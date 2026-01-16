Modelos gratuitos de portfólio de marketing para [ano]

Você tem as campanhas, a estratégia e os resultados. Mas quando alguém pergunta: “Você pode enviar um portfólio?”... você fica sem saber o que responder.

Não porque você não tenha trabalho, mas porque seu portfólio está enterrado em pastas espalhadas ou preso em um documento pela metade.

Se isso parecer um pouco exagerado, não se preocupe, nós temos a solução para você.

Nesta postagem do blog, reunimos os melhores modelos gratuitos de portfólio de marketing do ClickUp (e de outras plataformas!) para ajudá-lo a apresentar seu trabalho com clareza, estrutura e um toque de estilo.

Vamos começar! 💪🏼

O que é um modelo de portfólio de marketing?

Um modelo de portfólio de marketing é uma estrutura pré-concebida que ajuda os profissionais de marketing a organizar e apresentar seu trabalho, competências e realizações a potenciais clientes e colaboradores.

Esses modelos geralmente incluem seções estruturadas para estudos de caso, cronogramas de campanhas, maquetes de design, estratégias de segmentação de público e métricas de desempenho, como taxas de engajamento ou retorno sobre o investimento (ROI). Muitos também incluem espaço para funções da equipe, ferramentas utilizadas e notas de iteração para destacar a colaboração e o processo.

🧠 Curiosidade: A palavra “portfólio” vem do italiano portafoglio, que significa uma pasta para transportar folhas soltas de papel. No século XVIII, artistas e arquitetos carregavam amostras físicas de seus trabalhos para conseguir encomendas, as versões iniciais dos portfólios de marketing atuais.

O que torna um modelo de portfólio de marketing bom?

Um modelo de portfólio de marketing bem estruturado destaca os sucessos anteriores de um profissional de marketing e fornece uma plataforma para demonstrar seu pensamento estratégico e criatividade. Aqui estão alguns recursos a serem procurados:

Facilidade de uso: procure algo simples de configurar e personalizar, que permita que você se concentre no conteúdo, em vez de nas complexidades do design.

Apelo visual: procure imagens, infográficos ou integração de vídeo de alta qualidade para envolver seu público.

Seções abrangentes: certifique-se de incluir uma seção “Sobre”, amostras de trabalho, depoimentos e uma página de contato clara.

Opções de personalização: escolha modelos que permitem experimentar cores, fontes e layouts personalizados para refletir sua marca.

Exibição de métricas de desempenho: procure seções para mostrar resultados como taxas de conversão ou ROI para aumentar a credibilidade.

Recursos de integração: opte pela compatibilidade com mídias sociais, análises ou ferramentas de CRM para obter facilmente os principais dados de desempenho.

🔍 Você sabia? Campanhas especulativas (como simulações de rebranding ou publicações nas redes sociais para marcas que você admira) são uma forma comum de preencher um site de portfólio com exemplos de trabalhos relevantes.

Modelos de portfólio de marketing em resumo

Veja aqui os melhores modelos de portfólio de marketing:

13 modelos de portfólio de marketing

Abaixo, apresentamos algumas opções de modelos de portfólio de marketing da ClickUp e de outras fontes. 👇

E, se você está procurando mais do que um modelo para simplificar suas operações de marketing, temos uma dica profissional para você! Experimente o ClickUp! Criado para dar suporte a todas as etapas da execução de marketing, o ClickUp para equipes de marketing ajuda você a debater ideias, planejar, lançar e acompanhar campanhas, tudo em um só lugar. De estratégias multicanais a calendários de conteúdo e painéis de desempenho, o ClickUp transforma seu trabalho diário em um portfólio de conquistas mensuráveis.

Na verdade, veja o que um profissional de marketing disse sobre o uso do ClickUp:

Com o ClickUp, podemos mostrar o que aconteceu com nossas iniciativas de marketing em uma visualização regional ou de campanha. Isso inclui analisar os tipos de atividades que estamos realizando e em que estágio do funil as classificamos. Dessa forma, a alta administração pode facilmente se atualizar sobre o status de um projeto.

