as 8 melhores ferramentas de monitoramento de hábitos com IA em 2025

🗓️ Dia 1: Você começa com as melhores intenções. Beber mais água, ir à academia e meditar antes de dormir.

Mas, de alguma forma, seus novos hábitos desaparecem misteriosamente no terceiro dia. Isso acontece com os melhores de nós.

Não se preocupe, há uma maneira de sair desse ciclo de procrastinação e listas de tarefas abandonadas.

Entre nos aplicativos de monitoramento de hábitos: sua arma secreta contra o esquecimento, a falta de motivação e a clássica desculpa “Vou começar na segunda-feira”. Eles transformam o autoaperfeiçoamento em um jogo, mantendo você responsável de maneiras que sua força de vontade sozinha não consegue.

Pronto para finalmente cumprir seus objetivos? Aqui estão as melhores ferramentas de monitoramento de hábitos para mantê-lo no caminho certo e tornar isso divertido!

Aqui está um resumo rápido das 8 melhores ferramentas de rastreadores de hábitos com IA:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento de metas/tarefas com IA, tarefas recorrentes, rastreadores de hábitos personalizados com o assistente de IA do ClickUp Todos os tipos de freelancers, pequenas equipes e empresas que desejam gerenciar metas e tarefas com inteligência artificial Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas HabitNow Agendamento flexível, lembretes e alarmes personalizados, notas diárias Pessoas que desejam um acompanhamento simples e flexível dos seus hábitos Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 9,99 (vitalício) Estilo de vida Acompanhamento de sequências, feedback semanal/mensal, etiquetas personalizadas, gráficos e tabelas de tendências, anotações para entradas, modo para daltônicos Freelancers que gostam de uma interface simples e insights sobre comportamentos Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 4,99 Habitica Monitoramento de hábitos gamificado (avatares, recompensas, penalidades), desafios comunitários Indivíduos e grupos que desejam gamificar o monitoramento de hábitos Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 9 Habitify Monitoramento do humor, acumulação de hábitos, sincronização com Apple Health/Google Fit, temporizador de foco, Empreendedores individuais que desejam coaching e acompanhamento de hábitos orientado pela comunidade Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 2,49 Sequências Rastreamento baseado em sequências (até 24 hábitos, temas e ícones personalizáveis, sincronização com o Apple Health) Ganhando impulso através de sequências Não há plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 5,99 (vitalício) Coach. me Serviços de coaching pessoal, perguntas e respostas da comunidade e suporte, comemorações de conquistas importantes Pessoas altamente motivadas que desejam coaching e acompanhamento de hábitos orientado pela comunidade Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 87 Reclaim. ai Agendamento de hábitos baseado em IA, integração e sincronização com calendário, análise da alocação de tempo Empreendedores individuais que desejam agendamento e produtividade orientados por IA Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 8

Embora seja fácil começar um hábito, mantê-lo a longo prazo é difícil. Um aplicativo de monitoramento de hábitos ajuda você a se manter responsável, fornecendo uma maneira fácil de registrar e monitorar as atividades diárias.

Desde o crescimento pessoal até rotinas de autocuidado e tudo mais, essas ferramentas mantêm você consistente em sua jornada de formação de hábitos com lembretes, insights e motivação.

Veja o que você vai encontrar:

Insights com IA : procure ferramentas que analisem seu progresso, identifiquem padrões e ofereçam insights baseados em dados para ajudá-lo a entender o que está funcionando e o que precisa ser melhorado ✅

Acompanhamento de objetivos : escolha um aplicativo que o ajude a dividir grandes objetivos em metas gerenciáveis, tornando o sucesso a longo prazo com melhorias contínuas mais alcançável ✅

Recursos de sequências e motivação : escolha um aplicativo de monitoramento de hábitos com acompanhamento de sequências, elementos de gamificação e lembretes motivacionais para mantê-lo envolvido e motivado em um hábito específico ✅

Personalização : escolha um rastreador de hábitos que permita categorias personalizadas, agendamento flexível e painéis personalizados para atender às suas necessidades ✅

