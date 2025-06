Os 8 melhores geradores de gráficos circulares com IA para visualizar dados de forma mais inteligente em 2025

Você finalmente concluiu o relatório. Os dados são sólidos, os números batem, mas quando você os apresenta, as pessoas olham para a tabela e perguntam: "O que devo tirar disso?"

Essa é a dificuldade. Você está tentando fazer com que os dados façam sentido, garantindo que eles sejam compreendidos rapidamente e de forma visual, sem uma explicação extensa de 5 minutos.

Os gráficos circulares costumavam ser a escolha certa para isso. Fáceis de ler, fáceis de fazer. Mas no mundo de hoje, em que você precisa lidar com prazos mais curtos, apresentações mais concisas e atenção mais curta do que nunca, gráficos básicos não são suficientes.

É aqui que os geradores de gráficos circulares com IA estão mudando o jogo. Essas ferramentas não se limitam a criar um gráfico circular e colorir algumas fatias. Elas ajudam você a escolher a divisão certa, sugerem diagramas melhores quando um gráfico circular não se encaixa, aceleram a visualização de dados e até revelam insights que você nem sabia que estavam na sua planilha.

Aqui estão alguns que realmente valem a pena usar, especialmente se você deseja que seus gráficos façam mais do que apenas parecerem inteligentes.

Os melhores geradores de gráficos circulares com IA em resumo

Use as ferramentas listadas abaixo para criar e analisar gráficos circulares com a ajuda da IA:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Gráficos circulares em tempo real alimentados por dados de tarefas ao vivo – Agrupe dados por responsável, status ou campos personalizados – IA integrada (ClickUp Brain) para insights instantâneos – Painéis visuais com alternância entre gráficos de rosca e filtros Equipes de todos os tamanhos que precisam de relatórios em tempo real baseados em projetos — de pequenas empresas a grandes corporações Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Visme – Criação de gráficos em linguagem natural – Gráficos interativos com efeitos de hover/clique – Modelos de design personalizáveis e branding – Colaboração em tempo real em gráficos Equipes de marketing, educadores e pequenas e médias empresas que criam relatórios de marketing e apresentações com a marca da empresa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês; personalizações disponíveis para empresas Infogram – Sugestões de tipos e designs de gráficos com IA – Integração com serviços em nuvem, como o Google Sheets – Acesso à API para visualizações automatizadas – Kit de marca e aprimoramentos nas dicas de ferramentas Equipes de dados de pequeno a médio porte, analistas e profissionais de mídia que precisam de painéis interativos e visualizações rápidas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês; personalizações disponíveis para empresas Canva – Fácil inserção manual ou por planilha de dados – Personalização em nível de fatia (valores, rótulos) – Otimização para vários dispositivos – Compartilhamento simples por link ou incorporação Freelancers, pequenas empresas e equipes de mídia social que criam apresentações e conteúdo para mídias sociais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês; personalizações disponíveis para empresas ChatGPT – Geração de gráficos a partir de linguagem natural ou dados brutos – Elementos de gráficos personalizáveis (rótulos, cores, tamanho) – Geração de código em Python/JavaScript – Insights visuais e interpretação sob demanda Equipes de qualquer tamanho (especialmente em estágio inicial ou com orçamento reduzido) para tarefas baseadas em idiomas e assistência inteligente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês; personalizações disponíveis para empresas Piktochart – Importe do Excel, CSV, Google Sheets – Gráficos interativos com ações ao passar o mouse/clicar – Colaboração em equipe em tempo real – Integração com cores/logotipo da marca Criação interativa e personalizada de gráficos circulares para equipes de educação, organizações sem fins lucrativos e comunicação interna Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês; personalizações disponíveis para empresas EdrawMax – A IA interpreta texto simples ou dados estruturados – Detecta tendências, valores atípicos e métricas – Mais de 15.000 modelos e símbolos – Personalização por arrastar e soltar Equipes técnicas, como TI, Operações e Engenharia, que precisam de insights baseados em IA e personalização detalhada de gráficos circulares Teste gratuito disponível; planos pagos para equipes a partir de US$ 5,53/mês; personalizações disponíveis para empresas Beautiful. ai – Modelos inteligentes que ajustam automaticamente o design – Importação/vinculação de dados do Google Sheets, Dropbox, Box – Animações sutis – Dicas e legendas interativas – Tipografia e consistência de cores da marca Gráficos circulares rápidos e prontos para apresentação, com design inteligente para equipes de vendas, produtos e executivas de pequeno e médio porte Teste gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas

O que você deve procurar em geradores de gráficos circulares com IA?

Ao escolher um gerador de gráficos circulares com IA, procure recursos que vão além das técnicas e capacidades básicas de visualização. A ferramenta certa deve minimizar a configuração manual, garantir a precisão dos dados e ajudá-lo a apresentar insights de forma clara e profissional. Veja o que você não pode perder:

Entrada em linguagem natural: as melhores ferramentas devem permitir que você descreva seu gráfico em linguagem simples (por exemplo, "Gráfico circular das despesas do segundo trimestre por departamento") e gere um visual instantaneamente. Isso elimina a necessidade de seleção ou formatação manual de dados

Classificação e rotulagem automática de dados: Um mecanismo inteligente de IA deve reconhecer quais colunas representam informações textuais, categorias e quais contêm valores numéricos, sem a necessidade de mapeamento manual

Suporte a dados ao vivo ou em streaming: a integração com fontes como Google Sheets, APIs ou bancos de dados permite que seus gráficos sejam atualizados automaticamente à medida que os dados subjacentes são alterados. Esse recurso garante que seus gráficos reflitam os dados mais recentes em tempo real e também simplifica o processo de geração de relatórios

Recursos de exportação: Procure suporte para vários formatos, como SVG, PNG, PDF e HTML incorporável. É um bônus se a ferramenta oferecer exportações com marca branca, permitir que você acesse versões históricas ou se integre a plataformas como PowerPoint ou Notion

Precisão do gráfico: O gerador de gráficos circulares com IA deve calcular e renderizar proporções com precisão. Ele deve lidar com erros de arredondamento, campos vazios e valores duplicados sem distorcer o gráfico final. A interpretação incorreta do conjunto de dados pode levar a visuais enganosos

Personalização e flexibilidade de design: Uma boa ferramenta de visualização de dados permite personalizar rótulos, cores, fontes, legendas, tamanhos de fatias e até animações. Isso é fundamental para a consistência da marca ou para tornar dados complexos mais fáceis de entender

Acessibilidade e design responsivo: os gráficos circulares devem ser compatíveis com leitores de tela (em conformidade com ARIA), adequados para daltônicos e responsivos em todos os dispositivos. Os recursos visuais exportados devem ser facilmente redimensionáveis em formatos digitais e impressos

Privacidade e segurança dos dados: Se você estiver usando dados confidenciais ou corporativos, priorize geradores de gráficos circulares com criptografia, acesso baseado em funções, conformidade com SOC 2 ou ISO 27001 e opções de hospedagem local ou nuvem privada

Os 8 melhores geradores de gráficos circulares com IA para visualização de dados em tempo real

Agora que você já tem uma boa ideia do que torna uma ferramenta de gráficos circulares excelente, aqui estão nossas recomendações, completas com seus melhores recursos, limitações e informações sobre preços.

1. ClickUp (ideal para relatórios em tempo real baseados em projetos)

Gere gráficos circulares gratuitamente usando o ClickUp Use os recursos de detalhamento nos painéis do ClickUp para uma análise mais profunda dos seus gráficos circulares

Com os fluxos de trabalho cada vez mais rápidos, as equipes não têm tempo para vasculhar paredes de texto. Elas precisam de uma maneira rápida e visual de verificar o progresso rapidamente. Mas, quando chega a hora de mostrar os dados, elas ficam vasculhando planilhas ou procurando atualizações em ferramentas espalhadas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, elimina esse incômodo, permitindo que você crie gráficos circulares com IA diretamente nos seus painéis de trabalho.

