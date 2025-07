os 10 melhores softwares de orçamento de marketing para controlar os gastos em 2025

A pesquisa de gastos da Gartner revela que os orçamentos de marketing para 2025 permanecerão estáveis em 7,7% da receita total das empresas. Esse valor é igual ao do ano passado e está muito longe do pico de 11% observado em 2020.

Seja você um diretor de marketing responsável pelo planejamento de estratégias de marketing, um estrategista digital ou um gerente de marketing que as executa, você está sob pressão constante para fazer mais com menos.

Cada centavo tem que valer a pena.

Mas, para isso, você precisa ter acesso aos dados de custos de marketing em todas as campanhas, canais e trimestres fiscais.

É aí que entra o software de orçamento de marketing.

Vai além das planilhas, fornecendo visibilidade em tempo real dos gastos e insights baseados em dados, garantindo que cada real investido em marketing seja contabilizado e alinhado com seus objetivos de negócios.

Neste guia, reunimos as principais ferramentas de orçamento de marketing para acompanhar os gastos, evitar desperdícios e maximizar o ROI. 🤓

Os melhores softwares de orçamento de marketing em resumo

Quer uma visão geral rápida? Nossa comparação lado a lado facilita encontrar a opção perfeita para você em pouco tempo.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços (USD/usuário/mês) ClickUp Modelos de acompanhamento de orçamento, alinhamento de metas, insights de IA através do ClickUp Brain Proprietários de pequenas empresas, equipes multifuncionais de marketing e operações Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês; complemento ClickUp AI por US$ 7/usuário/mês Planful Previsão por IA, planejamento de cenários, visibilidade do orçamento em tempo real, colaboração entre marketing e finanças Equipes de marketing e finanças empresariais Preços personalizados Marmind Sincronização de ordens de compra/faturas, acompanhamento de custos em tempo real, integração com ERP, divisão do orçamento por objetivo/região Departamentos de marketing global Preços personalizados Proof Analytics Modelagem de ROI, modelagem mista, integração com CRM, recomendações de otimização automática CMOs e equipes de marketing orientadas por dados Preços personalizados CoSchedule Calendário unificado, quadros de tarefas Kanban, programação de conteúdo + redes sociais, aprovações integradas Equipes de marketing de pequeno e médio porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês Uptempo. io Planejamento orçamentário, previsão, calendário de campanhas, painéis de desempenho Equipes de operações de marketing empresarial Preços personalizados HubSpot Marketing Hub Ferramentas de campanha, relatórios de CRM, automação de marketing, acompanhamento de orçamento integrado Equipes de marketing de entrada em crescimento Os planos pagos começam em US$ 890/mês para três usuários Zoho Marketing Plus Painel unificado, automação de campanhas, análises, integração perfeita com o aplicativo Zoho Equipes de marketing com tecnologia Zoho 15 dias de teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 21,06/mês Float Orçamento visual, programação de tarefas, planejamento da carga de trabalho da equipe, edições em tempo real Equipes criativas e baseadas em projetos avaliação gratuita por 30 dias; planos pagos a partir de US$ 7,50/mês Kantata Orçamento, planejamento de recursos, previsão de receitas, integração CRM/ERP Agências e empresas de serviços Preços personalizados

O que você deve procurar no melhor software de orçamento de marketing?

Nem todas as ferramentas de orçamento são criadas para equipes de marketing modernas. Veja o que realmente importa 👇

Planejamento e alocação do orçamento: defina orçamentos de campanha com facilidade, aloque fundos entre equipes ou canais e faça ajustes em suas iniciativas de marketing rapidamente

Acompanhamento de gastos em tempo real: veja atualizações em tempo real sobre quanto do orçamento de marketing você já gastou, quanto ainda resta e sua taxa de consumo atual, para não ser pego de surpresa

Integração com canais de marketing: As melhores ferramentas de alocação de orçamento conectam-se à sua pilha de tecnologia, sejam plataformas de publicidade paga como Google Ads e Meta ou o CRM que sua equipe de marketing usa, como HubSpot ou Salesforce, para extrair automaticamente seus dados de gastos com publicidade e desempenho