Interface intuitiva : invista em um aplicativo intuitivo que usa painéis, gráficos, listas, temporizadores etc. para tornar o acompanhamento de hábitos divertido e fácil ✅

Segurança dos dados: escolha uma ferramenta de criação de hábitos que armazene seus dados com segurança, com opções de backup e criptografia ✅

📚 Leia mais: Como usar a IA para aumentar a produtividade (casos de uso e ferramentas)

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de metas e tarefas com IA)

“Se você escolher o pequeno comportamento certo e sequenciá-lo corretamente, não precisará se motivar para que ele cresça. Isso acontecerá naturalmente, como uma boa semente plantada em um bom lugar. ” – BJ Fogg, cientista social americano

Crie um rastreador de hábitos personalizado com lembretes usando o ClickUp Brain

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de tarefas e metas, chat, documentos e muito mais. Veja como o ClickUp ajuda você a estabelecer pequenos comportamentos na ordem certa. Vamos conferir.

💜 Objetivos ClickUp

Então, quando manter hábitos parecer uma batalha difícil, o ClickUp Goals permite que você comece dividindo-os em tarefas simples e alcançáveis chamadas “Metas”

Essas metas podem ser personalizadas para se adequar a diferentes tipos de hábitos:

Metas numéricas : Ideal para hábitos quantificáveis, como “Ler quatro livros por mês”

Metas monetárias : Perfeito para metas financeiras como “Reduzir as despesas mensais para R$ 100”

Metas verdadeiras/falsas: úteis para tarefas do tipo sim/não do dia, como “Passe 5 a 10 minutos todas as manhãs revisando as tarefas e definindo prioridades. ”

Mantenha-se no caminho certo com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Não sabe quais hábitos criar? O ClickUp Brain pode sugerir ideias com base nos seus objetivos.

Use o brainstorming com IA para gerar uma lista de hábitos em potencial com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain se torna seu coach de produtividade e um assistente pessoal com inteligência artificial, ajudando você a capturar e organizar informações para hábitos ilimitados e criar tarefas e lembretes para maior consistência.

As poderosas redes neurais do cérebro também geram resumos do seu progresso e relatórios de sequências de hábitos com base em IA, tornando o ClickUp um dos melhores aplicativos de monitoramento de hábitos.

E isso não é tudo! Com um agente ClickUp Custom Autopilot, você pode personalizar, automatizar e otimizar seu processo de monitoramento de hábitos. Ele pode:

Use os Agentes Autopilot personalizados do ClickUp para personalizar seu monitoramento de hábitos com IA

Isso pode:

Crie automaticamente tarefas recorrentes para hábitos diários, semanais ou personalizados.

Envie lembretes e notificações para se manter responsável.

Acompanhe seu progresso atualizando status ou campos personalizados com base em suas atividades.

Gere relatórios ou resumos de suas sequências de hábitos e taxas de conclusão.

Sugira melhorias ou dicas motivacionais usando insights da IA.

Ao usar um agente autopilot, você pode se concentrar mais em criar hábitos e menos em acompanhá-los manualmente, tornando sua jornada mais tranquila e eficaz.

💜 Tarefas do ClickUp

Para hábitos diários como exercícios, leitura ou prática de mindfulness, as Tarefas Recorrentes do ClickUp eliminam a necessidade de criar manualmente a mesma tarefa repetidamente, garantindo que você nunca perca nada.

Programe uma tarefa para se repetir com qualquer frequência, como diariamente ou quinzenalmente, ou quando seu status mudar com as Tarefas Recorrentes do ClickUp

Este recurso ajuda você a:

Decida com que frequência a tarefa deve ser repetida — diariamente, semanalmente ou em dias específicos

Especifique quando a recorrência deve começar e, se aplicável, terminar

Escolha se a próxima ocorrência será criada após a conclusão da atual ou em um horário fixo

💜 Modelo de rastreador de hábitos pessoais

Pronto para começar a mudar seus hábitos? Experimente o modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado e crie rotinas produtivas com o modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Com este modelo, é fácil:

