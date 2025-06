Preços do Jotform: planos e recursos para escolher o melhor para você

Os criadores de formulários online são essenciais para quem não sabe programar ou quer evitar a entrada manual de dados. Eles são fáceis de usar, altamente personalizáveis e criados para simplificar todo o processo.

Mas você já sabe disso — você está aqui para determinar se a estrutura de preços do Jotform vale a pena. Afinal, por que investir em um criador de formulários com inteligência artificial que pode não atender às suas necessidades em evolução daqui a seis meses?

Compreender antecipadamente os planos, pontos fortes e limitações do Jotform pode evitar surpresas frustrantes mais tarde. Este guia explica tudo o que você precisa saber para decidir se o Jotform é a opção certa e, mais importante, qual plano oferece o melhor valor. 💡

O que é o Jotform?

O Jotform é um criador de formulários online que permite criar, personalizar e compartilhar formulários para coleta de dados, pagamentos, pesquisas e muito mais, sem necessidade de programação. Seja você proprietário de uma pequena empresa, professor ou apenas organizando uma reunião, ele é ideal para você.

Você pode evitar o trabalho de começar do zero explorando a biblioteca de modelos da Jotform, que tem tudo, desde formulários de contato simples até modelos complexos de resultados de pesquisas. Sua interface de arrastar e soltar permite personalizar tudo, desde o design até ferramentas de gerenciamento de eventos e campos de assinatura. Compartilhar também é fácil, por meio de links, incorporações ou PDFs.

Para profissionais da área da saúde, seus recursos de conformidade com a HIPAA garantem a coleta segura de dados e o gerenciamento de informações médicas confidenciais.

💡Dica profissional: Baixe o código-fonte do Jotform e peça aos seus desenvolvedores para editá-lo e adicionar recursos extras.

Casos de uso do Jotform

A melhor coisa sobre um criador de formulários é sua capacidade de atender a diferentes necessidades. Aqui estão três maneiras de usar o Jotform:

Coleta de dados por meio de pesquisas : crie pesquisas ou questionários de pesquisa, colete feedback dos clientes e use ferramentas como arrastar e soltar, vários tipos de perguntas e lógica condicional

Gerenciamento de inscrições em eventos : crie formulários de inscrição para eventos, aulas ou associações, obtenha detalhes dos participantes, gerencie confirmações de presença e receba pagamentos

Organização de envios de pagamentos: venda produtos, aceite doações ou cobre por serviços com integrações de pagamento como PayPal, Stripe e Square

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Quer seja através do envio de notas de acompanhamento ou da utilização de folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gestão de tarefas da ClickUp garante uma conversão perfeita das conversas em tarefas, para que a sua equipa possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

Planos de preços do Jotform

Observe que os preços estão sujeitos a alterações, e os preços nesta publicação do blog são os vigentes na data da publicação. Verifique o site da Jotform para obter os preços mais recentes.

Agora que você já conhece os recursos do Jotform, vamos examinar seus planos de preços e encontrar o mais adequado para suas necessidades.

Plano inicial

Se você é novo no mundo dos formulários online ou tem necessidades básicas, o plano gratuito da Jotform é um bom ponto de partida. Ele permite que você explore a plataforma e crie formulários simples sem nenhum custo.

Principais recursos

Criação básica de formulários: Acesse os principais recursos do Jotform, incluindo o criador de formulários com recurso de arrastar e soltar, modelos e integrações básicas

Uso limitado: Configure cinco formulários e receba 100 envios mensais com 100 MB de espaço de armazenamento. Também permite 1.000 visualizações de formulários e 500 envios armazenados no total

Funcionalidade básica: inclui 10 campos por formulário, 10 envios de pagamentos mensais e 10 documentos assinados mensalmente

Limitações

Marca da Jotform: Todos os formulários do plano gratuito exibirão o logotipo e a marca da Jotform no rodapé, que não podem ser removidos

Recursos limitados: O plano gratuito restringe o número de formulários, envios, armazenamento e envios de pagamento

Não compatível com HIPAA: os recursos de conformidade com HIPAA não estão disponíveis no plano gratuito

Para quem é: O plano gratuito é ideal para indivíduos, estudantes ou pequenas equipes com necessidades básicas de formulários e orçamentos limitados. É uma ótima maneira de começar a criar formulários, mas provavelmente você precisará fazer um upgrade à medida que seu uso aumentar.

