as 13 melhores ferramentas de integração contínua para desenvolvedores (2025)

Seu pipeline falhou pela terceira vez hoje. O mesmo erro, a mesma correção, a mesma sensação de que deve haver uma maneira melhor de fazer isso.
As ferramentas de integração contínua desta lista foram criadas por pessoas que entendem que seu tempo é mais bem aproveitado escrevendo código do que lutando com pipelines de implantação.
Qual delas vai acabar com seus pesadelos de CI? Vamos descobrir! 🤔
As melhores ferramentas de integração contínua em resumo
Estas são as principais ferramentas de integração contínua para superar os desafios do desenvolvimento de software. 💁
|Ferramenta
|Ideal para
|Melhores recursos
|Preços
|ClickUp
|Gerenciamento de projetos de software tudo-em-um e visibilidade DevOpsTamanho da equipe: Ideal para indivíduos, startups e empresas
|Acompanhamento de sprints, sincronização com GitHub/GitLab, tarefas vinculadas à integração contínua, automação e notas de lançamento geradas por IA para o seu ciclo de vida ágil de desenvolvimento de software
|Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas
|GitLab
|Ciclo de vida completo do desenvolvimento de software, desde o commit até a implantação. Tamanho da equipe: ideal para equipes que buscam entrega completa em uma única ferramenta
|Solicitações de mesclagem, registro de contêineres, modelos de pipeline, implantação do Kubernetes, observabilidade
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês
|Jenkins
|Pipelines CI/CD personalizados com flexibilidade baseada em plug-ins Tamanho da equipe: Ideal para equipes grandes com fluxos de trabalho complexos
|mais de 1.800 plug-ins, scripts Groovy, APIs REST, compilações programadas, arquitetura mestre-agente
|Gratuito
|Travis CI
|Compilações simples baseadas no GitHub para projetos de código aberto e pequenos projetos Tamanho da equipe: Ideal para equipes de desenvolvimento que utilizam principalmente o GitHub
|Compilações para vários sistemas operacionais, configuração YAML, cache de compilação, detecção de idioma e implantações de plataforma
|Baseado no uso: a partir de US$ 15/mês
|CircleCI
|Compilações nativas do Docker com orbs reutilizáveis e visuais de fluxo de trabalho Tamanho da equipe: Ideal para equipes de desenvolvimento e operações baseadas em contêineres e de rápida escalabilidade
|Cache do Docker, orbs, compilações matriciais, gatilhos de fluxo de trabalho, informações detalhadas sobre tarefas
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês
|Azure DevOps
|CI/CD alinhado com a Microsoft em aplicativos e ambientes Tamanho da equipe: Ideal para equipes de desenvolvimento de software baseadas em Visual Studio e Azure
|Quadros + pipelines, implantações em várias etapas, relatórios, integração com o Azure
|Gratuito; Preços personalizados
|Bamboo
|Automação de implantação para fluxos de trabalho centrados no Atlassian. Tamanho da equipe: ideal para usuários do Jira + Bitbucket com compilações em etapas
|Problemas vinculados ao Jira, projetos de implantação, agentes remotos, registros de auditoria
|Teste gratuito; o Data Center custa a partir de US$ 1.200/ano
|Buddy
|Configuração do pipeline com recurso de arrastar e soltar para configuração visual Tamanho da equipe: Ideal para equipes pequenas e não programadores
|mais de 100 ações, reversão, registros em tempo real, execuções paralelas, visualizações de implantação
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês
|TeamCity
|Execução complexa da cadeia de compilação e integração da ferramenta JetBrains. Tamanho da equipe: ideal para equipes de desenvolvimento corporativas que utilizam o ecossistema IntelliJ
|Cache inteligente, compilações paralelas, gatilhos de compilação, insights de teste, configurações DSL
|Preços personalizados
|Bitbucket Pipelines
|CI para repositórios hospedados no Bitbucket com a simplicidade da configuração YAML Tamanho da equipe: Ideal para equipes Bitbucket + Jira
|Fluxos de trabalho YAML, compilações Docker, filtros de ramificação, automação Jira
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 3,30/mês por usuário
|AWS CodePipeline
|CI/CD nativo em toda a infraestrutura e ferramentas da AWS Tamanho da equipe: Ideal para equipes de engenharia que priorizam a AWS
|Fluxos em várias etapas, gatilhos Lambda, métricas CloudWatch, integração CodeBuild/CodeDeploy
|Gratuito; preços personalizados para uso avançado
|Semaphore
|Compilações com prioridade na velocidade usando cache inteligente e paralelismo. Tamanho da equipe: ideal para equipes de alto rendimento que precisam de execução rápida
|Fluxos de trabalho otimizados, pipelines com reconhecimento de cache, concorrência inteligente, relatórios
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês
|Spinnaker
|Implantações multicloud com controles de nível empresarial Tamanho da equipe: Ideal para organizações nativas da nuvem em escala
|Lançamentos canários, reversão, suporte a GCP/AWS/Azure, painéis de métricas
|Gratuito
O que você deve procurar em ferramentas de integração contínua?
