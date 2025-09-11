Modelos gratuitos de respostas de atendimento ao cliente para todas as situações

Qual é o pior momento para pensar em como redigir uma resposta delicada a um cliente? Provavelmente quando sua caixa de entrada está cheia e você já está atrasado nas respostas. 🫠

Um pedido atrasado, um pedido de reembolso, um cliente confuso — essas situações exigem mais do que uma ação rápida. Elas exigem as palavras certas. E escrever tudo do zero todas as vezes? Isso é um caminho rápido para o esgotamento.

É por isso que os modelos de resposta de atendimento ao cliente são essenciais. Eles ajudam você a responder mais rapidamente, soar mais profissional e manter a consistência sem perder o toque humano.

Vamos dar uma olhada em alguns modelos úteis do ClickUp e outros que também são bem legais. 🤩

O que são modelos de resposta de atendimento ao cliente?

Os modelos de resposta de atendimento ao cliente são mensagens padronizadas usadas para responder a perguntas frequentes (FAQs), resolver problemas recorrentes ou confirmar consultas.

Cada modelo é estruturado para abordar um tipo específico de consulta, como atualizações de envio, problemas de faturamento ou etapas de solução de problemas. As equipes podem personalizar detalhes como nomes ou números de pedidos, mantendo a mensagem principal intacta.

Esses modelos são frequentemente categorizados por canal — e-mail, chat ao vivo ou mídia social — e são usados para manter a velocidade do fluxo de trabalho, reduzir o tempo de treinamento de novos agentes e garantir que nenhuma informação crítica seja deixada de fora das respostas.

Os melhores modelos de resposta de atendimento ao cliente em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de resposta de atendimento ao cliente:

O que torna um modelo de resposta de atendimento ao cliente bom?

Os modelos podem economizar tempo, mas se forem vagos ou excessivamente formais, eles perdem o sentido.

Um bom modelo de resposta de atendimento ao cliente encontra o equilíbrio certo. Veja o que você deve procurar. 👇

Espaços reservados claros: Destaca seções como [Nome do cliente] ou [Número do ticket] para personalização rápida

Integração de formulários: captura as consultas recebidas e as encaminha instantaneamente para tarefas, para uma triagem rápida

Próximos passos guiados: Inclui links relevantes, instruções ou opções de contato para resolver o problema sem idas e vindas

Várias visualizações: alterne entre painéis no estilo caixa de entrada, listas baseadas em urgência ou acompanhamento de satisfação com apenas alguns cliques

Formato editável: permite que as equipes ajustem a linguagem, adicionem atualizações ou adaptem para novos produtos e políticas

Temporizadores de resposta: sugerem quando fazer o acompanhamento ou escalar com base no tipo de resposta ou na complexidade da questão

Seção de notas internas: Deixa espaço para os representantes adicionarem rapidamente contexto ou comentários para os membros da equipe sem afetar a mensagem do cliente

18 modelos de atendimento ao cliente

Cada resposta molda a forma como os clientes veem sua marca, por isso vale a pena acertar. Mas sem um sistema claro, mesmo as melhores equipes podem perder uma mensagem ou responder tarde demais.

Aqui estão 18 modelos de atendimento ao cliente prontos para uso para você conferir. 👀

1. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp oferece uma abordagem clara e organizada para gerenciar problemas de suporte, desde o momento em que são relatados até a resolução completa.

Inclui seis visualizações pré-configuradas, adaptadas a diferentes etapas do processo de suporte.

