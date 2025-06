25 jogos online de formação de equipes para impulsionar a colaboração remota

Está com dificuldades para que sua equipe virtual se conecte além dos e-mails e das chamadas pelo Zoom?

O trabalho remoto pode parecer um pouco isolante, dificultando a construção de relacionamentos reais. Mas e se a integração da equipe pudesse ser agradável e eficaz, mesmo para equipes que trabalham juntas virtualmente?

Estes 25 jogos online de formação de equipes foram criados para ajudar sua equipe a se unir, melhorar a comunicação e tornar a colaboração mais divertida.

Pronto para transformar sua equipe virtual em um grupo coeso? Vamos começar a explorar alguns dos melhores jogos de formação de equipes online.

Por que os jogos virtuais em equipe são importantes

Os jogos virtuais de formação de equipes são uma estratégia para fortalecer a dinâmica da sua equipe, aumentar o engajamento e moldar uma cultura positiva. Veja por que os jogos de formação de equipes virtuais são importantes.

Melhore as habilidades de comunicação: os jogos virtuais de formação de equipes quebram barreiras e ajudam os membros da equipe a interagir de forma mais natural 🗣️

Aumente a colaboração : jogar jogos de formação de equipes online juntos desenvolve o trabalho em equipe, tornando os projetos de trabalho mais fluidos 🤝

Melhore o moral : jogos e atividades online divertidos em equipe elevam o ânimo e fazem com que todos se sintam valorizados 😊

Aumente o envolvimento : jogos interativos mantêm todos envolvidos, dentro e fora do horário de trabalho 🎯

Promova a criatividade : muitos jogos virtuais de formação de equipes estimulam novas ideias e aprimoram as habilidades de resolução de problemas. Isso se traduz em inovação no trabalho 💡

Construa confiança : Participar regularmente em atividades virtuais de formação de equipes fortalece os laços e cria uma equipe mais coesa 🛡️

Combate ao isolamento: para os trabalhadores remotos, jogar jogos de formação de equipes online juntos proporciona conexão social e um senso de comunidade 🌐

25 melhores jogos virtuais de formação de equipes para jogar com colegas de trabalho

🎮 Aqui estão alguns dos melhores jogos online para formação de equipes, para conectar e promover a colaboração entre os membros da sua equipe:

1. Perguntas para quebrar o gelo 🧊

Comece as reuniões com perguntas divertidas para quebrar o gelo, aquecer o ambiente e fazer com que todos conversem! Experimente perguntas abertas como:

💬 Qual é o seu destino de viagem favorito e por quê?💬 Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria?

Incentive a narrativa e o acompanhamento rápido para estimular conversas mais profundas. Esta é uma maneira extremamente simples de criar rapport e manter as coisas animadas.

Você também pode facilitar com nosso modelo de quadro branco ClickUp Ice Breaker. Esse modelo oferece um espaço estruturado para inserir perguntas e capturar respostas, tornando a atividade mais interativa.

Obtenha um modelo gratuito Envolva sua equipe com o quadro branco Ice Breaker do ClickUp

Este modelo para quebrar o gelo é especialmente útil para integrar novos membros da equipe, garantindo que todos se sintam incluídos desde o início.

🌟 Para dar um toque divertido, experimente o jogo "verdades e uma mentira", em que cada participante compartilha três afirmações: duas verdadeiras e uma falsa. O resto da equipe adivinha a mentira, tornando-se uma maneira animada de se conhecerem.

2. Salas de fuga virtuais 🕵️‍♂️

Nada une mais os membros de uma equipe do que um relógio correndo e uma série de quebra-cabeças desafiadores. Uma sala de fuga online transforma a resolução de problemas em uma aventura de alto risco.

Sua equipe precisa decifrar códigos, encontrar pistas ocultas e escapar antes que o tempo acabe.

🗝️ Dica profissional: Converse muito. As salas de fuga têm tudo a ver com trabalho em equipe, e o maior erro que as equipes cometem é ficar em silêncio. Diga todas as pistas em voz alta (mesmo que pareçam óbvias).

3. Jogos virtuais de perguntas e respostas 🧠

Nada anima mais uma equipe do que um jogo virtual de perguntas e respostas em ritmo acelerado. Então, escolha uma plataforma, divida-se em equipes e comece a responder!

