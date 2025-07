ClickUp vs. Connecteam: qual ferramenta é melhor para gerenciamento de equipes?

Sua equipe está realmente avançando ou apenas ocupada com tarefas rotineiras? Quando tarefas intermináveis, mudanças de cronogramas e alertas constantes começam a parecer demais, vale a pena procurar ferramentas que possam realmente facilitar as coisas.

ClickUp e Connecteam são dois nomes de destaque no mundo do gerenciamento de equipes, mas adotam abordagens muito diferentes. O ClickUp se concentra na personalização e no controle detalhado de projetos, enquanto o Connecteam foi desenvolvido para equipes móveis e sem mesa.

Então, como saber qual delas atende às suas necessidades diárias? Esta comparação entre Connecteam e ClickUp pode ajudar. Vamos examinar os recursos, pontos fortes, vantagens e desvantagens e tudo o mais que pode ajudar você a determinar qual plataforma pode trazer um pouco de ordem à loucura.

Vamos começar.

Connecteam e ClickUp em resumo Aqui está uma comparação entre o Connecteam e o ClickUp e as experiências de gerenciamento de equipe que eles oferecem: O ClickUp é ideal para O Connecteam é ideal para Equipes que precisam de um gerenciamento completo de projetos e tarefas Empresas que gerenciam funcionários sem mesa e da linha de frente Equipes remotas e híbridas colaborando em tempo real Empresas focadas na comunicação e no envolvimento dos funcionários Fluxos de trabalho personalizados, automação e acompanhamento da produtividade Controle de tempo , programação de funcionários e gerenciamento da força de trabalho Empresas que buscam soluções escaláveis com personalização avançada Pequenas e médias empresas que precisam de operações compatíveis com dispositivos móveis Empresas que gerenciam projetos complexos com dependências e marcos Organizações que precisam de ferramentas de rastreamento de conformidade e RH Equipes que dependem de relatórios detalhados, painéis e gerenciamento da carga de trabalho Empresas que procuram um aplicativo fácil de usar para gerenciamento de tarefas diárias

O que é o ClickUp?

Gerencie e ative qualquer equipe com personalização ilimitada que se adapta às suas necessidades específicas

O trabalho hoje em dia está desorganizado. Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam. O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O que destaca o ClickUp? Flexibilidade. Você pode automatizar seu trabalho diário, criar painéis que mostram o que está acontecendo e manter tudo organizado sem precisar usar várias ferramentas diferentes.

Esteja você liderando uma equipe remota, gerenciando operações ou apenas tentando ficar em dia com sua lista de tarefas, o ClickUp oferece um único lugar para acompanhar o trabalho, manter o cronograma e ver o progresso real.

🧠 Curiosidade: O gerenciamento eficaz de equipes não se resume a organizar tarefas — ele pode literalmente salvar todo o seu projeto. Quando a Pixar estava trabalhando em Toy Story 2, a equipe quase perdeu o filme inteiro devido a um erro de comando. Mas, graças à comunicação clara e aos hábitos inteligentes de backup, um diretor técnico que trabalhava remotamente tinha uma cópia completa salva. Um quase desastre se transformou em uma lenda — tudo porque os sistemas certos estavam em vigor.

Recursos do ClickUp

O ClickUp oferece diversos recursos para gerenciar o trabalho do início ao fim. É superflexível, altamente personalizável e desenvolvido para facilitar a comunicação e a colaboração em equipe, seja você uma equipe de duas pessoas ou uma empresa em crescimento.

Recurso nº 1: Planilhas de horas e controle de tempo do ClickUp

Organize seu processo de faturamento com horas aprovadas, garantindo faturas precisas e pagamentos fáceis com o ClickUp Timesheets

As planilhas de horas do ClickUp oferecem uma visão clara das horas diárias, semanais ou mensais da sua equipe. Aprovações? Muito fácil. Relatórios? Pronto. Quer acompanhar as horas faturáveis ou os custos do projeto? Os relatórios personalizados estão à sua disposição, e a integração com a folha de pagamento deixa o pessoal de RH e operações muito feliz.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a produtividade da equipe sem esforço com o modelo de planilha de horas do ClickUp

Para acelerar ainda mais as coisas, o modelo de planilha de horas do ClickUp permite que as equipes registrem horas, acompanhem o tempo e sincronizem tudo com a folha de pagamento com apenas alguns cliques. A estrutura integrada facilita o monitoramento da produtividade e a otimização dos horários de trabalho, sem a necessidade de lidar com planilhas.

