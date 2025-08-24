as 10 melhores ferramentas de IA sem código para automatizar fluxos de trabalho

Não muito tempo atrás, criar um aplicativo significava planilhas intermináveis, programação e ferramentas complicadas.

Hoje, 70% dos novos aplicativos devem ser criados com ferramentas de baixo código ou sem código — quase o triplo da taxa de 2020. As modernas plataformas de IA permitem que qualquer pessoa, com ou sem conhecimentos de programação, crie fluxos de trabalho automatizados e poderosos.

Mas, com tantas opções, encontrar a opção certa não é simples. Você precisa de uma ferramenta que corresponda às habilidades da sua equipe, integre-se à sua pilha e ofereça valor real.

É por isso que reunimos as 10 melhores ferramentas de automação de IA sem código para ajudá-lo a escolher com confiança.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as principais ferramentas de IA sem código:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de tarefas e projetos com inteligência artificial Criação de tarefas de IA, standups de IA, resumos do estado dos projetos, criador de automação, aplicativos personalizados, integração com o ClickUp Brain Gratuito; preços personalizados disponíveis para empresas Akkio Análise preditiva e insights de IA Construtor de modelos de IA sem código, integração com planilhas, pontuação de leads, automação de decisões Preços personalizados DataRobot AutoML de nível empresarial Testes multimodelo, suporte LLM, implantação segura, flexibilidade na nuvem Preços personalizados Zams (Obviamente IA) Previsões de IA sem código + automação IA Agente, conformidade com SOC 2 e HIPAA, modelos de séries temporais e classificação Preços personalizados Amazon SageMaker Implantação escalável de modelos de IA Ajuste do modelo de piloto automático, colaboração em tempo real, implantação entre nuvens Preços personalizados Levity AI Automatização de e-mails com IA Lê e-mails, aciona fluxos de trabalho, construtor de arrastar e soltar, integração com o Zapier Preços personalizados Google Teachable Machine Treine modelos de IA com ferramentas de arrastar e soltar Treine modelos com entrada de imagem/áudio/pose, exporte para TensorFlow/Arduino Gratuito Microsoft Lobe Criação de modelos de ML sem codificação Classificação de imagens em tempo real, treinamento visual, modelos prontos para exportação Preços personalizados RunwayML Edição de vídeo e imagem com IA Texto para vídeo, edição de modelo Gen-3, sincronização labial, remoção de fundo, upscaling Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês Nanonets Automatização do processamento de documentos Extrai documentos estruturados/não estruturados, integra-se com QuickBooks/Xero, automação de fluxos de trabalho Planos pagos a partir de US$ 0,30/página (as primeiras 500 são gratuitas)

Encontrar as plataformas de IA sem código certas pode ser complicado. No entanto, concentrar-se nas principais funcionalidades pode ajudar a restringir as suas opções.

Veja o que você deve verificar:

Componentes pré-construídos: procure criadores de aplicativos com procure criadores de aplicativos com modelos prompts de IA prontos para uso, incluindo opções pré-treinadas que podem economizar semanas de tempo de desenvolvimento

Integração de dados: Escolha ferramentas que se conectem facilmente às suas fontes de dados existentes e lidem com o pré-processamento de dados automaticamente

Opções de personalização: Encontre plataformas que permitem ajustar o conteúdo, os recursos ou os modelos para atender às necessidades da sua empresa, como personalizar um aplicativo móvel para um fluxo de trabalho específico

Interface do usuário: priorize painéis claros e intuitivos que permitem criar com ações do tipo apontar e clicar, em vez de código

Recursos de segurança: Verifique se há Verifique se há técnicas robustas de IA para proteção de dados, como criptografia e controles de acesso

Criação por arrastar e soltar: escolha aplicativos sem código com editores visuais que permitem criar fluxos de trabalho arrastando elementos para o lugar certo — ótimo para criar chatbots personalizados rapidamente

👀 Você sabia? Os desenvolvedores que não são da área de TI representam até 80% dos usuários de ferramentas de baixo código, mostrando o quanto essas plataformas foram amplamente adotadas por equipes e setores.

As plataformas de desenvolvimento sem código estão mudando o jogo — crie, automatize e inove sem precisar de conhecimentos aprofundados de programação! Aqui estão as melhores ferramentas para turbinar seu fluxo de trabalho.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas e projetos com IA)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Isso transformou completamente a forma como as equipes gerenciam projetos, incorporando IA e aprendizado de máquina na base.

