As 10 principais alternativas à Vercel para implementações mais rápidas em 2025

A Vercel é conhecida por sua fácil configuração, integração perfeita com o GitHub e simplicidade, o que a torna uma escolha popular para a criação de aplicativos front-end. No entanto, o nível gratuito limitado e o preço alto da plataforma se tornaram desvantagens significativas para os usuários.

Embora a Vercel se encaixe perfeitamente em um ambiente corporativo, ela não é acessível para startups, PMEs e até mesmo para empresas de grande porte no longo prazo. Se você concorda com isso, está no lugar certo.

Esta lista explora as principais alternativas à Vercel que têm recursos robustos, são econômicas e garantem a melhor experiência para o desenvolvedor.

Portanto, fique conosco até encontrar a combinação perfeita!

Alternativas à Vercel em um relance

Aqui está uma comparação rápida para você começar.

Plataforma Melhor para Principais recursos Limitações Preços Classificações Netlify Sites estáticos e implementação de aplicativos modernos criados com a arquitetura JAMstack Tratamento de formulários incorporado, integração global de CDN, funções sem servidor, análise de sites Interface desorganizada, limites restritivos de funções sem servidor, plugins com bugs Gratuito, Pro: US$ 19/membro/mês, Enterprise: Preços personalizados G2: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações) Renderização Aplicativos da Web de pilha completa com bancos de dados e serviços de back-end Rede privada, infraestrutura como código, gerenciamento de banco de dados PostgreSQL Suporte limitado a WebSocket/serverless, opções de linguagem restritas Hobby: US$ 0, Profissional: US$ 19/usuário/mês, Organização: US$ 29/usuário/mês, Empresa: Preços personalizados G2: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações), Capterra: Não há avaliações suficientes Plataforma de aplicativos da DigitalOcean Dimensionamento de aplicativos com controle total do servidor Fluxo de trabalho baseado em Git, arquitetura sem servidor, reversão de implementação, integração de registros de terceiros Caro para projetos maiores, falta de backups fora do servidor, suporte lento durante o tráfego intenso Grátis, Droplets: A partir de US$ 4/mês, Kubernetes: A partir de US$ 11/mês G2: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 140 avaliações) Amplificação do AWS Criação e gerenciamento de aplicativos de grande escala Hospedagem gerenciada, autenticação robusta, recursos de sinalização de recursos, painel de controle do usuário em tempo real Curva de aprendizado acentuada, altos custos se o uso não for monitorado, interface lenta Gratuito por 12 meses, preço de pagamento conforme o uso G2: 4. 2/5 (80+ avaliações), Capterra: Não há avaliações suficientes Fly.io Implantação de aplicativos em contêineres globalmente com controle de infraestrutura Contêineres gerenciados, Kubernetes, armazenamento persistente, Fly Proxy para balanceamento de carga Preços baseados na região, processo de configuração com erros, implementação manual de alterações crédito de avaliação gratuita de US$ 5, Hobby: US$ 5/mês, Pagamento conforme o uso, Suporte dedicado: A partir de US$ 29/mês G2: Não há avaliações suficientes, Capterra: Não há avaliações suficientes Heroku Prototipagem rápida e gerenciamento de aplicativos da Web Métricas de integridade do aplicativo, métricas de tempo de execução da linguagem, visão geral do pipeline em tempo real, implementação com um clique Análise limitada de banco de dados SQL, cara para PMEs Eco/Basic: $5+/mês, Production: $25+/mês, Advanced: $250+/mês, Enterprise: Preços personalizados G2: 4. 2/5 (mais de 140 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 300 avaliações) Hospedagem Firebase Hospedagem segura de aplicativos estáticos e dinâmicos SSL de configuração zero, Firebase CLI para implementação, banco de dados em tempo real, reversão com um clique Regras de segurança limitadas, altos custos para projetos de grande escala, não é ideal para consultas complexas Spark: Gratuito, Blaze: Preços personalizados G2: 4. 5/5 (mais de 250 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações) Kinsta Hospedagem gerenciada para WordPress Otimização do MySQL, monitoramento do desempenho do aplicativo, backups automáticos, monitoramento de malware Configuração lenta do ambiente, sem reserva de domínio, painel de controle incomum Site único: uS$ 35/mês, Vários sites: uS$ 70/mês, Agência: A partir de US$ 340/mês G2: 4. 8/5 (mais de 900 avaliações), Capterra: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações) Surge.sh Publicação estática na Web e aplicativos do lado do cliente Suporte a CORS, nomes de domínio personalizados, suporte a pushState para aplicativos de página única Personalizações limitadas, abordagem baseada em linha de comando, sem automação integrada de CI/CD Surge: Gratuito, Surge Professional: US$ 30/mês G2: Não há avaliações suficientes, Capterra: Não há avaliações suficientes Kapstan Gerenciamento de infraestrutura de nuvem complexa Suporte a várias nuvens, implantação automática, portal de autoatendimento para desenvolvedores Não há recursos nativos de lançamento de contêineres (requer ferramentas de terceiros, como o Docker) Preços personalizados G2: Não há avaliações suficientes, Capterra: Não há avaliações suficientes ClickUp Simplificando o gerenciamento de projetos de software e os fluxos de trabalho de DevOps Gerenciamento de tarefas, integração com o GitHub, snippets de código com IA, automações, rastreamento de bugs, modelos personalizáveis, colaboração em tempo real Curva de aprendizado para novos usuários, recursos avançados podem exigir personalização Gratuito, Ilimitado: US$ 7/usuário/mês, Business: US$ 12/usuário/mês, Enterprise: Preços personalizados G2: 4. 7/5 (mais de 4.000 avaliações), Capterra: 4. 7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que você deve procurar nas alternativas à Vercel?

