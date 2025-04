11 melhores alternativas ao Productive.io em 2025

Usar o Productive.io pode parecer como tentar encaixar seus projetos no molde de outra pessoa. Entre a curva de aprendizado acentuada, a flexibilidade limitada de geração de relatórios e a lentidão do suporte ao cliente, é fácil se sentir limitado.

Imagine mudar para uma plataforma que realmente se adapta à forma como sua equipe trabalha - onde os relatórios são personalizáveis, a interface do usuário é intuitiva e a ajuda está a apenas um clique de distância. É exatamente isso que as melhores alternativas do Productive. io oferecem.

Nesta publicação, apresentaremos as principais ferramentas que resolvem os pontos problemáticos mais comuns do Productive e o ajudarão a retomar o controle dos seus fluxos de trabalho. Seja você um freelancer solo, uma startup em crescimento ou uma empresa completa, vamos dar uma olhada nas principais opções antes que as interações com seus clientes se transformem em gerenciamento de crises.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral das alternativas ao Productive.io que abordaremos: ClickUp: O melhor software de gerenciamento de projetos tudo-em-um

Monday.com : Melhor para planejamento de projetos intuitivo e visual

Asana : Melhor para gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho

Zapier : Melhor para automação de fluxo de trabalho e integrações

Jira : Melhor para equipes ágeis e de desenvolvimento de software

Wrike : Melhor para gerenciamento de projetos em nível empresarial

Trabalho em equipe : Melhor para gerenciamento de clientes e agências

Scoro : Melhor para gerenciamento financeiro e de negócios

Kantata : Melhor para gerenciamento e previsão de recursos

Accelo : Melhor para empresas de serviços e automação

Workamajig: Melhor para agências de criação

O que você deve procurar nas alternativas ao Productive.io?

A escolha da alternativa certa ao Productive.io depende das necessidades específicas da sua equipe. Você está procurando especificamente um software de gerenciamento de tarefas, acompanhamento financeiro ou agendamento de recursos? Aqui estão os principais recursos a serem considerados:

Gerenciamento de projetos e tarefas : Encontre ferramentas que lhe permitam criar, atribuir e rastrear tarefas com facilidade. Recursos como quadros Kanban, gráficos de Gantt e automação podem ajudar a simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade

Ferramentas de colaboração : Escolha um software que aprimore a comunicação da equipe por meio de bate-papo em tempo real, compartilhamento de arquivos e comentários de tarefas, mantendo todos alinhados

Programação de recursos : Otimize a distribuição da carga de trabalho com recursos como alocação de recursos, planejamento de capacidade e balanceamento de carga de trabalho, garantindo a eficiência da equipe

Gerenciamento financeiro : Simplifique o orçamento e o faturamento com controle de despesas, controle de horas faturáveis e faturamento de clientes para manter as finanças sob controle

Automação e integrações : Economize tempo automatizando tarefas repetitivas e integrando-se a ferramentas de CRM, plataformas de e-mail e software de contabilidade para obter um fluxo de trabalho perfeito

Relatórios e análises: Tome decisões baseadas em dados com painéis personalizáveis, relatórios de controle de tempo e análises de desempenho para obter melhores percepções do projeto

Você sabia? Mais de 85% das empresas usam ativamente software de gerenciamento de projetos, e espera-se que o mercado atinja uma avaliação de US$ 7 bilhões. Ainda está gerenciando projetos com planilhas e esperança? Talvez seja hora de mudar para uma ferramenta de gerenciamento mais inteligente.

1. ClickUp (Melhor software de gerenciamento de projetos tudo em um)

Comece agora Gerencie seus projetos, tarefas e documentos em um só lugar no ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para trabalho, é uma das principais alternativas ao Productive.io que reúne gerenciamento de tarefas e projetos, colaboração em equipe e planejamento de recursos em um só lugar. Se você está cansado de alternar entre ferramentas desconectadas, a plataforma multifuncional do ClickUp mantém seus projetos, conhecimento, bate-papo e até mesmo assistência de IA centralizados, ajudando equipes de todos os tamanhos a trabalhar de forma mais inteligente.

