Os melhores modelos de fluxogramas do Miro para planejamento visual em 2025

Cansado de ficar olhando para um quadro em branco, imaginando como mapear aquele processo confuso? O Miro te ajuda com modelos de fluxogramas que fazem mais do que apenas parecer bonitos — eles ajudam você a mapear sistemas, tomar decisões e compartilhar notas em minutos. De fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos a integração de equipes e árvores de decisão, esses modelos prontos eliminam as suposições do planejamento visual. Cada modelo é criado para um tipo diferente de lógica: alguns mapeiam decisões, outros alinham departamentos e alguns percorrem ciclos de vida completos de projetos.

Neste blog, reunimos os melhores modelos de fluxogramas do Miro para otimizar seus projetos e fazer com que suas ideias fluam na direção certa. Mostraremos como os modelos de fluxogramas do ClickUp visualizam o trabalho e ajudam você a realizar suas tarefas. ✅

O que torna um modelo de fluxograma do Miro bom?

Modelos eficazes de fluxogramas do Miro ajudam as equipes a visualizar os fluxos de trabalho com clareza e a se adaptar rapidamente às mudanças. Os melhores modelos alcançam um equilíbrio entre estrutura, flexibilidade e usabilidade.

Aqui está uma lista dos principais elementos a serem observados 👀

Estrutura e fluxo claros: Começa com um ponto de entrada definido, progride de forma lógica e termina com uma resolução

Visuais padronizados e legíveis: usa formas consistentes (por exemplo, retângulos para tarefas, losangos para decisões), rótulos claros e um layout intuitivo para garantir facilidade de compreensão

Design personalizável e escalável: Suporta codificação por cores, alterações de fonte e edições de formas, permitindo que o fluxograma se expanda à medida que o processo cresce

Recursos de colaboração integrados: Permita a edição, comentários e feedback em tempo real diretamente no fluxograma

Integração de ferramentas e recursos: permite a incorporação de links, documentos ou conexões de aplicativos para fornecer contexto adicional e otimizar processos complexos

Destaque e validação: destaca pontos críticos de decisão e oferece suporte à lógica testável para garantir a precisão do processo

10 modelos de fluxogramas do Miro

Procurando o fluxograma certo para o seu fluxo de trabalho? Seja para tomar decisões ou priorizar o trabalho entre equipes, esses 10 modelos de fluxogramas do Miro oferecem estruturas especializadas adaptadas a diferentes casos de uso.

Vamos começar!

1. Modelo de fluxograma simples do Miro

O modelo simples de fluxograma do Miro oferece uma estrutura de arrastar e soltar com todos os elementos essenciais, símbolos de início/fim, nós de decisão e conectores, facilitando a visualização de qualquer processo. Ao contrário das telas em branco, seus elementos prontos ajudam você a pular a configuração e se concentrar no mapeamento do processo por meio de fluxo lógico, etapas de integração ou aprovações internas.

Este modelo básico de fluxograma é ideal para mapeamento rápido e simples de processos. Ele pode descrever fluxos de integração de clientes, etapas internas ou aprovações diárias sem a necessidade de criar formas do zero.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Bloqueie rapidamente as etapas sem precisar projetar cada forma manualmente

Mantenha as partes interessadas alinhadas com visuais de processos simples

Reutilize a estrutura para tarefas recorrentes ou documentação

📌 Ideal para: Estruturar fluxos de trabalho genéricos ou documentação de melhoria de processos em qualquer equipe.

2. Modelo de fluxograma da interface do usuário do Miro

Criado para iterações rápidas, este modelo de fluxograma de interface do usuário ajuda você a delinear os fluxos do usuário tela por tela com anotações visuais, lógica de interação e transições.

É um daqueles modelos de fluxogramas profissionais que suporta elementos dinâmicos, como capturas de tela incorporadas e notas contextuais, facilitando a comunicação de decisões de interface do usuário durante sprints de design.

Criado para equipes de UX e design de produtos, este modelo específico para interface do usuário ajuda a mapear e otimizar os fluxos de usuários tela por tela. É perfeito para sprints de design, planejamento de wireframes ou apresentação da lógica de interação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Insira referências visuais para acelerar revisões e aprovações

Capture a lógica de ramificação de forma clara para fluxos de integração ou checkout

Facilite a explicação das iterações de UX em sessões colaborativas

📌 Ideal para: Mapear fluxos detalhados de usuários e comportamentos de interface em vários pontos de interação.

