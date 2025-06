Modelos gratuitos de integração de clientes para otimizar a experiência de novos clientes

Você acabou de fechar um novo cliente. Tudo está indo bem até que alguém pede um arquivo que você achava que outra pessoa tinha. O início do projeto é adiado. Uma pergunta importante fica sem resposta por uma semana.

E, de repente, aquela integração tranquila que você prometeu parece uma promessa falsa. 🫤

Um modelo de integração de clientes confiável pode evitar esse efeito borboleta. Ele ajuda você a se manter organizado, define expectativas desde o início e mantém ambas as partes alinhadas desde o primeiro dia.

Neste blog, exploraremos modelos gratuitos de integração de clientes para ajudar a trazer consistência, clareza e a tranquilidade necessária ao seu processo de integração. 🧰

O que são modelos de integração de clientes?

Os modelos de integração de clientes são estruturas que ajudam as empresas a apresentar aos novos clientes seus processos, fluxos de trabalho e resultados esperados. Eles ajudam a definir expectativas claras desde o primeiro dia, evitar falhas de comunicação e etapas perdidas, além de economizar tempo com processos repetíveis.

Com listas de verificação, cronogramas, pacotes de boas-vindas e guias de instruções, esses modelos garantem um processo de integração de clientes tranquilo.

O que torna um modelo de integração de clientes bom?

Os melhores modelos de integração de clientes definem o tom para todo o relacionamento com o cliente. Eles simplificam seu processo, reduzem o vaivém e ajudam os clientes a se sentirem informados, tranquilos e preparados para o sucesso.

👀 Veja o que um modelo confiável de integração de clientes faz:

Estrutura clara: Descreve cada etapa do fluxo de integração, desde e-mails de boas-vindas até chamadas iniciais e entregas, para garantir que todos saibam o que está acontecendo e quando

Flexibilidade: Adapta-se a diferentes tipos de clientes, setores ou serviços sem precisar reconstruir todo o processo a cada vez

Ferramentas de comunicação integradas: Inclui pacotes de boas-vindas, formulários de admissão e modelos de e-mail para ajudar a definir expectativas e responder às perguntas frequentes antecipadamente

Automação integrada: Sincroniza com suas ferramentas de gerenciamento de projetos para atribuir tarefas, enviar lembretes e acionar atualizações automaticamente

Recursos de autoatendimento: Links para guias úteis, vídeos explicativos e documentação para que os clientes possam encontrar respostas rapidamente, sem precisar esperar pela sua equipe

Coleta de feedback: Reúne as opiniões dos clientes durante ou após a integração para identificar sinais de alerta antecipadamente e melhorar os processos

🧠 Curiosidade: A ideia de rastrear clientes é antiga. Há mais de 20.000 anos, os comerciantes usavam registros básicos (e a memória) para gerenciar as relações com os compradores. Os primeiros livros contábeis incluíam até mesmo anotações sobre dívidas e mercadorias, uma versão inicial da segmentação de clientes.

13 modelos de integração de clientes

Não existem dois clientes iguais. É por isso que ter o modelo de integração certo pode fazer toda a diferença. Se você trabalha sozinho ou em equipe, pode encontrar um que se adapte ao seu estilo.

E se você quiser dar um passo adiante, o software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM reúne tudo isso. Desde o acompanhamento de negócios e tarefas até o gerenciamento de relacionamentos e acompanhamentos, tudo é organizado, personalizável e criado para se adaptar ao seu negócio.

Esses modelos prontos para uso ajudam você a oferecer uma experiência de integração tranquila e consistente, independentemente do seu setor ou do tamanho da sua equipe.

Navegue por esta lista, escolha o que melhor se adequa às suas necessidades e elimine mais uma preocupação do processo de integração! 🎯

1. Modelo de integração de clientes ClickUp

Crie uma experiência de integração perfeita com o modelo de integração de clientes da ClickUp

O modelo de integração de clientes da ClickUp atua como seu coordenador nos bastidores para causar uma ótima primeira impressão em todos os novos clientes.

Campos personalizados, como tipo de cliente, pacote de serviços e data da chamada de integração, permitem personalizar a jornada de integração de cada cliente, mantendo a eficiência. Por exemplo, você pode marcar “Startup” para uma integração enxuta e self-service ou “Empresa” para uma experiência personalizada e com alto nível de contato.

