Modelos gratuitos de hospedagem na web para uma configuração rápida e profissional do site

Procurando uma maneira mais rápida de lançar o site da sua empresa de hospedagem?

Um modelo gratuito de hospedagem na web pode ajudá-lo a começar com o pé direito. Esses modelos são projetados profissionalmente, fáceis de personalizar e criados para mostrar seus planos de hospedagem, recursos e suporte sem a necessidade de codificação do zero.

Neste blog, reunimos os melhores modelos gratuitos de hospedagem na web para ajudá-lo a configurar um site elegante e funcional de forma rápida e segura.

O que são modelos de hospedagem na web?

Os modelos de hospedagem web são layouts e temas pré-concebidos criados para empresas e provedores de hospedagem web. Para simplificar, esses modelos ajudam as empresas de hospedagem a estabelecer rapidamente uma presença online, incluindo elementos essenciais do site, como:

✅ Planos de preços

✅ Depoimentos de clientes

✅ Ferramentas de pesquisa de domínios

✅ Detalhes do serviço de hospedagem

Esses modelos apresentam design responsivo integrado, integração com WHMCS (Web Host Manager Complete Solution) e layouts personalizáveis, facilitando para as empresas a criação de um site profissional, funcional e fácil de usar.

💡 Dica profissional: o modelo certo não só poupa tempo, como também pode aumentar instantaneamente a credibilidade da sua marca e ajudá-lo a conquistar mais clientes desde o primeiro dia. Pronto para ver quais modelos podem dar à sua empresa de hospedagem uma vantagem inicial? Continue lendo!

O que torna um modelo de hospedagem web bom?

Seu objetivo é hospedar um site com experiência perfeita em todos os dispositivos e plataformas. Para isso, você precisa de um bom modelo de hospedagem na web que:

Oferece um design totalmente responsivo para um desempenho perfeito em computadores, tablets e dispositivos móveis

Inclui funcionalidade de pesquisa de domínios para verificar a disponibilidade e registrar domínios

Integra o WHMCS para faturamento automatizado, gerenciamento de clientes e planos de hospedagem

Oferece seções personalizáveis para tabelas de preços, depoimentos, perguntas frequentes e comparações de serviços

Garanta um carregamento rápido e otimização de SEO para melhorar as classificações e aprimorar a experiência do usuário

💡 Dica profissional: uma maneira simples de aumentar a credibilidade do seu site é indicar claramente suas informações de contato: número de telefone, endereço físico e endereço de e-mail.

21 melhores modelos de hospedagem web

Aqui estão os 21 melhores modelos de hospedagem web para ajudá-lo a criar um site profissional e de alto desempenho para o seu negócio de hospedagem web.

Esta análise também se concentrará em qual modelo se adapta às diferentes necessidades, garantindo que você encontre o mais adequado para sua empresa, loja online ou serviços de hospedagem.

1. Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie facilmente o desenvolvimento do site do início ao fim com o modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Atualmente, existem cerca de 2 bilhões de sites online. No entanto, 82% desses sites foram desativados, restando apenas 200 milhões de sites ativamente mantidos.

Isso porque o desenvolvimento e a manutenção de sites não são tão fáceis quanto parecem — eles exigem um planejamento cuidadoso, e o modelo de escopo de trabalho do site ClickUp garante que todos os detalhes sejam levados em consideração.

Este modelo ajuda empresas de hospedagem na web, pequenas empresas e web designers a definir o escopo do projeto, atribuir tarefas e acompanhar o progresso, tudo em um sistema organizado. Você pode simplificar os fluxos de trabalho com status, campos e visualizações personalizados.

🧠 Ideal para: Web designers, desenvolvedores e agências que precisam definir o escopo do projeto e delegar tarefas.

💡 Dica profissional: sempre escolha modelos que venham com widgets integrados de pesquisa e registro de domínio — isso melhora a experiência geral do usuário e aumenta a confiança.

2. Modelo de desenvolvimento de sites ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso do site em tempo real e simplifique todo o processo de desenvolvimento usando o modelo de desenvolvimento de sites do ClickUp

O modelo de desenvolvimento de sites ClickUp ajuda empresas de hospedagem web, web designers e pequenas empresas a gerenciar projetos com eficiência, acompanhando tarefas, prazos e contribuições das partes interessadas.