Preços:

Gratuito

Plano Bronze

O limite de recursos aumenta no plano Bronze, e a marca Jotform pode ser removida.

Principais recursos

Maior capacidade: Crie e acesse 25 formulários, 1.000 envios mensais, 1 GB de armazenamento, 10.000 visualizações de formulários e armazenamento de envios

Aparência profissional: Remova a marca Jotform dos seus formulários

Funcionalidade ampliada: Crie 250 campos por formulário, 100 envios de pagamentos mensais e 100 documentos assinados por mês

Limitações

Não recomendado para formulários de alto volume: Embora seja rico em recursos em comparação com o plano gratuito, os limites de envio e armazenamento ainda podem ser uma restrição para empresas com necessidades de alto volume

Não em conformidade com a HIPAA: os recursos HIPAA não estão disponíveis

Para quem é: O plano Bronze é adequado para pequenas empresas, freelancers e organizações que precisam de mais formulários, envios e armazenamento do que o plano gratuito permite. Também é ideal para quem deseja uma aparência profissional e com a marca da empresa.

Preços

uS$ 39/mês por usuário

👀 Você sabia? 81% dos tomadores de decisão B2B afirmam que é essencial que o software que adquirem tenha IA.

Plano Silver

O plano Silver oferece um bom equilíbrio entre recursos e custos.

Principais recursos

Recursos substanciais: Use 50 formulários e receba 2.500 envios mensais. Inclui 10 GB de armazenamento, 100.000 visualizações de formulários e 25.000 envios armazenados no total

Mais funcionalidades: Acesse 500 campos por formulário, 250 envios de pagamentos mensais e 250 documentos assinados mensalmente

Limitações

Aumento de custo: é mais caro que o plano Bronze, portanto, avalie se os limites aumentados justificam o custo para suas necessidades

Não em conformidade com a HIPAA: A conformidade com a HIPAA ainda não está incluída

Para quem é: Em comparação com o plano Bronze, o plano Silver é ideal para empresas em crescimento que precisam aumentar o uso, o envio e o armazenamento de formulários.

Preços

uS$ 49/mês por usuário

Plano Gold

O plano Gold é para organizações ou empresas maiores, com necessidades de formulários de alto volume e requisitos de conformidade com a HIPAA.

Principais recursos

Limites elevados: Acesse 100 formulários e 10.000 envios mensais. Obtenha 100 GB de armazenamento, 1.000.000 de visualizações de formulários e 100.000 envios no total

Em conformidade com a HIPAA: Use recursos de conformidade com a HIPAA, essenciais para profissionais e organizações da área da saúde que lidam com informações de saúde protegidas

Funcionalidade abrangente: Implante 1.000 campos por formulário, 1.000 envios de pagamentos mensais e 1.000 documentos assinados mensalmente

Limitações

Custo mais alto: Este é o plano padrão mais caro, portanto, só vale a pena se você precisar de limites altos e conformidade com a HIPAA

Para quem é: O plano Gold é para grandes organizações, empresas em setores regulamentados ou prestadores de serviços de saúde que exigem conformidade com a HIPAA e recursos para formulários de alto volume.

Preços

uS$ 129/mês por usuário

Plano Empresarial

Para empresas com requisitos ilimitados, os planos Jotform Enterprise podem ser a solução ideal.