Liste seus hábitos e atualize-os diariamente com check-ins para acompanhar o progresso, reflexões ou ajustes com o ClickUp Docs e compartilhe com um amigo, coach ou equipe para obter apoio

Marque pontos-chave de progresso e conquistas no ClickUp Milestones para manter o ritmo do seu desenvolvimento pessoal

Atualize automaticamente seu registro de hábitos com regras e gatilhos do tipo “se-então” usando o ClickUp Automations

Melhores recursos do ClickUp

Tags personalizadas : adicione : adicione campos personalizados para registrar detalhes adicionais sobre sua jornada de hábitos, como duração ou notas sobre cada sessão de hábitos

Visão geral do progresso : crie um : crie um painel ClickUp para visualizar e acompanhar o progresso ao longo do tempo, proporcionando motivação e insights sobre sua consistência

Lembretes e notificações: ative : ative os lembretes do ClickUp para suas tarefas recorrentes e receba notificações, garantindo que você não perca seus hábitos em meio a uma agenda lotada no seu aplicativo de agendamento

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode ser um pouco complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em comparação com outros softwares.

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em comparação com outros softwares.

📚 Leia mais: Modelos gratuitos de produtividade no Excel e ClickUp

2. HabitNow (Ideal para organizar hábitos e tarefas em um só lugar)

via HabitNow

O HabitNow combina o acompanhamento e o planejamento de metas para ajudá-lo a organizar seus hábitos e rotinas diárias de maneira eficaz. Você pode definir e personalizar hábitos com metas diárias, semanais ou mensais e organizá-los em várias categorias e listas.

Um sistema de agendamento flexível, lembretes e alarmes personalizáveis e uma funcionalidade de temporizador ajudam a melhorar o foco durante as tarefas, e gráficos e estatísticas detalhados tornam o acompanhamento do progresso rápido e fácil.

Principais recursos do HabitNow

Marcadores de consistência : crie sequências de sucesso para se motivar e documente sua jornada com notas diárias para melhorar continuamente

Personalização : personalize sua experiência com predefinições de intervalos de temporizador, temas e ícones personalizados

Gerenciamento de tarefas: adicione tarefas recorrentes, lembretes e listas de verificação para tarefas mais amplas, como compras, tarefas domésticas, trabalho, etc.

Limitações do HabitNow

Não permite converter metas baseadas em números em metas sim/não para o mesmo hábito

Não permite que os usuários classifiquem hábitos com base na hora do dia

Preços do HabitNow

Gratuito

Vitalício: US$ 9,99

Avaliações e comentários do HabitNow

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📌 Experimente isto: A “Regra dos Dois Minutos” é um ótimo truque de produtividade que facilita a criação e a manutenção de uma rotina. Torne cada novo hábito tão fácil que leve menos de 2 minutos para começar. Em vez de se comprometer a meditar 20 minutos por dia, comece com 2 minutos de reflexão consciente.

3. Way of Life (ideal para monitorar e criar hábitos com uma interface simples)

via Way of Life

O Way of Life ajuda você a criar rotinas matinais positivas, quebrar maus hábitos e entender seus padrões comportamentais ao longo do tempo. Com sua interface simples, mas eficaz, você pode se desafiar a manter sequências ininterruptas e obter feedback semanal e mensal sobre seus hábitos por meio do placar integrado.

O aplicativo de acompanhamento de objetivos também ajuda a acompanhar pensamentos, reflexões ou observações, permitindo que você anote rapidamente cada hábito. O modo para daltônicos garante uma experiência mais acessível e fácil de usar para todos.

Principais recursos do Way of Life

Tags personalizadas : agrupe e gerencie todos os seus hábitos de forma eficiente usando tags personalizáveis, facilitando o acompanhamento de diferentes áreas da sua vida

Informações sobre o progresso : analise seus hábitos ao longo do tempo com gráficos circulares, gráficos de barras e linhas de tendência para visualizar o progresso e identificar padrões

Lembretes e agendamento: mantenha-se no caminho certo com lembretes flexíveis que permitem agendar alertas com mensagens personalizadas

Limitações do Way of Life

Adquirir o plano premium é a única maneira de monitorar hábitos ilimitados e arquivar aqueles que você não precisa mais, mas deseja salvar

Não possui recursos avançados de gerenciamento de tarefas e tempo

Preços do Way of Life

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99

Avaliações e comentários sobre Way of Life

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Way of Life?

