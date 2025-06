As 10 melhores ferramentas de geração de painéis de IA em 2025

Como analista de dados, você passa horas limpando, mesclando e visualizando manualmente dados e insights. Mas você começa a notar algumas falhas.

Seus processos manuais estão levando a relatórios propensos a erros.

Você tem um acúmulo de solicitações ad hoc de outras equipes.

Aqui, um gerador de painéis de IA vem em seu socorro. Ele acelera a preparação de dados, reduz erros e libera seu tempo para análises mais aprofundadas.

Nem todos os painéis são criados para facilitar sua vida. Vamos dar uma olhada rápida no que você deve procurar e, em seguida, apresentaremos os 10 melhores geradores de painéis de IA disponíveis no mercado!

O gerador de painéis certo transforma seu fluxo de trabalho de relatórios. Mas o errado pode atrasá-lo ainda mais.

Aqui está o que você deve considerar em uma ferramenta geradora de painéis de IA:

Integração de fontes de dados : certifique-se de que a ferramenta se conecta perfeitamente aos seus sistemas de gerenciamento de projetos, CRMs, bancos de dados e rastreadores de tempo existentes para evitar a transferência manual de dados

Métricas e KPIs personalizáveis : procure um gerador de painéis de IA que permita analisar dados com base nos seus KPIs personalizados. Modelos rígidos só vão atrasar suas equipes na visualização de informações valiosas

Configuração guiada por IA: Selecione um criador de painéis que automaticamente ajuda você a configurar suas fontes de dados, KPIs e visualizações sem precisar definir cada etapa manualmente

Recursos de colaboração : procure a capacidade de comentar, atribuir tarefas ou compartilhar insights diretamente do painel, mantendo os relatórios e as ações intimamente ligados

Recomendações automatizadas de KPIs: Selecione um gerador de painéis que recomende KPIs e benchmarks importantes com base no seu modelo de negócios, desempenho anterior ou tendências de comportamento do usuário

Consultas em linguagem natural: Escolha uma ferramenta de painel avançada com recursos de IA que permitem fazer perguntas como "Mostre-me os produtos com melhor desempenho deste mês" e a IA cria o gráfico para você, sem necessidade de codificação

Controle de acesso e compartilhamento : garanta que você possa definir permissões facilmente, compartilhar painéis com partes interessadas específicas e exportar relatórios sem comprometer dados confidenciais

Flexibilidade de visualização : boas ferramentas permitem vários tipos de visualização (gráficos, tabelas, barras e linhas do tempo) para que diferentes equipes possam interpretar as informações da maneira que precisarem

Escalabilidade e desempenho: certifique-se de que a ferramenta é capaz de lidar com volumes crescentes de dados e usuários sem lentidão ou necessidade de reconstruir painéis manualmente

📚 Bônus: Como tirar o máximo proveito da IA para inovação e eficiência

1. ClickUp (ideal para painéis com IA e fluxos de trabalho eficientes)

Quando as equipes gerenciam projetos em diferentes ferramentas, os painéis muitas vezes se transformam em uma colcha de retalhos de planilhas, apresentações de slides e relatórios dispersos. Sem um sistema centralizado, fica mais difícil identificar riscos antecipadamente, visualizar o andamento do fluxo de trabalho ou tomar decisões seguras.

É nesse momento que as equipes procuram uma ferramenta que exiba pontos de dados visuais sobre sua posição em termos de projetos, marcos, KPIs e desempenho comercial. E para tornar a visualização de dados intuitiva, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, lançou o ClickUp Dashboards.

Os painéis do ClickUp oferecem uma maneira estruturada de centralizar e visualizar o trabalho em tempo real. Em vez de compilar relatórios manualmente, você pode criar painéis dinâmicos que extraem dados do Workspace em tempo real a partir de tarefas, controle de tempo, metas, documentos e desempenho do projeto.

Exiba tarefas, prazos e responsáveis e acompanhe o andamento do projeto com os painéis do ClickUp

Cada painel é totalmente personalizável, com cartões pré-criados para monitorar a carga de trabalho, a velocidade do sprint, as prioridades ou as estimativas de tempo. Além disso, filtros avançados ajudam muito a se concentrar exatamente no que importa, seja rastreando um único sprint ou revisando KPIs de toda a empresa.

Para tornar a criação de painéis ainda mais inteligente, o ClickUp Brain entra em ação como um guia inteligente. Se você não tem certeza de quais métricas acompanhar ou como estruturar seu painel para um projeto específico, pode pedir sugestões a essa IA no local de trabalho.