Principais recursos

Uso ilimitado: Acesse formulários, envios, armazenamento e muito mais, sem limites

Plataforma multiusuário: ofereça suporte a várias equipes e usuários com controle granular

Suporte dedicado: Desfrute de suporte prioritário em tempo real para realizar seu trabalho com tranquilidade

Recursos avançados: Use login único (SSO), opções de residência de dados e serviços de criação de fluxo de trabalho

Limitações

Os preços podem ser elevados: uma vez que os preços são personalizados de acordo com as suas necessidades, poderá considerá-los um encargo para as suas finanças

Para quem é: O plano Enterprise é para grandes empresas com fluxos de trabalho complexos, requisitos de alto volume e necessidades específicas que os planos padrão da Jotform não podem atender. Os preços personalizados ajudam a atender às necessidades avançadas de segurança e administração, enquanto a plataforma multiusuário gerencia equipes grandes.

Preços

Preços personalizados

Outros níveis de preços: A Jotform oferece até 50% de desconto para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais

🧠 Curiosidade: Em 1838, a Sociedade Estatística de Londres conduziu uma iniciativa de pesquisa pioneira para avaliar o estado da educação em Westminster. Esse esforço envolveu o desenvolvimento de um questionário estruturado para coletar dados de forma sistemática, estabelecendo as bases para as metodologias modernas de pesquisa.

Prós e contras dos preços do Jotform

Agora que exploramos os níveis de preços do Jotform, vamos analisar seus prós e contras para ajudá-lo a fazer uma escolha informada.

Vantagens dos planos de preços da Jotform

Aqui estão algumas vantagens dos planos de preços do criador de formulários online Jotform:

Plano gratuito disponível: Oferece seus recursos principais sem custo inicial para estudantes e pessoas físicas

Estrutura de preços em níveis: permite dimensionar de acordo com suas necessidades, pagando apenas pelos recursos necessários à medida que o uso do formulário aumenta

Variedade de planos: Acessível a diferentes necessidades dos usuários, desde freelancers e pequenas startups até empresas de médio porte e grandes organizações com requisitos de alto volume

Descontos para organizações sem fins lucrativos/educacionais: Beneficia determinadas organizações com descontos especiais

Assinaturas flexíveis: atualize, faça downgrade ou cancele sua assinatura com garantia de reembolso total em 30 dias

Contras dos preços do Jotform

Pese essas limitações da estrutura de preços do Jotform antes de se inscrever.

Limitações do plano gratuito: Formulários, envios, armazenamento e branding da Jotform limitados podem ser restritivos para necessidades crescentes

O custo pode aumentar: À medida que seu uso cresce e você precisa de níveis mais altos, o preço pode se tornar um fator significativo, especialmente para empresas menores

Preços do Jotform HIPAA: A conformidade com a HIPAA está disponível apenas nos planos Gold e Enterprise, o que pode ser uma barreira para empresas do setor de saúde e profissionais da área médica

Custo de mudança de nível: A diferença de preço entre os níveis é substancial, exigindo uma análise cuidadosa para determinar se os recursos adicionais justificam o custo

Por que explorar alternativas ao Jotform?

O Jotform aceita pagamentos dos gateways mais populares e é um ótimo criador de formulários online. No entanto, outras ferramentas oferecem recursos aprimorados e planos de preços flexíveis.

Por exemplo, um usuário do G2 expressou como a versão gratuita do Jotform pode ser restritiva:

A única reclamação é que a versão gratuita é um pouco limitada. Se pudéssemos ter mais alguns formulários e um pouco mais de espaço para upload, seria perfeito. Um plano de US$ 5 a US$ 7 por mês com uma atualização modesta em relação à versão gratuita seria ideal. Não precisamos de toda a largura de banda que o plano de US$ 20/mês oferece. A versão gratuita é 90% do que precisamos!

A única reclamação é que a versão gratuita é um pouco limitada. Se pudéssemos ter mais alguns formulários e um pouco mais de espaço para upload, seria perfeito. Um plano de US$ 5 a US$ 7 por mês com uma atualização modesta em relação à versão gratuita seria ideal. Não precisamos de toda a largura de banda que o plano de US$ 20/mês oferece. A versão gratuita é 90% do que precisamos!

Investir em planos Gold e Enterprise pode ser um grande peso para uma pequena startup que depende muito de formulários online. Esse custo e outras despesas gerais não serão o melhor investimento.

