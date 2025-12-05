As 11 melhores alternativas ao Canva AI para designers em [ano]

Você passou a semana inteira navegando pelos modelos do Canva e, de alguma forma, tudo começa a parecer igual. Os layouts se misturam e as sugestões da IA não combinam muito com o seu estilo.

Mas um ótimo design não deve parecer genérico.

As alternativas ao Canva AI nesta lista trazem uma nova perspectiva, com automação mais inteligente, melhor personalização e liberdade criativa que se adapta mais a você.

Pronto para encontrar sua próxima ferramenta favorita? Vamos lá! 👇

As melhores alternativas ao Canva AI num relance

Aqui estão algumas das melhores alternativas ao Canva a considerar se você deseja funcionalidades de IA mais avançadas e maior controlo sobre os seus designs.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes criativas que precisam de fluxos de trabalho estruturados Tamanho da equipe: Solo → Empresa Resumos de IA, conversão de quadro branco para tarefa, incorporações Figma, automações, fluxos de revisão criativa Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. Snappa Gráficos rápidos para redes sociais Tamanho da equipe: equipes pequenas, empreendedores individuais Redimensionamento mágico, piloto automático gráfico, kit de marca, agendamento social Gratuito, pago a partir de $15/mês Fotor AI Aprimoramento de fotos com IA + filtros artísticos Tamanho da equipe: Qualquer Retoque de retratos, colorizador de fotos com IA, recorte com IA, gerador de arte Gratuito, Pro a partir de $10,99/mês Adobe Express Recursos consistentes com a marca com o ecossistema Adobe. Tamanho da equipe: profissionais criativos, equipes de marketing. Acesso ao Adobe Stock, ações rápidas, ferramentas de vídeo, bibliotecas CC Gratuito, Premium $9,99/mês Visme Visuais e apresentações baseados em dados Tamanho da equipe: equipes empresariais e educacionais Gráficos inteligentes, mapas interativos, gravação de tela, controles de animação Gratuito, Pro $59/mês Figma AI Design colaborativo de UI/UX Tamanho da equipe: equipes de produto, design e desenvolvimento Layout automático, Make Design AI, sistemas de design, protótipos interativos Gratuito, profissional a partir de $20/mês Piktochart Infográficos e relatóriosTamanho da equipe: Empresas, organizações sem fins lucrativos, educadores Visuais interativos, editor de blocos, importação de dados, modelos com marca Gratuito, Pro $29/mês Designs.ai Kits de marca e recursos visuais gerados por IA Tamanho da equipe: equipes pequenas, criadores Gerador de logotipos, criador de vídeos, Designmaker, combinador de cores Planos a partir de $29/mês Pixlr Edições rápidas de fotos no navegador Tamanho da equipe: Qualquer Recorte com IA, edição em lote, dupla exposição, designer de modelos Gratuito, Premium $9,99/mês Design Wizard Modelos de marketing e promoções rápidas Tamanho da equipe: Pequenas empresas, profissionais de marketing Modelos baseados em campanhas, agendamento social, gráficos em movimento Gratuito, Pro $9,99/mês PicMonkey Colagens de fotos e retoque de retratos Tamanho da equipe: PMEs, criadores Layouts de colagem inteligentes, ferramentas de retoque, bordas/molduras Teste gratuito, pago a partir de $7,99/mês.

Por que escolher uma alternativa ao Canva AI?

O Canva AI foi desenvolvido para a criação rápida e acessível de conteúdo, mas pode não atender a todas as necessidades criativas ou profissionais. Veja por que você pode querer explorar uma alternativa ao Canva AI:

Flexibilidade criativa limitada: a IA geralmente se baseia fortemente em modelos de design gráfico . Isso pode dificultar a criação de designs que pareçam verdadeiramente únicos ou personalizados para sua marca.

Qualidade genérica da produção: textos e recursos visuais gerados por IA podem parecer muito genéricos ou básicos, especialmente para projetos de nicho ou de alta qualidade.

Controle mínimo sobre as sugestões da IA: você tem controle limitado sobre como a IA gera ou refina o conteúdo. Isso é frustrante quando você precisa de resultados muito específicos.

Recursos com acesso restrito: muitas ferramentas de IA para designers — como Magic Write, geração de imagens ou remoção avançada de fundo — exigem planos pagos.

Não é ideal para fluxos de trabalho complexos: para colaborações em equipe ou projetos de conteúdo maiores, as ferramentas de IA do Canva podem não ter a profundidade ou a estrutura de que você precisa.

🔍 Você sabia? 74% dos artistas já experimentaram ferramentas de IA, como o ChatGPT, para criar ou aprimorar suas obras de arte.