Mas, por enquanto, vamos mostrar os modelos de que você precisa!

1. Modelo de gerenciamento de portfólio ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje melhor seus projetos e recursos com o modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp.

Quando você gerencia um portfólio de projetos criativos ou estratégicos, é fácil perder a clareza. O modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp resolve isso com um sistema de pontuação que classifica o valor do projeto com base no impacto nos negócios. Os projetos são categorizados em Indispensáveis, Recomendados ou Opcionais, permitindo que você concentre seus esforços.

O que diferencia este modelo é o Inventário de Projetos em Andamento, onde novas solicitações de projetos são exibidas com orientações de pontuação claramente visíveis na parte superior. Isso garante que todas as ideias sejam avaliadas de forma consistente. A Visualização da Lista Principal do Portfólio oferece uma visão geral de todos os projetos, enquanto pastas dedicadas, como Projetos em Risco e Projetos Concluídos, classificam seu progresso como um verdadeiro painel de controle de PMO.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Avalie as solicitações de projetos recebidas usando um sistema consistente e baseado em critérios.

Classifique as iniciativas em grupos de prioridade para concentrar os esforços onde é importante.

Acompanhe os riscos e o progresso por meio de visualizações dedicadas de listas e pastas.

Centralize as avaliações para que todas as propostas sigam o mesmo caminho de decisão.

📌 Ideal para: Líderes estratégicos e PMOs que precisam avaliar, classificar e acompanhar um grande volume de propostas de projetos com base no impacto nos negócios

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas apenas para encontrar as informações de que precisam, alternando entre e-mails, bate-papos, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, bate-papos, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho convergente com IA pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

2. Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro de vários projetos em diferentes estágios com o modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Se você está começando a organizar portfólios de projetos e precisa de um sistema simples e intuitivo, este modelo é ideal para você. O modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma configuração fácil para iniciantes, que ajuda você a ver tudo em todos os departamentos em um só lugar.

A Visualização do Roteiro do PMO oferece um layout por etapas para identificar instantaneamente trabalhos paralisados ou atrasados. Precisa se aprofundar mais? Acesse os Relatórios de Status Semanais ou a Visualização da Equipe para obter atualizações agrupadas por departamento ou responsável.

Cada tarefa neste modelo de gerenciamento de portfólio de projetos inclui tags de fase, como Descoberta ou Design, juntamente com estimativas de tempo, métricas de sucesso e um espaço para descrições detalhadas. Isso facilita justificar o andamento do projeto em revisões com as partes interessadas ou atualizações com os clientes.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Visualize as etapas do trabalho entre equipes usando o roteiro integrado e a visualização de status.

Compare o progresso semanal com relatórios estruturados agrupados por propriedade.

Anexe estimativas, métricas e descrições para justificar alterações de status.

Monitore todas as atualizações do departamento a partir de um hub de portfólio consolidado.

📌 Ideal para: Gerentes de projeto e chefes de departamento que precisam de uma maneira simples e visual de monitorar a saúde do projeto e as atualizações de status entre as equipes.

🚀 A vantagem do ClickUp: Desbloqueie todo o potencial do seu portfólio de marketing com o ClickUp BrainGPT, o companheiro de desktop com IA que entende suas campanhas, conteúdo e fluxos de trabalho criativos para que você possa trabalhar com mais clareza e rapidez. Obtenha respostas contextuais para suas campanhas usando o ClickUp BrainGPT. Com o BrainGPT, você obtém: IA contextual que se adapta ao seu espaço de trabalho, projetos anteriores e atividades da equipe para manter briefings, atualizações e trabalhos criativos alinhados.

Produtividade com prioridade para a voz através do Talk to Text , que transforma ideias faladas em tarefas, documentos ou resumos sem a necessidade de mudar de ferramenta.