Painéis e relatórios personalizáveis: acompanhe o ROI das iniciativas de marketing, visualize tendências e compare o orçamento com os gastos reais com painéis que você pode ajustar para se adequar ao funcionamento do seu departamento de marketing

ROI e análise de desempenho: O software de orçamento de marketing deve permitir visualizar o que está funcionando e o que precisa ser alterado, analisando os retornos da campanha e identificando vazamentos de custos

Previsão e planejamento de cenários: execute cenários hipotéticos e preveja gastos futuros para se preparar com antecedência para cortes no orçamento ou grandes campanhas

Fluxos de trabalho de aprovação e permissões: Defina caminhos de aprovação personalizados para alterações e defina quem tem acesso a quais orçamentos para manter a organização e o controle

Alertas e notificações: Seja notificado quando os gastos se aproximarem dos limites ou o desempenho cair, para que você possa intervir antes que pequenos problemas se tornem grandes

Segurança e conformidade de dados: Escolha um software que siga padrões de segurança de dados financeiros, como GDPR ou SOC 2, para proteger suas informações confidenciais

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

os 10 melhores softwares de orçamento de marketing para controlar os gastos em 2025

Agora que você sabe o que procurar em um software de orçamento de marketing, vamos encontrar a ferramenta certa para suas necessidades específicas.

1. ClickUp (Ideal para gerenciar orçamentos e campanhas de marketing)

Gerencie e visualize campanhas de marketing com o ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que ajuda as equipes de marketing, finanças e vendas a acompanhar os gastos com marketing, organizar campanhas e alinhar cada centavo com as metas estratégicas.

Seja para realizar campanhas de marketing digital, gerenciar parcerias com influenciadores ou planejar marketing de eventos, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita manter o orçamento e a equipe totalmente alinhada.

O software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp se torna seu centro de controle para planejamento, orçamento e execução de campanhas.

Com os campos personalizados, você pode definir automações para acompanhar os gastos projetados em comparação com os reais, atribuir responsáveis pelas campanhas, marcar fornecedores e registrar detalhes de pagamento.

Você pode até adicionar campos como:

Orçamento alocado

Valor gasto

Orçamento restante

Categoria de gastos (por exemplo, anúncios pagos, eventos, influenciadores, etc., como parte do orçamento de publicidade)

Use campos personalizados com IA para definir automações para categorias de gastos dentro do orçamento de marketing abrangente

Para ajudar a acelerar o planejamento e a execução, o ClickUp Brain vem em seu socorro. Você pode usá-lo para gerar briefings de campanha, ideias de conteúdo, estudos de caso e publicações nas redes sociais em segundos. O melhor é que ele busca detalhes relevantes sobre o seu orçamento de marketing a partir dos dados que já possui.

Crie um orçamento personalizado para campanhas de marketing usando o ClickUp Brain

Com os painéis do ClickUp, você pode criar visualizações em tempo real do seu orçamento de marketing:

Use gráficos de barras ou gráficos circulares para comparar os gastos planejados com os reais

Adicione widgets para taxa de queima, gasto total por canal ou estimativas de ROI

Crie painéis personalizados para diferentes partes interessadas, por exemplo, um para o seu diretor de marketing e outro para os gerentes de campanha

Você obtém visibilidade total sobre como os custos da campanha estão se acumulando em tempo real, facilitando muito a realocação do orçamento entre trimestres ou departamentos.

Visualize métricas de desempenho de marketing, como impressões e curtidas por semana, canal e mês, com painéis personalizáveis do ClickUp

Quando se trata de realmente obter a aprovação do seu orçamento de marketing, o ClickUp para equipes financeiras economiza tempo, especialmente para a colaboração entre departamentos. As equipes financeiras podem criar fluxos de trabalho de orçamento compartilhados dentro do ClickUp usando listas, pastas e campos personalizados adaptados para gastos com marketing. Por exemplo, uma pasta como “Orçamento de marketing do terceiro trimestre” pode conter tarefas ou itens para cada campanha ou canal. Isso cria uma visão ao vivo e estruturada das atividades financeiras de marketing.