Precisa planejar o que vem a seguir? O Calendário do ClickUp também ajuda as equipes a agendar tarefas, visualizar prazos e planejar cronogramas de projetos. Agendamento por arrastar e soltar, visualizações por dia/semana/mês e sincronização com o Google ou Outlook mantêm tudo em dia.

Arraste e solte tarefas não programadas com o Calendário do ClickUp para um planejamento rápido e flexível em um layout claro e visual

Para equipes que lidam com projetos complexos, o modelo de programação de gerenciamento de projetos do ClickUp é outra ferramenta útil. Ele ajuda a programar tarefas, coordenar prazos e manter o fluxo de trabalho em movimento.

Combine os recursos de agendamento do ClickUp com o ClickUp Project Time Tracking e você terá uma ferramenta completa para aumentar a produtividade. Inicie e pare cronômetros manualmente dentro das tarefas, marque horas como faturáveis ou não faturáveis e gere relatórios que mostram exatamente onde o tempo está sendo gasto.

Acompanhe a produtividade da equipe rapidamente com uma planilha de horas detalhada que captura tendências de trabalho e engajamento com o ClickUp Time Tracking

Esteja você gerenciando uma equipe remota ou lidando com vários projetos, esses recursos ajudam você a manter a produtividade sem adivinhações. Basta um agendamento simples, um acompanhamento preciso e uma equipe mais eficiente.

💡 Dica profissional: Designe “mentores de tarefas” dentro das equipes para ajudar a orientar os usuários menos experientes. Isso desenvolve a expertise interna e pode acelerar a integração, ao mesmo tempo em que cria um sistema de suporte para novos usuários.

Recurso nº 2: Tarefas do ClickUp

Atribua tarefas, acompanhe o progresso e mantenha as conversas organizadas com o ClickUp Tasks

Sem uma alocação inteligente de recursos , o esgotamento e o caos podem surgir rapidamente. É aí que o ClickUp Tasks entra em ação. Ele simplifica a criação, a atribuição e a organização do trabalho, independentemente do fluxo de trabalho da sua equipe.

Você pode definir prioridades, atribuir prazos e acompanhar tudo em tempo real. Adicione visualizações personalizadas, automação e ferramentas de colaboração integradas, e sua equipe terá tudo o que precisa para se manter alinhada e focada nas tarefas.

É especialmente útil para gerentes de projeto que precisam dividir projetos grandes em partes gerenciáveis e monitorar o progresso em todas as etapas.

Analisamos várias opções e concluímos que, no geral, o ClickUp nos oferecia a combinação certa de poder e flexibilidade. Também precisávamos resolver a questão do controle de tempo para medir e acompanhar os registros de tempo dos prestadores de serviços externos sem precisar de aplicativos e serviços externos adicionais. O controle de tempo nativo do ClickUp funciona perfeitamente entre celulares, tablets e computadores.

Otimize o fluxo de trabalho com um modelo estruturado de gerenciamento de tarefas do ClickUp que mantém a equipe organizada e produtiva

Quer um atalho? O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp oferece uma vantagem inicial. Ele é totalmente personalizável, para que você possa organizar o trabalho de uma maneira que realmente faça sentido para sua equipe.

Automatize fluxos de trabalho e aumente a produtividade da equipe com o ClickUp Brain

Para um gerenciamento de tarefas mais inteligente, utilize o ClickUp Brain. Este assistente de IA extrai resumos, sugere os próximos passos e preenche os detalhes das tarefas para que você não fique preso a trabalhos administrativos repetitivos. Ele ajuda a distribuir as tarefas de maneira uniforme e mantém as cargas de trabalho equilibradas em toda a equipe.

O ClickUp Brain e os agentes de IA pré-construídos também podem pesquisar sua base de conhecimento interna e aplicativos conectados para encontrar qualquer informação que você precisar. Não é preciso vasculhar threads ou procurar atualizações. Tudo o que você precisa fica exatamente onde deve estar.

👀 Você sabia? A VMware aumentou a eficiência em 8 vezes após mudar para o ClickUp, consolidando mais de 5 ferramentas, economizando 95% do tempo gasto na criação de ativos QBR e criando uma fonte única de informações para todas as equipes.