Segurança e privacidade de nível empresarial que protegem todos os seus dados de marketing.

Acesse vários LLMs premium em um só lugar, incluindo ChatGPT, Claude e Gemini, para que você possa escolher o melhor modelo para cada tarefa e eliminar a dispersão da IA.

3. Modelo de portfólio de design ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Apresente e gerencie seu trabalho criativo com o modelo de portfólio de design do ClickUp.

Quando seu trabalho criativo é forte, mas sua apresentação carece de fluidez, responsabilidade ou clareza, o modelo de portfólio de design do ClickUp é o que você precisa. Este modelo ajuda você a mostrar seu pensamento, etapas e experiência em cada etapa do gerenciamento de projetos de design.

O verdadeiro poder está na Visualização das etapas do projeto, que classifica seu trabalho em fases claramente identificadas: Pendente, Conceito, Projeto, Protótipo e Entrega. Você pode mapear todos os projetos, desde um site de marketing até um aplicativo móvel, nessas categorias visuais para que clientes, partes interessadas ou mentores saibam instantaneamente o que está em andamento e o que já foi concluído.

Cada tarefa inclui campos integrados, como Categoria de design (por exemplo, identidade da marca, aplicativo web) e status específicos da fase, como Precisa de revisão ou Revisão interna, para que não haja confusão sobre o que precisa da sua atenção.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Documente cada projeto com contexto claro, amostras visuais e resultados mensuráveis.

Apresente seu fluxo de trabalho de design em um layout estruturado e fácil de revisar.

Centralize as contribuições, revisões e aprovações dos clientes para manter um registro de auditoria organizado.

Compartilhe um portfólio ao vivo e organizado que é atualizado automaticamente à medida que seu trabalho evolui.

📌 Ideal para: Designers e equipes criativas que desejam apresentar seu trabalho de forma profissional, comunicando claramente as fases do projeto e a lógica do design.

💡 Dica profissional: Crie uma seção intitulada “Marketing Sandbox” para testar ideias como textos revisados, novos ângulos de campanha ou maquetes dentro do modelo. Trate-a como um mini espaço de experimentação.

4. Modelo de tarefa de portfólio de design ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê estrutura aos seus portfólios com o modelo de tarefa de portfólio de design do ClickUp.

Se o seu portfólio parece bom, mas o seu processo de design parece disperso, este modelo corrige essa lacuna ao nível das tarefas. O Modelo de Tarefa de Portfólio de Design do ClickUp amplia os blocos de construção individuais, as tarefas reais dentro de cada projeto de design.

Use-o quando precisar acompanhar dezenas de planos de marketing em execução simultânea, especialmente se você estiver constantemente alternando entre categorias como identidade de marca, design de interface do usuário ou ativos de marketing.

Melhor ainda? Em vez de criar um portfólio de design do zero e vasculhar nomes de tarefas ou pastas vagos, você tem três campos personalizados essenciais: Fase do design (por exemplo, Conceito, Final, Entrega), Categoria do design (o tipo de trabalho) e Resultado final.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Divida cada tarefa de design em tarefas estruturadas e baseadas em etapas.

Marque os trabalhos por categoria para diferenciar branding, interface do usuário e recursos criativos.

Registre os resultados finais em um campo consistente e pesquisável.

Mantenha a clareza sobre o andamento das tarefas ao lidar com várias linhas de design.

📌 Ideal para: Freelancers ou líderes de design que precisam de clareza no nível das tarefas para se manterem atualizados sobre as etapas, categorias e resultados finais.

⚙️ Bônus: Quer construir um canal de clientes de alta qualidade para sua agência de marketing? Confira este guia sobre como encontrar clientes para uma agência de marketing digital. Ele detalha estratégias reais, como aproveitar o posicionamento de nicho, explorar plataformas B2B e usar estudos de caso para atrair os leads certos. Você também pode assistir a este vídeo explicativo para obter uma visão geral rápida das nossas melhores dicas!

