Twist e Slack: qual aplicativo de bate-papo em equipe é o melhor para você?

Manter a comunicação da equipe clara e organizada não é fácil.

As mensagens se acumulam, as atualizações ficam enterradas e, antes que você perceba, você está vasculhando conversas intermináveis apenas para encontrar o que é importante.

Algumas equipes prosperam com feedback instantâneo e colaboração dinâmica, enquanto outras priorizam a comunicação ponderada e a colaboração assíncrona. O segredo é escolher uma ferramenta de comunicação de acordo com a forma como sua equipe trabalha melhor.

E é aí que começa o debate Twist vs. Slack. O Slack mantém as conversas fluindo, o que é perfeito para equipes dinâmicas. O Twist, por outro lado, concentra-se em discussões profundas e estruturadas, ótimas para equipes que preferem um trabalho aprofundado em vez de mensagens constantes.

Ambas atendem a necessidades diferentes, mas qual delas funciona melhor para sua equipe? Vamos descobrir.

Twist e Slack em resumo

Aqui está uma comparação rápida para você começar:

O que é o Twist?

via Twist

O Twist é uma ferramenta de comunicação em equipe criada para colaboração assíncrona. Você pode responder de forma ponderada e no seu próprio ritmo, sem a pressão das mensagens em tempo real.

A ferramenta permite que os usuários se concentrem em trabalhos complexos com o mínimo de interrupções.

Ele mantém as conversas organizadas e separa as discussões por tópico. Isso garante que as respostas sejam contextuais, para que você não precise ficar rolando a tela para encontrar atualizações importantes. Por padrão, o Twist não envia notificações constantes para cada nova mensagem que aparece. Os usuários são notificados se forem mencionados ou se estiverem acompanhando um tópico específico.

Desenvolvido pela Doist, o Twist é ideal para equipes que precisam de comunicação assíncrona no estilo fórum. É especialmente adequado para equipes remotas espalhadas por diferentes fusos horários.

Recursos do Twist

Aqui estão alguns dos principais recursos do Twist que oferecem suporte à colaboração estruturada e focada para equipes que preferem a comunicação assíncrona.

Recurso nº 1: conversas em threads

No Twist, um canal funciona como um espaço dedicado a discussões específicas sobre projetos, clientes ou tópicos. Dentro desses canais, os tópicos mantêm as conversas organizadas, agrupando mensagens relacionadas.

Não há opção para enviar mensagens independentes em um canal; todas as mensagens devem fazer parte de um tópico existente, ou você pode criar um novo tópico no canal relevante.

Dessa forma, a comunicação permanece focada e as mensagens não se perdem. A estrutura em threads facilita o acompanhamento e a revisão das discussões sem perder o contexto.

💡 Você sabia? Você pode enviar um e-mail para um tópico do Twist da mesma forma que uma mensagem? O Twist fornece um endereço de e-mail especial para cada tópico. Basta encaminhar um e-mail para ele e ele aparecerá na conversa.

Recurso nº 2: formatação clara das mensagens

O Twist simplifica a manutenção de todo o contexto em um só lugar. Em vez de dividir as atualizações em várias mensagens curtas, os usuários podem escrever respostas detalhadas em um tópico, como se estivessem redigindo um e-mail bem estruturado.

Isso é especialmente útil ao documentar o andamento do projeto, resumir discussões ou compartilhar os próximos passos. Você pode interligar referências, adicionar arquivos e manter tudo vinculado a um único tópico, facilitando o acompanhamento por qualquer pessoa. Os membros da equipe podem compreender as informações principais rapidamente, sem a necessidade de trocas constantes de mensagens.

Recurso nº 3: Caixa de entrada

A caixa de entrada é a sua página inicial no Twist. Ela reúne todas as conversas e mensagens diretas atribuídas a você para que nenhuma atualização importante passe despercebida. Dessa forma, você pode priorizar suas respostas sem se sentir pressionado a verificar todas as conversas. Depois de responder à mensagem, você pode marcar a conversa como concluída para removê-la da sua caixa de entrada.

Recurso nº 4: arquivo pesquisável

A ferramenta salva automaticamente todas as conversas, threads e mensagens por até um mês no plano gratuito. Seus filtros de pesquisa avançados facilitam a localização de mensagens, discussões e arquivos compartilhados sem precisar percorrer todo o seu histórico de bate-papos. Basta filtrar sua pesquisa por palavras-chave, participantes ou threads específicas.

