automações, relatórios Teste gratuito por 30 dias, a partir de US$ 35/usuário Coda Equipes e departamentos multifuncionais que precisam de um híbrido de documentos + bancos de dados Páginas, tabelas, pacotes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário Tadabase Pequenas empresas e equipes operacionais que desenvolvem aplicativos comerciais personalizados Construtor de arrastar e soltar, acesso baseado em funções A partir de US$ 50/usuário Knack Pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos que precisam de bancos de dados online simples e automação do fluxo de trabalho Bancos de dados online, automação de fluxo de trabalho A partir de US$ 59/usuário NocoDB Desenvolvedores e equipes técnicas que buscam uma alternativa de código aberto ao Airtable para bancos de dados colaborativos IU semelhante a uma planilha, integração com API Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/usuário Caspio Empresas e setores regulamentados que precisam de criação de aplicativos sem código com segurança avançada Construtor do tipo apontar e clicar, integrações A partir de US$ 100/usuário

As melhores alternativas ao Baserow para utilizar

Muito bem, vamos arregaçar as mangas e mergulhar nos pesos pesados. Não se trata apenas de clones de bancos de dados do Excel, mas de alternativas ao Baserow que certamente serão sua próxima ferramenta preferida, seja você em busca de simplicidade ou de poder de nível empresarial.

1. ClickUp (Gerenciamento completo de projetos e dados)

Experimente o ClickUp gratuitamente Crie planilhas e bancos de dados visuais poderosos sem usar nenhum código com o ClickUp

Se você já desejou ter um aplicativo completo para o trabalho que se empenhe tanto quanto você, o ClickUp está prestes a se tornar seu novo melhor amigo.

Combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Além das tarefas, o ClickUp transforma todo o seu fluxo de trabalho, reunindo gerenciamento de projetos, documentos, bancos de dados e colaboração em tempo real em um pacote completo.

Visualizações do ClickUp

Um dos recursos mais poderosos (e populares) é o Custom Views. Ele permite que você veja suas tarefas e relatórios do seu jeito, sem precisar programar.

A Visualização em Tabela do ClickUp, por exemplo, exibe cada tarefa como uma linha e os campos como colunas. Imagine as tarefas e os dados do seu projeto exibidos como uma planilha, mas de forma mais inteligente — totalmente interativos, personalizáveis e diretamente vinculados aos seus fluxos de trabalho.

Crie mais de 15 tipos de campos personalizados usando a visualização de tabela do ClickUp

Você pode alternar entre as visualizações Tabela e Lista para obter diferentes perspectivas — Tabela para trabalhos com muitos dados, Lista para acompanhamento simples de tarefas. Essas visualizações também permitem simplificar ações em massa e usar atalhos de teclado para acelerar atualizações repetitivas.

O Baserow oferece tabelas de banco de dados, mas a visualização de tabelas do ClickUp está perfeitamente integrada ao gerenciamento de projetos e tarefas, para que você possa atribuir tarefas, acompanhar o progresso e atualizar os dados do projeto sem precisar alternar entre ferramentas.

Campos personalizados do ClickUp

Os campos personalizados do ClickUp também estão totalmente integrados com as funcionalidades de gestão de tarefas e projetos, permitindo-lhe gerir dados estruturados e itens de trabalho acionáveis num único local.

Adicione campos de dados personalizados às suas tarefas e projetos para adaptar seu fluxo de trabalho

Você pode adicionar campos personalizados a listas, pastas, espaços ou todo o seu espaço de trabalho e acompanhar qualquer dado relevante para sua equipe, como detalhes do cliente, etapas do projeto ou valores do orçamento.

Isso adiciona contexto às tarefas, tornando os relatórios mais perspicazes. Você também pode controlar a visibilidade e as permissões nos campos, garantindo que os dados confidenciais fiquem protegidos.

Além disso, você pode usar campos de fórmula para cálculos automáticos sem codificação, reduzindo erros manuais.

Automações ClickUp

Quer automatizar mais do que apenas números? Experimente o ClickUp Automations, que lida com todas as tarefas repetitivas automaticamente. Pense em: atribuir tarefas aos membros da equipe, atualizar status ou enviar lembretes.

Mantenha-se proativo definindo as automações do ClickUp para reduzir a necessidade de tarefas manuais

Permite criar regras que acionam ações com base no status da tarefa, alterações no responsável e prazos. Elas podem ser configuradas no nível do Espaço, Pasta ou Lista.