Em vez de fazer você enviar planilhas ou inserir números brutos manualmente, o ClickUp extrai os dados relevantes do seu espaço de trabalho, incluindo:

Status das tarefas

Tempo monitorado

Responsáveis pela tarefa

Prioridades

Campos personalizados no ClickUp (como horas estimadas, orçamentos, tags — ou literalmente qualquer coisa que você queira rastrear)

Isso oferece gráficos circulares atualizados automaticamente e em tempo real, diretamente vinculados aos seus projetos e agrupados exatamente como você deseja.

Crie painéis ClickUp personalizados usando mais de 50 cartões — gráficos circulares, cartões de tabela, gráficos de linha, gráficos de barras e muito mais

Digamos que você queira ver como o trabalho está distribuído pela sua equipe. Para fazer isso, abra o ClickUp Dashboards, clique em + Adicionar cartão, escolha a opção Gráfico circular em Cartões personalizados e selecione a fonte de dados.

A partir daí, você pode agrupar seus dados por Responsável, com cada fatia do gráfico representando um membro da equipe. Você também pode agrupar por Status para acompanhar quanto trabalho está em andamento, concluído ou atrasado.

Destaque proporções com os gráficos de rosca do ClickUp em vez de um gráfico circular

Quer mostrar isso como um gráfico de rosca com o total de tarefas no centro? Basta alternar a configuração de exibição. Você pode até filtrar o que é exibido, detalhar segmentos específicos ou exibir fatias como porcentagens.

Assista a este vídeo explicativo para configurar seus painéis (incluindo gráficos circulares) 👇🏽

Aqui estão algumas ideias para as principais métricas que você pode monitorar por meio de gráficos circulares no ClickUp:

Tarefas (por exemplo, gráfico circular mostrando a porcentagem de tarefas por status, prioridade ou responsável)

Controle de tempo (por exemplo, gráfico circular mostrando as horas registradas em um projeto por pessoa)

Campos personalizados (por exemplo, gráfico circular mostrando pontos da história por categoria de recurso)

É uma experiência sem código, do tipo arrastar e soltar, adaptada à configuração do seu espaço de trabalho.

Mas o que diferencia o ClickUp é o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado. Embora ainda não gere gráficos circulares diretamente, ele aprimora seus relatórios ao:

Resumindo as informações do painel

Analise gráficos circulares (e muito mais) dos painéis do ClickUp usando o ClickUp Brain

Responda a perguntas em linguagem natural, como "Quanto tempo a equipe de design registrou na semana passada?"

Recomendando o que visualizar com base em metas, OKRs ou carga de trabalho

Aqui está um exemplo das informações que obtemos quando perguntamos ao Brain: "Qual é a carga de trabalho do [membro da equipe]?".

Obtenha insights sobre cargas de trabalho, prazos, prioridades e muito mais com o ClickUp Brain

O que torna isso ainda mais poderoso é como tudo está integrado aos seus fluxos de trabalho reais. O gráfico extrai dados em tempo real das tarefas do ClickUp, de modo que qualquer atualização (por exemplo, mudança de status, reatribuição ou conclusão de uma etapa) é refletida instantaneamente no gráfico.

Melhores recursos do ClickUp

Monitore o progresso: Use Use o ClickUp Goals para acompanhar o progresso em OKRs, KPIs ou marcos da equipe, vinculando gráficos diretamente a metas criadas a partir da conclusão de tarefas ou métricas personalizadas

Acompanhe seu trabalho: Use Use as visualizações do ClickUp (como visualizações em lista, quadro ou calendário) para visualizar tarefas e marcos de acordo com sua escolha

Automatize tarefas rotineiras: Use Use o ClickUp Automations para automatizar atualizações rotineiras, como alterar prioridades, encerrar tarefas obsoletas ou marcar itens vencidos, para que seus gráficos reflitam dados atualizados

Limitações do ClickUp

O volume de recursos desta plataforma de gerenciamento de projetos pode parecer avassalador para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp possui um conjunto diversificado de ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração. Um recurso importante que é útil para minha equipe de design e para mim são os painéis personalizados. Posso configurar instâncias de filtro personalizadas e acompanhar projetos para toda a equipe ou filtrar por indivíduo e ver um gráfico circular com itens solicitados, em andamento e em revisão, tudo em uma única visualização.