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o ClickUp Tasks

No centro da Solução de Gerenciamento de Projetos ClickUp estão as Tarefas ClickUp, que permitem dividir projetos complexos em etapas gerenciáveis e rastreáveis. A melhor parte? Ao contrário de outras ferramentas de gerenciamento de projetos que carecem de flexibilidade, o ClickUp Tasks se adapta a qualquer fluxo de trabalho.

Com os campos personalizados no ClickUp, você pode abrir espaço para todos os detalhes da tarefa - desde responsáveis e datas de vencimento até orçamentos, níveis de prioridade, nomes de clientes e até mesmo etiquetas personalizadas que se ajustem ao seu fluxo de trabalho. Anexe links, documentos e clipes de áudio ou vídeo diretamente nas tarefas para adicionar contexto.

As Dependências de Tarefas do ClickUp garantem que as equipes saibam o que precisa ser feito primeiro, enquanto os status personalizados vão além dos habituais "A fazer" e "Concluído", tornando o acompanhamento do progresso mais dinâmico. E com os níveis de prioridade, todos se concentram no que é mais importante.

Obviamente, gerenciar tarefas é uma coisa - controlar o tempo gasto com elas é outra. Entre no ClickUp Time Tracking. Inicie e pare cronômetros em qualquer dispositivo, registre as horas manualmente ou sincronize com aplicativos como o Toggl e o Harvest para obter registros de tempo contínuos. Além disso, os relatórios detalhados dividem as horas faturáveis, ajudando as equipes a otimizar a produtividade.

Registre o tempo manual ou retroativamente de qualquer dispositivo usando o Time Tracking no ClickUp

Para equipes distribuídas, a colaboração em tempo real garante que ninguém fique de fora. Com a detecção de colaboração do ClickUp, sua equipe pode ver quando os colegas de equipe estão fazendo alterações nos ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards compartilhados , enquanto a sincronização automática mantém as atualizações instantâneas. Não há mais confusão de idas e vindas - apenas um progresso tranquilo do projeto.

Veja quando outros usuários estão editando um documento com colaboração em tempo real no ClickUp

A IA de conversação e contextual do ClickUp Brain em seu espaço de trabalho elimina o incômodo do gerenciamento de tarefas, automatizando as apresentações e atualizações de projetos, elaborando resumos de atividades e sugerindo itens de ação para manter os projetos no caminho certo - tudo em segundos.

Usando o Ask AI no ClickUp, as equipes encontram as principais informações instantaneamente, eliminando o tempo perdido em pastas e listas enormes. O manuseio de tarefas repetitivas libera as equipes para se concentrarem no trabalho de alto impacto, em vez do trabalho manual.

Gere conteúdo, obtenha dados do espaço de trabalho e fique por dentro de seu trabalho com o ClickUp Brain

Deseja reduzir ainda mais o trabalho manual e mundano? As automações do ClickUp acionam ações com base em condições personalizadas, lidando com atualizações repetitivas, atribuições de tarefas e notificações. Isso significa menos cliques, menos incômodo e um fluxo de trabalho de projeto mais eficiente.

Seja mais produtivo com atalhos de projeto e automações de fluxo de trabalho no ClickUp

E se você precisar de uma ajuda, os modelos personalizáveis de gerenciamento de projetos do ClickUp facilitam a configuração.

Obter modelo gratuito Conduza os projetos desde o início até a conclusão sem problemas com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda as equipes a gerenciar projetos complexos sem silos, garantindo a alocação clara de recursos, a comunicação com o cliente e os cronogramas do projeto desde o primeiro dia.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore facilmente com sua equipe, parceiros e clientes usando o ClickUp Docs . Restrinja o acesso a dados comerciais confidenciais para manter a privacidade e a segurança

Personalize seu espaço de trabalho com mais de 15 visualizações do ClickUp , como a visualização de tabela para criar bancos de dados, a visualização de gráfico de Gantt para acompanhar cronogramas e a visualização de quadro para acompanhar o progresso da tarefa em vários estágios

Use o ClickUp Forms para capturar solicitações, feedbacks e pesquisas de forma eficiente

Colabore e faça brainstorming em tempo real com os quadros brancos do ClickUp

Conecte-se a mais de 1.000 aplicativos usando as integrações do ClickUp para otimizar os fluxos de trabalho e centralizar seus principais dados de projeto em uma única ferramenta

ClickUp Insight: A mudança de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma plataforma única e simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do bate-papo, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos baseados em IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado devido ao seu extenso conjunto de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como para uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

2. Monday. com (melhor para planejamento de projetos intuitivo e visual)

Imagine mapear todo o seu projeto em um piscar de olhos - sem desordem, sem confusão. O Monday.com oferece às equipes essa vantagem intuitiva com ferramentas visuais de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt dinâmicos, quadros Kanban e painéis de projetos.