O Baserow se concentra no gerenciamento de bancos de dados e não possui automação nativa de fluxos de trabalho para processos de tarefas e projetos. Mas as automações do ClickUp são criadas para o gerenciamento de projetos, facilitando a aplicação de fluxos de trabalho e mantendo as equipes no caminho certo.

ClickUp Docs

Além disso, o ClickUp Docs centraliza todos os dados, tarefas e documentos do projeto para facilitar o acesso.

Colabore entre várias equipes com o ClickUp Docs

Os membros da equipe podem comentar, marcar colegas, anexar arquivos e até mesmo criar documentos colaborativos dentro das tarefas. Ele oferece suporte a várias equipes trabalhando em projetos complexos com suas permissões granulares.

Você também pode organizar seus documentos como um profissional, usando páginas e subpáginas para criar uma hierarquia de conteúdo clara. Reorganize-os facilmente com o recurso de arrastar e soltar e agrupe páginas relacionadas para obter uma estrutura melhor.

Painéis ClickUp

Para maior clareza visual, experimente usar os painéis do ClickUp. Eles permitem que você veja e avalie rapidamente o progresso pessoal, o tempo registrado pela sua equipe e o desempenho do projeto.

Acompanhe e analise suas metas em detalhes ou rapidamente usando os painéis do ClickUp

Os painéis consolidam todos os dados do seu projeto — tarefas, cronogramas, progresso e métricas de desempenho — em uma única interface personalizável, eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas ou planilhas.

Você pode personalizar painéis com uma ampla variedade de widgets, como gráficos, listas de tarefas, calendários, controle de tempo e rastreadores de metas, para exibir exatamente as informações de que sua equipe precisa.

Ao contrário do Baserow, que é principalmente uma ferramenta de banco de dados, o ClickUp combina visualização de dados, gerenciamento de projetos e tarefas acionáveis e colaboração, oferecendo personalização mais profunda e automação do fluxo de trabalho em uma única plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Crie dependências de tarefas e caminhos críticos para gerenciar cronogramas de projetos complexos

Use os mapas mentais quadros brancos do ClickUp para debater e conectar ideias visualmente

Aproveite o controle de tempo integrado e as visualizações da carga de trabalho para otimizar a alocação de recursos

Elimine a necessidade de criar estruturas do zero e reduza o tempo de integração com os modelos do ClickUp

Reduza a proliferação de ferramentas e aumente a produtividade das equipes que gerenciam dados e fluxos de trabalho por meio de colaboração em tempo real, comentários e @menções

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizagem fácil para usuários iniciantes

Atrasos ocasionais no desempenho com espaços de trabalho muito grandes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada. A capacidade de automatizar processos, alternar entre várias visualizações (como lista, quadro e calendário) e integrar com outras ferramentas aumentou significativamente minha produtividade diária. É uma plataforma completa que se adapta perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho e torna a gestão da equipe muito mais eficiente.

Bônus: Conheça o ClickUp Brain Max, uma IA contextual que se adapta perfeitamente ao seu espaço de trabalho. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, na web e muito mais.

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos, em qualquer lugar.

O Brain MAX substitui dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma única solução independente de LLM

Conhece seus projetos, sua equipe, seus prazos e seu histórico de trabalho — para que você obtenha respostas e automação que realmente fazem sentido

2. Airtable (Ideal para bancos de dados visuais com experiência do usuário simples)

via Airtable

Se o Baserow parece um pouco básico demais, o Airtable pode ser uma atualização. Ele combina uma interface elegante e fácil de usar com o tipo de flexibilidade que os usuários avançados precisam.

Quer recursos visuais? O Airtable oferece o recurso Blocks, que permite criar painéis personalizados, gráficos e outros elementos visuais sem precisar saber programar.

O Airtable adiciona uma nova dimensão à automação. Você pode configurar fluxos de trabalho que lidam com tarefas repetitivas, como atualizar registros ou enviar e-mails. Com inúmeras integrações que mantêm seus aplicativos e dados sincronizados, o Airtable permite que você trabalhe de forma mais inteligente sem precisar dominar a programação.