O ClickUp possui um conjunto diversificado de ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração. Um recurso importante que é útil para minha equipe de design e para mim são os painéis personalizados. Posso configurar instâncias de filtro personalizadas e acompanhar projetos para toda a equipe ou filtrar por indivíduo e ver um gráfico circular com itens solicitados, em andamento e em revisão, tudo em uma única visualização.

2. Visme (ideal para relatórios de marketing e apresentações com a marca da empresa)

via Visme

O criador de gráficos circulares gratuito da Visme permite criar gráficos simplesmente inserindo um comando em linguagem natural, eliminando a necessidade de design manual e entrada de dados. Os gráficos são totalmente interativos, o que significa que você pode adicionar efeitos de foco, elementos clicáveis ou transições animadas para monitorar seus projetos e tornar seus relatórios digitais mais impactantes.

A ferramenta integra-se facilmente com o Google Sheets, permitindo entradas de dados semidinâmicas.

Melhores recursos do Visme

Use modelos de design personalizáveis e opções de estilo para combinar o gráfico com as cores da sua marca e os temas da apresentação

Ajuste todos os aspectos do gráfico, incluindo cores, fontes, rótulos, planos de fundo e muito mais, com opções de personalização

Convide os membros da equipe para colaborar na criação de gráficos, permitindo edição, comentários e feedback simultâneos

Limitações do Visme

Alguns usuários tiveram lentidão, especialmente ao lidar com projetos grandes ou ao usar a plataforma em conexões de internet mais lentas

Preços do Visme

Básico : Grátis

Inicial : US$ 29/mês

Pro : US$ 59/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Visme

G2 : 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Visme?

Uma avaliação da G2 diz:

A plataforma foi fácil de usar desde o início, sem necessidade de treinamento. É intuitivamente fácil, tornando os projetos mais fáceis de concluir. Também vem com vários modelos e elementos para usar e foi fácil aplicar minha própria marca.

A plataforma foi fácil de usar desde o início, sem necessidade de treinamento. É intuitivamente fácil, tornando os projetos mais fáceis de concluir. Também vem com vários modelos e elementos para usar e foi fácil aplicar minha própria marca.

3. Infogram (ideal para painéis interativos e visualizações rápidas)

via Infogram

A IA da Infogram analisa seus dados e recomenda os tipos de gráficos, layouts e esquemas de cores mais eficazes para seus fluxos de trabalho. Informações adicionais podem ser adicionadas por meio de dicas de ferramentas ou legendas em uma caixa de conteúdo para fornecer uma compreensão mais abrangente dos gráficos circulares criados.

Os profissionais de marketing podem garantir a consistência criando um kit de marca personalizado com seu logotipo, cores da marca e fontes preferidas. E para necessidades complexas de relatórios, o criador de gráficos circulares da Infogram oferece acesso à API para automatizar os processos de visualização de dados.

Principais recursos do Infogram

Insira os dados diretamente, carregue planilhas ou integre dados em tempo real de serviços na nuvem, como o Google Sheets

Baixe seus gráficos em formatos PNG, PDF ou GIF de alta qualidade para usar em relatórios, apresentações ou redes sociais

Escolha entre 19 estilos diferentes de padrões para melhorar a legibilidade do gráfico e destacar os principais pontos de dados

Limitações do Infogram

Alguns usuários finais relataram que a qualidade dos recursos visuais exportados, especialmente em formatos de alta resolução, pode não atender aos objetivos

Preços do Inforgram

Básico : Grátis

Pro : US$ 25/mês

Negócios : US$ 79/mês

Equipe : US$ 179/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Inforgram

G2 : 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Infogram?