O Formulário de atendimento ao cliente captura os detalhes do ticket em um formato estruturado, enquanto a Lista de tickets oferece uma visão geral classificável e filtrável de todas as solicitações. Sua visualização de respostas pré-definidas facilita o acesso a respostas pré-escritas para uma comunicação mais rápida. O Painel de suporte por nível organiza visualmente os tickets escalados por equipe ou nível, e a Visão geral de escalonamento opcional ajuda os supervisores a acompanhar os casos de alta prioridade em tempo real.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Simplifique questões urgentes com caminhos de escalonamento claros e acompanhamento em tempo real

Garanta que cada ticket seja encaminhado para a equipe ou gerente certo — sem mais solicitações perdidas

Formulários integrados e respostas pré-definidas ajudam sua equipe a responder com mais rapidez e consistência

📌 Ideal para: Encaminhar questões de alta prioridade para os agentes certos e acompanhar o andamento da resolução sem atrasos.

🧠 Curiosidade: Mesmo com todos os avanços da IA, 75% dos clientes afirmam que preferem falar com um ser humano para obter suporte, especialmente quando se trata de questões complexas.

2. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp, você pode gerenciar todas as solicitações de suporte, desde novos tickets até acompanhamentos de clientes. Esse modelo permite centralizar todos os tickets em um único lugar e classificá-los por tipo de problema, prioridade ou agente designado.

Você pode converter automaticamente as solicitações recebidas em tarefas usando o formulário integrado e usar a visualização do quadro do ClickUp para arrastar tickets entre estágios como Em andamento, Escalado ou Resolvido sem perder visibilidade.

Por exemplo, se um cliente enviar um e-mail sobre um pagamento que não foi processado, você pode registrar o problema usando o formulário de solicitação, marcá-lo como “Problema de cobrança”, atribuí-lo ao seu representante de suporte financeiro e marcá-lo como “Alta prioridade”

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Centraliza todos os tickets de suporte para facilitar a classificação por prioridade, tipo ou agente

Automatiza a criação de tarefas a partir de solicitações recebidas para economizar tempo e reduzir erros

Os painéis visuais e as visualizações em lista mantêm a carga de trabalho e o progresso da sua equipe transparentes

📌 Ideal para: Gerentes de atendimento ao cliente que organizam tarefas da equipe, equilibram cargas de trabalho e acompanham o desempenho geral da resolução de tickets.

💟 Bônus: O excesso de ferramentas, também conhecido como dispersão de trabalho, está prejudicando o ritmo dos seus fluxos de trabalho de atendimento ao cliente com processos desconectados. O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, elimina o caos do atendimento ao cliente. Com o software de gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente ClickUp, você pode gerenciar tickets, acompanhar conversas e ficar por dentro dos acompanhamentos sem precisar alternar entre abas.

3. Modelo de análise das necessidades do cliente do ClickUp

Use o modelo de análise das necessidades do cliente do ClickUp para criar um plano de ação claro com base no que seus clientes estão pedindo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Este modelo de avaliação do cliente ajuda você a:

Capture insights sobre pontos fracos, preferências ou necessidades não atendidas usando seções integradas, como Descrição do Cliente, Objetivo do Projeto e Ferramentas de Avaliação

Divida suas descobertas em subtarefas e listas de verificação para que sua equipe saiba exatamente o que revisar, analisar e melhorar

Registre links de pesquisas, documentos de apoio e notas internas em um único lugar para evitar a busca por feedbacks dispersos

Atribua ações de acompanhamento às pessoas certas e acompanhe a responsabilidade por meio dos campos personalizados do ClickUp , como Preparado por, Revisado por e Fonte de dados

📌 Ideal para: Representantes que coletam expectativas detalhadas dos clientes durante a integração ou solução de problemas para personalizar soluções de forma mais eficaz.

📖 Leia também: Software de automação de formulários para coletar e analisar dados

4. Modelo de declaração de problema do cliente ClickUp

Aproveite o modelo de declaração de problema do cliente do ClickUp para dividir reclamações recorrentes dos clientes em declarações estruturadas que orientam decisões mais inteligentes.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Analise o feedback dos clientes e descreva os obstáculos específicos que cada tipo de cliente enfrenta durante sua jornada

Adicione contexto a esses pontos críticos para que sua equipe entenda por que eles existem

Proponha soluções focadas que resolvam o problema certo, não apenas o mais evidente

Este modelo vem como um documento pronto para uso, já estruturado para uma resolução rápida e clara de problemas. Por exemplo, suponha que sua equipe esteja criando um novo fluxo de integração, mas os usuários continuem desistindo antes de concluir a configuração.

