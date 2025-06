Como a IA generativa está transformando o marketing: estratégias e exemplos

Você é um profissional de marketing. Então, por que se sente como um impostor ao lidar com prazos de publicação impossíveis e mudanças repentinas nas campanhas?

Enquanto você sente que nunca há tempo suficiente para equilibrar criatividade e escala, seus concorrentes parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo com mensagens perfeitamente direcionadas.

73% dos profissionais de marketing concordam que as ferramentas de IA podem torná-los mais produtivos.

A diferença entre quem adota a IA e os demais está aumentando rapidamente. E cada minuto que você gasta em tarefas repetitivas ou lutando contra bloqueios criativos é um minuto perdido para a concorrência.

Ao automatizar a criação, personalização e otimização de conteúdo, a IA generativa está trazendo velocidade e eficiência aos fluxos de trabalho de marketing sem comprometer a qualidade dos resultados.

Neste guia, mostraremos como a IA generativa se encaixa nos seus processos diários de marketing — desde a geração de conteúdo e SEO até e-mails e planejamento de campanhas — com exemplos, ferramentas e diretrizes éticas integradas.

O que é IA generativa em marketing?

IA generativa refere-se à inteligência artificial capaz de criar (ou gerar) conteúdo — texto, imagens, vídeos e até mesmo código — aprendendo com padrões em dados existentes com os quais foi treinada.

Mas isso está longe de ser entregar suas campanhas a um robô. Trata-se de potencializar o que já funciona: automatizar o trabalho pesado, ampliar a criatividade sem esgotar sua equipe e dar a você mais tempo para se concentrar na estratégia, na narrativa e nos resultados.

🎨 O marketing sempre foi parte ciência, parte arte. Os modelos de IA generativa apenas tornam a ciência mais inteligente e a arte mais escalável.

Como funciona a IA generativa

Em sua essência, a IA generativa usa modelos de aprendizado de máquina — especialmente modelos de linguagem grande (LLMs) ou modelos de difusão — para prever e gerar novos resultados com base nos dados com os quais foi treinada.

👉🏼 Por exemplo: Texto : Ferramentas como o GPT-4 prevêem a próxima palavra em uma sequência com base em bilhões de exemplos, gerando rascunhos de blogs, textos de e-mails ou variações de anúncios

Imagens : plataformas como DALL·E ou Midjourney remixam estilos visuais e entradas para criar gráficos ou ilustrações totalmente novos

Vídeo e voz: ferramentas como a Synthesia geram vídeos realistas a partir de roteiros, muitas vezes com narração em vários idiomas incluída

✨ A mágica acontece no que é chamado de "transformadores" — redes neurais que entendem o contexto e as relações entre os elementos de maneiras que as tecnologias anteriores não conseguiam.

Nos bastidores, esses modelos se aperfeiçoam constantemente com base em padrões de uso, feedback humano e dados novos, o que significa que os resultados ficam mais inteligentes com o tempo. Ainda assim, eles são tão bons quanto o prompt, o contexto e os humanos que os revisam. É aí que você entra.

📚 Leia também: IA generativa x IA preditiva

Principais benefícios do uso da IA no marketing

Os benefícios da IA generativa vão muito além da economia de tempo (embora isso seja certamente valioso). Veja o que a torna mais útil:

Criação de conteúdo em escala : crie conteúdo personalizado para diferentes segmentos de público sem multiplicar sua carga de trabalho. Empresas que implementam bem a personalização relatam : crie conteúdo personalizado para diferentes segmentos de público sem multiplicar sua carga de trabalho. Empresas que implementam bem a personalização relatam 40% mais receita com essas atividades do que a média das empresas

Redução dos gargalos criativos: Lembra daquele momento em que você bateu na parede tentando escrever o título perfeito? A IA pode gerar dezenas de opções para despertar sua criatividade quando você estiver sem ideias

Otimização baseada em dados : a IA está constantemente aprendendo o que funciona. Suas campanhas de marketing direcionadas se tornam mais inteligentes com o tempo, à medida que a IA analisa os dados de desempenho e se adapta

Voz consistente da marca : você pode treinar a IA com as diretrizes da sua marca e conteúdos anteriores para manter a consistência em todos os canais, mesmo com vários membros da equipe envolvidos

Capacidade de pensamento estratégico : quando você não está sobrecarregado com tarefas de produção, pode se concentrar na estratégia e na inovação, áreas em que a criatividade humana ainda reina suprema

Menores custos de produção e tempo de resposta: a criação de conteúdo de alta qualidade tradicionalmente requer muito tempo e dinheiro. A IA reduz drasticamente esses custos e investimentos de tempo, mantendo a qualidade

Mas talvez o benefício mais poderoso do uso da IA generativa no marketing seja a acessibilidade. Ferramentas de marketing que antes exigiam habilidades especializadas ou orçamentos elevados agora estão disponíveis para equipes de todos os tamanhos. O campo de atuação está se nivelando, e a criatividade — não apenas os recursos — determina quem vence. 🤝

Casos de uso da IA generativa no marketing

O verdadeiro poder da IA generativa reside nas suas aplicações práticas ao longo do ciclo de vida do marketing. A tecnologia de IA generativa pode proporcionar-lhe o ROI mais significativo através de:

1. Criação de conteúdo com IA (blogs, redes sociais, anúncios, etc.)

A velocidade do conteúdo tornou-se uma vantagem competitiva. Mas a qualidade também, e é aí que a IA generativa se destaca quando usada com intenção.

Ferramentas de redação com IA, como Jasper, Claude e ClickUp Brain, ajudam as equipes a gerar esboços de blogs, descrições de produtos e legendas para redes sociais em segundos. Com o treinamento certo e uma engenharia de prompts adequada, você pode refinar textos genéricos e transformá-los em rascunhos refinados, adaptados ao tom, à persona e ao estágio do funil desejados.