Uma avaliação da G2 diz:

Interface fácil de usar com ótimas opções de gráficos e uma grande variedade de imagens, capas de vídeo e ícones

Interface fácil de usar com ótimas opções de gráficos e uma grande variedade de imagens, capas de vídeo e ícones

4. Canva (ideal para criar apresentações e conteúdo para redes sociais)

via Canva

O Pie Chart Maker da Canva oferece uma solução fácil de usar com uma interface simples para comunicar insights de dados de maneira eficaz. A inserção de dados é direta: basta inserir os valores manualmente ou copiá-los e colá-los diretamente de planilhas. A plataforma também oferece suporte a esforços colaborativos, permitindo que equipes trabalhem simultaneamente em designs de gráficos, simplificando o processo de feedback e edição.

Melhores recursos do Canva

Personalize cada fatia do gráfico com valores e rótulos específicos para representar os dados com precisão

Crie gráficos de gerenciamento de projetos otimizados para vários dispositivos, garantindo que eles tenham uma ótima aparência em telas de todos os tamanhos

Compartilhe gráficos facilmente por meio de links diretos ou incorpore-os em sites e apresentações

Limitações do Canva

Carece de recursos de gerenciamento de tarefas e execução do processo de design de ponta a ponta

Preços do Canva

Gratuito

Pro : US$ 15/mês

Equipes : a partir de US$ 30 por mês para os três primeiros usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2 : 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

5. ChatGPT (ideal para tarefas baseadas em linguagem e assistência inteligente)

via ChatGPT

O ChatGPT pode gerar diferentes tipos de gráficos ou relatórios com base nos dados que você fornece. Se você fornecer categorias e seus valores correspondentes, ele pode criar rapidamente uma imagem visual de gráfico circular. Além disso, os gráficos gerados podem ser baixados em vários formatos, incluindo PNG ou JPG para relatórios e SVG para sites.

Melhores recursos do ChatGPT

Personalize itens como rótulos, cores e até tamanhos de gráficos, garantindo que o gráfico atenda às suas necessidades específicas

Obtenha o código para gerar gráficos circulares em várias linguagens de programação, como Python ou JavaScript

Peça à ferramenta para interpretar os dados para você ou sugerir maneiras de visualizá-los de forma mais eficaz

Limitações do ChatGPT

Embora a criação de gráficos circulares simples seja totalmente gratuita, eles não funcionam dinamicamente com dados em tempo real, a menos que sejam explicitamente fornecidos

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais : US$ 20/mês

Equipes : US$ 25/mês

Pro: US$ 200/mês

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2 : 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Piktochart (ideal para a criação de gráficos circulares interativos e com marca)

via Piktochart

Com o gerador de gráficos circulares do Piktochart, você pode importar dados diretamente do Excel, CSV ou Google Sheets, e a ferramenta irá gerar instantaneamente seus números em um gráfico circular sofisticado. Ele também possui recursos de personalização, para que você possa ajustar cores, adicionar rótulos e porcentagens e até mesmo animar elementos do gráfico para apresentações.

Esta ferramenta gratuita oferece gráficos circulares interativos que aprimoram as apresentações digitais, permitindo que seus espectadores explorem os dados por meio de ações como passar o mouse ou clicar. Caso contrário, se você estiver criando materiais para necessidades convencionais, poderá exportar facilmente seus gráficos em formatos de alta qualidade, como JPG, PNG ou PDF, para facilitar o compartilhamento e a impressão.