Agora, para manter o fluxo de trabalho entre os departamentos fluindo bem, você pode configurar alertas e ações em tempo real por meio do ClickUp Automations com base em gatilhos específicos relacionados ao orçamento. Por exemplo:

Notifique instantaneamente a equipe se uma campanha ultrapassar o limite de gastos

Atribua automaticamente tarefas de acompanhamento quando uma tarefa de “Revisão do orçamento” for concluída

Encaminhe novos pedidos de gastos para a pessoa certa para aprovação

Automatize tarefas repetitivas e altere cronogramas inteiros de projetos com apenas alguns cliques com o ClickUp Automations

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários observam que seu vasto conjunto de recursos pode ser complicado sem o treinamento adequado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp se destaca por sua notável versatilidade, atendendo a uma ampla gama de setores e equipes, tornando-o perfeito para o gerenciamento de projetos em vários domínios. Esteja você organizando uma campanha de marketing, lidando com projetos de desenvolvimento de software ou simplesmente gerenciando tarefas pessoais, o ClickUp possui a adaptabilidade necessária para atender às suas necessidades exclusivas.

O ClickUp se destaca por sua notável versatilidade, atendendo a uma ampla gama de setores e equipes, tornando-o perfeito para o gerenciamento de projetos em vários domínios. Esteja você organizando uma campanha de marketing, lidando com projetos de desenvolvimento de software ou simplesmente gerenciando tarefas pessoais, o ClickUp possui a adaptabilidade necessária para atender às suas necessidades exclusivas.

⚡ Arquivo de modelos: Quer apresentar um orçamento que seja aprovado mais rapidamente? Estes modelos de propostas orçamentais ajudam-no a apresentar custos, objetivos e ROI de forma clara, sem complicações de formatação.

2. Planful (Ideal para planejamento financeiro abrangente e previsão de gastos com marketing)

via Planful

O Planful permite que as equipes de marketing e finanças criem orçamentos anuais detalhados e os ajustem rapidamente com previsões contínuas. Em vez de planos anuais estáticos, você pode aproveitar as projeções de aprendizado de máquina com base no desempenho histórico para criar orçamentos mais inteligentes que respondem às tendências sazonais, mudanças no mercado ou alterações inesperadas nas campanhas.

O módulo Marketing Performance Management (anteriormente Plannuh) é útil para equipes focadas no ROI. Você pode acompanhar os investimentos em marketing até cada campanha e canal, obtendo total clareza sobre o que está funcionando e o que está gerando desperdício. Adicione o acompanhamento de despesas em tempo real, integrado diretamente aos seus sistemas financeiros, e você sempre saberá exatamente para onde seu orçamento está indo e quais resultados ele está gerando.

Principais recursos do Planful

Detecte anomalias ou padrões de gastos excessivos em seus orçamentos de marketing automaticamente com a IA e os sinais da Planful

Colabore com diretores de marketing, finanças e marketing para enviar propostas, aprovar alterações e acompanhar edições com uma trilha de auditoria integrada

Simule diferentes situações de gastos, como o lançamento de novas campanhas ou a redução das que apresentam baixo desempenho, com planejamento de cenários, ao mesmo tempo em que acompanha os custos comprometidos, planejados e reais

Limitações do Planful

Os usuários do Planful relatam lentidão na recuperação de dados, relatórios complexos e preocupações com a escalabilidade

Preços Planful

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Planful

G2: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Planful?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O Planful tem sido incrivelmente flexível e tenho conseguido gerenciar a função de marketing independentemente dos desafios que o negócio e o mercado nos apresentam. Tenho total confiança em onde nossos gastos estão sendo direcionados em qualquer dia e tenho a capacidade de redirecionar rapidamente o dinheiro para uma nova iniciativa sem me preocupar com o impacto em outras campanhas ou no orçamento.

O Planful tem sido incrivelmente flexível e tenho conseguido gerenciar a função de marketing independentemente dos desafios que o negócio e o mercado nos apresentam. Tenho total confiança em onde nossos gastos estão sendo direcionados em qualquer dia e tenho a capacidade de redirecionar rapidamente o dinheiro para uma nova iniciativa sem me preocupar com o impacto em outras campanhas ou no orçamento.

