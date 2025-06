10 modelos gratuitos de pesquisa de satisfação do cliente

Os seus clientes estão satisfeitos?

Muitas empresas presumem que oferecem um ótimo serviço até que avaliações negativas ou vendas em declínio mostram uma realidade diferente.

Uma pesquisa de satisfação do cliente bem elaborada preenche essa lacuna, oferecendo insights diretos sobre o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. No entanto, elaborar as perguntas certas leva tempo, e uma pesquisa mal estruturada pode gerar feedback vago ou enganoso.

É aí que entra um modelo de pesquisa de satisfação do cliente! Eles simplificam o processo e garantem respostas claras e práticas.

Neste artigo, exploraremos os melhores modelos de pesquisa de atendimento ao cliente.

🔎 Você sabia? A primeira reclamação de cliente registrada no mundo remonta a 1750 a.C.! Um comprador insatisfeito, Nanni, escreveu uma reclamação em uma tabuinha de argila após receber minério de cobre de baixa qualidade de um comerciante. 📜

O que são modelos de pesquisa de satisfação do cliente?

Um modelo de pesquisa de atendimento ao cliente é um questionário pré-elaborado usado para medir a satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência geral.

Eles funcionam como modelos de feedback, oferecendo uma maneira estruturada de coletar feedback dos clientes. Eles ajudam você a identificar pontos fortes, resolver problemas, realizar pesquisas com usuários e melhorar o relacionamento com os clientes.

Assim, em vez de criar uma pesquisa do zero, você obtém perguntas cuidadosamente elaboradas e adaptadas a diferentes setores e objetivos. Algumas se concentram em ajudar você a entender a satisfação do cliente, enquanto outras visam áreas específicas, como qualidade do produto, suporte ao cliente, KPIs de experiência do cliente ou facilidade de uso.

As pesquisas de satisfação do cliente estão disponíveis em vários formatos, incluindo perguntas de múltipla escolha, escalas de classificação (como Net Promoter Score e Customer Effort Score) e perguntas abertas para obter insights detalhados.

O que torna um modelo de pesquisa de satisfação do cliente bom?

Um bom modelo de pesquisa de atendimento ao cliente faz mais do que coletar respostas; ele ajuda você a medir a satisfação do cliente e descobrir o que está funcionando (ou não) na jornada do cliente.

Veja o que destaca um modelo de pesquisa:

Perguntas claras e concisas: pesquisas confusas levam a respostas confusas. Certifique-se de que o modelo ofereça perguntas simples e bem redigidas para a pesquisa de satisfação do cliente, que obtenham respostas melhores

Tipos de perguntas equilibradas: use um modelo que ofereça uma combinação de perguntas de múltipla escolha, escala Likert e perguntas abertas. Isso ajuda você a obter insights sobre diferentes aspectos da experiência do cliente, desde recursos do produto até a qualidade do serviço

A concisão é fundamental: Ninguém gosta de pesquisas online intermináveis. Os melhores modelos facilitam a solicitação de feedback, respeitando o tempo do cliente e focando apenas nas perguntas essenciais

Fluxo lógico: uma pesquisa deve parecer natural. Certifique-se de que o modelo de pesquisa de satisfação do cliente comece de forma ampla e, em seguida, aprofunde-se em detalhes específicos sobre itens como suporte, facilidade de uso ou recursos do produto

Informações úteis: Os dados só são úteis se gerarem mudanças. Um modelo bem estruturado transforma as respostas em feedback útil, ajudando as empresas a melhorar e crescer

10 melhores modelos de pesquisa de satisfação do cliente

Aqui estão os 10 melhores modelos de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho que revoluciona a forma como as equipes gerenciam projetos, documentos e comunicação — tudo em uma plataforma unificada. Ao aproveitar o poder da IA de última geração, a ClickUp acelera os fluxos de trabalho e permite que você colete e analise o feedback dos clientes de maneira integrada:

1. Modelo de satisfação do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna feedback prático com o modelo de satisfação do cliente da ClickUp

Obter feedback honesto dos clientes não deve ser uma tarefa difícil, e este modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp torna isso muito fácil.

O modelo ajuda a coletar dados de satisfação do cliente em diferentes pontos de contato ao longo da jornada do cliente. Ele tem várias visualizações, como a Visualização dos respondentes, o Formulário de pesquisa de satisfação do cliente e a Visualização da classificação de conhecimento, além de um layout intuitivo, facilitando a avaliação de feedbacks valiosos.

Por que você vai adorar:

Economize tempo com uma pesquisa pronta para usar e personalize as perguntas para atender às necessidades da sua empresa

Reúna feedback com campos personalizados, como Utilidade, Clareza, Feedback e O problema foi resolvido?

