Os 10 melhores aplicativos de lista de tarefas compartilhadas fáceis de usar para 2025

Tudo começa com uma pergunta simples: “Alguém já alimentou o cachorro?” ou “Quem está trabalhando nos slides da apresentação?” Uma é uma tarefa doméstica e a outra é um projeto em equipe, mas ambas dependem de que as pessoas estejam sincronizadas.

E isso nem sempre é fácil quando as tarefas estão espalhadas por chats em grupo, cadernos ou na memória de alguém. 📒

Um aplicativo de lista de tarefas compartilhada oferece a todos um lugar para acompanhar o que precisa ser feito, quem está fazendo e o que já foi concluído. Nesta postagem do blog, reunimos aplicativos fáceis de usar que ajudam a manter as coisas em movimento.

Vamos lá!

Os melhores aplicativos de lista de tarefas compartilhadas em resumo

Aqui está um resumo dos melhores aplicativos que ajudam você a criar um sistema de lista de tarefas. 📸

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp Calendários familiares codificados por cores, listas de compras compartilhadas, planejamento de refeições, quadros brancos para colaboração e diários de memórias Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Todoist Entrada em linguagem natural, gráficos visuais de produtividade, subtarefas aninhadas, lembretes baseados em localização Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito; plano pago a partir de US$ 2,50 por mês Lovewick Rotação de tarefas compartilhadas, orçamento para casais, surpresas privadas, painel de controle do relacionamento Indivíduos, casais Plano gratuito; plano pago a partir de US$ 9,90 por mês Trello Quadros Kanban, fluxos de trabalho baseados em cartões, anexos de listas de verificação, regras de automação (Butler) Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito; plano pago a partir de US$ 6 por mês Any. do Sincronização entre dispositivos, planejamento de tarefas diárias (Moment), listas compartilhadas, visualização unificada de tarefas e calendário Indivíduos, pequenas empresas, famílias Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,99/mês Cozi Campos personalizados, dependências de tarefas, visualizações visuais de projetos e fluxos de trabalho automatizados Famílias, indivíduos Plano gratuito; preços personalizados Microsoft Loop Colaboração em tempo real, componentes sincronizados entre Teams/Outlook, tabelas adaptáveis, listas de tarefas incorporadas Empresas de médio porte, grandes empresas Os planos pagos começam em US$ 7,20/mês para equipes e US$ 12,99/mês para famílias Asana Campos personalizados, dependências de tarefas, visualizações visuais de projetos, fluxos de trabalho automatizados Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Notion Bancos de dados vinculados, tarefas incorporadas em documentos, painéis, modelos personalizáveis Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12 por mês Google Keep Listas de tarefas compartilhadas em tempo real, digitalização de notas para texto em dispositivos móveis, transferência perfeita de documentos Indivíduos, casais, famílias Gratuito com uma conta Google

O que você deve procurar em um aplicativo de lista de tarefas compartilhadas?

O aplicativo de lista de tarefas compartilhadas certo elimina a confusão, simplifica a colaboração e se adapta ao seu fluxo de trabalho. Veja o que você deve priorizar em uma ferramenta:

Interface intuitiva: Simplifica a criação e a navegação das tarefas, garantindo uma rápida adoção por equipes com diferentes níveis de habilidade

Sincronização em tempo real: Atualiza tarefas pessoais instantaneamente em todos os dispositivos, evitando prazos perdidos ou esforços duplicados

Permissões flexíveis: permite acesso personalizado, como controles de administrador ou modos somente para visualização, para uma colaboração segura

Categorização de tarefas: agrupe tarefas com tags, agrupe tarefas com tags, listas de prioridades ou pastas de projetos para maior clareza e organização

Integrações perfeitas: Conecta-se a ferramentas como Slack, aplicativos Google ou Microsoft Outlook para fluxos de trabalho unificados

Lembretes automáticos: Envia notificações de lembretes oportunos para prazos ou alterações a Envia notificações de lembretes oportunos para prazos ou alterações a serem acompanhados