Escolher a ferramenta certa de integração contínua de código pode otimizar o desenvolvimento e reduzir os riscos de lançamento. Veja o que você deve priorizar em sua ferramenta colaborativa de desenvolvimento de software. ⛏️
- Compatibilidade com linguagens e frameworks: Oferece suporte à sua pilha de tecnologia sem soluções alternativas complexas
- Integração VCS: Conecta-se ao GitHub, GitLab, Bitbucket ou outros sistemas de controle de versão
- Escalabilidade de desempenho: oferece testes paralelos, cache de compilação e autoescalonamento para pipelines de DevOps mais rápidos
- Suporte a testes automatizados: integra-se a estruturas de teste para detectar problemas antecipadamente
- Containerização e prontidão para implantação: Compatível com Docker e outras ferramentas de contêiner para implantações confiáveis
- Notificações e integrações: Conecta-se a ferramentas de e-mail ou gerenciamento de projetos para manter as equipes alinhadas
- Logs claros e rastreamento de erros: simplifica a identificação, a depuração e a reversão de compilações com falha
As melhores ferramentas de integração contínua
É hora de mergulhar mais fundo nas melhores ferramentas de integração contínua para facilitar a vida dos desenvolvedores de software. Vamos lá! 💪🏼
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.
1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos de software e colaboração em equipe tudo em um)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
Combinada com o software de gerenciamento de projetos ágil ClickUp, é a ferramenta perfeita para planejar sprints, acompanhar o progresso, gerenciar backlogs e entregar software mais rapidamente.
Acompanhe e resolva problemas mais rapidamente
Comece com o ClickUp Tasks.
Digamos que uma regressão apareça no ambiente de teste vinculada a uma atualização recente do checkout. Você cria uma tarefa, marca o desenvolvedor que mesclou a alteração, vincula-a ao caso de teste que falhou e adiciona um comentário para que o controle de qualidade refaça o teste assim que a correção for implementada.
Tudo fica em um único tópico no software ClickUp Software Team PM, desde a etapa com falha até a resolução final.
Identifique os bloqueadores antes que eles se multipliquem
Para avançar mais rapidamente, você pode executar o ClickUp Sprints para identificar obstáculos antes que eles atrapalhem seu cronograma.
No meio da semana, você percebe que três tarefas de back-end não avançaram desde segunda-feira. Todas elas estão aguardando um contêiner de teste que não foi reconstruído. Você registra uma nova tarefa para a correção, insere-a no sprint atual e desbloqueia o restante até o final do dia.
Quando algo dá errado, o ClickUp Automation resolve antes mesmo que alguém perceba.
Um pipeline noturno falha após uma dependência corrompida ser confirmada. O ClickUp cria instantaneamente uma tarefa de bug, vincula o trabalho com falha, marca o autor da confirmação e coloca a tarefa na lista “A corrigir”. Ninguém precisa fazer a triagem manualmente ou perder tempo atribuindo tarefas; tudo já está em andamento.
Gere notas de lançamento em segundos
Para reduzir a geração manual de relatórios, o ClickUp Brain, assistente de IA integrado à plataforma, ajuda sua equipe a gerar resumos e conteúdo usando dados de tarefas existentes.
Se você precisar de notas de lançamento no final da semana, use a IA para desenvolvimento de software para resumir os tickets concluídos marcados como “Lançamento v2.1” (em linguagem natural). Você receberá instantaneamente uma lista clara dos recursos e correções enviados, pronta para ser inserida no seu changelog.
Pare de escrever “correções de bugs”. Escreva notas de lançamento que as pessoas realmente leiam. Saiba como!
