Lançar uma organização sem fins lucrativos requer dedicação e empenho — e, sejamos realistas — muito planejamento. Você tem a paixão e o propósito, mas como colocar essas grandes ideias que vão mudar o mundo no papel? Essa parte pode parecer assustadora.

É exatamente aí que entra um plano de negócios. Um plano de negócios sem fins lucrativos bem elaborado ajuda você a manter o foco na missão da sua organização e, ao mesmo tempo, conquistar a confiança de doadores, membros do conselho e financiadores. A boa notícia? Você não precisa começar do zero.

🔎 Você sabia? As organizações sem fins lucrativos são uma parte significativa da economia dos Estados Unidos. Na última contagem, havia aproximadamente 1,85 milhão de organizações sem fins lucrativos registradas nos Estados Unidos. ​

Neste guia, reunimos os melhores modelos gratuitos de planos de negócios sem fins lucrativos para ajudar a transformar suas grandes ideias em planos viáveis que você pode seguir.

O que são modelos de planos de negócios sem fins lucrativos?

Um modelo de plano de negócios sem fins lucrativos é uma ferramenta estruturada que ajuda as organizações sem fins lucrativos a mapear seus objetivos, estratégias e plano de operações em um formato claro e organizado. Eles orientam você durante o planejamento, desde a declaração de missão da sua organização sem fins lucrativos até as projeções financeiras.

Em sua essência, um plano de negócios sem fins lucrativos descreve o que a empresa faz, a quem ela atende e como continuará funcionando (e crescendo). A maioria dos modelos sem fins lucrativos orienta você pelos fundamentos: um resumo executivo rápido, uma análise do seu público-alvo, análise de mercado, financiamento, programas e recursos adicionais, como dicas e sugestões de formatação.

💡 Dica profissional: Quer saber como usar IA para escrever planos de negócios? Aqui estão algumas dicas a seguir: Comece inserindo sua ideia de negócio, público-alvo e objetivos na IA 📊

Use ferramentas de IA para gerar resumos executivos, análises de mercado e projeções financeiras 📝

Revise, ajuste e personalize o conteúdo gerado por IA para corresponder à voz da sua marca 🔍

Use IA para debater estratégias exclusivas, ideias de marketing e oportunidades de crescimento 🚀

Os melhores modelos de planos de negócios sem fins lucrativos para explorar

Ao transformar sua visão sem fins lucrativos em um plano viável, os modelos certos podem ajudá-lo a começar sem estresse.

A ClickUp oferece opções de modelos de planos de negócios sem fins lucrativos modernos, intuitivos e totalmente personalizáveis. Eles ajudam organizações sem fins lucrativos a mapear sua missão, programas, planos de arrecadação de fundos e estratégias operacionais.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp vai além dos modelos estáticos, oferecendo gerenciamento dinâmico de tarefas, acompanhamento de metas, compartilhamento de documentos e colaboração em tempo real — tudo em um só lugar.

Aqui estão alguns dos melhores modelos de planos de negócios sem fins lucrativos que você pode explorar para trazer estrutura, clareza e impulso aos seus projetos orientados por uma missão:

1. Modelo de plano de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano de negócios sólido com o modelo de plano de negócios da ClickUp

Um plano de negócios sólido é fundamental para conduzir sua organização ao sucesso. O modelo de plano de negócios da ClickUp oferece uma estrutura fácil de usar para definir suas metas, estratégias e cronogramas.

Ele permite acompanhar o progresso, identificar riscos potenciais e medir conquistas para tornar o planejamento menos assustador. Isso ajuda a melhorar a colaboração com recursos como marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade.

Veja por que você vai gostar:

Organize tarefas com status claros, como Concluído, Em andamento, Precisa revisar e A fazer

Personalize campos para adicionar atributos, como Referência, Aprovado e Seção, para um melhor gerenciamento de tarefas

Visualize seu plano com várias visualizações, incluindo Tópicos, Status, Cronograma e Plano de Negócios

🔑 Ideal para: Empreendedores que procuram um modelo simples e personalizável para organizar e executar suas estratégias de negócios.

2. Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva um plano de negócios centralizado com o modelo de documento de plano de negócios da ClickUp

O modelo de documento de plano de negócios da ClickUp é perfeito para organizar suas ideias, alinhar sua equipe e apresentar um roteiro claro da sua visão aos membros do conselho e às partes interessadas.

Você pode usar as cinco seções pré-concebidas — Histórico da empresa, Análise de mercado, Estratégia de vendas e marketing, Estratégia operacional e Marcos e métricas — para fornecer informações abrangentes sobre sua empresa.