Uma avaliação da Apple Store diz:

Tenho usado o aplicativo de forma muito consistente há alguns anos e ele tem tido um impacto extremamente positivo na minha vida. Ter uma maneira rápida e fácil de registrar meus padrões e comportamentos diários me permite estar mais consciente e responsável por mim mesmo.

Tenho usado o aplicativo de forma muito consistente há alguns anos e ele tem tido um impacto extremamente positivo na minha vida. Ter uma maneira rápida e fácil de registrar meus padrões e comportamentos diários me permite estar mais consciente e responsável por mim mesmo.

4. Habitica (Melhor para gamificar o monitoramento de hábitos)

via Habitica

O Habitica combina metodologias tradicionais de monitoramento de hábitos com elementos interativos de jogos para tornar o monitoramento de hábitos divertido, envolvente e altamente motivador.

Ele permite que você defina hábitos positivos (por exemplo, “Comer uma refeição saudável”) e negativos (por exemplo, “Pular o exercício”). Adotar hábitos positivos traz recompensas no jogo, enquanto os negativos resultam em penalidades.

“Tarefas diárias” são tarefas recorrentes que você deseja concluir diariamente, algumas vezes por semana ou mensalmente, e “Tarefas pendentes” são tarefas únicas com prazos que ajudam você a ganhar recompensas após a conclusão.

Principais recursos do Habitica

Gamificação : Participe de jogos de RPG, avatares, recompensas personalizadas, sequências, escalas de dificuldade, etc., para tornar o autoaperfeiçoamento uma aventura

Desafios da comunidade : Compita com amigos e desconhecidos em objetivos comuns e ganhe recompensas especiais

Quadro de tarefas compartilhado: aumente a responsabilidade trabalhando em tarefas com os membros do seu grupo em um quadro compartilhado

Limitações do Habitica

A seção “Tarefas” não permite criar uma lista e adicionar tarefas a ela

Alguns usuários consideraram que os muitos pop-ups e anúncios no jogo atrapalham a experiência do usuário

Preços do Habitica

Gratuito

Plano para grupos: US$ 9/mês + US$ 3 por membro adicional/mês

Avaliações e comentários sobre o Habitica

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Habitica?

Uma avaliação da Apple Store diz

Como o Habitica é um jogo altamente personalizável, você pode realmente gamificar seus hábitos e tarefas para se adequar ao seu próprio nível de criatividade, utilitarismo, minimalismo e envolvimento com a comunidade.

Como o Habitica é um jogo altamente personalizável, você pode realmente gamificar seus hábitos e tarefas para se adequar ao seu próprio nível de criatividade, utilitarismo, minimalismo e envolvimento com a comunidade.

5. Habitify (ideal para monitorar hábitos em uma interface minimalista)

via Habitify

O Habitify é um planejador digital que permite definir hábitos que correspondem aos seus objetivos, como meditar diariamente, beber mais água ou ler todas as noites, e organizá-los em rotinas matinais, vespertinas e noturnas para uma abordagem clara e estruturada do acompanhamento de hábitos.

Lembretes personalizados mantêm você responsável, e as notificações se adaptam à sua agenda e preferências, dando-lhe um empurrãozinho na hora certa. O aplicativo também se integra ao Apple Health e ao Google Fit para ajudar a monitorar metas de condicionamento físico e bem-estar em vários dispositivos.