Se você está procurando mais controle sobre a implementação, as personalizações ou os recursos de auto-hospedagem, é fundamental selecionar a plataforma certa. Aqui estão alguns dos principais recursos que são indispensáveis nas alternativas da Vercel.

Pipelines de CI/CD automatizados : Selecione uma alternativa da Vercel que automatize o processo de criação, teste e implementação de software. Isso ajuda você a corrigir bugs, lançar novos recursos e entregar produtos mais rapidamente

Personalização da implementação : Verifique se o software escolhido tem a opção de personalizar os scripts de implementação. Isso permite maior controle sobre a implementação de aplicativos, o que é necessário para projetos complexos

Suporte a várias nuvens : Escolha plataformas que permitam a implementação em vários provedores de nuvem, como Azure, AWS ou Google Cloud, para que você possa dimensionar os aplicativos com facilidade. Isso garante flexibilidade e reduz a dependência de fornecedores, permitindo que você aproveite os benefícios de cada plataforma

Segurança e conformidade: Escolha uma plataforma que ofereça recursos de segurança de nível empresarial, inclusive controle de acesso baseado em funções, autenticação de dois fatores, alertas automáticos, proteção contra DDoS, criptografia HTTP/SSL etc. para garantir baixo risco e conformidade com os padrões de segurança

Leia mais: Melhores alternativas de DevOps do Azure para implantação de projetos

As 10 melhores alternativas ao Vercel

Vamos ver as 10 melhores alternativas à Vercel, seus principais recursos, preços, benefícios e limitações.

1. Netlify (melhor para sites estáticos e implementação de aplicativos modernos criados com a arquitetura JAMstack)

via Netlify

A poderosa plataforma sem servidor da Netlify tem recursos integrados robustos, especialmente para desenvolvedores de front-end. Ela automatiza o desenvolvimento de front-end, simplifica a implementação e se integra perfeitamente aos repositórios Git.

A melhor parte é que a Netlify oferece recursos avançados para projetos mais complexos - de domínios personalizados a HTTPS e testes divididos que ajudam a avaliar o envolvimento do usuário por meio da implementação de versões do site.

Melhores recursos do Netlify

Colete e gerencie envios de formulários sem código de back-end com o tratamento de formulários incorporado

Hospede sites estáticos com a integração da Netlify com uma CDN (Content Delivery Network) global

Use funções sem servidor para gerenciar a infraestrutura do servidor, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na codificação

Monitore as tendências da atividade do site com o Site Analytics

Limitações da Netlify *

Às vezes, a interface pode parecer confusa e sobrecarregada

As funções sem servidor são restritas a 10 segundos. Mesmo no plano Pro, você tem 26 segundos, o que também é bastante restritivo para vários usuários

Às vezes, os plug-ins podem apresentar bugs

Preços da Netlify

Grátis

Profissional: uS$ 19 por membro/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Netlify

G2: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Netlify?