O arquivo pesquisável do Twist mantém a comunicação organizada e acessível para uma rápida recuperação.

Preços do Twist

O Twist oferece dois planos de assinatura mensal, com preços por usuário:

Plano gratuito: Gratuito

Ilimitado: US$ 6 por usuário/mês

O que é o Slack?

via Slack

O Slack é uma ferramenta de mensagens e colaboração em tempo real projetada para manter as equipes conectadas. Sua interface e recursos foram criados para comunicação síncrona e instantânea, tornando-o essencial para a tomada rápida de decisões.

O Slack substitui as conversas por e-mail desorganizadas e a comunicação desestruturada por canais estruturados, mensagens diretas e integrações perfeitas. Ele basicamente oferece um hub centralizado onde as equipes podem conversar, compartilhar arquivos e colaborar de forma eficiente.

Parte do Salesforce, o Slack é mais adequado para equipes que trabalham em um ambiente acelerado, especialmente aquelas que exigem respostas instantâneas.

Recursos do Slack

Agora, vamos examinar os principais recursos que tornam o Slack uma boa opção para comunicação em tempo real e sem interrupções.

Recurso nº 1: mensagens instantâneas e canais

A colaboração em equipe no Slack começa com um canal. Os canais, sejam públicos ou privados, servem como espaços dedicados a projetos, departamentos ou discussões específicas.

As mensagens são postadas diretamente nos canais, e os usuários podem criar tópicos dentro das mensagens para manter as discussões focadas, organizadas e fáceis de acompanhar.

O Slack também oferece suporte a conversas individuais por meio de mensagens diretas. Dessa forma, os membros da equipe podem compartilhar informações necessárias de forma privada, sem envolver toda a equipe.

Recurso nº 2: Huddles e clipes

O Slack oferece uma maneira de realizar sessões rápidas de chamadas de áudio e vídeo com sua equipe sem precisar agendar uma reunião. Com o Huddles, você pode compartilhar documentos, modelos, referências e até mesmo sua tela em tempo real para uma conversa mais interativa e contextual.

Se um membro da equipe não estiver disponível, você pode até gravar e enviar vídeos, mensagens de voz ou gravações de tela com o Clips. Isso permite que eles revisem os detalhes quando for conveniente, garantindo que nenhuma informação se perca na tradução.

Recurso nº 3: Slack AI

A IA do Slack ajuda os usuários a encontrar respostas instantaneamente. Seja “Com quem devo falar sobre problemas de tempo de carregamento da página?” ou “Quais foram os principais pontos da discussão de ontem?”, o Slack pesquisa conversas públicas e arquivos compartilhados para exibir as informações mais relevantes.

Ele fornece resumos inteligentes, recapitulações de tópicos e recursos avançados de pesquisa, permitindo que os usuários acompanhem conversas longas sem precisar ler todas as mensagens. Ele também pode fazer anotações durante as reuniões e automatizar tarefas rotineiras através da integração com o Workflow Builder.

💡 Dica profissional: use o comando /remind do Slack para definir lembretes pessoais ou de equipe em qualquer canal ou mensagem direta. Por exemplo, digitar “/remind me to check the report at 3 PM” (lembre-me de verificar o relatório às 15h) fará com que o Slackbot envie um lembrete na hora especificada.

Recurso nº 4: Modelos e tela

Os modelos prontos para uso do Slack oferecem às equipes um rápido avanço com canais pré-configurados, fluxos de trabalho otimizados, telas e listas. Esses modelos simplificam tarefas comuns, como gerenciamento de projetos, integração e gerenciamento de reuniões, ajudando as equipes a se concentrarem na execução em vez da configuração.

O Slack Canvas funciona como um espaço de trabalho dedicado para organizar e compartilhar informações importantes. As equipes podem criar, editar e colaborar em documentos diretamente no Slack. Essa estrutura torna os recursos acessíveis e práticos, sem a necessidade de alternar entre várias ferramentas.

Preços do Slack

Gratuito: Gratuito

Pro: US$ 8,75 por usuário/mês

Business+: US$ 18 por usuário/mês

Enterprise Grid: Preço personalizado

Twist e Slack: comparação de recursos

Tanto o Twist quanto o Slack são ferramentas poderosas de comunicação em equipe, mas adotam abordagens diferentes para a colaboração. Enquanto o Twist prioriza discussões assíncronas, o Slack foi desenvolvido para colaboração rápida e em tempo real.