5. Modelo de estudo de caso ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha sua história e métricas de impacto organizadas com o modelo de estudo de caso do ClickUp.

O modelo de estudo de caso do ClickUp transforma suas amostras de trabalhos anteriores em uma história bem organizada e pronta para apresentação. Ele funciona melhor quando você precisa detalhar uma campanha bem-sucedida, um projeto de cliente ou o lançamento de um produto de uma forma que seja confiável e fácil de entender.

Você encontrará um espaço dedicado para inserir outros modelos de briefings criativos e informações essenciais sobre o cliente, como site, resumo da empresa e histórico. Além disso, ele vem pré-equipado com status para acompanhar o andamento do seu relatório, campos para marcar seus dados (como pontos fracos, soluções, impacto) e visualizações para alternar entre um gráfico de Gantt, carga de trabalho ou calendário à medida que seu estudo de caso evolui.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Documente o histórico do cliente, os objetivos e as soluções em um único lugar.

Acompanhe todas as etapas do estudo de caso, desde a elaboração até a aprovação final.

Categorize insights, pontos fracos e resultados para relatórios repetíveis.

Gerencie cronogramas usando várias visualizações à medida que a narrativa evolui.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing, consultores e equipes de atendimento ao cliente que precisam de uma estrutura repetível para documentar histórias de sucesso de projetos.

🧠 Curiosidade: Em meados da década de 1910, o professor Melvin Thomas Copeland, da Harvard Business School, começou a ministrar um dos primeiros cursos da Harvard focado em atividades de marketing. Seu trabalho, posteriormente publicado em Marketing Problems (1920), ajudou a formalizar o marketing como um campo distinto dentro da educação empresarial.

6. Modelo de agência de marketing ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha o controle sobre todas as campanhas dos clientes com o modelo de agência de marketing ClickUp.

Gerenciar vários contratos de clientes enquanto tenta manter as campanhas em dia é uma dor de cabeça diária para as agências. O modelo ClickUp Marketing Agency transforma essa confusão em um fluxo de trabalho visual e organizado.

Ele é estruturado como um modelo de lista dividido por tipo de campanha: Pago, Conteúdo e Criativos, para que cada escopo tenha seu próprio espaço rastreável. Você pode classificar os projetos com base no status dos contratos em tempo real, como Execução, Rascunho, Desempenho ou Revisão, o que dá à sua equipe e aos seus clientes uma visão clara do que está em andamento e do que está parado.

Ele também inclui seis campos personalizados, como Conta, Tamanho do contrato, Conclusão, Documentos, Progresso da ideação e Categoria. Isso ajudará você a definir seu roteiro de marketing para campanhas e clientes sem perder de vista os detalhes.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Agrupe as campanhas por escopo para manter os esforços pagos, de conteúdo e criativos alinhados.

Use os status dos contratos para mostrar o andamento de cada projeto com cada cliente.

Capture detalhes essenciais da conta para evitar falhas de comunicação entre as equipes.

Mantenha um fluxo de trabalho unificado que reflete a execução da campanha em tempo real.

📌 Ideal para: Agências que gerenciam vários clientes e campanhas e precisam de um espaço centralizado para alinhar o status dos contratos, as entregas e as responsabilidades da equipe.

💡 Dica profissional: duplique e personalize seu portfólio principal para diferentes funções ou clientes dentro do ClickUp. Você pode adicionar ou ocultar seções com base no que é importante para o público.

7. Modelo de proposta de marketing do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha uma maneira clara e colaborativa de apresentar ideias com o modelo de proposta de marketing do ClickUp.

Elaborar uma proposta sólida requer mais do que um layout limpo. Com o modelo de proposta de marketing do ClickUp, você obtém um modelo de documento que funciona como uma apresentação estruturada e pré-construída com blocos editáveis.

