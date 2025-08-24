os 10 melhores concorrentes e alternativas da Wiz para segurança na nuvem em 2025

A Wiz oferece visibilidade sólida, mas deixa a desejar em remediação em tempo real, telemetria no nível do host ou análise de tráfego de rede?

É seguro dizer que você não é o único a perceber as lacunas.

À medida que os ambientes de nuvem se tornam cada vez mais complexos, as equipes de segurança precisam de ferramentas que identifiquem riscos e ajudem a mitigá-los.

Esta publicação do blog detalha alguns dos melhores concorrentes da Wiz que preenchem essas lacunas. Fique até o final para ver como o ClickUp (sim, a plataforma de produtividade!) oferece suporte à colaboração eficiente em segurança na nuvem. 🔐

O que você deve procurar nos concorrentes da Wiz?

Ao explorar as principais alternativas ao Wiz, comece por identificar as lacunas específicas na gestão do seu projeto de cibersegurança. A solução certa irá abordar diretamente essas lacunas e reforçar a sua estratégia global de segurança. Aqui estão algumas funcionalidades a ter em conta:

Telemetria de host baseada em agente: procure concorrentes da Wiz que implantem agentes leves para capturar atividades de processos, arquivos e registros para uma análise forense mais rica

Fluxos de trabalho de correção automatizados: priorize plataformas que se integram a sistemas de tickets e aplicam automaticamente correções ou atualizações de políticas

Análise de tráfego de rede: escolha ferramentas que incorporam inspeção contínua de tráfego e detecção de anomalias em nuvens privadas virtuais (VPCs)

Engano e honeypots: Avalie soluções com implantação nativa de honeypots para capturar invasores e descobrir movimentos laterais

SBOM avançado e verificação da cadeia de suprimentos: considere fornecedores que mapeiam a lista completa de materiais de software (SBOM) e sinalizam vulnerabilidades upstream

Painel e relatórios personalizados: identifique alternativas ao Wiz com widgets de arrastar e soltar, métricas personalizadas e relatórios com marca branca

Suporte local e legado: Escolha um fornecedor com agentes na nuvem e locais para obter cobertura uniforme em ambientes híbridos ou legados

Concorrentes da Wiz em resumo

Aqui está uma tabela comparando todos os concorrentes e alternativas da Wiz. 📊

Ferramenta Melhor para Melhores recursos Preços* Palo Alto Prisma Cloud Segurança na nuvem de ponta a ponta e DevSecOps para organizações de médio porte e grandes empresas Gerenciamento da postura de segurança na nuvem (CSPM), proteção de carga de trabalho na nuvem (CWPP), gerenciamento de direitos de infraestrutura na nuvem (CIEM), priorização de riscos com IA Preços personalizados Lacework Detecção de anomalias comportamentais com polígrafo e visibilidade completa para organizações de médio porte e grandes empresas Detecção de anomalias baseada em comportamento, priorização de riscos, verificações automatizadas de conformidade Preços personalizados Orca Security Gerenciamento de vulnerabilidades sem agente para pequenas e médias empresas com ambientes multicloud Priorização rica em contexto, visualização do caminho do ataque, tecnologia SideScanning Preços personalizados Tenable Gerenciamento abrangente de vulnerabilidades em ambientes na nuvem e locais para empresas CSPM, verificação unificada de vulnerabilidades, segurança de infraestrutura como código (IaC) Preços personalizados Aqua Security Software Segurança nativa da nuvem para todo o ciclo de vida para equipes de TI de pequeno a médio porte e equipes de DevOps com necessidades de segurança de contêineres Proteção de contêineres e tempo de execução do Kubernetes, cargas de trabalho sem servidor, integração de pipeline de CI/CD Preços personalizados Microsoft Defender para nuvem Gerenciamento de segurança para empresas de médio porte em ambientes de nuvem baseados em Microsoft CSPM e CWP nativos com alertas centralizados, padrões regulatórios e relatórios integrados, integração com o Azure Preços personalizados Qualys Verificação de segurança com e sem agente para empresas e grandes equipes de desenvolvedores Proteção híbrida de ativos (nuvem + legado), relatórios centralizados, CSPM para multinuvem Preços personalizados Check Point Segurança integrada e gerenciamento de postura para empresas de médio porte e grandes corporações CSPM, prevenção de ameaças nativas da nuvem, segurança sem servidor, suporte a API de terceiros Preços personalizados Sysdig Operações DevSecOps com uso intensivo de Kubernetes para pequenas e médias empresas Análise forense de incidentes com eBPF, detecção de ameaças em tempo real, priorização de vulnerabilidades Preços personalizados Snyk Segurança com foco no desenvolvimento para código, contêineres e IaC para grandes equipes de desenvolvedores e empresas Segurança shift-left, fluxos de trabalho com foco no desenvolvedor, integração CI/CD, Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês

Os 10 melhores concorrentes e alternativas da Wiz

Agora, vamos nos aprofundar nos melhores concorrentes da Wiz. 👇

1. Palo Alto Prisma Cloud (ideal para segurança em nuvem de ponta a ponta e integração DevSecOps)

via Palo Alto Networks

O Prisma Cloud da Palo Alto Networks é uma plataforma abrangente de proteção de aplicativos nativos da nuvem (CNAPP) projetada para proteger aplicativos durante todo o seu ciclo de vida, do código à nuvem.

Usando uma combinação de aprendizado de máquina, análise avançada e Precision AI, ele verifica continuamente a infraestrutura, o código do aplicativo e as cargas de trabalho para detectar configurações incorretas, violações de políticas e ameaças ativas.

Ele também se integra ao ecossistema de segurança mais amplo da Palo Alto, incluindo Cortex XDR e WildFire, facilitando a criação de uma estratégia de segurança unificada.

Principais recursos do Palo Alto Prisma Cloud

Proteja a infraestrutura entre provedores usando o gerenciamento de postura de segurança na nuvem (CSPM) para detectar configurações incorretas, desvios e violações de políticas

Proteja cargas de trabalho e contêineres com a proteção de carga de trabalho na nuvem (CWP), incluindo varredura sem agente para VMs, ambientes sem servidor e Kubernetes

Fortaleça seus pipelines de CI/CD por meio de segurança de código integrada, varredura de IaC, análise de composição de software e detecção de segredos antes do tempo de execução

Obtenha visibilidade e controle profundos sobre os ativos em ambientes multicloud e híbridos

Limitações do Palo Alto Prisma Cloud

Envolve uma configuração inicial complexa e demorada, especialmente sem experiência prévia com as ferramentas da Palo Alto

Lacunas na documentação, especialmente para casos de uso avançados e exemplos de implementação no mundo real

Preços do Palo Alto Prisma Cloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Palo Alto Prisma Cloud

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Palo Alto Prisma Cloud?

Veja o que uma avaliação da G2 disse sobre este concorrente da Wiz:

O que mais gosto no Prisma Access é sua capacidade de fornecer segurança consistente na nuvem para todos os usuários, independentemente da localização. A integração com outras ferramentas da Palo Alto Networks, como Cortex e Panorama, facilita o gerenciamento e o monitoramento da postura de segurança a partir de um painel centralizado.

O que mais gosto no Prisma Access é sua capacidade de fornecer segurança consistente na nuvem para todos os usuários, independentemente da localização. A integração com outras ferramentas da Palo Alto Networks, como Cortex e Panorama, facilita o gerenciamento e o monitoramento da postura de segurança a partir de um painel centralizado.

2. Lacework (ideal para ambientes em nuvem com necessidades de conformidade)

via Lacework

O Lacework FortiCNAPP ajuda as equipes a conectar sinais de risco na nuvem com detecção de ameaças em tempo real, seja analisando configurações incorretas ou determinando como armazenar informações de clientes com segurança. Ele cria uma visão integrada das vulnerabilidades, configurações incorretas e ameaças ativas em todo o seu ambiente de nuvem.

Com suporte nativo para AWS, Azure e Google Cloud, a plataforma analisa continuamente as atividades para detectar sinais precoces de ransomware, cryptojacking e credenciais comprometidas.