🔮 Insight principal: profissionais de marketing experientes estão usando a IA como parceira de brainstorming e, em seguida, incorporando dados de clientes, estruturas de posicionamento e julgamento editorial para produzir conteúdo de alta qualidade e amplificar a voz única de suas marcas.

Usando o ClickUp Brain, os profissionais de marketing podem gerar conteúdo alinhado à marca diretamente no ambiente de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Gere conteúdo novo ou edite conteúdo existente usando o ClickUp Brain no ClickUp Docs

O conteúdo é formatado automaticamente e inserido no ClickUp Docs, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas e a perda de contexto. Você pode solicitar à IA que crie um rascunho de tweet com base em um resumo da campanha ou gere introduções de posts de blog vinculadas a uma persona de marketing personalizada.

Crie conteúdo detalhado e briefings criativos usando IA no ClickUp Brain

✨ Também ajuda:

Gere conteúdo abrangente e briefings criativos alinhados com as diretrizes da marca

Produza rapidamente rascunhos que capturam os principais pontos da mensagem

Dimensionar variações de conteúdo em todos os canais, mantendo a consistência

Supere bloqueios criativos sugerindo novos ângulos para temas familiares

Está sem ideias novas? Deixe o ClickUp Brain preparar algo para suas necessidades de marketing de conteúdo

Combine isso com o modelo de calendário de marketing da ClickUp e o fluxo de trabalho de gerenciamento de campanhas para otimizar aprovações, gerenciar ativos e atribuir responsabilidades claras.

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua próxima grande campanha com facilidade usando o modelo de calendário de marketing do ClickUp

Os campos personalizados no ClickUp podem rastrear o tipo de conteúdo, o canal e o envolvimento da IA, para que você sempre saiba o que foi escrito por humanos, assistido por IA ou gerado por IA, e acompanhe o desempenho de acordo com isso.

O resultado é um mecanismo de alto rendimento que mantém o conteúdo estratégico, rápido e escalável, sem que você precise sacrificar a criatividade ou o controle.

🤝 Lembrete importante: a nuance aqui é importante. As melhores estratégias de conteúdo baseadas em IA ainda mantêm a supervisão humana.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam ao longo do tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

2. Marketing por e-mail personalizado e jornadas do cliente

🧠 Curiosidade: o e-mail ainda oferece um dos maiores retornos sobre o investimento em marketing, especialmente para marcas B2C e marketing de consumo. Mas o envio em massa está morto. O que vence hoje é a hiperpersonalização — e-mails que parecem ter sido escritos especialmente para você.

É aí que entram as ferramentas de IA generativa, como Copy.ai ou Salesforce Einstein. Elas usam dados de comportamentos anteriores, histórico de compras ou segmentos de clientes para criar variantes de e-mails personalizados em grande escala. Pense em linhas de assunto que refletem o histórico de navegação, textos ajustados ao estágio do ciclo de vida e CTAs vinculados à intenção prevista.

O ClickUp permite que as equipes de marketing coordenem isso com precisão.

Automatize os fluxos de trabalho de campanhas por e-mail com o ClickUp Automations

Com o ClickUp Automations, você pode acionar a criação de tarefas por e-mail com base nas ações da jornada do cliente, como novas inscrições de usuários ou downloads de conteúdo. Você pode gerenciar variantes de testes A/B no ClickUp Docs e usar o ClickUp Tasks para alinhar edições de texto, aprovações criativas e fluxos de trabalho de controle de qualidade entre as partes interessadas.

É hora de dizer olá para uma segmentação mais inteligente, uma execução mais rápida e jornadas que parecem criadas sob medida em vez de padronizadas.

3. IA em otimização de mecanismos de pesquisa — pesquisa e otimização automatizadas de palavras-chave

Provavelmente, você já ouviu centenas de opiniões sobre conteúdo de SEO, especialmente desde que as visões gerais de IA do Google dominaram as SERPs. E é verdade: já sabíamos que quase 60% das pesquisas agora são sem cliques. Com os resultados da IA em jogo, é ainda mais difícil obter tráfego e conversões por meio do marketing de conteúdo.

Então, de onde vem a sua vantagem competitiva em SEO? Ela surge da inteligência com que você consegue conectar a intenção de pesquisa à sua estratégia de conteúdo.

Profissionais de SEO de elite estão usando IA para: Identifique clusters semânticos e relações entre tópicos que podem passar despercebidos pelos seres humanos

Gere briefings de conteúdo abrangentes que abordam todo o espectro da intenção de pesquisa

Crie variações de tags de título e meta descrições otimizadas para humanos e algoritmos

🔎 Ferramentas modernas de SEO, como Clearscope, Surfer e os assistentes de IA da Semrush, podem revelar grupos de palavras-chave, gerar meta descrições automaticamente e até mesmo redigir resumos de conteúdo otimizados. Essas ferramentas entendem a autoridade do tema e a intenção da pesquisa, ajudando os profissionais de marketing a passar de estratégias reativas para estratégias proativas de SEO.

E a boa notícia?

85% dos profissionais de marketing estão obtendo retornos positivos com o uso da IA para criar conteúdo de SEO.

O ClickUp se torna seu centro de controle para implementar esse fluxo de trabalho.

Use o ClickUp Docs para armazenar diretrizes de conteúdo SEO atuais, incorporar dados SERP diretamente nas tarefas e atribuir listas de verificação de otimização com recomendações geradas por IA

Melhor ainda, use o modelo de desenvolvimento de sites da ClickUp para gerenciar campanhas de SEO, desde atualizações da estrutura do site até atualizações de conteúdo. Marque tarefas por palavra-chave de prioridade, atribua responsáveis para links internos e atualize automaticamente os status à medida que os briefings passam pelas etapas de pesquisa → redação → publicação.