Ele simplifica o gerenciamento de tarefas, permitindo que você atribua proprietários, defina prioridades e acompanhe o progresso em tempo real. A automação incorporada elimina tarefas repetitivas, mantendo os projetos em andamento sem atualizações manuais constantes.

Melhores recursos do Monday.com

Integração com ferramentas de terceiros, como Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack e Mailchimp

Permita que os membros da equipe adicionem e editem conteúdo simultaneamente nos projetos

Obtenha suporte para painéis e vídeos incorporados para que as informações sejam organizadas em um só lugar

Limitações do Monday.com

As visualizações de linha do tempo, Gantt e calendário são limitadas ao plano Standard e superior, restringindo os usuários do plano Basic

Automações, integrações e aplicativos são recursos premium que exigem planos de nível superior

Preços do Monday.com

Grátis: Gratuito para sempre

Básico: $12/mês por usuário

Padrão: $14/mês por usuário

Profissional: $24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Monday. com

G2: 4. 7/5 (12.800+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Monday. com

No geral, ele faz um trabalho fantástico. Levou algum tempo para descobrir a melhor forma de dispor nossos quadros, subitens e conexões. Não usamos nenhum modelo pronto para uso. A visibilidade que ele cria é incrível e, graças às automações, simplesmente não perdemos prazos e detalhes.

3. Asana (melhor para gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho)

via Asana

Fato interessante: a Asana começou como uma ferramenta interna de gerenciamento de tarefas desenvolvida por dois engenheiros do Facebook. Hoje, ela evoluiu para uma plataforma de gerenciamento de trabalho que permite gerenciar tarefas, delegar responsabilidades e monitorar o progresso.

Sua automação baseada em IA, alinhamento de metas e relatórios em tempo real garantem que as equipes permaneçam produtivas e concentradas em tarefas de alta prioridade.

Melhores recursos da Asana

Conecte os projetos às metas da empresa ou da organização

Automatize processos repetitivos com regras de automação simples e modelos incorporados

Limitações da Asana

Recursos limitados de colaboração em tempo real em comparação com os concorrentes

O plano gratuito tem restrições quanto ao tamanho da equipe e relatórios avançados

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Iniciante: US$ 13,49/usuário por mês

Avançado: $30. 49/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.300 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre a Asana

A Asana é excelente para gerenciar as tarefas da sua equipe, mas também é muito útil para acompanhar seus próprios projetos e atividades. Você pode usar diferentes projetos/quadros para manter tudo organizado e ter uma visão clara do que precisa ser feito, quem está envolvido nisso e quando cada tarefa específica deve ser concluída.

Dica profissional: Um dos maiores motivos pelos quais os projetos se arrastam indefinidamente é uma definição vaga do que "concluído" realmente significa. O projeto é concluído quando os entregáveis são enviados? Quando o cliente aprova? Quando estiver ativo e gerando resultados? Estabeleça critérios de sucesso claros desde o início para que não haja ambiguidade quando chegar a hora de encerrar o projeto. Caso contrário, você corre o risco de sofrer revisões intermináveis e de ter o escopo alterado, o que prejudica o cronograma e o orçamento.

4. Zapier (melhor para automação de fluxo de trabalho e integrações)

via Zapier

Claro, o Zapier não é um software de gerenciamento de projetos típico. No entanto, ele é a plataforma de automação ideal para empresas que trabalham com as plataformas de gerenciamento de projetos mais populares. Se estiver procurando simplificar as operações e eliminar tarefas repetitivas, o Zapier pode ajudar.

Conecte o Zapier à sua ferramenta de gerenciamento de projetos e a mais de 7.000 outros aplicativos para automatizar fluxos de trabalho, sem necessidade de codificação. Diga adeus às tarefas manuais tediosas e olá à eficiência. Com insights alimentados por IA, as equipes também podem se concentrar no trabalho de alto valor, enquanto a automação cuida do trabalho ocupado.

Melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho personalizados, chamados Zaps, usando o construtor de automação sem código

Atribua automaticamente tarefas às equipes certas com base em regras personalizadas

Comece rapidamente com modelos de automação prontos para uso

Limitações do Zapier

Não possui controle de tarefas e relatórios integrados, o que exige a integração com ferramentas de gerenciamento de projetos

Fluxos de trabalho complexos podem exigir solução de problemas, especialmente para usuários não técnicos

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: A partir de US$ 29,99/mês

Equipe: A partir de $103. 50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zapier

G2: 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.900 avaliações)

5. Jira (melhor para equipes ágeis e de desenvolvimento de software)

via Jira

Gerenciando uma equipe de tecnologia que adota a metodologia Agile? Seus colegas de equipe se sentirão em casa com o Jira.

Desenvolvido pela Atlassian, o Jira foi criado para equipes ágeis que gerenciam projetos complexos e oferece ferramentas poderosas para planejamento de sprint, rastreamento de problemas e automação de fluxo de trabalho.

Ele permite que as equipes dividam as tarefas, acompanhem as dependências e otimizem a entrega com insights orientados por IA. Com relatórios de projetos incorporados, integrações e fluxos de trabalho altamente personalizáveis, o Jira mantém as equipes de desenvolvimento alinhadas e eficientes.

Melhores recursos do Jira

Use o rastreamento avançado de problemas e sprints para dar suporte às metodologias Agile e Scrum

Aproveite a colaboração em tempo real com integrações para Figma, Slack, Google Drive e muito mais

Otimize o desempenho da equipe com relatórios e percepções abrangentes

Limitações do Jira

A configuração pesada pode exigir conhecimento administrativo para otimização total

Problemas de desempenho em escala, especialmente com grandes bancos de dados e projetos de alto volume

Preços do Jira

Gratuito: Para até 10 usuários

Padrão: US$ 7,53/usuário por mês

Premium: US$ 13,53/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jira

G2: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 15.000 avaliações)

Fato curioso: O Manifesto Ágil, que transformou o gerenciamento de projetos no desenvolvimento de software, foi escrito e desenvolvido por um grupo de desenvolvedores em 2001 - em uma estação de esqui em Utah!

6. Wrike (melhor para gerenciamento de projetos em nível empresarial)

via Wrike

Nem todo projeto sai como planejado - basta perguntar à 3M! Quando o cientista Spencer Silver se propôs a criar um adesivo superforte, ele acidentalmente inventou um adesivo fraco. Mas, em vez de considerá-lo um fracasso, a 3M encontrou um novo propósito para ele, dando origem a um dos materiais de escritório mais icônicos de todos os tempos: Post-it Notes.

Um ótimo gerenciamento de projetos não se resume apenas a seguir o plano, mas também a se adaptar quando as coisas não saem como esperado. É aí que entra o Wrike.

O Wrike ajuda as equipes a se manterem ágeis com segurança de nível empresarial, integrações com ferramentas como Slack, Microsoft, Google e Adobe e painéis em tempo real que destacam os gargalos antes que eles prejudiquem o progresso.

Melhores recursos do Wrike

Alterne entre gráficos de Gantt, quadros Kanban, tabelas e painéis para acompanhamento de projetos

Personalize painéis, fluxos de trabalho e modelos para se adequar à sua equipe

Obtenha atualizações de projetos ao vivo, acompanhe o desempenho e analise dados em uma única ferramenta

Limitações do Wrike

Altamente flexível, mas de configuração difícil para iniciantes

Recursos avançados, como automação e IA, só estão disponíveis em planos premium, o que os torna caros para equipes menores

Preços do Wrike

Gratuito

Profissional: $10/usuário por mês

Empresas: $25/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Pináculo: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4. 2/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 2.700 avaliações)

7. Trabalho em equipe (melhor para gerenciamento de clientes e agências)

via Teamwork

A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos é criada para equipes internas. Mas e se você quisesse uma ferramenta mais sólida voltada para o cliente? Pode ser o trabalho em equipe.