Com status personalizados, como Testando, Publicado e Bloqueado, as equipes podem monitorar o progresso do site em tempo real.

Além disso, recursos como gráficos de Gantt, visualizações de carga de trabalho e ClickUp Time Tracking garantem uma colaboração tranquila e fluxos de trabalho otimizados, tornando o desenvolvimento do site mais estruturado e eficiente.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem web, equipes de desenvolvimento e gerentes de projeto que desejam acompanhar o progresso do site.

Quer ver como os diferentes métodos de controle de tempo no ClickUp podem se adequar ao seu fluxo de trabalho? Este vídeo rápido mostra cada opção para que você possa escolher a que funciona melhor para sua equipe👇

3. Modelo de plano de produção de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha tudo em dia para um lançamento tranquilo do site com o modelo de plano de produção de sites do ClickUp

Lançar um site é mais do que apenas projetar — é um processo estruturado. Sem um fluxo de trabalho sólido, os projetos podem enfrentar atrasos, excedentes orçamentários e prazos não cumpridos.

O modelo de plano de produção de sites da ClickUp simplifica os lançamentos, fornecendo um sistema centralizado para gerenciar todo o processo de produção do site.

Este modelo oferece uma lista de verificação para o lançamento de sites, ajudando empresas de hospedagem, web designers e negócios a organizar tarefas, gerenciar recursos e acompanhar cronogramas com eficiência. Com 12 status personalizados, como Concluído, QA e Em andamento, as equipes podem monitorar o progresso em tempo real.

Além disso, recursos como campos personalizados, marcação e notificações por e-mail garantem uma colaboração e comunicação perfeitas.

🧠 Ideal para: Gerentes de projetos web e empresas que precisam de um fluxo de trabalho organizado para gerenciar a produção de sites.

⭐ Como a IA transforma o design e o planejamento de sites Transforme a configuração do site em um processo simplificado e sem estresse com IA para que você possa lançar mais rapidamente e vencer com confiança. Gere instantaneamente listas de tarefas detalhadas para cada etapa do lançamento do seu site

Use IA para redigir textos para o site, criar imagens, gerar meta descrições, blogs e perguntas frequentes em segundos

Divida seu projeto de site, atribua tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso com o ClickUp Brain MAX

Acesse vários modelos de IA — ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais — no mesmo espaço de trabalho onde suas tarefas, documentos e equipe estão localizados

Obtenha respostas instantâneas e orientações sobre a configuração do site com o ClickUp Brain , diretamente no seu espaço de trabalho

Use o Talk to Text no ClickUp Brain MAX para falar naturalmente para atribuir tarefas, capturar suas ideias ou redigir documentos e manter o contexto completo, pois o Brain MAX conhece seus projetos, equipe e arquivos no ClickUp e em outras ferramentas

💡 Dica profissional: Sempre verifique a garantia de tempo de atividade do modelo (99,9% ou mais) — o tempo de inatividade da hospedagem pode custar conversões e credibilidade.

4. Modelo de plano de projeto de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta um processo tranquilo de desenvolvimento e lançamento de sites com o modelo de plano de projeto de site do ClickUp

Cada lançamento de site é uma mistura de entusiasmo e complexidade — sem um plano estruturado, as coisas podem facilmente se transformar em prazos perdidos e detalhes esquecidos.

O modelo de plano de projeto de site da ClickUp elimina esse caos, facilitando os cronogramas do projeto, o gerenciamento de tarefas e a colaboração. Veja como:

✅ Organize cada etapa do processo de desenvolvimento do site com listas de tarefas, acompanhamento do progresso e listas de verificação para aprovação

✅ Acompanhe o progresso sem esforço com rótulos como Concluído, Em andamento e Necessita de informações

✅ Utilize campos personalizados, como orçamento, gastos e taxa de conclusão, para alocar recursos de forma eficaz

🧠 Ideal para: Equipes de marketing, empresários e agências que desejam dividir projetos de sites em etapas práticas.

✨ Curiosidade: O WordPress alimenta mais de 40% da internet — são milhões de sites! Para dar suporte a isso, muitas empresas de hospedagem oferecem hospedagem especializada para WordPress, com desempenho otimizado, segurança e integração perfeita para sites alimentados por WordPress.