Portanto, considere uma alternativa ao Jotform que prometa um gerenciamento completo do fluxo de trabalho.

👀 Você sabia? O People's Climate Vote 2024 é a maior pesquisa do mundo sobre mudanças climáticas.

ClickUp: uma alternativa completa ao Jotform

Use lógica condicional nos formulários para organizar o feedback interno com os formulários ClickUp

Se você está procurando algo que faça mais do que apenas formulários, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode ser uma alternativa sólida.

Por exemplo, o ClickUp Forms não se limita a coletar informações; ele conecta essas informações diretamente ao seu fluxo de trabalho. Em outras palavras, este software facilita o aproveitamento do feedback dos usuários para realizar ações.

Imagine criar um formulário para coletar feedback sobre um projeto. As respostas coletadas se tornam automaticamente tarefas dentro desse domínio. Você pode então atribuí-las aos membros da sua equipe, que podem fazer melhorias, se necessário.

Depois que alguém preencher o formulário, você poderá usar o ClickUp Automations para definir regras que acionam ações com base nos envios do formulário.

Configure uma automação personalizada usando o ClickUp Automations

Por exemplo, com base na resposta de um formulário, você pode atribuir automaticamente a tarefa, enviar notificações, atualizar status e até mesmo criar subtarefas sem levantar um dedo.

Veja como você pode usar as automações do ClickUp:

Aumente a produtividade geral eliminando a entrada manual de dados e a necessidade de transferir informações entre diferentes aplicativos

Personalize as automações do ClickUp para fluxos de trabalho e tipos de formulários específicos, garantindo que as ações corretas sejam tomadas com base nas informações coletadas

Envie confirmações automáticas ou mensagens de acompanhamento aos remetentes dos formulários, melhorando a comunicação e a satisfação do cliente

Acompanhe o progresso dos fluxos de trabalho automatizados e identifique áreas que precisam ser melhoradas

O ClickUp Automations permite que as empresas lidem com volumes crescentes de envios de formulários sem esforço manual.

Ele também integra o ClickUp Brain, alimentado por IA, ao seu fluxo de trabalho e melhora o gerenciamento de dados. Colete e use dados para obter insights mais profundos sobre seus processos de trabalho e base de clientes.

Veja como o ClickUp Brain pode ser útil:

Faça um brainstorming de ideias para as perguntas da sua pesquisa com o ClickUp Brain

Gere ideias para formulários e pesquisas novos e existentes se não tiver certeza de como solicitar feedback

Resuma as respostas dos formulários em pontos-chave, facilitando a revisão e a análise de grandes volumes de dados

Reúna ideias para criar novos modelos de formulários de feedback

Identifique tendências, padrões e insights nas respostas dos formulários, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões

Combine IA com os recursos de automação do ClickUp para acionar ações com base na análise de sentimentos ou no processamento de linguagem natural dos dados do formulário

Por que o ClickUp se destaca

Por que você deve considerar o ClickUp como uma alternativa ao Jotform?

O ClickUp não é apenas um criador de formulários; é uma plataforma de gerenciamento de trabalho. Pense nisso desta forma: o Jotform ajuda a criar e gerenciar formulários, mas o ClickUp vai além, integrando-os diretamente aos seus projetos, tarefas e fluxo de trabalho geral.

Você pode organizar seus formulários, listas de tarefas, comunicação da equipe e tudo mais em um só lugar. Isso torna o serviço mais útil para equipes que precisam de mais do que apenas coletar dados.

Se você está cansado de alternar entre diferentes aplicativos e transferir informações manualmente, a abordagem tudo-em-um do ClickUp vai economizar muito tempo.

Principais recursos

O ClickUp possui recursos que se destacam na área de criação de formulários, especialmente para equipes que precisam de uma solução mais integrada. Vamos analisá-los:

1. Conecte formulários aos seus fluxos de trabalho

Imagine um formulário de feedback em que cada envio cria instantaneamente uma tarefa para sua equipe revisar e responder. O ClickUp funciona assim. Em vez de ficarem parados aguardando revisão, os formulários do ClickUp são projetados para participar ativamente dos seus processos de trabalho.