🧠 Curiosidade: Os fluxogramas datam de 1921, quando os engenheiros industriais Frank e Lillian Gilbreth introduziram o “fluxograma de processos” na ASME.

3. Modelo do Miro Salesforce Flow Builder

Este modelo específico para o Salesforce foi criado com o objetivo de documentar automações de CRM com clareza, sem a necessidade de acesso ao Salesforce. As equipes podem anotar a lógica, atribuir responsáveis por cada etapa e acompanhar as revisões, tornando-o ideal para auditorias, ciclos de feedback ou alinhamento multifuncional.

Este se destaca em cenários de gerenciamento de mudanças vinculados a fluxos de trabalho de back-end, entre outros modelos de fluxogramas do Miro.

Projetado para equipes de CRM e operações, este modelo permite documentar automações do Salesforce antes de criá-las na plataforma. Use-o para ciclos de feedback, auditorias e transferências entre funções.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Compartilhe a lógica de automação sem conceder acesso ao CRM

Evite confusão durante o feedback com funções claramente atribuídas

Use como uma ferramenta de alinhamento pré-desenvolvimento entre equipes de operações de receita e equipes técnicas

📌 Ideal para: Documentar, revisar e anotar automações do Salesforce antes de exportar do Miro.

📖 Leia também: Como criar um fluxograma no Microsoft Word

4. Modelo de fluxograma de gerenciamento de projetos do Miro

Este modelo simples de fluxograma de gerenciamento de projetos do Miro transforma iniciativas multifásicas em etapas visuais acionáveis.

Com recursos como nós de tarefas codificados por cores, dependências conectadas e documentos vinculados, você pode transformar planos de alto nível em fluxos de trabalho fáceis de entender. Em comparação com modelos de fluxogramas genéricos, este é otimizado para execução de projetos, gerenciamento de cronogramas e revisões das partes interessadas.

Ele ajuda a converter as etapas do projeto em fluxos de trabalho visuais. Use-o para dividir projetos complexos em fases acionáveis e rastreáveis entre as equipes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Preencha as lacunas de planejamento vinculando etapas visuais a ações importantes

Mantenha cronogramas de alto nível e etapas detalhadas na mesma visualização

Torne as dependências evidentes para evitar conflitos de programação

Ofereça uma visão mais envolvente para as revisões da liderança

📌 Ideal para: Dividir planos de projetos em várias etapas em sequências de tarefas rastreáveis.

💡 Dica profissional: Não force seu processo a se encaixar exatamente no modelo. Se faltar uma etapa ou se houver etapas extras que não se aplicam, edite livremente. Os modelos de fluxogramas do Miro são pontos de partida, não estruturas rígidas.

5. Modelo de fluxograma multifuncional do Miro

O modelo de fluxograma multifuncional do Miro ajuda a visualizar como as tarefas se movem entre departamentos, fornecedores ou partes interessadas usando a lógica de raias. Ele segmenta claramente as responsabilidades para descobrir pontos de atrito e melhorar a coordenação entre silos.

Criado com raias, este modelo esclarece as transferências entre equipes, fornecedores ou departamentos. É ideal para descobrir gargalos e otimizar a colaboração.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Dê a cada equipe uma visão geral de seu papel no panorama geral

Identifique problemas de coordenação entre funções antes que eles atrasem a entrega

Revele ineficiências ocultas na forma como o trabalho circula entre silos

📌 Ideal para: Visualizar transferências, dependências e responsabilidades entre equipes ou departamentos.

📣 Destaque do ClickUp: Criar fluxogramas é apenas o primeiro passo. O ClickUp Brain MAX, o superaplicativo de IA contextual, ajuda você a pensar, refinar e executar seus fluxos de trabalho em tempo real. Planeje, execute e analise 4 vezes mais rápido com o ClickUp Brain MAX Esteja você mapeando a jornada do usuário, o fluxo de trabalho do projeto ou a árvore de decisão, o Brain MAX atua como um analista de processos integrado, respondendo a perguntas como: Qual é o próximo passo lógico aqui?