É uma maneira divertida de testar conhecimentos, estimular debates e compartilhar algumas risadas (especialmente quando palpites malucos acabam acertando).

via Pogo

Registre os resultados, coroe um campeão e deixe que comecem as comemorações! 🏆

4. Pictionary 🎨

Nada quebra o gelo em jogos de escritório online como desenhos hilariantes. Uma pessoa desenha, a equipe adivinha e o caos (e as risadas) se instalam.

via LinkedIn

Use plataformas online como Skribbl.io, Drawasaurus ou Gartic Phone. Essas ferramentas permitem que os participantes desenhem em tempo real enquanto os colegas de equipe digitam seus palpites no chat.

5. Entre nós 🔍

Não confie em ninguém... ou talvez apenas no seu colega de trabalho mais suspeito! Among Us é um dos jogos online mais populares, uma mistura perfeita de estratégia, engano e humor.

No jogo, os jogadores assumem os papéis de tripulantes ou impostores a bordo de uma nave espacial. Os tripulantes devem completar tarefas enquanto os impostores sabotam secretamente a missão.

A verdadeira diversão? Descobrir quem está mentindo antes que todos sejam eliminados!

🛸 Curiosidade: Among Us quase foi um fracasso! Lançado em 2018, o jogo tinha tão poucos jogadores que os desenvolvedores consideraram encerrá-lo. Então chegou 2020, todo mundo ficou preso em casa e os streamers transformaram o jogo em uma obsessão mundial. Quem diria que acusar seus amigos de serem "sus" nos uniria tanto?

6. Mistério de assassinato virtual 🔪

Se a sua equipe gosta de histórias policiais emocionantes, um jogo virtual de mistério e assassinato é a maneira perfeita de estimular a colaboração no local de trabalho, o pensamento crítico e muita diversão!

Este jogo transforma sua equipe em detetives (ou suspeitos!) enquanto trabalham juntos para resolver um crime misterioso. Um jogo simples que não precisa de nenhum equipamento e pode se tornar uma das atividades virtuais de formação de equipes mais divertidas!

Cada jogador recebe um papel com pistas e segredos únicos. À medida que a história se desenrola, os colegas de equipe devem fazer perguntas, analisar evidências e procurar motivos ocultos para encontrar o culpado.

7. Jogos para festas Jackbox 🤣

Procurando uma maneira divertida e descomplicada de conectar sua equipe? Os Jackbox Party Games são perfeitos. Desde desenhar esboços ridículos no Drawful até inventar respostas hilárias no Quiplash, há algo para todos.

Tudo o que você precisa é de uma tela e seu celular para participar.

via Jackbox Games

8. Quizzes Kahoot! 🎓

Quem disse que questionários têm de ser aborrecidos? O Kahoot! transforma perguntas comuns numa atividade competitiva e divertida de formação de equipas.

Ao contrário dos questionários tradicionais, o Kahoot! usa um placar em tempo real, adicionando uma dose de adrenalina à medida que os jogadores correm para responder às perguntas corretamente. Quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha.

via Kahoot

Este jogo também é ótimo para sessões de treinamento, políticas da empresa ou conhecimento do produto.

9. Caça ao tesouro virtual 🎯

Nada motiva uma equipe (virtualmente!) como uma caça ao tesouro online! Este jogo combina velocidade, criatividade e resolução de problemas, enquanto os jogadores correm para encontrar ou completar uma lista de desafios.

A melhor parte é que você pode personalizar o jogo como quiser!

Seja encontrando um item em casa, tirando uma selfie engraçada ou respondendo a charadas, os jogadores devem agir rápido para ganhar pontos. A primeira pessoa ou equipe a completar a lista ganha.

É uma maneira fantástica de reunir funcionários remotos.

10. Pausas virtuais para café ☕

Às vezes, a melhor integração da equipe acontece fora das discussões de trabalho. Os coffee breaks virtuais criam um espaço informal e sem pressão para que as equipes remotas construam confiança, conversem e relaxem.

Então, agende um breve intervalo de 15 a 30 minutos, pegue uma bebida e participe de uma videoconferência com sua equipe.

via Pexels

Para dar um toque especial, você também pode experimentar coffee breaks temáticos, como Throwback Thursday (compartilhar fotos da infância), Show & Tell (trazer um item divertido) ou Rapid-Fire Q&A (fazer perguntas aleatórias).