As melhores alternativas ao Canva AI

Se você atingiu um limite criativo, essas alternativas ao Canva AI oferecem mais variedade, melhor controle e resultados mais inteligentes sem comprometer a velocidade.

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho de tarefas de design e colaboração criativa com inteligência artificial)

Otimize seu fluxo de trabalho de design no ClickUp Use o ClickUp para equipes de design para estruturar resultados criativos.

O ClickUp é uma poderosa alternativa ao Canva AI que complementa as ferramentas visuais rápidas. Ele traz estrutura ao trabalho criativo e camadas de IA para que as equipes possam trabalhar mais rapidamente sem perder o contexto.

Assuma o controle do seu processo de design

Você pode estar lidando com cinco tarefas de design diferentes em um dia, desde maquetes para uma apresentação de vendas até banners publicitários de última hora. O ClickUp para equipes de design ajuda você a ficar por dentro de todas elas.

Digamos que você esteja liderando uma reformulação de marca. Você pode dividir todo o projeto em tarefas do ClickUp para conceitos de logotipo, cores atualizadas da marca, visuais da página de destino e transferências de ativos. Atribua proprietários, defina prazos e mova tarefas pelas etapas de revisão — tudo em um só lugar.

Sua equipe sabe exatamente o que fazer a seguir, e você não perde tempo procurando atualizações.

Transforme ideias iniciais em planos de execução claros.

Os quadros brancos do ClickUp facilitam a coleta de informações, o esboço de conceitos e o mapeamento de layouts sem perder a conexão entre a ideação e a entrega. Enquanto a tela criativa do Canva AI não se conecta aos fluxos de trabalho das tarefas, o ClickUp permite transformar notas adesivas, wireframes e seções em itens de trabalho rastreáveis.

Converta elementos de layout em trabalhos rastreáveis usando os quadros brancos do ClickUp

Suponha que sua equipe esteja iniciando uma campanha de lançamento de um aplicativo de viagens. No quadro branco, você planeja uma página inicial baseada em rolagem com recursos visuais baseados em localização, banners promocionais e um controle deslizante de depoimentos. Quando a direção estiver clara, atribua cada componente visual como uma tarefa separada para designers e ilustradores já conectados ao cronograma do projeto.

É aqui que o ClickUp Brain agrega valor. Trata-se de um mecanismo de IA integrado ao ClickUp que ajuda as equipes a escrever, criar e organizar o trabalho com mais rapidez.

Gere conceitos visuais diretamente a partir de prompts usando o ClickUp Brain dentro do Whiteboards

Para o brainstorming do seu aplicativo de viagens, você pode solicitar ao ClickUp Brain algo como: “Gere um cabeçalho visual para uma campanha de viagens de verão com cores vivas, apresentando jovens viajantes solo e pontos turísticos famosos.”

O ClickUp Brain retornará um conceito de imagem diretamente no seu quadro branco. Isso mantém a ideação inicial rápida, focada e instantaneamente acionável.

Se você ainda está explorando opções de layout, experimente o modelo de quadro branco Design Brief da ClickUp. Esse modelo de quadro branco ajuda a mapear visualmente seções como banners, blocos de CTA ou depoimentos.

Mantenha o planejamento criativo em movimento com a IA

O software de colaboração de design com IA também apoia sua equipe nas partes do fluxo de trabalho de design que geralmente atrasam as coisas.

Escreva um briefing criativo detalhado instantaneamente usando o ClickUp Brain no Docs

Durante o lançamento, você pode usá-la para gerar um briefing criativo detalhado com base em algumas informações importantes.

Por exemplo, se sua equipe estiver lançando uma campanha de verão para um aplicativo de reservas de viagens, você pode inserir o objetivo (aumentar os downloads), o público-alvo (viajantes millennials que viajam sozinhos) e o tom (otimista, alegre). A IA elaborará um briefing criativo completo dentro do ClickUp Docs, incluindo sugestões de tipos de recursos e ângulos de mensagens.

Assim que sua equipe começar a criar ativos, o ClickUp Brain ajuda a simplificar o controle de versões e o feedback.

Se o seu designer de motion graphics enviar uma história revisada do Instagram e o líder de marketing deixar notas em três comentários, peça à IA para inserir as principais alterações na tarefa. Ela atualizará a descrição e gerará subtarefas para que os editores saibam o que corrigir e os revisores possam aprovar a próxima versão sem confusão.

Para tornar isso ainda mais rápido, o modelo ClickUp Creative and Design oferece uma estrutura de tarefas pronta para gerenciar briefings, revisões de ativos, prazos e aprovações.

