Modelos gratuitos de propostas para telhados para criar orçamentos e propostas profissionais

🧐 Você sabia? O mercado de telhados nos EUA atingiu US$ 28,18 bilhões em 2024, a caminho de atingir US$ 43,12 bilhões até 2033, impulsionado por novas construções e atualizações com eficiência energética.

No entanto, muitos telhadores ainda fazem orçamentos usando planilhas confusas ou estimativas vagas. Em um mercado competitivo, isso pode custar-lhe a licitação.

Os clientes esperam clareza em relação a custos, prazos e resultados. Mesmo um trabalho excelente pode ser ignorado se sua proposta parecer apressada ou confusa.

É por isso que os modelos de propostas para telhados são importantes. Eles trazem estrutura, aceleram seu fluxo de trabalho e ajudam você a conquistar a confiança desde o primeiro contato.

Reunimos os melhores modelos gratuitos para ajudá-lo a enviar propostas de telhados mais inteligentes e prontas para os clientes. 🛠️📄

O que são modelos de propostas para telhados?

Um modelo de proposta de telhado é um documento pré-criado que ajuda você a elaborar orçamentos detalhados sem precisar começar do zero. Ele abrange tudo o que os clientes se importam: escopo do projeto, materiais de telhado, cronograma, preços, garantias e termos em um formato limpo e profissional.

O resultado? Um sistema repetível que mantém seu processo eficiente e sua empresa com uma aparência profissional. Veja o que os torna revolucionários:

Registe detalhes importantes do projeto, como metragem quadrada, tipo de material e datas estimadas de início/fim

Divida impostos e taxas adicionais em uma tabela de custos organizada

Mantenha a identidade da sua marca e garanta a consistência com layouts profissionais e reutilizáveis

Acelere a aprovação com termos estruturados e assinaturas eletrônicas

Economize horas reutilizando suas propostas de melhor desempenho com algumas edições simples

💡 Dica profissional: Quer tornar suas propostas mais precisas e competitivas? Combine seu modelo com técnicas inteligentes de estimativa de projetos para detalhar materiais, mão de obra e contingências antes de enviar. Melhores orçamentos para telhados = melhores lucros. 🔨

O que torna um modelo de proposta de telhado bom?

A sua proposta não é apenas um número, é a sua primeira impressão. Uma proposta de projeto sólida mostra aos potenciais clientes que você é detalhista, organizado e leva o trabalho a sério.

Um bom modelo de proposta de telhado ajuda você a causar uma boa impressão rapidamente. Ele economiza tempo, define expectativas claras e facilita as aprovações. Veja o que você deve procurar:

Página de rosto: inclua as informações da sua empresa, número da licença, detalhes do cliente e um breve resumo do trabalho para manter as informações importantes em destaque

Escopo do projeto: Divida cada fase — remoção, subcobertura, instalação, limpeza — para evitar confusão e alterações nos pedidos

Preços detalhados: use use custos linha por linha para mão de obra , materiais e acréscimos; ofereça preços diferenciados para construir confiança

Cronograma e marcos: defina datas e fases realistas para que os clientes possam visualizar o defina datas e fases realistas para que os clientes possam visualizar o processo de implementação e sua equipe permaneça alinhada

Funcionalidade digital: Escolha um modelo compatível com dispositivos móveis com assinaturas eletrônicas para aprovações mais rápidas em qualquer lugar

Personalização: certifique-se de que é suficientemente flexível para lidar com ajustes específicos do trabalho, como troca de materiais ou adição de notas da HOA (associação de proprietários)

📍 Melhor prática: Use a estrutura SMART ao personalizar seu modelo — torne cada seção específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado. Esqueça frases vagas como “Substituição do telhado agendada para a próxima semana”. Em vez disso, defina expectativas com metas específicas e com prazos definidos, como: Cronograma: Plano de substituição de telhado em 3 dias Dia 1: Remova as telhas, inspecione o deck e prepare o revestimento

Dia 2: Instalar rufos e materiais

Dia 3: Limpeza, inspeção final e entrega da garantia Essa abordagem torna suas propostas mais fáceis de entender e de aceitar pelos clientes.

20 modelos gratuitos de propostas para telhados

Os clientes modernos exigem mais do que orçamentos rápidos; eles buscam clareza, profissionalismo e garantia em seu processo.