Principais recursos do Lacework

Detecte ataques de dia zero com antecedência com a Plataforma de Dados Polygraph® , que revela anomalias comportamentais e padrões de ameaças

Descubra riscos de identidade com o CIEM, que pontua permissões e sinaliza funções com privilégios excessivos em todas as nuvens

Simplifique a correção com insights automatizados sobre configurações incorretas, vulnerabilidades e violações de políticas

Mude para a esquerda com segurança IaC integrada, SAST e análise de composição de software (SCA) para detectar problemas antes da implantação

Automatize verificações de conformidade e relatórios para vários padrões do setor

Limitações do Lacework

Não possui rastreamento de correção em tempo real; problemas fechados levam mais de 24 horas para desaparecer

Os usuários consideram a configuração de alertas difícil e desejam melhores integrações com Slack, Datadog, ferramentas SIEM e plataformas de tickets

Preços da Lacework

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Lacework

G2: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Orca Security (ideal para implantação rápida em ambientes multicloud)

via Orca Security

A Orca Security oferece às equipes visibilidade profunda de todas as camadas do ambiente de nuvem, sem a sobrecarga de instalar agentes. Ela correlaciona automaticamente riscos, como configurações incorretas, APIs expostas, problemas de identidade e vulnerabilidades, para revelar as ameaças mais críticas.

Esta ferramenta combina telemetria em tempo real, comunicação profissional, priorização avançada de riscos e amplo suporte à conformidade em uma única interface.

Seu foco em “combinações tóxicas” ajuda as equipes a priorizar 1% dos alertas que realmente importam, eliminando o ruído frequentemente associado às ferramentas de segurança na nuvem.

Melhores recursos da Orca Security

Implante a varredura sem agente com o SideScanning™ para obter visibilidade instantânea das cargas de trabalho, riscos e configurações

Ative o Orca Sensor para proteção em tempo de execução, permitindo detecção e investigação em tempo real usando observabilidade leve em nível de kernel

Imponha a conformidade em escala usando mais de 100 estruturas regulatórias prontas para uso, incluindo CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA e SOC 2

Reduza as despesas operacionais e o impacto no desempenho dos ambientes de produção

Limitações da Orca Security

A verificação sem agente pode deixar passar informações mais detalhadas sobre o tempo de execução em comparação com os concorrentes da Wiz baseados em agente

Carece de recursos robustos de shift-left. Não há integrações IDE/CLI conhecidas para fluxos de trabalho de desenvolvedores

Preços da Orca Security

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Orca Security

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Orca Security?

Um usuário compartilhou esta avaliação no Capterra:

O Orca é uma abordagem sem agente para VMS. Isso significa que não há impacto para o usuário nem degradação do desempenho. Sua equipe de operações não precisa gerenciar a implantação de agentes, nem atualizações/tempo de inatividade. […] O produto é relativamente novo e muitas dessas melhorias estão sendo trabalhadas.

O Orca é uma abordagem sem agente para VMS. Isso significa que não há impacto para o usuário nem degradação do desempenho. Sua equipe de operações não precisa gerenciar a implantação de agentes, nem atualizações/tempos de inatividade. [...] O produto é relativamente novo e muitas dessas melhorias estão sendo trabalhadas.

4. Tenable (Melhor para varredura unificada de vulnerabilidades)

via Tenable

A Tenable oferece uma abordagem consolidada para proteger ambientes híbridos e multicloud por meio de sua plataforma de gerenciamento de exposição, Tenable One. Em vez de tratar vulnerabilidades, configurações incorretas e problemas de identidade como problemas isolados, a Tenable conecta os pontos para fornecer uma visão priorizada dos riscos em toda a sua superfície de ataque.

Ele oferece suporte a soluções autorizadas pela FedRAMP, tornando-o uma escolha confiável para ambientes governamentais e altamente regulamentados. A ferramenta também possui recursos como acesso just-in-time (JIT), patches autônomos e análises em camadas de IA.

Melhores recursos da Tenable

Elimine lacunas de identidade com o Tenable Identity Exposure , detectando configurações incorretas e acessos arriscados no Active Directory e no Entra ID

Acelere a correção com o Tenable Patch Management , que associa automaticamente as vulnerabilidades aos patches certos e executa patches de forma autônoma

Imponha o privilégio mínimo usando Tenable CIEM e acesso JIT para restringir permissões desnecessárias na nuvem

Integre verificações de segurança perfeitamente ao ciclo de vida do DevOps

Limitações da Tenable

Não há uma maneira integrada de limpar automaticamente os resultados históricos de varreduras, o que consome espaço em disco

Embora seja forte em gerenciamento de vulnerabilidades e postura, seus recursos de proteção em tempo de execução podem ser menos maduros do que os de provedores especializados em CNAPP

Ocasionalmente, sinaliza problemas não críticos, aumentando a carga de trabalho das equipes de segurança

Preços da Tenable

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Tenable

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Aqua Security Software (ideal para equipes de DevOps com necessidades de segurança de contêineres)

via Aqua Security Software

A Aqua Security ajuda a proteger aplicativos modernos em todo o seu ciclo de vida, desde o desenvolvimento e a implantação até a execução. Seus controles em tempo real e varredura shift-left permitem que as equipes de segurança detectem vulnerabilidades antecipadamente e respondam rapidamente a ameaças ativas sem retardar os pipelines de desenvolvimento ágil.