🧠 Curiosidade: A campanha “O homem mais interessante do mundo” da Dos Equis aumentou as vendas nos EUA em 22% durante sua veiculação. A persona se tornou tão icônica que as pessoas até compartilharam o personagem como meme.

📚 Leia também: Melhor software de planejamento de marketing para campanhas

3. MARMIND (Ideal para controle de orçamento de marketing top-down e bottom-up em empresas)

via MARMIND

O MARMIND foi desenvolvido para equipes de marketing empresarial que precisam de visibilidade e controle total sobre os orçamentos estratégicos e de campanhas.

Ele oferece suporte tanto ao orçamento top-down (definição de orçamentos anuais no nível do departamento) quanto à previsão bottom-up (criação de projeções a partir dos custos de campanhas individuais). Esse método duplo ajuda os líderes de marketing a ter uma visão geral ou a se aprofundar nos detalhes, por região, canal, produto ou equipe.

Principais recursos do MARMIND

Oferece gerenciamento de pedidos de compra e faturas que se conecta diretamente aos seus sistemas ERP

Divida os dados orçamentários por linha de produto, região, período ou meta de marketing com a visualização orçamentária multidimensional

A previsão automatizada em tempo real recalcula seus gastos planejados, comprometidos e reais

Limitações do MARMIND

Equilibrar os custos pode ser um desafio e requer um acompanhamento rigoroso

Preços do MARMIND

Preços personalizados

Classificações e avaliações da MARMIND

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MARMIND?

Uma avaliação da G2 diz:

A Marmind fornece uma visão geral abrangente do tempo, orçamento e recursos, o que torna o planejamento e a execução de campanhas muito mais eficientes. A plataforma facilita a execução de campanhas de marketing e a colaboração perfeita entre a equipe. Além disso, o suporte ao cliente é ágil e realmente útil, o que agrega muito valor à experiência geral.

A Marmind fornece uma visão geral abrangente do tempo, orçamento e recursos, o que torna o planejamento e a execução de campanhas muito mais eficientes. A plataforma facilita a execução de campanhas de marketing e a colaboração perfeita entre a equipe. Além disso, o suporte ao cliente é ágil e realmente útil, o que agrega muito valor à experiência geral.

4. Proof Analytics (Ideal para otimização de orçamento de marketing baseada em dados e modelagem de ROI)

via Proof Analytics

O Proof Analytics funciona como uma plataforma de gerenciamento de recursos de marketing (MRM) que combina planejamento de campanhas, acompanhamento de orçamento, análise de desempenho e modelagem de ROI. Ele permite que as equipes organizem atividades de marketing, atribuam orçamentos, definam cronogramas e monitorem o desempenho a partir de uma interface central. Com ferramentas integradas para acompanhamento de gastos e desempenho em tempo real, as equipes podem ver como os orçamentos estão sendo utilizados e compará-los com os resultados à medida que os dados chegam.

A plataforma inclui um sistema de otimização automatizado que utiliza análises e IA para avaliar o desempenho histórico das campanhas. O Proof Analytics suporta a modelagem do mix de marketing, ajudando a identificar quais canais ou campanhas contribuem mais para o ROI. Com base nessa análise, o sistema pode recomendar ajustes na distribuição do orçamento, como a realocação de fundos de canais com baixo desempenho para canais mais eficazes.

Principais recursos do Proof Analytics

Os relatórios automatizados de ROI fornecem modelos de atribuição para ajudar a quantificar o retorno de cada atividade de marketing

A integração com o Salesforce conecta dados de CRM, como leads e oportunidades, diretamente aos orçamentos de marketing, ajudando a vincular os gastos aos resultados sem a necessidade de ferramentas adicionais ou acompanhamento manual

Os recursos de aprovação e fluxo de trabalho estão integrados à plataforma, permitindo que as equipes enviem alterações orçamentárias, acompanhem atualizações de campanhas e gerenciem a colaboração multifuncional a partir de um único sistema

Limitações do Proof Analytics

O sucesso depende muito de pipelines de dados robustos e dados limpos e acessíveis; problemas contínuos nessa área podem comprometer a confiabilidade das previsões

Preços do Proof Analytics

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Proof Analytics

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Você sabia? Em um orçamento de marketing abrangente, os profissionais de marketing seguem a regra 70/20/10, alocando 70% do seu orçamento médio de marketing para táticas essenciais, 20% para novos canais e 10% para experimentação.