Para ajudá-lo a atender a essas expectativas, reunimos modelos de propostas gratuitos criados para fluxos de trabalho reais de telhados — fáceis de personalizar, rápidos de enviar e projetados para conquistar a confiança.

Vamos encontrar a opção perfeita para você!

1. Modelo de quadro branco para proposta de projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie todas as fases do seu projeto de telhado em um quadro dinâmico e visual com o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

Os estímulos visuais aumentam a retenção da memória em até 80%.

Essa é uma grande vantagem, e o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp coloca isso em prática.

Este modelo ajuda você a planejar todas as fases de um trabalho de telhado em uma tela flexível criada para colaboração. Use seções codificadas por cores para mostrar o que está acontecendo e quando, para que os clientes entendam instantaneamente o escopo e aprovem mais rapidamente.

Quando as coisas mudam no meio do projeto (como costuma acontecer), atualizar seu quadro branco leva apenas alguns segundos — sem confusão de versões, reenvio de PDFs ou busca em planilhas.

Eis porque vai gostar deste modelo

Organize o escopo, a lista de materiais e o cronograma em blocos visuais que podem ser arrastados e soltos

Use um layout de quadro branco consistente em todos os projetos para simplificar o brainstorming

Colabore em tempo real com estimadores ou clientes no mesmo quadro

🔑 Ideal para: Empreiteiros de telhados e gerentes de projeto que desejam um modelo de orçamento para telhados visualmente atraente, editável, rápido de atualizar e fácil de entender.

💡 Dica profissional: Ganhar o trabalho é apenas o começo — gerenciá-lo bem é onde o verdadeiro impulso se constrói. O ClickUp é o melhor sistema de gerenciamento de propostas para profissionais de telhados que desejam otimizar tudo em um só lugar, desde a licitação até a construção. Veja como: Comece com modelos personalizáveis adaptados ao seu fluxo de trabalho ⚡

Colabore com os membros da equipe em tempo real, sem intermináveis trocas de e-mails 🤝

Acompanhe o envolvimento do cliente e veja quais propostas de telhados obtêm mais adesão 📊

Edite e compartilhe propostas em qualquer lugar com o aplicativo móvel 📱

2. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie propostas de telhados prontas para os clientes com o modelo de proposta comercial da ClickUp

Ao licitar trabalhos de telhados em grande escala, sua proposta precisa fazer mais do que listar um custo total. Ela deve contar sua história, descrever os resultados esperados e apresentar prazos e termos em um formato que os tomadores de decisão (equipes de compras ou gerentes de instalações) considerem confiável.

É isso que o modelo de proposta comercial da ClickUp ajuda você a oferecer. Ele vem com uma “Visualização em lista” pré-criada que descreve cada etapa, completa com campos personalizados para preços, prioridades e prazos.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Use campos integrados para estruturar sua proposta por cronograma, preços e entregas

Acompanhe o progresso com listas de verificação, status personalizados e acompanhamento de prazos

Exporte propostas refinadas para o formato PDF ou compartilhe-as digitalmente para aprovações rápidas

🔑 Ideal para: Empresas de telhados que participam em concursos para contratos de alto valor em vários locais, onde as equipas de aquisição esperam preços, documentação e marcos transparentes.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos e documentos, tudo isso enquanto mantém o contexto de todo o seu espaço de trabalho. Então, por que perder horas com propostas? Deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado — redija, edite, resuma e até traduza suas propostas de telhados em segundos. Veja como: ClickUp Brain para propostas comerciais

3. Modelo de proposta de subsídio ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Apresente seu projeto de telhado com objetividade usando o modelo de proposta de subsídio do ClickUp

Se você estiver fazendo um orçamento para um trabalho de telhado para uma escola, organização sem fins lucrativos ou programa de habitação pública, muitas vezes há verbas disponíveis — você só precisa mostrar por que seu projeto merece recebê-las.

O modelo de proposta de subsídio da ClickUp apresenta seu caso na linguagem esperada pelos financiadores. Ele destaca objetivos claros, definição do problema, impacto e orçamentos justificados em um só lugar.

Seja para restaurar abrigos danificados por tempestades ou instalar telhados ecológicos, esta ferramenta simplifica sua proposta e aumenta suas chances de obter financiamento.

