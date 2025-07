Modelos gratuitos do Miro para melhorar seu fluxo de trabalho

Nos últimos anos, a tecnologia testemunhou vários avanços, permitindo que as empresas melhorassem sua eficiência. No entanto, a produtividade continua sendo a área em que as expectativas não correspondem aos resultados.

Para a maioria das empresas, a falta de colaboração entre as equipes é o maior obstáculo à produtividade. Simplificá-la pode se traduzir em comunicação mais rápida, menos atrasos e, por fim, maior produtividade. E, embora a tecnologia ajude nisso, os modelos podem ser o segredo para mudar o jogo.

Aqui estão alguns modelos do Miro que você pode usar para otimizar a colaboração dentro da sua equipe.

Mas antes de começarmos, veja este rápido tutorial em vídeo sobre mapeamento de processos.

O que são modelos do Miro?

O Miro é um popular espaço de colaboração online usado para brainstorming, planejamento e execução coletiva de projetos. É conhecido por sua interface visual e interativa.

Os modelos do Miro são uma extensão do design centrado na colaboração do Miro. São quadros prontos a usar e personalizáveis que lhe permitem criar configurações e fluxos de trabalho personalizados e visuais para colaborar em projetos. Abrangem vários elementos, incluindo brainstorming, pesquisa, design e mapeamento de processos.

🔍 Você sabia? O Miro foi lançado originalmente como RealtimeBoard na Rússia em 2011, depois renomeado como Miro em 2019, em homenagem ao pintor surrealista espanhol Joan Miró, por seu espírito criativo. 🎨

O que torna um modelo Miro bom?

Vários elementos contribuem para a eficácia de um modelo Miro. Aqui estão cinco dos mais importantes:

Colaboração: procure um modelo que ofereça recursos como comentários, chat e notas adesivas para que você e sua equipe possam visualizar o progresso e colaborar de forma mais integrada

Personalização: escolha um modelo que permita personalizar seus elementos de várias maneiras. Isso ajudará você a criar fluxos de trabalho adaptados às necessidades específicas da sua equipe

Clareza: opte por um modelo com um layout simples e uma curva de aprendizado mínima para reduzir a confusão e agilizar o processo de configuração do fluxo de trabalho

Escalabilidade: selecione um modelo que atenda às necessidades de equipes pequenas e grandes. Dessa forma, você poderá escalá-lo com mais facilidade

Visualmente equilibrado: Priorize um modelo que seja visualmente equilibrado e use a quantidade certa de ferramentas e elementos visuais. Isso ajuda a evitar confusão e garante que as informações fluam sem contratempos

⏩ Leia mais: As melhores ferramentas de melhoria de processos para o seu fluxo de trabalho

5 modelos para usar nos quadros Miro

Impulsione a colaboração na sua comunidade de trabalho com estes cinco modelos selecionados do Miro:

1. Modelo de estrutura Kanban

via Miro

Se você deseja um modelo visual para aprimorar seu fluxo de trabalho, considere adicionar o Modelo de estrutura Kanban da Miro à sua coleção. Ele permite que as equipes criem cartões com cronogramas detalhados de tarefas. Isso ajuda a rastrear o status das tarefas, identificar gargalos e determinar o progresso geral do projeto com facilidade para todos.

Quando uma tarefa for concluída, atualize seu quadro e passe para o próximo cartão no fluxo de trabalho. Dessa forma, você simplifica o gerenciamento visual de projetos grandes, com várias etapas e escopos extensos.

Por que você vai gostar:

Mova itens entre etapas com um simples arrastar e soltar para atualizações em tempo real

Colabore com sua equipe de forma assíncrona, marcando usuários nos comentários

Duplique o quadro Miro por sprint ou equipe para processos repetíveis

✅ Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam um sistema visual simples para acompanhar o progresso e gerenciar tarefas em diferentes estágios.

2. Modelo de planejamento de eventos

via Miro

Uma das maneiras mais eficazes de garantir o sucesso de um evento é planejá-lo cuidadosamente desde o início. É aí que entra o Modelo de Planejamento de Eventos do Miro.