Esta alternativa ao Wiz usa uma combinação de métodos sem agente e baseados em agente para oferecer flexibilidade na implantação e cobertura. Ela permite a unificação da segurança de código, infraestrutura e carga de trabalho em ambientes híbridos e multicloud.

Principais recursos do Aqua Security Software

Use a Verificação Universal de Código para detectar vulnerabilidades, segredos, configurações incorretas de IaC e malware em todos os códigos-fonte e registros

Estabeleça Portas de Aceitação para aplicar políticas de garantia personalizadas para diferentes pipelines, impedindo cargas de trabalho não conformes antes da produção

Aplique Políticas de Garantia do Kubernetes para impor controles de tempo de execução usando o agente de política aberta (OPA) e regras Rego para governança de segurança

Limitações do software Aqua Security

Não oferece suporte para a verificação de determinados tipos de artefatos, como pacotes Maven e npm

Recursos limitados da API, especialmente para casos de uso de pesquisa de imagens e automação

Preços do software Aqua Security

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o software Aqua Security

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aqua Security Software?

Aqui está um pequeno trecho de um usuário real:

É fácil de implementar, tem uma interface agradável, opções de integração CI/CD disponíveis, um bom painel de controle e um dos principais recursos para nós é a segurança Kubernetes, que não está presente em muitas outras ferramentas comerciais. Mas o modelo de licenciamento provavelmente está alinhado com o plano de longo prazo da Aquasec, e eles também deveriam considerar alguns modelos de preços de curto prazo/baixo volume para clientes que desejam experimentar a segurança de contêineres antes de decidir por uma solução completa de longo prazo.

É fácil de implementar, tem uma interface agradável, opções de integração CI/CD disponíveis, um bom painel de controle e uma das principais características para nós é a segurança Kubernetes, que não está presente em muitas outras ferramentas comerciais. Mas o modelo de licenciamento provavelmente está alinhado com o plano de longo prazo da Aquasec, e eles também deveriam considerar alguns modelos de preços de curto prazo/baixo volume para clientes que desejam experimentar a segurança de contêineres antes de decidir por uma solução completa de longo prazo.

6. Microsoft Defender para Nuvem (ideal para ambientes de nuvem baseados em Microsoft)

através do Microsoft Defender para Cloud

O Microsoft Defender para Nuvem combina gerenciamento de postura de segurança, proteção de carga de trabalho e recursos de DevSecOps.

Por meio do Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR), as organizações podem conectar insights da infraestrutura em nuvem com alertas de terminais e identidades de usuários, criando um panorama mais amplo das ameaças.

Seu recurso Secure Score oferece às organizações uma métrica clara para acompanhar e melhorar sua postura geral de segurança ao longo do tempo. Você também pode modelar possíveis caminhos de ataque com o Cloud Security Explorer e implementar regras de governança em todas as unidades de negócios.

Melhores recursos do Microsoft Defender

Aproveite a integração nativa e perfeita com a plataforma Microsoft Azure

Identifique caminhos de movimento lateral e pontos fracos usando a Análise de Caminhos de Ataque e o Cloud Security Explorer interativo

Proteja cargas de trabalho híbridas e multicloud aplicando o Defender para Servidores, Contêineres e Armazenamento para proteger a infraestrutura, os dados e os aplicativos

Aproveite o Microsoft Entra Permissions Management para detectar e corrigir permissões excessivas entre usuários, aplicativos e serviços em qualquer nuvem

Correlacione e aja rapidamente contra ameaças com SIEM e orquestração de segurança, automações de fluxo de trabalho com IA e ferramentas de resposta (SOAR) para reduzir o tempo de correção

Limitações do Microsoft Defender

Os usuários frequentemente relatam fadiga de alertas devido ao excesso de notificações e falsos positivos

Este concorrente da Wiz tem dificuldade em detectar ataques de dia zero ou malware com assinaturas ocultas, limitando a confiança em cenários de ameaças críticas

O modelo de preços e licenciamento pode ser complexo de navegar e prever, especialmente em implantações multicloud

Preços do Microsoft Defender

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Microsoft Defender

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Qualys (Melhor para proteção de ativos híbridos)

via Qualys

A Qualys oferece uma abordagem unificada para a segurança cibernética com sua Plataforma Enterprise TruRisk™, combinando visibilidade de ativos, gerenciamento de vulnerabilidades, conformidade e correção em um único sistema integrado. O concorrente da Wiz oferece telemetria de alta velocidade e correlação inteligente entre bilhões de pontos de dados.