Avance nas tarefas a cada commit
Ao longo do ciclo de desenvolvimento, as integrações do ClickUp com o GitHub e o GitLab mantêm o novo código e o status das tarefas sincronizados. Um desenvolvedor vincula sua solicitação de pull a uma tarefa. Depois de mesclada, a tarefa passa automaticamente para “Pronta para QA” e a solicitação de pull permanece anexada, para que os testadores saibam exatamente o que mudou e onde validar.
Melhores recursos do ClickUp
- Visualize o progresso: use os painéis do ClickUp para acompanhar o progresso da implantação, bugs abertos, cobertura de testes, prazos de entrega e outros KPIs de desenvolvimento de software
- Correções de documentos: escreva e compartilhe notas de lançamento, resumos de testes e etapas de reversão usando o ClickUp Docs colaborativo
- Otimize a comunicação: deixe comentários, decisões e atualizações rápidas diretamente no ClickUp Chat, que está vinculado ao próprio contexto
- Identifique o que está ficando para trás: filtre tarefas por status, tag ou prioridade para identificar rapidamente o que precisa ser escalado
- Padronize seu fluxo entre equipes: Crie e reutilize modelos personalizados de desenvolvimento de software para triagem de bugs, ciclos de hotfix ou resposta a incidentes
Limitações do ClickUp
- Curva de aprendizado íngreme devido às suas amplas opções de personalização
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Veja o que diz este usuário satisfeito no G2:
O ClickUp reúne tudo o que precisamos em um só lugar — desde gerenciamento de tarefas até documentos, automações, controle de tempo e até mesmo acompanhamento de metas. A flexibilidade para personalizar visualizações, usar campos personalizados e automatizar ações repetitivas nos poupa horas todas as semanas. Também adoramos o fato de ser escalável: funciona bem para indivíduos, mas se torna ainda mais poderoso à medida que a equipe cresce.
O ClickUp reúne tudo o que precisamos em um só lugar — desde gerenciamento de tarefas até documentos, automações, controle de tempo e até mesmo acompanhamento de metas. A flexibilidade para personalizar visualizações, usar campos personalizados e automatizar ações repetitivas nos poupa horas todas as semanas. Também adoramos o fato de ser escalável: funciona bem para indivíduos, mas se torna ainda mais poderoso à medida que a equipe cresce.
📮ClickUp Insight: Nossa pesquisa descobriu que os profissionais do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias em seu local de trabalho. Isso provavelmente envolve várias trocas de mensagens por e-mail, chat e ferramentas de gerenciamento de projetos.
2. GitLab (ideal para fluxos de trabalho DevOps completos)
via GitLab
O GitLab oferece um ambiente de produção coeso para planejar, desenvolver, implantar e monitorar aplicativos. Seu rastreamento de problemas integrado, solicitações mescladas e registro de contêineres criam um fluxo de trabalho contínuo para o gerenciamento de projetos de software.
A ferramenta de integração contínua lida com tarefas simples de automação e implantações complexas de nível empresarial, mantendo a visibilidade em todo o seu pipeline de entrega de software.
Melhores recursos do GitLab
- Execute tarefas paralelas em vários executores para acelerar os tempos de compilação
- Configure executores com dimensionamento automático que são ativados sob demanda para obter eficiência de custos
- Implante em clusters Kubernetes diretamente da sua configuração de pipeline
- Monitore o desempenho e os erros das aplicações por meio de ferramentas de observabilidade integradas
Limitações do GitLab
- Isso se torna um processo que consome muitos recursos para implantações em grande escala
- As instâncias auto-hospedadas exigem uma sobrecarga significativa de manutenção
Preços do GitLab
- Gratuito
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o GitLab
- G2: 4,5/5 (mais de 830 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 1.195 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitLab?
Um usuário do Reddit disse o seguinte:
Sim, é muito bom. Você pode usar recursos como registro de pacotes, registro de contêineres e também criar pipelines.
Sim, é muito bom. Você pode usar recursos como registro de pacotes, registro de contêineres e também criar pipelines.
💡 Dica profissional: armazene suas configurações de CI (como Jenkinsfiles ou GitHub Actions YAMLs) no controle de versão, assim como o código do aplicativo. Use pull requests para revisar as alterações e testar as atualizações antes da fusão.