O campo Pacote de serviços aciona automaticamente os manuais de integração relevantes, como suporte adicional para clientes Pro ou uma lista de verificação de início rápido para usuários Basic. A data da chamada de integração ajuda sua equipe a se manter organizada, acompanhando os horários e garantindo que nenhuma chamada seja perdida.

Esses campos centralizam o contexto do cliente, mantendo suas equipes de atendimento ao cliente, vendas e produtos alinhadas.

📌 Ideal para: Equipes de serviços que gerenciam vários segmentos de clientes e precisam de um sistema centralizado e automatizado para personalizar todas as tarefas de integração, acompanhar o progresso e escalar com eficiência

🔍 Você sabia? A receita do mercado de software de gestão de relacionamento com o cliente deve crescer a uma taxa anual de 10,17%, atingindo um volume de mercado de US$ 145,61 bilhões em um futuro próximo.

2. Modelo de quadro de integração de clientes ClickUp

Capture solicitações de clientes, POC, valor da assinatura e método de pagamento com o modelo de integração de clientes do ClickUp

Imagine que um novo cliente se inscreve no seu plano de assinatura intermediário, solicitando documentos com marca branca, um ponto de contato dedicado e faturamento mensal. Com o modelo de quadro de integração de clientes do ClickUp, você pode capturar essas informações antecipadamente usando campos como Solicitações do cliente, POC, Valor da assinatura e Método de pagamento, para que sua equipe possa começar imediatamente.

Por exemplo, marcar um valor de assinatura de US$ 2.500 e registrar “branding personalizado” como uma solicitação do cliente adapta instantaneamente o processo de integração. Se forem necessários ciclos de revisão extras ou recursos de design, sua equipe saberá o que priorizar. O campo POC garante uma comunicação clara, e o método de pagamento permite que sua equipe financeira prepare faturas precisas.

Precisa de aprovações de contratos? O campo Assinatura rastreia se os contratos foram assinados. Quer feedback? Registre a opinião dos clientes com o campo Feedback do cliente. Com o campo Estágio de integração, você sempre sabe o progresso do cliente, garantindo que nada seja esquecido.

📌 Ideal para: Pessoas com pensamento visual que preferem gerenciar o progresso dos clientes por meio de um quadro no estilo Kanban com a facilidade do recurso arrastar e soltar.

💡 Dica profissional: Transforme as tarefas de integração em um jogo para seus clientes! Adicione elementos como emblemas ou recompensas pela conclusão de tarefas para manter os clientes envolvidos.

3. Modelo de integração de novos usuários do ClickUp

Integre seus clientes de maneira perfeita ao seu espaço de trabalho com o modelo de integração de novos usuários do ClickUp

Apresentar novos usuários ao seu produto ou plataforma é um momento crucial que molda a experiência, a confiança e o engajamento deles a longo prazo. O modelo de integração de novos usuários do ClickUp garante que essa jornada seja perfeita e consistente, fornecendo um caminho claro e estruturado para ajudar os usuários a se sentirem confortáveis, descobrirem rapidamente o valor e permanecerem engajados.

Com este modelo, você pode orientá-los automaticamente por uma série de tarefas personalizadas: explorar o layout do Espaço de Trabalho, revisar suas atribuições de tarefas, entender como comentar ou marcar colegas de equipe e aprender como acompanhar os resultados.

Cada etapa é pré-definida, intuitiva e orienta os clientes para que obtenham valor sem precisar de um ticket de suporte. Estruture a jornada em etapas claras, como “Tour de boas-vindas”, “Primeira tarefa” e “Noções básicas sobre colaboração em equipe”

Adicione o ClickUp Docs com tutoriais incorporados, atribua tarefas no estilo de lista de verificação e defina automações para acompanhar se alguém atrasar.

📌 Ideal para: Empresas ou plataformas SaaS que recebem novos usuários e os ajudam a aprender rapidamente os principais recursos e fluxos de trabalho.

📖 Leia mais: Modelos gratuitos de plano de comunicação de projetos

4. Modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

Obtenha uma lista de verificação abrangente para integração de funcionários com o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp

O modelo de lista de verificação de integração do ClickUp oferece um sistema repetível e organizado para garantir que todos os novos funcionários comecem a trabalhar com eficiência desde o primeiro dia

Digamos que você esteja integrando um novo funcionário no Suporte ao Cliente. Com este modelo, você pode personalizar instantaneamente a experiência usando campos como Cargo, Departamento e Data de Início. Depois de inserir o e-mail comercial do funcionário, o modelo aciona automaticamente tarefas como enviar um e-mail de boas-vindas, fornecer ferramentas de suporte e agendar uma reunião individual com o gerente.