Recurso nº 3: Chat do ClickUp

Melhore o trabalho em equipe com bate-papo em tempo real, atribuição de tarefas e colaboração fácil com o ClickUp Chat

O ClickUp elimina a pressão de ter que lidar com vários aplicativos de mensagens, trazendo a comunicação diretamente para o seu fluxo de trabalho. Com o ClickUp Chat, as equipes podem enviar mensagens em tempo real, vincular conversas diretamente a tarefas e colaborar sem sair da plataforma.

Você pode agendar mensagens, criar canais públicos e privados, atribuir um comentário como item de ação, adicionar clipes de áudio ou vídeo e configurar mensagens recorrentes automatizadas baseadas em regras.

O chat funciona em conjunto com outros recursos do ClickUp, como Tarefas, Calendário e Documentos, para que tudo fique conectado. E com a IA integrada, você pode acompanhar os chats perdidos e exibir instantaneamente detalhes relevantes de todo o seu espaço de trabalho, sem precisar pausar e pesquisar no meio do chat.

É uma maneira inteligente de reduzir atrasos, manter as conversas focadas e tomar decisões mais rápidas sem precisar alternar entre abas.

📮ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início da automação. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode desbloquear uma automação poderosa e até mesmo criar agentes de IA personalizados em minutos, sem a necessidade de um longo aprendizado. 💫 Resultados reais: a QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

Preços do ClickUp

O ClickUp é ideal para empresas que oferecem serviços a vários clientes. É a solução perfeita para aperfeiçoar seus processos como empresa iniciante e expandi-los gradualmente à medida que suas operações crescem.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de pessoal para recrutadores

O que é o Connecteam?

O Connecteam é um aplicativo de gerenciamento de força de trabalho criado para equipes sem mesa. De varejo e construção a serviços de saúde e serviços de campo, ele ajuda as empresas a se manterem organizadas em qualquer lugar.

A plataforma voltada para dispositivos móveis permite que você gerencie tudo, desde o agendamento dos funcionários e o controle de ponto até a comunicação da equipe e o gerenciamento das tarefas diárias, tudo em um só lugar.

Os gerentes podem facilmente delegar tarefas, acompanhar horas, enviar atualizações em tempo real e manter os cronogramas funcionando perfeitamente, independentemente de onde suas equipes trabalhem.

Recursos do Connecteam

Se você está procurando uma solução de gerenciamento de força de trabalho simples e fácil de usar para equipes móveis, a Connecteam é a escolha certa. Vamos explorar os principais recursos que a tornam a melhor opção para equipes de campo.

Recurso nº 1: Relógio de ponto e aplicativo quiosque para funcionários da Connecteam

através do Connecteam

O Time Clock da Connecteam simplifica o controle de ponto, a frequência e o gerenciamento da folha de pagamento dos funcionários. Os funcionários podem registrar a entrada e a saída pelo celular, tablet (pelo aplicativo Kiosk) ou desktop, oferecendo flexibilidade em diferentes ambientes de trabalho.

Com o GPS e geofencing do Connecteam, você pode garantir que os funcionários registrem o ponto em locais aprovados. Isso ajuda a evitar roubo de tempo e garante a precisão. O rastreamento de localização em tempo real reduz a necessidade de check-ins constantes, especialmente para equipes de campo.

O recurso de desconexão automática evita horas extras desnecessárias, desconectando automaticamente os funcionários após o término do turno.

através do Connecteam

O Time Clock também oferece planilhas de horas automatizadas que rastreiam entradas de tempo, intervalos e horas extras, tornando o gerenciamento da folha de pagamento mais fácil e preciso.

O Kiosk App é uma boa solução para equipes que não utilizam dispositivos pessoais. Ele permite que os funcionários registrem sua entrada e saída por meio de códigos PIN ou autenticação biométrica em dispositivos compartilhados, perfeito para locais centralizados, como armazéns ou lojas de varejo.

através do Connecteam

A interface intuitiva do aplicativo garante facilidade de uso sem a necessidade de treinamento extensivo.

Recurso nº 2: Gerenciamento de tarefas e chat em equipe do Connecteam

através do Connecteam

Com sua plataforma simples de gerenciamento de tarefas, os gerentes podem definir tarefas, atribuir prazos e monitorar o andamento dos projetos. Os funcionários recebem notificações em tempo real quando uma tarefa é atribuída, e as atualizações podem ser acompanhadas dentro do aplicativo.