Você pode usar o ClickUp Chat para compartilhar formulários, discutir respostas e acompanhar o progresso na plataforma. Ele permite vincular tarefas e mensagens para que o contexto nunca se perca. Chega de cadeias intermináveis de e-mails ou planilhas confusas.

O ClickUp integra-se com aplicativos populares como Google Drive e Slack, permitindo que você conecte seus formulários e dados às ferramentas internas que já utiliza. Isso significa menos alternância entre aplicativos e um fluxo de trabalho mais integrado e tranquilo.

Por exemplo, você pode salvar automaticamente os anexos dos formulários no Google Drive ou receber notificações do Slack quando novos formulários forem enviados.

Visão geral dos preços

O ClickUp oferece uma estrutura de preços em níveis para acomodar indivíduos, pequenas equipes e grandes empresas.

Aqui está uma descrição dos planos:

Gratuito para sempre

Este plano foi projetado para indivíduos ou pequenas equipes que estão começando. Ele permite que você acesse os principais recursos do ClickUp, como tarefas ilimitadas, documentos colaborativos, quadros brancos e um gerenciador de campos personalizados, além de experimentar a plataforma em primeira mão. E sim, você também ganha um formulário ClickUp gratuito!

Para quem é: Este plano é ideal para uso pessoal ou pequenas equipes com necessidades básicas.

Plano ilimitado

Este plano remove os limites de armazenamento e adiciona recursos que aumentam a produtividade e a colaboração.

Você pode acessar tudo no plano gratuito com armazenamento ilimitado, integrações, painéis, acesso para convidados, gráficos de Gantt, campos personalizados, mensagens de chat e muito mais.

Para quem é: Equipes de pequeno a médio porte (startups, pequenas empresas, departamentos dentro de empresas maiores) que precisam de armazenamento ilimitado, integrações e acesso a recursos essenciais de produtividade, como gráficos de Gantt, campos personalizados e controle de tempo.

Plano empresarial

Este plano adiciona recursos avançados para maior controle, automação e administração.

Você pode usar tudo o que está incluído no plano Ilimitado, além de SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, automação avançada, recursos do painel, controle de tempo e muito mais.

Empresa

Este plano é feito sob medida para grandes organizações com necessidades complexas, oferecendo segurança, controle e suporte máximos.

Desbloqueie tudo no plano Business, além de recursos adicionais como white labeling, permissões avançadas, lógica condicional de visualização de formulários, API empresarial, funções personalizadas ilimitadas, disponibilidade MSA e HIPAA, login único (SSO) e muito mais.

Para quem é: Este plano é para quando as soluções prontas para uso não são suficientes e uma plataforma altamente personalizada e de nível empresarial é essencial.

A estrutura de preços flexível do ClickUp permite que você dimensione seu uso conforme necessário.

Tyler Guthrie, diretor de operações de receita da Home Care Pulse, disse:

Os formulários e os processos de aprovação são muito fáceis de implementar e facilitam muito o tratamento de solicitações entre departamentos, economizando tempo.

Os formulários e os processos de aprovação são muito fáceis de implementar e facilitam muito o tratamento de solicitações entre departamentos, economizando tempo.

Gerencie seus formulários junto com o fluxo de trabalho com o ClickUp

O Jotform é uma ferramenta sólida para criar e gerenciar formulários, com uma ampla variedade de modelos e integrações. No entanto, pode não ser a melhor opção para empresas em rápido crescimento.

Considere um software que ofereça mais do que formulários, conectando-os aos seus fluxos de trabalho e reunindo todo o seu trabalho. Por exemplo, o ClickUp!

Com o ClickUp, o gerenciamento de dados fica mais fácil. Diga adeus à entrada manual de dados ou à transferência de informações entre diferentes aplicativos e crie formulários personalizados com a sua marca.

Resumindo, o ClickUp é uma ótima opção para equipes que desejam conectar sua coleta de dados diretamente aos seus fluxos de trabalho. ✨ Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e organize seu processo de trabalho. ✅