5. Modelo de plano de projeto de reformulação do site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta uma transição suave do planejamento ao lançamento e minimize os riscos com o modelo de plano de projeto de redesenho de site do ClickUp

Redesenhar seu site é mais do que apenas atualizar os recursos visuais. Mas é importante: melhorar o design da experiência do usuário pode aumentar as taxas de conversão em até 400%.

No entanto, reformulações de sites sem um plano estruturado podem levar a atrasos, excedentes orçamentários e desalinhamento da equipe.

O modelo de plano de projeto de redesenho de site da ClickUp ajuda empresas de hospedagem na web, pequenas empresas e web designers a se manterem organizados durante todo o processo.

Este modelo inclui listas de tarefas personalizáveis, cronogramas e ferramentas de colaboração em tempo real para manter as partes interessadas alinhadas. Com gráficos de Gantt, quadros Kanban e rastreamento de dependências, as equipes podem visualizar o progresso e gerenciar as prioridades com eficiência.

🧠 Ideal para: Empresas e web designers que planejam reformular um site, garantindo uma abordagem estruturada para atualizações de conteúdo.

6. Modelo de plano de projeto de design de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entregue o design do seu site dentro do prazo e do orçamento com o modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp

O modelo de plano de projeto de design de site da ClickUp oferece um processo estruturado que cuida do planejamento estratégico e do gerenciamento de tarefas.

Este modelo totalmente personalizável ajuda empresas de hospedagem web, web designers e pequenas empresas a otimizar o processo de design de seus sites ao:

✅ Divida as tarefas em fases gerenciáveis, desde a criação do wireframe até o lançamento final

✅ Priorizar itens de ação para manter o projeto dentro do prazo

✅ Acompanhe o progresso com marcos e prazos claros

✅ Facilitar a colaboração para que todas as partes interessadas permaneçam em sintonia

🧠 Ideal para: Designers e desenvolvedores que trabalham na criação de novos sites, oferecendo um roteiro claro para a criação de wireframes.

💡 Dica profissional: verifique se os modelos são otimizados para dispositivos móveis — com mais de 61% do tráfego global da web em dispositivos móveis, um layout responsivo é essencial.

7. Modelo de planejador de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Está redesenhando um site existente? Mantenha tudo sob controle com o modelo de planejador de sites do ClickUp

Planejar um site envolve inúmeras etapas, desde a criação de conteúdo até o design e o desenvolvimento. Mas há apenas um pré-requisito: um plano estruturado.

O modelo ClickUp Website Planner simplifica esse processo, dividindo as tarefas, visualizando o progresso e aprimorando a colaboração da equipe.

Este modelo fornece ferramentas de gerenciamento de projetos de sites, listas de verificação e recursos de rastreamento visual para garantir que nada seja esquecido. Com essas ferramentas de colaboração, os membros da equipe podem trabalhar juntos de forma integrada, reduzindo atrasos e melhorando a eficiência.

🧠 Ideal para: Startups, empreendedores e equipes de marketing que precisam planejar a estrutura do seu site.

💡 Dica profissional: Está com dificuldades para organizar a estrutura do seu site? Modelos gratuitos de mapa do site para visualizar seu site simplificam a navegação, melhoram a experiência do usuário e evitam reformulações caras antes mesmo de você começar a construir.

8. Modelo de página de destino ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Certifique-se de que sua página de destino esteja otimizada para conversões usando o modelo de página de destino do ClickUp

A taxa média de conversão da página de destino é de 9,7%, o que significa que apenas cerca de 1 em cada 10 visitantes realiza uma ação. Para maximizar as conversões, você precisa de planejamento estratégico, execução precisa e otimização contínua.

O que você precisa é do modelo de página de destino do ClickUp. Ele oferece uma abordagem estruturada para ajudar web designers, empresas de hospedagem e pequenas empresas a criar páginas de destino eficazes sem esforço.

Com este modelo, você pode acompanhar ideias, atribuir tarefas e analisar o desempenho em tempo real. Recursos como status personalizados (Aberto, Concluído), campos personalizados (UI/UX, setor, link do site) e várias visualizações garantem que cada página de destino seja bem organizada e otimizada para conversões.