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas por dia para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta no seu espaço de trabalho e o ClickUp Brain irá buscar as informações no seu espaço de trabalho e/ou em aplicativos de terceiros conectados!

ClickUp Brain: seu assistente de projetos sempre disponível

Conecte facilmente seus aplicativos favoritos e acesse conhecimentos de todos os seus arquivos e fontes de dados históricos, incluindo Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce e muito mais, no ClickUp Brain

No centro desta plataforma está o ClickUp Brain, um mecanismo de IA nativo que funciona em todo o espaço de trabalho, tornando todos os aspectos do gerenciamento de projetos um pouco mais inteligentes.

Pense no ClickUp Brain como seu assistente de projetos incansável.

Precisa criar um plano de projeto? Basta descrever o que você deseja alcançar e a IA irá mapear uma lista detalhada de tarefas com descrições e atribuições para a equipe, pronta para ser executada.

Está gerenciando o lançamento de um produto complexo? Ele analisará seu fluxo de trabalho e sugerirá as sequências de tarefas mais eficientes para manter tudo em movimento.

Aqui estão alguns exemplos:

Você pode usar o ClickUp Brain como um assistente de IA sem código para priorizar instantaneamente suas tarefas — basta perguntar em que se concentrar e ele analisará prazos, carga de trabalho e urgência para fornecer um ponto de partida claro.

Deixe o ClickUp Brain priorizar seu trabalho, resumir o conteúdo e maximizar seu tempo

Outra maneira inteligente de usá-la é identificar tarefas que você pode ter perdido no mês passado. Com um simples comando, o ClickUp Brain pode analisar seu espaço de trabalho e revelar tudo o que passou despercebido.

Obtenha respostas instantâneas do ClickUp Brain relacionadas a trabalho, documentos e muito mais

O ClickUp Brain se adapta à sua função — seja você um engenheiro elaborando modelos, um gerente de projetos definindo cronogramas ou um líder de RH redigindo memorandos, ele oferece pontos de partida inteligentes em segundos. Então, por que o ClickUp é a solução definitiva sem código? Simples — porque você pode personalizar cada parte da plataforma com ferramentas fáceis de arrastar e soltar.

Crie aplicativos personalizados, integre fluxos de trabalho e simplifique tudo, desde o planejamento de recursos até o controle de qualidade e o marketing. Sem necessidade de programação, apenas resultados.

🔊 ClickUp Brain Max: Crie com a sua voz Pronto para transformar ideias em automações sem levantar um dedo? O ClickUp Brain Max permite que você transforme seus fluxos de trabalho em realidade com seu recurso de conversão de voz em texto, esteja você planejando o lançamento de um produto ou projetando um aplicativo personalizado. Descreva sua tarefa, aplicativo ou automação em voz alta, e o ClickUp Brain Max irá estruturá-la com todo o contexto do seu espaço de trabalho. Sem cliques, sem alternar entre janelas — apenas uma construção rápida e sem atritos. 🎤 Ideal para: fundadores individuais, gerentes ocupados e qualquer pessoa que pense mais rápido do que digita. 🚀 Experimente o Brain Max e construa de forma mais inteligente e rápida, sem precisar usar as mãos.

Como administrador do ClickUp, você tem controle total sobre seu espaço de trabalho, graças ao ClickApps e à API do ClickUp. Com o ClickApps, você pode personalizar seu espaço de trabalho usando ferramentas visuais sem código para criar aplicativos internos para gerenciamento de trabalho, colaboração, organização e relatórios, tudo em um só lugar.

Use o ClickUpApps para personalizar a maneira como você trabalha e visualizar tarefas

Planeje projetos mais inteligentes — automaticamente

Quando se trata de automação, o ClickUp Brain e o ClickUp Automations formam uma equipe poderosa.

O ClickUp Brain ajuda você a criar automações personalizadas do ClickUp usando linguagem simples. Basta descrever o fluxo de trabalho que deseja otimizar e a IA irá guiá-lo pela configuração de gatilhos, ações e condições, sem necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.

Use o ClickUp Brain para ativar automações personalizadas e acelerar seus fluxos de trabalho

Melhor ainda? Você pode combinar a inteligência artificial do ClickUp Brain com as automações para integrar ferramentas externas. Dessa forma, tudo — desde seus processos internos até aplicativos de terceiros — funciona em conjunto em um sistema único, eficiente e escalável. Chega de lidar com ferramentas desconectadas. Apenas um fluxo de trabalho colaborativo e organizado, funcionando como uma máquina bem lubrificada.