Por exemplo, você pode perguntar: "Quais KPIs devo incluir em um painel de sprint?" ou "Quais métricas são mais importantes para acompanhar o lançamento de uma campanha de marketing?" As recomendações do Brain ajudam você a configurar painéis de trabalho que não só são rápidos de criar, mas também mais estratégicos e alinhados com seus objetivos.

Use o ClickUp Brain para obter sugestões inteligentes para criar painéis estratégicos e alinhados aos objetivos

Juntos, o ClickUp Dashboards e o ClickUp Brain simplificam a geração de relatórios, ajudando as equipes a criar painéis dinâmicos que acompanham o ritmo do trabalho.

Depois de configurar totalmente o painel, o ClickUp Automations elimina a manutenção manual do seu trabalho. Você pode criar regras específicas que atualizam automaticamente o status das tarefas, movem cartões pelo painel, acionam lembretes ou notificam as equipes quando uma meta está em risco.

Automatize atribuições de tarefas, notificações e fluxos de trabalho usando o ClickUp Automations

Isso significa que você não está apenas gerenciando um painel de gerenciamento de projetos, mas também mantendo-o atualizado ativamente, sem precisar gerenciar cada atualização manualmente.

Principais recursos do ClickUp

Colaboração instantânea : discuta atualizações, compartilhe insights valiosos e crie tarefas diretamente no : discuta atualizações, compartilhe insights valiosos e crie tarefas diretamente no ClickUp Chat para manter as conversas práticas e conectadas

Gerenciamento estruturado do trabalho : atribua prazos, prioridades e status personalizados com : atribua prazos, prioridades e status personalizados com o ClickUp Tasks , garantindo clareza na atribuição de responsabilidades e visibilidade do progresso entre as equipes

Acompanhamento flexível de projetos : alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário ou Gantt com : alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário ou Gantt com as visualizações personalizáveis do ClickUp para gerenciar tarefas e marcos de uma maneira que se adapte ao seu fluxo de trabalho

Informações mais detalhadas sobre produtividade: registre horas, estime cargas de trabalho e analise relatórios de tempo com : registre horas, estime cargas de trabalho e analise relatórios de tempo com o ClickUp Time Tracking para melhorar a produtividade, a alocação de recursos e a eficiência

Limitações do ClickUp

O grande número de recursos do ClickUp pode exigir um pouco de aprendizado para usuários novos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

A melhor parte do ClickUp é a capacidade de criar um painel personalizado que prioriza determinados tipos de tarefas. É fácil usar a visualização da carga de trabalho para atribuir tarefas à sua equipe e compartilhar os painéis mencionados acima com seus clientes, para que eles possam ver o que é importante para eles em uma área dedicada. O melhor de tudo é que ele se integra a serviços existentes, como o GitHub, e, se você for um desenvolvedor, é fácil criar integrações personalizadas, se preferir. Agora uso isso diariamente para gerenciar todos os meus projetos

2. Dashboard AI da Prototypr. ai (Ideal para a geração de painéis com foco no design)

O Dashboard AI da Prototypr.ai usa modelos como GPT-4o da OpenAI, Llama 3 e Google Gemini 2.0 Flash para ajudar os usuários a gerar painéis totalmente funcionais e de alta fidelidade, além de modelos de análise de produtos.

Você pode usar linguagem natural para descrever o novo painel de que precisa. A ferramenta gera painéis completos e responsivos instantaneamente. Em seguida, você pode pedir ao Google Gemini 2.0 Flash para resumir os painéis em e-mails ou relatórios.

Dashboard AI da Prototypr. ai: melhores recursos

Integração de visão com IA : carregue imagens de designs de painéis e transforme-as instantaneamente em código front-end funcional

Mercado comunitário : tenha acesso a uma biblioteca de modelos de painéis prontos para uso para visualizar e medir seus protótipos

Histórico de versões: clique no cartão da versão para reverter para um design anterior e experimentar livremente sem perder o progresso

Limitações do Dashboard AI da Prototypr. ai

Atualmente, a ferramenta não inclui recursos de automação e modelos de relatórios analíticos

Preços do Dashboard AI da Prototypr. ai

Gratuito : 25 créditos gratuitos

Pagamento conforme o uso: 50 créditos por US$ 25

Dashboard AI da Prototypr. ai avaliações e comentários

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📚 Leia também: Como criar um painel pessoal para aumentar a produtividade

3. Polymer AI Dashboard Generator (ideal para visualização de dados e criação de painéis baseados em IA)

via Polymer

Projetado para usuários sem conhecimento técnico, o gerador de painéis Polymer AI ajuda a criar painéis a partir de seus conjuntos de dados usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar.