3. Jenkins (ideal para pipelines de automação personalizáveis)
via Jenkins
O Jenkins se destaca pela flexibilidade, permitindo que as equipes criem praticamente qualquer fluxo de trabalho de automação DevOps imaginável por meio de seu vasto ecossistema de plug-ins. No entanto, essa flexibilidade tem um custo: a complexidade. Você precisará investir tempo na configuração e manutenção do seu sistema.
A ferramenta lida com tudo, desde a simples automação de compilação até implantações complexas em várias etapas em ambientes de nuvem híbrida. Isso a torna particularmente valiosa para organizações com pilhas de tecnologia diversificadas.
Melhores recursos do Jenkins
- Instale plug-ins entre mais de 1.800 opções disponíveis para ampliar a funcionalidade
- Crie scripts de pipeline personalizados usando Groovy para lógica de automação complexa
- Integre-se a praticamente qualquer ferramenta por meio de APIs REST e webhooks
- Programe compilações com base no tempo, alterações de código ou gatilhos externos
Limitações do Jenkins
- Problemas de compatibilidade de plug-ins podem causar instabilidade no sistema
- As vulnerabilidades de segurança nos plug-ins representam riscos contínuos
Preços do Jenkins
- Gratuito
Avaliações e comentários sobre o Jenkins
- G2: 4,4/5 (mais de 520 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 560 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jenkins?
Aqui está uma avaliação do G2 sobre essa ferramenta:
O Jenkins é uma ótima ferramenta na disciplina de integração contínua e entrega contínua. É flexível e escalável... Embora o Jenkins seja definitivamente uma ferramenta útil e adaptável, há algumas partes que considero problemáticas. Seu alto nível de complexidade na instalação e configuração é a desvantagem mais significativa. Os novatos podem ficar confusos com as inúmeras opções e plug-ins disponíveis no Jenkins.
O Jenkins é uma ótima ferramenta na disciplina de integração contínua e entrega contínua. É flexível e escalável... Embora o Jenkins seja definitivamente uma ferramenta útil e adaptável, há algumas partes que considero problemáticas. Seu alto nível de complexidade na instalação e configuração é a desvantagem mais significativa. Os novatos podem ficar confusos com as inúmeras opções e plug-ins disponíveis no Jenkins.
4. Travis CI (ideal para integração simples com o GitHub)
via Travis CI
A Travis CI construiu sua reputação atendendo à comunidade de código aberto, oferecendo compilações gratuitas para repositórios públicos no GitHub. Ela se concentra na simplicidade: você define seu processo de compilação em um arquivo YAML e a Travis CI cuida do resto. Essa abordagem direta a torna particularmente atraente para equipes menores ou projetos que não exigem muita personalização.
O Travis CI detecta automaticamente as linguagens de programação e sugere ambientes de compilação adequados, reduzindo a carga de configuração inicial para novos projetos.
Melhores recursos do Travis CI
- Teste o código em vários sistemas operacionais e versões de linguagem simultaneamente.
- Implante aplicativos em várias plataformas de nuvem por meio de integrações integradas.
- Monitore o status da compilação por meio de logs detalhados e notificações.
- Armazene em cache as dependências entre compilações para reduzir o tempo de execução.
Limitações do Travis CI
- Opções de personalização limitadas em comparação com plataformas mais flexíveis
- Os tempos de compilação podem ser mais lentos durante os períodos de pico de uso.
Preços do Travis CI
- Baseado no uso: US$ 15/mês
- Plano ilimitado: US$ 78+/mês
- Servidor: US$ 34/mês
Avaliações e comentários sobre o Travis CI
- G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 120 avaliações)
💡 Dica profissional: Sim, automatize compilações, testes de integração e implantações, mas comece com seus fluxos de trabalho de alta prioridade. Execute testes de unidade e testes de fumo em cada commit e guarde conjuntos de testes mais longos para compilações noturnas ou pré-lançamento.
5. CircleCI (ideal para compilações rápidas baseadas em Docker)
via CircleCI
A CircleCI revolucionou o desempenho de CI/CD por meio de sua abordagem Docker-first, permitindo que as equipes criem ambientes de compilação isolados em segundos, em vez de minutos. Seu recurso orbs permite que as equipes compartilhem trechos de configuração reutilizáveis, reduzindo a duplicação entre projetos.