Principais recursos do Habitify

Temporizador de foco : dedique toda a sua atenção a tarefas prioritárias com temporizadores integrados que tornam o gerenciamento de tarefas mais eficiente

Monitoramento do humor : monitore sentimentos e emoções para identificar gatilhos e padrões que afetam seu progresso, aumentando a autoconsciência e ajudando você a tomar melhores decisões

Acumulação de hábitos: integre novos hábitos à sua rotina diária, vinculando-os a hábitos existentes e criando lembretes personalizados

Limitações do Habitify

O aplicativo de monitoramento de hábitos não permite o monitoramento baseado em porcentagem, o que é útil para hábitos cujo progresso não é binário ou baseado em contagem

Alguns usuários relatam que o aplicativo pode ser lento às vezes

Preços do Habitify

Gratuito

Premium : US$ 2,49/mês

Vitalício: US$ 59,99

Avaliações e comentários sobre o Habitify

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Habitify?

Uma avaliação no Google Play diz:

A interface é limpa e intuitiva, facilitando a adição e o monitoramento de hábitos sem esforço. O que diferencia o Habitify de outros aplicativos de monitoramento de hábitos é sua análise perspicaz, que fornece dados valiosos sobre meu progresso e hábitos ao longo do tempo.

A interface é limpa e intuitiva, facilitando a adição e o monitoramento de hábitos sem esforço. O que diferencia o Habitify de outros aplicativos de monitoramento de hábitos é sua análise perspicaz, que fornece dados valiosos sobre meu progresso e hábitos ao longo do tempo.

Leia mais: Modelos gratuitos de planos de autocuidado

6. Streaks (ideal para criar impulso com um rastreador de hábitos baseado em sequências)

via Streaks

Com o Streaks, você pode monitorar até 24 hábitos e manter a motivação com informações detalhadas, como estatísticas de hábitos, duração das sequências e taxas de conclusão. Para personalizar seu espaço, você pode escolher entre 78 temas de cores diferentes e mais de 600 ícones de tarefas.

Ele sincroniza todos os seus dispositivos Apple e integra-se com o Apple Health para monitorar automaticamente os passos, o sono e os treinos.

Principais recursos do Streaks

Notas diárias : mantenha um registro do seu progresso ou reflita sobre desafios, vitórias, crescimento pessoal e melhorias

Tarefas cronometradas : use os tempos integrados para monitorar hábitos que exigem uma duração específica, como meditação, alongamento ou leitura

Tarefas compartilhadas: compartilhe hábitos com outros usuários do Streaks para incentivar o trabalho em equipe e a motivação, perfeito para manter todos responsáveis

Limitações do Streaks

Disponível apenas em dispositivos Apple, ao contrário de outros aplicativos de monitoramento de hábitos que podem ser acessados em vários dispositivos

É preciso brincar um pouco com o aplicativo para entender como ele funciona, mesmo com a ajuda da seção de ajuda

Preços do Streaks

Vitalício: US$ 5,99

Avaliações e comentários sobre Streaks

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Procurando inspiração? Aqui estão alguns exemplos de bons hábitos que podem ajudar a criar rotinas saudáveis e pavimentar o caminho para conquistas de longo prazo.

📮 ClickUp Insight: Saúde e boa forma física são os principais objetivos pessoais dos participantes da nossa pesquisa, mas 38% admitem que não acompanham seu progresso de forma consistente. 🤦É uma grande diferença entre intenção e ação! O ClickUp pode ajudar você a melhorar seu condicionamento físico com seus modelos dedicados de rastreadores de hábitos e tarefas recorrentes. Imagine criar essas rotinas sem esforço, registrar todos os treinos e manter sua sequência de meditação. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade, porque manter o foco começa com a visualização do progresso.

7. Coach.me (ideal para monitoramento de hábitos, com coaching integrado e suporte da comunidade)

Ao combinar um monitor de hábitos robusto com acesso a uma comunidade de apoio e coaching profissional, o Coach.me oferece várias opções de ajuda personalizada com produtividade, condicionamento físico, liderança e muito mais.

Você pode seguir amigos para torcer por eles e ver o progresso deles, ou apoiar outras pessoas que estão trabalhando nos mesmos hábitos que você por meio de um feed de atividades global. Cada hábito tem uma seção de perguntas e respostas onde você pode fazer ou responder perguntas e compartilhar experiências.