Obtenha um modelo gratuito Vá do mapa do site ao site finalizado com um único modelo de gerenciamento de projetos

Com a IA generativa e o ClickUp juntos, o SEO deixa de ser um gargalo e passa a ser uma alavanca de crescimento.

🔮 Insight principal: O papel da IA não se limita a ajudar você a criar conteúdo de SEO — ela também ajuda a entender o padrão subjacente do que faz o conteúdo ser bem classificado. Ao analisar milhares de páginas de sucesso, a IA pode extrair princípios que vão além da simples colocação de palavras-chave.

4. Chatbots e suporte ao cliente impulsionado por IA

Você ainda pensa em respostas pré-programadas quando pensa em agentes de suporte de IA? Você precisa se atualizar.

💬 Os modelos atuais de chatbot, alimentados por LLMs como GPT-4 e integrados a plataformas como Intercom ou Drift, podem resolver consultas de nível 1, gerar respostas contextuais e até mesmo direcionar usuários com base no sentimento ou na urgência.

A vantagem? Suas equipes de marketing e CX ganham tempo, sem prejudicar a experiência do cliente.

Mas a automação sem responsabilidade é arriscada. É aí que o ClickUp ajuda.

Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar fluxos de trabalho automatizados

As equipes de suporte e marketing podem usar o ClickUp para documentar fluxos de bots em quadros brancos e mapas mentais do ClickUp, criar loops de feedback a partir de conversas com chatbots para a criação de conteúdo (pense: "quais perguntas as pessoas ainda estão fazendo?") e atribuir tarefas para acompanhamento humano quando necessário.

💡 Dica profissional: Configure os painéis do ClickUp para acompanhar as taxas de desvio do chatbot, o tempo médio de atendimento e os índices de satisfação do cliente, tudo vinculado a dados de tarefas em tempo real. Veja um vídeo explicativo mostrando como fazer isso:

5. IA para otimização de textos publicitários e campanhas

A criatividade publicitária de alto desempenho depende do volume de testes e da iteração. A IA generativa acelera ambos. Quando você pode testar 50 conceitos em vez de cinco, aumenta drasticamente suas chances de encontrar um desempenho inovador.

📊 Plataformas como Meta Advantage+ e Performance Max do Google agora usam modelos generativos para testar combinações de títulos e textos de forma dinâmica. Ferramentas de marketing de IA como AdCreative. ai ou CopySmith geram dezenas de variantes com base na segmentação do público e nas informações da marca.

O ClickUp permite que você gerencie esse caos de maneira estratégica. Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para organizar os criativos da campanha por plataforma, segmento de público ou objetivo — em listas, quadros Kanban e muito mais.

Escolha entre listas, quadros Kanban, gráficos de Gantt e muito mais para acompanhar campanhas e ativos no ClickUp

Você pode até criar regras de automação: quando uma variante é aprovada, acione atualizações de status, configurações de acompanhamento de desempenho ou até mesmo sincronize com plataformas de anúncios externas por meio das mais de 1000 integrações do ClickUp.

Atribua e acompanhe automaticamente feedbacks criativos e tarefas de acompanhamento com o ClickUp Automations

O que antes levava dias de idas e vindas agora acontece em poucas horas, com a IA e o ClickUp formando um ciclo rápido de feedback entre a concepção, a execução e a otimização.

6. Visuais e marketing de vídeo gerados por IA

🧠 Curiosidade: vídeos curtos (21%), imagens (19%) e vídeos transmitidos ao vivo (16%) são atualmente alguns dos tipos de conteúdo com melhor desempenho!

Os profissionais de marketing agora usam IA para criar modelos de conceitos, gerar visuais de produtos ou criar vídeos explicativos a partir de roteiros de texto, com uma fração do tempo e do custo.

🎥 Ferramentas de IA generativa como Midjourney, Runway e Synthesia abriram novos caminhos criativos. A Synthesia, por exemplo, permite que as equipes criem vídeos multilíngues com porta-vozes sem estúdios ou regravações, usando avatares de IA pré-construídos ou personalizados.

Colabore facilmente com os membros da equipe e dê feedback sobre arquivos com recursos de anotações, revisão e comentários no ClickUp

No ClickUp, os profissionais de marketing podem operacionalizar tudo isso com facilidade. Eles podem armazenar e anexar recursos visuais no Docs e usar as ferramentas de revisão do ClickUp para documentar feedbacks, atribuir cronogramas de produção usando os gráficos de Gantt do ClickUp e criar loops de feedback com comentários atribuídos para orientação visual, controle de versões e aprovações.

🔮 Insight principal: as ferramentas de IA reduzem a curva de aprendizado tradicionalmente íngreme do design visual. As equipes de marketing não precisam mais escolher entre velocidade, qualidade e custo — elas podem otimizar os três aspectos simultaneamente.

Exemplos reais de IA generativa no marketing

Agora, vamos além da teoria e ver como marcas inovadoras estão implementando a IA generativa para resolver desafios reais de marketing.

IA para conteúdo e campanhas

Coca-Cola: plataforma Create Real Magic

A Coca-Cola utilizou IA generativa para combinar a marca clássica com conteúdo gerado pelos usuários, personalizando campanhas de marketing e aumentando a interação com os consumidores e o reconhecimento da marca, especialmente entre a Geração Z.

Eles criaram uma plataforma proprietária que permitiu aos consumidores e criadores gerar obras de arte com a marca usando os recursos icônicos da Coca-Cola, como a garrafa contornada, o logotipo, o Papai Noel e o urso polar.