Acessibilidade móvel: Suporta gerenciamento de tarefas em qualquer lugar com aplicativos robustos e fáceis de usar para usuários Android e iOS

Acompanhamento do progresso: Visualiza a conclusão das tarefas por meio de gráficos intuitivos ou painéis de status para obter insights claros

🧠 Curiosidade: A ordem da sua lista é importante. As pessoas tendem a concluir os primeiros itens com mais confiabilidade devido ao que é chamado de efeito de primazia. É por isso que os especialistas em produtividade recomendam colocar a tarefa mais importante no topo, mesmo que seja aquela que você mais provavelmente evitará.

Os 10 melhores aplicativos de lista de tarefas compartilhadas

Procurando um aplicativo de lista de tarefas compartilhadas que não acumule poeira digital? Aqui estão algumas opções que atendem a diferentes necessidades. 🗃️

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para unificar tarefas, projetos e colaboração em equipe)

As tarefas compartilhadas muitas vezes não são concluídas porque as pessoas não têm um único lugar para acompanhar o que já foi feito, o que ainda precisa ser feito e quem é o responsável.

Compartilhe e acompanhe tarefas com o ClickUp Lists Agrupe responsabilidades compartilhadas por tema usando as listas do ClickUp

O ClickUp resolve isso. É o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Listas ClickUp

Tudo no ClickUp começa com uma lista.

As listas do ClickUp são onde as tarefas relacionadas ficam agrupadas por projeto, rotina ou objetivo compartilhado.

Digamos que você esteja gerenciando uma casa. Você pode ter listas para “Tarefas semanais”, “Planejamento de refeições” e “Coisas da escola”. Cada lista oferece uma visão clara do que está acontecendo nessa área e facilita o foco, sem se perder em tarefas não relacionadas.

Tarefas ClickUp

Gerencie tarefas compartilhadas com as tarefas, subtarefas e listas de verificação do ClickUp

Dentro de cada lista, você cria tarefas ClickUp. Cada tarefa contém tudo o que você precisa para concluí-la: um título, descrição, responsável, data de vencimento, status e até subtarefas.

Por exemplo, em um ambiente de trabalho, uma equipe de produto poderia adicionar uma tarefa chamada “Lançar rascunho de e-mail” e atribuí-la ao redator. Em seguida, eles podem adicionar subtarefas como “Escrever rascunho”, “Obter feedback” e “Finalizar linha de assunto”, com cada uma delas delegada à pessoa certa.

✨ Bônus: Conquiste suas listas de tarefas compartilhadas tornando a comunicação e a colaboração ainda mais fáceis com o ClickUp Brain MAX. 🧐 Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por tarefas e dados a fazer

🗣️Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

🛠️ Substitui dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini , por uma solução única e contextualizada ClickUp Brain MAX é um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

Você também pode assistir a este vídeo para priorizar melhor as tarefas.

Assim, ninguém deixa nada de lado nem repete o trabalho de outra pessoa.

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comece cada dia com um layout claro e reutilizável usando o modelo de lista de tarefas diárias

Agora, se você repete as mesmas tarefas todos os dias, refazer listas de tarefas se torna cansativo rapidamente. O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp economiza tempo aqui.

O modelo de lista de tarefas foi projetado para ajudar equipes e famílias a estruturar seu dia com clareza. Ele inclui tarefas pré-definidas, como Rotina matinal, Rotina da tarde e Rotina noturna. Abaixo dessas tarefas, você pode encontrar subtarefas como Ler livro, Momento de silêncio, Caminhada meditativa e muito mais.

Também há campos personalizados do ClickUp para anotar notas, acompanhar sua sequência e categorizar tarefas.

Automações ClickUp

Depois que a estrutura estiver pronta, pequenas tarefas como notificações e atualizações ainda podem atrasar as pessoas. O ClickUp Automation ajuda a otimizar isso.