11. Charadas em videochamada 🎭

Sem falar, apenas gestos exagerados e encenação dramática. Seja imitando um filme, um animal ou algo totalmente ridículo, charadas por videochamada garantem risadas para toda a equipe.

Para jogar, divida-se em equipes e, à vez, representem uma palavra ou frase enquanto os outros tentam adivinhar.

12. Desafio de construção de histórias 📖

O Story Building Challenge é um excelente jogo de formação de equipes em que os colegas criam uma história, uma frase de cada vez. O desafio é que ninguém sabe como a história vai continuar!

Para começar, o primeiro jogador diz uma frase como "Era uma noite escura e tempestuosa quando Alex ouviu um barulho estranho...". A próxima pessoa continua a história, acrescentando seu próprio toque.

Então, liberte a criatividade da sua equipe e deixe a história se desenrolar até você ter um conto louco, inesperado e muitas vezes hilário.

13. Dias temáticos com fantasias 👑

Quem disse que fantasiar-se é só para o Halloween? Dias temáticos com fantasias adicionam um toque divertido à sua rotina de trabalho normal e dão às equipes remotas um motivo para serem criativas.

Escolha um tema, como super-heróis, moda dos anos 90, personagens de filmes favoritos ou até mesmo um dia "Vista-se como seu chefe", e peça a todos que apareçam na próxima reunião virtual fantasiados.

Por exemplo, para ideias de festas de Natal virtuais, um dia de fantasias com tema natalino, como se vestir de Papai Noel, duendes ou renas, pode adicionar um toque festivo à integração da sua equipe. 🎅

💡 Dica profissional: nem todo mundo gosta de fantasias completas, então seja flexível! Dia do pijama? Fácil. Dia do chapéu? Sem esforço. Mas se alguém aparecer com uma fantasia completa de super-herói, ganha automaticamente o status de lenda.

14. Treino/ioga virtual em equipe 🏋️‍♂️

Uma sessão virtual de exercícios físicos ou ioga em equipe é uma ótima maneira de manter sua equipe ativa e livre do estresse. Seja uma rápida sessão de ioga de 15 minutos na mesa, um desafio HIIT ou uma sessão de meditação relaxante, todos se beneficiam.

via Freepik

Você também pode criar um desafio amigável de passos ou um concurso de "treino mais criativo" para dar uma motivação extra.

Os jogos de formação de equipes são ótimos para o engajamento, mas as ferramentas certas facilitam a colaboração. Veja nossas escolhas para as Melhores ferramentas de colaboração remota para equipes virtuais!

15. Noite de karaokê online 🎤

Quer você esteja cantando bem ou apenas tentando acompanhar o ritmo, o karaokê virtual é sinônimo de diversão. Escolha uma música, pegue um microfone (ou uma escova de cabelo) e solte a voz. Está desafinado? Melhor ainda.

via SOS Party

É um fantástico alívio para o estresse e ajuda a quebrar barreiras entre colegas de equipe. Cantar sozinho, fazer duetos ou até mesmo uma batalha amigável, o importante é aproveitar o momento.

16. Networking rápido ⚡

Sem apresentações formais, sem conversas forçadas.

O networking rápido ajuda sua equipe a se conectar em conversas rápidas e significativas. Você é emparelhado com outra pessoa, conversa por alguns minutos e depois passa para a próxima pessoa. Em apenas algumas rodadas, você pode descobrir que seu colega de trabalho já viajou pela Islândia ou gosta de fazer beatbox.

É uma maneira fácil de quebrar barreiras, criar amizades e tornar o trabalho um pouco mais humano.

17. Cadeia de associações de palavras 🔗

Qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando ouve praia? Se disse ondas, já está a jogar.

A cadeia de associações de palavras é um jogo rápido em que uma pessoa diz uma palavra e o jogador seguinte deve responder com algo relacionado dentro de cinco segundos. A cadeia deve continuar sem repetições ou respostas completamente fora do tema.

Se alguém hesitar ou ficar preso, está fora!