A campanha incentivou a participação global, com obras de arte selecionadas exibidas em outdoors digitais na Times Square, em Nova York, e no Piccadilly Circus, em Londres. O resultado foi que os consumidores geraram mais de 120.000 obras de arte usando ferramentas de IA, demonstrando o salto na qualidade das imagens de IA do DALL-E 2 para o DALL-E 3.

Heinz: reforçando a identidade da marca por meio de imagens geradas por IA

A Heinz conduziu um experimento usando o DALL-E 2 da OpenAI para gerar imagens com base em prompts como "ketchup". A IA produziu consistentemente imagens semelhantes ao design icônico da garrafa da Heinz, mesmo sem menções explícitas à marca.

Esta campanha destacou o forte reconhecimento da marca Heinz e sua associação com o ketchup, alcançando mais de 1,15 bilhão de impressões e uma taxa de engajamento 38% maior em comparação com campanhas anteriores.

Personalização com IA no comércio eletrônico e no varejo

Rufus da Amazon: assistente de compras com IA que gera receita

A Amazon lançou o Rufus, um assistente de compras com IA, para melhorar a pesquisa e as recomendações de produtos. Lançado em fevereiro de 2024, o Rufus ajuda os clientes a encontrar produtos personalizados de acordo com suas preferências.

via Amazon

A Amazon projeta que o Rufus gerará indiretamente mais de US$ 700 milhões em lucro operacional em 2025, influenciando os gastos mais amplos dos clientes.

Deep Brew: o segredo da Starbucks para a hiperpersonalização

A Starbucks usa uma sofisticada plataforma de IA chamada Deep Brew, que aproveita grandes quantidades de dados de clientes, incluindo histórico de transações, hora do dia, clima, localização e outros dados contextuais, para personalizar ofertas e recomendações para membros do programa de fidelidade.

Essa plataforma permite que a Starbucks sugira o produto certo no momento certo, melhorando a experiência e o envolvimento do cliente. A personalização impulsionada por IA se estende ao aplicativo móvel e à experiência na loja, onde os baristas podem reconhecer os clientes e suas preferências, criando um serviço personalizado e contínuo. O Deep Brew também ajuda a otimizar o estoque, a alocação de pessoal e as operações da loja com base em análises preditivas.

A Starbucks relata melhorias significativas no envolvimento dos clientes e no ROI com essas iniciativas de marketing impulsionadas pela IA. Por exemplo, relatórios internos citam um aumento de 30% no ROI e um crescimento de 15% no envolvimento dos clientes devido à personalização da IA e ao marketing direcionado.

IA no marketing de influência e no engajamento nas redes sociais

A inteligência artificial agora integra análise de texto, imagem, vídeo e áudio para entender as conversas sociais de forma holística, permitindo que as marcas criem conteúdos mais ricos e envolventes.

Os sistemas de IA ajudam até mesmo as plataformas sociais a detectar e remover conteúdos prejudiciais, como discurso de ódio, notícias falsas e spam, de forma mais eficiente do que moderadores humanos. Eles são hábeis na identificação de contas falsas e bots, mantendo ambientes sociais mais seguros e confiáveis.

👉🏼 Marcas como Prada, Versace e Red Bull ativaram influenciadores de IA para promoções online. Essas personalidades virtuais envolvem o público nas plataformas de mídia social, oferecendo uma maneira inovadora para as marcas se conectarem com os consumidores.

via Instagram

🤖 Exemplo: Criada pela startup Brud em 2016, Lil Miquela é uma das primeiras e mais famosas influenciadoras de IA. Ela combina moda, ativismo e música, tendo lançado suas próprias canções e aparecido em videoclipes. Sua personalidade realista e sua habilidade de contar histórias a tornaram pioneira no marketing de influência com IA. Ela já colaborou com marcas como BMW, Samsung e Calvin Klein, entre outras.

O que torna esses exemplos de IA generativa em marketing tão poderosos é a forma como essas marcas integraram a IA em seus fluxos de trabalho existentes. Longe de substituir suas equipes de marketing pela IA, elas as capacitaram com ferramentas que aprimoraram suas capacidades.

Selecionar as ferramentas de IA certas pode melhorar significativamente as estratégias de marketing. Selecionamos algumas que estão realmente funcionando para equipes como a sua:

ClickUp Brain

Quer um redator de IA que também seja o estrategista de conteúdo integrado da sua equipe de marketing? O ClickUp Brain é o assistente de IA nativo do ClickUp, que é extremamente versátil. Perfeitamente integrado às suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho, ele ajuda você a gerar textos alinhados à marca para blogs, e-mails, publicações em redes sociais, resumos de campanhas e muito mais, exatamente onde o trabalho acontece.

Use o ClickUp Brain para debater ideias de conteúdo e desenvolvê-las

Com o reconhecimento contextual das descrições das tarefas, dos objetivos do projeto e dos comentários da equipe dentro do ClickUp, o ClickUp Brain produz conteúdo alinhado com a sua estratégia, não apenas com o seu prompt.

É ideal para equipes de marketing que desejam criar e iterar conteúdo em um espaço de trabalho centralizado, sem precisar alternar entre ferramentas. Isso porque elas sabem que a verdadeira vantagem competitiva vem da unificação das operações de marketing em uma única plataforma, onde a IA pode aprender com todo o ecossistema de marketing, em vez de apenas com tarefas isoladas.

💡 Dica profissional: acesse vários LLMs em uma única ferramenta através do ClickUp Brain. Experimente o Claude para geração de conteúdo, o GPT e o Gemini para pesquisa e raciocínio aprofundados e o ClickUp Brain para incorporar conhecimento contextual do seu espaço de trabalho ao seu conteúdo! Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

Jasper

Jasper é um assistente de redação de IA robusto, feito sob medida para profissionais de marketing, agências e equipes de conteúdo que desejam ampliar a produção de conteúdo de alta qualidade. Ele oferece mais de 50 modelos para vários tipos de conteúdo, incluindo posts de blog, textos publicitários e e-mails.