Veja por que você vai gostar:

Divida suas tarefas com os recursos necessários e antecipe os riscos

Colabore com sua equipe atribuindo tarefas usando comentários dentro do documento

Utilize prompts e exemplos integrados para orientar sua redação e garantir que tudo esteja completo

🔑 Ideal para: Empreendedores e equipes que buscam uma ferramenta abrangente e fácil de usar para desenvolver um plano de negócios.

3. Modelo de plano de negócios enxuto da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano de negócios enxuto com o modelo de plano de negócios enxuto da ClickUp

Começar um negócio não precisa significar se afogar em papelada. O modelo de plano de negócios enxuto da ClickUp oferece uma abordagem centralizada para o planejamento, com foco no essencial, sem complexidade desnecessária.

Este modelo de plano de negócios sem fins lucrativos ajuda você a delinear rapidamente sua estratégia de negócios, identificar objetivos-chave e definir marcos viáveis. Visualize seu plano com pequenos marcos e acompanhe o progresso para fazer ajustes conforme necessário com este modelo.

Veja por que você vai gostar:

Desenvolva uma estratégia compacta e simplificada que garanta o máximo rendimento sem desperdício

Organize os detalhes usando campos personalizados, como anexos e o modelo Lean Canvas

Visualize seu plano através de várias visualizações, como Resumo do Plano e Modelo de Negócios Canvas

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que procuram uma estrutura adaptável para gerenciar seu plano de negócios.

4. Modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva todos os seus processos com o modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

O modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp esclarece suas operações diárias, fornecendo uma estrutura para documentar os procedimentos operacionais padrão (SOPs) da sua organização.

Este modelo de plano de negócios sem fins lucrativos tem como objetivo ajudar você a delinear processos essenciais, criar listas de verificação detalhadas e visualizar como as diferentes operações diárias se conectam. Seja para integrar novos membros da equipe, gerenciar voluntários ou garantir a consistência entre os programas, este modelo mantém sua organização sem fins lucrativos funcionando de maneira eficiente e sem contratempos.

Veja por que você vai gostar:

Divida as tarefas em etapas essenciais e fáceis de seguir, com listas de verificação detalhadas

Organize os processos por departamento ou área de foco para acesso rápido

Monitore a eficácia dos SOPs e atualize os procedimentos sem precisar começar do zero

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam trazer estrutura e clareza às suas operações diárias.

5. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Realize eventos de sucesso com o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Realizar um evento sem fins lucrativos de sucesso requer mais do que entusiasmo — é preciso uma coordenação séria. O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp está aqui para ajudar. Essa ferramenta abrangente orienta você em todos os aspectos do planejamento de eventos, desde o estabelecimento de metas até o encerramento pós-evento.

Com recursos personalizáveis e layouts intuitivos, ele simplifica a colaboração, mantém sua equipe alinhada e ajuda você a gerenciar orçamentos e cronogramas.

Portanto, esteja você organizando um baile de gala para arrecadar fundos, um programa comunitário ou uma campanha de conscientização, este modelo garante que nada seja esquecido e que seu evento corra como planejado.

Veja por que você vai gostar:

Faça um brainstorming de ideias e armazene recursos em uma área de fácil acesso usando a Visualização do Quadro de Componentes

Verifique o progresso geral do evento com a Visualização da lista de etapas do evento

Categorize os detalhes usando campos personalizados, como Componente do evento e Equipe responsável

Garanta que todos estejam em sintonia, fornecendo uma visão geral do cronograma do evento

🔑 Ideal para: Equipes que desejam facilitar o planejamento de eventos e realizar eventos de sucesso.

6. Modelo de lançamento de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu processo de lançamento com o modelo de lançamento de negócios da ClickUp

Está se sentindo sobrecarregado com as inúmeras tarefas envolvidas no lançamento do seu negócio? O modelo de lançamento de negócios da ClickUp é a solução perfeita! Ele fornece um roteiro claro, desde o planejamento inicial até a execução final.

Este modelo ajuda você a dividir o lançamento em tarefas gerenciáveis, atribuir responsabilidades, definir prioridades e monitorar o progresso em tempo real em uma única plataforma.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso do seu lançamento para garantir que tudo ocorra dentro do prazo

Liste os detalhes em seções claras, como Análise de Mercado, Análise da Concorrência, Roteiro de Lançamento, Marcos, etc

Use perguntas e dicas do guia para aproveitar ao máximo o seu lançamento

🔑 Ideal para: Startups que procuram uma solução estruturada para lançar seus negócios.

7. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva propostas comerciais atraentes usando o modelo de proposta comercial do ClickUp

O modelo de proposta comercial da ClickUp fornece uma estrutura que o orienta em cada componente essencial para garantir parcerias ou patrocinadores para projetos.

Garanta que suas propostas sejam profissionais e persuasivas. Isso ajuda você a obter informações completas sobre seus serviços, cronogramas de projetos e calendários de pagamento para possíveis investidores. Também permite acompanhar o status das tarefas usando parâmetros como Bloqueado, Concluído, Em andamento e Revisão.

Veja por que você vai gostar:

Utilize modelos de e-mail integrados no modelo de proposta comercial para tornar suas propostas mais persuasivas

Visualize o progresso da proposta com campos personalizados, como nível de esforço, complexidade da tarefa e taxa de conclusão

Planeje cada etapa da sua proposta com perfeição com a Visualização das etapas da proposta de negócios

🔑 Ideal para: Profissionais de negócios que procuram uma ferramenta abrangente para criar propostas comerciais detalhadas.

💡 Dica profissional: Administrar sua organização sem fins lucrativos está mais fácil do que nunca com as soluções para organizações sem fins lucrativos da ClickUp! É a ferramenta de IA perfeita para organizações sem fins lucrativos, que mantém sua arrecadação de fundos, coordenação de voluntários e acompanhamento de subsídios, tudo em um único lugar digital. Veja como isso pode ajudar: Centralize todas as suas tarefas com o ClickUp para Organizações Sem Fins Lucrativos Crie propostas orçamentárias e relatórios para doadores de forma transparente

Programe e compartilhe tarefas voluntárias usando a visualização do calendário

Acompanhe o tempo gasto por voluntários e funcionários para maximizar sua produtividade

Crie formulários personalizáveis para inscrições e feedback

8. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas anuais alcançáveis com o modelo de metas anuais do ClickUp

Traçar suas metas para o ano pode ser assustador. Com o modelo de metas anuais do ClickUp, não precisa ser assim! O modelo funciona como um plano, orientando você a definir, acompanhar e alcançar seus objetivos de forma clara e fácil.

Isso ajuda a dividir suas grandes ambições em tarefas gerenciáveis e a manter o foco e o impulso ao longo do ano.

Veja por que você vai gostar:

Defina metas SMART para o ano e acompanhe o progresso

Descreva as etapas necessárias para atingir seus objetivos, juntamente com um cronograma

Acompanhe o seu progresso com ferramentas visuais, como gráficos de Gantt

🔑 Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam definir metas anuais alcançáveis.

9. Modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta o sucesso do seu negócio com o modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp

O modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp transforma ambições vagas em um plano passo a passo e bem fundamentado. Ele ajuda você a dividir suas grandes ideias em tarefas gerenciáveis, atribuí-las à sua equipe e acompanhar o progresso sem esforço.

O modelo também permite adicionar um prazo para atingir diferentes objetivos e um plano de contingência para ajudá-lo a superar contratempos.

Veja por que você vai gostar:

Defina objetivos claros e divida-os em tarefas pequenas e fáceis de realizar

Adicione notas e anexos para fornecer mais detalhes sobre cada objetivo

Visualize seu progresso, cronograma e dependências de tarefas com a Visualização Gantt do Cronograma

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que desejam uma maneira descomplicada de organizar e executar projetos.

10. Modelo de roteiro estratégico de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva um roteiro estratégico com o modelo de roteiro estratégico de negócios da ClickUp

Navegar pelo caminho entre a posição atual da sua empresa e o futuro que você imagina pode ser complexo.

O modelo de roteiro estratégico de negócios da ClickUp serve como um guia claro, ajudando você a traçar uma estratégia baseada no tempo que descreve onde você está agora, onde deseja estar e como chegar lá

Várias visualizações, campos personalizados e status garantem que todos trabalhem em direção aos mesmos objetivos.

Veja por que você vai gostar:

Verifique o progresso de cada tarefa com a Visualização do Quadro de Progresso, que divide as tarefas entre Em Andamento, Em Risco e Atrasadas

Garanta que sua capacidade atual possa atender às necessidades de crescimento futuro com a Visualização da capacidade atual

Alinhe todos os departamentos e partes interessadas compartilhando o modelo com um link público

🔑 Ideal para: Empresas que pretendem desenvolver uma estratégia baseada no tempo para atingir os seus objetivos.

11. Modelo de roteiro de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize sua estratégia de negócios com o modelo de roteiro de negócios do ClickUp

O modelo de roteiro de negócios da ClickUp é perfeito para visualizar sua estratégia de negócios e delinear os principais objetivos e as etapas para alcançá-los.