Use a Visualização da lista de respondentes para agrupar os clientes com base na resolução de seus problemas e a Visualização da classificação de conhecimento para obter um panorama claro da qualidade do feedback

Ideal para: Empresas que desejam obter insights sobre as experiências dos seus clientes atuais e melhorar os níveis de satisfação.

💡 Dica profissional: O Formulário de pesquisa de satisfação do cliente captura automaticamente os detalhes e o feedback dos respondentes. Quer tornar seu formulário ainda mais inteligente? Use a lógica condicional da visualização do formulário para mostrar ou ocultar perguntas com base nas respostas anteriores, mantendo a pesquisa relevante e envolvente!

Aqui está um resumo rápido sobre como usar a lógica condicional no ClickUp:

2. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza o tempo de resposta ao cliente com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp

Manter os clientes satisfeitos envolve mais do que resolver problemas; envolve proporcionar uma experiência perfeita e sem estresse. O modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp ajuda as equipes a gerenciar solicitações de suporte, acompanhar as interações com os clientes e garantir que nenhuma questão seja esquecida.

Ele organiza tudo, desde o feedback dos clientes até as tarefas de atendimento, em um só lugar. Seja para lidar com dúvidas, reclamações ou acompanhamentos, ele é uma ferramenta de retenção de clientes e mantém seu atendimento forte!

Por que você vai adorar:

Prepare antecipadamente os seus formulários de solicitação de atendimento ao cliente com o Form View

Acompanhe as solicitações de suporte e as avaliações de satisfação de maneira organizada

Melhore os tempos de resposta colaborando com várias equipes e departamentos para lidar melhor com as questões que os clientes consideram importantes

Ideal para: Equipes de suporte e empresas que desejam melhorar a eficiência da experiência de atendimento ao cliente.

🧠 Curiosidade: 89% dos clientes provavelmente comprarão novamente quando tiverem uma experiência positiva com o serviço!

3. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso dos seus clientes usando o modelo de sucesso do cliente da ClickUp

O modelo de sucesso do cliente da ClickUp ajuda suas equipes de atendimento a acompanhar a jornada dos clientes, cultivar relacionamentos e garantir que eles obtenham o máximo do seu produto ou serviço.

Em vez de organizar os dados em planilhas ou notas espalhadas, o modelo organiza as interações com os clientes, os acompanhamentos e os principais marcos usando automação, integração e listas de verificação.

Por que você vai adorar:

Monitore o progresso dos clientes e organize as interações e acompanhamentos com facilidade

Documente e compartilhe os principais sucessos com os clientes usando links de compartilhamento públicos ou privados

Abra o modelo em seis visualizações, como o Manual de Sucesso do Cliente, Formulário de Feedback, Renovação e Engajamento

Ideal para: Empresas e equipes focadas em oferecer experiências excepcionais aos clientes e construir relacionamentos de longo prazo.

💡 Dica profissional: No ClickUp, use a visualização Client Success Playbook para armazenar as melhores práticas e a visualização Feedback Form para coletar insights para melhorias. Mantenha as renovações sob controle com a visualização Renewal e acompanhe as interações dos clientes com a visualização Engagement para identificar oportunidades de crescimento antes que elas escapem!

4. Modelo de formulário de feedback do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete feedback significativo dos clientes usando o modelo de formulário de feedback do cliente da ClickUp

Obter feedback honesto não deve ser um jogo de adivinhação. O modelo de formulário de feedback da ClickUp facilita para as empresas coletarem informações valiosas sem sobrecarregar os clientes.

Seja sobre características do produto, qualidade do serviço ou experiência geral do cliente, o modelo ajuda a fazer as perguntas certas na pesquisa e oferece uma plataforma para os clientes expressarem suas opiniões.

Por que você vai adorar:

Saiba quais serviços precisam ser melhorados e quais são altamente recomendados usando a Visualização de classificação de serviços

Analise o desempenho da sua equipe com a Visualização de classificação do provedor

Transforme feedback em melhorias reais, convertendo feedback em tarefas

Ideal para: Empresas que desejam obter insights sobre as experiências dos clientes existentes e melhorar seus produtos ou serviços

🎁 Bônus: Colete, organize e simplifique dados sem esforço com os formulários ClickUp. Reúna informações, acompanhe solicitações, automatize fluxos de trabalho e transforme respostas em tarefas para garantir que você não pare na coleta de feedback. Crie formulários personalizados usando o ClickUp Forms Os formulários ClickUp permitem que você: Automatize fluxos de trabalho transformando respostas de formulários em tarefas acionáveis instantaneamente ⚙️

Personalize os formulários para combinar com o estilo da sua marca, incluindo fontes, planos de fundo e imagens de capa 🎨