A ferramenta oferece mais de 20 modelos pré-criados, adaptados para vários casos de uso, como painéis de e-commerce, vendas e marketing, que podem ser personalizados para atender às necessidades específicas de branding e análise.

Principais recursos do gerador de painéis Polymer AI

Integração de dados : suporta a importação de dados de várias fontes, incluindo Google Sheets, Excel, Facebook Ads, Google Ads, etc.

Explicações detalhadas : gera explicações automáticas para gráficos, fornecendo contexto e auxiliando na interpretação dos dados

Visualização interativa: permite a criação de vários tipos de gráficos, incluindo tabelas dinâmicas, linhas do tempo, gráficos de dispersão e scorecards

Limitações do gerador de painéis Polymer AI

Falta de recursos avançados de colaboração em tempo real

Preços do gerador de painéis Polymer AI

Gratuito

Inicial : US$ 50/mês

Pro : US$ 100/mês

Equipes : US$ 250/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o gerador de painéis Polymer AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📚 Leia mais: Visualize seus dados: um guia completo sobre os diferentes tipos de gráficos

4. Bricks AI Dashboard Creator (ideal para visualização de dados a partir de planilhas)

via Bricks

O Bricks AI Dashboard Creator integra recursos de IA com uma interface de planilha fácil de usar para simplificar a visualização e a análise de dados. Você pode importar dados de várias fontes, incluindo Google Sheets, Excel e arquivos CSV, para consolidar dados de diferentes ferramentas em sua pilha de tecnologia.

Além disso, a ferramenta melhora a qualidade dos dados, identificando e corrigindo automaticamente inconsistências, erros e anomalias nos seus conjuntos de dados.

Principais recursos do Bricks AI Dashboard Creator

Colaboração : compartilhe painéis e relatórios com membros da equipe ou clientes com um clique

Apresentação de dados em vários formatos : converta painéis em apresentações de slides para reuniões e discussões baseadas em dados

Opções de visualização: crie vários tipos de recursos visuais, incluindo gráficos, calendários, linhas do tempo, roteiros, quadros Kanban e organogramas

Limitações do Bricks AI Dashboard Creator

A ferramenta não possui recursos integrados de gerenciamento de projetos, como atribuição de tarefas, controle de tempo e definição de metas

Preços do Bricks AI Dashboard Creator

Gratuito

Premium : US$ 20 por licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Bricks AI Dashboard Creator

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: procure ferramentas de painel que permitam comentar ou adicionar notas diretamente em gráficos ou pontos de dados específicos. Isso facilita muito a colaboração quando as discussões permanecem vinculadas aos números exatos sobre os quais você está falando.

5. Mokkup. ai (Ideal para criar painéis de BI personalizáveis com fácil integração para Power BI e Tableau)

O Mokkup é um gerador de painéis de wireframing para analistas de dados, desenvolvedores de BI e visualizadores. Com uma interface intuitiva de arrastar e soltar, combinada com mais de 180 modelos prontos e mais de 20 widgets personalizáveis, o Mokkup.ai permite criar wireframes de painéis em minutos. Você pode aplicar temas de cores selecionados e ferramentas de branding para manter seus painéis visualmente consistentes e alinhados com sua marca.

Você também pode exportar wireframes diretamente para o Power BI ou Tableau, economizando tempo e eliminando a necessidade de começar do zero. Ele foi desenvolvido com a colaboração em mente, para que você possa compartilhar designs, coletar feedback, deixar comentários e fazer atualizações em tempo real com sua equipe.

Melhores recursos do Mokkup.ai

Incorpore e compartilhe com facilidade: compartilhe seus wireframes por meio de uma URL simples ou incorpore-os diretamente em sites, aplicativos ou blogs

Visualize antes de criar: visualize instantaneamente como os wireframes do seu painel aparecerão no Power BI e no Tableau e identifique problemas com antecedência

Personalize de acordo com sua visão: adapte todos os aspectos do seu painel, desde estilos de widgets até temas de cores, e garanta que seu design esteja perfeitamente alinhado com sua marca e seus objetivos

Limitações do Mokkup.ai

Não possui opções adicionais de gráficos, como Visualização de Tabela Dinâmica e Visualização de Registro de Atividades, que são as mais utilizadas pelos desenvolvedores de BI

Preços do Mokkup.ai

Padrão: Gratuito

Mokkup Pro: US$ 8/mês

Equipes: US$ 10/mês por licença

Avaliações e comentários sobre Mokkup.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,4/5

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mokkup.ai?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Gosto do layout específico do painel, dos elementos e das várias telas, pois isso é um pouco difícil de replicar com outras ferramentas. Vai ser muito útil para minha equipe

6. Supadash. co (Ideal para visualização rápida de dados em tempo real com integração perfeita com o PostHog)

via Supadash

O Supadash facilita a visualização e a análise dos seus dados sem a necessidade de escrever consultas SQL complexas ou lidar com configurações complicadas. Depois de conectar seu banco de dados, o Supadash gera automaticamente gráficos de séries temporais e outras visualizações em apenas alguns segundos, oferecendo uma visão geral imediata dos seus dados.