O que o torna diferente? Sua capacidade de se integrar instantaneamente ao resto do seu fluxo de trabalho! Você pode transformar seções do documento em tarefas e até mesmo atribuí-las aos membros da equipe.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Crie propostas estruturadas com seções editáveis que orientam sua apresentação.

Converta itens da proposta em tarefas acionáveis quando a colaboração começar.

Atribua responsabilidades diretamente no documento para um fluxo de trabalho mais suave.

Acompanhe todo o ciclo da proposta, desde a elaboração até a aprovação.

📌 Ideal para: Equipes de marketing e consultores que desejam apresentar ideias de forma colaborativa e converter seções de propostas em tarefas acionáveis e rastreáveis.

🚀 A vantagem do ClickUp: Elimine o trabalho pesado de gerenciar seu portfólio de marketing com os campos de IA do ClickUp. Em vez de preencher campos ou buscar atualizações, o ClickUp pode gerar automaticamente itens como resumos rápidos, notas de progresso, verificações de sentimento ou itens de ação com base no que já está na tarefa. É uma maneira fácil de manter seu portfólio preciso e atualizado. Traga atualizações automáticas para o seu portfólio de marketing com os campos de IA no ClickUp

8. Modelo de plano de marketing ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Atinja seus objetivos de marketing com o modelo de plano de marketing do ClickUp.

O modelo de plano de marketing do ClickUp ajuda você a criar um roteiro pronto para portfólio de todas as campanhas que você executou ou está planejando. Ao contrário do modelo de proposta de marketing, que se concentra em apresentar ideias, este mostra como essas ideias são realmente acompanhadas e entregues ao longo do tempo, esforço e canais.

É perfeito quando você precisa comprovar o impacto sem precisar vasculhar uma pilha de documentos e painéis de portfólio de projetos. Você pode categorizar tarefas usando os campos Trimestre, Esforço e Impacto para mostrar as métricas de esforço versus resultado para cada iniciativa. A Exibição de resultados principais funciona como um painel ao vivo para que as partes interessadas acompanhem o progresso rapidamente, com rótulos codificados por cores para risco, status e progresso.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie campanhas ao longo dos trimestres para mostrar a sequência estratégica

Acompanhe o esforço, o impacto e os prazos usando campos integrados.

Use os Resultados Principais para exibir o progresso em um formato claro, semelhante a um painel de controle.

Apresente métricas de desempenho sem depender de documentos dispersos.

📌 Ideal para: Estrategistas de marketing e equipes de crescimento que precisam organizar campanhas por trimestre e acompanhar métricas de desempenho

Veja como criar seu próprio plano de marketing:

9. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Execute campanhas sobrepostas com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp mapeia todo o ciclo de vida da sua campanha — planejamento, produção, lançamento, avaliação e retenção — em um layout limpo, no estilo Kanban, onde cada fase pode ser acompanhada rapidamente.

O que o torna pronto para portfólio é o quanto cada tarefa é visualmente distinta e rica em contexto. Você tem 11 campos personalizados, incluindo Canal de marketing, Equipe designada, Tipo de entrega e Conteúdo final, para que possa diferenciar entre tarefas internas, publicações sociais, campanhas de e-mail e avaliações de desempenho sem abrir um único cartão.

Mas quando você lida com várias campanhas em diferentes canais, equipes e contas de clientes, um único modelo nem sempre é suficiente. É aí que entram os Portfólios ClickUp.

Com o ClickUp Portfolios, você pode agrupar e monitorar todas as suas campanhas, como redes sociais, e-mail, pagas e orgânicas, em uma visão de alto nível. Você pode alinhar cada campanha com os OKRs da empresa, acompanhar o andamento de cada projeto em tempo real e ajustar as prioridades à medida que os resultados são obtidos.