Adicione campos personalizados para coletar os dados exatos de que você precisa, desde entradas de texto simples até uploads de arquivos 🛠️

Colabore com sua equipe ou clientes e acompanhe as respostas em tempo real 🤝🏻

Conecte-se à IA e gere resumos das opiniões dos clientes 🤖

Aprenda a usar os formulários do ClickUp para fins de admissão através deste breve vídeo:

5. Modelo ClickUp Voz do Cliente

Obtenha um modelo gratuito Ouça as preferências dos seus clientes usando o modelo Voz do Cliente da ClickUp

Ouvir os clientes é a chave para construir uma marca que eles amam! O modelo Voz do Cliente da ClickUp ajuda você a capturar e analisar o feedback dos clientes para melhorar os produtos, serviços e a experiência geral do cliente.

Organize seus comentários em um só lugar e identifique tendências para agir. Entenda melhor as preferências e necessidades dos clientes e faça melhorias informadas nos produtos.

Por que você vai adorar:

Gerencie e retenha clientes aprimorando o gerenciamento de projetos dos clientes

Use vários atributos personalizados, como Necessidade do cliente, Origem da Voz do Cliente e Solução, para visualizar o feedback

Use a visualização em quadro para categorizar as respostas de acordo com a fonte de VoC e identificar semelhanças ou diferenças

Ideal para: Empresas que desejam medir a satisfação do cliente e melhorar as experiências.

Obtenha um modelo gratuito Armazene todas as informações de contato dos clientes em um só lugar usando o modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp

Manter a comunicação aberta e sem complicações faz toda a diferença na experiência do cliente. O modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp é perfeito para empresas coletarem dúvidas, solicitações de suporte e feedback geral.

Acompanhe as dúvidas dos clientes, colete dados de várias fontes e organize informações de contato para garantir que você possa entrar em contato facilmente com seus clientes usando este modelo. Priorize as solicitações dos clientes adicionando status personalizados às tarefas, como bloqueado, concluído, em análise e novas solicitações.

Por que você vai adorar:

Melhore os tempos de resposta e aprimore a comunicação com os clientes

Verifique regularmente o seu formulário para ver se há novos comentários, definindo lembretes

Resuma todas as informações de contato com a Visualização resumida de contatos

Ideal para: Empresas que desejam melhorar a eficiência da comunicação com os clientes.

Veja o que Philip Storry, administrador de sistemas sênior da SYZYGY, tem a dizer sobre o ClickUp:

A coordenação na SYZYGY melhorou em todos os níveis. O melhor exemplo é o nosso processo para novos funcionários, que exige coordenação entre quatro departamentos: RH, Finanças, TI e Instalações. O uso de um modelo e um formulário nos permitiu capturar rapidamente os detalhes de um novo funcionário que ingressou na nossa organização e, em seguida, criar uma tarefa com subtarefas atribuídas a cada departamento para o trabalho necessário.

A coordenação na SYZYGY melhorou em todos os níveis. O melhor exemplo é o nosso processo para novos funcionários, que exige coordenação entre quatro departamentos: RH, Finanças, TI e Instalações. O uso de um modelo e um formulário nos permitiu capturar rapidamente os detalhes de um novo funcionário que ingressou na nossa organização e, em seguida, criar uma tarefa com subtarefas atribuídas a cada departamento para o trabalho necessário.

7. Modelo de análise das necessidades do cliente da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda as necessidades dos clientes usando o modelo de análise de necessidades do cliente da ClickUp

Quer obter informações detalhadas sobre as expectativas dos seus clientes? Não procure mais, o modelo de análise das necessidades do cliente da ClickUp é a solução! Ele permite que você mergulhe fundo nas expectativas, pontos fracos e prioridades dos clientes. Use uma abordagem sistemática para analisar feedback, identificar tendências e personalizar produtos ou serviços para atender às necessidades reais.

Gerencie as necessidades dos clientes usando campos personalizados, como um link para um formulário de avaliação, anexos, link para dados e descrição do projeto. Seja para melhorar os recursos do produto, refinar o suporte ou otimizar a jornada do cliente, essa ferramenta mantém você focado no que é mais importante.

Por que você vai adorar:

Crie projetos para as necessidades de cada cliente e atribua membros da equipe diretamente

Analise as expectativas dos clientes com uma abordagem estruturada

Identifique áreas com lacunas em produtos, serviços ou suporte por meio dos resultados da pesquisa

Ideal para: Empresas que desejam coletar insights sobre as necessidades dos clientes existentes e criar soluções que atendam às suas necessidades.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar escondido em um e-mail, expandido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Chat do ClickUp, Documentos do ClickUp e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e acessível instantaneamente. Diga adeus ao "trabalho sobre o trabalho" e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

8. Modelo de escala Likert da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie opiniões e satisfação usando o modelo de escala Likert do ClickUp

O modelo de escala Likert da ClickUp é a maneira perfeita de medir as opiniões, os níveis de satisfação e o sentimento geral dos seus clientes ou membros da equipe.