Nenhuma delas é inerentemente melhor — tudo depende das necessidades da sua equipe, incluindo o fluxo de trabalho, as expectativas de comunicação e o nível de urgência que o seu trabalho exige.

Vamos dar uma olhada mais detalhada em como o Slack e o Twist se comparam um ao outro.

Recurso nº 1: estilo de comunicação

A forma como uma equipe se comunica afeta diretamente a produtividade, a colaboração e a eficiência do fluxo de trabalho. Embora tanto o Slack quanto o Twist tenham sido projetados para ajudar as equipes a colaborar de forma eficaz, eles seguem estilos de comunicação distintos que atendem a diferentes ambientes de trabalho.

Twist

O Twist foi desenvolvido para comunicação assíncrona. Ele permite que os membros da equipe respondam no seu próprio ritmo, sem a pressão de responder instantaneamente. Para dar suporte à colaboração assíncrona, o Twist usa conversas em threads dentro dos canais.

Essa estrutura mantém as discussões organizadas, reduz a confusão de mensagens e garante que os membros da equipe permaneçam focados. Em vez de interrupções constantes, as equipes se envolvem em conversas significativas e ponderadas, sem perder o foco em atualizações importantes.

Slack

O Slack, no entanto, concentra-se na comunicação síncrona e assíncrona; ele oferece suporte à tomada de decisões instantâneas, colaboração em tempo real e discussões dinâmicas com recursos avançados, como Huddles, Clips, Canvases e Workflow Builder.

🏆 Vencedor: Empate! O Twist é ideal para equipes que precisam de discussões estruturadas e sem distrações, e o Slack é melhor para equipes que precisam de comunicação instantânea em tempo real.

Recurso nº 2: Design e interface do usuário

Quer você passe a maior parte do dia em um aplicativo de comunicação ou o utilize apenas para atualizações essenciais, você precisa de uma ferramenta que seja simples, fácil de usar e que não complique demais a comunicação.

Tanto o Twist quanto o Slack oferecem interfaces intuitivas, mas foram projetados com prioridades diferentes em mente.

Twist

A interface do Twist é construída em torno de uma estrutura em threads que se assemelha a uma caixa de entrada de e-mail. O lado esquerdo da interface do Twist exibe threads, caixa de entrada e mensagens, e o lado direito mostra o thread selecionado e sua conversa completa. Esse layout dividido ajuda os usuários a acompanhar as discussões sem perder o contexto.

Você também pode marcar novos funcionários na conversa, e eles podem acompanhar rapidamente as discussões anteriores sem precisar de briefings separados. Os usuários também podem anexar links, arquivos e referências nas conversas, mantendo todas as informações relevantes em um só lugar.

O Twist também oferece um design minimalista e tranquilo que favorece o trabalho focado. Ele evita sinais de bate-papo em tempo real, como indicadores de digitação ou status online, que algumas equipes podem considerar uma distração durante o trabalho. Além disso, os usuários podem alternar entre os modos escuro e claro para uma experiência mais confortável.

Slack

A interface do Slack é animada e interativa. Ela mantém todas as conversas ao alcance, colocando canais, mensagens diretas e tópicos em uma única barra lateral visível. Ela segue uma abordagem direta que prioriza as mensagens, refletindo seu foco na comunicação fluida e em tempo real. Recursos como Huddles, Clips, Canvases e Templates ajudam as equipes a se comunicarem e colaborarem de maneira integrada.

Além de alternar entre os modos escuro e claro, os usuários podem até criar temas personalizados para personalizar seu espaço de trabalho.

🏆 Vencedor: Embora tanto o Slack quanto o Twist ofereçam uma interface limpa e intuitiva, o Slack oferece mais controle sobre o design com seus temas personalizados e ajustes de layout.

Recurso nº 3: Integrações

As integrações com outros aplicativos ajudam a gerenciar tarefas, compartilhar arquivos, sincronizar dados importantes e automatizar fluxos de trabalho. Vamos examinar mais de perto como o Twist e o Slack lidam com integrações.

Twist

O Twist se integra a ferramentas importantes como Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello e algumas outras (33, para ser mais preciso) para oferecer suporte à comunicação assíncrona e ao compartilhamento de arquivos sem interrupções. Suas integrações mínimas se alinham ao seu fluxo de trabalho estruturado e sem distrações, sem adicionar complexidade desnecessária.

Slack

O Slack se integra a mais de 2.400 ferramentas em categorias como análise, suporte ao cliente, gerenciamento de arquivos, segurança e conformidade, entre outras. Essas integrações do Slack permitem que as equipes gerenciem projetos, acompanhem tarefas e compartilhem atualizações sem sair da plataforma.