A plataforma utiliza Cloud Agents leves e scanners sem agente para fornecer visibilidade abrangente e avaliação de segurança de cargas de trabalho, contêineres e infraestrutura na nuvem. Com a introdução do Qualys TotalCloud, seu CNAPP e TotalAppSec para risco de aplicativos, a Qualys estende a proteção por toda a pilha.

A plataforma oferece suporte à segurança IaC, proteção de tempo de execução do Kubernetes e até mesmo segurança LLM para implantações GenAI.

Melhores recursos do Qualys

Consolide várias funções de segurança e conformidade em uma única plataforma

Use o TruRisk Eliminate™ para corrigir vulnerabilidades críticas, como CISA KEVs e exposições a ransomware, por meio de patches, isolamento ou fluxos de trabalho de mitigação

Verifique continuamente os modelos de IaC em busca de configurações incorretas e monitore os aplicativos SaaS quanto ao uso indevido de privilégios e problemas de conformidade

Otimize a resposta com o Qualys Flow e crie fluxos de trabalho de correção automatizados usando um mecanismo sem código/com pouco código

Limitações do Qualys

O painel não é intuitivo, dificultando a navegação e a execução de tarefas para novos usuários

Embora a detecção seja forte, os recursos de implantação de patches e correção não são tão integrados ou eficientes quanto os de outros concorrentes da Wiz

Gerenciar o conjunto completo de aplicativos integrados pode exigir um investimento significativo em treinamento e configuração

Preços da Qualys

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Qualys

G2: 4,3/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Qualys?

Uma avaliação da Capterra resume assim:

No geral, o produto é fácil de usar, possui uma verificação robusta de vulnerabilidades e uma grande biblioteca de atualizações de software. Além disso, oferece vídeos de treinamento e suporte.

No geral, o produto é fácil de usar, possui uma verificação robusta de vulnerabilidades e uma grande biblioteca de atualizações de software. Além disso, oferece vídeos de treinamento e suporte.

8. Check Point (Melhor para segurança integrada e gerenciamento de postura)

via Check Point

As soluções Quantum Security Gateways e CloudGuard, carro-chefe da Check Point, foram projetadas para fornecer proteção profunda em redes, cargas de trabalho e pontos de acesso remoto.

Para proteção de terminais, o Harmony Endpoint oferece EPP (Plataforma de Proteção de Terminais), EDR (Detecção e Resposta de Terminais) e XDR (Detecção e Resposta Estendida) em um único cliente leve, oferecendo visibilidade e controle abrangentes, desde a borda até a nuvem.

Permite que as equipes apliquem políticas de segurança consistentes e protejam contra ataques cibernéticos sofisticados em toda a sua infraestrutura em nuvem, desde a infraestrutura até os aplicativos.

Melhores recursos da Check Point

Implemente mais de 60 mecanismos de aprendizado de máquina e inteligência global contra ameaças para detectar e bloquear ataques avançados, incluindo exploits de dia zero

Gerencie usuários, aplicativos, dispositivos e redes em nuvem em um único console centralizado com aplicação granular de regras

Proteja equipes remotas com o Harmony SASE para oferecer acesso por aplicativo, verificações de postura de dispositivos e políticas de confiança zero com conectividade de malha completa

Conecte-se facilmente ao software SOC e automatize a mitigação de ameaças usando um amplo suporte a APIs de terceiros

Limitações do Check Point

A configuração pode ser demorada, especialmente para equipes pequenas sem equipe de TI dedicada

Varreduras completas e sandboxing podem diminuir o desempenho, especialmente em máquinas com especificações baixas

Preços da Check Point

Preços personalizados

Avaliações e análises da Check Point

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Sysdig (ideal para operações DecSecOps com uso intensivo de Kubernetes)

via Sysdig

O Sysdig é uma plataforma de proteção de aplicativos nativa da nuvem projetada para equipes que priorizam a detecção em tempo real, insights contextuais de risco e visibilidade profunda do tempo de execução, ao mesmo tempo em que aplicam medidas robustas de segurança de dados.