Projetado para melhorar a colaboração em equipe, este modelo permite que você crie uma lista de verificação visual de todas as tarefas do evento e as atribua aos membros da sua equipe, minimizando a confusão e estabelecendo responsabilidades.

Além disso, use-o como um espaço digital para brainstorming. Convide todas as partes interessadas a liberar sua criatividade e sugerir planos de marketing, agendas e outras ideias. Quando terminar, edite e copie o modelo para reutilizá-lo em outros eventos.

Por que você vai gostar:

Personalize seções para gerenciar logística, marketing, fornecedores e convidados

Acompanhe o progresso com cartões de tarefas que incluem etiquetas de status e níveis de prioridade

Compartilhe o quadro Miro com fornecedores externos para uma colaboração centralizada

✅ Ideal para: Planejadores que coordenam cronogramas, tarefas e fornecedores para manter os eventos organizados do início ao fim.

3. Modelo de mapa mental

via Miro

O Modelo de Mapa Mental da Miro foi projetado para equipes que precisam de uma estrutura lógica para visualizar suas ideias e identificar ineficiências no fluxo de trabalho antes de começar.

Personalizável e pronto a utilizar, permite-lhe fazer brainstorming de conceitos e selecionar o melhor caminho para os executar. Isto ajuda a colmatar a lacuna entre uma ideia e a sua execução.

O modelo também é muito fácil de usar, com um editor de arrastar e soltar que permite preencher o mapa e definir o layout.

Por que você vai gostar:

Arraste e reposicione ideias livremente para reestruturar seu pensamento à medida que ele evolui

Faça brainstorming com seus colegas em tempo real

Exporte seu mapa como PDF ou imagem para apresentações ou uso offline

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que queira explorar novas ideias, organizar pensamentos ou planejar conceitos de maneira criativa e visual.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de mapas mentais

4. Modelo de persona do usuário

via Miro

Está desenvolvendo um novo produto? Confira o Modelo de Persona do Usuário da Miro para centralizar detalhes sobre seu usuário-alvo.

É um recurso colaborativo que você e sua equipe podem usar para definir o perfil ideal do usuário. Mergulhe fundo nos dados demográficos, personalidade, objetivos, comportamento, pontos fracos etc.

O modelo fornece uma base sólida para unificar todas as informações coletadas e definir como elas devem ser usadas. Ele também é visualmente atraente, com recursos como notas adesivas e codificação por cores para simplificar o gerenciamento do conhecimento.

Por que você vai gostar:

Personalize cada cartão de persona com fotos, nomes e biografias fictícias

Colabore de forma multifuncional convidando equipes de marketing, design e desenvolvimento

Mantenha todas as suas personas em um quadro Miro para facilitar o acesso e a comparação

✅ Ideal para: Equipes de marketing, UX ou de produtos que buscam criar perfis detalhados de usuários para informar decisões de design e conteúdo.

5. Modelo de mapa estratégico

via Miro

O Modelo de Mapa Estratégico da Miro é uma ferramenta prática e visual que todas as empresas podem usar para traçar estratégias e acompanhar o progresso. De finanças a operações, ele reúne todos os aspectos funcionais de uma empresa para destacar como cada um contribui para os objetivos. Isso promove a colaboração entre equipes e aumenta a produtividade.

Além disso, mantém todos os departamentos alinhados com o objetivo maior da organização, garantindo máxima eficiência e eficácia no trabalho.

Por que você vai gostar:

Personalize os objetivos estratégicos para corresponder à visão e aos KPIs da sua empresa

Mostre relações de causa e efeito com setas e conectores

Anexe dados, links ou relatórios a objetivos estratégicos para obter insights mais profundos

✅ Ideal para: Equipes que alinham objetivos de negócios com iniciativas e resultados para manter o foco no que gera resultados.