Eis porque vai gostar deste modelo

Alinhe sua estimativa com os objetivos do financiador usando campos personalizáveis de impacto e objetivos

Acompanhe marcos, tarefas internas e feedback dos revisores em um único espaço de trabalho

Armazene todas as fotos, cartas e licenças importantes diretamente na sua visualização da proposta

🔑 Ideal para: Empreiteiros que trabalham em projetos comunitários, como reformas de escolas, abrigos sem fins lucrativos ou iniciativas ecológicas, onde resultados claros e alinhamento de financiamento são fundamentais.

🎉 Curiosidade: Telhados verdes não são novidade — romanos e babilônios cultivavam jardins em telhados há séculos, muito antes de “sustentabilidade” se tornar uma palavra da moda. Profissionais modernos da área de telhados estão revivendo a ideia para melhorar o isolamento, reduzir custos de energia e conquistar projetos sustentáveis. 🌱🏠

4. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Apresente propostas de telhados em grande escala num layout profissional com o modelo de proposta comercial da ClickUp

Garantir um projeto de telhado comercial requer mais detalhes e planejamento avançado do que trabalhos residenciais. O modelo de proposta comercial da ClickUp ajuda você a dividir grandes projetos em partes mais fáceis de entender, para que nada seja esquecido.

Inclua um resumo executivo bem elaborado, o escopo detalhado do trabalho, garantias e isenções de responsabilidade legal, tudo organizado em seções específicas. Quer conquistar confiança rapidamente? Adicione dados relevantes sobre cronogramas do projeto, protocolos de segurança e referências de desempenho anterior.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Segmente as propostas em resumos claros, escopo, isenções de responsabilidade e cronogramas

Anexe documentos de conformidade, licenças e registros de seguro diretamente no modelo

Visualize todo o seu plano de projeto com gráficos de Gantt e listas de verificação de tarefas

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e operações que participam de licitações para contratos comerciais, municipais ou industriais de telhados, onde clareza, conformidade e ROI são fundamentais

🚨 Alerta de tendência: O mercado global de XR (realidade estendida), incluindo AR e VR, atingirá US$ 41,8 bilhões até 2028. Os telhadores já utilizam essa tecnologia para mapear projetos, detectar problemas antecipadamente e gastar menos tempo em escaladas arriscadas.

5. Modelo de proposta orçamentária ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Preveja os custos de telhados com precisão usando o modelo de proposta de orçamento do ClickUp

Os excedentes orçamentais são uma das formas mais rápidas de perder um cliente potencial ou comprometer um projeto de telhado a meio do processo.

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp elimina as suposições com detalhamentos estruturados de preços que mostram exatamente para onde vai cada centavo. Em uma visualização organizada, ele mapeia todos os custos — horas de mão de obra, aluguel de equipamentos, taxas de descarte e reservas para contingências.

As seções integradas para opções de financiamento e métodos de pagamento aceitos ajudam a eliminar surpresas desagradáveis, mostrando aos clientes em potencial como projetos de alto custo podem se encaixar no orçamento deles.

Eis porque vai gostar deste modelo

Divida os custos com preços por item, o que gera confiança imediata

Agrupe despesas por fase, equipe ou tarefa usando subtarefas e categorias aninhadas

Monitore os gastos reais em comparação com os custos estimados com visualizações dinâmicas de relatórios

🔑 Ideal para: Profissionais de telhados que lidam com licitações complexas ou trabalham com clientes preocupados com o orçamento e que precisam de clareza financeira antes de assinar o contrato.

6. Modelo de narrativa de projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Envolva os clientes com uma história atraente para o seu plano de telhados usando o modelo de narrativa de projeto do ClickUp

Ganhar ou perder uma licitação geralmente se resume a uma coisa: você consegue contar uma história convincente sobre por que sua solução é importante? O modelo de narrativa de projeto do ClickUp transforma especificações técnicas em uma narrativa persuasiva e focada no cliente que gera confiança.

Este modelo vai além dos números — ele conecta seus objetivos, métodos e cronograma em uma história convincente. Mostre o que está em jogo, explique seu processo e posicione sua empresa de telhados como a escolha certa.

Eis porque vai gostar deste modelo

Estruture narrativas detalhadas que alinhem sua solução com os objetivos do cliente

Comunique detalhes técnicos, protocolos de segurança e metas de sustentabilidade com clareza

Integre imagens, cronogramas e informações orçamentárias em uma história de projeto perfeita

🔑 Ideal para: Profissionais de telhados que apresentam projetos complexos, nos quais o contexto, o impacto e uma história convincente fazem toda a diferença.