🏆 Vencedor: o Slack vence por oferecer a biblioteca de integração mais abrangente, facilitando a otimização do trabalho das equipes.

Recurso nº 4: Notificações personalizadas

Uma boa ferramenta de comunicação deve oferecer controle sobre as notificações para que os usuários não percam mensagens importantes e, ao mesmo tempo, evitem distrações constantes. Tanto o Twist quanto o Slack oferecem gerenciamento de notificações, mas suas abordagens são bem diferentes.

Twist

O Twist mantém as notificações simples e sem distrações, enviando alertas apenas para menções, tarefas atribuídas e tópicos seguidos.

Os usuários têm controle total sobre como recebem alertas, podendo escolher entre notificações por e-mail, celular ou desktop. O Twist também permite que os usuários definam suas folgas, que aparecem abaixo do nome deles para que os colegas de equipe saibam quando estão de férias, dormindo ou concentrados no trabalho.

Além disso, há um modo Não Perturbe (DND) e uma opção para programar o DND semanalmente, o que ajuda as equipes a respeitarem os horários de trabalho uns dos outros.

Slack

O Slack, por outro lado, oferece mais controle sobre o gerenciamento de notificações. Os usuários podem personalizar alertas no canal, por palavra-chave ou mensagem direta, garantindo que recebam apenas as atualizações mais relevantes.

A plataforma também permite que os usuários definam seu perfil como “Ausente” ou ativem o modo Não Perturbe (DND) quando quiserem silenciar as notificações e se concentrar sem distrações.

🏆 Vencedor: Embora o Twist minimize as distrações, o Slack leva vantagem ao oferecer mais flexibilidade e controle sobre o gerenciamento de notificações, garantindo que os usuários recebam as atualizações necessárias sem ruídos desnecessários.

Recurso nº 5: Pesquisa e histórico de mensagens

Os usuários precisam de acesso instantâneo a mensagens, discussões e arquivos compartilhados anteriores sem perder tempo rolando por conversas desorganizadas. Tanto o Twist quanto o Slack permitem que os usuários recuperem mensagens anteriores, mas lidam com o histórico de mensagens e a pesquisa de maneiras diferentes.

Twist

O plano gratuito do Twist oferece acesso a um mês de comentários e mensagens, enquanto o plano Ilimitado desbloqueia o histórico completo das conversas.

Sua função de pesquisa ajuda os usuários a encontrar informações específicas ocultas em threads, permitindo pesquisas com base em threads e mensagens. Os usuários podem filtrar ainda mais os resultados especificando critérios como nomes de threads ou participantes. Esse critério de pesquisa avançado facilita a localização de discussões relevantes sem a necessidade de rolagem infinita.

Slack

O plano gratuito do Slack oferece acesso a mais de 10.000 mensagens anteriores, enquanto os planos pagos desbloqueiam o histórico completo das conversas.

Ele oferece uma pesquisa rápida e flexível em canais, mensagens diretas e arquivos compartilhados. Com sugestões baseadas em IA, modificadores de pesquisa e filtros, os usuários podem encontrar rapidamente mensagens específicas sem precisar vasculhar longos históricos de bate-papo.

O Slack também permite pesquisar conteúdo dentro de um canal específico ou até mesmo excluir determinados canais da sua pesquisa.

🏆 Vencedor: o Slack leva a vantagem com pesquisa alimentada por IA, filtros inteligentes e acesso a histórico ilimitado de mensagens em planos pagos, facilitando a localização de conversas, arquivos ou atualizações anteriores em segundos.

Twist e Slack no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas acham do debate Twist x Slack. Quando você pesquisa Twist x Slack no Reddit, muitos usuários concordam que a abordagem estruturada do Twist mantém a conversa organizada e fácil de acompanhar.

Um usuário do Reddit preferiu o Twist ao Slack por causa de seus recursos de bate-papo

Eu adoro o Twist e prefiro-o. Isto vem de alguém que usa o Slack desde que foi lançado, tanto para grupos profissionais como não profissionais. O que mais gosto no Twist é a forma como estas conversas em grupo são estruturadas, até ao assunto.

O Twist é muito bom para conversas significativas e focadas. No Slack, as pessoas rapidamente começam a divagar e se desviam do assunto. Isso é menos provável de acontecer no Twist, pois ele é mais estruturado em torno de tópicos do que em salas de bate-papo.