Você também pode usar a IA em qualquer tarefa ou thread de comentários para escrever opções de texto rápidas, como CTAs alternativos, texto de banner no aplicativo ou até mesmo texto alternativo.

Melhores recursos do ClickUp

Padronize as solicitações: use o modelo pronto de solicitação de design do ClickUp para coletar metas, cronogramas, especificações de arquivos e pontos de verificação para que os designers sempre comecem com o briefing completo.

Mantenha os arquivos de design visíveis: adicione incorporações Figma ao vivo diretamente nas tarefas, facilitando para os colaboradores visualizarem, comentarem e acompanharem as alterações sem sair do ClickUp.

Centralize especificações e diretrizes: armazene referências da marca, dimensões e notas de design em documentos que permanecem conectados à tarefa.

Colabore entre equipes e funções: reúna marketing, produto e design em um único espaço para deixar comentários, atribuir atualizações e avançar no trabalho sem atrasos.

Automatize ciclos de revisão: defina gatilhos para designar revisores, passar tarefas para a próxima etapa ou avisar colegas de equipe quando os recursos estiverem prontos com defina gatilhos para designar revisores, passar tarefas para a próxima etapa ou avisar colegas de equipe quando os recursos estiverem prontos com o ClickUp Automation

Limitações do ClickUp

O ClickUp não possui uma biblioteca de ativos nativa ou recurso de gerenciamento de ativos digitais (DAM).

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que se destacou em uma análise recente do G2:

O ClickUp é uma das ferramentas mais importantes que usamos como estúdio de jogos. Sou produtor e trabalho em um jogo de tiro em primeira pessoa com uma equipe de cerca de 100 pessoas, e o ClickUp nos ajuda a gerenciar tudo. Isso inclui tarefas de design, trabalho de engenharia, bugs de controle de qualidade e feedback artístico. Gosto muito da sua capacidade de personalização. Cada departamento pode organizar seu trabalho da maneira que melhor lhe convier, mas tudo ainda assim é reunido em um único sistema. O planejamento de sprints é mais fácil, e as automações e integrações nos poupam muito tempo.

O ClickUp é uma das ferramentas mais importantes que usamos como estúdio de jogos. Sou produtor e trabalho em um jogo de tiro em primeira pessoa com uma equipe de cerca de 100 pessoas, e o ClickUp nos ajuda a gerenciar tudo. Isso inclui tarefas de design, trabalho de engenharia, bugs de controle de qualidade e feedback artístico. Gosto muito da sua capacidade de personalização. Cada departamento pode organizar seu trabalho da maneira que melhor lhe convier, mas tudo ainda assim é reunido em um único sistema. O planejamento de sprints é mais fácil, e as automações e integrações nos poupam muito tempo.

🧠 Curiosidade: Ai-Da, a primeira artista robô ultrarrealista do mundo, já realizou exposições individuais em grandes galerias, e suas obras geraram debates sobre o que significa ser um criador.

2. Snappa (ideal para gráficos de mídia social)

via Snappa

A maioria das ferramentas de design web obriga você a adivinhar as dimensões para diferentes plataformas, mas o Snappa elimina isso completamente. A alternativa ao Canva AI se concentra especificamente na criação de conteúdo para mídias sociais, oferecendo tamanhos predefinidos para todas as principais plataformas, desde stories do Instagram até banners do LinkedIn.

O que torna essa ferramenta particularmente prática é sua integração com o Buffer, permitindo o agendamento direto sem alternar entre aplicativos. No entanto, a seleção de modelos permanece limitada em comparação com plataformas de design mais amplas.

Melhores recursos do Snappa

Adapte designs em mais de 30 formatos de mídia social instantaneamente com o recurso Magic Resize .

Receba sugestões de melhorias de design do Graphics Autopilot integrado.

Aplique as cores da marca de forma consistente usando o armazenamento da paleta de cores do kit da marca.

Limitações do Snappa

Ferramentas de desenho personalizadas limitadas dificultam a criação de gráficos originais do zero.

A biblioteca de modelos concentra-se fortemente nas redes sociais, carecendo de opções de design para impressão.

Sem recursos avançados de gerenciamento de camadas ou modo de mesclagem.

A seleção de fontes permanece restrita em comparação com outras plataformas de design.

Preços do Snappa

Gratuito

Pro: US$ 15/mês

Equipe: US$ 30/mês

Avaliações e comentários sobre o Snappa

G2: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snappa?