🎥 Quer ver a IA sem código em ação? Este breve vídeo mostra como o ClickUp Automations permite simplificar o trabalho com gatilhos e ações simples, sem necessidade de codificação. Perfeito para criar fluxos de trabalho mais rápidos e inteligentes. Assista agora →

Use os agentes de IA do Clickup para automatizar as tarefas rotineiras

Os ClickUp AI Agents levam a automação sem código a um novo patamar, agindo em seu nome de forma autônoma. Em vez de definir gatilhos e ações pontuais, agora você pode atribuir responsabilidades recorrentes a agentes inteligentes que monitoram seu espaço de trabalho, tomam iniciativa e reduzem o trabalho manual.

Configuração do agente de IA para campanhas de tarefas

Veja como você pode usar os agentes de IA no ClickUp:

Reuniões diárias : compile automaticamente as atualizações da equipe e sinalize obstáculos, sem precisar lembrar ninguém

Verificações de status : monitore a integridade do projeto e receba alertas quando os prazos estiverem em risco

Revisões de conteúdo : analise documentos quanto ao tom, clareza ou seções ausentes e sugira edições

Triagem de tarefas : atribua novas tarefas com base na carga de trabalho, data de vencimento ou lógica personalizada

Gerenciamento do conhecimento: responda às perguntas da equipe com base em documentos e arquivos internos

Sem código. Sem microgerenciamento. Apenas fluxos de trabalho mais inteligentes que se adaptam à sua equipe.

💡 Dica profissional: Combine os agentes de IA com a entrada Talk-to-Text do ClickUp Brain Max para automatizar totalmente um processo, desde a voz até a execução.

Melhores recursos do ClickUp

Preencha campos personalizados com resumos de tarefas, atualizações de projetos, análises de dados comerciais ou opinião dos clientes

Pesquise aplicativos conectados, como Google Sheets ou GitHub, para encontrar respostas que combinam dados internos e externos

Use o cronômetro integrado para controlar o tempo, adicionar entradas manuais e anexar notas

Converta linguagem natural em planos de projeto detalhados com a criação de tarefas alimentada por IA

Obtenha insights sobre a saúde do projeto com resumos instantâneos gerados por IA

Transcreva automaticamente reuniões e extraia itens de ação

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado suave graças a uma série de recursos disponíveis na plataforma

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

As automações e ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil. Minha equipe pegou o jeito depois de algumas sessões rápidas de treinamento. Além disso, os documentos de ajuda e o chat ao vivo têm sido super responsivos, garantindo que nunca fiquemos presos por muito tempo. Uma coisa que fizemos foi integrar o ClickUp ao Google Drive com apenas alguns cliques, economizando tempo e evitando a troca de ferramentas.

As automações e ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil. Minha equipe pegou o jeito depois de algumas sessões rápidas de treinamento. Além disso, os documentos de ajuda e o chat ao vivo têm sido super responsivos, garantindo que nunca fiquemos presos por muito tempo. Uma coisa que fizemos foi integrar o ClickUp ao Google Drive com apenas alguns cliques, economizando tempo e evitando a troca de ferramentas.

💡 Dica profissional: Pare de ficar atrás de atualizações — o AI Standups reúne automaticamente o progresso, os bloqueios e as próximas etapas para que sua equipe permaneça alinhada em tempo real. ”

2. Akkio (Ideal para análises preditivas e insights baseados em IA)

via Akkio

Tomar decisões baseadas em dados não precisa exigir conhecimentos de programação. Com a Akkio, as agências de publicidade ganham poderosos recursos de aprendizado de máquina em uma plataforma sem código projetada para usuários sem conhecimentos técnicos.

A plataforma é ideal para analisar planilhas e bancos de dados para prever tendências e identificar padrões. Por exemplo, uma equipe de vendas pode inserir dados históricos de vendas no Akkio para prever receitas futuras, ou uma equipe de marketing pode identificar quais leads têm mais chances de conversão. O Akkio também se integra a ferramentas como HubSpot, Snowflake e BigQuery para otimizar pipelines de dados.