Tarefas como treinamento sobre produtos, acesso ao sistema e reconhecimento de políticas já estão pré-definidas, atribuídas e podem ser rastreadas, para que nada seja esquecido.

📌 Ideal para: Pessoas responsáveis por operações, RH e líderes de equipe em empresas em rápido crescimento que precisam integrar novos funcionários rapidamente em seu software de integração de clientes.

🤝 Lembrete amigável: Assim que seus clientes se inscreverem, envie um e-mail de boas-vindas amigável. Inclua informações básicas, como dados de contato, cópias do contrato e os próximos passos. Você também pode incluir recursos úteis, como tutoriais, perguntas frequentes ou orientações passo a passo.

5. Modelo de integração do ClickUp HubSpot

Crie uma experiência personalizada para seus clientes com o modelo de integração do ClickUp Hubspot

O modelo de integração ClickUp HubSpot oferece uma experiência de integração personalizada e tranquila para cada cliente. Da configuração do CRM à automação de marketing, você pode mapear tópicos importantes, marcos e tarefas em um plano claro e rastreável para uma adoção mais rápida.

Com isso, você pode:

Personalize a integração de acordo com o tipo de cliente: uma startup pode precisar apenas da configuração do CRM e de um guia da página inicial. Uma implementação empresarial? Isso pode incluir migração de dados, integração com ferramentas existentes e sessões de integração para toda a equipe

Acompanhe todas as etapas em todas as funções: use visualizações personalizadas para monitorar o andamento das tarefas nas equipes de vendas, marketing, TI e sucesso do cliente

Centralize tudo em um só lugar: anexe SOPs, documentos explicativos e vídeos de treinamento diretamente às tarefas. Chega de procurar links ou arquivos em várias ferramentas

Crie caminhos de integração baseados em funções: treine um representante de vendas nas etapas do pipeline enquanto integra um gerente de marketing nos fluxos de trabalho da campanha e na pontuação de leads, cada um com suas próprias tarefas, responsáveis e prazos

📌 Ideal para: Agências ou equipes que estão migrando clientes para as ferramentas e serviços da HubSpot, com etapas personalizadas para esse ecossistema.

6. Modelo de formulário de admissão da ClickUp

Colete detalhes importantes antecipadamente, transforme respostas em ações e simplifique as transferências com o modelo de formulário de admissão do ClickUp

O modelo de formulário de admissão da ClickUp oferece um formato claro para coletar exatamente o que você precisa dos clientes, colegas de equipe ou partes interessadas, sem discussões desnecessárias. Você pode personalizá-lo para se adequar ao seu fluxo de trabalho para coletar briefings de clientes, solicitações de serviços, feedback interno e detalhes de novos projetos.

Com campos integrados como Orçamento, Método de contato preferencial, Nome da empresa e Notas adicionais, você pode reunir todo o contexto necessário. Tudo o que é enviado é transformado em tarefas do ClickUp ou itens na área de trabalho para que os acompanhamentos possam ocorrer automaticamente.

Este modelo de formulário de admissão também permite encaminhar respostas, atribuir membros da equipe e até automatizar partes do processo para agilizar as coisas.

📌 Ideal para: Empresas de serviços que coletam informações iniciais dos clientes antes das chamadas iniciais ou propostas.

📖 Leia mais: Marketing do ciclo de vida do cliente: um guia para profissionais de marketing

📮 ClickUp Insight: Cerca de 43% dos trabalhadores enviam de 0 a 10 mensagens por dia. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração integrada, com discussões importantes ocorrendo em outros lugares (como e-mails). Para evitar mudanças desnecessárias de plataforma e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar com mais eficiência.

7. Modelo de CRM ClickUp

Acompanhe as vendas, monitore a satisfação do cliente e nutra leads com o modelo de CRM da ClickUp

Gerenciar o relacionamento com os clientes mantém os negócios em movimento e os clientes satisfeitos. O modelo de CRM da ClickUp ajuda você a gerenciar vários leads, conversas, acompanhamentos e tarefas vinculadas a cada etapa da jornada de vendas e do cliente.