A simplicidade e a potência da Netlify são inigualáveis. Sua integração perfeita de CI/CD torna a implantação de sites e aplicativos da Web incrivelmente simples, mesmo para iniciantes, o que torna a facilidade de implementação excepcional. O painel intuitivo, combinado com links de visualização, simplificou meu fluxo de trabalho para implementações frequentes. Embora o Netlify seja fantástico no geral, o plano gratuito tem limitações de minutos de compilação e largura de banda, o que pode ser restritivo para projetos em escala.

2. Render (melhor para aplicativos da Web de pilha completa com bancos de dados e serviços de back-end)

via Render

A plataforma unificada da Render ajuda você a criar e executar aplicativos. Se você precisa de um banco de dados, sites dinâmicos, sites estáticos ou arquivos Docker personalizados, a Render tem tudo isso. Ao contrário da Vercel, a Render tem suporte nativo para executar aplicativos e serviços em contêineres em uma plataforma totalmente gerenciada.

Ele oferece armazenamento em bloco (conhecido como discos persistentes) para armazenar dados que devem persistir em todas as implementações. Isso permite que você execute aplicativos com estado, como bancos de dados, sem nenhum complemento de ferramenta de DevOps.

Melhores recursos de renderização

Crie serviços inacessíveis pela Internet pública e permita a comunicação segura entre eles com redes privadas

Defina sua infraestrutura como código em um único Blueprint para facilitar a replicação entre ambientes

Implante, gerencie, conecte e dimensione bancos de dados PostgreSQL com recuperação pontual e exportações lógicas sob demanda

Limitações de renderização

De acordo com alguns usuários, o Render não é totalmente compatível com WebSockets e recursos sem servidor

Suporte limitado a linguagens (Node. js, Python, Ruby, Go, Rust e Elixir) e personalizações

Preços de renderização

Hobby : $0

Profissional : uS$ 19 por usuário/mês

Organização : uS$ 29 por usuário/mês

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Render

G2: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Render?

Ele é gratuito para desenvolver e implantar muitos outros serviços (como o Node. js) e pode ser integrado para fornecer configuração de CI/CD com um clique com VCS como o GitHub. No entanto, sua camada gratuita é terrivelmente lenta, tanto no caso de implementação quanto no caso de tempo de início do servidor depois que o servidor é movido para o estado de suspensão.

Dica profissional: A conexão do ClickUp a bancos de dados PostgreSQL permite replicar dados. Assim, você pode armazenar e analisar os dados do ClickUp em bancos de dados relacionais abrangentes, facilitando consultas mais complexas.

📮ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

3. DigitalOcean App Platform (melhor para dimensionar aplicativos com controle completo do servidor)

via DigitalOcean

A plataforma de aplicativos da DigitalOcean é uma PaaS (Platform-as-a-Service) que permite publicar código em servidores sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Ela proporciona um maior controle sobre as implementações e oferece versatilidade de pilha completa.

A plataforma se destaca por sua simplicidade e facilidade de uso. Ela oferece um fluxo de trabalho intuitivo baseado em Git, permitindo que você aproveite o Git para colaboração de código, controle de versão e implementações automáticas. Além disso, ela oferece suporte à arquitetura sem servidor por meio do DigitalOcean Functions, uma plataforma FaaS (Function-as-a-Service) para ajudá-lo a executar códigos sem gerenciamento de servidor.

Melhores recursos da DigitalOcean

Acompanhe o progresso da implementação e reverta para implementações anteriores de aplicativos, conforme necessário

Encaminhe os registros para provedores de registros de terceiros, como o Datadog, para análise de dados e solução de problemas

Configure alertas para monitoramento de eventos e obtenha insights sobre os recursos do aplicativo

Limitações da DigitalOcean *

De acordo com alguns usuários, a ferramenta fica cara para projetos maiores. Por exemplo, a compra de memória adicional para o servidor resulta em um grande aumento de custo

Faltam backups fora do servidor, especialmente para arquivos estáticos e bancos de dados

Alguns usuários relatam suporte lento, especialmente durante períodos de alto tráfego

Preços da DigitalOcean

O preço da DigitalOcean é baseado nas soluções de nuvem que você escolher. Veja como é o preço da plataforma de aplicativos:

Grátis

Droplets : A partir de US$ 4/mês

Kubernetes: A partir de US$ 11/mês

Avaliações e opiniões sobre a DigitalOcean

G2: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a DigitalOcean?