Com suporte para mais de 30 idiomas e integrações com ferramentas como Surfer SEO e Copyscape, o Jasper garante que o conteúdo seja otimizado e livre de plágio.

Copy. ai

O Copy.ai foi projetado para profissionais de marketing que desejam personalizar rapidamente o conteúdo em vários formatos, incluindo publicações em redes sociais, descrições de produtos e e-mails. Sua interface intuitiva e extensa biblioteca de modelos tornam-no acessível para usuários de todos os níveis de habilidade.

Plataformas de criação de imagens e vídeos com IA

Midjourney

O Midjourney é um gerador de imagens alimentado por IA conhecido por sua capacidade de criar visuais de alta qualidade em vários estilos artísticos a partir de prompts de texto. Acessível via Discord, ele atende designers e profissionais de marketing que buscam imagens exclusivas para campanhas.

🧠 Curiosidade: como usuário do ClickUp, você não precisa investir em uma ferramenta separada para geração de imagens por IA. Os quadros brancos do ClickUp oferecem a tela perfeita para gerar arte e imagens por IA usando prompts de texto simples! Use o ClickUp Brain para gerar maquetes, diagramas e muito mais nos quadros brancos do ClickUp

DALL-E 3

O DALL·E 3, desenvolvido pela OpenAI, é um modelo de geração de imagens de última geração que transforma prompts de texto detalhados em visuais originais e de alta qualidade.

Ao contrário das versões anteriores, o DALL·E 3 está profundamente integrado ao ChatGPT, permitindo que os usuários iterem e refinem prompts de imagens de forma conversacional. Isso o torna ideal para profissionais de marketing e equipes criativas que desejam gerar visuais exclusivos para campanhas, anúncios ou conteúdo sem começar do zero ou usar imagens de banco de imagens.

Runway

O Runway Gen-2 é uma ferramenta de geração de vídeo com IA de última geração que permite aos criadores transformar prompts de texto, imagens ou vídeos existentes em conteúdo de vídeo dinâmico e de alta qualidade.

Com recursos como movimentos de câmera personalizáveis e pincéis de movimento, os usuários podem direcionar o movimento de elementos específicos dentro de um quadro, oferecendo controle criativo incomparável. Isso o torna um recurso inestimável para profissionais de marketing, criadores de conteúdo e cineastas que desejam produzir narrativas visualmente atraentes sem recursos extensivos.

Hedra

Hedra é uma plataforma de geração de vídeo com IA que permite aos usuários criar vídeos realistas e animados combinando imagens e áudio de conversão de texto em fala. Seu modelo Character-3 integra vídeo, voz, movimento e emoção para um desempenho superior dos personagens, tornando-o adequado para aplicações de marketing empresarial.

Software de automação de marketing com IA

HubSpot Marketing Hub

A HubSpot oferece recursos de IA em seu pacote de automação de marketing, incluindo otimização de conteúdo e pontuação preditiva de leads. Ela combina CRM com ferramentas de marketing baseadas em IA para otimização de conteúdo, personalização e gerenciamento de campanhas.

Suas ferramentas abrangentes e análises robustas a tornam adequada para empresas que buscam uma solução de marketing completa.

Salesforce Einstein

O Salesforce Einstein oferece recursos de IA em toda a plataforma Salesforce, auxiliando na obtenção de insights sobre os clientes e no marketing personalizado. Sua profunda integração com os produtos Salesforce e análises avançadas o tornam ideal para grandes empresas.

Marketo

A Marketo é uma plataforma de automação de marketing de nível empresarial com recursos de IA para pontuação de leads, conteúdo preditivo e otimização de campanhas. É conhecida por seus recursos B2B abrangentes, tecnologia madura e análises aprofundadas.

ClickUp para equipes de marketing

Além dos recursos de IA, o ClickUp oferece gerenciamento completo do fluxo de trabalho de marketing com automação que conecta a estratégia à execução.

O modelo de plano de marketing da ClickUp foi criado para profissionais de marketing que precisam de um sistema claro e repetível para gerenciar campanhas multicanais. Ele inclui seções pré-criadas para definir metas de campanha, definir públicos-alvo, acompanhar o orçamento em relação aos resultados reais e atribuir entregas em conteúdo, design e mídia paga.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma estrutura pronta para usar para planejar, executar e acompanhar campanhas em um só lugar com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Com seus campos personalizados, gráficos de Gantt e atualizações de status automatizadas, ela ajuda as equipes a se alinharem em relação à estratégia e a ficarem por dentro de todas as etapas, do início ao fim.

📚 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

O ClickUp pode ser usado como um centro de automação para planejamento de campanhas, produção de conteúdo, coordenação de lançamento de campanhas e relatórios e otimização de desempenho.

Aqui estão alguns exemplos simples de fluxo de trabalho para você começar:

Exemplo 1: Para gerenciar a produção de conteúdo

Os fluxos de trabalho de conteúdo envolvem várias partes interessadas, edições, aprovações e prazos — e acompanhar tudo isso é um trabalho em tempo integral.