Principais recursos do Piktochart

Carregue seu logotipo e extraia as cores da marca automaticamente para garantir que seus gráficos circulares estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa e mantenham a consistência da marca

Colabore com sua equipe em tempo real e permita que vários usuários trabalhem juntos no mesmo gráfico

Salve seus designs e modelos para uso futuro, para que você possa atualizá-los e reutilizá-los rapidamente em projetos recorrentes

Limitações do Piktochart

O Piktochart não oferece uma opção integrada para enviar criações diretamente para plataformas externas ou bancos de dados. Em vez disso, você precisa exportar seus recursos visuais e importá-los manualmente para outros sistemas

Preços do Piktochart

Gratuito

Pro: US$ 29 por usuário/mês

Negócios: US$ 49 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Piktochart

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Piktochart?

Uma avaliação da G2 diz:

No momento, o Piktochart é onde eu faço tudo. A variedade de modelos torna incrivelmente simples alterar várias apresentações, economizando muito tempo.

No momento, o Piktochart é onde eu faço tudo. A variedade de modelos torna incrivelmente simples alterar várias apresentações, economizando muito tempo.

7. EdrawMax (Melhor para insights baseados em IA e personalização detalhada de gráficos circulares)

via EdrawMax

O gerador de gráficos circulares com IA do EdrawMax permite que você insira dados ou descreva seus requisitos em linguagem simples, que a IA interpreta para criar gráficos circulares precisos.

Além disso, ele analisa seus dados para identificar tendências, valores atípicos e métricas importantes, transformando dados brutos em representações visuais acionáveis. Para aprimorar ainda mais sua experiência, o EdrawMax oferece acesso a uma vasta biblioteca com mais de 15.000 modelos e símbolos.

Principais recursos do EdrawMax

Use ferramentas intuitivas de arrastar e soltar para ajustar cores, fontes, rótulos e estilos, e garanta que seus gráficos circulares estejam alinhados com sua marca ou necessidades de apresentação

Salve seus gráficos circulares em vários formatos, incluindo JPG, PNG, PDF, Word, Excel e PowerPoint, para integrá-los facilmente em relatórios e apresentações

Crie e edite gráficos circulares com facilidade no Windows, macOS, Linux e dispositivos móveis

Limitações do EdrawMax

Ele depende de entradas de dados estruturados, o que pode afetar o desempenho com dados não estruturados ou incompletos

Preços do EdrawMax

Teste gratuito

Individual : a partir de US$ 64 (por 6 meses)

Equipe e empresa : a partir de US$ 5,53/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do EdrawMax

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

8. Beautiful. ai (Ideal para gráficos circulares rápidos e prontos para apresentação com design inteligente)

Com modelos pré-concebidos que se ajustam automaticamente ao seu conteúdo, o Beautiful.ai ajuda-o a criar gráficos circulares com uma aparência elegante e profissional.

Além disso, você pode dar vida aos seus dados com animações sutis que chamam a atenção do seu público e mantêm o foco na sua apresentação. Para um gerenciamento de dados contínuo e atualizado, o Beautiful.ai permite importar dados ou integrar gráficos circulares diretamente no Google Sheets, Dropbox ou Box.

Beautiful. ai melhores recursos

Use a tipografia e a paleta de cores personalizadas da sua marca para garantir a consistência em todos os gráficos circulares

Incorpore elementos interativos, como dicas de ferramentas e legendas, para fornecer aos espectadores informações detalhadas ao passar o mouse e melhorar a acessibilidade dos dados

Adicione valores percentuais, numéricos ou monetários aos segmentos dos gráficos circulares e melhore a clareza e a apresentação dos dados

Limitações do Beautiful.ai

O Beautiful.ai atualmente não oferece suporte à geração de gráficos circulares por meio de comandos em linguagem natural

Preços do Beautiful.ai

14 dias de teste gratuito

Pro : US$ 12/mês

Equipe: US$ 50 por usuário/mês

Projetos ad hoc: US$ 45

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Beautiful.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro usar o Beautiful.ai. Ainda estou aprendendo mais a cada dia, mas ele é muito visual. Adoro a aparência limpa e diferente dos nossos decks.

Adoro usar o Beautiful.ai. Ainda estou aprendendo mais a cada dia, mas ele é muito visual. Adoro a aparência limpa e diferente dos nossos decks.