É uma plataforma de gerenciamento de projetos projetada especificamente para empresas que se concentram em serviços ao cliente. Ela simplifica a integração, o gerenciamento e a entrega do cliente para que todos fiquem na mesma página. Agências, serviços de TI, empresas de consultoria e equipes de engenharia podem se beneficiar dos recursos de colaboração em tempo real do Teamwork.

Melhores recursos do trabalho em equipe

Monitore as horas faturáveis em tempo real, acompanhe os orçamentos e garanta um faturamento preciso

Acesse modelos de projetos pré-criados para desenvolvimento de sites, integração de clientes e muito mais

Veja a disponibilidade da equipe, otimize as cargas de trabalho e planeje os recursos com eficiência

Limitações do trabalho em equipe

Não é adequado para equipes não envolvidas no atendimento ao cliente

Não possui ferramentas robustas de gerenciamento de documentação de projetos incorporadas

Embora a ferramenta seja rica em recursos, os custos podem aumentar rapidamente à medida que as empresas crescem

Preços do trabalho em equipe

Entrega: $13,99/usuário por mês

Crescer: $25. 99/usuário por mês

Escala: US$ 69,99/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Teamwork

G2: 4. 4/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork

O Teamwork tem uma interface super intuitiva; não precisei me perder em um mar de configurações para começar. Consegui criar projetos, atribuir tarefas e definir prazos sem sentir que estava decifrando um código secreto.

8. Scoro (melhor para gerenciamento financeiro e de negócios)

via Scoro

Imagine ter que lidar com várias ferramentas apenas para manter sua consultoria ou agência funcionando sem problemas. Com o Scoro, você pode integrar gerenciamento de projetos, CRM, cotação, faturamento e relatórios em um único sistema.

A plataforma ajuda as equipes a se manterem organizadas, otimizarem recursos e obterem insights em tempo real sem o incômodo de alternar entre aplicativos. Ela também apresenta um design intuitivo e integrações sólidas com ferramentas como Slack e Google Calendar, tornando as operações diárias mais eficientes.

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Melhores recursos do Scoro

Obtenha insights em tempo real sobre os custos, a receita e a lucratividade do projeto para garantir o sucesso financeiro

Otimize a capacidade da equipe, evite o excesso de trabalho e melhore as taxas de utilização de recursos

Limitações do Scoro

Projetado apenas para empresas baseadas em serviços e projetos associados

Mais estruturado em torno de finanças de projetos e operações comerciais do que em colaboração em nível de tarefa

Mais caro em comparação com a maioria das outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Scoro

Essencial: $28/usuário por mês

Padrão: US$ 42/usuário por mês

Pro: US$ 71/usuário por mês

Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scoro

G2: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 230 avaliações)

Você sabia que o termo "gerente de projetos" ganhou força durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças armadas dos EUA precisavam de uma forma estruturada para supervisionar operações complexas em tempo de guerra. Desde então, o gerenciamento de projetos evoluiu e se tornou uma disciplina essencial em todos os setores, mas nem todas as ferramentas são criadas com a mesma finalidade.

9. Kantata (melhor para gerenciamento e previsão de recursos)

via Kantata

Ao contrário do software de gerenciamento de projetos de uso geral projetado para uso amplo, o Kantata foi criado especificamente para consultorias e agências que desejam acompanhar de perto o gerenciamento de despesas.

Ele oferece previsão avançada de projetos, acompanhamento da integridade do portfólio em tempo real e contabilidade integrada de projetos, ajudando as empresas a otimizar a lucratividade e a eficiência.

Ele oferece um alto nível de supervisão estratégica para empresas baseadas em serviços.

Melhores recursos do Kantata

Acompanhe as horas de trabalho, as despesas e o faturamento com recursos de conformidade automatizados

Capture o feedback do cliente e insights acionáveis usando pesquisas

Preveja facilmente os requisitos de recursos baseados em projetos

Limitações do Kantata

Adequado apenas para empresas de serviços profissionais ou de consultoria

Mais adequado para acompanhamento financeiro e planejamento de recursos do que para tarefas e fluxos de trabalho

Não possui Kanban, Gantt e outras opções flexíveis de rastreamento e visualização de projetos

Preços do Kantata

Preços: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kantata

G2: 4. 2/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 600 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Kantata

Tem sido excelente para gerenciar o tempo e as alocações de projetos. A parte de dados requer algum talento para ser gerenciada, mas se a sua empresa puder ter uma pessoa dedicada, é muito fácil de gerenciar.