Quem geralmente é responsável por esta etapa?

Essa transferência é um gargalo? Você pode até mesmo falar sobre seu fluxo com o Talk-to-Text e deixar que o Brain MAX construa a estrutura para você. Ele extrai insights de suas tarefas, documentos, metas e até mesmo ferramentas de terceiros, para que seu diagrama se torne um sistema totalmente executável.

📚 Leia também: Como criar diagramas de sereia impressionantes com exemplos

6. Modelo de fluxograma de desenvolvimento de produto do Miro

Este modelo de fluxograma de desenvolvimento de produto baseado em etapas divide o ciclo de vida completo do produto em seções claras, desde a concepção até a revisão pós-lançamento.

Use-o para alinhar equipes multifuncionais em cada fase, incorporar documentos do produto e acompanhar visualmente o progresso. Ele se destaca de outros modelos de fluxogramas por refletir fielmente as etapas de desenvolvimento do mundo real para produtos físicos ou digitais.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Transferências fáceis entre produto, design e desenvolvimento parecem perfeitas

Permita que as equipes se concentrem em sua etapa sem perder o contexto do ciclo de vida

Evite sobreposições de fases ou trabalho duplicado com limites claros

📌 Ideal para: Alinhar esforços multifuncionais em todas as fases do ciclo de vida de um produto.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de software para diagramas de raias para realizar tarefas

7. Modelo de fluxograma Sim-Não do Miro

Este modelo de fluxograma sim-não foi criado para árvores de decisão binárias. Ele simplifica fluxos de aprovação complexos, cadeias de solução de problemas ou verificações de conformidade em ramificações claras e orientadas por regras.

Em comparação com os modelos de fluxogramas mais amplos do Miro, este se concentra em bifurcações lógicas, nas quais cada decisão leva a um único resultado. É ideal para verificações de conformidade, fluxos de solução de problemas ou qualquer fluxo de trabalho em que os resultados dependam de escolhas claras.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Dê estrutura a decisões repetitivas, como caminhos de escalonamento de suporte

Reduza as idas e vindas criando guias lógicos de autoatendimento

Reduza as taxas de erro em revisões baseadas em regras, como auditorias de conformidade

Use para projetar cadeias de aprovação em que cada resposta é importante

📌 Ideal para: Estruturar decisões binárias em fluxos de trabalho que dependem de uma lógica clara e baseada em regras.

🔍 Você sabia? Em 1973, Nassi e Shneiderman introduziram o diagrama Nassi-Shneiderman, uma alternativa estruturada aos fluxogramas (mais blocos e fácil de programar).

via Miro

Projetado para equipes criativas, este modelo de fluxograma do processo de design no Miro descreve etapas como pesquisa, prototipagem e testes com usuários em um formato visual flexível.

Utilize recursos de arrastar e soltar, feedback contextual e anotações de fase para desenvolver ideias sem perder o foco. Este modelo de mapa de processo também oferece suporte a fluxos de trabalho iterativos com ferramentas de colaboração integradas. Este modelo oferece suporte ao design thinking iterativo. Da pesquisa à prototipagem, cada etapa é flexível, visual e fácil de desenvolver com feedback.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Dê visibilidade ao design thinking além dos wireframes

Use-o como um rastreador de sprints que evolui com o feedback

Facilite a justificativa de decisões criativas durante as revisões

📌 Ideal para: Descrever iterações criativas com contexto e feedback incorporados.

📖 Leia também: Como criar um fluxograma no Excel

9. Modelo de fluxograma de produção do Miro

Este modelo é feito sob medida para operações de produção. Ele mapeia as dependências das tarefas, adiciona o escopo do trabalho e incorpora documentação para criar um fluxo de processo completo. Ele também mapeia os processos de produção passo a passo. O modelo de fluxograma de produção inclui conectores automatizados, tipos de tarefas codificados por cores e anotações para etapas de conformidade, recursos que nem sempre são encontrados em modelos de fluxograma Miro gerais. Use-o para organizar fluxos de trabalho de fabricação, entrega ou operações com links de tarefas claros.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Traduza as etapas de produção em algo que até mesmo pessoas sem conhecimentos técnicos possam entender

Acompanhe o que está pendente, bloqueado ou concluído em um piscar de olhos

Reduza o tempo de treinamento com um SOP visual que todos entendem

Ajuste os fluxos facilmente quando o processo mudar no meio do ciclo

📌 Ideal para: Visualizar pipelines de produção passo a passo com dependências de tarefas e documentação.