Principais recursos do Airtable

Organize tarefas e projetos sem esforço com uma visualização em grade intuitiva

Amplie a funcionalidade com blocos modulares para gráficos, mapas e linhas do tempo

Automatize fluxos de trabalho e conecte-se perfeitamente com aplicativos populares de terceiros

Acesse uma enorme biblioteca de modelos do Airtable para começar mais rápido

Colabore em tempo real com comentários, anexos e lembretes

Limitações do Airtable

Pode ficar caro à medida que sua equipe cresce

Ferramentas de relatórios limitadas em comparação com algumas plataformas voltadas para empresas

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe : US$ 24/mês por usuário

Negócios : US$ 54/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2 : 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Uma avaliação da G2 diz:

O Airtables é ótimo para rastreamento e registro de dados e tem uma interface incrível. É simples e fácil de aprender, suas automações são poderosas e podem fazer muita coisa. O que mais gosto nele é a vinculação de tabelas, pois permite campos de pesquisa que ajudam a segmentar os dados muito bem.

💡 Dica profissional: Explore os modelos integrados antes de começar do zero. Muitas dessas ferramentas oferecem configurações prontas para coisas como acompanhamento de projetos ou CRM, ajudando você a economizar tempo e evitar reinventar a roda.

📖 Leia também: Como exportar dados do Airtable para outros aplicativos

3. Quickbase (ideal para fluxos de trabalho complexos e aplicativos de nível empresarial)

via Quickbase

O Quickbase é uma plataforma sem código criada para fluxos de trabalho mais complexos, como aprovações, conformidade e processos de várias etapas que exigem coordenação rigorosa. É frequentemente usado por equipes maiores que desejam criar aplicativos personalizados, automatizar tarefas repetitivas e manter o fluxo de dados entre departamentos.

Em comparação com o Baserow, ele se inclina mais para o lado “pesado” das coisas. Você também obtém ferramentas de relatórios sólidas e recursos de segurança robustos, o que o torna uma boa opção para setores com necessidades de conformidade rigorosas.

Principais recursos do Quickbase

Crie aplicativos personalizados com um construtor visual de baixo código

Crie cadeias de aprovação em várias etapas com lógica condicional para fluxos de trabalho complexos

Gere relatórios e análises em tempo real para uma melhor tomada de decisão

Conecte-se perfeitamente com sistemas existentes e ferramentas de terceiros

Garanta segurança e conformidade robustas em todos os seus projetos

Limitações do Quickbase

O preço mais elevado torna-o mais adequado para orçamentos empresariais

Curva de aprendizagem para personalizações avançadas

Preços do Quickbase

Teste gratuito por 30 dias

Equipe : a partir de US$ 35/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios : a partir de US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Quickbase

G2 : 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Quickbase?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Quick Base oferece aplicativos de banco de dados personalizáveis, desenvolvimento rápido, acessibilidade na nuvem, escalabilidade, recursos de integração, segurança e automação, aumentando a eficiência organizacional. .

4. Coda (melhor para documentos + bancos de dados híbridos)

via Coda

O Coda combina a sensação de um documento com o poder de um banco de dados, oferecendo às equipes um espaço flexível para criar fluxos de trabalho personalizados sem precisar alternar entre ferramentas. Ele combina texto, tabelas e recursos semelhantes aos de aplicativos em um só lugar, para que você possa escrever, organizar e automatizar sem sair da página.

Onde o Coda se destaca em relação ao Baserow é na sua versatilidade. Em vez de ter que lidar com ferramentas separadas para documentos, tarefas e tabelas, você pode reunir tudo em um único documento dinâmico. As páginas e tabelas funcionam em conjunto, permitindo que você crie bancos de dados interativos junto com planos escritos ou notas de reuniões.

Com pacotes e botões, você pode se conectar a ferramentas de colaboração como Slack, Jira ou Google Agenda e acionar ações sem sair do seu documento. Se você está explorando alternativas ao Airtable, mas quer algo mais holístico, vale a pena considerar o Coda.

Principais recursos do Coda

Combine documentos, bancos de dados e aplicativos em uma tela colaborativa

Crie tabelas interativas com dados relacionais e fórmulas

Automatize fluxos de trabalho usando botões, pacotes e integrações

Personalize páginas para se adequar ao seu processo e estilo específicos

Compartilhe atualizações em tempo real nas páginas da equipe com alterações sincronizadas nos documentos

Limitações do Coda

No início, pode parecer um pouco complicado devido à sua flexibilidade

Os recursos avançados exigem algum tempo de aprendizagem

Preços do Coda

Plano gratuito disponível

Pro : US$ 12/mês por Doc Maker

Equipe : US$ 36/mês por Doc Maker

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

Uma avaliação do G2 diz:

Tem imensas possibilidades. Pode escrever documentação, criar tabelas (complexas), criar páginas dentro de páginas, mencionar pessoas e páginas, integrar com o Miro, Google Sheets/Docs/etc., inserir imagens, links... Acho que é a ferramenta mais completa que já usei. [Mas] algumas funcionalidades e possibilidades não são muito claras e intuitivas. Embora a interface seja muito intuitiva, é necessário descobrir como utilizar determinadas funções.