Crie uma tarefa por ativo (blog, vídeo, postagem em rede social) usando o Modelo de Calendário de Marketing no ClickUp

Aplique campos personalizados, como tipo de conteúdo, canal, estágio do funil, data de vencimento e outros, para manter os detalhes acessíveis

Use automações para: Atribuir uma tarefa ao redator quando o status for "Pronto para rascunho". Notificar o editor quando o status for "Em revisão". Atualizar o calendário de publicação quando o status for "Aprovado"

Atribua uma tarefa ao redator quando o status estiver "Pronto para rascunho"

Notifique o editor quando o status for "Em revisão"

Atualize o calendário de publicação quando o status for "Aprovado"

Atribua uma tarefa ao redator quando o status estiver "Pronto para rascunho"

Notifique o editor quando o status for "Em revisão"

Atualize o calendário de publicação quando o status for "Aprovado"

🧠 Bônus do ClickUp Brain: esboce contornos de conteúdo, gere primeiros rascunhos ou resuma threads de feedback dentro da tarefa, economizando horas de idas e vindas. Condense rapidamente as principais atualizações de comentários, alterações de status, novas subtarefas e atualizações importantes do projeto usando o ClickUp Brain

Exemplo 2: Para relatórios de desempenho e otimização

Os líderes e equipes de marketing frequentemente enfrentam dificuldades com dados de desempenho fragmentados, espalhados por planilhas, plataformas de análise e caixas de entrada das equipes. A geração de relatórios se torna uma correria mensal, os insights são atrasados e a otimização ocorre tarde demais para fazer diferença.

Comece com um modelo sistemático Use o Use o Modelo de Relatório de Marketing no ClickUp para criar um espaço dedicado para resumos de campanhas. Cada tarefa ou documento do relatório inclui seções estruturadas: Objetivos, Métricas do canal, Orçamento x Real, Principais conquistas, Aprendizados e Próximos passos Use o Modelo de Relatório de Marketing no ClickUp para criar um espaço dedicado para resumos de campanhas Cada relatório de tarefa ou documento inclui seções estruturadas: objetivos, métricas de canal, orçamento x real, principais conquistas, aprendizados e próximos passos Acompanhe o desempenho em tempo real Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Conversões de gastos CTR/Taxa de engajamento Parâmetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Use Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Conversões de gastos CTR/Taxa de engajamento Parâmetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Use os formulários do ClickUp para coletar feedback pós-lançamento das partes interessadas (vendas, atendimento ao cliente, executivos) Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Conversões de gastos CTR/Taxa de engajamento Parâmetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Gaste Conversões CTR/Taxa de engajamento Parâmetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Use os formulários do ClickUp para coletar feedback pós-lançamento das partes interessadas (vendas, atendimento ao cliente, executivos) Automatize gatilhos de relatórios Crie automações ClickUp para: Atribuir uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como "Lançada" Mover uma campanha para "Revisão" após X dias Lembrar automaticamente os proprietários de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório Crie automações ClickUp para: Atribuir uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como "Lançada" Mover uma campanha para "Revisão" após X dias Lembrar automaticamente os proprietários de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório Atribua uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como "Lançada" Mova uma campanha para "Revisão" após X dias Lembre automaticamente os proprietários de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório Crie painéis dinâmicos Use os painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real de tarefas e campanhas: gráficos circulares que mostram a alocação do orçamento por canal, gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo, tabelas que resumem o ROI da campanha e cartões filtrados por proprietário da campanha, estágio do funil ou equipe. Esses painéis oferecem visibilidade instantânea à liderança de marketing e podem ser compartilhados com executivos ou clientes como uma janela de desempenho em tempo real Use os painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real de tarefas e campanhas: gráficos circulares que mostram a alocação do orçamento por canal, gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo, tabelas que resumem o ROI da campanha e cartões filtrados por proprietário da campanha, estágio do funil ou equipe Gráficos circulares mostrando a alocação do orçamento por canal Gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo Tabelas que resumem o ROI das campanhas Cartões filtrados por proprietário da campanha, estágio do funil ou equipe Esses painéis oferecem visibilidade instantânea à liderança de marketing e podem ser compartilhados com executivos ou clientes como uma janela de desempenho em tempo real

Use o Modelo de Relatório de Marketing no ClickUp para criar um espaço dedicado para resumos de campanhas

Cada relatório de tarefa ou documento inclui seções estruturadas: objetivos, métricas de canal, orçamento x real, principais conquistas, aprendizados e próximos passos

Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Conversões de gastos CTR/Taxa de engajamento Parâmetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Gaste

Conversões

CTR/Taxa de engajamento

Parâmetros UTM

Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Use os formulários do ClickUp para coletar feedback pós-lançamento das partes interessadas (vendas, atendimento ao cliente, executivos)

Gaste

Conversões

CTR/Taxa de engajamento

Parâmetros UTM

Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Crie automações ClickUp para: Atribuir uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como "Lançada" Mover uma campanha para "Revisão" após X dias Lembrar automaticamente os proprietários de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório

Atribua uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como "Lançada"

Mova uma campanha para "Revisão" após X dias

Lembre automaticamente os proprietários de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório

Atribua uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como "Lançada"

Mova uma campanha para "Revisão" após X dias

Lembre automaticamente os proprietários de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório

Use os painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real de tarefas e campanhas: gráficos circulares que mostram a alocação do orçamento por canal, gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo, tabelas que resumem o ROI da campanha e cartões filtrados por proprietário da campanha, estágio do funil ou equipe

Gráficos circulares mostrando a alocação do orçamento por canal

Gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo

Tabelas que resumem o ROI das campanhas

Cartões filtrados por proprietário da campanha, estágio do funil ou equipe

Esses painéis oferecem visibilidade instantânea à liderança de marketing e podem ser compartilhados com executivos ou clientes como uma janela de desempenho em tempo real

Gráficos circulares mostrando a alocação do orçamento por canal

Gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo

Tabelas que resumem o ROI das campanhas

Cartões filtrados por proprietário da campanha, estágio do funil ou equipe

Obtenha uma visão clara e consolidada do impacto do seu marketing, desde o alcance do conteúdo até as conversões de vendas, com os painéis de marketing do ClickUp

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para resumir automaticamente os resultados da campanha e gerar recomendações de otimização com base no desempenho anterior.