10. Modelo de fluxograma de solução de problemas do Miro

Este modelo de fluxograma de solução de problemas ajuda as equipes a diagnosticar problemas com um caminho lógico passo a passo, usando símbolos padrão para maior clareza. Ele se adapta à medida que as correções evoluem e integra a documentação relevante diretamente no quadro.

Equipes operacionais que gerenciam interrupções no sistema ou problemas recorrentes consideram isso especialmente útil. É útil usar este modelo para criar um guia passo a passo para identificar e resolver problemas. Além disso, ele funciona bem para problemas de TI, erros de serviço ou correções operacionais.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie árvores de problemas que oferecem suporte a equipes técnicas e não técnicas

Evite atrasos na escalação com caminhos padronizados para erros comuns

Use-o como referência ao vivo durante interrupções ou chamadas de suporte

📌 Ideal para: Diagnosticar problemas com lógica estruturada para padronizar e dimensionar a resolução de problemas.

💡 Dica profissional: renomeie os elementos imediatamente. Altere rótulos vagos como “Etapa 1” ou “Decisão A” para nomes de tarefas reais, para que você não se esqueça do que eles representam.

Limitações dos modelos de fluxogramas do Miro

Embora os modelos de fluxogramas do Miro ofereçam flexibilidade e colaboração em tempo real, eles apresentam algumas limitações práticas, especialmente ao criar diagramas complexos ou em grande escala.

Aqui estão algumas limitações desses modelos:

Limites de formas: O Miro impõe um limite de 6.000 símbolos por quadro, o que pode restringir fluxogramas com ramificações extensas ou sistemas grandes

Restrições de tipo de forma: Ao usar o recurso Quick Diagram, várias formas podem ser bloqueadas ou limitadas com base em sua conexão com objetos existentes, tornando mais difícil alternar entre formas no meio do fluxo

Limitações da tabela: Os modelos de fluxograma do Miro que incluem elementos de tabela podem restringir o comportamento das formas dentro deles, reduzindo a flexibilidade de edição

Uso excessivo de cores: Embora personalizável, o uso excessivo de cores pode reduzir a clareza. O Miro recomenda uma paleta de cores minimalista para melhor legibilidade

Modelos alternativos de fluxogramas do Miro

Embora o Miro seja uma ferramenta de colaboração visual confiável, nem sempre é suficiente quando você está tentando ir além dos diagramas e realmente executar seus fluxos de trabalho. Comparando o ClickUp e o Miro, acreditamos que o ClickUp se destaca como uma alternativa poderosa ao software de fluxogramas.

Os modelos de fluxogramas do ClickUp estão diretamente conectados às suas tarefas, cronogramas, documentos e metas, servindo como diagramas dinâmicos que evoluem com seus projetos.

Estes são sete modelos de fluxogramas do ClickUp para planejar, executar e gerenciar seu trabalho. 👇🏼

1. Modelo de fluxograma ClickUp Swimlane

Mova e reestruture blocos de fluxo com o modelo de fluxograma ClickUp Swimlane

O modelo de fluxograma ClickUp Swimlane foi criado para mapear processos multifuncionais com clareza de funções. Use-o para dividir fluxos de trabalho complexos em faixas horizontais, atribuindo cada etapa à equipe ou parte interessada certa.

A combinação do Quadro Branco e da Visualização Comece Aqui oferece um espaço de trabalho colaborativo com um ponto de entrada guiado. Os status de tarefas personalizados do ClickUp, como Aberto e Concluído, permitem que você acompanhe o progresso diretamente no fluxo.

Este modelo ajuda a mapear fluxos de trabalho entre várias funções ou equipes usando raias. É útil para esclarecer a responsabilidade pelas tarefas e evitar confusão em processos complexos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Esclareça as responsabilidades das tarefas entre as equipes com a estrutura de raias

Evite atrasos atribuindo claramente a responsabilidade em cada etapa

Edite fluxos facilmente à medida que as estruturas ou prioridades da equipe mudam

Permita transferências mais rápidas visualizando a coordenação entre equipes

📌 Ideal para: Estruturar fluxos de trabalho específicos para cada função, nos quais é fundamental que a responsabilidade pelas tarefas seja clara.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie ideias, visualize e execute mais rapidamente!