Você pode usar este modelo para definir o usuário-alvo, coletar feedback de tickets de suporte ou gravações de sessões e identificar pontos de atrito. Em seguida, redija uma descrição clara do problema, revise-a com sua equipe e marque-a como concluída depois de alinhada.

📌 Ideal para: Agentes de suporte que documentam problemas com clareza para ajudar as equipes a diagnosticar e resolver problemas recorrentes mais rapidamente.

💡Dica profissional: o Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que facilita a redação de e-mails de suporte ao cliente. Basta usar o recurso de conversão de voz em texto para falar sua mensagem naturalmente — o Brain MAX capturará instantaneamente suas palavras, organizará seus pensamentos e ajudará você a criar respostas claras e empáticas. Não é mais necessário se esforçar para encontrar o tom certo ou perder detalhes importantes. Com o Brain MAX, você pode redigir rapidamente e-mails profissionais e bem elaborados, utilizando vários LLMs, tudo a partir de um único aplicativo para desktop.

5. Modelo de help desk do ClickUp

Precisa de uma maneira melhor de lidar com solicitações de clientes irritados ou insatisfeitos sem perder o foco nas prioridades? Você pode usar o modelo de help desk do ClickUp para lidar com todos os tickets. O formulário integrado transforma novas consultas em tarefas instantaneamente e ajuda a atingir suas metas de atendimento ao cliente.

Este modelo é útil para relatórios de bugs recebidos, solicitações urgentes de recursos ou problemas recorrentes com contas. Ele ajuda você a registrar, atribuir e resolver cada um deles sem perder detalhes críticos ou prazos de resposta.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Alterne entre três visualizações integradas para trabalhar da maneira que sua equipe preferir:

Visualização do nível de dificuldade para avaliar a complexidade de cada problema antes de atribuí-lo

Guia de introdução para novos membros da equipe seguirem um processo consistente desde o início

Visualização da pontuação de controle de qualidade para monitorar as resoluções de tickets e melhorar a qualidade da resposta ao longo do tempo

📌 Ideal para: Registrar tickets, priorizar solicitações e atribuir tarefas com acompanhamento do status em tempo real.

6. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

O modelo de sucesso do cliente do ClickUp oferece uma maneira mais inteligente de gerenciar relacionamentos com clientes, superar desafios de atendimento ao cliente e manter todas as contas indo na direção certa.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Agrupe os clientes com base em seu status de saúde, como Em risco de cancelamento, Médio ou Muito bom, para saber onde concentrar sua atenção

Acompanhe detalhes importantes, como nível de suporte, engajamento, último ponto de contato e pontuação Net Promoter Score (NPS), lado a lado

Crie status de tarefas como “Pronto para renovação”, “Integração”, “Perda” ou “Acompanhamento” para manter o controle de cada estágio do cliente

Além disso, o sucesso do cliente tem tudo a ver com construir relacionamentos de longo prazo, acompanhar a atividade da conta e permanecer proativo em relação às necessidades do cliente — tudo isso se alinha perfeitamente com o ClickUp CRM .

Por exemplo, se a pontuação NPS de um cliente cair e sua última reunião tiver sido há semanas, o modelo de sucesso do cliente o sinalizará como “Em risco de perda”. Em seguida, usando o ClickUp CRM, você pode acessar instantaneamente o histórico completo de interações, revisar as notas da conta, atribuir uma tarefa de acompanhamento e planejar o próximo ponto de contato, sem sair do seu espaço de trabalho.

📌 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente que gerenciam relacionamentos com clientes, acompanham marcos importantes e se antecipam aos prazos de renovação.