Além disso, a visualização do fluxo de trabalho da plataforma ajuda as equipes a entender processos complexos de implantação rapidamente. A ferramenta de implantação contínua se destaca especialmente para equipes que já utilizam aplicativos em contêineres na produção.
Melhores recursos do CircleCI
- Use orbs para implementar tarefas comuns, como testes, implantação e notificações.
- Visualize fluxos de trabalho complexos por meio de uma interface gráfica intuitiva.
- Armazene imagens Docker, dependências e artefatos de compilação de forma inteligente
- Acione fluxos de trabalho com base em alterações específicas de arquivos ou padrões de ramificação.
Limitações do CircleCI
- Há uma curva de aprendizado para equipes que não estão familiarizadas com os conceitos do Docker.
- Suporte limitado ao Windows em comparação com ambientes Linux
Preços do CircleCI
Nuvem
- Gratuito
- Desempenho: a partir de US$ 15/mês
- Escala: a partir de US$ 2.000/mês
Servidor
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o CircleCI
- G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)
6. Azure DevOps (ideal para integração com o ecossistema Microsoft)
via Azure DevOps
O Azure DevOps oferece um conjunto abrangente de ferramentas de desenvolvimento que se integram perfeitamente ao ecossistema mais amplo da Microsoft.
As equipes que já utilizam o Visual Studio, os serviços em nuvem do Azure ou o Office 365 considerarão a autenticação unificada e os serviços compartilhados da plataforma particularmente valiosos. Ela combina recursos tradicionais de CI/CD com funcionalidades que oferecem suporte a todo o ciclo de vida dos testes de software.
Melhores recursos do Azure DevOps
- Gerencie repositórios de código, crie pipelines e lançamentos dentro de sua interface
- Implante aplicativos nos serviços do Azure usando modelos pré-configurados
- Crie pipelines de várias etapas com portas de aprovação e intervenções manuais
- Gere relatórios detalhados sobre o desempenho da compilação e as taxas de sucesso da implantação
Limitações do Azure DevOps
- Isso pode parecer complicado para equipes que precisam apenas de funcionalidades básicas de CI/CD
- Alguns recursos avançados exigem profundo conhecimento dos serviços da plataforma Azure
Preços do Azure DevOps
- Gratuito
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Azure DevOps
- G2: 4,3/5 (mais de 585 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Azure DevOps?
Um usuário do Reddit compartilhou isto:
O Azure DevOps é um dos melhores conjuntos de ferramentas disponíveis no mercado. A única razão para não usá-lo é se você não desenvolve nada relacionado à Microsoft ou se tem uma equipe especializada em outras tecnologias e deseja aproveitar a experiência e o conhecimento deles.
O Azure DevOps é um dos melhores conjuntos de ferramentas disponíveis no mercado. A única razão para não usá-lo é se você não desenvolve nada relacionado à Microsoft ou se tem uma equipe especializada em outras tecnologias e deseja aproveitar a experiência e o conhecimento deles.
7. Bamboo (ideal para integração com ferramentas Atlassian)
via Bamboo
O Bamboo atende equipes que já investiram no ecossistema da Atlassian, oferecendo integração estreita com o Jira, o Bitbucket e o Confluence. Essa integração cria um processo de desenvolvimento de software conectado, no qual problemas, revisões de código e implantações são automaticamente vinculados e rastreados.
A arquitetura baseada em agente da ferramenta permite a alocação flexível de recursos em toda a sua infraestrutura. O ponto forte do Bamboo reside na sua capacidade de criar pipelines de implantação complexos que exigem aprovação humana e mecanismos sofisticados de reversão.
Melhores recursos do Bamboo
- Crie links automaticamente para problemas no Jira e commits no Bitbucket
- Crie projetos de implantação para gerenciar lançamentos em vários ambientes
- Use agentes remotos para distribuir compilações em toda a sua infraestrutura
- Gere relatórios abrangentes sobre métricas de compilação e implantação
Limitações do Bamboo
- A ferramenta requer licenciamento da Atlassian, o que pode se tornar caro
- A complexidade da configuração aumenta significativamente para casos de uso avançados
Preços do Bamboo
- Teste gratuito
- Centro de dados: $1200 (trabalhos ilimitados, um agente remoto)
Avaliações e comentários sobre o Bamboo
- G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bamboo?