2. Modelo de fluxograma de dados ClickUp

Mapeie como as informações se movem pelos seus sistemas usando o modelo de fluxograma de dados do ClickUp

O modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp ajuda as equipes técnicas a mapear como os dados se movem pelos sistemas, fontes, APIs, camadas lógicas e pontos finais. Ele usa uma estrutura de modelo de fluxograma especializada com formas predefinidas, como entidades externas, armazenamentos de dados e processos. Coloque-os no quadro branco com codificação de cores integrada para obter clareza rápida no nível do sistema.

Em comparação com os modelos de fluxogramas padrão, este é otimizado para arquitetura de dados e mapeamento técnico. Use este modelo para visualizar como os dados se movem através de sistemas, APIs e serviços. Ele funciona bem para equipes que gerenciam integrações ou arquitetura de back-end.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie como os dados se movem entre os sistemas sem precisar se aprofundar no código

Alinhe equipes técnicas e não técnicas na lógica de dados

Identifique lacunas de integração antes do início da implementação

📌 Ideal para: Visualizar movimentação de dados, integrações e caminhos lógicos entre sistemas técnicos.

3. Modelo de fluxograma de mapeamento de projetos ClickUp

Descreva as etapas, dependências e resultados do projeto com o modelo de fluxograma de mapeamento de projetos do ClickUp

O modelo de mapeamento de projetos do ClickUp estrutura visualmente iniciativas com várias partes, nas quais metas, resultados, cronogramas e dependências precisam estar alinhados desde o primeiro dia. Com base na visualização do mapa mental do plano do projeto, ele vincula informações do projeto, como metas, métricas, público-alvo e estrutura da equipe, em uma única árvore expansível.

Reorganizar ramificações e marcá-las usando campos personalizados do ClickUp, como Equipe ou Fase, torna o modelo de fluxograma mais útil. Este modelo conecta visualmente as metas, equipes e cronogramas do projeto em uma única visualização expansível.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Conecte metas, resultados e responsáveis em uma árvore visual

Marque as partes do projeto por equipe, prioridade ou fase para facilitar o acompanhamento

Atualize cronogramas e objetivos sem perder a estrutura

📌 Ideal para: Criar visões estratégicas que unam as metas, os responsáveis e as tarefas do projeto em um roteiro visual.

💡 Dica profissional: use a lógica de ramificação com cuidado. Quanto mais bifurcações e loops você adicionar, mais difícil será acompanhar. Se o seu gráfico começar a parecer um emaranhado, divida-o em partes.

4. Modelo de fluxograma de processos ClickUp

Divida os fluxos de trabalho passo a passo com o modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Criado especificamente para a automação de fluxos de trabalho operacionais, o modelo de fluxograma de processos do ClickUp ajuda a esclarecer o responsável, a sequência e a função de cada etapa. Use-o para mapear processos como contratação, controle de qualidade ou aquisição, nos quais transferências em várias etapas costumam causar falhas.

O Hiring Flowchart View pré-construído fornece blocos rotulados e conectores direcionais com divisões de funções no estilo swimlane. Este modelo pode ser usado para delinear fluxos de trabalho detalhados com clareza de funções e sequenciamento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida processos com várias etapas em blocos claramente atribuídos

Acompanhe aprovações e transições diretamente no fluxo de trabalho

Reduza falhas de comunicação em transferências operacionais complexas

Padronize processos recorrentes, como contratação ou aquisição

📌 Ideal para: Descrever processos baseados em funções que envolvem aprovações, transferências ou transições de equipe.

🎥 Assista: combine este guia com modelos de fluxogramas para obter a máxima eficiência! Aprenda como no vídeo abaixo:

5. Modelo de fluxo de processos do ClickUp

Defina sequências de tarefas e otimize operações usando o modelo de fluxo de processos do ClickUp

O modelo de fluxo de processos do ClickUp fornece uma visão do ciclo de vida dos fluxos de trabalho em cinco etapas definidas: Planejamento, Desenvolvimento, Execução, Gerenciamento e Avaliação. Ao contrário do modelo de fluxograma de processos anterior, esta versão se concentra no mapeamento do ciclo completo, em vez da propriedade das tarefas.