A DigitalOcean é rápida, limpa, foi a primeira no gênero quando começou, é barata, tem uma ótima documentação, tem tutoriais, é fácil de usar, rápida, tem um suporte ao cliente sério e ótimos produtos. No entanto, nos últimos dois meses, meu droplet que executa meu site parou de funcionar conforme o esperado e os serviços ficaram fora do ar, talvez porque eles tenham adicionado muitos outros serviços, produtos e atualizações.

Leia mais: IaaS vs. PaaS vs. SaaS

4. AWS Amplify (melhor para criar e gerenciar aplicativos de grande escala)

via AWS Amplify

Projetado para desenvolvedores de front-end, o AWS Amplify oferece uma experiência de desenvolvedor TypeScript de pilha completa, permitindo que você integre perfeitamente o código de front-end e back-end. A plataforma oferece hospedagem gerenciada e recursos robustos de autenticação para ajudá-lo a criar fluxos de integração descomplicados com um diretório de usuários totalmente gerenciado e fluxos de trabalho pré-criados de inscrição, login e autenticação multifator.

Ela também oferece suporte a aplicativos sem servidor por meio da integração com o AWS Lambda e outras ferramentas SaaS, permitindo que os desenvolvedores criem e implementem aplicativos sem gerenciar servidores.

Melhores recursos do AWS Amplify

Hospede aplicativos da Web estáticos e dinâmicos com fluxos de trabalho de CI/CD integrados e baseados em Git com a hospedagem Amplify

Altere a funcionalidade do aplicativo sem reimplantar com recursos de sinalização de recursos

Monitore métricas importantes, status atual e estude tendências históricas de KPI com o painel do usuário em tempo real

Limitações do AWS Amplify

Ela tem uma curva de aprendizado acentuada

Os custos podem ficar fora de controle se você não monitorar seu uso

A interface pode parecer lenta e confusa às vezes

Preços do AWS Amplify

O Amplify é gratuito com a AWS por 12 meses. Ele segue os preços de pagamento conforme o uso, incluindo vários sites, por projeto, e certificados SSL gratuitos

Avaliações e opiniões sobre o AWS Amplify

G2: 4. 2/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AWS Amplify?

Um sistema avançado para criar aplicativos de pilha completa, mas a curva de aprendizado é íngreme e a depuração pode ser complexa.

5. Fly. io (melhor para implementar aplicativos em contêineres globalmente com controle de infraestrutura)

O Fly. io é para desenvolvedores que trabalham extensivamente com contêineres do Docker. É uma alternativa à Vercel que permite implantar contêineres do Docker globalmente e, ao mesmo tempo, oferece mais controle sobre o processo de implantação e um ambiente de servidor mais tradicional.

Você pode pensar no Fly. io como sua nuvem pessoal, simplificando a automação de DevOps, especialmente se estiver trabalhando com bancos de dados ou se precisar de configurações personalizadas. Além disso, o aproveitamento de seus recursos, como rede privada, implementações globais, VPN segura e isolamento de hardware, faz com que ele seja potencialmente adequado ao conceito de nuvem pessoal.

Melhores recursos do Fly. io

Simplifique a orquestração e a implementação de contêineres com contêineres gerenciados e Kubernetes

Acesse o armazenamento local persistente e faça backup dos dados com instantâneos do Fly Volume

Inicie/pare automaticamente as máquinas com base no tráfego, gerencie os manipuladores de conexão e equilibre a carga com o Fly Proxy

Limitações do Fly. io

Os preços variam de acordo com a região

O processo de configuração pode apresentar bugs e consumir muito tempo

Requer a implementação manual de novas alterações usando o comando fly_deploy

Preços do Fly. io

Crédito de teste gratuito de US$ 5

Plano de hobby : uS$ 5/mês

Pagamento conforme o uso : Com base nos recursos exatos que você usa

Suporte dedicado: A partir de US$ 29/mês

Avaliações e resenhas do Fly. io

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fly. io?

Uma das melhores coisas é que ela está disponível em muitas regiões, ou seja, 16 regiões. Ela tem integração com o GitHub e API totalmente automatizada e documentada, o que a torna melhor do que outras no mercado. No entanto, senti que ele tem verificações de integridade e fallover automatizados limitados. Outro aspecto é que ele tem preços diferentes para cada região. A empresa deveria criar um plano comum para várias regiões.