Usando uma escala simples, de Discordo totalmente a Concordo totalmente, capture feedback detalhado sobre um assunto sem confundir os respondentes.

Por que você vai adorar:

Avalie a opinião geral sobre um tópico, produto, serviço ou experiência específica

Use campos personalizados, como Ação tomada, Escalar, Link de dados, Descrição do projeto e muito mais, para coletar feedback detalhado

Anexe arquivos ou documentos relacionados na seção Anexos para fornecer mais contexto

Ideal para: Equipes que desejam medir a satisfação do cliente com pesquisas fáceis de analisar.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de feedback do cliente para melhorar a satisfação do cliente

9. Modelo básico de escala Likert da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete feedback significativo dos seus clientes usando o modelo básico de escala Likert do ClickUp

Já se perguntou o quanto seus clientes estão satisfeitos? O modelo básico da escala Likert da ClickUp ajuda a coletar feedback estruturado usando um sistema de classificação simples.

Em vez de respostas vagas, os clientes classificam suas experiências em uma escala clara, facilitando a medição da satisfação do cliente, o acompanhamento do sentimento e a melhoria da jornada do cliente. Para coletar dados significativos, use atributos personalizados, como a razoabilidade da carga de trabalho, o número de contato e a receptividade do ambiente de trabalho.

Por que você vai adorar:

Use perguntas com escala Likert para avaliações fáceis e consistentes

Edite o formulário da pesquisa para alterar os elementos do formulário, adicionar ou remover perguntas e personalizá-lo

Identifique tendências e padrões nos comentários recebidos

Ideal para: Organizações que buscam informações sobre um produto, serviço ou experiência específica.

💡 Dica profissional: Veja os comentários fornecidos por funcionários de diferentes departamentos usando a visualização Por departamento e obtenha um resumo dos comentários coletados usando a visualização Resumo da pesquisa!

10. Modelo de pesquisa de feedback sobre produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Melhore seu produto com feedback significativo usando o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp

Se você deseja coletar feedback sobre seu novo produto, use o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp! Esse modelo ajuda você a receber feedback sobre cada aspecto do seu produto, incluindo qualidade, preço, experiência na primeira utilização, usabilidade, atendimento ao cliente, experiência de compra e experiência de uso.

Organize os comentários para facilitar o acompanhamento das tendências e priorizar melhorias. Saiba o que seus clientes gostam e o que não gostam para definir a direção da sua inovação. Além disso, ele coleta insights diretos sobre os recursos do produto, usabilidade e satisfação geral.

Por que você vai adorar:

Identifique pontos fracos comuns e áreas a serem melhoradas

Acompanhe as mudanças na opinião dos clientes ao longo do tempo

Tenha uma visão clara da opinião dos clientes usando a Visualização da satisfação geral

Ideal para: Organizações que desejam refinar os recursos de seus produtos ou lançar novos produtos

🎁 Bônus: O ClickUp para atendimento ao cliente mantém sua equipe organizada, ágil e eficiente em uma plataforma poderosa. Com automação, integrações perfeitas e colaboração em tempo real, você pode resolver problemas mais rapidamente e manter os clientes satisfeitos. Veja o que você pode fazer para oferecer um atendimento ao cliente excepcional sem esforço com o ClickUp: Melhore a colaboração com caixas de entrada compartilhadas, notas internas e gerenciamento de tarefas para garantir que nada seja esquecido 💯

Automatize a atribuição de tickets, acompanhamentos e atualizações de status para reduzir o tempo de resposta ✅

Acompanhe o desempenho com painéis personalizados para monitorar taxas de resolução, satisfação do cliente e carga de trabalho da equipe 📊

Faça com que cada resposta conte com o ClickUp

Escolher o modelo certo de pesquisa de satisfação do cliente faz toda a diferença na hora de coletar insights significativos. Seja para acompanhar a experiência do cliente, analisar feedback sobre produtos ou melhorar a qualidade do serviço, esses modelos ajudam a otimizar o processo.

Desde perguntas estruturadas em escala Likert até formulários detalhados de feedback do cliente, cada modelo foi criado para tornar a coleta de dados simples, eficiente e prática.

Você está procurando uma maneira fácil de gerenciar as informações dos clientes? O ClickUp oferece recursos e modelos poderosos para ajudar você a se manter organizado e tomar decisões informadas.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo para aprimorar e melhorar os diversos aspectos das pesquisas de atendimento ao cliente!