A ferramenta permite a delegação de tarefas específicas, dependências de tarefas e automação do fluxo de trabalho

através do Connecteam

Com o recurso de chat, sua equipe pode fazer perguntas, compartilhar atualizações ou enviar arquivos sem precisar alternar entre aplicativos. Os funcionários podem se comunicar por meio de chats individuais, chats em equipe ou canais de transmissão para atualizações em toda a empresa.

Os chats podem ser segmentados por localização, projeto, departamento ou outros critérios para discussões focadas, garantindo que as pessoas certas recebam as informações rapidamente.

As mensagens também podem ser programadas para serem enviadas durante o horário de trabalho ou na próxima entrada/turno do funcionário, ajudando a evitar interrupções fora do horário de trabalho.

Recurso nº 3: Agendamento de funcionários do Connecteam

através do Connecteam

O recurso de programação de funcionários do Connecteam facilita o gerenciamento de turnos. Com sua funcionalidade de arrastar e soltar, os gerentes podem criar e atribuir turnos rapidamente, sem complicações.

Os funcionários são notificados sobre seus horários, e turnos recorrentes são fáceis de configurar. A ferramenta também acompanha a frequência para ajudar a evitar conflitos de agendamento, mantendo tudo funcionando perfeitamente.

Preços do Connecteam

Gratuito

Básico: US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários

Avançado: US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários

Especialista: US$ 99/mês para os primeiros 30 usuários

Empresa: Preço personalizado

ClickUp vs. Connecteam: comparação de recursos

Com o básico abordado, é hora de explorar as diferenças entre o Connecteam e o ClickUp e comparar seu desempenho.

Recurso ClickUp Connecteam Controle de tempo Acompanhamento avançado do tempo com cronômetros, registros manuais, horas faturáveis e relatórios detalhados Relógio de ponto simples com rastreamento GPS e planilhas de horas automatizadas para equipes de campo Agendamento Calendário visual com tarefas arrastáveis, sincronização com calendários externos e visualizações personalizadas Agendamento de funcionários por turnos com acompanhamento de presença e opções de turnos recorrentes Gerenciamento de tarefas Tarefas totalmente personalizáveis com IA, automação, dependências e várias visualizações de projetos Criação básica de tarefas com atribuições, prazos e atualizações do andamento do projeto Comunicação da equipe Bate-papo em tempo real, comentários nas tarefas, compartilhamento de documentos e suporte de IA com o ClickUp Brain Bate-papo em grupo e mensagens diretas integrados, além de compartilhamento de arquivos Recursos de IA O ClickUp Brain aumenta a produtividade com ajuda de conteúdo, resumos e automação do fluxo de trabalho Não disponível GPS e geofencing Não é nativo, mas pode ser integrado a ferramentas de rastreamento de localização GPS, se necessário GPS integrado e geofencing para um acompanhamento preciso do tempo com base na localização Ideal para Equipes que precisam de flexibilidade, colaboração profunda e gerenciamento avançado de projetos e tarefas Equipes que precisam de suporte por celular ou equipe de campo focada em controle básico de tempo e programação

Comparação entre Connecteam e ClickUp nº 1: controle de tempo e programação

O ClickUp oferece controle avançado de tempo com planilhas detalhadas, controle de horas faturáveis e relatórios personalizados. Você pode registrar manualmente o tempo, definir temporizadores e categorizar entradas de tempo.

O Calendário ClickUp facilita o agendamento com planejamento por arrastar e soltar, sincronização com calendários externos e layouts visuais claros.

*o relógio de ponto do Connecteam inclui GPS e geofencing, garantindo que os funcionários só possam registrar o ponto em locais aprovados. As planilhas de horas registram automaticamente os intervalos e as horas extras.

O agendamento é simples com arrastar e soltar, turnos recorrentes e acompanhamento de presença em tempo real.

🏆Vencedor: ClickUp assume a liderança com um agendamento mais flexível, relatórios robustos e integração perfeita com o calendário — ótimo para equipes que trabalham em escritório e agências.

Comparação entre Connecteam e ClickUp #2: Gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe

*os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp facilitam a atribuição de trabalhos, a definição de prioridades e o acompanhamento do andamento dos projetos com atualizações em tempo real. Ele oferece dependências de tarefas, visualizações personalizadas e automação.