Alinhe e acompanhe seus portfólios usando o ClickUp Portfolios

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Organize as fases da campanha em um ciclo de vida claro para obter visibilidade instantânea.

Diferencie os resultados usando campos personalizados detalhados para cada canal.

Atribua tarefas às equipes com contexto completo sobre o escopo e o objetivo

Monitore todas as campanhas ativas por meio de uma visualização unificada e em tempo real do portfólio.

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais que executam várias campanhas simultaneamente e desejam visibilidade completa das etapas de execução, resultados e atribuições da equipe.

🚀 A vantagem do ClickUp: Ao criar um portfólio de marketing, a parte mais difícil é documentar a história por trás do trabalho. O ClickUp Brain, assistente de IA nativo do ClickUp, ajuda a reunir todos os textos que você criou em um projeto — briefings, notas de campanha, rascunhos de conteúdo, atualizações de tarefas e comentários analíticos — e transformá-los em um estudo de caso claro e coeso. Transforme projetos em bruto em estudos de caso precisos e orientados para a narrativa com o ClickUp Brain Digamos que você gerenciou uma campanha de e-mail para o lançamento de um produto. Em vez de vasculhar documentos espalhados para lembrar por que escolheu um determinado ângulo ou qual foi o desempenho, o ClickUp Brain extrai: A lógica criativa original do resumo do projeto

Ideias de mensagens que você inseriu nos comentários das tarefas

A versão final do e-mail a partir do documento

Notas de desempenho que você compartilhou com a equipe

Quaisquer insights de acompanhamento a partir de retrospetivas Em seguida, ele reescreve tudo isso em uma narrativa refinada com um fluxo claro: o desafio, sua estratégia, como você executou e os resultados. A redação mantém o seu tom, mas a estrutura fica mais coesa, os detalhes ficam mais nítidos e a história se torna algo que você pode colocar com confiança em seu portfólio. 📌 Experimente esta sugestão: Escreva um estudo de caso claro e pronto para portfólio usando todas as tarefas, documentos, comentários e análises relacionados a este projeto. Apresente o desafio, minha estratégia, decisões importantes, etapas de execução e resultados reais. Mantenha um tom confiante e coloquial.

10. Modelo de portfólio para especialista em marketing digital da SlidesGo

via SlidesGo

Se você deseja reunir suas campanhas digitais, resultados e certificações em um formato elegante e digno de ser visualizado, este modelo de portfólio de especialista em marketing digital mantém tudo organizado sem exageros. Você recebe 20 slides totalmente editáveis que funcionam perfeitamente no Google Slides, PowerPoint e Canva, portanto, independentemente de onde você estiver criando, seu fluxo permanecerá intacto.

As fontes, os esquemas de cores e até mesmo os créditos de atribuição já estão definidos, então tudo o que você precisa fazer é inserir suas métricas, alinhá-las com o kit da sua marca e adicionar capturas de tela do projeto.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Apresente os resultados da campanha usando slides pré-formatados e prontos para apresentação.

Personalize fontes, layouts e recursos visuais, mantendo uma estrutura consistente.

Insira capturas de tela e KPIs para destacar contribuições mensuráveis.

Crie um portfólio sofisticado rapidamente com componentes de slides prontos para edição.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing digital que desejam mostrar suas certificações, KPIs e campanhas anteriores em um formato de apresentação.

💡 Dica profissional: O marketing raramente acontece no vácuo. Em vez de apenas dizer “Aumentei o engajamento em 60%”, dê crédito aos colaboradores e descreva como você trabalhou com designers, gerentes de projeto ou engenheiros. Esse tipo de consciência de equipe é valioso para os gerentes de contratação.

11. Portfólio Green Stone UGC Creator da Canva

via Canva

A apresentação do portfólio do criador de conteúdo Green Stone foi criada pensando nos criadores que priorizam o conteúdo. Ao contrário dos layouts tradicionais baseados em currículos, este se inclina para um formato de apresentação de slides, tornando-o ótimo para apresentar visualmente os resultados de campanhas, parcerias de marcas e dados de desempenho específicos da plataforma.

