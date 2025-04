Bugzilla vs Jira: Qual ferramenta é melhor para gerenciar seus bugs?

Bip, bip, bip. Intrusão no mainframe. Bug detectado. Inicie o bloqueio.

Ok, não é tão dramático quanto um filme de ficção científica, mas um bug em seu software ainda é um grande problema - especialmente dias antes de um lançamento.

Seu líder de controle de qualidade exige atualizações, os desenvolvedores se esforçam para encontrar a causa raiz e as partes interessadas querem respostas. Sem uma ferramenta sólida de controle de bugs, a situação pode se transformar em um caos cósmico.

Passamos algum tempo analisando os recursos e as percepções dos usuários de dois dos principais concorrentes no mercado de rastreamento de bugs: Bugzilla e Jira.

Esta comparação de software Bugzilla vs. Jira elimina o discurso de marketing sobre relatórios de bugs. E lhe dá uma ideia de por que o ClickUp pode ser uma alternativa de destaque para ambos.

Vamos ajudá-lo a decidir qual rastreador de bugs merece um lugar no seu fluxo de trabalho de desenvolvimento de projetos Agile.

Alerta de spoiler: Também apresentaremos uma ferramenta alternativa que é melhor do que ambas!

resumo de 60 segundos Eis um rápido diferencial entre o Bugzilla e o Jira: o Bugzilla é uma ferramenta gratuita e de código aberto projetada principalmente para rastrear bugs de software, preferida pelas equipes técnicas

O Jira é uma plataforma comercial de gerenciamento de projetos que inclui rastreamento robusto de bugs, destinado a equipes que precisam de recursos abrangentes

O Jira oferece uma interface de usuário moderna e intuitiva, facilitando a vida de novos usuários em comparação com a interface antiga do Bugzilla

O Bugzilla oferece um sistema de pesquisa poderoso e direto, especificamente adaptado para encontrar e gerenciar bugs

A força do Jira está em suas ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis, incluindo quadros Kanban e Scrum, adequados para equipes dinâmicas

O Bugzilla inclui rastreamento de tempo incorporado, enquanto o Jira depende de integrações com outros aplicativos para essa funcionalidade

O ClickUp é apresentado como uma plataforma de trabalho completa que combina ferramentas de controle de bugs, gerenciamento de projetos e colaboração

A escolha ideal entre Bugzilla, Jira e alternativas como o ClickUp se adapta melhor ao orçamento, à experiência técnica e às necessidades específicas do fluxo de trabalho de uma equipe

O que é o Bugzilla?

via Bugzilla

O Bugzilla é um software de rastreamento de bugs de código aberto criado pela Mozilla que ajuda as equipes a identificar, gerenciar e corrigir bugs de software com eficiência.

O Bugzilla foi usado pela primeira vez para rastreamento de defeitos no pacote Netscape Communicator. Atualmente, é uma das ferramentas de rastreamento de bugs mais estabelecidas para software comercial e de código aberto. Ele possibilita o gerenciamento de erros em projetos como o WebKit, o kernel do Linux, o FreeBSD, o KDE, o Apache, o Eclipse e o LibreOffice.

Fato divertido: O nome do Bugzilla vem de uma combinação de "bug" e "Mozilla". "

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Recursos do Bugzilla

O Bugzilla é muito bom quando se trata de tornar a localização de bugs mais fácil e mais organizada. Embora sua interface de usuário possa parecer um pouco ultrapassada, os recursos subjacentes são impressionantes.

1. Sistema de pesquisa avançada

via Bugzilla

Encontrar bugs específicos em um grande projeto pode parecer como procurar a proverbial agulha em um palheiro. Mas o sistema de pesquisa avançada do Bugzilla permite que você crie consultas complexas usando atalhos e operadores.

Se quiser encontrar todos os bugs críticos atribuídos à sua equipe modificados na última semana, tudo o que você precisa é de uma única string de pesquisa. Os resultados da pesquisa podem ser salvos como exibições personalizadas, tornando as consultas frequentes instantaneamente acessíveis.

2. Integração de controle de tempo

O gerenciamento de cronogramas de projetos se torna muito mais fácil com o controle de tempo incorporado do Bugzilla. Ao contrário de muitas ferramentas modernas que tratam o controle de tempo como uma reflexão tardia, o Bugzilla o incorpora diretamente ao ciclo de vida do bug.