Uma avaliação da G2 resumiu assim:
É uma ferramenta muito útil para automatizar tarefas e economizar tempo dos desenvolvedores/testadores. Você pode integrar com seu repositório e adicionar os scripts ou etapas a serem executados no commit. Isso ajudará em projetos de código como flake8, black, a seguir algumas práticas recomendadas, muitas operações escrevendo os scripts e a criar as compilações a partir do código.
É uma ferramenta muito útil para automatizar tarefas e economizar tempo dos desenvolvedores/testadores. Você pode integrar com seu repositório e adicionar os scripts ou etapas a serem executados no commit. Isso ajudará em projetos de código como flake8, black, a seguir algumas práticas recomendadas, muitas operações escrevendo os scripts e a criar as compilações a partir do código.
8. Buddy (ideal para a criação visual de pipelines)
via Buddy
O Buddy transforma a configuração de CI/CD de scripts baseados em código em fluxos de trabalho visuais que qualquer pessoa pode entender e modificar. Sua interface de arrastar e soltar o torna particularmente atraente para equipes com diferentes níveis de conhecimento técnico.
Melhor ainda? A abordagem baseada em ações do Buddy divide implantações complexas em etapas gerenciáveis, cada uma com entradas e saídas claras.
Principais recursos do Buddy
- Escolha entre mais de 100 ações pré-construídas para tarefas comuns de implantação
- Implante em vários ambientes com lógica condicional e portas de aprovação
- Monitore as implantações em tempo real com registros detalhados de execução.
- Reverta implantações instantaneamente quando forem detectados problemas.
Limitações do Buddy
- Possui menos integrações com ferramentas e serviços de nicho.
- A abordagem da ferramenta pode parecer restritiva para equipes que preferem configuração baseada em código.
Preços para amigos
- Gratuito
- Pro: US$ 29/mês para dois usuários
- Hyper: US$ 99/mês para cinco usuários
Avaliações e comentários de amigos
- G2: 4,7/5 (mais de 205 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 175 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buddy?
Uma avaliação do G2 descreve assim:
A interface do usuário é excelente e fácil de navegar. É rápida e faz o que precisa fazer. Além disso, mudar para o buddy.works é uma tarefa simples, funcionou imediatamente... Mudar a propriedade do projeto pode ser um pouco complicado
A interface do usuário é excelente e fácil de navegar. É rápida e faz o que precisa fazer. Além disso, mudar para o buddy.works é uma tarefa simples, funcionou imediatamente... Mudar a propriedade do projeto pode ser um pouco complicado
9. TeamCity (ideal para compilações empresariais complexas)
via TeamCity
O TeamCity lida com os cenários de compilação mais exigentes que sobrecarregariam ferramentas de CI mais simples. A JetBrains projetou a plataforma para gerenciar grandes bases de código, cadeias de dependências complexas e requisitos de teste sofisticados que os aplicativos empresariais frequentemente exigem.
Sua arquitetura de grade de compilação distribui as cargas de trabalho por vários agentes, mantendo o controle centralizado e a visibilidade. A integração profunda do TeamCity com o IntelliJ IDEA e outras ferramentas da JetBrains cria uma experiência de desenvolvimento perfeita para equipes que já utilizam esses ambientes de desenvolvimento.
Principais recursos do TeamCity
- Distribua compilações por vários agentes com balanceamento de carga inteligente.
- Analise o desempenho da compilação e identifique gargalos por meio de relatórios detalhados.
- Crie cadeias de compilação que acionam compilações dependentes automaticamente.
Limitações do TeamCity
- A documentação da API é considerada fraca, especialmente para integrações complexas e não básicas.
- O painel de administração é frequentemente descrito como confuso e desorganizado.
Preços do TeamCity
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o TeamCity
- G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 45 avaliações)
10. Bitbucket Pipelines (ideal para fluxos de trabalho Git hospedados pela Atlassian)
O Bitbucket Pipelines surge diretamente do seu repositório Git, eliminando a necessidade de configurar serviços externos de CI/CD ou gerenciar a autenticação entre sistemas. Essa integração estreita significa que sua configuração de compilação fica ao lado do seu código.
A abordagem baseada em contêineres da ferramenta garante que as compilações sejam executadas em ambientes isolados, ao mesmo tempo em que aproveita a infraestrutura em nuvem da Atlassian para dimensionamento. Ela beneficia especialmente equipes que já usam o Bitbucket para controle de código-fonte e desejam adicionar recursos de CI/CD.