Uma análise útil no G2 explica isso bem:

A flexibilidade para trabalhar com texto — ajustando estilos, cores e proporções —, a estrutura de armazenamento por projetos e a facilidade de gerenciar a plataforma são as coisas que mais gosto no Snappa ao editar meus materiais quando tenho pouco tempo e não sou especialista em ferramentas de design.

A flexibilidade para trabalhar com texto — ajustando estilos, cores e proporções —, a estrutura de armazenamento por projetos e a facilidade de gerenciar a plataforma são as coisas que mais gosto no Snappa ao editar meus materiais quando tenho pouco tempo e não sou especialista em ferramentas de design.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite que você crie ideias, visualize e execute mais rapidamente!

3. Fotor AI (melhor para aprimoramento de fotos com IA)

via Fotor AI

O recurso AI Portrait do Fotor AI pode detectar rostos e aplicar melhorias específicas, como clareamento dos dentes e suavização da pele. Além da edição básica, a alternativa ao Canva AI inclui um gerador de arte que transforma fotos em estilos artísticos usando prompts de texto.

No entanto, o processamento de IA pode ser lento durante os horários de pico de uso. Além disso, alguns recursos avançados de edição exigem assinaturas premium que aumentam rapidamente os custos.

Melhores recursos do Fotor AI

Ajuste automaticamente a iluminação, o contraste e a saturação com base no conteúdo da imagem usando o Aprimoramento de cena com IA .

Restaure fotos em preto e branco para cores completas com o AI Photo Colorizer .

Remova fundos complexos usando ferramentas de recorte com tecnologia de IA que lidam com detalhes finos.

Melhore a qualidade dos retratos com retoques de pele e melhorias nas características faciais impulsionados por IA.

Limitações do Fotor AI

Suporte limitado a formatos de arquivo em comparação com softwares profissionais de edição de fotos.

Os recursos de processamento em lote são restritos nos planos de nível inferior.

Preços do Fotor AI

Gratuito

Fotor Pro: US$ 10,99/mês

Fotor Pro+: US$ 23,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Fotor AI

G2: 4,2/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.035 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fotor AI?

Uma avaliação do G2 coloca desta forma:

O Fotor adiciona uma interface amigável para facilitar o uso e a seleção de ferramentas de IA e geradores de imagens. As imagens podem ser criadas a partir de prompts, ou você pode enviar suas próprias imagens a partir de prompts e, em seguida, selecionar filtros de IA para manipulá-las ou alterá-las, incluindo a adição de movimento e efeitos especiais. Você também pode usá-lo como uma ferramenta de design para criar logotipos e outras artes. Normalmente, pego o que o Fotor cria e, em seguida, modifico extensivamente usando técnicas tradicionais de design e edição de fotos.

O Fotor adiciona uma interface amigável para facilitar o uso e a seleção de ferramentas de IA e geradores de imagens. As imagens podem ser criadas a partir de prompts, ou você pode enviar suas próprias imagens a partir de prompts e, em seguida, selecionar filtros de IA para manipulá-las ou alterá-las, incluindo a adição de movimento e efeitos especiais. Você também pode usá-lo como uma ferramenta de design para criar logotipos e outras artes. Normalmente, pego o que o Fotor cria e, em seguida, modifico extensivamente usando técnicas tradicionais de design e edição de fotos.

4. Adobe Express (ideal para consistência de marca)

via Adobe Express

Ao contrário das ferramentas independentes de colaboração em equipe de design, o Adobe Express se integra perfeitamente ao ecossistema Creative Cloud. Essa conexão permite acesso instantâneo à extensa biblioteca do Adobe Stock e às Bibliotecas Creative Cloud para ativos de marca.

O recurso Ações rápidas da alternativa ao Canva AI lida com tarefas comuns, como remover fundos ou redimensionar imagens em segundos.

Melhores recursos do Adobe Express

Acesse a coleção premium da Adobe Stock com mais de 200 milhões de recursos diretamente no editor.

Crie gráficos animados e conteúdo de vídeo usando ferramentas de edição baseadas em linha do tempo.

Gere códigos QR diretamente nos designs para materiais de marketing impressos e digitais.

Limitações do Adobe Express

É necessária uma assinatura do Adobe Creative Cloud para acessar modelos personalizáveis premium e imagens de banco de imagens.

Funcionalidade offline limitada em comparação com os aplicativos Creative Suite para desktop.

Alguns usuários relatam tempos de carregamento mais lentos ao trabalhar com arquivos de imagem grandes.

Preços do Adobe Express

Gratuito

Adobe Express Premium: US$ 9,99/mês.

Adobe Firefly Pro: US$ 19,99/mês

Adobe Express Teams: US$ 4,99/usuário/mês

Avaliações e comentários do Adobe Express

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.210 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Express?