Reduza as atualizações manuais usando o ClickUp Automation

Você pode definir regras que movem tarefas automaticamente, enviam atualizações ou alteram os responsáveis quando determinados gatilhos são acionados. Por exemplo, em uma casa movimentada, você pode criar uma automação que move uma tarefa para “Concluída” assim que ela é marcada como concluída ou reatribui tarefas semanais todas as segundas-feiras de manhã.

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe o seu dia com sugestões inteligentes: Deixe Deixe o ClickUp Calendar agendar automaticamente as tarefas com base na prioridade e disponibilidade, economizando tempo no planejamento manual

Reorganize suas tarefas com o recurso de arrastar e soltar no Calendário ClickUp

Sincronize calendários: conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar ao ClickUp para que todos os eventos do seu calendário sejam ajustados automaticamente

Gere relatórios de progresso: Peça Peça ao ClickUp Brain para compilar o progresso da sua equipe ou família e use IA para tarefas do dia a dia

Atribua ações rápidas: comunique-se rapidamente e distribua tarefas usando comunique-se rapidamente e distribua tarefas usando o ClickUp Assign Comments , mantendo tudo relacionado à tarefa em um só lugar

Automatize fluxos de trabalho entre aplicativos: crie gatilhos que movem automaticamente os dados entre ferramentas, como definir datas de vencimento recorrentes ou mover tarefas entre quadros de projetos

Acesse documentos externos: Incorpore o Google Docs, o Sheets e até mesmo sites diretamente nas tarefas com Incorpore o Google Docs, o Sheets e até mesmo sites diretamente nas tarefas com as integrações do ClickUp , para que você tenha tudo o que precisa sem sair do aplicativo

Limitações do ClickUp

Muitas opções de personalização podem causar confusão para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.215 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.455 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O ClickUp é extremamente útil para gerenciar tarefas e manter tudo organizado em um só lugar. A plataforma é muito intuitiva, oferece um alto nível de personalização e facilita a priorização de atividades e o cumprimento de prazos. O gerenciamento de tarefas, em particular, melhorou significativamente a produtividade da nossa equipe, e a capacidade de visualizar tudo por meio de painéis e listas é revolucionária. Eu uso todos os dias, o dia inteiro, e já integrei com alguns outros aplicativos, como Toogl Track, Google Calendar e Microsoft Outlook.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papos e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: experimente o ClickUp!

2. Todoist (Ideal para equilibrar simplicidade com recursos poderosos)

via Todoist

Você pode se sentir sobrecarregado com ferramentas complexas de gerenciamento de projetos. O Todoist atinge o equilíbrio perfeito entre simplicidade e funcionalidade.

A interface simples esconde poderosos recursos organizacionais. Ela permite criar projetos compartilhados para qualquer coisa, desde planejar férias com amigos até coordenar prazos de trabalho com colegas de equipe. A entrada em linguagem natural se destaca: digitar “Enviar relatório todas as sextas-feiras” configura automaticamente tarefas recorrentes.

Melhores recursos do Todoist

Configure lembretes baseados em localização que avisam sobre a lista de compras no momento em que você entra no seu supermercado habitual

Divida projetos complexos em três níveis de subtarefas aninhadas que mantêm até mesmo os projetos mais complicados organizados de forma clara

Acompanhe o progresso com gráficos visuais de conclusão que mostram os padrões de produtividade diários, semanais e mensais em um piscar de olhos

Acesse e atualize listas compartilhadas em tempo real em dispositivos Android, Windows, web ou Apple

Limitações do Todoist

O plano gratuito é limitado a apenas cinco projetos ativos

Não é possível anexar arquivos maiores que 25 MB às tarefas

Comentários e histórico de tarefas estão disponíveis apenas na versão paga

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 2,5/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.585 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Uma avaliação do G2 descreve assim:

Para mim, o Todoist é como um salva-vidas. Foi fácil de configurar e ajuda muito a organizar tudo em listas de tarefas claras, mesmo para projetos grandes com a minha equipe. Além disso, facilita muito a alteração de prazos.