🧐 Você sabia? O telhado do Mercedes-Benz Stadium tem 14 acres e abre como uma lente de câmera — o maior telhado retrátil dos Estados Unidos. Prova de que telhados podem ser inteligentes, impressionantes e inovadores.

7. Modelo de RFP da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Responda a solicitações formais de propostas para telhados com o modelo de RFP do ClickUp

Quando clientes de alto valor, como HOAs, distritos escolares ou incorporadoras comerciais, precisam de serviços de telhados, eles emitem uma RFP (Solicitação de Proposta). É um documento formal que descreve tudo o que eles esperam: escopo do trabalho, qualificações, preços, seguro, prazos e muito mais.

O modelo de RFP da ClickUp oferece uma vantagem competitiva nessas licitações. Projetado para refletir as estruturas padrão de RFP, ele orienta você em cada seção necessária para que você nunca perca um detalhe ou uma oportunidade de se destacar.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Garanta a conformidade com todas as especificações e requisitos técnicos

Comprove seu histórico usando estudos de caso detalhados de projetos semelhantes

Destaque as qualificações e certificações da equipe em um layout limpo e organizado

🔑 Ideal para: Empresas de telhados comerciais que buscam projetos governamentais, institucionais ou de grandes empresas por meio de processos formais de RFP.

8. Modelo de plano de gerenciamento de construção ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha todos os marcos da cobertura em dia com o modelo de plano de gerenciamento de construção da ClickUp

Mesmo um pequeno contratempo na construção de telhados, como um atraso na entrega de materiais ou uma mudança repentina no tempo, pode atrapalhar todo o seu cronograma. O modelo de plano de gerenciamento de construção da ClickUp mantém você no controle desde o primeiro dia.

Use a visualização Gantt integrada para mapear todas as fases, desde visitas ao local e revisões de projetos até demolições e inspeções finais. Designe equipes, vincule dependências e receba atualizações em tempo real sobre o que foi feito, o que está atrasado e o que precisa de atenção imediata.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Visualize todas as fases da construção do seu telhado com gráficos de Gantt do tipo arrastar e soltar

Coordene janelas meteorológicas, entregas e inspeções em uma visualização centralizada

Atribua funções, defina prazos e vincule dependências de tarefas para manter as equipes alinhadas

🔑 Ideal para: Empreiteiros de telhados que gerenciam trabalhos de construção em várias etapas e precisam de um plano estruturado e visual para alinhar equipes, cronogramas e tarefas.

💡 Dica profissional: Os modelos são apenas o começo. Você precisa de um software poderoso de gerenciamento de projetos de construção para controlar seus cronogramas, agendas da equipe, recursos e atualizações dos clientes. O ClickUp oferece exatamente isso, ajudando você a planejar de forma mais inteligente, trabalhar mais rápido e concluir todos os projetos — telhados e muito mais — dentro do prazo.

9. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, gerencie e assine contratos em um único espaço de trabalho com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Cada dia que passa entre a aprovação e a assinatura aumenta o risco de atrasos, dúvidas ou desistência do cliente. O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp ajuda você a eliminar essa lacuna rapidamente, mantendo todo o ciclo de vida do contrato simplificado e sem estresse.

Armazene termos de garantia, prazos de pagamento, tarefas de due diligence e ordens de alteração em um único hub seguro. Além disso, a automação integrada lida com lembretes, controle de versão e atualizações de status, mantendo todos os contratos rigorosos e rastreáveis.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Centralize todos os seus contratos de telhados, desde o primeiro rascunho até a cópia assinada

Acompanhe datas de validade, condições de pagamento e gatilhos de renovação sem perder nada

Automatize aprovações, lembretes e solicitações de assinatura eletrônica para agilizar a aprovação

🔑 Ideal para: Profissionais de telhados que gerenciam vários contratos entre clientes, subcontratados e fornecedores que precisam de visibilidade completa e documentação rigorosa.

10. Modelo de relatório de inspeção de telhados ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Detecte problemas no telhado antes que se transformem em reclamações dos clientes com o modelo de relatório de inspeção de telhados da ClickUp

Um relatório de inspeção é uma das partes mais importantes de qualquer proposta de telhado. Antes de os clientes aprovarem grandes reparos ou substituições, eles querem provas — qual é a condição real do telhado?