Ao aproveitar essas ferramentas, os profissionais de marketing podem aprimorar suas estratégias digitais, otimizar fluxos de trabalho e oferecer experiências personalizadas para seus públicos. O ClickUp, com seus recursos alimentados por IA e modelos personalizáveis, funciona como um hub central (ou o aplicativo que faz tudo) para gerenciar equipes de marketing e automatizar fluxos de trabalho

Desafios e considerações éticas no marketing de IA

À medida que o conteúdo gerado por IA se torna cada vez mais sofisticado, a linha entre o trabalho criado por humanos e pela IA se torna cada vez mais tênue. Marcas conscientes devem estabelecer políticas claras sobre o uso e a divulgação da IA para evitar o comprometimento dos dados internos e dos clientes. Isso também consolida a confiança do cliente e garante práticas comerciais justas.

Aqui estão alguns desafios e considerações éticas para se preparar:

1. Privacidade e consentimento de dados

O marketing impulsionado pela IA depende muito da coleta e análise de grandes quantidades de dados dos consumidores, incluindo comportamento de navegação, histórico de compras e interações nas redes sociais. No entanto, surgem preocupações quando esses dados são coletados sem consentimento explícito ou usados além da finalidade pretendida.

Considerações importantes:

Transparência: comunique claramente as práticas de coleta de dados e obtenha o consentimento explícito dos consumidores

Proteção de dados: Implemente medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais contra violações

Conformidade regulatória: cumpra as regulamentações de privacidade de dados, como GDPR e CCPA, para garantir o tratamento legal dos dados

2. Viés algorítmico e inclusão

📌 Um estudo descobriu que os temas das mensagens dos slogans de marketing gerados por IA relacionados a finanças variavam significativamente com base em fatores demográficos. "Mulheres, indivíduos mais jovens, pessoas com baixa renda e aqueles com níveis de escolaridade mais baixos recebem mensagens mais distintas em comparação com indivíduos mais velhos, com renda mais alta e altamente qualificados", o que pode levar a um tratamento injusto.

Os sistemas de IA aprendem com dados históricos, que podem conter preconceitos inerentes relacionados a raça, gênero ou status socioeconômico.

Como você pode mitigar esse viés para evitar o marketing discriminatório?

👉🏼 Certifique-se de que os modelos de IA sejam treinados em conjuntos de dados diversificados e representativos. Você também deve realizar revisões periódicas dos resultados da IA para identificar e corrigir vieses. E o passo mais importante? Mantenha o envolvimento humano nos processos de tomada de decisão para detectar e resolver possíveis problemas.

3. Transparência e explicabilidade

A natureza "caixa preta" de alguns algoritmos de IA torna difícil entender como as decisões são tomadas, levando a uma falta de transparência. Essa opacidade pode minar a confiança do consumidor, especialmente quando os indivíduos não sabem como seus dados influenciam o conteúdo de marketing.

Algumas práticas recomendadas que você pode seguir:

IA explicável (XAI): confie em modelos de IA que fornecem explicações claras para suas decisões

Educação do consumidor: informe os usuários sobre como a IA influencia o conteúdo que eles veem e as decisões que tomam

Estruturas de responsabilização: estabeleça protocolos para abordar e corrigir problemas decorrentes de decisões da IA

4. Desinformação e deepfakes

Com a democratização da IA, ficou mais fácil do que nunca gerar conteúdo realista, mas falso, levando à disseminação de informações erradas.

Um exemplo notável é o evento Glasgow Willy Wonka, em que anúncios gerados por IA enganaram os consumidores, resultando em reações negativas do público.

As medidas preventivas incluem:

Verificação de conteúdo: Implemente protocolos de verificação de fatos para conteúdo gerado por IA

Divulgação: identifique claramente o conteúdo gerado por IA para informar os consumidores

Conformidade regulatória: cumpra as normas e regulamentações de publicidade para evitar práticas enganosas

5. AI washing e deturpação

Algumas empresas exageram o uso da IA em produtos ou serviços, uma prática conhecida como "AI washing". Isso pode induzir consumidores e investidores em erro, como visto em casos em que empresas enfrentaram penalidades por alegações falsas sobre integração de IA.

Nossas recomendações?

Represente com precisão o papel da IA em produtos e serviços

Mantenha-se informado sobre as regulamentações relativas às alegações de IA para evitar repercussões legais

Construa confiança por meio da transparência e autenticidade nas comunicações relacionadas à IA

7. Equilíbrio entre a colaboração entre humanos e IA

Talvez o desafio mais complexo seja manter o equilíbrio certo entre a eficiência da IA e a criatividade humana.

Um artigo da HBR relata que os seres humanos que colaboram com a IA generativa alcançam um desempenho e uma eficiência significativamente melhores em tarefas como redação e brainstorming, em comparação com seres humanos que trabalham sozinhos ou com IA sozinha. No entanto, a motivação intrínseca diminuiu 11% e o tédio aumentou 20% entre os participantes que colaboraram com a IA genérica em uma tarefa e depois realizaram uma tarefa diferente sozinhos.

A mágica acontece quando paramos de ver a IA como um substituto e passamos a vê-la como nossa parceira criativa. As equipes mais bem-sucedidas estão criando fluxos de trabalho inteligentes, nos quais a IA cuida das tarefas demoradas, enquanto os humanos se concentram no que fazem de melhor: pensamento estratégico e direção criativa.

8. Impacto ambiental negativo

O impacto ambiental da IA está se tornando uma consideração real para equipes de marketing com compromissos de sustentabilidade. Modelos grandes de IA exigem recursos computacionais significativos, contribuindo para preocupações ambientais.

Vale a pena ser prático sobre isso — implementar políticas de uso que reservem o processamento intensivo de IA para aplicações de alto valor, enquanto usam modelos mais leves para tarefas rotineiras. Trata-se de ser cuidadoso com essas ferramentas poderosas, em vez de aplicá-las indiscriminadamente.