Principais recursos do Coach.me

Coaching pessoal : receba orientação e apoio personalizados de coaches profissionais que o ajudarão a superar desafios e a manter o compromisso com seus objetivos

Reforço positivo: receba incentivo por meio de recursos como comemorações de conquistas e parabéns da comunidade, que servem para motivar e reforçar comportamentos positivos impulsionados por hábitos

Suporte da comunidade: Interaja com uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes como sua rede de apoio para compartilhar experiências e oferecer responsabilidade

Limitações do Coach.me

Alguns usuários relataram que a interface pode ser lenta às vezes e difícil de navegar

Preços do Coach.me

Gratuito

Coaching individual de hábitos: a partir de US$ 25/semana

Avaliações e comentários sobre o Coach.me

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coach.me?

Uma avaliação da Apple Store diz:

Gosto deste aplicativo – é simples e tem funcionado para mim na criação e no acompanhamento de hábitos. É ótimo ter um lembrete diário das tarefas a realizar, onde me sinto bem ao marcá-las como concluídas, por mais pequenas que sejam.

Gosto deste aplicativo – é simples e tem funcionado para mim na criação e no acompanhamento de hábitos. É ótimo ter um lembrete diário das tarefas a realizar, onde me sinto bem ao marcá-las como concluídas, por mais pequenas que sejam.

8. Reclaim.ai (Melhor para programação de hábitos baseada em IA)

Uma ferramenta de calendário com IA projetada para ajudar você a definir metas e monitorar hábitos, o Reclaim.ai integra suas rotinas ao seu calendário existente. Depois de identificar os hábitos que deseja estabelecer, o assistente de IA encontra automaticamente os melhores horários em seu calendário para agendar hábitos de desenvolvimento profissional e pessoal, garantindo que eles se encaixem perfeitamente em seus compromissos existentes.

Você também pode ajustar configurações como frequência, duração e horários preferenciais para um hábito específico e automatizar o agendamento de tarefas e lembretes relacionados.

Reclaim. ai melhores recursos

Agendamento personalizado : use “Suspensões flexíveis” e “Janelas de tempo inteligentes” para reprogramar hábitos conforme necessário e acomodar mudanças na sua agenda

Análise : obtenha insights sobre sua alocação de tempo e adesão aos hábitos planejados, taxas de conclusão de hábitos e progresso geral em direção aos objetivos pessoais

Prioridades de hábitos: atribua níveis de prioridade, que variam de Crítico (P1) a Baixo (P4), para garantir que os hábitos de maior prioridade sejam programados antes dos de menor prioridade

Limitações do Reclaim.ai

Alguns usuários relataram que a interface do telefone é difícil de usar

Às vezes, ele agenda tarefas em excesso, e olhar para o calendário parece algo assustador

Preços do Reclaim.ai

Lite : Grátis

Inicial : US$ 8 por licença/mês

Negócios : US$ 12 por licença/mês

Empresa: US$ 18 por licença/mês

Avaliações e comentários sobre Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

O Reclaim oferece controle suficiente para instruir seu mecanismo a programar suas tarefas da maneira que você deseja. Ele é bem integrado ao ClickUp e ao Google e permite que você controle tarefas de qualquer lugar.

O Reclaim oferece controle suficiente para instruir seu mecanismo a programar suas tarefas da maneira que você deseja. Ele é bem integrado ao ClickUp e ao Google e permite que você controle tarefas de qualquer lugar.

Crie hábitos duradouros com o ClickUp

Criar hábitos melhores e mantê-los não precisa ser uma luta, especialmente quando você tem as ferramentas certas para criar e monitorar hábitos que o mantêm responsável.

Com os recursos alimentados por IA do ClickUp, o monitoramento de hábitos se torna fácil, automatizado e totalmente personalizável para se adequar ao seu estilo de vida.

Quer você esteja tentando meditar diariamente, ser mais produtivo no trabalho ou desenvolver uma rotina de exercícios consistente, o ClickUp ajuda você a criar e manter hábitos.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e comece a criar rotinas que levam ao sucesso a longo prazo.