Comentário real de uma avaliação do G2:

Gosto de usar o Adobe Express quando preciso criar algo sem ser designer gráfico. É superintuitivo e fácil de usar, além de permitir criar rapidamente materiais com aparência profissional. Também gosto muito do fato de ter uma IA que ajuda na edição. É um recurso muito útil.

Gosto de usar o Adobe Express quando preciso criar algo sem ser designer gráfico. É superintuitivo e fácil de usar, além de permitir criar rapidamente materiais com aparência profissional. Também gosto muito do fato de ter uma IA que ajuda na edição. É um recurso muito útil.

💡 Dica profissional: Experimente o encadeamento de prompts. Gere algo básico, depois descreva o que você gosta nele e transforme isso no seu próximo prompt.

5. Visme (melhor para visualização de dados)

via Visme

Enquanto outras ferramentas de gerenciamento de projetos de design tratam os gráficos como algo secundário, o Visme os integra à experiência principal. A plataforma se conecta diretamente aos arquivos do Google Sheets e do Microsoft Excel, atualizando os gráficos automaticamente quando os dados são alterados.

Seu Mapa Interativo permite regiões clicáveis para apresentar dados geográficos. No entanto, a curva de aprendizado pode ser íngreme para usuários que esperam uma funcionalidade simples de arrastar e soltar.

Melhores recursos do Visme

Estabeleça processos de aprovação de fluxos de trabalho de design gráfico contínuos para a colaboração em equipe.

Inicie gravações de tela diretamente nas apresentações para conteúdo tutorial.

Controle as configurações da Linha do tempo da animação para criar sequências de apresentação complexas.

Limitações do Visme

A versão gratuita inclui a marca Visme em todo o conteúdo exportado.

Variedade limitada de modelos fora dos temas empresariais e educacionais.

Os recursos de colaboração exigem assinaturas de nível superior para equipes.

Preços do Visme

Gratuito

Starter: US$ 29/mês

Pro: $59/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Visme

G2: 4,5/5 (mais de 445 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 715 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Visme?

De acordo com um revisor do G2:

O Visme oferece uma interface incrivelmente intuitiva com uma ampla variedade de modelos que facilitam a criação de apresentações profissionais, infográficos e relatórios. A funcionalidade de arrastar e soltar, os recursos personalizáveis e os gráficos e tabelas integrados ajudam a otimizar os fluxos de trabalho de design, especialmente para equipes com diferentes níveis de experiência em design gráfico.

O Visme oferece uma interface incrivelmente intuitiva com uma ampla variedade de modelos que facilitam a criação de apresentações profissionais, infográficos e relatórios. A funcionalidade de arrastar e soltar, os recursos personalizáveis e os gráficos e tabelas integrados ajudam a otimizar os fluxos de trabalho de design, especialmente para equipes com diferentes níveis de experiência em design gráfico.

🧠 Curiosidade: O artista britânico Harold Cohen criou o AARON, um dos primeiros programas de arte com IA, no início dos anos 70. Ele era capaz de desenhar de forma autônoma e Cohen o tratou como seu parceiro artístico por mais de 40 anos.

6. Figma AI (melhor para design colaborativo)

via Figma AI

O recurso Auto Layout do Figma AI ajusta automaticamente os designs quando o conteúdo é alterado, mantendo o espaçamento e o alinhamento consistentes. Seu Sistema de Componentes permite que as equipes criem elementos de design reutilizáveis que são atualizados em todas as instâncias.

Ainda assim, a interface baseada no navegador pode parecer lenta ao lidar com arquivos complexos com muitas pranchetas. Além disso, os recursos de IA ainda estão em fase beta e, ocasionalmente, produzem resultados inconsistentes.

Melhores recursos do Figma AI

Permita a colaboração em tempo real, onde vários designers editam simultaneamente com cursores ao vivo.

Crie sistemas de design com componentes principais que propagam alterações em todas as instâncias.

Gere variações de design usando o Make Design AI para prototipagem rápida.

Desenvolva protótipos interativos com transições avançadas e microinterações.

Limitações da Figma AI

O recurso Make Code do Figma cria código React que muitas vezes é desorganizado e não está sincronizado com os designs de origem.

Se o seu sistema de design tiver componentes não padronizados, o Figma AI pode não interpretá-los corretamente.