5. CoSchedule (ideal para organizar agendas de conteúdo e alinhar projetos de marketing)

via CoSchedule

O CoSchedule ajuda as equipes de marketing a organizar conteúdos, alinhar campanhas e gerenciar operações diárias a partir de uma única plataforma.

A plataforma também inclui recursos de gerenciamento de projetos e tarefas criados especificamente para fluxos de trabalho de marketing. As equipes podem criar e gerenciar campanhas usando quadros de tarefas, atribuir responsabilidades, definir prazos e monitorar o progresso em formatos como Kanban. Os processos de aprovação são gerenciados por meio de fluxos de trabalho integrados que permitem que as partes interessadas revisem e aprovem o conteúdo diretamente na plataforma.

Principais recursos do CoSchedule

O Conteúdo Integrado e Publicação Social permite que as equipes criem, programem e gerenciem blogs, e-mails e publicações sociais em um só lugar

A análise e o acompanhamento do desempenho fornecem informações ao nível da campanha, tais como aberturas de e-mails, envolvimento nas redes sociais ou conclusão de tarefas

Um calendário de marketing unificado reúne todo o conteúdo, campanhas e publicações de marketing nas redes sociais em uma única visualização

Limitações do CoSchedule

Dificuldades com integrações de plataformas, especialmente o LinkedIn, onde os usuários relatam problemas frequentes de autenticação e relatórios de atividades pouco confiáveis

Preços do CoSchedule

Calendário gratuito

Calendário social: US$ 19/usuário/mês

Agenda da agência: US$ 59/usuário/mês

Calendário de conteúdo: Preços personalizados

Marketing Suite: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoSchedule

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CoSchedule Marketing Suite?

Uma avaliação da G2 diz:

O CoSchedule oferece vários recursos, desde um calendário do tipo arrastar e soltar até um sistema de chat onde você pode marcar seus colegas de equipe em projetos. Ele permite criar uma lista de tarefas por campanha ou projeto e marcar os funcionários apropriados para garantir que um projeto seja concluído. Você também pode anexar fotos, arquivos e outros recursos ao projeto para manter tudo em um só lugar.

O CoSchedule oferece vários recursos, desde um calendário do tipo arrastar e soltar até um sistema de chat onde você pode marcar seus colegas de equipe em projetos. Ele permite criar uma lista de tarefas por campanha ou projeto e marcar os funcionários apropriados para garantir que um projeto seja concluído. Você também pode anexar fotos, arquivos e outros recursos ao projeto para manter tudo em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros a adotar a tecnologia estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna ao integrar perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdos até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo. Não é necessário alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

📚 Leia também: Como gerenciar restrições de projetos com exemplos e modelos

6. Uptempo. io (Ideal para operações de marketing holísticas em grandes equipes)

via Uptempo.io

O Uptempo.io reúne planejamento, orçamento e gestão de desempenho em uma plataforma conectada. Ele combina ferramentas da Allocadia (orçamento), BrandMaker (fluxo de trabalho e execução) e Hive9 (análise) para criar um sistema unificado para gerenciar operações de marketing de ponta a ponta. As equipes podem planejar campanhas, listar estratégias de promoção, acompanhar orçamentos, monitorar resultados e conectar todas as iniciativas a metas estratégicas.

Ele oferece suporte ao planejamento contínuo de campanhas, para que as equipes não fiquem presas a orçamentos anuais estáticos. Os planos podem ser atualizados conforme as prioridades mudam, e cada campanha inclui metas, táticas e financiamento em uma visualização baseada em calendário. As ferramentas financeiras do Uptempo permitem que os usuários visualizem os gastos planejados, comprometidos e reais em tempo real.