7. Modelo de atendimento ao cliente ClickUp

Você não pode oferecer uma ótima experiência ao cliente se o seu processo de suporte for desorganizado. Com o modelo de atendimento ao cliente do ClickUp, você pode transformar cada mensagem, pergunta ou reclamação recebida em uma tarefa organizada que é rastreada, atribuída e resolvida.

Você pode coletar todas as solicitações recebidas por meio de um formulário, marcar automaticamente os tickets com base na urgência ou no assunto e encaminhá-los diretamente para o membro certo da equipe. Ele oferece suporte a uma transferência mais suave entre os pontos de contato de suporte e marketing, fortalecendo sua estratégia geral de marketing do ciclo de vida do cliente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Converte cada consulta em uma tarefa organizada e atribuível para total visibilidade

Marca automaticamente e encaminha os tickets por urgência ou tópico para o membro certo da equipe

Oferece respostas consistentes e de alta qualidade em todos os canais

📌 Ideal para: Lidar com solicitações de suporte complexas com status personalizados, atribuições de equipe e acompanhamento de prazos em um software de sucesso do cliente.

8. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Precisa descobrir o quanto seus clientes estão realmente satisfeitos com seu serviço ou suporte? Você pode usar o modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp para coletar respostas honestas, identificar o que está funcionando e apontar o que precisa ser corrigido sem precisar ficar indo e voltando.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Crie pesquisas curtas com avaliações rápidas e perguntas abertas para entender como as pessoas realmente se sentem em relação ao seu suporte, serviços ou produtos

Identifique preocupações e conquistas recorrentes usando visualizações como Classificação de Conhecimento e Visualização dos Respondentes, para que cada resposta se transforme em um próximo passo claro

Avalie como sua equipe lidou com cada interação sem precisar vasculhar tickets ou conversas

A melhor parte? Cada resposta se transforma em uma tarefa rastreável, ajudando você a medir os KPIs da experiência do cliente sem esforço.

📌 Ideal para: Coletar feedback estruturado por meio de pesquisas e medir a satisfação nas relações com os clientes.

9. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Você não precisa procurar e-mails dispersos ou esperar por ligações de acompanhamento para entender como alguém se sente em relação ao seu produto ou serviço. O modelo de formulário de feedback do ClickUp permite que você crie uma maneira rápida e organizada de coletar opiniões e transformá-las em ação.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Este modelo de formulário de feedback ajuda você a:

Crie um formulário simples com campos personalizados, como data da compra, prestador de serviços, nível do cliente e classificação geral

Faça a combinação certa de perguntas: classificações por estrelas, comentários abertos ou múltipla escolha

Classifique e agrupe os comentários automaticamente em visualizações claras, como Lista de recomendações, Tabela de comentários ou Tabela de classificação de fornecedores

Por exemplo, considere alguém que comprou recentemente seu serviço, mas avaliou a experiência como ruim. Você pode ver instantaneamente o nível, o provedor e os comentários dessa pessoa, tudo organizado para entrar em contato, resolver o problema e aprender com ela.

📌 Ideal para: Equipes que coletam informações abertas para gerenciar as expectativas dos clientes e identificar lacunas recorrentes no atendimento.

🔍 Você sabia? Avaliações são importantes. Valor é importante. Juntos? Combinação perfeita. Um estudo de 2023 descobriu que bons depoimentos de clientes e feedback positivo + a sensação de que você não está desperdiçando seu dinheiro = maior fidelidade. Basicamente, faça as pessoas se sentirem inteligentes por terem escolhido você.

O modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp permite que você registre todas as perguntas, dúvidas ou solicitações e as encaminhe instantaneamente para a pessoa certa.

Personalize o formulário com campos como número do pedido, categoria do produto ou motivo do contato para garantir que cada envio chegue com o contexto necessário para sua equipe.