Preços do Figma AI

Gratuito

Profissional Licença colaborativa: US$ 5/mês Licença de desenvolvedor: US$ 15/mês Licença completa: US$ 20/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 15/mês

Licença completa: US$ 20/mês

Organização (cobrado anualmente) Licença de colaboração: US$ 5/mês Licença de desenvolvimento: US$ 25/mês Licença completa: US$ 55/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 25/mês

Licença completa: US$ 55/mês

Empresa (cobrado anualmente) Licença colaborativa: US$ 5/mês Licença de desenvolvimento: US$ 35/mês Licença completa: US$ 90/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 35/mês

Licença completa: US$ 90/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 15/mês

Licença completa: US$ 20/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 25/mês

Licença completa: US$ 55/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 35/mês

Licença completa: US$ 90/mês

Avaliações e comentários sobre o Figma AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.215 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 815 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Figma AI?

De uma avaliação do G2:

O que mais gosto é que é muito fácil de usar. Para alguém com conhecimentos básicos de design, é fácil familiarizar-se com ele. Tem muitas ferramentas num só, como a capacidade de usar vetores e imagens para editar e recortar máscaras, o que é muito apreciado. Existem ferramentas um pouco mais complexas para outros tipos de tarefas, mas vai precisar de um tutorial. Para o básico, é muito intuitivo.

O que mais gosto é que é muito fácil de usar. Para alguém com conhecimentos básicos de design, é fácil familiarizar-se com ele. Tem muitas ferramentas num só, como a capacidade de usar vetores e imagens para editar e recortar máscaras, o que é muito apreciado. Existem ferramentas um pouco mais complexas para outros tipos de tarefas, mas vai precisar de um tutorial. Para o básico, é muito intuitivo.

💡 Dica profissional: Mantenha um diário atualizado no ClickUp Docs. Sério. Anote o que funcionou, o que não funcionou e qualquer coisa estranha que a IA tenha criado. Isso acelera muito mais o seu processo do que improvisar todas as vezes.

7. Piktochart (ideal para criação de infográficos)

via Piktochart

Em vez de começar com telas em branco, o Piktochart oferece modelos estruturados específicos para design de informação. O editor baseado em blocos dessa alternativa ao Canva AI permite trocar seções de conteúdo sem precisar redesenhar layouts inteiros. Sua função de pesquisa de ícones inclui mais de um milhão de ícones organizados por categoria e estilo.

A desvantagem? A exportação de arquivos de alta resolução requer assinaturas premium.

Melhores recursos do Piktochart

Preencha gráficos a partir de dados de planilhas com ferramentas eficientes de importação de dados.

Crie infográficos interativos com elementos clicáveis e efeitos de foco.

Personalize modelos de marca que utilizam o seu esquema de cores e fontes.

Limitações do Piktochart

Personalização limitada em comparação com ferramentas de design de uso geral.

Os recursos de colaboração ficam atrás de outras alternativas ao Canva AI, como ClickUp e Figma.

Preços do Piktochart

Indivíduos e empresas Gratuito Pro: US$ 29/mês por usuário Negócios: US$ 49/mês por usuário Empresa: Preço personalizado

Gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 49/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Professores e alunos Gratuito Educação: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente) Campus: Preços personalizados

Gratuito

Educação: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Campus: Preços personalizados

Organizações sem fins lucrativos Gratuito Organizações sem fins lucrativos: US$ 60/mês por usuário (cobrado anualmente)

Gratuito

Organizações sem fins lucrativos: US$ 60/mês por usuário (cobrado anualmente)

Gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 49/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Gratuito

Educação: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Campus: Preços personalizados

Gratuito

Organizações sem fins lucrativos: US$ 60/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Piktochart

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 195 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Piktochart?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão de uma avaliação do G2:

É fácil e simples usar o aplicativo, que permite criar infográficos e apresentações rapidamente, sem perder tempo e sem esforço. Ele oferece layouts que podem ser modificados e alterados, personaliza o texto e a fonte e permite inserir nossas próprias imagens ou as fornecidas pelo aplicativo. Ele me permite organizar as informações de maneira adequada, simplesmente arrastando e soltando elementos e adicionando textos. Possui várias opções gráficas que podem ser adaptadas a qualquer tipo de dado.

É fácil e simples usar o aplicativo, que permite criar infográficos e apresentações rapidamente, sem perder tempo e sem esforço. Ele oferece layouts que podem ser modificados e alterados, personaliza o texto e a fonte e permite inserir nossas próprias imagens ou as fornecidas pelo aplicativo. Ele me permite organizar as informações de maneira adequada, simplesmente arrastando e soltando elementos e adicionando textos. Possui várias opções gráficas que podem ser adaptadas a qualquer tipo de dado.

8. Designs.ai (melhor para designs gerados por IA)

via Designs.ai

A Designs.ai gera pacotes completos de marca a partir de descrições de texto simples. O Logomaker AI da plataforma cria várias variações de logotipo com base no seu setor e preferências de estilo.