Principais recursos do Uptempo.io

As integrações com sistemas financeiros oferecem suporte à reconciliação automatizada e mostram o uso do orçamento por produto, região ou campanha

Informações preditivas e análises hipotéticas utilizam a análise da Hive9 para prever o ROI, sinalizar riscos e testar diferentes cenários orçamentários

Os recursos de definição e medição de metas mapeiam cada campanha e item de despesa para objetivos de marketing específicos, como contribuição para o pipeline ou impacto da marca

Limitações do Uptempo.io

A plataforma pode apresentar lentidão no carregamento e nas atualizações, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados

Preços do Uptempo.io

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Uptempo.io

G2: 4,1/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Uptempo.io?

Uma avaliação da G2 diz:

Conseguimos obter uma compreensão mais abrangente do marketing e uma base confiável para relatórios sobre o retorno sobre o investimento (ROI) ao integrar as principais plataformas de vendas e marketing. Simplificamos nosso procedimento de planejamento de marketing para que possamos identificar rapidamente os principais impulsionadores de negócios, mapear pontos problemáticos em potencial e aumentar a harmonia em toda a empresa.

Conseguimos obter uma compreensão mais abrangente do marketing e uma base confiável para relatórios sobre o retorno sobre o investimento (ROI) ao integrar as principais plataformas de vendas e marketing. Simplificamos nosso procedimento de planejamento de marketing para que possamos identificar rapidamente os principais impulsionadores de negócios, mapear pontos problemáticos em potencial e aumentar a harmonia em toda a empresa.

⚡ Arquivo de modelos: Comece suas campanhas mais rapidamente com esses modelos de plano de marketing, perfeitos para mapear metas, canais, cronogramas e ROI em um só lugar

7. HubSpot Marketing Hub (ideal para marketing de atração e acompanhamento do ROI de campanhas para empresas de todos os tamanhos)

via HubSpot

O HubSpot Marketing Hub combina planejamento de campanhas, criação de conteúdo, integração de CRM e análise de marketing em uma única plataforma. Os profissionais de marketing podem usá-lo para gerenciar campanhas multicanais, incluindo publicações em blogs, anúncios, e-mails e mídias sociais, a partir de um painel unificado, permitindo que as equipes coordenem as mensagens e avaliem o desempenho em um só lugar.

A ferramenta se conecta diretamente a plataformas de publicidade como Facebook, Google e LinkedIn para rastrear os gastos com publicidade e o ROI das campanhas. Os usuários podem ver quanto foi gasto, quantos leads foram gerados e quais negócios foram fechados. Com a análise do ROI da campanha, os usuários podem atribuir receitas às campanhas e calcular o retorno automaticamente, ajudando as equipes a avaliar quais canais oferecem os melhores resultados.

Principais recursos do HubSpot Marketing Hub

Ferramentas de atribuição e análise rastreiam toda a jornada do cliente e aplicam crédito em vários pontos de contato usando modelos de atribuição multitoque

Os recursos de geração e nutrição de leads incluem páginas de destino personalizadas e fluxos de trabalho automatizados

A integração entre vendas e CRM permite que as equipes de marketing conectem os dados de gastos diretamente aos resultados de receita

Limitações do HubSpot Marketing Hub

A configuração da integração pode ser complicada

Preços do HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: US$ 890/mês para três licenças

Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês para cinco licenças

Avaliações e comentários sobre o HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Marketing Hub?

Uma avaliação da Capterra afirma:

A interface fácil e as ferramentas abrangentes do HubSpot Marketing Hub facilitaram a navegação e a implementação de estratégias. Do marketing por e-mail à criação de conteúdo, a integração com o CRM foi particularmente útil para acompanhar a geração e o desenvolvimento de leads. Além disso, os recursos de automação economizaram tempo e esforço significativos em tarefas repetitivas.

A interface fácil e as ferramentas abrangentes do HubSpot Marketing Hub facilitaram a navegação e a implementação de estratégias. Do marketing por e-mail à criação de conteúdo, a integração com o CRM foi particularmente útil para acompanhar a geração e o desenvolvimento de leads. Além disso, os recursos de automação economizaram tempo e esforço significativos em tarefas repetitivas.