Limitações do uso de um modelo de quadro Miro

Embora inovadores, os modelos do Miro apresentam várias limitações que podem causar ineficiências no fluxo de trabalho. Aqui estão algumas das suas principais desvantagens:

Personalização limitada: Mesmo que você possa personalizar seu quadro existente no Miro, não é possível adaptá-lo para fluxos de trabalho altamente específicos ou de nicho. Isso é um obstáculo para equipes que precisam de Mesmo que você possa personalizar seu quadro existente no Miro, não é possível adaptá-lo para fluxos de trabalho altamente específicos ou de nicho. Isso é um obstáculo para equipes que precisam de automações avançadas de fluxo de trabalho ou integrações de ferramentas

Problemas de desempenho: se você preencher seu quadro Miro com muitos elementos, como membros da equipe, ele começará a ficar lento e travar. Isso o torna adequado apenas para equipes menores, com requisitos limitados de gerenciamento de projetos

Curva de aprendizado íngreme: Embora os modelos do Miro pareçam simples, eles podem ser difíceis de editar e trabalhar para iniciantes. Para uma implementação perfeita, os membros da sua equipe devem aprender a navegar e gerenciar a plataforma, o que aumenta a complexidade

Controle manual de versões: Embora o Miro seja baseado na nuvem, ele não possui um recurso integrado de histórico de versões para seus modelos. Isso significa que você deve rastrear todas as alterações manualmente, o que pode ser difícil, especialmente no caso de projetos grandes

💡 Dica profissional: Transforme cada seção do seu modelo em um quadro e apresente seu quadro como uma apresentação de slides. É uma maneira inteligente de apresentar ideias sem abrir o PowerPoint. 🧑🏻‍💻

📮 ClickUp Insight: Aproximadamente 43% dos trabalhadores enviam de 0 a 10 mensagens por dia. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração integrada, com discussões importantes ocorrendo em outros lugares (como e-mails). Para evitar mudanças desnecessárias de plataforma e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar com mais eficiência.

Modelos de fluxo de trabalho alternativos da ClickUp

O aplicativo completo para o trabalho, ClickUp, oferece modelos que são substitutos perfeitos para os modelos do Miro. Com uma ampla variedade de modelos pré-concebidos e personalizáveis, ele é útil em situações em que a eficiência e a colaboração são essenciais.

Vamos explorar alguns dos melhores modelos do ClickUp para equipes:

1. Modelo simples de mapa mental do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Conecte visualmente objetivos, temas, fluxos de trabalho ou responsabilidades da equipe com o modelo de mapa mental simples do ClickUp

Mapear ideias deve ser algo simples, não uma tarefa tediosa de formatação. O Modelo de Mapa Mental Simples do ClickUp oferece um ambiente intuitivo de arrastar e soltar, onde as ideias se ramificam naturalmente em subtópicos, temas ou decisões.

Ao contrário da tela do Miro, que muitas vezes requer links manuais, este modelo vincula ideias a tarefas ou documentos ClickUp acionáveis, facilitando a organização e o foco.

Seja para brainstorming, planejamento de campanhas ou estruturação de conteúdo, a visualização em mapa mental mantém tudo fluido e dinâmico, ao mesmo tempo em que preserva a rastreabilidade em todo o seu espaço de trabalho.

Por que você vai adorar:

Transforme ideias em tarefas ClickUp diretamente a partir dos nós do mapa mental

Adicione comentários, prazos ou arquivos a cada ramificação

Use a navegação com zoom e códigos de cores para reduzir a confusão visual

Exporte mapas ou compartilhe versões ao vivo com colaboradores

✅ Ideal para: Equipes que desejam transformar brainstorms em ações estruturadas e rastreáveis.

Veja o que Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca na Lulu Press, disse sobre o uso do ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos que ela nos ajude a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos que ela nos ajude a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

2. Modelo de diagrama de fluxo de dados ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda o fluxo de dados para identificar ineficiências rapidamente com o modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp

É natural que ineficiências surjam em projetos de grande porte. No entanto, identificá-las e eliminá-las pode ser uma tarefa difícil. É aí que o Modelo de Diagrama de Fluxo de Dados do ClickUp pode ajudar.

Claro, simples e visualmente centrado, este modelo oferece uma visão geral abrangente do fluxo de dados dentro de uma equipe. Isso ajuda a identificar e remover obstáculos do projeto, estabelecendo responsabilidades.