Seu videomaker pode produzir vídeos de marketing usando scripts e recursos visuais gerados por IA. No entanto, suas opções de personalização para o uso de IA em design gráfico permanecem limitadas depois que os conceitos iniciais são gerados.

Melhores recursos do Designs.ai

Crie diretrizes de marca , incluindo logotipos, paletas de cores e combinações de fontes a partir de descrições de texto.

Inicie o Designmaker para produzir automaticamente gráficos para redes sociais, banners e materiais impressos.

Extraia e aplique esquemas de cores a partir de imagens de referência carregadas com o comparador de cores.

Crie modelos de sites usando layouts gerados por IA com base no seu setor e nas suas preferências.

Limitações do Designs.ai

A variedade de modelos continua menor do que as alternativas estabelecidas ao Canva.

O plano gratuito impõe restrições, como a impossibilidade de baixar designs, exportar determinados formatos e a falta de modelos premium.

Gerar até mesmo vídeos curtos pode ser demorado, com alguns fluxos de trabalho levando vários minutos por clipe.

Preços do Designs.ai

Básico: US$ 29/mês

Pro: US$ 69/mês

Empresa: US$ 199/mês

Avaliações e comentários sobre Designs.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Designs.ai?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

É uma ótima ferramenta para soluções de design rápidas e fáceis, você pode baixar seu conteúdo facilmente e a experiência do usuário é boa, iniciantes e especialistas podem aproveitar as ferramentas que ela oferece.

É uma ótima ferramenta para soluções de design rápidas e fáceis, você pode baixar seu conteúdo facilmente e a experiência do usuário é boa, iniciantes e especialistas podem aproveitar as ferramentas que ela oferece.

9. Pixlr (ideal para edição rápida de fotos)

via Pixlr

O Pixlr funciona inteiramente em navegadores da web, mantendo recursos de edição profissionais. A plataforma oferece os modos de edição Express (simples) e Advanced (complexo) na mesma interface.

Sua ferramenta AI Cutout lida automaticamente com seleções complexas, como cabelos e objetos transparentes. No entanto, salvar projetos requer a criação de uma conta, o que alguns usuários consideram inconveniente.

Melhores recursos do Pixlr

Processe várias imagens simultaneamente com ajustes idênticos usando o editor em lote.

Use o recurso Double Exposure para efeitos criativos de mistura de fotos.

Integre o designer de modelos para criar gráficos para redes sociais usando suas fotos editadas.

Limitações do Pixlr

A versão gratuita inclui anúncios frequentes que atrapalham o fluxo de trabalho de edição.

Armazenamento em nuvem limitado em comparação com plataformas dedicadas ao gerenciamento de fotos.

Apesar de ser fácil de usar para iniciantes, a interface pode ser intimidante e inconsistente, com alguns atalhos de teclado não funcionando como esperado.

Preços do Pixlr

Teste gratuito

Mais: R$ 2,49/mês

Premium: $9,99/mês

Equipe: US$ 16,99/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do Pixlr

G2: 4,4/5 (mais de 730 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 115 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pixlr?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Um dos maiores pontos fortes do Pixlr é que ele salva automaticamente o histórico de trabalho, tanto no navegador quanto em um arquivo para download. Também destaco sua diversidade de fontes e o banco de imagens gratuito que oferece, para que eu possa experimentar diferentes estilos e criar do zero algo simples, como um logotipo ou um banner, ou até mesmo projetos mais complexos.

Um dos maiores pontos fortes do Pixlr é que ele salva automaticamente o histórico de trabalho, tanto no navegador quanto em um arquivo para download. Também destaco sua diversidade de fontes e o banco de imagens gratuito que oferece, para que eu possa experimentar diferentes estilos e criar do zero algo simples, como um logotipo ou um banner, ou até mesmo projetos mais complexos.

10. Design Wizard (ideal para modelos de marketing)

via Design Wizard

O Design Wizard adapta automaticamente os designs para várias plataformas de publicidade. Seus modelos de vídeo incluem gráficos animados otimizados para o engajamento nas redes sociais.

No entanto, o estilo dos modelos tende a uma estética corporativa que pode não ser adequada para marcas criativas. Além disso, a biblioteca de fotos, embora grande, carece da qualidade dos serviços premium.

Melhores recursos do Design Wizard

Navegue por modelos de campanha organizados por objetivos de marketing, como geração de leads e reconhecimento da marca.

Anime gráficos em movimento usando modelos pré-animados para conteúdo de vídeo em mídias sociais.