📚 Leia também: Exemplos e modelos de planos de marketing eficazes

8. Zoho Marketing Plus (ideal para um pacote de marketing integrado com orçamento limitado)

via Z oho

O Zoho Marketing Plus oferece um pacote completo de marketing que ajuda as equipes a gerenciar campanhas, acompanhar despesas de marketing e medir o desempenho em todos os canais. Inclui ferramentas para marketing por e-mail, mídias sociais, análise da web, eventos e CRM, unificando os esforços da campanha em um só lugar para reduzir a troca de ferramentas e melhorar a coordenação entre canais.

Com a introdução do Budget Board, o Zoho agora permite que as equipes atribuam orçamentos a marcas ou campanhas e acompanhem todos os gastos de marketing em relação a eles. As despesas podem ser categorizadas por objetivo, região geográfica ou atividade, oferecendo uma visão clara de como os fundos são usados e o que resta, diretamente no painel de marketing.

Principais recursos do Zoho Marketing Plus

A análise do ROI fornece informações sobre quais canais geram mais retorno para seus esforços de marketing

Os recursos de gerenciamento de projetos e trabalhos permitem que as equipes planejem e executem campanhas de forma colaborativa, acompanhem prazos e alinhem os gastos com os cronogramas

A orquestração multicanal permite que os profissionais de marketing criem jornadas do cliente por e-mail, SMS e anúncios, além de acompanhar o impacto combinado dessas ações em metas como geração de leads ou conversões

Limitações do Zoho Marketing Plus

A interface pode parecer um pouco confusa ou pouco intuitiva em alguns pontos, com uma curva de aprendizagem para funcionalidades avançadas

Preços do Zoho Marketing Plus

15 dias de teste gratuito

O plano pago começa em US$ 21,06/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Marketing Plus

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Marketing Plus?

Uma avaliação da G2 diz:

O Zoho Marketing Plus oferece uma interface intuitiva e fácil de usar, que facilita a navegação desde o primeiro dia. O processo de implementação é tranquilo e o suporte ao cliente ágil garante que qualquer problema seja resolvido rapidamente. Eu uso a plataforma diariamente porque ela simplifica o gerenciamento de campanhas e o acompanhamento de incidentes.

O Zoho Marketing Plus oferece uma interface intuitiva e fácil de usar, que facilita a navegação desde o primeiro dia. O processo de implementação é tranquilo e o suporte ao cliente ágil garante que qualquer problema seja resolvido rapidamente. Eu uso a plataforma diariamente porque ela simplifica o gerenciamento de campanhas e o acompanhamento de incidentes.

9. Float (ideal para planejamento de recursos e capacidade para maximizar a utilização da equipe)

via Float

O Float ajuda as equipes de marketing a gerenciar recursos e acompanhar a utilização do orçamento, conectando as agendas da equipe aos cronogramas dos projetos. Com sua interface de agendamento visual, você pode designar pessoas para campanhas, ver quem está trabalhando em quê e por quanto tempo, tudo em um calendário compartilhado.

O Float também permite configurar e gerenciar orçamentos de projetos em relação a horas ou taxas monetárias. Os leads de marketing podem atribuir orçamentos em horas (por exemplo, 100 horas de design) ou dinheiro (por exemplo, US$ 10.000), e o Float rastreará quanto foi “gasto” à medida que o projeto avança. O rastreamento em tempo real significa que você sempre sabe onde está, se está dentro do orçamento ou se está se aproximando do limite.

Melhores recursos do Float

O recurso de acompanhamento da taxa horária do Float ajuda a prever os gastos multiplicando as horas programadas pelas taxas horárias atribuídas

O sistema de orçamento baseado em tarefas permite que as equipes atribuam horas ou taxas por tarefa (como 30 horas para redação de conteúdo), proporcionando um controle mais granular sobre os custos dos componentes dentro de uma campanha

Com o planejamento de cenários, os profissionais de marketing podem simular ações como contratar um prestador de serviços ou adiar uma tarefa para ver como isso afeta o orçamento geral e o cronograma instantaneamente