O modelo também é muito fácil de usar, permitindo que você o copie e personalize facilmente para diferentes equipes ou projetos sem qualquer dificuldade.

Por que você vai adorar:

Vincule cada nó de dados ao ClickUp Docs ou ao ClickUp Tasks para obter referências mais detalhadas

Use setas codificadas por cores para distinguir fluxos de leitura/gravação ou em tempo real/estáticos

Colabore com desenvolvedores, gerentes de projeto e designers no mesmo espaço de trabalho

Personalize fontes de dados, processos e pontos de armazenamento para se adequar aos seus fluxos de trabalho

✅ Ideal para: Desenvolvedores e arquitetos de sistemas que precisam definir claramente como os dados se movem pelos sistemas de software.

3. Modelo de mapa conceitual ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de mapa conceitual do ClickUp para gerar mapas conceituais simples, mas poderosos

Semelhante a um mapa mental, um mapa conceitual é uma ferramenta visual que permite definir a relação entre dois conceitos para explicar uma ideia com mais clareza. O Modelo de Mapa Conceitual do ClickUp ajuda você a criar essas ferramentas simplesmente pesquisando e selecionando uma ideia e, em seguida, usando o editor de arrastar e soltar do modelo para gerar um mapa conceitual.

Os nós podem ser atribuídos aos membros da equipe, anotados e marcados por tipo ou prioridade — algo para o qual os modelos do Miro exigem plug-ins. Você também pode convidar a comunidade do seu local de trabalho para dar sugestões sobre a criação do mapa.

Por que você vai adorar:

Visualize hierarquias e conexões laterais entre conceitos

Esclareça as relações entre as ideias usando layouts claros de nós e conectores

Personalize os formatos dos nós para indicar ideias, processos ou partes interessadas

Use códigos de cores para destacar temas, prioridades ou categorias

✅ Ideal para: Estrategistas e educadores que desejam conectar ideias complexas e visualizar as relações entre elas.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de software para mapeamento mental

4. Modelo de diagrama de espinha de peixe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie diagramas de espinha de peixe profissionais sem qualquer conhecimento especializado usando o modelo de diagrama de espinha de peixe do ClickUp

Também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, o diagrama de espinha de peixe é uma ferramenta japonesa popular que ajuda na resolução de problemas e na análise de causas raiz. Mas, a menos que você seja um especialista, criá-lo pode exigir várias tentativas e erros.

Felizmente, é aí que entra o Modelo de Diagrama de Espinha de Peixe do ClickUp. Com a ajuda dele, crie diagramas de espinha de peixe profissionais em poucos minutos, sem esforço.

Identifique o problema com o qual você está enfrentando dificuldades e o modelo irá dividir seus componentes para ajudá-lo a encontrar possíveis soluções. Além disso, você pode designar membros da equipe para ramificações específicas (por exemplo, “Ferramentas” ou “Treinamento”), anexar dados de apoio e criar itens de ação corretiva, vinculando perfeitamente a análise às próximas etapas.

Por que você vai adorar:

Diagnostique problemas recorrentes e analise causas sistêmicas visualmente

Personalize ramificações de diagramas, como Métodos, Materiais, Pessoas e Máquinas

Anexe dados, exemplos ou registros de problemas a causas específicas para maior clareza

Vincule as causas principais a itens de ação ou rastreadores de problemas para acompanhamento

✅ Ideal para: Equipes de operações e qualidade que resolvem problemas identificando causas potenciais em diferentes categorias.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

5. Modelo de fluxograma de processos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize os processos em toda a sua organização com o modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Procurando uma ferramenta para ajudá-lo a criar e refinar seus Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs)? Obtenha o Modelo de Fluxograma de Processos do ClickUp. É um recurso fácil de usar para iniciantes que permite padronizar seus documentos de processo.

Ao contrário de outros modelos de fluxogramas, este permite que você projete, gerencie e visualize seus processos com facilidade.

Você pode criar diagramas visuais, colaborar com sua equipe em tempo real e acompanhar o progresso à medida que o projeto avança. Isso é útil para aumentar a eficiência dos processos e estabelecer um alinhamento em toda a empresa.