Um recurso que se destaca? Você pode atribuir automaticamente os envios de formulários com base no tipo de problema. Assim, as perguntas sobre faturamento vão diretamente para o departamento financeiro e as questões técnicas são encaminhadas para o suporte. Isso significa menos trabalho de classificação e melhor retenção de clientes por meio de um suporte oportuno e relevante.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Captura todas as consultas com campos personalizáveis para um contexto completo

Encaminhe instantaneamente as solicitações para a equipe ou agente certo para respostas mais rápidas

Cada contato se torna uma tarefa, garantindo que nada seja esquecido

📌 Ideal para: Capturar consultas recebidas com detalhes de contato e encaminhá-las para a fila de suporte técnico correta.

🧠 Curiosidade: O primeiro call center foi criado por uma empresa britânica usando um sistema chamado PABX (Private Automated Business Exchanges). Ele permitia que as empresas gerenciassem grandes volumes de chamadas de clientes.

11. Modelo de pesquisa de feedback sobre o produto ClickUp

Com o modelo de pesquisa de feedback sobre o produto da ClickUp, leva apenas alguns minutos para lançar uma pesquisa que ajuda você a:

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Faça perguntas claras e direcionadas que os clientes não irão ignorar

Identifique padrões em reclamações, solicitações de recursos ou frustrações

Acompanhe as pontuações de satisfação e as tendências de envio ao longo do tempo

Digamos que os clientes continuem reclamando sobre uma experiência de checkout complicada. Em vez de responder a cada ticket individualmente, envie esta pesquisa e obtenha feedback estruturado em grande escala. Você terá detalhes relevantes para justificar as mudanças, não apenas uma coleção de reclamações.

Usando essa ferramenta de feedback do cliente, você pode visualizar todas as respostas em um só lugar, classificadas por avaliações de produtos, comentários e opinião. Dessa forma, fica mais fácil saber o que corrigir primeiro e o que já está funcionando.

📌 Ideal para: Reunir informações específicas sobre o produto para priorizar recursos, atualizações ou correções faz toda a diferença no gerenciamento de clientes.

12. Modelo de relatório de resposta a incidentes do ClickUp

Se algo der errado, como um vazamento de dados, violação de conta ou login suspeito, uma conversa frenética no Slack não será suficiente. O modelo de relatório de resposta a incidentes do ClickUp permite registrar todos os detalhes, manter todos informados e evitar erros repetidos.

Este modelo de tarefa cria uma tarefa dedicada para cada incidente, divide-a em etapas usando status personalizados e adiciona contexto importante usando campos personalizados, como “Aprovado por”, “Notas do incidente” e “Documentos de apoio”.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Registre todos os incidentes com contexto detalhado, status personalizados e documentos de apoio

Atribua acompanhamentos e acompanhe a resolução para evitar erros repetidos

Mantenha sua equipe alinhada e informada durante situações críticas

📌 Ideal para: Gerentes e equipes de suporte que documentam incidentes importantes, atribuem acompanhamentos e aprendem com o que deu errado.

🧠 Curiosidade: O humor (quando usado da maneira certa) pode tornar as interações com os clientes memoráveis. Uma piada leve ou um tom divertido e amigável podem transformar um chat de suporte rotineiro em algo que os clientes realmente apreciam, tornando-os mais propensos a se lembrar e recomendar a marca.

Assista a este vídeo para entender como usar a IA no atendimento ao cliente:

13. Modelos de resposta de suporte ao cliente por e-mail Meter

Os e-mails de suporte nem sempre são fáceis de escrever. Alguns são urgentes, outros precisam do equilíbrio certo entre empatia e clareza. O Email Meter entende isso. É por isso que eles oferecem um único pacote para download com 10 modelos de e-mail de atendimento ao cliente, projetados para ajudá-lo a responder mais rapidamente e gerenciar a comunicação com o cliente por meio de uma resposta modelo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Veja abaixo dois modelos de destaque do pacote:

O cliente precisa de uma resposta o mais rápido possível: este modelo é para aqueles e-mails urgentes em que o cliente está claramente estressado. Ele ajuda você a encontrar o tom certo — calmo, respeitoso e tranquilizador — mesmo que a mensagem recebida não seja educada

Transição de vendas para gerenciamento de contas: Após fechar o negócio, use este modelo para agradecer ao cliente, apresentar seu novo gerente de contas e informá-lo de que você ainda está disponível para quaisquer outras dúvidas

📌 Ideal para: Acelerar as respostas com uma biblioteca pronta de respostas por e-mail para cenários comuns.