Limitações flutuantes

Os usuários observam uma falta de personalização granular (por exemplo, renomeação de campos, relatórios detalhados), especialmente ao lidar com membros arquivados, exportações ou rastreamento de pessoal

Preços flutuantes

30 dias de teste gratuito

Inicial: US$ 7,50/pessoa/mês

Pro: US$ 12,50/pessoa/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários flutuantes

G2 : 4,3/5 (mais de 1600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Float?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro que o Float faça exatamente o que promete: ajudar nossa organização a manter o controle do planejamento e dos recursos. É incrivelmente útil e oferece uma excelente experiência ao usuário. A API robusta e as opções de integração bem documentadas facilitam a conexão com nosso conjunto de ferramentas.

Adoro que o Float faça exatamente o que promete: ajudar nossa organização a manter o controle do planejamento e dos recursos. É incrivelmente útil e oferece uma excelente experiência ao usuário. A API robusta e as opções de integração bem documentadas facilitam a conexão com nosso conjunto de ferramentas.

10. Kantata (Ideal para controle unificado de recursos, orçamento e projetos em agências e serviços)

via Kantata

A Kantata é uma plataforma de gerenciamento de projetos e orçamento focada em serviços, projetada para dar às equipes controle total sobre seus recursos, finanças e métricas de desempenho. Com recursos como orçamento de projetos, controle de despesas, previsão de tempo e planejamento da capacidade da equipe, a Kantata ajuda as organizações baseadas em serviços a acompanhar as margens e otimizar o uso de recursos em um só lugar.

Principais recursos do Kantata

Atribua ou troque membros da equipe de acordo com a disponibilidade, acompanhe o consumo do orçamento, as margens e o andamento do faturamento, e obtenha visibilidade das ordens de alteração ou visualizações de projetos em risco

Conecte-se a sistemas como Salesforce, QuickBooks, Jira e inclua ferramentas de recomendação para detectar conflitos de recursos ou riscos orçamentários

Gere faturas com tempo e materiais ou taxas fixas diretamente a partir dos dados do projeto, mantendo os gastos, o faturamento e a receita visíveis durante todo o ciclo de vida da campanha

Limitações do Kantata

A plataforma é frequentemente descrita como lenta e pesada, com atualizações demoradas que prejudicam a eficiência

Preços da Kantata

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Kantata

G2: 4,2/5 (mais de 1400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kantata?

Uma avaliação da G2 diz:

O Kantata SX permitiu que nossa equipe de PS assumisse o controle dos nossos negócios e nos proporcionasse insights que nunca tivemos antes. A capacidade de alocar recursos com confiança foi a maior melhoria na eficiência do nosso departamento. Além disso, apreciamos a precisão das previsões, que melhorou a posição do PS dentro da nossa empresa.

O Kantata SX permitiu que nossa equipe de PS assumisse o controle dos nossos negócios e nos proporcionasse insights que nunca tivemos antes. A capacidade de alocar recursos com confiança foi a maior melhoria na eficiência do nosso departamento. Além disso, apreciamos a precisão das previsões, que melhorou a posição do PS dentro da nossa empresa.

⚡ Arquivo de modelos: O orçamento não precisa ser chato. Esses modelos de orçamento de projeto transformam números em planos claros e rastreáveis que toda a sua equipe pode seguir.

Tome decisões mais inteligentes sobre o orçamento de marketing com o ClickUp!

Se você deseja uma ferramenta de orçamento de marketing simples, visual e fácil de adaptar ao seu fluxo de trabalho, o ClickUp é um ótimo lugar para começar. Seus campos personalizáveis, painéis em tempo real e modelos prontos para uso facilitam o gerenciamento de tudo, desde campanhas pontuais até planos de marketing completos.

Dito isso, cada ferramenta desta lista se destaca à sua maneira. Se você precisa de previsões de alto nível, análises detalhadas de ROI ou acompanhamento dos recursos da equipe, aqui você encontrará algo que se adapta às suas necessidades. Teste o que se alinha ao seu processo e amplie a partir daí.

Inscreva-se agora no ClickUp e veja como ele simplifica o planejamento, o acompanhamento e a tomada de decisões para campanhas de marketing bem-sucedidas.