Leia também: Aplicativos e softwares de formação de equipes para equipes remotas

18. Spyfall online 🕶️

Spyfall é um emocionante jogo de detetive online que desafia os jogadores a descobrir o impostor escondido antes que o tempo acabe. É parte estratégia, parte engano e totalmente divertido.

via Tabletopia

Cada jogador (exceto um) recebe o mesmo local secreto. Um jogador, no entanto, é o espião e não tem ideia de onde está. Os jogadores que não são espiões fazem perguntas inteligentes para confirmar que sabem o local, enquanto o espião tenta descobrir antes de ser pego.

Você pode usar o aplicativo spyfall. ou versões online semelhantes. Só tome cuidado com quem você confia! 😆

19. Batalhas de enigmas 🧩

Riddle Battles é um jogo rápido e desafiador, no qual as equipes se enfrentam para resolver enigmas complicados antes que o tempo acabe. É uma questão de raciocínio rápido, trabalho em equipe e um pouco de sorte.

Experimente este: 🤔❓Eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Não tenho corpo, mas ganho vida com o vento. O que sou?

20. Clube de debate virtual 🎙️

Debater não é apenas provar um ponto de vista; é pensar rapidamente, trabalhar em equipe e se divertir enquanto faz isso. Um clube de debate virtual é um dos melhores jogos de comunicação para equipes que incentivam o pensamento crítico e (vamos ser honestos) testemunham discussões hilárias e dramáticas.

E se você está com dificuldade para pensar em tópicos para debate, o ClickUp Brain pode ajudar a gerar ideias novas e envolventes para manter seu clube de debate virtual emocionante e interativo.

Gere tópicos de debate divertidos e envolventes instantaneamente com o ClickUp Brain

21. O desafio do sussurro 🤫

Este é um dos jogos de formação de equipes online mais divertidos. O desafio do sussurro é um jogo de leitura labial, palpites malucos e risadas incontroláveis.

via Intro Outro

Um jogador usa fones de ouvido com cancelamento de ruído (ou toca música alta) enquanto outro colega de equipe diz uma frase na videochamada. A pessoa com fones de ouvido deve ler os lábios do colega e adivinhar a frase.

Parece fácil? Espere até que "Vamos finalizar o relatório" se transforme em "Vamos encontrar um forte de lagartos"

Experimente isto 👉 Grave o jogo (com permissão) e partilhe os melhores momentos num divertido vídeo com os melhores momentos. Quem sabe, pode até dar um impulso à cultura da sua empresa!

22. Jogo nostálgico 📼

Pronto para uma viagem ao passado? O Nostalgia Game consiste em revisitar os favoritos da infância e as tendências da velha guarda que despertam sentimentos calorosos e agradáveis.

Em cada rodada, um jogador compartilha uma música, desenho animado, jogo ou tendência da sua infância. O resto da equipe tem que adivinhar o que é ou contribuir com suas próprias memórias nostálgicas.

Experimente isto 👉 Divida-se em Equipe Geração Z vs. Equipe Geração Y e veja qual geração domina a batalha da nostalgia! Das tendências do TikTok às reprises de Friends, prepare-se para algumas lembranças hilárias de outras gerações.

23. Bingo remoto 🎟️

O Remote Bingo adiciona um toque divertido às reuniões virtuais, transformando momentos comuns do trabalho remoto em uma competição divertida.

Antes do jogo, crie um cartão de bingo com momentos comuns do trabalho remoto, como alguém perguntando "Você está me ouvindo?", um animal de estimação aparecendo na tela ou alguém esquecendo de ativar o microfone.

Durante a videochamada, os jogadores marcam os quadrados à medida que aparecem. O primeiro a completar uma linha, coluna ou cartão completo grita "BINGO!" e ganha um prêmio divertido.

24. Hora da comédia virtual 😂

Este jogo tem como objetivo reunir sua equipe para uma sessão divertida, repleta de piadas que fazem o trabalho parecer um pouco menos... bem, trabalho!

Para aqueles que se consideram "sem graça" ou um pouco tímidos, não se preocupem!

Eles podem compartilhar um momento engraçado do trabalho ou um vídeo hilário. O importante é se divertir, não ser um comediante.

25. Cadeia de elogios 💌

E encerramos esta lista com algo que tem tudo a ver com espalhar positividade. Neste jogo, cada pessoa faz um elogio sincero à pessoa ao seu lado, e a corrente continua até que todos tenham sido incluídos.

É a maneira perfeita de terminar em grande estilo, deixando todos se sentindo valorizados e apreciados.