Principais recursos do Bitbucket Pipelines
- Configure compilações usando arquivos YAML armazenados diretamente em seu repositório.
- Execute compilações em contêineres Docker para obter ambientes consistentes e reproduzíveis.
- Crie imagens de compilação personalizadas, adaptadas à sua pilha de tecnologia específica.
- Monitore o status da compilação e os registros por meio da interface integrada do Bitbucket.
Limitações do Bitbucket Pipelines
- Os minutos de compilação podem ser consumidos rapidamente em projetos que exigem muitos recursos.
- Os recursos de depuração são menos sofisticados do que as ferramentas dedicadas.
Preços do Bitbucket Pipelines
- Gratuito
- Padrão: US$ 3,30/mês por usuário
- Premium: US$ 6,60/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Bitbucket Pipelines
- G2: 4,4/5 (mais de 945 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 1.350 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bitbucket Pipelines?
Extraído diretamente de uma avaliação do G2:
O que achei muito legal no Bitbucket é a integração com o Jira. Para nós, é essencial ter a possibilidade de atualizar automaticamente os tickets apenas com o commit no repositório... Também tenho experiência com o GitHub, e o Bitbucket está certamente muito atrás em comparação com o GitHub Actions e o Pipelines.
O que achei muito legal no Bitbucket é a integração com o Jira. Para nós, é essencial ter a possibilidade de atualizar automaticamente os tickets apenas com o commit no repositório... Também tenho experiência com o GitHub, e o Bitbucket está certamente muito atrás em comparação com o GitHub Actions e o Pipelines.
11. AWS CodePipeline (ideal para implantações nativas da AWS)
via AWS CodePipeline
O AWS CodePipeline coordena todo o processo de lançamento de software no ecossistema de nuvem da Amazon, proporcionando integração perfeita com outros serviços da AWS, como Lambda, ECS e S3.
A arquitetura sem servidor da plataforma significa que você paga apenas pelos pipelines ativos, em vez de manter uma infraestrutura dedicada. Sua força reside na capacidade de criar fluxos de trabalho de lançamento sofisticados que aproveitam o extenso catálogo de serviços da AWS, desde testes automatizados com o CodeBuild até implantações blue-green com o CodeDeploy.
Melhores recursos do AWS CodePipeline
- Acione pipelines automaticamente com base em commits de código ou eventos externos
- Monitore a execução do pipeline por meio de métricas e alarmes do CloudWatch
- Acelere processos complexos de implantação contínua com execução paralela
Limitações do AWS CodePipeline
- Requer profundo conhecimento dos serviços da AWS para configurações avançadas
- A dependência de um único fornecedor dificulta a migração para outros provedores de nuvem
Preços do AWS CodePipeline
- Gratuito
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o AWS CodePipeline
- G2: 4,3/5 (mais de 65 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o AWS CodePipeline?
Este usuário do Reddit explica o que funciona (e o que não funciona):
Na verdade, gosto de trabalhar com o AWS CodePipeline e o recomendaria para ambientes que usam CDK como IaC. Especialmente usando a nova biblioteca CDK Pipelines... Vejo que as pessoas reclamam do aprisionamento tecnológico, o que eu entendo, mas, ao mesmo tempo, você não pode aproveitar o melhor da AWS se não tentar utilizar as ferramentas nativas o máximo possível.
Na verdade, gosto de trabalhar com o AWS CodePipeline e o recomendaria para ambientes que usam CDK como IaC. Especialmente usando a nova biblioteca CDK Pipelines... Vejo que as pessoas reclamam do aprisionamento tecnológico, o que eu entendo, mas, ao mesmo tempo, você não pode aproveitar o melhor da AWS se não tentar utilizar as ferramentas nativas tanto quanto possível.
12. Semaphore (ideal para CI/CD com foco no desempenho)
via Semaphore
O Semaphore prioriza a velocidade acima de tudo, usando estratégias avançadas de cache e execução paralela para minimizar os tempos de compilação. A arquitetura da plataforma otimiza automaticamente a alocação de recursos com base nos requisitos específicos do seu projeto, garantindo que as compilações sejam concluídas o mais rápido possível.
Seu cache de dependências é particularmente sofisticado, identificando e armazenando bibliotecas, imagens Docker e artefatos de compilação usados com frequência para evitar downloads redundantes.