🧠 Ideal para: profissionais de marketing, especialistas em conversão e empresas focadas na otimização de páginas de destino para geração de leads.

9. Modelo de plano de projeto de migração de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha tudo sob controle para uma transição sem complicações com o modelo de plano de projeto de migração de site do ClickUp

Migrar um site de um provedor de hospedagem para outro é conhecido por ser complexo e estressante.

Veja o que o tornará melhor: um plano bem estruturado que garante uma transição suave com o mínimo de tempo de inatividade.

E aqui está o que você deve evitar: perda de dados, links quebrados e contratempos de SEO.

Normalmente, essa é uma parte complicada de gerenciar, mas o modelo de plano de projeto de migração de sites do ClickUp ajuda empresas de hospedagem na web, pequenas empresas e web designers a organizar tarefas, definir marcos e delegar responsabilidades com eficiência.

Com recursos como status personalizados, atribuições de tarefas e acompanhamento de prazos, as equipes podem identificar riscos antecipadamente e garantir uma migração perfeita.

🧠 Ideal para: equipes de TI, desenvolvedores e provedores de hospedagem que lidam com migrações de sites.

📖 Leia também: Como criar um fluxo de trabalho de web design em 6 etapas

10. Modelo de hospedagem de sites da Template Monster

via Template Monster

O modelo de hospedagem de sites da TemplateMonster apresenta navegação intuitiva e funcionalidade de comércio eletrônico integrada. Com design responsivo, integração com redes sociais e seções de depoimentos, este modelo oferece uma experiência amigável que gera credibilidade.

Além disso, seus recursos de edição do tipo arrastar e soltar facilitam a personalização, mesmo para quem não tem conhecimentos de programação.

🧠 Ideal para: Provedores de hospedagem e empresas de TI que desejam um site elegante e pré-construído que inclua tabelas de preços.

✨ Curiosidade: a GoDaddy domina o mercado de registro de domínios. Com mais de 82 milhões de domínios registrados, ela detém o título de maior registradora de domínios do mundo.

11. Tema WordPress e modelo de site para hospedagem da Template Monster

via Template Monster

Uma coisa que você não pode comprometer ao criar um site é a capacidade de resposta.

O tema WordPress para hospedagem e modelo de site da TemplateMonster oferece um design específico para o nicho, adaptado para serviços de hospedagem na web. Criado para WordPress 3.0 e superior, este modelo oferece uma maneira perfeita de criar um site moderno e bem estruturado.

Com várias páginas pré-projetadas, imagens de amostra e funcionalidade de blog integrada, este modelo gratuito torna a criação de sites rápida e eficiente.

Ele também possui um painel de administração, suporte a jQuery e um layout de galeria, tornando a personalização simples tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem baseadas em WordPress que precisam de um site responsivo e específico para um nicho, com compatibilidade integrada com WordPress.

💡 Dica profissional: escolher a hospedagem certa pode determinar a velocidade, a classificação SEO e a experiência do usuário do seu site. Confira os melhores serviços de hospedagem para gerenciar seus sites e obtenha dicas de especialistas sobre como escolher a hospedagem perfeita para as necessidades, o orçamento e o crescimento futuro do seu site!

12. Modelo de tema responsivo para hospedagem de sites da Template Monster

via Template Monster

Apenas 40% dos sites aparecem na primeira página dos resultados dos motores de busca (SERPs). Para aumentar suas chances, você precisa de um site de alta qualidade e responsivo, que seja otimizado para SEO e bem estruturado.

O modelo de tema responsivo para sites de hospedagem da Template Monster oferece um design limpo e estruturado, baseado na estrutura Bootstrap, tornando-o totalmente editável e compatível com dispositivos móveis.

Este modelo gratuito é ideal para empresas de hospedagem na web e prestadores de serviços de TI, oferecendo um layout elegante e profissional que aumenta a credibilidade da marca. Os recursos HTML5, jQuery e menu suspenso garantem uma navegação suave e funcionalidade moderna.