Por que você vai adorar:

Use lógica condicional para simular caminhos de aprovação ou árvores de decisão

Crie tarefas automaticamente a partir de qualquer nó para uma execução perfeita dos processos

Crie fluxos de trabalho passo a passo usando símbolos de fluxogramas de nível profissional

Visualize pontos de decisão para identificar ineficiências ou gargalos antecipadamente

✅ Ideal para: Equipes que precisam documentar, melhorar ou comunicar fluxos de trabalho passo a passo entre departamentos.

6. Modelo de mapeamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique e organize seus projetos visualmente com o modelo de mapeamento de projetos ClickUp

O Modelo de Mapeamento de Projetos ClickUp oferece uma visão abrangente de todo o escopo do seu projeto, incluindo entregas, marcos e responsabilidades da equipe.

Ele substitui os visuais de projetos desconectados do Miro por quadros integrados que se conectam a quadros de tarefas ao vivo e gráficos de Gantt.

Estruture seu projeto por fases, departamentos ou requisitos do cliente e sincronize os resultados com o acompanhamento do progresso. A visualização do mapa mental do plano do projeto facilita a organização das tarefas do projeto em um só lugar.

Por que você vai adorar:

Visualize iniciativas multifuncionais usando um layout modular

Alinhe cronogramas, dependências e responsabilidades com faixas coloridas

Vincule cada nó a tarefas, arquivos ou threads de feedback das partes interessadas

Atualize o progresso em tempo real sem precisar redesenhar gráficos manualmente

✅ Ideal para: Líderes de projetos que supervisionam iniciativas complexas envolvendo várias equipes ou fornecedores.

7. Modelo de brainstorming empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize uma coleção de ideias úteis para os negócios em um único quadro com o modelo de brainstorming para negócios do ClickUp

O Modelo de Brainstorming Empresarial ClickUp é outro excelente recurso concebido para melhorar o seu fluxo de trabalho interno. Quer precise de resolver uma questão empresarial ou trabalhar numa ideia disruptiva, este modelo une a sua equipa para que possam começar a trabalhar em conjunto.

Com este modelo, você pode fazer muito mais do que discutir ideias: pode priorizá-las com base na criatividade e eficácia, alinhar as equipes para executá-las e monitorar de perto o progresso.

O principal valor do modelo reside na sua capacidade de colaboração. Qualquer pessoa pode adicionar, visualizar e resolver comentários para uma comunicação aberta, minimizando ineficiências.

Por que você vai adorar:

Defina lembretes e prazos diretamente no quadro branco

Inicie sessões de ideias com uma tela flexível e de formato aberto

Use notas adesivas ou nós no estilo mapa mental para capturar rapidamente as contribuições da equipe

Compartilhe o quadro entre equipes para uma colaboração multifuncional

✅ Ideal para: Startups e equipes de inovação que buscam gerar, capturar e refinar ideias de negócios de forma colaborativa.

➡️ Leia mais: Principais ferramentas de IA para mapeamento mental para criatividade e organização

8. Modelo de gerenciamento ágil Scrum da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento ágil Scrum da ClickUp para concluir projetos cruciais com rapidez e eficiência

Está com dificuldade para implementar a técnica de gerenciamento de projetos Agile Scrum em sua equipe? Utilize o Modelo de Gerenciamento Agile Scrum do ClickUp, que combina filosofias Agile com atividades Scrum para agilizar a execução do projeto.

Ele oferece recursos flexíveis de acompanhamento de tarefas e relatórios, permite visualizar sprints e planos de roteiro e colaborar com sua equipe em tempo real.

Você também pode atribuir prioridades e definir dependências para maior clareza. Arraste histórias entre colunas, atribua desenvolvedores ou responsáveis pelo controle de qualidade e automatize cadências de sprint. Ao contrário do Miro, tudo é sincronizado com tarefas, gráficos de velocidade e fluxos de trabalho personalizados.