A partir daí, você pode expandir facilmente seu painel adicionando gráficos extras usando consultas SQL brutas ou o construtor de consultas visuais integrado, o que for mais adequado ao seu fluxo de trabalho. Ele também se integra perfeitamente ao PostHog, permitindo que você cole sua chave API, selecione os eventos que deseja rastrear e obtenha instantaneamente um painel personalizado.

Melhores recursos do Supadash

Monitoramento em tempo real: fique atualizado com seus dados em tempo real, permitindo decisões mais rápidas e informadas

Painéis personalizáveis: selecione suas tabelas e campos de dados para criar painéis que atendam às suas necessidades específicas

Acesso simplificado aos dados: transforme instantaneamente qualquer consulta SQL em um gráfico, para que você possa acompanhar todas as suas métricas em um só lugar, sem precisar alternar entre plataformas

Limitações do Supadash

Não oferece suporte nativo a estruturas front-end complexas como React, Angular ou Vue.js prontas para uso

Preços do Supadash

Gratuito

Básico: US$ 7/mês

Pro: US$ 19/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Supadash

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Embora seja manchete hoje em dia, o conceito de inteligência artificial existe desde o início do século XX! Muito antes dos assistentes inteligentes, os primeiros cientistas já sonhavam com máquinas que pudessem pensar. As verdadeiras descobertas só ocorreram na década de 1950, mas as bases foram lançadas décadas antes de a maioria de nós nascer.

7. BlazeSQL (ideal para consultas SQL e visualizações com inteligência artificial, suporte a vários bancos de dados e segurança empresarial)

via BlazeSQL

O BlazeSQL permite converter facilmente linguagem natural em consultas SQL e visualizações usando modelos de IA poderosos, como o GPT-4 e o Claude-3. 5-Sonnet da OpenAI. Depois de conectar-se aos seus bancos de dados SQL, basta informar à IA que tipo de gráfico ou tabela você precisa e ela irá gerá-lo em segundos.

Você também pode usar a interface simples de arrastar e soltar para organizar gráficos e tabelas exatamente como deseja, tudo adaptado às suas necessidades específicas. O BlazeSQL também oferece insights proativos, exibindo automaticamente métricas e tendências importantes com base em suas funções e prioridades, para que você não precise procurar por atualizações.

Principais recursos do BlazeSQL

Suporte a vários bancos de dados: Suporta uma ampla variedade de bancos de dados SQL, incluindo Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift e SAP SQL Anywhere

Segurança de nível empresarial: Oferece recursos como autenticação de login único (SSO) e a opção de soluções auto-hospedadas para aumentar a segurança e a conformidade para usuários empresariais

Marca branca e incorporação: personalize, renomeie e incorpore o BlazeSQL em seu site ou software com integração perfeita à sua infraestrutura existente

Limitações do BlazeSQL

O BlazeSQL suporta apenas um conjunto limitado de recursos SQL, portanto, funcionalidades mais avançadas, como operações JOIN completas, funções de janela, subconsultas e agregações complexas, podem ser restritas

Preços do BlazeSQL

Para pessoas físicas

Pro: US$ 99/mês

Avançado: US$ 149/mês

Para equipes

Equipe Blaze: US$ 249/mês

Blaze Team Advanced: US$ 499/mês

Blaze Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o BlazeSQL

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Onvo AI (Ideal para painéis intuitivos, baseados em IA, com suporte multilíngue e fácil integração)

via Onvo AI

Em vez de se preocupar com consultas complexas, basta digitar suas perguntas em linguagem simples e a IA da Onvo irá gerar automaticamente as visualizações e os gráficos de que você precisa. A plataforma torna a conexão com suas fontes de dados incrivelmente fácil. Com apenas um clique, você pode integrar bancos de dados SQL/NoSQL, Redshift, Snowflake, BigQuery e aplicativos SaaS populares, como Salesforce e Google Analytics, para importar dados.