As equipes podem registrar as horas gastas em correções de bugs, ajudando os gerentes de projeto:

Faça uma estimativa mais precisa dos tempos de correção futuros

Acompanhe a produtividade da equipe

Planeje melhor a alocação de recursos

A integração de e-mail do Bugzilla é surpreendentemente poderosa. Cada atualização de bug gera notificações detalhadas por e-mail, e os membros da equipe podem até mesmo criar ou atualizar bugs diretamente por e-mail. Isso o torna especialmente eficaz para equipes que dependem muito da comunicação por e-mail.

Cada membro da equipe pode ajustar suas preferências de notificação, escolhendo exatamente quais atualizações deseja receber sobre bugs específicos.

4. Relatórios e gráficos personalizados

Os números contam histórias, e o Bugzilla ajuda você a contá-las bem. Suas ferramentas de relatório de bugs criam representações visuais de:

Progresso da correção de bugs ao longo do tempo

Métricas de desempenho da equipe

Indicadores de saúde do projeto

Padrões de utilização de recursos

5. Prevenção de bugs duplicados

Você já passou horas trabalhando em um bug para descobrir que outra pessoa já o havia corrigido? O Bugzilla ajuda a evitar essa dor de cabeça em seus projetos de software Agile.

O sistema verifica automaticamente os relatórios existentes em busca de problemas semelhantes quando alguém relata um novo bug. Se encontrar uma correspondência, ele sugere adicionar o usuário à lista de CCs do bug em vez de criar uma entrada duplicada.

Preços do Bugzilla

Gratuito

➡️ Leia também: Melhores alternativas ao Bugzilla para rastreamento de bugs

você sabia que o Bugzilla foi inicialmente criado por Terry Weissman em 1998 para substituir um sistema problemático interno usado para o projeto Mozilla.

O que é o Jira?

via Atlassian

O Jira ajuda as equipes a planejar, rastrear e enviar software com confiança.

Desde o seu lançamento em 2002, a ferramenta Jira da Atlassian evoluiu de um simples rastreador de bugs para um poderoso gerenciador de projetos com recursos completos.

Do rastreamento de bugs ao gerenciamento de versões complexas, o Jira atua como a única fonte de verdade que mantém todos alinhados com as metas de negócios.

Nossa análise detalhada do Jira mostra por que mais de 300.000 equipes confiam nele como seu software de rastreamento de problemas.

Fato divertido: O Jira também tem uma conexão significativa com lagartos! Jira é uma versão abreviada de "Gojira", o nome original japonês do Godzilla!

Recursos do Jira

O software Jira combina o rastreamento robusto de bugs com ferramentas que dão suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento, tornando-o particularmente valioso para equipes que desejam um gerenciamento unificado do fluxo de trabalho. Vamos dar uma olhada no que o diferencia.

1. Quadros ágeis e flexíveis

via Atlassian

Os quadros do Jira se adaptam à forma como sua equipe trabalha, seja com Scrum, Kanban ou uma abordagem híbrida. Cada quadro oferece:

Colunas personalizáveis que correspondem aos estados de seu fluxo de trabalho

Swimlanes para organizar problemas por épico, responsável ou prioridade

Atualizações em tempo real à medida que os membros da equipe avançam no trabalho

2. Insights e relatórios

via Atlassian

Os dados geram melhores decisões; as ferramentas de relatório do Jira colocam esses dados na ponta de seus dedos. Você pode:

Acompanhe a velocidade do sprint

Monitorar gráficos burndown

Avalie o desempenho da equipe

Faça escolhas informadas sobre a direção do projeto

3. Rico ecossistema de integração

via Atlassian

Com mais de 3.000 aplicativos e integrações, o Jira se conecta perfeitamente à sua cadeia de ferramentas existente:

Integração de código com GitHub, Bitbucket e GitLab

Pipelines de CI/CD por meio do Jenkins e do Bamboo

Gerenciamento de testes via Xray e Zephyr

Vinculação de documentação com o Confluence

Isso significa que os desenvolvedores de software passam menos tempo alternando entre aplicativos e mais tempo criando um software excelente.