🧠 Ideal para: Startups de hospedagem web e prestadores de serviços de TI que precisam de um site de hospedagem otimizado para dispositivos móveis e SEO, com aparência profissional.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais dependem de mensagens instantâneas para a comunicação em equipe. Embora seja rápido e eficiente, as mensagens muitas vezes ficam espalhadas por vários canais, tópicos e mensagens diretas, dificultando a localização de informações importantes posteriormente. Com o ClickUp Chat, as conversas permanecem vinculadas a projetos e tarefas específicos, garantindo que tudo permaneça organizado, contextualizado e fácil de acessar quando você precisar.

13. Modelo de site para empresa de hospedagem web da Nicepage.com

Um site profissional e bem projetado é essencial para atrair clientes e apresentar seus serviços de maneira eficaz.

O modelo de site para empresas de hospedagem na web da Nicepage.com oferece uma solução totalmente responsiva e personalizável com um construtor do tipo arrastar e soltar.

Sem necessidade de codificação, este modelo permite que as empresas ajustem cores, fontes, layouts, cabeçalhos e rodapés sem esforço. Ele também suporta exportações para WordPress, Joomla e HTML5, oferecendo aos usuários flexibilidade na forma como criam e gerenciam seus sites.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem web e revendedores que procuram um modelo fácil de arrastar e soltar que mostre serviços, preços e depoimentos.

💡 Dica profissional: reduza o tempo de design pela metade, mantendo a consistência da marca. Os melhores modelos de design gráfico gratuitos para equipes criativas aceleram o feedback e ajudam as equipes a criar designs profissionais sem esforço.

14. Serviços de hospedagem na web Modelo de site da Nicepage.com

Semelhante ao último modelo, este Modelo de Site de Serviços de Hospedagem na Web da Nicepage.com promete uma forte presença online por meio de uma solução totalmente personalizável e compatível com dispositivos móveis, com um construtor intuitivo de arrastar e soltar.

Além disso, os usuários podem ajustar cores, fontes, layouts, cabeçalhos e rodapés sem precisar de conhecimentos de programação.

Este modelo inclui várias páginas pré-projetadas, como Página inicial, Sobre, Equipe, Recursos e Formulários de contato, tornando-o ideal para empresas de hospedagem que desejam oferecer uma experiência perfeita ao usuário. Compatível com WordPress, Joomla e exportações HTML5, ele oferece flexibilidade para criar um site em qualquer plataforma.

🧠 Ideal para: Empresas de TI e de hospedagem que precisam de um modelo de site profissional e simples, com várias seções pré-projetadas para ofertas de serviços.

15. Melhor modelo de site para serviços de hospedagem em nuvem da Nicepage.com

Quando se trata de hospedagem na nuvem, a primeira impressão é importante. Seu site precisa parecer rápido, confiável e moderno, assim como os serviços que você oferece.

É aí que entra o melhor modelo de site de serviços de hospedagem em nuvem da Nicepage.com.

Com um construtor fácil de arrastar e soltar, você pode ajustar tudo — cores, fontes, layouts e muito mais — sem tocar em uma única linha de código. É totalmente responsivo, então seu site ficará perfeito em qualquer dispositivo.

Seja para lançar um novo negócio de hospedagem na nuvem ou apenas dar uma nova aparência ao seu site antigo, este modelo facilita o design do seu site.

🧠 Ideal para: Provedores de hospedagem em nuvem que desejam um site moderno, de carregamento rápido e responsivo que reflita a escalabilidade.

16. Modelo de site de hospedagem rápida da Nicepage.com

A velocidade é importante, especialmente na hospedagem web. Um site lento pode afastar clientes em potencial antes mesmo que eles tenham a chance de ver o que você oferece.

Use o modelo de site de hospedagem rápida da Nicepage.com para fazer tudo certo.

Ele foi projetado para criar um site leve e de alto desempenho que carrega rapidamente e mantém os visitantes envolvidos.

Este modelo totalmente responsivo foi criado com um editor fácil de arrastar e soltar e vem pré-carregado com elementos personalizáveis, como layouts, cores, fontes e outros elementos de design.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem que priorizam a velocidade do site, SEO e engajamento do cliente.