6. Heroku (melhor para prototipagem rápida e gerenciamento de aplicativos da Web)

via Heroku

O Heroku by Salesforce é uma plataforma unificada que lida com front-end, back-end e bancos de dados, ao contrário da Vercel. Ela oferece suporte a várias linguagens de programação e tem recursos de integração contínua que aceleram o desenvolvimento.

A melhor parte é que a plataforma tem recursos robustos, mas exige configuração mínima. Ela também oferece suporte à implementação de serviços com um clique, como Postgres, Redis e RabbitMQ.

Melhores recursos do Heroku

Identifique, investigue e diagnostique problemas com métricas de integridade do aplicativo, incluindo tempo de resposta, taxa de transferência, erros etc.

Acompanhe as métricas de desempenho específicas do idioma com o Language Runtime Metrics

Visualize a entrega de código e a visão geral do pipeline em tempo real com o Heroku Dashboard

Acesse ferramentas para escrever código, editar sintaxe, depurar e usar estruturas

Limitações do Heroku

Ele oferece análises limitadas para o banco de dados SQL hospedado em seu servidor

A ferramenta pode ser cara, especialmente para PMEs

Preços do Heroku

Eco e Basic : uS$ 5 ou mais/mês

Produção : uS$ 25/mês ou mais

Avançado : uS$ 250/mês ou mais

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Heroku

G2: 4. 2/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Heroku?

Salesforce Heroku é uma plataforma PaaS que passei a apreciar. Ela se destaca por sua simplicidade de configuração, implementação de código e gerenciamento geral. No entanto, ela é cara e tem muitos complementos pagos.

*Você sabia que, de acordo com o Statista, as linguagens de programação mais usadas pelos desenvolvedores em 2024 foram JavaScript, seguido por HTML/CSS e Python.

7. Firebase Hosting (melhor para hospedagem segura de aplicativos estáticos e dinâmicos)

via Firebase

O Firebase Hosting é um serviço de hospedagem na Web de nível de produção do Google que simplifica a implantação, o gerenciamento e o fornecimento de ativos da Web. Com a plataforma, você pode rapidamente implantar aplicativos da Web e conteúdo estático.

Ao contrário dos serviços focados em front-end da Vercel, o Firebase oferece uma experiência completa de BaaS (Backend-as-a-Service). Isso torna a plataforma mais adequada para projetos que exigem serviços de backend, especialmente aqueles que utilizam o ecossistema do Google. Além disso, o Firebase Hosting é uma opção mais popular para desenvolvedores que usam outros serviços do Firebase, como Firebase Authentication, Firestore ou Cloud Functions.

Melhores recursos do Firebase Hosting

Forneça conteúdo de forma segura com SSL de configuração zero

Visualize e teste alterações no URL hospedado localmente e interaja com o back-end emulado

Implemente novas versões de aplicativos e use a reversão com um clique com o Firebase CLI

Armazene e sincronize dados entre usuários e mantenha seus aplicativos atualizados com o Firebase Realtime Database

Limitações da hospedagem do Firebase

As regras de segurança são limitadas, o que faz com que não seja tão viável para as empresas

Os preços podem ser confusos e extremamente altos para projetos de grande escala

Como um banco de dados NoSQL, o Firebase pode não ser ideal para consultas complexas

Preços de hospedagem do Firebase

Plano Spark : Gratuito

Plano Blaze: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Firebase Hosting

G2: 4. 5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Firebase Hosting?

O Firebase é uma boa opção para muitos projetos, especialmente os menores. É fácil e rápido de configurar e usar. Os recursos de banco de dados e autenticação em tempo real são particularmente úteis. Os projetos menores se beneficiam tremendamente disso. No entanto, o custo desse serviço pode ser muito alto para alguns projetos e as regras de segurança são limitadas e parecem ambíguas na configuração.

Fato curioso: O Firebase foi inicialmente desenvolvido como um banco de dados em tempo real, especificamente projetado para criar aplicativos de bate-papo, em 2011, pela Envolve. Posteriormente, o Google o adquiriu em 2014.

8. Kinsta (melhor para hospedagem gerenciada para WordPress)

via Kinsta

A Kinsta é especializada em sites WordPress, o que facilita a hospedagem e o gerenciamento do desempenho do site e simplifica seu pipeline de DevOps para acelerar a entrega de software. A plataforma oferece recursos robustos integrados, como ambientes de preparação intuitivos e backup automático, o que a torna uma excelente alternativa à Vercel.