4. Fluxos de trabalho e rastreamento de bugs

via Atlassian

O Jira se destaca no gerenciamento de problemas de software por meio de fluxos de trabalho personalizados. Quando surgem bugs, você pode:

Classifique os problemas por prioridade

Acompanhe os problemas até a resolução

Mantenha as partes interessadas atualizadas sobre o progresso

Você também pode configurar a automação sem código para lidar com tarefas de rotina, como aprovações, e manter o trabalho em andamento mesmo quando ninguém o estiver monitorando ativamente.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,53/mês por usuário

Premium: $13. 53/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Bugzilla vs Jira: Comparação de recursos

Aqui está uma tabela com as principais diferenças entre as duas ferramentas, frente a frente:

Recurso Bugzilla Jira Bônus: ClickUp Interface do usuário Interface tradicional e simples Interface moderna e intuitiva UI dinâmica e agradável Personalização Requer conhecimento de codificação Ferramentas de personalização sem código Personalização sem código baseada em IA Planejamento de projetos Rastreamento básico Ferramenta completa de gerenciamento de projetos Gerenciamento de projetos de ponta a ponta completo com tarefas, subtarefas, listas de verificação, comentários nas tarefas e modelos de gerenciamento de projetos Pesquisa Pesquisa avançada de rastreamento de bugs Pesquisa JQL avançada Uma barra de pesquisa poderosa que pode pesquisar em seu espaço de trabalho e em ferramentas integradas de terceiros Rastreamento de tempo Rastreamento incorporado Disponível por meio de integrações Controle de tempo incorporado e agendamento automatizado via calendário Segurança e suporte Orientado para a comunidade Suporte e recursos profissionais Suporte profissional e a melhor segurança da categoria

Agora que entendemos o que cada ferramenta oferece, vamos analisar como elas se comparam. As comparações a seguir refletem o uso no mundo real por parte das equipes de desenvolvimento, e não as declarações de marketing.

1. Interface do usuário e facilidade de uso

O Bugzilla mantém as coisas simples com uma interface tradicional que não mudou muito desde seus primórdios. Embora isso signifique uma curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários, os desenvolvedores experientes geralmente apreciam sua abordagem simples para identificar bugs.

O Jira oferece uma interface mais polida e moderna que a maioria das equipes considera mais fácil de navegar. Sua funcionalidade de arrastar e soltar e o construtor de fluxo de trabalho visual ajudam os novos membros da equipe a começar rapidamente.

Vencedor: Jira. A interface mais intuitiva e fácil de usar dá ao Jira uma vantagem, especialmente para a integração de novos membros da equipe.

2. Opções de personalização

A natureza de código aberto do Bugzilla significa que você pode modificar o código diretamente para atender às suas necessidades. No entanto, isso requer conhecimento técnico e tempo dedicado ao desenvolvimento.

O Jira se destaca por suas ferramentas de personalização prontas para uso. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados sem codificação, criar painéis especializados adaptados a diferentes funções e adicionar novos campos para rastrear pontos de dados específicos. Milhares de integrações disponíveis conectam o Jira às ferramentas existentes da sua equipe.

Vencedor: Jira. Embora ambas as ferramentas ofereçam personalização, as opções sem código do Jira o tornam mais acessível para todos os membros da equipe.

3. Recursos de planejamento de projetos e Agile

O Bugzilla é excelente apenas no rastreamento de bugs. Ele lida bem com o rastreamento de problemas, mas não tem ferramentas integradas para um planejamento de projeto mais amplo.

O Jira vai além do rastreamento de bugs e oferece suporte ao gerenciamento completo de projetos. Os quadros Kanban e Scrum se adaptam ao seu fluxo de trabalho, enquanto as ferramentas de planejamento de sprint ajudam a dividir o trabalho em tarefas gerenciáveis.

As visualizações da linha do tempo fornecem uma imagem clara do progresso do projeto, e os recursos de alocação de recursos garantem que as equipes de gerenciamento de projetos permaneçam equilibradas sem sobrecarga.

Vencedor: Jira. Oferece soluções mais completas para equipes que desejam uma solução abrangente de gerenciamento de projetos juntamente com o rastreamento de bugs.

4. Recursos de pesquisa

O sistema de pesquisa do Bugzilla tem um poder surpreendente. Você pode criar consultas complexas usando atalhos, salvar pesquisas frequentes como exibições personalizadas e encontrar bugs específicos rapidamente com operadores avançados.