17. Modelo de site para hospedagem em servidor dedicado da Nicepage.com

Quando os clientes investem em hospedagem de servidor dedicado, eles esperam desempenho, segurança e confiabilidade — e seu site deve refletir isso. O modelo de site de hospedagem de servidor dedicado da Nicepage.com ajuda você a criar um site de hospedagem profissional e de alto desempenho com seu design otimizado para dispositivos móveis e recursos otimizados para SEO.

Quer esteja a lançar um novo serviço de alojamento ou a renovar o seu site existente, este modelo oferece-lhe a flexibilidade e as ferramentas de design web necessárias para criar uma presença online fiável e visualmente apelativa.

🧠 Ideal para: Provedores de hospedagem gerenciada e data centers que procuram um modelo de site profissional, altamente seguro e escalável para seus serviços.

💡 Dica profissional: acelere seu processo de design e elimine suposições com modelos de wireframe prontos para usar. Confira nosso blog para mapear com eficiência seu aplicativo ou site e alinhá-lo às expectativas do cliente.

18. Modelo de site de suporte de hospedagem de qualidade da Nicepage.com

O modelo de site Quality Hosting Support da Nicepage.com foi projetado para empresas de hospedagem, prestadores de serviços de TI e empresas de tecnologia que desejam mostrar seu profissionalismo e atendimento ao cliente.

Com seu construtor de arrastar e soltar, você pode personalizar facilmente elementos de design como layouts, cores e fontes, o que ajuda a criar sites visualmente diferentes com o mínimo de esforço. Este modelo otimizado para dispositivos móveis também inclui páginas de equipe, formulários de contato e seções de recursos.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem e prestadores de serviços de TI que desejam destacar seu suporte ao cliente.

👀 Você sabia? Surpreendentes 44% dos compradores B2B não convertem se as informações de contato não estiverem claras no site. Adicionar uma seção de contato ao seu modelo pode aumentar a confiança.

19. Perguntas frequentes sobre hospedagem na web Modelo de site da Nicepage.com

Toda empresa de hospedagem web precisa de uma seção de perguntas frequentes bem organizada — isso ajuda a evitar trocas de e-mails com os clientes.

O modelo de site FAQ sobre hospedagem na web da Nicepage.com ajuda você a criar uma página de perguntas frequentes clara e estruturada que melhora a experiência do cliente e reduz os tickets de suporte.

Com o editor de arrastar e soltar, você pode personalizar facilmente layouts, fontes e cores para combinar com a sua marca. Este modelo otimizado para dispositivos móveis garante que os clientes encontrem respostas rapidamente, estejam eles em um computador, tablet ou celular.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem web e empresas de TI que desejam uma página de perguntas frequentes bem estruturada para reduzir os tickets de suporte.

20. Sobre nós Modelo de site de hospedagem da Nicepage. Com

Sua página “Sobre nós” é mais do que apenas uma introdução: é onde você constrói confiança com clientes em potencial.

Se você deseja criar um perfil profissional e envolvente para sua empresa, destacando qualificações, certificações e experiência, confira o modelo de site de hospedagem “Sobre nós” da Nicepage.com.

Projetado para ser compatível com dispositivos móveis e otimizado para SEO, ele garante que a história da sua marca seja apresentada de forma clara e eficaz em qualquer dispositivo.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem que desejam apresentar a história da sua marca, equipe, certificações e valores da empresa de uma forma visualmente atraente.

📚 Leia também: Gerenciar vários sites muitas vezes é uma tarefa complicada, mas não precisa ser assim. Como gerenciar vários sites com sucesso detalha os desafios comuns e 10 estratégias comprovadas para ajudá-lo a manter a consistência da marca e otimizar o conteúdo.

21. Modelo de site do plano de hospedagem premium da Nicepage.com

Sua página de preços é onde você pode perder clientes em potencial. O modelo de site Premium Hosting Plan da Nicepage.com foi projetado para ajudar as empresas de hospedagem na web a apresentar suas opções de preços em um formato visualmente atraente e fácil de navegar.

Com a personalização do tipo arrastar e soltar, você pode ajustar facilmente tabelas de preços, fontes, cores e layouts, sem precisar de programação.

🧠 Ideal para: Empresas de hospedagem que desejam apresentar suas opções de preços em um layout bem estruturado e fácil de converter, com comparações claras de serviços.