5. Tadabase (Ideal para aplicativos comerciais personalizados)

via Tadabase

O Tadabase é como um playground sem código para empreendedores que desejam dar vida às suas ideias de aplicativos rapidamente. Ele elimina a complexidade em favor de uma interface intuitiva de arrastar e soltar, tornando simples a implementação de qualquer coisa, desde portais de clientes até sistemas de rastreamento interno, sem nenhum drama de codificação.

O Tadabase supera o Baserow em suas opções de personalização e controle avançadas. Você pode ajustar exatamente o que cada usuário vê usando acesso baseado em funções, criar formulários e relatórios elegantes e projetar aplicativos com aparência profissional em todos os dispositivos. Ele foi desenvolvido para equipes que desejam um aplicativo totalmente funcional que reflita seu fluxo de trabalho nos mínimos detalhes.

Seus recursos de automação também garantem menos trabalho manual e mais tempo dedicado ao que realmente faz sua empresa avançar.

Principais recursos do Tadabase

Configure controles avançados de permissão de usuário para personalizar o acesso com segurança

Crie aplicativos sofisticados e responsivos para dispositivos móveis, completos com formulários, gráficos e relatórios

Automatize fluxos de trabalho e alertas para manter tudo funcionando perfeitamente nos bastidores

Crie portais voltados para o cliente com logins personalizados e interface de usuário responsiva

Limitações do Tadabase

Leva tempo para dominar os recursos avançados

As opções de integração são mais limitadas do que algumas concorrentes

Preços do Tadabase

Para equipes e indivíduos

Starter : US$ 50/mês

Crescimento : US$ 125/mês

Profissional : US$ 250/mês

Elite: US$ 450/mês

Para agências e revendedores

Essentials : US$ 500/mês

Avançado : US$ 750/mês

Elite: US$ 1.000/mês

Avaliações e comentários do Tadabase

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,9/5 (mais de 25 avaliações)

6. Knack (Ideal para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos)

via Knack

O Knack mantém as coisas simples e inovadoras, ao mesmo tempo que oferece um grande poder por trás dos bastidores. Ele foi projetado para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos que precisam de uma maneira descomplicada de criar bancos de dados online e otimizar fluxos de trabalho sem dores de cabeça com tecnologia.

O que diferencia o Knack do Baserow é seu foco preciso na usabilidade e sua ampla variedade de modelos, facilitando o início do trabalho.

O Knack permite que você crie tudo, desde diretórios e sistemas de inventário até registros de eventos e CRMs, sem conhecimento de programação. Sua automação de fluxo de trabalho garante que tarefas repetitivas, como aprovações ou notificações, sejam realizadas nos bastidores, enquanto suas funções de usuário personalizáveis permitem que você controle exatamente quem vê o quê.

Principais recursos do Knack

Crie bancos de dados online com um construtor intuitivo

Automatize tarefas e simplifique aprovações com facilidade

Personalize funções e permissões de usuários para acesso seguro

Inicie CRMs, diretórios ou ferramentas de inventário a partir de kits iniciais específicos para o setor

Aproveite layouts otimizados para dispositivos móveis para uma experiência perfeita

Limitações do Knack

Ferramentas avançadas de análise e relatórios limitadas

Pode se tornar caro com complementos de recursos avançados

Preços do Knack

Starter : US$ 59/mês

Pro : US$ 119/mês

Corporativo : US$ 269/mês

Mais: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Knack

G2 : 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Knack?

Uma avaliação da G2 diz:

O Knack é simples o suficiente para que qualquer pessoa possa criar aplicativos de banco de dados muito úteis. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente robusto, permitindo funcionalidades de ponta para usuários com um pouco mais de experiência. A capacidade um pouco limitada de fazer uma melhor formatação e layout de página em relatórios detalhados e formulários.