🔍 Você sabia? Existe uma razão psicológica para você ficar pensando em tarefas inacabadas. É chamado de Efeito Zeigarnik — seu cérebro mantém esses itens abertos como abas em um navegador até que você os resolva ou descarte. Anotá-los ajuda você a se livrar deles mentalmente.

3. Lovewick (Ideal para casais que gerenciam tarefas domésticas juntos)

via Lovewick

Pense em um aplicativo projetado especificamente para conversas entre parceiros sobre quem está fazendo o quê. Esse aplicativo é o Lovewick. Ao contrário dos gerenciadores de tarefas gerais, ele foi desenvolvido do zero para você e seu parceiro que moram juntos.

O aplicativo se concentra em tornar a gestão doméstica mais parecida com um trabalho em equipe. Ele incentiva a divisão igualitária das tarefas por meio de lembretes inteligentes e um recurso de distribuição equilibrada.

Principais recursos do Lovewick

Crie rotinas domésticas recorrentes que alternam automaticamente entre os parceiros para que ninguém fique preso à limpeza todas as semanas

Acompanhe despesas compartilhadas e metas orçamentárias junto com tarefas para gerenciar seu aluguel, contas de serviços públicos e gastos com compras de supermercado em um só lugar

Use o painel de relacionamento para comemorar tarefas concluídas e garantir que as responsabilidades domésticas permaneçam equilibradas ao longo do tempo

Planeje ocasiões especiais e encontros surpresa em uma seção privada que seu parceiro não poderá acessar até a data revelada

Limitações do Lovewick

Integrações limitadas com outros aplicativos de produtividade

É menos adequado para tarefas relacionadas ao trabalho

É necessário que ambos os parceiros utilizem o aplicativo ativamente para obter o máximo benefício

Preços do Lovewick

Gratuito

Lovewick Plus: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários da Lovewick

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lovewick?

Este comentário no Reddit traz uma perspectiva interessante:

Gosto muito do Lovewick. É simples, gratuito e a interface atende às nossas necessidades. Você não vai acreditar na quantidade de encontros secretos que este aplicativo me ajudou a planejar com sucesso. E, claro, as listas de tarefas! Meu parceiro e eu somos fanáticos por organização, então a experiência para nós foi ótima.

💡 Dica profissional: Escreva a tarefa da maneira que seu eu futuro precisa ver. “Acompanhar com o Paulo” fica mais claro quando você escreve “Acompanhar com o Paulo sobre: relatório do segundo trimestre – aguardando o feedback dele desde quinta-feira passada”. Sua lista deve reduzir o atrito, não criá-lo.

4. Trello (ideal para pessoas que pensam visualmente e preferem layouts em quadro)

via Trello

Para você que pensa visualmente, o Trello oferece uma abordagem inovadora para o gerenciamento de tarefas pessoais. O sistema Kanban baseado em cartões permite mover tarefas por quadros personalizáveis que representam diferentes estágios de conclusão. Esse fluxo de trabalho facilita a visualização do status do projeto em um piscar de olhos.

Você pode arrastar cartões entre colunas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, criando uma representação visual satisfatória do progresso.

Principais recursos do Trello

Anexe arquivos, listas de verificação, prazos e comentários diretamente aos cartões de tarefas para obter um contexto completo sobre os resultados do projeto

Crie modelos de listas de tarefas para projetos repetitivos, para que sua equipe não precise reconstruir estruturas todas as vezes

Personalize as regras de automação do Butler que movem cartões e notificam os membros da equipe quando condições específicas são atendidas

Adicione etiquetas codificadas por cores para categorizar tarefas por departamento, nível de prioridade ou nome do cliente para uma filtragem visual rápida

Limitações do Trello

Relatórios e análises limitados nos planos gratuitos e de nível inferior

Os campos personalizados requerem uma assinatura premium

A integração com calendários e as visualizações em linha do tempo não são tão robustas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.435 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

De acordo com uma avaliação da Trustpilot:

Ferramenta muito simples, mas útil. Usamos isso para nosso roteiro técnico e de produtos e para monitorar o andamento do trabalho. Tem sido muito útil. Também é possível fazer várias personalizações e integrações. O preço subiu bastante nos últimos meses. Fora isso, é uma ótima ferramenta para startups.