O Onvo.ai também oferece a liberdade de personalizar seus painéis para combinar com sua marca, esquemas de cores e fontes com base em exemplos de design de painéis. Crie uma aparência que funcione para você. Além disso, com APIs e SDKs flexíveis, você pode incorporar seus painéis em aplicativos da web e móveis com o mínimo de complicações.

Principais recursos do Onvo AI

Controle de versão sem esforço: gerencie versões do painel como ramificações do Git, facilitando o rastreamento de alterações e a reversão quando necessário

Gerenciamento simplificado de usuários: atribua acesso e permissões com base em funções para controlar o compartilhamento seguro de painéis entre equipes

Suporte multilíngue: acesse painéis e IA em mais de 30 idiomas e promova uma colaboração tranquila entre equipes diversificadas

Limitações da IA da Onvo

Embora o Onvo AI ofereça opções de personalização, alguns usuários podem achá-las menos abrangentes em comparação com ferramentas dedicadas à visualização de dados

Preços do Onvo AI

Startup: US$ 199/mês

Crescimento: US$ 499/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Onvo AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Onvo AI?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Os gráficos são muito profissionais, mas simples e fáceis de entender visualmente. A equipe de suporte é incrivelmente boa, responde muito rapidamente e faz melhorias rápidas.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (ideal para transformar dados brutos em visualizações interativas)

via Leniolabs AI Data Dashboard

O Leniolabs AI Data Dashboard, desenvolvido pela OpenAI GPT-3, transforma conjuntos de dados brutos em gráficos significativos e visualmente atraentes, sem exigir que os usuários configurem manualmente títulos, rótulos ou mapeamentos de dados. Você pode enviar seus próprios arquivos CSV para ver seus dados ganharem vida ou brincar com conjuntos de dados aleatórios se quiser apenas explorar. Quando terminar, você pode exportar os gráficos como código JavaScript, para que seja fácil inseri-los diretamente em seus projetos da web.

Principais recursos do Leniolabs AI Data Dashboard

Personalize visualizações com prompts: oriente a IA adicionando seu próprio contexto por meio de prompts personalizados e ajude-a a gerar gráficos que reflitam seus objetivos analíticos específicos

Filtre os dados para obter insights mais profundos: aplique filtros antes de visualizar seu conjunto de dados para se concentrar em segmentos-chave ou detalhar pontos de dados específicos

Explore os resultados em um painel interativo: mude para uma visualização de painel fácil de usar que permite interagir e explorar seus gráficos de forma mais intuitiva

Limitações do painel de dados de IA da Leniolabs

Atualmente, o painel suporta no máximo 1.000 registros por conjunto de dados. Essa restrição pode prejudicar sua utilidade para usuários que trabalham com conjuntos de dados maiores

Preços do painel de dados com IA da Leniolabs

Ferramenta de código aberto

Avaliações e comentários sobre o Leniolabs AI Data Dashboard

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔖 Bônus: Como criar um painel no Excel?

10. Spotfire da TIBCO (Ideal para visualização avançada de dados e insights em tempo real com contexto geográfico)

via Spotfire

Ao integrar o contexto geográfico à análise de dados, o Spotfire ajuda as empresas a monitorar as condições geológicas e identificar tendências regionais nas áreas de saúde, energia, manufatura e cadeias de suprimentos.

Para tornar o mapeamento de dados em várias camadas mais intuitivo, a ferramenta permite que você interaja com os dados usando consultas em linguagem natural, e as camadas do mapa respondem a ações como marcação e seleção. A plataforma também sugere visualizações e métodos analíticos ideais com base no contexto dos dados.

Principais recursos do Spotfire da TIBCO

Extensões personalizadas : desenvolva e integre visualizações personalizadas e funções analíticas usando R, Python ou JavaScript

Transmissão de dados em tempo real : ingestão e análise de dados em streaming para insights e tomadas de decisão oportunas

Layouts responsivos: crie painéis que se adaptam a vários tamanhos de tela para facilitar o acesso em todos os dispositivos

Limitações do Spotfire da TIBCO

A personalização do painel requer habilidades técnicas avançadas

Preços do Spotfire da TIBCO

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Spotfire da TIBCO

G2 : 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Spotfire?

Aqui está uma avaliação do G2:

Ele vem com recursos de visualização de dados para grandes conjuntos de dados e ajuda a identificar tendências e anomalias. Integra-se bem com todas as fontes de dados, como Maximo e SAP Hana. O D3. Js amplia ainda mais sua funcionalidade com o uso de recursos visuais personalizados.