Melhores recursos do Akkio

Crie e implante modelos de IA usando uma interface simples de apontar e clicar

Integre modelos de IA com fontes de dados e ferramentas de negócios existentes

Automatize processos de tomada de decisão com insights baseados em IA

Limitações do Akkio

Não funciona tão bem com dados não estruturados, tornando-a menos adequada para processar imagens ou vídeos

Preços da Akkio

Pacote de análise de IA para usuário individual: Preço personalizado

Plataforma de análise de IA empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Akkio

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Akiko?

Uma avaliação da G2 diz:

A Akkio nos permite explorar novas possibilidades e trabalhar com uma produtividade significativamente maior na minha agência de marketing.

A Akkio nos permite explorar novas possibilidades e trabalhar com uma produtividade significativamente maior na minha agência de marketing.

3. DataRobot (Ideal para aprendizado automático automatizado de nível empresarial)

via DataRobot

Criar e implementar modelos de aprendizado de máquina não precisa ser complicado. O DataRobot facilita isso com um ambiente sem código projetado para usuários de todos os níveis de habilidade. Embora não seja puramente sem código, a plataforma automatiza tarefas como seleção, teste e ajuste de modelos, tornando-a acessível a usuários técnicos sem profundo conhecimento em ML. É ideal para equipes de análise empresarial que buscam operacionalizar modelos com segurança em escala.

A plataforma suporta muitos casos de uso de IA, incluindo detecção de objetos, onde modelos de aprendizado profundo podem ser treinados para identificar objetos em fluxos de vídeo.

Principais recursos do DataRobot

Teste centenas de algoritmos ao mesmo tempo para obter resultados confiáveis e precisos

Crie aplicativos de nível empresarial usando modelos de linguagem avançados (LLMs) de última geração

Implemente em qualquer nuvem, servidor privado ou serviço gerenciado

Limitações do DataRobot

Os preços voltados para empresas podem ser muito altos para empresas menores

Preços do DataRobot

Preços personalizados

Avaliações e comentários da DataRobot

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DataRobot?

Uma avaliação no Reddit diz:

O DataRobot é provavelmente a segunda melhor solução de autoML disponível no mercado (admito que sou suspeito para falar). Pelo que vale a pena, acredito que haverá um nicho de profissionais de implementação que usarão ferramentas como o DataRobot para levar as organizações de um nível quase zero de análise para um nível básico de ML nos próximos 2 a 10 anos.

O DataRobot é provavelmente a segunda melhor solução de autoML disponível no mercado (admito que sou suspeito para falar). Pelo que vale a pena, acredito que haverá um nicho de profissionais de implementação que usarão ferramentas como o DataRobot para levar as organizações de um nível quase zero de análise para um nível básico de ML nos próximos 2 a 10 anos.

🧠 Curiosidade: Empresas como a Microsoft introduziram agentes de IA autônomos capazes de lidar com consultas de clientes e agendar tarefas. Esses “funcionários de IA ” podem ser criados sem conhecimento em programação, demonstrando o potencial da IA sem código na automação de processos de negócios.

4. Zams (anteriormente Obviously AI) (Ideal para análise de dados sem código e previsões de IA)

via Zams

Com o Zams (anteriormente Obviously AI), você não está apenas criando modelos de IA, mas também agentes de IA que automatizam o trabalho administrativo com rapidez, segurança e governança.

Ao contrário de outras plataformas de IA sem código, a Zams vai além da análise de dados. A “IA Agente” da Zams permite que você crie agentes de tomada de decisão que vão além das previsões — eles acionam fluxos de trabalho, encaminham tarefas ou geram resultados automaticamente. Isso ajuda as empresas a transformar a IA em uma vantagem operacional, não apenas uma ferramenta de relatórios de dados.

Principais recursos do Zams

Expanda rapidamente as operações com a IA da Agentic para soluções empresariais

Crie modelos de classificação, regressão e séries temporais para otimizar as decisões

Garanta a segurança dos dados com a conformidade com SOC 2 Tipo II, GDPR e HIPAA

Limitações do Zams

Os limites de armazenamento nos planos mais baratos podem não ser adequados para operações com grande volume de dados

Preços da Zams

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Zams

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Amazon SageMaker (ideal para implantação de modelos de IA escaláveis)

via Amazon SageMaker

Destacando-se como uma plataforma unificada, o Amazon SageMaker reúne as ferramentas de aprendizado de máquina e análise da AWS em um só lugar. Ele oferece acesso centralizado a dados de várias fontes com ferramentas integradas para rotulagem, treinamento e implantação.