O Twist é muito bom para conversas significativas e focadas. No Slack, as pessoas rapidamente começam a divagar e se desviam do assunto. Isso é menos provável de acontecer no Twist, pois ele é mais estruturado em torno de tópicos do que em salas de bate-papo.

Outros usuários do Reddit compartilham como os canais do Slack são bons para discussões dedicadas e esclarecimentos rápidos.

O Slack é mais parecido com um chat com diferentes salas sobre diferentes tópicos. E, como todo chat, tem efeito em tempo real: o que aconteceu ontem = nunca aconteceu. Não é um bom lugar para guardar ideias. Mas é bom o suficiente para discutir algo que está acontecendo agora, para encontrar quem é responsável por algo, para obter uma resposta rápida a uma pergunta simples.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Twist e ao Slack

O Slack e o Twist mantêm as equipes em comunicação. Você pode conversar, organizar discussões em grupo e até mesmo atribuir tarefas com esses aplicativos de comunicação para equipes. Mas o que acontece depois?

Como acompanhar o progresso quando as tarefas estão em uma ferramenta de gerenciamento de projetos, enquanto as atualizações ficam enterradas em threads de bate-papo? As conversas avançam rapidamente, mas a execução fica para trás.

Quando o trabalho e a comunicação não estão conectados, surgem lacunas, levando à dispersão do trabalho. As equipes perdem o contexto, ficam atrás de atualizações e perdem tempo alternando entre aplicativos. As discussões fluem, mas a execução parece dispersa.

É aí que entra o aplicativo ClickUp. Ele reúne bate-papos, tarefas e projetos, mantendo tudo alinhado em um só lugar para que você possa dizer adeus aos fluxos de trabalho desconexos e à troca desnecessária de abas.

Antes de discutirmos por que o ClickUp é uma alternativa melhor, veja uma informação surpreendente da nossa pesquisa:

Vantagem do ClickUp nº 1: ClickUp Chat

O ClickUp Chat é mais do que apenas uma ferramenta de mensagens; ele mantém suas conversas conectadas ao trabalho.

As equipes podem conversar, compartilhar atualizações e agir sem precisar alternar entre aplicativos. Em vez de mensagens espalhadas por diferentes plataformas, tudo fica dentro do ClickUp, para que as discussões se transformem em tarefas rastreáveis.

Veja como o ClickUp Chat se destaca:

Transforme mensagens em tarefas acionáveis : transforme qualquer mensagem em uma tarefa e vincule-a a documentos, tarefas e bate-papos relevantes com um único clique

Bate-papo integrado : acesse todas as conversas, sejam elas relacionadas a uma tarefa, projeto ou discussão geral, a partir de um único local centralizado

Mensagens incorporadas : o chat permite incorporar vídeos, documentos, páginas da web e planilhas de dados em suas mensagens para uma comunicação totalmente contextualizada

Assíncrono e síncrono: Oferece tudo o que você esperaria de uma ferramenta de comunicação, ou seja, chats e canais, mensagens diretas, Clips, threads, feed de atividades, lembretes e integrações

Chamadas de voz e vídeo: realize chamadas de vídeo e voz com os membros da sua equipe para discussões rápidas sobre projetos

Vantagem do ClickUp nº 2: ClickUp Brain

Acesse vários LLMs, pesquise na web e muito mais com apenas uma ferramenta de IA

A IA do ClickUp transforma a forma como as equipes trabalham, conectando conversas, tarefas e conhecimento com automação inteligente e respostas instantâneas. Em vez de perder tempo procurando informações, acompanhando reuniões ou lidando com trabalhos repetitivos, sua equipe pode se concentrar no que é mais importante: realizar as tarefas.

Com a IA integrada em todos os aspectos do ClickUp, você trabalhará mais rápido, manterá o alinhamento e nunca perderá nada. Veja como a IA do ClickUp se destaca:

ClickUp Brain: Resuma tópicos, mensagens e reuniões em segundos. Extraia os principais pontos, redija respostas e obtenha respostas da base de conhecimento, tarefas e ferramentas conectadas da sua empresa — tudo isso sem sair do ClickUp

Acesso a vários LLM e pesquisa na web: Acesse vários modelos de linguagem grandes (LLMs) ou pesquise na web para obter o suporte de IA mais preciso e atualizado, adaptado às suas necessidades

Agentes de IA: Automatize processos e fluxos de trabalho repetitivos. Deixe que os agentes de IA atualizem status, enviem lembretes e cuidem das etapas rotineiras para que sua equipe possa se concentrar em trabalhos de alto impacto.