14. Modelos de e-mail de atendimento ao cliente da Zendesk

Os 30 modelos de e-mail de atendimento ao cliente da Zendesk ajudam você a lidar com quase todos os cenários de suporte comuns (e incomuns) sem precisar escrever do zero.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Tranquilize os clientes após uma falha no serviço

Faça vendas adicionais sem parecer insistente

Envie lembretes de renovação ou avisos de aumento de preço sem constrangimento

Mantenha as interações consistentes ao trocar de membros da equipe

📌 Ideal para: Agentes e gerentes que mantêm uma voz e um tom consistentes da marca em todos os e-mails dos clientes.

15. Modelo de resposta por e-mail para atendimento ao cliente da Medallia

Este conjunto de modelos da Medallia oferece aos agentes de atendimento ao cliente respostas prontas para uso nas situações mais comuns e difíceis. Você pode copiar, colar e personalizar qualquer modelo para:

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Comunique-se de forma eficaz com clientes frustrados cujas encomendas estão atrasadas, erradas ou danificadas, sem precisar se esforçar para encontrar as palavras certas

Esclareça políticas complexas da empresa ou dúvidas sobre faturamento em segundos

Transforme experiências negativas por telefone/chat em segundas chances com o pedido de desculpas certo e um gesto de boa vontade

📌 Ideal para: acompanhar experiências de atendimento com um modelo estruturado de solicitação de feedback.

16. Modelos de e-mail de atendimento ao cliente da Hiver

Esses modelos foram criados para equipes de atendimento ao cliente que desejam responder mais rapidamente sem soar robóticas. Cada um deles resolve um momento específico na jornada de suporte, permitindo que sua equipe lide com atrasos, erros ou até mesmo despedidas com clareza e confiança.

Com esses modelos, você pode tranquilizar clientes ansiosos com atualizações proativas, encerrar tickets resolvidos com um toque pessoal e muito mais.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Oferece respostas rápidas e padronizadas sem soar robótico

Abrange atrasos, erros, despedidas e muito mais com clareza e cuidado

Ajuda as equipes a lidar com grandes volumes de e-mails de suporte de maneira eficiente

📌 Ideal para: Enviar respostas rápidas e padronizadas ao lidar com grandes volumes de e-mails de suporte.

17. Modelos de resposta de atendimento ao cliente da LiveAgent

Criados para aqueles que lidam diariamente com comunicações com clientes, os modelos prontos para envio do LiveAgent eliminam o trabalho pesado de redigir respostas profissionais.

Independentemente do tom ou da urgência, há um modelo adequado para cada situação.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Modelo de e-mail de resposta automática: confirme instantaneamente o recebimento de uma mensagem e defina expectativas claras sobre quando o cliente pode esperar uma resposta

Modelo de e-mail de resposta a clientes insatisfeitos: Acalme situações tensas com empatia, responsabilidade e tranquilidade

Modelo de resposta a reclamações de clientes: Aborde os problemas diretamente, ofereça soluções e mostre ao cliente que ele foi ouvido

📌 Ideal para: Representantes que lidam com várias situações de clientes e precisam de respostas eficientes que abranjam vários casos de uso.

🧠 Curiosidade: A reclamação de cliente mais antiga registrada data de 1750 a.C., na antiga Mesopotâmia. Um homem chamado Nanni escreveu uma reclamação em uma tabuinha de argila por ter recebido cobre de qualidade inferior.