Agora, aqui está o seu elogio: Você é fantástico em reunir pessoas! 😊

Está com dificuldades para formar uma equipe virtual forte? Veja como o ClickUp pode ajudar

Manter uma equipe remota conectada não é fácil. A colaboração pode parecer complicada sem conversas presenciais ou sessões espontâneas de brainstorming, e a integração da equipe muitas vezes fica em segundo plano. Mas isso não significa que as equipes virtuais não possam se sentir tão unidas quanto as equipes que trabalham no escritório.

Conheça o ClickUp, um aplicativo completo para o trabalho que torna o trabalho em equipe mais integrado, envolvente e divertido. Veja como ele ajuda a aproximar equipes remotas:

Planeje eventos para equipes com o software de gerenciamento de eventos ClickUp 🎉

Planejar jogos virtuais para equipes parece divertido até você ter que lidar com agendas, falhas de comunicação e ausências de última hora. É aí que o software de gerenciamento de eventos ClickUp se destaca.

Elimine o caos da equação, tornando fácil planejar, organizar e executar sessões de jogos virtuais sem contratempos. Veja como:

Planejamento centralizado de eventos : crie um Espaço para Noite de Jogos dedicado no ClickUp com listas de tarefas para ideias de jogos, regras e instruções, para que todos saibam como jogar

Nunca perca um jogo: Use a Visualização do calendário para agendar sessões de jogos, definir lembretes automáticos e sincronizar com o Google Agenda para evitar conflitos

Fácil coordenação dos jogadores : atribua funções aos colegas de equipe (anfitrião do jogo, marcador, etc.), marque jogadores para atualizações rápidas e até convide participantes externos como convidados

Automatize a logística das noites de jogos: Configure tarefas recorrentes para noites de jogos semanais ou mensais, envie lembretes automáticos e use listas de verificação para garantir que nada seja esquecido (como escolher um jogo com antecedência)

Integração perfeita: Incorpore links para suas plataformas de jogos (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) diretamente nas tarefas para que os jogadores possam entrar sem ter que trocar mensagens sem fim

Planeje e gerencie eventos com facilidade com o software de planejamento de eventos ClickUp

Com o software de gerenciamento de eventos da ClickUp, as atividades de integração da equipe se tornam desestressantes e agradáveis, porque o planejamento deve ser tão divertido quanto o evento em si! 🎊

A colaboração virtual muitas vezes parece fragmentada — as ideias se perdem em intermináveis cadeias de mensagens, o feedback fica enterrado em e-mails e a energia criativa se esvai. Veja como o ClickUp mantém tudo em um só lugar, seja você planejando projetos, debatendo ideias ou até mesmo organizando uma noite de jogos virtuais.

Quadros brancos ClickUp

Digamos que você esteja planejando uma noite virtual de perguntas e respostas para sua equipe. Você precisa de uma maneira de planejar as rodadas do jogo, designar apresentadores e acompanhar os resultados. O ClickUp Whiteboards permite que você faça exatamente isso. Pense nisso como uma tela colaborativa onde sua equipe pode planejar tudo visualmente, desde estratégias de negócios até a logística da noite de jogos.

Dê vida às suas ideias com brainstorming interativo, colaboração em tempo real e feedback com os quadros brancos do ClickUp

Em um quadro branco de trabalho, você pode delinear fluxos de trabalho de projetos, esboçar ideias de campanhas ou até mesmo mapear mentalmente soluções para um desafio complicado. Para se divertir, você pode usar o mesmo quadro branco para listar categorias de jogos, criar uma chave de torneio ou debater em conjunto perguntas para quebrar o gelo.

Como é interativo, todos podem adicionar notas adesivas, desenhar conexões e até mesmo transformar ideias em ações instantaneamente.

Leia também: O melhor software de quadro branco para colaboração

Já se foram os dias em que o feedback se perdia em longas conversas por e-mail. O ClickUp Assign Comments permite que as equipes deixem feedback diretamente em tarefas, documentos e projetos.

Digamos que você está organizando uma noite de jogos virtuais.

Você pode deixar um comentário na tarefa de seleção de jogos, pedindo aos colegas de equipe que votem na sua opção favorita. Precisa de alguém para cuidar da pontuação? Marque um colega de equipe em um comentário com uma @menção, atribua-o como uma ação e ele receberá uma notificação instantaneamente.