O que os usuários adoram no Kinsta é que ele foi desenvolvido no Google Cloud Platform e tem um painel de controle fácil de usar que ajuda a gerenciar vários sites, clonar sites e ambientes de forma centralizada, monitorar o desempenho do site, recursos, problemas de segurança e muito mais.

Melhores recursos do Kinsta

Automatize a otimização do banco de dados MySQL

Solucione problemas de gargalos de PHP, chamadas HTTP externas e consultas MySQL lentas com o monitoramento de desempenho de aplicativos incorporado

Faça backup automático de arquivos e bancos de dados, configure alertas e monitore e remova malware para aumentar a segurança

Limitações da Kinsta

A configuração do ambiente pode ser lenta. Ao copiar do ambiente de produção para o de teste, às vezes leva mais de 5 minutos, mesmo para sites pequenos

Preços da Kinsta

Planos para um único site : uS$ 35/mês

Planos para vários sites : uS$ 70/mês

Programa para agências: A partir de US$ 340/mês

Avaliações e opiniões sobre o Kinsta

G2: 4. 8/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Kinsta?

Ele oferece um serviço muito sólido e excelente desempenho, mas o alto preço é um fator importante na decisão do cliente de usar seus serviços. Além disso, não há reserva de domínio ou envio gratuito de domínio. As opções de serviços são poucas e o painel de controle é simples, mas incomum e requer treinamento.

9. Surge. sh (melhor para publicação estática na Web e aplicativos do lado do cliente)

Uma plataforma de hospedagem de sites estáticos, o Surge permite que você publique páginas da Web estáticas diretamente da linha de comando com apenas alguns cliques. É uma plataforma sem frescuras, ideal para prototipagem rápida, criação de páginas da Web personalizadas e projetos pessoais.

O software também permite que você use nomes de domínio personalizados gratuitamente e se integra à sua pilha de tecnologia como uma alternativa mais simples à Vercel.

Melhores recursos do Surge.sh

Permita que seu site acesse recursos de outros domínios com o compartilhamento de recursos entre origens (CORS)

Use nomes de domínio personalizados e personalize as páginas de erro 404

Implemente aplicativos de página única com suporte a pushState para melhorar a experiência do usuário

Limitações do Surge.sh

Personalizações limitadas

Depende de uma abordagem baseada em linha de comando, o que pode não ser ideal para desenvolvedores que preferem uma interface mais gráfica

Sem automação CI/CD integrada

Preços Surge. sh

Surge : Gratuito

Surge Professional: uS$ 30/mês

Surge. sh avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Kapstan (melhor para gerenciar infraestruturas de nuvem complexas)

via Kapstan

O Kapstan é uma solução de nível empresarial que implementa automaticamente aplicativos da Web, oferece maior controle sobre as implementações e gerencia vários ambientes de nuvem. Ao contrário da Vercel, o Kapstan oferece isolamento de infraestrutura que permite executar aplicativos em ambientes separados. Ele oferece uma plataforma de desenvolvimento completa que se ajusta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de DevOps com personalizações abrangentes.

A Kapstan equipa as equipes de desenvolvimento para gerenciar sua infraestrutura sem a necessidade de conhecimento especializado em DevOps, acelerando o processo de desenvolvimento.

Melhores recursos do Kapstan

Obtenha suporte para várias nuvens e gerencie diversos ambientes de nuvem em provedores como AWS, GCP e Azure

Implantação automática de aplicativos da Web sem necessidade de iniciação manual

Gerencie e implemente aplicativos e infraestrutura de nuvem com ampla experiência em DevOps, com um portal de autoatendimento para desenvolvedores

Limitações do Kapstan

O Kapstan não tem recursos nativos de lançamento de contêineres. Você deve usar ferramentas de terceiros, como contêineres do Docker.

Preços da Kapstan

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Kapstan

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Ufa! Agora que você já explorou as alternativas da Vercel para acelerar a implementação, há mais uma ferramenta que vale a pena adicionar ao seu ecossistema de desenvolvimento.