18. Modelos de resposta de atendimento ao cliente em mídias sociais da LiveAgent

Se você lida com consultas de clientes nas redes sociais, sabe com que frequência as mesmas perguntas, reclamações ou elogios aparecem. Responder manualmente a cada um deles? É demorado, repetitivo e exaustivo. Os modelos de atendimento ao cliente nas redes sociais do LiveAgent são úteis neste caso.

Projetados especificamente para representantes de atendimento ao cliente, equipes de suporte e qualquer pessoa que gerencie interações online, esses modelos ajudam você a responder mais rapidamente sem soar robótico.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Respostas profissionais que ajudam você a orientar os usuários em questões de suporte ou etapas de solução de problemas

Mantenha o bom clima com mensagens amigáveis e agradecidas

Reconheça a frustração, peça desculpas sinceras e ofereça soluções reais

📌 Ideal para: Responder às perguntas dos clientes em plataformas sociais com respostas pré-escritas e com tom adequado para melhorar a defesa do cliente.

Ofereça um serviço que se destaca com o ClickUp

Um ótimo atendimento ao cliente não vem de respostas pré-definidas.

Em vez disso, ele vem de sistemas que atendem às necessidades da sua equipe, das suas ferramentas e dos seus clientes.

Os modelos de resposta de atendimento ao cliente do ClickUp se destacam aqui. Eles criam um fluxo de trabalho de suporte totalmente personalizável com visualizações, status e campos personalizados flexíveis, adaptados às necessidades da sua equipe.

Quer acompanhar tickets de alta prioridade em uma visualização Kanban? Feito. Precisa de um formulário para registrar as questões dos clientes? Fácil.

Perguntas frequentes

1. Como você escreve uma resposta de atendimento ao cliente?

Uma boa resposta de atendimento ao cliente deve ser rápida, educada, personalizada, empática e orientada para a solução. Sempre se dirija ao cliente pelo nome, reconheça sua preocupação, explique a solução e ofereça mais assistência.

Exemplo:

Olá, [nome do cliente],

Obrigado por entrar em contato conosco sobre [problema]. Lamento pelo inconveniente causado. Aqui está o que podemos fazer para ajudar: [solução/próximos passos]. Entre em contato se tiver outras dúvidas ou preocupações.

Atenciosamente,

[Seu nome]

[Seu nome]

2. Quais são os 5 R's do atendimento ao cliente?

Os 5 R's do atendimento ao cliente são:

Respeito: Trate todos os clientes com dignidade e cortesia.

Responder: Responda de forma rápida e adequada às perguntas dos clientes.

Resolução: Aborde e resolva os problemas dos clientes com eficiência.

Tranquilize: Dê aos clientes a confiança de que suas preocupações estão sendo levadas a sério.

Lembre-se: acompanhe e lembre-se das interações anteriores para construir relacionamentos.

3. Como devo responder às reclamações dos clientes?

Use um modelo que reconheça o problema, peça desculpas, explique a solução e agradeça ao cliente pelo feedback.

Modelo:

Olá, [nome do cliente],

Obrigado por nos informar sobre isso. Lamento saber sobre sua experiência com [descreva o problema]. Levamos seu feedback a sério e estamos investigando o assunto.

Eis o que estamos fazendo para resolver isso: [explique a solução ou os próximos passos].

Entre em contato conosco se precisar de mais alguma coisa. Agradecemos sua paciência e por nos dar a oportunidade de corrigir o problema.

Atenciosamente,

[Seu nome]

[Seu nome]

4. Qual é um exemplo de uma boa resposta de atendimento ao cliente?

Veja como é uma boa resposta de atendimento ao cliente:

Olá, Sarah,

Lamento saber que seu pedido chegou atrasado. Nós nos esforçamos para entregar no prazo e entendo como isso deve ser frustrante. Reembolsei o custo do frete e agilizei um pedido de substituição, que deve chegar em dois dias.

Entre em contato se precisar de mais alguma ajuda. Agradecemos sua compreensão e por ser um cliente valioso.

Atenciosamente, Alex