🔍 Você sabia? De acordo com uma pesquisa com 2.000 pessoas, o adulto médio no Reino Unido escreve 156 listas de tarefas por ano. Mais de um terço dos entrevistados disse que ficaria perdido sem suas listas, e 21% teria dificuldade para realizar qualquer tarefa sem elas.

Dica profissional: para lembrar-se das tarefas, basta dizer ao ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA, o que você precisa fazer e quando. Ou insira toda a sua lista e deixe que ele agende no Calendário com IA do ClickUp para você. Fácil, fácil! Deixe o ClickUp Brain agendar tarefas no seu calendário e também lembretes para você

5. Any.do (Ideal para sincronização perfeita entre diferentes dispositivos)

via Any.do

O Any.do se destaca por sua capacidade multiplataforma. O aplicativo faz a transição suave entre as interfaces do desktop, celular, web e até mesmo smartwatch. Você pode começar uma lista de compras no computador e marcar os itens no celular enquanto estiver na loja, sem nenhum problema de sincronização.

Seu design limpo e minimalista concentra a atenção nas tarefas, em vez de sobrecarregá-lo com recursos complexos.

Any. do melhores recursos

Planeje seu dia com o recurso “Momento”, que exibe uma rápida revisão de cinco minutos das tarefas do dia todas as manhãs

Crie listas compartilhadas para compras de supermercado ou tarefas domésticas que são atualizadas em tempo real nos dispositivos de todos os membros da família

Integre eventos do calendário com tarefas para ter uma visão completa dos compromissos e tarefas em uma linha do tempo unificada

Agrupe tarefas em categorias personalizáveis que correspondam às suas áreas específicas da vida, como reforma da casa ou planejamento de casamento

Limitações do Any.do

As opções de organização de tarefas são menos flexíveis do que algumas concorrentes

As opções de tarefas recorrentes continuam mais limitadas do que no Todoist

Os recursos colaborativos não são tão robustos quanto as alternativas voltadas para equipes

Preços do Any.do

Gratuito

Premium: US$ 7,99/mês

Família: US$ 9,99/mês (para quatro membros)

Equipes: US$ 7,99/mês por usuário

Any. do classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (190 avaliações)

🧠 Curiosidade: Em média, uma pessoa só consegue manter 3 a 5 itens na memória de trabalho ao mesmo tempo. Essa é uma das razões pelas quais as listas de tarefas são essenciais: elas aliviam o cérebro e dão espaço para você se concentrar sem precisar lembrar de tudo ao mesmo tempo.

6. Cozi (Ideal para famílias ocupadas que precisam conciliar várias agendas)

via Cozi

O Cozi aborda os desafios únicos da organização familiar. Ele unifica calendários familiares, listas de compras, tarefas e planos de refeições em uma interface codificada por cores.

Cada membro da família recebe uma cor, facilitando a visualização de quem precisa estar onde e quando. O recurso de lista de compras compartilhada evita compras duplicadas e garante que nada seja esquecido durante as compras.