Ele usa contêineres recolhíveis para cada etapa, onde você pode incorporar documentos do ClickUp, listas de verificação, links ou arquivos de mídia para um contexto mais aprofundado. Essa abordagem expande o uso de modelos de fluxogramas além do fluxo de tarefas para a visualização estratégica do fluxo de trabalho.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Agrupe tarefas em etapas distintas para obter melhor visibilidade

Reduza as etapas para se concentrar no que é importante no momento

Oferece suporte ao planejamento e à revisão em um único formato visual

📌 Ideal para: Estruturar fluxos de trabalho complexos, desde o conceito até a entrega, usando segmentação baseada no ciclo de vida.

6. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Planeje jornadas intuitivas do usuário, desde a entrada até a ação, com o modelo de fluxo do usuário do ClickUp

O modelo de fluxo de usuários do ClickUp foi criado para mapear passo a passo as interações dos usuários entre telas, pontos de entrada e momentos de decisão. É ideal para equipes que precisam testar e refinar experiências digitais antes de enviá-las para desenvolvimento.

O layout divide claramente a jornada, desde a entrada inicial até os estados finais, destacando cada ação e lógica de ramificação (por exemplo, “O formulário está completamente preenchido?”). O que faz com que isso se destaque é a precisão no nível da tela e o controle de fluxo baseado em decisões usando os quadros brancos do ClickUp.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize cada clique e escolha que os usuários fazem em seu produto

Identifique pontos de queda ou lacunas na experiência do usuário antes do início do desenvolvimento

Alinhe produto, design e engenharia com um fluxo claro

Use a lógica de ramificação para comparar caminhos de interação alternativos

📌 Ideal para: Mapear jornadas do usuário e validar pontos de decisão em experiências de produtos digitais.

Ouça o depoimento deste usuário real do ClickUp:

O ClickUp é o coração do nosso negócio – nossa plataforma de gestão empresarial preferida. Conseguimos consolidar nossa colaboração e nossos relatórios em um único sistema, dando à nossa equipe visibilidade do nosso trabalho e aos nossos clientes visibilidade do que estamos fazendo para seus negócios.

7. Modelo de fluxograma de mapa conceitual ClickUp

Organize e conecte grandes ideias de forma clara usando o modelo de fluxograma de mapa conceitual do ClickUp

Quando os processos lineares não funcionam, o modelo de mapa conceitual do ClickUp permite explorar sistemas abstratos ou estratégias de produto visualmente. O modelo usa uma hierarquia de nós de quatro níveis, Conceito principal, Subconceito, Ideia e Resultado, cada um com uma cor distinta e rotulado com caminhos de relação como pode ser, é para ou leva a.

O Bloco de Legenda integrado mantém as relações claras, o que é especialmente útil quando vários colaboradores estão trabalhando simultaneamente. Portanto, é a alternativa perfeita ao Miro.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize ideias abstratas sem forçá-las a seguir uma ordem rígida

Esclareça o pensamento estratégico com mapeamento baseado em relacionamentos

Ajude as equipes a encontrar lacunas ou sobreposições no planejamento inicial

Incentive a colaboração assíncrona entre equipes de produto ou pesquisa

📌 Ideal para: Visualizar ideias, estratégias ou estruturas interconectadas que não seguem um fluxo linear.

De setas a ação com os modelos de fluxogramas do ClickUp

Os modelos de fluxogramas do Miro oferecem às equipes uma tela visual flexível para mapear tudo, desde decisões informadas e fluxos de dados até ciclos de vida de produtos e processos multifuncionais.

Mas, embora o Miro seja excelente para planejamento e pensamento visual, o ClickUp vai além, transformando fluxogramas em ação.

Todos os modelos do ClickUp vêm com quadros brancos, visualizações de tarefas, automações e documentos integrados, para que sua equipe possa passar do mapeamento de um processo à sua execução, tudo em um só lugar.

Inscreva-se no ClickUp e comece a criar fluxogramas que realmente fazem o trabalho avançar.