O trabalho atual está quebrado. Estamos todos trabalhando em muitos aplicativos desconectados, e isso está acabando com a produtividade da equipe. A alternância constante entre aplicativos - copiar, colar, formatar e compartilhar blocos de código, bem como mensagens - desperdiça tempo e aumenta as chances de falhas de comunicação ou de perda de detalhes importantes.

Embora as ferramentas acima o ajudem a hospedar, criar e implementar aplicativos, você precisa de uma solução que reúna seu trabalho disperso em um só lugar. É nesse ponto que você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos de software.

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, tem recursos especializados que o tornam seu possível colega de equipe de DevOps. 🤝

Com o ClickUp for Software Teams, você pode planejar, criar e enviar todos os seus aplicativos em um só lugar.

Atribua e monitore tarefas de desenvolvimento com o ClickUp Tasks

Ao trabalhar em projetos de software, o ClickUp Tasks pode simplificar os fluxos de trabalho de desenvolvimento e ajudar a acompanhar as implementações de software criando tarefas acionáveis. Você pode atribuir essas tarefas com prazos claros, acompanhar o progresso com status personalizados, adicionar tags para facilitar a pesquisa e até mesmo atribuir comentários e @menções para que ninguém perca nada.

Você também pode vincular as tarefas a commits, branches e pull requests do GitHub usando a integração ClickUp-GitHub.

Simplifique projetos de software e fluxos de trabalho com o ClickUp Tasks

Gerencie a carga de trabalho por meio de IA e automação

Gerenciar sua carga de trabalho fica mais fácil com o ClickUp. O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudá-lo a gerar trechos de código, resumir insights de projetos e criar documentos técnicos.

Gerar trechos de código usando o ClickUp Brain

Por outro lado, o ClickUp Automations pode otimizar os fluxos de trabalho, lidar com tarefas de rotina, como aprovações e atualizações de status, e gerenciar as transferências de projetos. Você pode selecionar entre mais de 100 fluxos de trabalho pré-criados e adaptá-los para atender às suas necessidades.

Colete dados de aplicativos com o ClickUp Forms

O que mais? O ClickUp também ajuda no controle de bugs e na documentação. Você pode simplificar o rastreamento de bugs usando o ClickUp Forms para coletar solicitações de bugs, converter relatórios de bugs em tarefas acionáveis com o ClickUp Tasks e priorizar o gerenciamento de bugs.

Você também pode documentar os detalhes do bug usando o ClickUp Docs colaborativo, juntamente com as capturas de tela e as etapas de reprodução necessárias.

O ClickUp Brain ajuda a criar documentação técnica para projetos de software diretamente no ClickUp Docs

Padronize o processo de desenvolvimento de aplicativos com modelos

Não se esqueça de que o ClickUp tem uma vasta biblioteca de modelos que economizam tempo e esforço. Por exemplo, o ClickUp Website Development Template ajuda a visualizar e planejar todo o projeto.

Obter um modelo gratuito Crie sites que os clientes adoram com o modelo de desenvolvimento de sites ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Acompanhe tarefas, prazos e partes interessadas

Organize os recursos para aumentar a eficiência do desenvolvimento

Visualize o progresso do trabalho

Otimize a colaboração

Forneça sites que atendam às expectativas dos clientes

Da mesma forma, você pode usar o Clickup Bug & Issue Tracking Template e o ClickUp Bug Report Template para rastrear, registrar e corrigir bugs rapidamente.

A melhor parte? Os recursos robustos do ClickUp estão disponíveis a um preço acessível para que você não precise gastar uma fortuna para atingir suas metas de DevOps.

Preços do ClickUp

A Vercel é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas para implementações de front-end. No entanto, seus preços cada vez mais altos a tornam uma opção insustentável para pequenas e grandes empresas.

As dez principais alternativas à Vercel que listamos são excelentes em seus próprios aspectos. Agora, faça uma escolha com base em suas necessidades e objetivos para obter uma ferramenta que melhor se adapte ao seu propósito. Por exemplo, se a hospedagem for sua prioridade, considere o Firebase e, se quiser ferramentas de desenvolvimento da Web de pilha completa, experimente Netlify, Render ou DigitalOcean.

Independentemente da plataforma que você escolher, combine-a com o ClickUp para aprimorar seu processo de desenvolvimento. O ClickUp oferece vários recursos que ajudam a agilizar a implantação, corrigir bugs, organizar recursos e documentação e colaborar em tempo real.

Então, registre-se gratuitamente para ver o ClickUp em ação!