Projetado para estruturar relacionamentos e gerenciamento de clientes, o modelo permite mapear seu pipeline, monitorar o progresso de cada lead e priorizar ações com base nos estágios de vendas. Ele também ajuda a manter um banco de dados de clientes organizado e pesquisável. Você pode armazenar informações importantes, como setor, cargo e detalhes de contato, e classificar ou filtrar rapidamente de acordo com suas necessidades.

Para cada lead, você pode configurar tarefas como Contato Inicial, E-mail de Acompanhamento e Agendamento de Demonstração, garantindo uma responsabilidade clara em cada etapa. À medida que sua equipe de vendas avança no funil, ela pode usar a Visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp para visualizar os cronogramas das tarefas e automatizar lembretes para acompanhamentos ou notificações quando marcos forem alcançados.

Ideal para: Equipes de vendas e gerenciamento de contas que desejam otimizar o gerenciamento de leads, a comunicação com os clientes e a priorização de tarefas usando o CRM no ClickUp.

🔍 Você sabia? Antes das ferramentas digitais, as empresas usavam Rolodexes na década de 1950 para gerenciar manualmente os contatos dos clientes, girando cartões em vez de rolar por painéis.

Capture, acompanhe e resolva facilmente as dúvidas dos clientes com o modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

O modelo de formulário de contato do cliente ClickUp oferece uma maneira conveniente de acompanhar o feedback dos clientes, coletar dados para pesquisas, enquetes e atendimento ao cliente, além de organizar informações de contato para campanhas de marketing ou acompanhamento.

A Visualização do Formulário de Contato do Cliente captura e organiza todos os formulários enviados, facilitando o acesso a detalhes de contato, feedback e problemas. A Visualização do Resumo de Contatos oferece uma visão geral das solicitações em andamento, ajudando você a identificar tendências ou questões urgentes.

Você pode até automatizar acompanhamentos e analisar dados de solicitações para aumentar a eficiência do suporte e garantir respostas rápidas.

📌 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente, gerentes de serviços e empresas que desejam melhorar a comunicação com os clientes e garantir que todas as solicitações sejam atendidas com eficiência.

9. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp

Construa um relacionamento de sucesso com seus clientes com o modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp

O sucesso do cliente depende da construção de relacionamentos sólidos e contínuos para ajudá-lo a atingir seus objetivos. O modelo de colaboração para o sucesso do cliente da ClickUp apoia essa parceria, fornecendo às equipes de sucesso do cliente uma estrutura muito necessária para se comunicar, planejar e colaborar com os clientes em um espaço de trabalho compartilhado, para que todos permaneçam focados nos resultados.

Com este modelo, você pode criar um centro unificado para o envolvimento do cliente. Desde o início até o acompanhamento de marcos, ele mantém as principais tarefas, notas e atualizações em um só lugar. Use-o para criar listas de verificação de integração de clientes, registrar feedback, acompanhar KPIs ou planejar check-ins regulares. Você também pode atribuir responsabilidades, definir cronogramas e acompanhar o progresso em tempo real.

📌 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e gerentes que trabalham em vários departamentos para garantir que as taxas de integração, engajamento e retenção de clientes estejam alinhadas e proativas.

Com o ClickUp, demos um passo à frente e criamos painéis onde nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente considerando que estão localizados em diferentes países e, às vezes, até em diferentes continentes.

10. Modelo de integração de clientes da HubSpot

via HubSpot

O modelo de integração de clientes da HubSpot é como um kit inicial para empresas que desejam causar uma ótima primeira impressão aos novos clientes. Ele foi projetado para atender às duas partes da jornada de integração. Os clientes recebem um roteiro claro e todas as informações necessárias antecipadamente, enquanto sua equipe interna obtém ferramentas para se manter organizada nos bastidores.

Use a Lista de verificação interna para integração de novos clientes para alinhar sua equipe nas etapas principais antes do início do projeto e envie um Pacote de boas-vindas personalizável para dar aos clientes a clareza de que precisam sobre quem contatar, como funciona o suporte e quais são os próximos passos.

Reúna todas as informações importantes antecipadamente com o Formulário de Cadastro de Clientes, para que sua equipe possa personalizar a jornada de integração.