Seu suporte multicloud e monitoramento gerenciado Prometheus ajudam a oferecer visibilidade completa em toda a sua infraestrutura, sem troca de contexto.

Ao combinar segurança, conformidade e monitoramento de desempenho, o Sysdig ajuda as equipes a entender todo o contexto de um incidente. Seu principal diferencial é a capacidade de priorizar vulnerabilidades com base no fato de o pacote vulnerável estar realmente em uso no momento da execução, permitindo que as equipes concentrem seus esforços de correção

Principais recursos do Sysdig

Concentre-se em riscos ativamente explorados ou acessíveis, em vez de listas estáticas de vulnerabilidades e exposições comuns (CVE)

Descubra comportamentos suspeitos com a detecção nativa na nuvem, que aproveita os dados do sistema em tempo real e o contexto comportamental

Reduza os custos de métricas personalizadas e elimine recursos subutilizados usando o rastreamento detalhado de utilização do Sysdig Monitor

Acelere a resposta a incidentes com análises forenses detalhadas e trilhas de auditoria

Limitações do Sysdig

A detecção de movimentos laterais em cenários CSPM, especialmente em ambientes AWS, é limitada

As implementações no local podem exigir recursos de armazenamento substanciais

Seu principal ponto forte é a segurança em tempo de execução e contêineres; outras áreas de sua oferta CNAPP podem ser menos desenvolvidas do que as dos concorrentes

Preços do Sysdig

Preços personalizados

Avaliações e análises da Sysdig

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sysdig?

Uma avaliação da G2 resumiu assim:

O Sysdig detectou e nos alertou sobre o teste em poucos instantes, enquanto o concorrente levou horas. Foi então que soubemos que o Sysdig seria a melhor opção para nós. Além de ser capaz de detectar, alertar, classificar e investigar rapidamente ameaças à nuvem e ao host, temos uma série de recursos adicionais que melhoram nossa postura de segurança em geral.

O Sysdig detectou e nos alertou sobre o teste em poucos instantes, enquanto o concorrente levou horas. Foi então que soubemos que o Sysdig seria a melhor opção para nós. Além de ser capaz de detectar, alertar, classificar e investigar rapidamente ameaças à nuvem e ao host, temos uma série de recursos adicionais que melhoram nossa postura de segurança em geral.

10. Snyk (ideal para segurança shift-left e fluxos de trabalho que priorizam os desenvolvedores)

via Snyk

A Snyk é uma plataforma de segurança focada em desenvolvedores com uma abordagem moderna à segurança de aplicativos que se integra perfeitamente a fluxos de trabalho de desenvolvimento nativos da nuvem e em ritmo acelerado.

Destaca-se pela sua plataforma de segurança alimentada por IA que detecta e corrige vulnerabilidades em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. O motor central da alternativa ao Wiz, DeepCode AI, impulsiona uma correção inteligente e explicável e ajuda as equipes a antecipar-se aos riscos potenciais introduzidos pelas ferramentas GenAI e bibliotecas de código aberto.

Melhores recursos do Snyk

Encontre e corrija desvios de configuração em ambientes de nuvem com a segurança Snyk IaC, que oferece correção em linha diretamente nas suas ferramentas de desenvolvimento

Automatize o gerenciamento de riscos de código aberto com solicitações de pull com um clique, monitoramento em tempo real e verificações de conformidade de licença

Integre a segurança perfeitamente às ferramentas e fluxos de trabalho existentes dos desenvolvedores

Correlacione riscos com o contexto de negócios usando o Snyk AppRisk para priorizar vulnerabilidades de alto impacto e acompanhar a cobertura de AppSec

Limitações do Snyk

Não possui opções de implantação local, limitando a flexibilidade para organizações com políticas de infraestrutura rígidas

A ferramenta gera dados SBOM incompletos por meio da CLI, forçando os usuários a depender de ferramentas de terceiros ou outros concorrentes da Wiz

Preços do Snyk

Gratuito

Equipe: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Snyk

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que mais gosto no ClickUp é a personalização e a flexibilidade. Seja para criar fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usar campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizar tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo às nossas necessidades específicas. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e automações economizam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