O modelo de relatório de inspeção de telhados da ClickUp ajuda você a mostrar o quadro completo de forma clara e profissional. Desde verificações pré-instalação até danos pós-tempestade, ele oferece uma maneira confiável e repetível de sinalizar problemas, orientar as próximas etapas e manter uma trilha de auditoria limpa.

Use campos detalhados, listas de verificação e uploads de fotos para registrar tudo, desde telhas rachadas até calhas caídas, em um formato compartilhável.

Eis porque vai gostar deste modelo

Registre observações detalhadas para cada seção, inclinação ou componente do telhado

Anexe fotos, diagramas ou imagens de drones para apoiar suas conclusões

Acompanhe as necessidades de reparos, a condição dos materiais e a urgência com campos personalizáveis

🔑 Ideal para: Inspetores de telhados, empreiteiros e gerentes de propriedades que desejam registrar claramente as condições dos telhados e evitar responsabilidades ou falhas de comunicação.

💡 Dica profissional: um relatório de inspeção claro e bem estruturado não ajuda apenas os clientes. Ele também protege você. Antes de iniciar qualquer trabalho, crie uma linha de base para não ser responsabilizado por danos pré-existentes.

11. Modelo de formulário de alteração de pedido para renovações da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das alterações no meio do projeto com o modelo de formulário de alteração de pedido para reformas do ClickUp

Mudanças inesperadas fazem parte do trabalho, como danos ocultos causados pela água, telhados podres, atualizações de materiais, ajustes de última hora no projeto ou atualizações nos códigos locais.

O modelo de formulário de alteração de pedido para renovações da ClickUp protege seu projeto de telhado ou renovação quando o escopo muda. Ele oferece uma maneira formal e aprovada de registrar o que está mudando, por que e como isso afeta o custo, os materiais e o cronograma.

Isso significa que não haverá surpresas, alterações no escopo e total transparência com seus clientes do início ao fim.

Eis porque vai gostar deste modelo

Documente alterações no escopo, preços e cronograma com a aprovação do cliente

Armazene todas as alterações de pedido juntamente com a proposta original de telhado

Automatize alertas, acompanhamentos e aprovações para manter todos informados

🔑 Ideal para: Profissionais de telhados e renovações que gerenciam mudanças no meio do projeto e precisam de documentação rigorosa para manter o orçamento e evitar disputas.

12. Modelo de proposta para telhados da Better Proposal. io

No mundo atual, onde o digital é prioridade, os modelos estáticos de propostas para telhados em PDF já não são suficientes. Este modelo da Better Proposal.io moderniza as suas propostas com documentos elegantes e baseados na web. Têm um aspeto profissional, carregam rapidamente e facilitam a aprovação.

Vem pré-carregado com seções como escopo do projeto, preços, cronogramas e estudos de caso. Adicione sua marca, insira fotos/vídeos e envie uma proposta em minutos. Bônus? Receba alertas em tempo real quando os clientes abrirem sua proposta e veja quais seções recebem mais atenção.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Crie propostas interativas e personalizadas com mídia avançada

Use assinaturas eletrônicas e opções de pagamento integradas para fechar negócios mais rapidamente

Acompanhe as aberturas, visualizações e o envolvimento dos clientes em cada seção com análises

🔑 Ideal para: Empresas de telhados que desejam uma maneira rápida e digital de enviar propostas, obter aprovações e conquistar mais trabalhos.

13. Modelo de proposta de telhado da PandaDoc

via PandaDoc

Criar propostas profissionais para telhados não precisa ser demorado. Este modelo de proposta para telhados imprimível da PandaDoc combina simplicidade com rapidez, ajudando você a gerar propostas elegantes e prontas para o cliente em minutos.

Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e sua biblioteca de conteúdo modular facilitam a personalização, sendo perfeito para equipes de vendas que trabalham com tipos de projetos repetitivos. Crie propostas personalizadas que mantêm a identidade da marca, reutilize tabelas de preços comprovadas e colabore entre departamentos sem precisar começar do zero.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Acesse blocos de conteúdo pré-criados para serviços e materiais padrão para telhados

Personalize layouts estruturados com o escopo do projeto, imagens de fundo e preços

Obtenha aprovações mais rapidamente com campos integrados para assinatura eletrônica e pagamento

🔑 Ideal para: Empresas de telhados que desejam otimizar a criação de propostas com conteúdo reutilizável e aprovações rápidas dos clientes.