Programe publicações nas redes sociais diretamente em várias plataformas a partir da interface de design.

Limitações do Design Wizard

As opções de design personalizado são restritas, dificultando a criação de visuais exclusivos ou altamente personalizados.

Os designs gratuitos podem incluir marcas d'água, e cada download geralmente custa créditos, mesmo para edições de designs criados anteriormente.

As opções de alinhamento e encaixe na grade são fracas ou inexistentes.

Preços do Design Wizard

Gratuito

Pro: $9,99/mês

Avaliações e comentários do Design Wizard

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Design Wizard?

Uma avaliação descreve assim:

O Design Wizard é um aplicativo simples, rápido e fácil de usar. Como não tenho habilidades de design, uso o Design Wizard para criar publicações nas redes sociais para diferentes plataformas. A melhor parte é que existem modelos para usar. Tenho outras ferramentas, mas continuo usando o Design Wizard porque eles estão constantemente atualizando a ferramenta e adicionando novas imagens e modelos.

O Design Wizard é um aplicativo simples, rápido e fácil de usar. Como não tenho habilidades de design, uso o Design Wizard para criar publicações nas redes sociais para diferentes plataformas. A melhor parte é que existem modelos para usar. Tenho outras ferramentas, mas continuo usando o Design Wizard porque eles estão constantemente atualizando a ferramenta e adicionando novas imagens e modelos.

📖 Leia também: Como usar a IA no Canva para profissionais criativos

11. PicMonkey (ideal para colagens de fotos)

via PicMonkey

Enquanto a maioria dos editores trata as colagens como um simples posicionamento de imagens, o PicMonkey oferece algoritmos de layout sofisticados. As ferramentas de retoque da alternativa ao Canva AI incluem edição avançada de retratos, como clareamento de dentes e brilho dos olhos.

Sua coleção Frames and Borders inclui opções artísticas que complementam vários estilos de fotos.

Melhores recursos do PicMonkey

Organize colagens dinâmicas usando algoritmos de layout inteligentes que organizam automaticamente as fotos de forma atraente.

Explore a biblioteca de gráficos, que é atualizada regularmente com elementos de design sazonais e em alta.

Organize e compartilhe projetos de design com os membros da equipe com o recurso hub.

Limitações do PicMonkey

Recursos limitados de edição de vídeo, apesar da ênfase do marketing em conteúdo multimídia.

Menos ferramentas avançadas de manipulação de fotos em comparação com softwares de edição profissionais.

A exportação de imagens às vezes leva a resultados borrados ou pixelizados.

Não é ideal para trabalhar com várias imagens ou designs em camadas — muitas vezes você precisa salvar um e reimportá-lo para editar outro.

Preços do PicMonkey

Teste gratuito

Básico: R$ 7,99/mês

Pro: US$ 12,99/mês

Negócios: US$ 23/mês

Avaliações e comentários do PicMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 405 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PicMonkey?

Veja o que uma avaliação da G2 diz sobre o PicMonkey:

Com o PicMonkey, é fácil ajustar minhas fotos para qualquer tamanho que eu precisar – gosto da opção de inserir marcas d'água criadas por mim nas imagens editadas, para proteger a identidade das minhas fotos. Posso acessar o PicMonkey a qualquer momento, pois é uma ferramenta online, e como vantagem, minhas criações podem ser compartilhadas diretamente nas minhas redes sociais.

Com o PicMonkey, é fácil ajustar minhas fotos para qualquer tamanho que eu precisar – gosto da opção de inserir marcas d'água criadas por mim nas imagens editadas, para proteger a identidade das minhas fotos. Posso acessar o PicMonkey a qualquer momento, pois é uma ferramenta online, e como vantagem, minhas criações podem ser compartilhadas diretamente nas minhas redes sociais.

🔍 Você sabia? 20,7% dos artistas acreditam que manter o processo criativo como uma verdadeira colaboração entre humanos e IA é crucial para criar arte que permaneça atual e envolvente.

Mude de marcha e comece a projetar no ClickUp

O trabalho criativo fica mais lento quando as equipes precisam procurar arquivos, vasculhar mensagens ou adivinhar os comentários mais recentes. Sem um sistema claro, ótimas ideias se perdem e os prazos continuam sendo atrasados.

O ClickUp traz estrutura para todas as partes do processo de design. As equipes podem gerenciar briefings, acompanhar alterações, atribuir prazos e coletar feedback em um só lugar. Os modelos reduzem o tempo de configuração. Os documentos coletam informações sem confusão. Os quadros brancos oferecem a todos um espaço compartilhado para se alinharem antes do início da execução.