O ClickUp Brain otimiza a produtividade com resumos gerados por IA, sugestões inteligentes e gerenciamento de recursos.

Connecteam oferece uma plataforma de gerenciamento de tarefas onde os gerentes podem atribuir tarefas e acompanhar atualizações. Notificações em tempo real e automação do fluxo de trabalho mantêm tudo em movimento.

🏆Vencedor: ClickUp vence aqui por sua profundidade. Seus insights baseados em IA, visualizações personalizáveis e alocação de recursos o tornam mais adequado para fluxos de trabalho complexos.

📖 Leia também: Melhor software de escalas de funcionários

Comparação entre Connecteam e ClickUp #3: Comunicação no aplicativo

No ClickUp, o chat integrado oferece conversas vinculadas a tarefas, atualizações em tempo real e colaboração em equipe, tudo sem precisar alternar entre ferramentas. Você pode @mencionar colegas de equipe, organizar discussões e compartilhar arquivos.

O ClickUp Brain até busca informações sobre tarefas ou documentos durante o chat para manter as conversas eficientes e dentro do prazo.

*o chat integrado do Connecteam é simples, mas eficaz. Ele permite o envio de mensagens para a equipe, o compartilhamento de arquivos e conversas em grupo. É uma opção sólida para comunicação rápida, especialmente para equipes que utilizam principalmente dispositivos móveis ou remotas.

🏆Vencedor: ClickUp vence novamente com integração mais profunda e chats aprimorados por IA que se conectam diretamente a tarefas e documentos — ideal para equipes que precisam de comunicação rica em contexto.

Comparação entre Connecteam e ClickUp #4: Acesso remoto e flexibilidade de dispositivos

ClickUp é um aplicativo baseado em nuvem que funciona em dispositivos móveis e desktops. Ele oferece painéis personalizados e controles de acesso, proporcionando flexibilidade e controle às equipes.

O Connecteam foi projetado principalmente para trabalhadores que não utilizam mesa. O aplicativo Kiosk permite que os funcionários registrem seu ponto em um dispositivo compartilhado usando PINs seguros ou reconhecimento facial. É ótimo para locais de trabalho ou equipes sem dispositivos pessoais.

🏆Vencedor: Connecteam vence esta rodada com seus recursos móveis especializados e funcionalidade de compartilhamento de dispositivos, ideais para trabalho de campo e equipes em campo.

📖 Leia também: Como a previsão da força de trabalho ajuda a planejar as necessidades futuras de talentos

Comparação entre Connecteam e ClickUp #5: Modelos e personalização

O ClickUp oferece uma variedade de modelos para gerenciamento de tarefas, planilhas de horas, programação e muito mais. Você pode personalizar totalmente fluxos de trabalho, status, visualizações e automações. Essa flexibilidade oferece suporte a equipes diversificadas e necessidades complexas de projetos.

O Connecteam oferece uma experiência simples e padronizada, com menos opções de personalização. É fácil de configurar, mas pode não ter profundidade suficiente para fluxos de trabalho mais complexos ou setores de nicho.

🏆Vencedor: ClickUp leva essa com facilidade. Seus modelos personalizáveis e opções de configuração avançadas tornam-no mais adequado para equipes que precisam de flexibilidade e escalabilidade.

Comparação entre Connecteam e ClickUp #6: Preços

O ClickUp oferece uma abordagem econômica e escalável. Seu modelo de pagamento por usuário garante flexibilidade, tornando-o econômico. Você paga apenas pelos usuários ativos, mantendo os custos sob controle.

O Connecteam oferece um plano gratuito para até 10 usuários, com planos pagos a partir de US$ 29 por mês para até 30 usuários. Isso pode aumentar rapidamente para equipes em crescimento, tornando-o menos econômico.

🏆Vencedor: ClickUp por uma estrutura de preços mais acessível, escalável e flexível.

👀 Você sabia? O gerenciamento de projetos como disciplina formal foi moldado principalmente pela Marinha dos Estados Unidos na década de 1950, especialmente com o programa de mísseis Polaris. A complexidade do projeto exigia métodos formalizados de gerenciamento, e esse esforço ajudou a preparar o terreno para o desenvolvimento de metodologias modernas de gerenciamento de projetos.