🧠 Curiosidade: A palavra “banco de dados” surgiu no mundo militar por volta de 1964. Naquela época, não se referia a aplicativos ou sites, mas a sistemas de dados compartilhados para computadores de tempo compartilhado usados na defesa!

7. NocoDB (a melhor alternativa de código aberto ao Airtable)

via NocoDB

O NocoDB é uma boa opção se você deseja a flexibilidade do Airtable, mas a liberdade das ferramentas de código aberto. Ele transforma qualquer banco de dados SQL em uma interface de planilha inteligente e colaborativa, permitindo que você gerencie dados visualmente sem abrir mão do controle do seu back-end.

O que torna o NocoDB um passo à frente do Baserow é sua natureza de código aberto e design API-first. Você obtém total transparência, a capacidade de hospedar você mesmo e uma plataforma que os desenvolvedores adoram por sua adaptabilidade. A interface semelhante a uma planilha é familiar e fácil de usar, mas foi criada para ser escalável e se integrar perfeitamente aos seus sistemas existentes.

Melhores recursos do NocoDB

Conecte-se instantaneamente a bancos de dados relacionais existentes e transforme-os em uma interface de planilha inteligente

Colabore com equipes usando uma grade familiar e intuitiva, galeria, kanban e visualizações de formulários

Estabeleça relações entre tabelas com poderosos campos de ligação para modelagem de dados relacionais

Automatize processos integrando-os com software de gerenciamento de fluxo de trabalho como Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-mail e outras APIs de terceiros através da loja de aplicativos integrada

Compartilhe bases ou visualizações de forma pública ou privada, com opções de proteção por senha

Limitações do NocoDB

Requer conhecimento técnico para aproveitar ao máximo

Experiência do usuário menos refinada em comparação com plataformas pagas

Preços do NocoDB

Nuvem

Gratuito

Equipe : US$ 15/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Auto-hospedado

Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NocoDB

G2 : Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

8. Caspio (Ideal para criação de aplicativos sem código para empresas)

via Caspio

O Caspio é feito sob medida para empresas. Ele oferece um ambiente completo para criação de aplicativos, onde você pode projetar, implantar e gerenciar aplicativos comerciais personalizados sem escrever uma única linha de código. Se você trabalha com dados confidenciais ou fluxos de trabalho complexos, o Caspio foi feito para lidar com isso e muito mais.

O Caspio supera o Baserow em segurança de nível empresarial, escalabilidade e opções de integração robustas. Sua interface do tipo apontar e clicar facilita a criação de aplicativos que atendem exatamente às suas necessidades, enquanto os recursos de conformidade integrados (como suporte a HIPAA e GDPR) o tornam uma escolha confiável para setores com regulamentações rígidas de dados.

Principais recursos do Caspio

Implemente aplicativos empresariais mais rapidamente usando modelos guiados e ferramentas de importação de dados

Ferramentas de conformidade integradas para setores regulamentados

Infraestrutura escalável para dar suporte às crescentes necessidades de dados

Opções abrangentes de integração com ferramentas empresariais populares

Controles de segurança e governança de nível empresarial

Limitações do Caspio

O preço é um pouco elevado

A interface pode parecer desatualizada em comparação com plataformas mais recentes

Preços do Caspio

Lite : US$ 100/mês

Mais : US$ 300/mês

Negócios : US$ 600/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Caspio

G2 : 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

A base de dados perfeita para você está à espera no ClickUp

Se você busca simplicidade, liberdade de código aberto ou potência de nível empresarial, vale a pena experimentar essas alternativas ao Baserow.

Cada ferramenta aqui foi projetada para preencher as lacunas deixadas pelo Baserow, oferecendo melhor automação, personalização mais profunda e colaboração em tempo real mais forte entre equipes técnicas e não técnicas.

O segredo é escolher a ferramenta de banco de dados personalizada que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho exclusivo e ao tamanho da sua equipe.

O ClickUp é uma alternativa superior ao Baserow para equipes que buscam uma plataforma flexível e completa que combina bancos de dados personalizáveis com gerenciamento de projetos poderoso, automação de fluxo de trabalho e colaboração em tempo real.

Seus recursos foram projetados para ajudar você a gerenciar projetos complexos, automatizar tarefas repetitivas e manter várias equipes alinhadas, tudo em um único espaço de trabalho intuitivo.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme a forma como sua equipe colabora e gerencia bancos de dados escaláveis.