14. Modelo de proposta para telhados da Roofr

via Roofr

Se você deseja enviar propostas de telhados rapidamente sem sacrificar a clareza, este modelo é para você. Criado para empreiteiros, ele oferece um layout limpo e personalizável que funciona para tudo, desde reparos rápidos até substituições completas de telhados.

Você encontrará espaço para descrever o escopo do trabalho, materiais, garantias e fotos do local da obra, além de complementos opcionais, como medições aéreas, imagens anotadas e integrações com CRM. O resultado? Uma proposta profissional fácil de atualizar, fácil de enviar e fácil para os clientes aceitarem.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Trabalhe com um modelo de proposta para telhados em PDF pronto para assinar em segundos

Adicione a marca, imagens do local, termos de garantia e o escopo do projeto em um layout simples

Ofereça pacotes de preços diferenciados para simplificar as decisões e destacar o valor

🔑 Ideal para: Telhadores que lidam com várias propostas e precisam de uma proposta flexível e rápida que possam atualizar e enviar em qualquer lugar.

💡 Dica profissional: Não deixe suas propostas de telhados se perderem em um monte de texto. Use o ClickUp Docs para incorporar diagramas de telhados anotados, banners codificados por cores, orçamentos lado a lado e fotos de inspeção. Os clientes veem o valor instantaneamente e se sentem mais confiantes para dizer sim.

15. Modelo de proposta para telhados da Proposify

via Proposify

Precisa de uma maneira simples de apresentar seus serviços de telhados sem precisar começar do zero todas as vezes? Este modelo de orçamento para telhados em PDF para impressão oferece um layout profissional e fácil de editar para trabalhos residenciais e comerciais.

Ele foi projetado para simplificar as revisões dos clientes, com espaço para imagens, depoimentos e estudos de caso que adicionam contexto sem sobrecarregar sua proposta. Use tabelas de preços editáveis e seções de serviços opcionais para personalizar a proposta, mantendo o layout consistente com a sua marca.

Eis porque vai gostar deste modelo

Padronize as propostas com um formato limpo e pronto para o cliente em toda a sua equipe

Reduza as revisões separando os complementos opcionais dos serviços incluídos

Oriente os clientes através dos seguintes passos com resultados claros, termos e assinaturas eletrônicas

🔑 Ideal para: Profissionais de telhados que desejam uma proposta detalhada e adequada à marca, fácil de personalizar, imprimir ou compartilhar digitalmente.

16. Modelo de proposta para telhados em PDF da Service Titan

via ServiceTitan

Se você já administra sua empresa de construção no ServiceTitan, este modelo de proposta para telhados em PDF pode ser integrado ao seu sistema. Ele conecta propostas com agendamentos, pedidos de materiais, faturamento e comunicações com os clientes, para que tudo flua sem a necessidade de inserir dados adicionais.

Criado para oferecer rapidez no campo e acabamento de escritório, ele ajuda você a enviar propostas profissionais e precisas em minutos.

Eis porque vai gostar deste modelo

Preencha automaticamente os campos da proposta usando dados da sua plataforma ServiceTitan

Garanta preços precisos e consistentes com base em tarifas de serviço pré-definidas

Aciona acompanhamentos automáticos no momento em que uma proposta é entregue

🔑 Ideal para: Profissionais de telhados que utilizam o ServiceTitan e desejam um fluxo de trabalho conectado e completo, desde a proposta de pagamento.

🎉 Curiosidade: O telhado do Palácio Potala, com 1.300 anos, é revestido com folhas de ouro, tornando-o um dos telhados mais deslumbrantes (e caros!) do mundo. Após uma grande restauração de 18 meses em 2018, ele está mais brilhante do que nunca. 👑✨

17. Modelo de proposta de serviços de telhados em PowerPoint da Venngage

via Venngage

Para empreiteiros que fazem apresentações presenciais, este modelo de orçamento para telhados em estilo PowerPoint transforma sua proposta em uma conversa, não apenas um documento estático. Apresente suas recomendações aos clientes para mantê-los envolvidos e informados.

Use-os para destacar fotos do antes e depois, opções de materiais, cronogramas de instalação e biografias da equipe, tudo em um formato fácil de apresentar e ainda mais fácil de lembrar. É uma ótima opção para conselhos, reuniões com investidores ou qualquer cliente que prefira recursos visuais em vez de textos longos.