Principais recursos do Cozi

Compartilhe listas de compras e tarefas que qualquer membro da família pode atualizar a partir do seu próprio dispositivo, mesmo sem serviço de celular

Planeje refeições e guarde receitas no mesmo aplicativo onde as listas de compras são criadas para agilizar a preparação do jantar

Receba e-mails com a agenda todas as manhãs, com um resumo completo das atividades e compromissos de todos os membros da família

Mantenha um diário familiar onde os membros podem registrar memórias e fotos importantes, além de tarefas e conquistas diárias

Limitações do Cozi

A versão gratuita inclui anúncios que alguns usuários consideram perturbadores

Opções de personalização limitadas em comparação com gerenciadores de tarefas mais flexíveis

Menos integrações com calendários e serviços de terceiros

Preços do Cozi

Gratuito

Cozi Gold: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Cozi

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Microsoft Loop (ideal para equipes que já utilizam o Microsoft 365)

via Microsoft Loop

O Microsoft Loop transforma o gerenciamento de tarefas em um espaço de trabalho dinâmico e colaborativo. Ele combina aspectos de documentos, quadros brancos e listas de tarefas em componentes que são atualizados em tempo real em todos os aplicativos da Microsoft.

Isso significa que uma lista de tarefas criada no Loop aparece e é atualizada instantaneamente quando incorporada em seus chats do Teams ou e-mails do Outlook.

Principais recursos do Microsoft Loop

Crie componentes colaborativos que permanecem sincronizados quando compartilhados no Teams, Outlook e Word sem atualizações manuais

Transforme ideias em tarefas práticas sem precisar alternar entre várias ferramentas durante reuniões entre departamentos

Acompanhe o progresso do projeto com tabelas adaptáveis que todos podem atualizar simultaneamente durante ou após videochamadas

Limitações do Microsoft Loop

Requer uma assinatura do Microsoft 365 para todas as funcionalidades

É um produto relativamente novo, com recursos ainda em evolução

Curva de aprendizado mais íngreme do que aplicativos de gerenciamento de tarefas independentes

Preços do Microsoft Loop

Para uso doméstico

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês (para uma a seis pessoas)

Microsoft 365 Personal: US$ 9,99/mês (para uma pessoa)

Para empresas

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Aplicativos Microsoft 365 para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Loop

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Uma pesquisa da American Psychological Association indica que mesmo breves bloqueios mentais causados pela alternância entre tarefas podem custar até 40% do tempo produtivo de uma pessoa.

8. Asana (ideal para equipes que precisam de um acompanhamento confiável de projetos)

via Asana

O Asana leva o gerenciamento de tarefas compartilhadas a um nível mais estruturado. A plataforma oferece várias maneiras de visualizar o trabalho — listas, quadros, cronogramas e calendários — para que sua equipe possa acompanhar os projetos de acordo com seu estilo preferido.

As configurações detalhadas de permissão permitem controlar quem pode visualizar, editar ou comentar tarefas específicas, tornando-as adequadas para estruturas de equipe complexas.

Melhores recursos do Asana

Crie campos personalizados para filtrar tarefas com base em informações específicas, como status de aprovação do cliente e categorias de orçamento

Automatize processos rotineiros com regras que atribuem tarefas, atualizam status e enviam notificações quando os prazos se aproximam

Defina dependências entre tarefas para que os membros da equipe saibam exatamente quais itens precisam ser concluídos antes de começarem seu trabalho

Limitações do Asana

Plano gratuito limitado a 15 membros da equipe

Alguns usuários relatam excesso de notificações em projetos ativos

O aplicativo móvel não possui algumas funcionalidades disponíveis na versão para desktop

Comparativamente caro para uso casual ou em pequena escala

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Inicial: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.580 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.435 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre este aplicativo de lista de tarefas compartilhadas:

O que mais gosto no Asana é a facilidade de implementação em toda a nossa organização. A interface intuitiva facilitou a integração e os painéis pré-configurados proporcionaram visibilidade imediata do andamento do projeto, sem a necessidade de personalização extensa. Além disso, a navegação fácil e o design intuitivo tornam simples para usuários finais de todos os níveis adotarem e se manterem envolvidos com suas tarefas.