9. Considerações sobre propriedade intelectual

O panorama jurídico em torno do conteúdo gerado por IA e da propriedade intelectual permanece incerto. Questões sobre direitos autorais, uso justo e atribuição continuam a evoluir. As equipes de marketing devem desenvolver políticas claras sobre como as ferramentas de IA interagem com obras protegidas e considerar a marca d'água ou a atribuição para ativos gerados por IA.

O caminho a seguir requer uma abordagem cuidadosa que equilibre inovação e responsabilidade. Ao abordar esses desafios de forma proativa, os profissionais de marketing podem aproveitar o potencial da IA e, ao mesmo tempo, construir práticas sustentáveis e éticas que fortalecem a confiança na marca em um cenário cada vez mais impulsionado pela IA.

Tendências futuras em IA generativa para marketing

Com base nas trajetórias tecnológicas atuais e nos sinais do mercado, eis para onde o setor está se dirigindo.

1. A IA generativa se torna essencial para as operações de marketing

A IA generativa passou de uma novidade para uma necessidade no marketing moderno.

atualmente, 88% dos profissionais de marketing utilizam IA em suas funções diárias, com 93% aproveitando-a para gerar conteúdo mais rapidamente e 90% para agilizar a tomada de decisões.

2. A otimização generativa de mecanismos de busca (AEO) substitui o SEO tradicional

Com o surgimento de chatbots com IA, como ChatGPT e Claude, os usuários buscam cada vez mais informações por meio de interfaces conversacionais, levando ao surgimento da Otimização de Mecanismos Generativos (GEO).

Diferente do SEO tradicional, que se concentra na classificação de palavras-chave, o GEO visa otimizar o conteúdo para respostas geradas por IA, abordando grupos de perguntas relacionadas para aumentar a visibilidade em várias plataformas de IA.

🧠 Curiosidade: 19% dos profissionais de marketing já planejam criar uma estratégia de SEO para IA generativa em pesquisas.

3. A hiperpersonalização acontece em grande escala

O limite da personalização está prestes a ser quebrado. Experiências personalizadas já motivam 80% dos clientes a converter, mas as abordagens atuais normalmente segmentam os clientes em grupos amplos.

Os sistemas de IA podem permitir um verdadeiro marketing 1:1 em escala empresarial, com marcas líderes oferecendo experiências de conteúdo exclusivas para cada cliente com base em padrões de comportamento em tempo real.

👀 Você sabia? Ferramentas como Dynamic Yield e Adobe Target facilitam ajustes em tempo real nas experiências dos clientes, permitindo conteúdo personalizado, recomendações de produtos e mensagens que ressoam em um nível individual.

4. A IA multimodal aprimora a criação de conteúdo

O futuro pertence aos sistemas de IA que funcionam perfeitamente em texto, imagem, áudio e vídeo. Esses sistemas permitirão que os profissionais de marketing criem campanhas integradas, nas quais o conteúdo se adapta automaticamente aos canais, mantendo a consistência da marca, como a geração de resumos em vídeo a partir de descrições de texto ou a criação de imagens com base em prompts textuais

👀 Você sabia? A Gartner prevê que, até 2027, 40% das soluções de IA generativa ( GenAI) serão multimodais, contra 1% em 2023. Um quarto dos profissionais de marketing já planeja usar a IA para transformar texto em campanhas multimodais.

5. Agentes de IA transformam as relações com os clientes

Agentes de IA avançados estão revolucionando as interações com os clientes, proporcionando um envolvimento mais personalizado, responsivo e contínuo. Integrados a plataformas de mensagens como o WhatsApp, esses agentes realizam tarefas em atendimento ao cliente, codificação, serviços jurídicos e agendamento de serviços de saúde, aproveitando grandes quantidades de dados dos usuários para personalizar as experiências.

No entanto, essa intimidade traz riscos, pois erros podem prejudicar a confiança.

🧠 Curiosidade: Um em cada cinco profissionais de marketing planeja explorar o uso de agentes de IA para automatizar iniciativas de marketing, desde a estratégia até a execução.

Os profissionais de marketing que prosperarão nesta era da IA serão aqueles que abraçarem essas tendências, mantendo o pensamento estratégico e a visão criativa que a tecnologia não pode replicar.

A IA provavelmente não substituirá os profissionais de marketing tão cedo, mas aqueles que a utilizam de forma eficaz substituirão aqueles que não o fazem.

Comercialize de forma mais inteligente com IA que funciona para você

De jornadas de e-mail hiperpersonalizadas a textos publicitários de alto desempenho, a IA já começou a transformar todas as etapas do funil. Mas qual é a verdadeira vantagem competitiva? Não está apenas nas ferramentas. Está na maneira como você as orquestra.

Essa é a lição: a IA precisa de estratégia, estrutura e visibilidade para oferecer valor real. E é aí que o ClickUp se destaca.

Com o ClickUp Brain, os profissionais de marketing vão além da geração de conteúdo e conectam-no perfeitamente ao panorama geral. Elabore ativos de campanha diretamente dentro das tarefas, automatize fluxos de trabalho repetitivos, use IA para resumir e analisar tendências e acompanhe o progresso entre as partes interessadas — tudo em um único espaço de trabalho criado para equipes de marketing modernas.

Portanto, esteja você ampliando um mecanismo de conteúdo, otimizando seu SEO ou testando criativos em cinco conjuntos de anúncios e três personas, o ClickUp ajuda você a fazer isso de forma mais rápida, inteligente e sem perder sua vantagem competitiva.

A IA generativa está reescrevendo o manual. Se você está pronto para construir a equipe de marketing do futuro, comece com uma ferramenta que pensa com você. 👉 Experimente o ClickUp hoje mesmo e dê vida à sua estratégia de marketing com IA.