Por que você vai adorar:

Planeje histórias e épicos usando estruturas verticais/horizontais com raias

Veja limites de WIP, dependências e progresso do burndown no contexto

Organize seus sprints com quadros pré-criados de backlog, sprint e revisão

Navegue pela velocidade e pelo progresso do sprint com integrações de gráficos de burndown

✅ Ideal para: equipes ágeis que gerenciam ciclos de sprint, backlogs e stand-ups para manter o desenvolvimento de produtos em dia.

🧠 Curiosidade: O termo “Scrum” vem de um artigo da Harvard Business Review de 1986 que comparava equipes de alto desempenho a jogadas de rúgbi, nas quais os jogadores trabalham em conjunto para avançar com a bola. 🏉

9. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie a melhor experiência de usuário para o seu público com o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Criar uma boa experiência para o usuário é fundamental para aumentar as vendas, reter clientes e melhorar a imagem da marca. O Modelo de fluxo do usuário ClickUp permite visualizar a jornada do seu cliente, permitindo identificar e eliminar seus pontos fracos.

Cada nó está vinculado a notas de pesquisa, maquetes ou dados do usuário. Você pode atribuir ciclos de revisão, coletar feedback e encaminhar para o desenvolvimento ou design, tudo sem perder o contexto. Além disso, ajuda a projetar caminhos eficientes e criar uma interface amigável, para que os clientes enfrentem o mínimo de interrupções ao usar seu produto ou serviço.

Por que você vai adorar:

Crie experiências de produto com base em trajetórias reais de usuários e casos de uso

Vincule telas a pesquisas de usuários e recursos de design e atribua proprietários de UX e desenvolvimento às etapas da jornada

Personalize pontos de contato, telas e interações com base no seu produto

Adicione notas ou condições para momentos de tomada de decisão no fluxo

✅ Ideal para: designers de experiência do usuário e gerentes de produto que precisam mapear a jornada do usuário em sites, aplicativos ou plataformas digitais.

💡 Dica profissional: Procurando uma solução de mapa mental que permita fazer mais do que apenas organizar seus pensamentos? Confira os mapas mentais do ClickUp! Limpos, simples e fáceis de usar, eles permitem transformar ideias em ações, garantindo que seus pensamentos sejam colocados em prática. Veja como isso ajuda: Personalize ramificações para corresponder a objetivos e prioridades, para que nada importante se perca ⚒️

Converta ideias em tarefas instantaneamente para passar do pensamento à ação sem demora 🔁

Identifique obstáculos antecipadamente, mapeando dependências rapidamente ✋🏻 Mapas mentais ClickUp

10. Modelo de mapeamento de impacto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o impacto das suas ações no seu projeto e nos negócios com o modelo de mapeamento de impacto do ClickUp

O Modelo de Mapeamento de Impacto ClickUp alinha a estratégia do produto com os objetivos de negócios. Ao contrário dos quadros brancos genéricos, este modelo estrutura o impacto em torno de quatro pilares: Objetivos, Atores, Impactos e Resultados.

Este modelo interativo e fácil de usar permite aos usuários delinear planos de ação, mapear mudanças e visualizar seu impacto de forma clara e concisa. As equipes também podem entender como os recursos do produto afetam o comportamento do usuário e se alinhar diretamente com os objetivos estratégicos.

Por que você vai adorar:

Mapeie as decisões sobre produtos para resultados comerciais usando a hierarquia de impacto

Crie resultados que derivam de comportamentos de usuário claramente definidos

Use o mapa para definir os limites do escopo e eliminar ideias de baixo impacto

Destaque visualmente as oportunidades de alto impacto com cores ou etiquetas

✅ Ideal para: Proprietários de produtos e equipes estratégicas que desejam conectar as metas dos usuários aos resultados comerciais para priorizar o trabalho de maneira eficaz.

11. Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aumente a clareza e entenda as necessidades dos usuários com o modelo de mapeamento de histórias do usuário do ClickUp

O mapeamento de histórias ajuda as equipes a dividir grandes recursos em valor incremental para o usuário. O Modelo de mapeamento de histórias do usuário do ClickUp define as metas no nível superior, com as tarefas agrupadas horizontalmente por funcionalidade e verticalmente por prioridade.