Eis porque vai gostar deste modelo

Apresente sua proposta de telhado como uma apresentação de slides para reuniões ao vivo ou acompanhamento por e-mail

Destaque prazos, serviços e imagens em um formato organizado

Personalize cada slide com fontes, cores, gráficos e imagens para refletir a sua marca

🔑 Ideal para: Profissionais que apresentam propostas a qualquer cliente (proprietários, conselhos de condomínios ou comerciais) que preferem imagens em vez de propostas com muito texto.

18. Modelo de proposta para telhados da Arcsite

via ArcSite

Ainda está alternando entre esboços de telhados, folhas de orçamento e documentos de proposta separados? Este modelo de proposta para telhados reúne tudo, permitindo que você passe do desenho no local para a proposta pronta para enviar.

Seja para orçar um pequeno conserto ou uma substituição completa, ele oferece um layout limpo e estruturado para o escopo do projeto, preços, prazos e até mesmo uma página de contrato integrada para assinaturas. Basta inserir seus números, adicionar informações relevantes e pronto.

Eis porque vai gostar deste modelo

Apresente propostas que refletem a sua forma de trabalhar, organizadas por materiais, mão de obra, equipamentos e serviços

Mostre transparência nos preços com campos pré-definidos para custos unitários, margens e estimativas

Impressione os clientes com um formato simples, fácil de analisar e pronto para aprovação imediata

🔑 Ideal para: Empreiteiros que desejam acelerar a criação de propostas com recursos visuais integrados e detalhamento estruturado de custos.

19. Modelo de proposta de telhado da Jotform

via Jotform

Quando você está preparando uma nova proposta de telhado, a última coisa que você precisa é lutar com a formatação ou vasculhar notas espalhadas. Este modelo da Jotform mantém as coisas limpas e simples, para que você gaste menos tempo com a administração e mais tempo com o trabalho real.

Use o construtor de arrastar e soltar para definir o escopo, os materiais, os preços e os prazos. Quando terminar, converta-o em um modelo de proposta de telhado em PDF imprimível e envie-o para assinatura eletrônica, sem ferramentas adicionais.

Eis porque vai gostar deste modelo

Elimine idas e vindas ao lidar com propostas e assinaturas em um único fluxo

Reduza os erros dos clientes com entradas de propostas orientadas e baseadas em formulários

Mantenha suas propostas consistentes em todos os projetos com layouts reutilizáveis

🔑 Ideal para: Empreiteiros independentes ou pequenas equipes que desejam criar, compartilhar e coletar propostas assinadas com apenas alguns cliques.

🧐 Você sabia? 94% dos projetos de telhados na América do Norte são substituições, não novas instalações. A maioria envolve edifícios com 25 a 50 anos, portanto, suas propostas não são apenas orçamentos, mas o primeiro passo para proteger telhados antigos e preservar o valor da propriedade.

20. Modelo de proposta para telhados da Leap

via Leap

Ainda toma notas no local e elabora a sua proposta horas depois? O modelo de orçamento para telhados da Leap muda isso. Concebido para vendas no terreno, ajuda-o a fazer orçamentos, ajustar o âmbito e gerar uma proposta elegante antes de sair da propriedade.

Este modelo, parte da plataforma de vendas móvel da Leap, obtém os preços dos produtos em tempo real, para que todos os orçamentos sejam precisos e estejam prontos para aprovação.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Crie e envie orçamentos na hora — sem mais atrasos no final do dia

Obtenha os preços dos produtos diretamente do seu catálogo para obter precisão instantânea

Obtenha aprovações mais rápidas com propostas prontas para assinar diretamente no local

🔑 Ideal para: Representantes de vendas de telhados e gerentes de projeto que desejam fechar negócios mais rapidamente e eliminar idas e vindas após as visitas.

🌈 Lembre-se: As pessoas costumam pesquisar empresas locais antes de tomar uma decisão. Portanto, se o seu site não fornecer as informações necessárias, elas procurarão outra empresa. Veja o que os clientes em potencial desejam ver imediatamente: ✅ Sua experiência em telhados — anos no ramo ou tipos de trabalhos que você já realizou

🛠️ Comprove que você é licenciado e segurado na área deles

📍 As regiões ou bairros exatos que você atende

⭐ Depoimentos ou avaliações honestos de clientes anteriores

📞 Uma maneira clara de entrar em contato com você ou solicitar um orçamento rápido para telhados