O modelo permite que você comunique seus planos de negócios e marketing às principais partes interessadas, tome decisões com base em análises e priorize tarefas com base no valor.

Veja por que você vai gostar:

Organize iniciativas com status como Em andamento, Em espera e A fazer

Detalhe as tarefas usando campos personalizados, como trimestre, duração em dias e objetivos estratégicos

Visualize seu plano com exibições como Roteiro Gantt, Objetivos Estratégicos e Cronograma por Categoria de Negócio

Melhore a colaboração com controle de tempo, tags e avisos de dependência

🔑 Ideal para: Empresas que procuram uma estrutura adaptável para mapear seus objetivos estratégicos.

12. Modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano de ação eficaz com o modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp

Está sem saber como fazer sua empresa crescer e sair da rotina? Este modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp ajuda você a sair desse ciclo com uma estratégia clara e viável que não parece difícil de cumprir.

Ele foi criado para dar suporte a tudo, desde ideias de divulgação e acompanhamento de parcerias até iniciativas de vendas, tudo organizado em um só lugar para que sua equipe não precise se perder em anotações espalhadas ou planilhas desatualizadas.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe os esforços de parceria, leads e acompanhamentos em um hub compartilhado

Realize e organize pesquisas de mercado para tomar decisões estratégicas informadas

Avalie os recursos internos e as estratégias atuais para identificar áreas que podem ser melhoradas

Ajuste e atualize seu plano à medida que sua empresa evolui

🔑 Ideal para: Empresas que desejam criar um plano estruturado e viável para impulsionar o crescimento.

13. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize seus principais marcos com o modelo de gráfico de marcos do ClickUp

acompanhar os principais marcos de um projeto costuma ser uma tarefa difícil e propensa a erros. O modelo de gráfico de marcos do ClickUp oferece uma maneira visual de documentar e monitorar as principais conquistas do seu projeto.

Isso ajuda sua equipe a permanecer alinhada e ciente dos prazos futuros. Também fornece um resumo do andamento do seu projeto, facilitando a comunicação de atualizações de status às partes interessadas e aos membros da equipe.

Veja por que você vai gostar:

Visualize os principais marcos do seu projeto em um formato fácil de entender

Faça um brainstorming de ideias novas para atingir seus objetivos usando a visualização em quadro branco

Atribua tarefas e prazos aos membros da equipe para garantir a responsabilidade

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto que buscam uma representação clara e visual de seus marcos.

14. Modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Obtenha um modelo gratuito Defina e alcance metas com o modelo de OKRs e metas da empresa do ClickUp

O modelo de OKRs e metas da ClickUp oferece uma estrutura organizada para definir, acompanhar e alcançar seus objetivos. Ele divide as tarefas em etapas práticas, atribui responsabilidades e monitora o progresso em um hub centralizado.

O modelo permite definir objetivos e resultados-chave para fornecer orientação e resultados mensuráveis. Você pode compartilhar o modelo com as pessoas relevantes para garantir uma colaboração tranquila.

Veja por que você vai gostar:

Salve informações importantes usando campos personalizados, como AC, valor do pedido, data de encerramento, EV e faturamento do pedido

Abra em diferentes visualizações, incluindo o Quadro de envio de OKR, Todos os itens OKR relacionados e Quadro de calendário OKR

Acompanhe o progresso com ferramentas visuais, como painéis e rastreadores de progresso

🔑 Ideal para: Organizações que buscam uma solução abrangente para definir, acompanhar e atingir objetivos em toda a empresa.

15. Modelo de plano de continuidade de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que sua empresa continue operando em situações de emergência com o modelo de plano de continuidade de negócios da ClickUp

Quando algo inesperado acontece, como uma violação de dados ou uma confusão na cadeia de suprimentos, você não quer ficar procurando respostas. Você quer um plano. E o modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp ajuda você a desenvolver esse plano!

Isso ajuda você a definir exatamente o que precisa ser feito, quem está fazendo o quê e como manter suas operações em andamento, independentemente dos obstáculos que surgirem.

Isso garante que todos os membros da equipe conheçam suas funções durante uma crise, permitindo que sua organização minimize o tempo de inatividade e mantenha as operações em bom andamento.

Veja por que você vai gostar:

Identifique riscos potenciais e delineie medidas preventivas

Forneça orientações sobre como responder a possíveis interrupções

Minimize o tempo de inatividade e mantenha as operações comerciais durante uma crise

🔑 Ideal para: Organizações que desejam se preparar proativamente para eventos inesperados.

