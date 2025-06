Publicidade em CRM: benefícios, estratégias e como funciona

Integração de dados do cliente: envolve coletar informações do cliente em vários pontos de contato, incluindo histórico de compras, atividade no site e interações nas redes sociais, para ajudar você a criar anúncios direcionados

Segmentação de clientes: agrupe seus clientes atuais e potenciais com base no comportamento, dados demográficos ou estágio do ciclo de vida do cliente para enviar mensagens personalizadas que causem impacto

Automação de marketing: use a automação de marketing do CRM para acionar campanhas publicitárias com base em ações específicas, como carrinhos abandonados ou compras anteriores

Mensagens personalizadas: adapte as campanhas publicitárias ao comportamento individual dos clientes, aumentando o envolvimento e a fidelidade dos clientes com os dados do CRM

Publicidade multicanal: sincronize seu banco de dados de CRM com vários canais de marketing, como Google Ads, Facebook, Instagram e marketing por e-mail, para garantir mensagens consistentes

Veiculação direcionada de anúncios: exiba anúncios no momento certo, garantindo que sua mensagem chegue às pessoas certas nas redes de publicidade com as ferramentas de publicidade CRM