AI Notetaker: Nunca perca um detalhe nas reuniões. O AI Notetaker participa das suas chamadas, transcreve conversas e gera notas claras e práticas Nunca perca um detalhe nas reuniões. O AI Notetaker participa das suas chamadas, transcreve conversas e gera notas claras e práticas

Pergunte à IA de qualquer lugar: Precisa de ajuda ou respostas? Basta “Perguntar à IA” em qualquer chat, tarefa, documento ou projeto. Obtenha resumos instantaneamente, gere conteúdo ou encontre informações

Treine agentes Autopilot personalizados no ClickUp para lidar com fluxos de trabalho assíncronos

💡 Dica profissional: use o recurso “Catch Me Up” do ClickUp para resumir rapidamente as mensagens não lidas em qualquer canal, até 14 dias atrás. É a maneira mais rápida de se manter atualizado sem precisar rolar a tela para ver todas as conversas.

Muitas vezes, para realizar um trabalho, é necessário o contributo de vários membros da equipa. Mas quando as tarefas envolvem discussões intermináveis, os pedidos podem perder-se e a responsabilidade torna-se pouco clara.

Veja como o ClickUp Assign Comments mantém as discussões no caminho certo:

Atribuir comentários : atribua comentários aos membros da equipe envolvidos no contexto de uma tarefa

Deixe a responsabilidade clara : os comentários atribuídos aparecem na caixa de entrada e na lista de tarefas do destinatário, para que ele sempre saiba o que precisa ser feito

Resolva comentários : assim que a tarefa atribuída for concluída, marque o comentário como resolvido para manter os espaços de trabalho organizados e as discussões focadas

Discussões em tópicos : mantém a conversa organizada e focada com respostas em tópicos

Comentários de citação: destaque um texto específico para obter feedback ou perguntas precisas

💡 Dica profissional: seus clientes ou colaboradores externos também podem receber comentários, desde que tenham acesso à tarefa. Essa é uma ótima maneira de agilizar aprovações ou obter respostas rápidas sem longas cadeias de e-mails.

ClickUp One Up #4: Tarefas do ClickUp

Centralize as discussões sobre tarefas entre equipes com o ClickUp Tasks

As tarefas do ClickUp estão no centro da execução, reunindo atribuições, prazos, discussões e acompanhamento do progresso em um único lugar. Em vez de listas de tarefas dispersas e acompanhamentos intermináveis, as equipes podem planejar, colaborar e agir — tudo em uma única tarefa.

Veja como o ClickUp Tasks mantém as equipes alinhadas:

Status personalizados das tarefas : defina prioridades, determine a urgência das tarefas e estabeleça prazos para manter os projetos em dia

Visualizações de dependências : acompanhe o impacto do projeto vinculando tarefas e dependências

Colaboração dentro das tarefas : discuta o trabalho, marque colegas de equipe e anexe arquivos dentro da própria tarefa

Estruturas de tarefas personalizadas para cada fluxo de trabalho: divida o trabalho em subtarefas, listas de verificação ou dependências e atribua várias tarefas a membros da equipe

👉 Experimente isto: Acabou de publicar uma atualização em um tópico? Crie uma tarefa diretamente a partir da sua mensagem para que ela seja rastreada, atribuída e não fique perdida no chat.

Observação: Está indeciso entre o Slack e o ClickUp? Enquanto você decide, lembre-se de que o ClickUp se integra ao Slack, permitindo que as equipes criem tarefas, definam lembretes e atualizem status diretamente das conversas do Slack.

Otimize seus fluxos de trabalho e comunicação com o ClickUp

Tanto o Twist quanto o Slack são ferramentas de comunicação sólidas para empresas de todos os tamanhos.

Elas ajudam as equipes a se manterem conectadas, compartilharem atualizações e colaborarem, seja em tempo real ou de forma assíncrona. Mas a comunicação por si só não faz o trabalho ser feito.

As equipes precisam de um sistema centralizado onde tarefas, projetos e discussões permaneçam conectados. Sem ele, o trabalho fica espalhado por várias ferramentas, tornando mais difícil acompanhar o progresso e manter o contexto em um único lugar.

Inscreva-se no ClickUp e reúna bate-papos, tarefas, projetos e automação, tudo com tecnologia de IA. Experimente uma colaboração perfeita que transforma conversas em ação.