16. Modelo de plano de ação para metas SMART da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas SMART com planos de ação inteligentes usando o modelo de plano de ação para metas SMART do ClickUp

Grandes objetivos são ótimos, mas são apenas desejos sem estrutura. O modelo de plano de ação SMART Goal no ClickUp leva o método SMART clássico (específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado) para um espaço de trabalho prático e editável.

Ele foi criado para ajudar você a organizar seus objetivos, dividi-los em tarefas viáveis, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso.

Veja por que você vai gostar:

Divida os objetivos em ações concretas e passo a passo

Abra em 6 visualizações diferentes, como Quadro de planejamento de metas SMART, Linha do tempo, Metas SMART e Saúde das metas

Defina prazos para cada objetivo, juntamente com os recursos necessários para alcançá-lo

🔑 Ideal para: Equipes que desejam uma estrutura pronta para transformar objetivos em resultados reais e mensuráveis

17. Modelo de relatório anual sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva relatórios anuais atraentes com o modelo de relatório anual sem fins lucrativos do ClickUp

Os relatórios de fim de ano não precisam ser estressantes ou enfadonhos. Este modelo de relatório anual sem fins lucrativos da ClickUp ajuda você a reunir seu impacto, finanças e planos sem precisar se preocupar com planilhas ou reescrever as mesmas informações.

Colete dados de várias fontes, forneça informações detalhadas sobre o seu progresso e crie uma narrativa convincente que ressoe com doadores, voluntários e partes interessadas

Veja por que você vai gostar:

Reúna dados financeiros, destaques do programa e métricas de impacto em um único espaço organizado

Incorpore tabelas e gráficos para apresentar os dados de maneira acessível e atraente

Use o Docs integrado para expressar os sucessos e as histórias da sua missão

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam comunicar seu progresso anual e impacto de forma transparente.

🧠 Curiosidade: algumas das organizações mais proeminentes do mundo são sem fins lucrativos. Pense na Cruz Vermelha, na Habitat for Humanity e até mesmo na Mozilla (sim, o pessoal do Firefox!).

O que torna um modelo de plano de negócios sem fins lucrativos bom?

Um ótimo plano de negócios sem fins lucrativos deve tornar todo o processo de planejamento eficiente e tranquilo.

Veja o que você deve procurar ao selecionar o modelo de plano de negócios sem fins lucrativos perfeito para sua empresa:

Estrutura simples e clara: você não precisa ter um diploma em administração para preenchê-lo. Um bom modelo orienta você passo a passo em cada seção, sem jargões ou informações desnecessárias

Dicas e instruções guiadas: Os melhores modelos incluem instruções breves ou perguntas orientadoras para ajudá-lo a escrever um caso de negócios ou criar um modelo de negócios e adaptá-lo aos objetivos da sua organização sem fins lucrativos

Estrutura de planejamento estratégico: procure uma que inclua todos os elementos essenciais: a declaração de missão da organização sem fins lucrativos, resumo executivo, análise de mercado, público-alvo, plano de captação de recursos e finanças

Ferramentas de planejamento financeiro: Bons modelos ajudam você a definir seu orçamento, fontes de receita e demonstrações financeiras, como projeções de receita e despesas operacionais

Fácil de personalizar: Cada organização sem fins lucrativos é diferente. Um bom modelo de plano de negócios sem fins lucrativos deve ser flexível o suficiente para se ajustar à forma como sua organização opera, bem como ao seu tamanho, foco e estágio de crescimento

Cause um impacto maior com o ClickUp para organizações sem fins lucrativos

Usar modelos de planos de negócios não é apenas uma questão de economizar tempo, mas também de se organizar para apoiar sua missão.

Desde o planejamento estratégico e a captação de recursos até a elaboração de relatórios e o gerenciamento de tarefas diárias, um modelo sólido de plano de negócios sem fins lucrativos permite que você se concentre menos na logística e mais no impacto.

Com o ClickUp, você tem tudo isso em um só lugar. Ele ajuda organizações sem fins lucrativos a se manterem focadas, organizadas e eficientes, mantendo metas, eventos, tarefas e relatórios em um só lugar.

Além de modelos gratuitos para arrecadação de fundos, ele também oferece ferramentas poderosas para colaboração, acompanhamento do progresso e fluxos de trabalho personalizados, capacitando sua equipe a alcançar mais.

Inscreva-se agora e veja como o ClickUp pode ajudar a levar sua organização sem fins lucrativos a patamares mais altos!