A segurança de nível empresarial garante que seus dados e modelos permaneçam protegidos durante todo o fluxo de trabalho de aprendizado de máquina.

Principais recursos do Amazon SageMaker

Automatize a seleção e o ajuste de modelos para obter resultados rápidos com o SageMaker Autopilot

Colabore e crie soluções de IA mais rapidamente em um ambiente de desenvolvimento unificado

Aproveite uma ampla variedade de cursos de IA , desde treinamento de modelos até implantação

Conecte dados do S3, Redshift e fontes de terceiros

Limitações do Amazon SageMaker

A curva de aprendizado pode ser íngreme para iniciantes

A estrutura de preços pode ser complexa para equipes pequenas

Preços do Amazon SageMaker

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon SageMaker?

Um avaliador do G2 diz:

Fornecimento de algoritmos e estrutura integrados. Muitas vezes, são os dados que causam problemas nas previsões. Quando obtivemos os dados corretos, as previsões baseadas nos algoritmos integrados funcionaram muito bem em técnicas lineares, logísticas e de classificação. Colaboração com outros cientistas de dados. É fácil integrar com outros sistemas relacionados, como o Salesforce, quando temos nossos dados em buckets S3, e o suporte ao cliente é muito ágil.

Fornecimento de algoritmos e estrutura integrados. Muitas vezes, são os dados que causam problemas nas previsões. Quando obtivemos os dados corretos, as previsões baseadas nos algoritmos integrados funcionaram muito bem em técnicas lineares, logísticas e de classificação. Colaboração com outros cientistas de dados. É fácil integrar com outros sistemas relacionados, como o Salesforce, quando temos nossos dados em buckets S3, e o suporte ao cliente é muito ágil.

6. Levity AI (Melhor para automação de e-mails com IA)

via Levity AI

Está afogado em e-mails? A Levity AI ajuda as equipes de logística e frete a eliminar a desorganização, transformando a confusão da caixa de entrada em ações automatizadas.

Quando um novo e-mail chega, o Levity o lê, extrai os detalhes principais e aciona as tarefas apropriadas, como inserir pedidos no seu TMS ou encaminhar documentos para a equipe certa.

Principais recursos do Levity AI

Sua interface de arrastar e soltar facilita a automação de tarefas rotineiras no Gmail, Slack, Outlook e muito mais

O Levity lê os e-mails recebidos, extrai detalhes importantes e aciona tarefas, como inserir pedidos no seu TMS, marcar consultas de clientes ou atualizar registros no seu CRM

Integre com ferramentas como Gmail, Outlook, Slack e Zapier para manter o fluxo de dados

Limitações da Levity AI

Os preços podem não ser adequados para equipes menores ou com orçamento limitado

Preços da Levity AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Levity AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

via Google Teachable Machine

O Google Teachable Machine se destaca como uma plataforma baseada em navegador para a criação de modelos de IA que não exigem conhecimento técnico ou de programação.

Sua interface intuitiva e visual permite treinar modelos para reconhecer imagens, sons e poses sem grande conhecimento técnico. É uma maneira prática e envolvente de explorar a criação de IA.

É ideal para explorar como a IA funciona e criar modelos pequenos e testáveis para fins educacionais ou de demonstração.

Você pode exportar seus modelos para TensorFlow.js, Coral ou Arduino, mas eles não foram projetados para automatizar fluxos de trabalho comerciais.

Principais recursos do Google Teachable Machine

Use imagens, áudio e posições corporais sem precisar de treinamento prévio em IA

Teste modelos treinados de forma rápida e eficiente em novos exemplos usando o Microsoft Lobe

Exporte modelos em formatos compatíveis com TensorFlow.js, Coral e Arduino para fácil implementação

Limitações do Google Teachable Machine

O poder de processamento depende dos recursos do seu dispositivo

Preços do Google Teachable Machine

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Google Teachable Machine

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Microsoft Lobe (ideal para criar modelos personalizados de aprendizado de máquina sem codificação)

via Microsoft Lobe

O Microsoft Lobe é a escolha natural se você não tem experiência em ciência de dados, mas deseja criar modelos personalizados de aprendizado de máquina por meio de uma interface intuitiva do tipo apontar e clicar. Ele lida automaticamente com tarefas técnicas complexas, como treinamento e otimização de modelos, tornando o aprendizado de máquina acessível a todos.

Você pode reunir e rotular dados com facilidade e ver os resultados em tempo real. Além disso, o Lobe se integra a outras ferramentas da Microsoft, proporcionando uma experiência tranquila do início ao fim.