9. Notion (ideal para combinar notas, documentos e tarefas)

via Notion

Com o Notion, você pode criar listas de tarefas detalhadas incorporadas em documentos contextuais. A abordagem flexível do banco de dados permite propriedades e visualizações personalizadas que se adaptam a fluxos de trabalho específicos.

Sua equipe apreciará a forma como o Notion conecta materiais de referência e itens de ação. Ele também oferece suporte ao uso de IA para automatizar tarefas.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados personalizados que acompanham novas tarefas, juntamente com informações relacionadas a clientes, documentação de projetos e notas de reuniões

Crie visualizações vinculadas que mostram as mesmas tarefas filtradas de maneira diferente para executivos, gerentes e colaboradores individuais

Crie páginas de painel que combinam tarefas, notas e métricas em uma visualização unificada para obter uma visão geral dos projetos

Alterne entre listas de verificação simples e visualizações de banco de dados à medida que a complexidade do seu projeto evolui do conceito à execução

Limitações do Notion

Curva de aprendizado mais íngreme do que aplicativos dedicados ao gerenciamento de tarefas

O desempenho pode ficar lento com bancos de dados grandes e páginas complexas

A configuração requer tempo e esforço significativos

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.540 avaliações)

🧠 Curiosidade: As pessoas se comprometem mais com os objetivos quando há um elemento público. Um estudo descobriu que as pessoas que compartilhavam seus objetivos com outras pessoas ou os tornavam visíveis (como em um quadro de tarefas compartilhado) eram mais propensas a cumpri-los.

10. Google Keep (ideal para registrar rapidamente tarefas simples compartilhadas)

via Google

O Google Keep oferece uma abordagem direta para suas tarefas compartilhadas. O aplicativo funciona como notas adesivas digitais com recursos adicionais de colaboração.

Você pode criar notas codificadas por cores e listas de verificação para gerenciamento de projetos que sincronizam entre dispositivos. Sua integração com outros serviços do Google torna-o particularmente conveniente se você já usa o Gmail ou o Google Agenda. Além disso, sua simplicidade o torna perfeito para listas de compras rápidas ou lembretes recorrentes.

Principais recursos do Google Keep

Compartilhe notas e listas de verificação instantaneamente com os contatos do Google, que podem visualizar e editar em tempo real enquanto fazem compras em diferentes lojas

Converta notas manuscritas em texto usando o recurso de câmera do aplicativo móvel ao anotar ideias em guardanapos ou blocos de notas

Copie o conteúdo das notas diretamente para o Google Docs para expandir listas simples em documentos detalhados sem precisar digitar novamente

Limitações do Google Keep

Não possui recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como dependências ou subtarefas

Opções limitadas de formatação de texto em comparação com aplicativos de notas completos

Não é possível atribuir itens específicos dentro de uma lista compartilhada a pessoas diferentes

Preços do Google Keep

Gratuito com uma conta Google

Avaliações e comentários do Google Keep

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (230 avaliações)

💡 Dica profissional: Crie uma lista “geral” para as tarefas aleatórias de todos. Desde pegar a roupa na lavanderia até lembrar de ligar para a tia Maria, fica mais fácil quando todos colocam suas tarefas em uma lista compartilhada. No entanto, limite-a ao essencial para que não se torne um depósito de tarefas.

Trabalhe melhor em equipe com o ClickUp

Um aplicativo de lista de tarefas compartilhadas só funciona quando realmente mantém as pessoas responsáveis. Isso significa atualizações em tempo real, responsabilidade clara e um layout fácil de entender. Sem isso, as tarefas são esquecidas, os prazos são perdidos e as coisas são feitas duas vezes ou nem são feitas.

Se você está procurando um aplicativo que integre tudo — tarefas, rotinas, atualizações e até mesmo um pouco de automação —, o ClickUp é a solução.

Ele foi criado para a colaboração em todos os níveis, desde famílias até equipes dinâmicas, e vem repleto de recursos que crescem com suas necessidades.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e crie sua melhor lista de tarefas! ✅