📌 Ideal para: Equipes de marketing e vendas que utilizam o HubSpot e desejam um processo pronto para uso para integrar novos clientes.

📖 Leia mais: Ferramentas de software para retenção de clientes

🔍 Você sabia? O CRM decolou na década de 90, com o lançamento do Siebel Systems em 1993. Ele reuniu vendas, marketing e suporte em uma única plataforma. Essa também foi a era da automação da força de vendas, uma maneira mais inovadora de gerenciar o processo de vendas.

11. Modelo de integração de clientes da Pipefy

via Pipefy

O modelo de integração de clientes da Pipefy inclui um funil de integração editável e formulários personalizáveis para capturar dados antecipadamente, como objetivos do cliente, preferências técnicas e tomadores de decisão.

À medida que os clientes passam pelas etapas de integração — boas-vindas, configuração, treinamento, entrada em operação —, o modelo envia lembretes automaticamente, atribui tarefas e atualiza status. O recurso Caixa de entrada compartilhada mantém a comunicação organizada, salvando todas as mensagens na plataforma e atribuindo-as aos membros da equipe, ajudando sua equipe a responder com mais rapidez e eficiência.

📌 Ideal para: Equipes operacionais e orientadas por processos que desejam um fluxo de trabalho estruturado e rastreável que possa ser escalonado para equipes ou departamentos maiores.

🤝 Lembrete amigável: Comece a se comunicar cedo e de forma consistente, sempre focando em mensagens orientadas para o valor. Sua linguagem deve ser simples e clara, sem jargões ao explicar processos ou responder perguntas.

12. Modelo de formulário de integração de clientes da Template. Net

O modelo de formulário de integração de clientes da Template. Net começa por recolher as informações do cliente (nome da empresa, endereço e contacto principal), garantindo que a sua equipa tem registos precisos para evitar qualquer confusão mais tarde.

O modelo inclui um espaço para os clientes compartilharem o tipo de serviços que procuram, como consultoria, trabalho em projetos ou design/desenvolvimento. Isso permite que os clientes descrevam seus objetivos com suas próprias palavras.

A seção Acordos legais confirma que o cliente está ciente dos seus termos e políticas de privacidade, proporcionando clareza jurídica para ambas as partes.

📌 Ideal para: Pequenas empresas ou profissionais autônomos que desejam um formulário simples e direto para coletar informações dos clientes e suas necessidades de serviços.

💡 Dica profissional: Use orientações interativas, listas de verificação ou barras de progresso para guiar os clientes em cada etapa essencial. Combine essas ferramentas com orientações detalhadas e indicadores de progresso para manter os clientes envolvidos e no caminho certo.

13. Modelo de apresentação para integração de clientes de vendas da Template. Net

O modelo de apresentação para integração de clientes da Template. Net foi criado para tornar a transferência pós-venda o mais tranquila possível. Adicione cronogramas de pagamento, métodos aceitos e até mesmo políticas de multas por atraso para evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Prazos, entregas e KPIs são definidos antecipadamente, para que não haja dúvidas sobre o que é sucesso ou quando os principais marcos devem ser alcançados. Ele também aborda como e com que frequência você entrará em contato, o que ajuda a criar um ritmo de trabalho mais tranquilo desde o primeiro dia.

📌 Ideal para: Representantes de vendas ou gerentes de contas que apresentam informações de integração a novos clientes de forma visual, cobrindo detalhes importantes como cronogramas, KPIs e entregas para um bom processo de integração do cliente.

🔍 Você sabia? Uma das primeiras ferramentas modernas de gerenciamento de contatos foi o ACT ( Automated Contact Tracking), lançado em 1986. Criado por Pat Sullivan e Mike Muhney, ele ajudava os vendedores a acompanhar conversas e leads antes mesmo de “CRM” se tornar uma palavra da moda.

Obtenha seu kit de ferramentas de integração gratuito com o ClickUp

Você está conquistando novos clientes, o que é ótimo, até você começar a ter dificuldade para encontrar o formulário de cadastro, se perguntar se enviou os e-mails de acompanhamento ou ter que vasculhar conversas por e-mail.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece modelos de integração prontos para uso, limpos, personalizáveis e criados para equipes reais.

Se você é um consultor independente ou faz parte de uma agência em crescimento, esses modelos oferecem estrutura sem rigidez.

Trabalhe como um profissional e inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!