Principais recursos do Microsoft Lobe

Treine modelos de classificação de imagens com apenas alguns cliques — basta importar e rotular fotos

Veja melhorias em tempo real à medida que adiciona exemplos e correções

Exporte plataformas móveis como CoreML e TensorFlow para uso em aplicativos e sites

Limitações do Microsoft Lobe

Atualmente, ele só suporta classificação de imagens, mas mais tipos de modelos estão planejados

Preços do Microsoft Lobe

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Microsoft Lobe

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

9. RunwayML (Ideal para edição de vídeos e imagens com IA)

via RunwayML

O RunwayML oferece aos criadores acesso a ferramentas profissionais de edição de vídeo e imagem, com um fluxo de trabalho suave focado na geração de conteúdo multimídia. A plataforma se destaca por seus modelos de IA generativa, incluindo Gen-1, Gen-2 e Gen-3 Alpha, que permitem uma melhor edição de vídeo, criação de imagens e gráficos em movimento.

Seja para gerar recursos visuais com modelos Gen-2 ou remover fundos com apenas alguns cliques, o Runway torna a edição avançada acessível. Você pode até sincronizar movimentos labiais com áudio e converter vídeos para 4K a partir do seu navegador.

Também se integra a ferramentas criativas populares, oferecendo a artistas, designers e cineastas um fluxo de trabalho suave para aprimorar seus projetos com recursos alimentados por IA.

Principais recursos do RunwayML

Crie vídeos totalmente novos usando prompts de texto ou transforme os existentes com transferência de estilo

Sincronize o áudio perfeitamente com os movimentos dos lábios para obter um som natural

Converta vídeos para resolução 4K e aumente a duração dos vídeos sem perda de qualidade

Limitações do RunwayML

Algumas funcionalidades avançadas requerem assinaturas de nível superior

Preços do RunwayML

Gratuito

Padrão: US$ 15/usuário por mês

Pro: US$ 35/usuário por mês

Ilimitado: US$ 95/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do RueyML

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: RunwayML desempenhou um papel fundamental no filme vencedor do Oscar Everything Everywhere All At Once. O artista de efeitos visuais Evan Halleck utilizou a ferramenta de tela verde com IA para remover fundos com precisão, o que muitas vezes supera os métodos tradicionais.

10. Nanonets (Ideal para automatizar o processamento de documentos com IA)

via Nanonets

A Nanonets ajuda as equipes a automatizar a extração de dados de documentos com até 99% de precisão usando processamento de linguagem natural e IA avançada. A capacidade única da Nanonets de trabalhar com documentos estruturados e não estruturados a torna única.

Quer você esteja lidando com PDFs bem formatados ou arquivos manuscritos desorganizados, a IA pode identificar e extrair informações importantes de forma inteligente, validá-las e exportá-las diretamente para ferramentas como QuickBooks, Xero ou NetSuite.

Você também pode configurar fluxos de aprovação e etapas de verificação de erros, sem necessidade de codificação.

Principais recursos do Nanonets

Treine modelos de IA personalizados para tipos de documentos sem codificação

Processe vários documentos e exporte dados para ferramentas como QuickBooks, Xero e NetSuite

Crie fluxos de trabalho automatizados para processamento completo, com verificação de dados antes da exportação

Limitações do Nanonets

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao criar modelos personalizados complexos

Preços da Nanonets

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nanonets

G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Nanonets?

Uma avaliação da G2 diz:

A Nanonets utiliza algoritmos sofisticados que extraem dados com precisão de faturas, mesmo com layouts complexos ou não padronizados. A IA aprende e melhora continuamente sua precisão de extração, reduzindo erros de entrada manual de dados e economizando tempo significativo para nossa equipe. A plataforma também permite que os usuários criem fluxos de trabalho altamente personalizáveis que podem encaminhar faturas automaticamente, acionar aprovações e executar ações com base em regras específicas.

A Nanonets utiliza algoritmos sofisticados que extraem dados com precisão de faturas, mesmo com layouts complexos ou não padronizados. A IA aprende e melhora continuamente sua precisão de extração, reduzindo erros de entrada manual de dados e economizando tempo significativo para nossa equipe. A plataforma também permite que os usuários criem fluxos de trabalho altamente personalizáveis que podem encaminhar faturas automaticamente, acionar aprovações e executar ações com base em regras específicas.