Melhore a colaboração com os comentários do ClickUp. Compartilhe feedback, atribua ações e mantenha as conversas organizadas dentro de suas tarefas

ClickUp Chat

Precisa tomar uma decisão rápida sem marcar outra reunião? O ClickUp Chat permite que você tenha discussões em tempo real sem precisar alternar entre aplicativos, seja para alinhar prazos de projetos ou debater qual jogo de tabuleiro virtual jogar.

Ao contrário de longas conversas por e-mail ou mensagens dispersas no Slack, o ClickUp Chat mantém tudo em um só lugar, ao lado de suas tarefas.

Está planejando uma sessão de Pictionary para toda a equipe? Coloque as instruções do jogo no chat e fixe-as para evitar que se percam.

Precisa fazer uma sessão de brainstorming de última hora? Entre no chat para discutir ideias rapidamente e, em seguida, converta instantaneamente os principais pontos em tarefas

Mantenha as conversas organizadas, colabore e transforme discussões em ação com o ClickUp Chat

Você também pode usar o ClickUp Brain para automatizar acompanhamentos, resumir conversas e criar itens de ação instantaneamente, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Mantenha-se no caminho certo com as tarefas do ClickUp para o envolvimento da equipe 📋

Manter as equipes remotas engajadas não se resume a planejar atividades divertidas, mas sim garantir que elas aconteçam! O ClickUp Tasks facilita o planejamento, a atribuição e o acompanhamento das atividades de engajamento para que nada seja esquecido.

Personalize e categorize tarefas sem esforço com os tipos de tarefas do ClickUp

O ClickUp Tasks ajuda você a se manter organizado com os seguintes recursos:

Crie e atribua tarefas : configure atividades de engajamento, como "Pausas para café virtuais" ou "Trivia de sexta-feira", e atribua-as aos membros da equipe

Automatize lembretes e prazos : automatize lembretes de tarefas para que as sessões de formação de equipes permaneçam consistentes

Priorize atividades com status personalizados : classifique as atividades como "Próximas", "Em andamento" ou "Concluídas" para obter visibilidade clara

Acompanhe a participação e o envolvimento: use painéis para monitorar a frequência e os níveis de envolvimento, garantindo que as atividades sejam impactantes e valiosas

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Quer esteja a enviar notas de acompanhamento ou a utilizar folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

Para tornar a integração virtual das equipes ainda mais fácil e estruturada, o ClickUp oferece modelos prontos para uso que ajudam as equipes a se manterem conectadas e organizadas.

Manter o controle de quem é responsável por quê, quando as reuniões acontecem e como a equipe se comunica pode ser caótico, especialmente em ambientes remotos.

A Matriz de Comunicação e Reuniões da Equipe do ClickUp ajuda as equipes a definir funções, configurar check-ins e otimizar discussões, garantindo que ninguém se sinta excluído.

Obtenha um modelo gratuito Organize reuniões de equipe com facilidade com a Matriz de Comunicação e Reuniões da Equipe do ClickUp

Você também pode usar um modelo de gerenciamento de equipe, como o Modelo de Plano de Gerenciamento de Equipe do ClickUp , para atribuir funções, definir expectativas e acompanhar as metas da equipe em um só lugar. É perfeito para manter as atividades de engajamento organizadas e garantir que todos estejam alinhados com as iniciativas da equipe.

Esses modelos eliminam as suposições do gerenciamento de atividades de engajamento, permitindo que você se concentre em construir uma equipe mais forte e conectada.

Facilite a integração da equipe com o ClickUp 🤝

As equipes remotas prosperam quando se sentem conectadas.

A formação de equipes consiste em estabelecer confiança e comunicação, melhorar a colaboração e manter todos envolvidos. Mas, sem as ferramentas de colaboração remota adequadas, planejar essas atividades pode parecer um trabalho extra.

É aí que o ClickUp faz a diferença. Desde o agendamento de eventos e gerenciamento de tarefas até a colaboração e comunicação em tempo real, tudo o que você precisa está em um só lugar. Então, chega de lidar com vários aplicativos de formação de equipes ou planilhas confusas — apenas trabalho em equipe perfeito, em cada etapa do caminho.

Então, por que esperar? Torne a integração de equipes remotas mais fácil, inteligente e divertida com o ClickUp hoje mesmo. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