Melhores recursos do Semaphore
- Execute testes em paralelo em várias máquinas automaticamente
- Aumente ou diminua a capacidade de compilação com base nas demandas atuais de carga de trabalho
- Crie fluxos de trabalho complexos com lógica condicional e controles manuais
Limitações do semáforo
- A configuração YAML parece complicada, apesar do editor gráfico adicionado
- Os usuários relatam interrupções frequentes
Preços do Semaphore
- Gratuito
- Pro: $49/mês
- Empresa: US$ 20.000/ano (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários da Semaphore
- G2: 4,7/5 (mais de 185 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Semaphore?
Um breve trecho de um usuário real:
A acessibilidade e a flexibilidade de configurar nossas instâncias do Semaphore nos ajudaram a reduzir nossos pipelines de CI/CD para menos de 10 minutos, em média... Ocasionalmente, há alguns problemas com os agentes respondendo lentamente e interrupções ocasionais, mas eles geralmente são resolvidos muito rapidamente pela equipe.
A acessibilidade e a flexibilidade de configurar nossas instâncias do Semaphore nos ajudaram a reduzir nossos pipelines de CI/CD para menos de 10 minutos, em média... Ocasionalmente, há alguns problemas com os agentes respondendo lentamente e interrupções ocasionais, mas eles geralmente são resolvidos muito rapidamente pela equipe.
💡Dica profissional: antes que o código chegue ao seu branch principal, use pipelines de pull request para executar verificações de lint, testes de unidade e análises estáticas. Bloqueie as mesclagens se algo falhar; isso mantém o main estável e pronto para produção o tempo todo.
13. Spinnaker (ideal para implantações em várias nuvens)
via Spinnaker
O Spinnaker lida com a complexidade da implantação de aplicativos em vários provedores de nuvem e ambientes. A Netflix e o Google desenvolveram originalmente a plataforma para gerenciar implantações em grande escala, e ela mantém esse foco empresarial até hoje.
A ferramenta de integração contínua oferece versões canárias, implantações azul-verde e atualizações contínuas, cada uma com recursos de reversão automatizada quando são detectados problemas.
Melhores recursos do Spinnaker
- Implante aplicativos na AWS, Google Cloud, Azure e Kubernetes simultaneamente
- Implemente implantações canárias com transferência e reversão automatizadas de tráfego
- Monitore a integridade da implantação por meio de métricas integradas e alertas
- Gerencie as configurações de aplicativos em diferentes ambientes de forma centralizada
Limitações do Spinnaker
- Sua arquitetura modular de microsserviços (Clouddriver, Orca, Deck, etc.) leva a uma alta sobrecarga operacional
- Documentação de design de software e suporte da comunidade limitados em comparação com ferramentas de integração contínua mais simples
Preços do Spinnaker
- Gratuito
Avaliações e comentários sobre o Spinnaker
- G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Spinnaker?
Um avaliador do G2 disse o seguinte:
*A interface do usuário é boa e o recurso de implantação canary é o melhor em comparação com outras ferramentas do mercado. Embora o Jenkins seja muito competitivo, o Spinnaker é igualmente bom... A complexidade da estrutura do pipeline, o uso mínimo de recursos e a interface do usuário não tão boa poderiam ser melhorados. Além disso, mais complementos e plug-ins do modo personalizado seriam uma boa melhoria
*A interface do usuário é boa e o recurso de implantação canary é o melhor em comparação com outras ferramentas do mercado. Embora o Jenkins seja muito competitivo, o Spinnaker é igualmente bom... A complexidade da estrutura do pipeline, o uso mínimo de recursos e a interface do usuário não tão boa poderiam ser melhorados. Além disso, mais complementos e plug-ins do modo personalizado seriam uma boa melhoria
Obtenha sucesso com a integração contínua usando o ClickUp
As equipes de desenvolvimento precisam de ferramentas de integração contínua que impulsionem o trabalho sem atritos. O ClickUp reúne seu código, tarefas, lançamentos e revisões para que todo o seu processo de CI permaneça visível e acionável.
Cada falha se torna uma tarefa. Cada sprint permanece dentro do prazo. Cada lançamento ganha a clareza que merece. Se sua configuração atual parece dispersa ou lenta, o ClickUp oferece à sua equipe um único lugar para gerenciar tudo sem perder tempo, contexto ou impulso.