Ao contrário do layout estático do Miro, cada cartão é uma tarefa do ClickUp com campos de status, sprint e proprietário. Assim, o progresso é visível e mensurável em todas as versões.

Por que você vai adorar:

Crie roteiros centrados nas histórias dos usuários, em vez de listas de verificação de recursos

Categorize funcionalidades e prioridades com a facilidade do recurso arrastar e soltar

Monitore o andamento das tarefas em vários sprints e lançamentos

Envie histórias prontas para desenvolvimento sem duplicar a documentação

✅ Ideal para: Equipes de produto e desenvolvimento que criam backlogs e planos de lançamento centrados no cliente.

12. Modelo de quadro branco para roteiro de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp para planejar o desenvolvimento do produto

Se você está lidando com várias tarefas e prazos, obtenha ajuda com o Modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp.

É um modelo de roteiro inovador que ajuda você a obter uma visão clara e organizada de todo o seu projeto. Ele define metas, marcos e resultados em um formato visual, para que sua equipe permaneça alinhada e focada.

Basta clicar em cada fase para ajustar cronogramas, atribuir responsabilidades e garantir que todos estejam no caminho certo. Este modelo de quadro branco é perfeito quando você tem muito o que gerenciar, mas ainda assim deseja manter as coisas simples, estruturadas e orientadas para objetivos.

Por que você vai adorar:

Acompanhe metas, marcos e planos entre departamentos em um só lugar

Apresente planos de ação com indicadores de status em tempo real e previsões

Adicione marcadores de marcos para destacar prazos ou lançamentos importantes

Arraste e solte tarefas para ajustar o planejamento dinamicamente à medida que os cronogramas mudam

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que planejam cronogramas, entregas e marcos ao longo de meses ou trimestres.

💡 Dica profissional: Não se limite a um modelo de quadro branco — com os Quadros Brancos do ClickUp, inclua esta ferramenta de colaboração em equipe no seu arsenal básico de trabalho. Use-a para discutir visualmente ideias de projetos, escopos, abordagens, tarefas, dependências etc. com sua equipe em tempo real. Veja como isso ajuda: Melhore o alinhamento da equipe ao ver as ideias de todos em um espaço claro e compartilhado ✨

Reduza a falta de comunicação para que os projetos avancem sem atrasos dispendiosos ⬇️

Acelere a tomada de decisões colaborando instantaneamente e de forma visual 🏃🏻 Quadros brancos ClickUp

13. Modelo de fluxograma ClickUp Swimlane

Obtenha um modelo gratuito Visualize processos, alinhe equipes e garanta a eficiência do seu fluxo de trabalho com o modelo de fluxograma ClickUp Swimlane

O Modelo de fluxograma ClickUp Swimlane oferece segmentação vertical e horizontal, proporcionando uma organização clara dos processos. Use-o para separar responsabilidades por função, cronograma, departamento ou fase da iniciativa.

Com apenas alguns cliques, você pode mapear dependências, reduzir gargalos e alinhar esforços em toda a linha. Ao gerenciar uma infinidade de partes móveis, este modelo ajuda você a manter a sincronia e o ritmo.

Por que você vai adorar:

Visualize gargalos e obstáculos entre equipes e filtre as visualizações por proprietário, prazo ou categoria

Personalize cada raia com títulos, responsabilidades e ações

Colabore ao vivo para revisar ou redesenhar processos com as partes interessadas

Transforme etapas em tarefas do ClickUp e atribua-as diretamente do quadro

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que gerenciam responsabilidades baseadas em funções em fluxos de trabalho dinâmicos.

Simplifique seu fluxo de trabalho com a melhor alternativa aos modelos do Miro — ClickUp

Esteja você traçando estratégias, planejando eventos ou passando por ciclos ágeis, o modelo certo pode economizar horas e trazer clareza. Nesse contexto, o Miro oferece, sem dúvida, uma variedade de ferramentas visuais poderosas.

No entanto, se você busca flexibilidade, colaboração e controle de nível superior, o ClickUp é a melhor opção.