ClickUp vs. Connecteam no Reddit

Quando se trata de ClickUp vs. Connecteam, o veredicto no Reddit realmente depende do que você procura em uma ferramenta de gerenciamento de equipe e carga de trabalho.

Um usuário de longa data do ClickUp, maction-9, elogiou a plataforma no r/clickup por ser flexível o suficiente para cobrir praticamente todos os casos de uso:

100% sim. É exatamente isso que minha equipe está fazendo. PM, painéis de controle de qualidade, painéis de clientes, controle de tempo, relatórios. Ele captura tudo o que acontece na empresa. Demorou um pouco para adaptá-lo às nossas necessidades, mas é sem dúvida melhor do que qualquer outro produto no mercado, incluindo Asana e Trello

Outro usuário do Reddit, junoalej, destacou o valor substancial e o conjunto de recursos do ClickUp:

Usamos o Clickup há pelo menos quatro anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidir pelo Clickup. A melhor escolha que já fizemos! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, o serviço está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o ClickUp definitivamente superou todas as minhas expectativas. Eu definitivamente ganhei uma nova perspectiva sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

Usamos o Clickup há pelo menos quatro anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidir pelo Clickup. A melhor escolha que já fizemos! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, o serviço está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o ClickUp definitivamente superou todas as minhas expectativas.

Outro usuário, bryceman1, concordou com essa opinião:

Estamos praticamente na mesma situação. Experimentamos todas essas ferramentas e, de longe, a ClickUp foi a que ofereceu o melhor custo-benefício para os recursos que queríamos. O ritmo de desenvolvimento deles também é incrível.

Quanto ao Connecteam, os usuários apreciam como ele apoia o envolvimento dos funcionários e ajuda as empresas a reunir insights, resolver problemas no local de trabalho e aumentar a retenção.

No entanto, alguns apontam que os gerentes podem precisar atribuir turnos manualmente com mais frequência, o que pode retardar o processo. Como observou tdmod99 em r/TheDigitalMerchant:

Além do controle de tempo e programação, o [Connecteam] também inclui ferramentas de feedback dos funcionários, pesquisas e outros pontos de contato para retenção de funcionários e identificação de problemas. Recursos limitados de programação automática em comparação com concorrentes... O preço fica complicado se você estiver tentando integrar várias seções “principais”, como RH e Habilidades, COM o pacote básico de Operações.

De acordo com o Reddit, a configuração completa do ClickUp é ideal para equipes que precisam de recursos poderosos de automação, acompanhamento e colaboração. O Connecteam se destaca quando se trata de ferramentas voltadas para os funcionários, mas pode exigir mais trabalho prático de programação.

💡Dica profissional: Selecione uma ferramenta que se alinhe à forma como sua equipe realmente trabalha, não apenas ao que parece impressionante no papel. A longo prazo, flexibilidade, facilidade de uso e recursos robustos de colaboração serão muito mais importantes do que uma longa lista de recursos que você nunca usará. Para garantir que você está fazendo a escolha certa, experimente executar projetos-piloto com equipes específicas antes de se comprometer totalmente — isso ajuda a testar a funcionalidade e avaliar se a ferramenta se adapta bem ao seu fluxo de trabalho.

Qual ferramenta de gerenciamento de equipes é a melhor?

O veredicto? O ClickUp sai na frente como a solução ideal para gerenciamento da força de trabalho.

O Connecteam tem suas vantagens, especialmente se você gerencia equipes móveis ou coordena trabalhos em turnos. Mas quando você amplia a visão e considera a flexibilidade, os recursos e o impacto a longo prazo no sucesso dos negócios, o ClickUp sai na frente.

Com ferramentas para controle de tempo, comunicação, gerenciamento de tarefas e muito mais, o ClickUp oferece às equipes um espaço centralizado para realizar o trabalho, sem precisar se dividir entre várias tarefas. Sua personalização e relatórios detalhados tornam-no uma escolha inteligente para equipes em crescimento que precisam de uma configuração escalável que possa evoluir com elas.

Se você está procurando uma plataforma poderosa, mas adaptável, o ClickUp é a escolha certa. É onde o planejamento, a execução e a colaboração realmente se conectam.

Pronto para melhorar o trabalho de toda a sua equipe? Inscreva-se agora no ClickUp para trabalhar com a solução completa que você estava esperando.