Você tem espaço para estudos de caso curtos, amostras criativas e até mesmo reels ou pré-visualizações de movimento por meio de animações e transições incorporadas, tornando o gerenciamento do portfólio de projetos ainda mais eficaz.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Apresente colaborações de marca usando um deck moderno que prioriza o conteúdo.

Adicione estudos de caso curtos para ilustrar a abordagem criativa e os resultados.

Incorpore pré-visualizações de vídeo ou clipes animados para mostrar trabalhos dinâmicos.

Use slides limpos e estruturados para demonstrar credibilidade e versatilidade.

📌 Ideal para: Criadores de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e influenciadores que precisam apresentar visualmente colaborações com marcas, provas sociais e trabalhos criativos em um formato narrativo.

12. Modelo ilustrativo de apresentação de portfólio de marketing da Canva

via Canva

Se você prefere um portfólio colorido, divertido e um pouco mais expressivo, este modelo pode ser a escolha certa para você. Projetado em um estilo alegre, semelhante a desenhos animados, com fontes como Adigiana Toybox e Lulu Font TH, ele é ótimo para criativos que desejam injetar um pouco de personalidade em seus slides sem perder a estrutura.

Você pode editar tudo no navegador usando o Canva, adicionar transições e apresentar ao vivo, sem necessidade de downloads.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Apresente seus projetos de marketing por meio de slides limpos e visualmente intencionais.

Incorpore depoimentos e métricas de desempenho, mantendo a clareza do layout.

Aplique cores, ícones e recursos visuais que reflitam sua identidade de design individual.

Entregue seu portfólio diretamente no Canva para uma apresentação perfeita, baseada no navegador.

📌 Ideal para: Criativos e freelancers que desejam expressar sua personalidade enquanto organizam projetos, depoimentos e resultados de campanhas em um layout estruturado.

💡 Dica profissional: trate a seção “Sobre mim” do seu portfólio de marketing digital como um mini discurso de venda. Evite clichês como “apaixonado por marketing” e torne-a útil. Adicione 2 ou 3 pontos sobre o que você é conhecido (“Sou especialista em consertar funis de e-mail quebrados” ou “Adoro transformar blogs densos em foguetes de SEO”). Pense nisso como posicionar você como um produto.

13. Modelo de portfólio da Freepik

via Freepik

Este design profissional de portfólio e currículo da Freepik mantém as coisas claras e concisas. Ele é estruturado como um currículo, mas com a flexibilidade de funcionar como um portfólio completo.

O modelo tem espaço integrado para depoimentos, facilitando a adição de citações de clientes ou destaques de desempenho sem sobrecarregar o visual. Seu design se baseia fortemente em uma hierarquia visual, com cabeçalhos em negrito, ícones simples e um uso inteligente do espaço em branco.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Combine detalhes do currículo e amostras de projetos em um layout simples.

Destaque o feedback dos clientes usando seções integradas para depoimentos.

Use uma hierarquia visual forte para chamar a atenção para as principais realizações.

Crie um resumo compacto e profissional de suas habilidades e experiência.

📌 Ideal para: Profissionais que desejam combinar os destaques do currículo com amostras do portfólio em um formato compacto de uma página.

Potencialize seus portfólios com o ClickUp

Os modelos de portfólio de marketing do ClickUp facilitam a organização de todo o seu trabalho. Você pode organizar campanhas, estratégias, resultados e notas em um só lugar e atualizá-los a qualquer momento.

Esses modelos foram criados para facilitar a colaboração, edições rápidas e compartilhamento seguro. Use-os para apresentar seu trabalho com clareza, manter tudo consistente e mostrar um portfólio profissional que fala por si mesmo.

Inscreva-se no ClickUp e diga olá a um portfólio que trabalha tanto quanto você. 🗂️