Dica profissional: Os melhores gerentes de projeto tratam cada projeto como uma oportunidade de aprendizado. Após a conclusão do projeto, faça um post-mortem para avaliar o que deu certo e o que não deu. Documente essas percepções e aplique-as a futuros projetos de clientes. Com o tempo, esses pequenos ajustes aperfeiçoarão seu fluxo de trabalho e farão com que cada novo projeto seja mais tranquilo do que o anterior.

10. Accelo (melhor para empresas de serviços e automação)

via Accelo

As empresas de serviços funcionam com base na eficiência, mas o malabarismo com várias ferramentas e fluxos de trabalho manuais pode criar gargalos. O Accelo centraliza o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de vendas, o controle de tempo, o faturamento e os relatórios em uma única plataforma, reduzindo as ineficiências e melhorando a supervisão.

Com a automação do fluxo de trabalho, o acompanhamento em tempo real e um portal do cliente, as equipes podem se manter alinhadas, simplificar as operações e manter uma visibilidade clara de todos os projetos.

Melhores recursos do Accelo

Automatize tarefas repetitivas, acione ações e reduza o trabalho manual

Ofereça aos clientes atualizações do projeto em tempo real com um portal dedicado ao cliente

Faça uma transição perfeita das operações de vendas para a execução do projeto, mantendo as equipes alinhadas com as expectativas do cliente

Limitações do Accelo

Principalmente para empresas e agências baseadas em serviços

Não oferece um plano gratuito para equipes pequenas ou startups

Preços do Accelo

Preços: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Accelo

G2: 4. 4/5 (mais de 500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

11. Workamajig (melhor para agências de criação)

via Workamajig

Na era dos "Homens loucos", as agências funcionavam à base de uísque, instinto e muita papelada. Hoje, as equipes criativas precisam de mais do que apenas boas ideias - elas precisam de estrutura. É isso que a Workamjig traz para a mesa.

Projetado especificamente para agências de criação, o Workamajig combina gerenciamento de projetos, orçamento, planejamento de recursos e colaboração com o cliente.

Desde o acompanhamento de tarefas até o gerenciamento de cotações de fornecedores e a automatização do faturamento, ele simplifica tudo para que sua agência possa se manter organizada, eficiente e lucrativa

Melhores recursos do Workmajig

Simplifique as revisões criativas com ferramentas de marcação incorporadas e roteamento de aprovação

Use o portal do cliente para solicitações, aprovações e comunicação em tempo real

Aloque recursos de forma eficaz e automatize as atribuições de tarefas para manter os fluxos de trabalho funcionando sem problemas

Limitações do Workamajig

Projetado principalmente para agências de criação, pode não ser ideal para outros setores

A plataforma pode exigir uma curva de aprendizado acentuada e tempo para ser implementada

Preços do Workamajig

Internamente: US$ 41/mês para 10 usuários

Agência: US$ 41/mês para 10 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workamajig

G2: 3. 8/5 (mais de 280 avaliações)

Capítulo: 3. 7/5 (mais de 320 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Workamajig

Software abrangente e fácil de usar. Adoro os relatórios personalizáveis e a forma como as funções de gerenciamento de projetos, controle de tempo e contabilidade estão todas interconectadas.

ClickUp: A alternativa simples ao Productive.io

Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos deve facilitar seu trabalho, e não tornar pesado o trabalho de gerenciar a própria ferramenta. Ao escolher sabiamente, você mantém as equipes em sincronia, remove obstáculos e faz com que a colaboração pareça fácil em toda a organização.

Se o Productive.io faz você se sentir restrito, o ClickUp pode ser a solução adaptável de que você precisa. Com suas visualizações de projeto flexíveis, automação avançada e preços que não farão sua equipe financeira chorar, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para manter os projetos em dia e a receita fluindo. Não há mais malabarismo com ferramentas, não há mais perda de prazos - apenas um espaço de trabalho que funciona para você.

As equipes que mudam para o ClickUp relatam a substituição de pelo menos três ferramentas pelo preço de uma, economizando mais de 3 horas por semana. Isso é o que chamamos de um investimento vantajoso para todos!

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e entre em uma nova era de eficiência.