O Jira combina isso com sua Jira Query Language (JQL), oferecendo funções de pesquisa avançada semelhantes. No entanto, alguns usuários consideram a abordagem do Bugzilla mais simples para as necessidades de rastreamento de bugs.

Vencedor: Bugzilla. Embora ambas as ferramentas sejam excelentes para ajudar as equipes a encontrar as informações de que precisam, os desenvolvedores consideram o sistema de pesquisa do Bugzilla mais conveniente.

5. Controle de tempo

O Bugzilla inclui rastreamento de tempo incorporado que se integra diretamente ao gerenciamento de bugs. Com base em dados anteriores, é possível registrar as horas gastas em correções, rastrear padrões de produtividade e planejar futuras necessidades de recursos.

Embora o Jira não ofereça controle de tempo nativo, suas amplas opções de integração permitem que você adicione essa funcionalidade por meio de aplicativos. Essa flexibilidade significa que você pode escolher a solução de controle de tempo que melhor atenda às suas necessidades.

Vencedor: Empate. Cada abordagem tem seus méritos. A solução integrada do Bugzilla versus as integrações personalizáveis do Jira - o vencedor é qualquer que seja o seu caso de uso!

6. Segurança e suporte

O Bugzilla adota uma abordagem mais simples em relação à segurança. Ele atende às necessidades básicas, mas pode ficar aquém dos requisitos empresariais. No que diz respeito ao suporte, o Bugzilla conta com fóruns da comunidade. Sua experiência pode variar - você pode obter respostas rápidas ou enfrentar tempos de espera mais longos, dependendo da disponibilidade da comunidade.

O Jira, por outro lado, oferece um pacote mais robusto. Ele vem com uma equipe de suporte profissional que está sempre pronta para ajudar. Quanto à segurança, o Jira tem uma abordagem abrangente:

Equipes de suporte profissional que fornecem assistência confiável

Patches e atualizações de segurança regulares para proteção contra novas ameaças

Recursos empresariais como logon único (SSO) para facilitar o acesso

Provisionamento automatizado de usuários para reduzir o trabalho administrativo

Autenticação multifator necessária para aumentar a segurança

Vencedor: Empate. Ambas as ferramentas são excelentes em seus próprios aspectos. O Jira, com seus recursos prontos para a empresa e suporte profissional, e o Bugzilla, com sua abordagem voltada para a comunidade e histórico comprovado de rastreamento de bugs.

Bugzilla vs Jira no Reddit

Demos uma olhada no Reddit para ver o que as pessoas dizem sobre as duas plataformas de rastreamento de bugs.

O Bugzilla é geralmente elogiado por sua abordagem direta ao rastreamento de bugs. Um usuário do r/kde enfatiza sua flexibilidade: "Se um problema for relatado contra o produto errado, ele pode somente ser reatribuído ao produto correto. *Você não pode fazer isso no GitLab, a menos que você mude para um repositório mono", diz Hardolaf.

Por outro lado, o Jira é reconhecido por seus recursos abrangentes, especialmente na análise de dados. Um desenvolvedor no r/Agile observa:

*É muito fácil configurar e manipular dados, além disso, o Jira já tem muitos gráficos incorporados. É muito fácil usar o JQL para extrair qualquer tipo de dados que você precise ver rapidamente

*É muito fácil configurar e manipular dados, além disso, o Jira já tem muitos gráficos incorporados. É muito fácil usar o JQL para extrair qualquer tipo de dados que você precise ver rapidamente

O Bugzilla é elogiado por sua confiabilidade e simplicidade.

Derekslager, um desenvolvedor em r/programming, compartilha:

Na verdade, o Bugzilla funciona muito bem para a nossa pequena equipe. Nós o complementamos com o Testopia para nossos testadores, e nosso PM o utiliza via Deskzilla para gerenciar listas de recursos, especificações, etc. É fácil de configurar e gerenciar em todas as plataformas, não custa nada (exceto a licença única do Deskzilla) e se integra bem a outras ferramentas. As pessoas o criticam porque é feio, e é mesmo, mas no final das contas ele funciona.

Na verdade, o Bugzilla funciona muito bem para a nossa pequena equipe. Nós o complementamos com o Testopia para nossos testadores, e nosso PM o utiliza via Deskzilla para gerenciar listas de recursos, especificações, etc. É fácil de configurar e gerenciar em todas as plataformas, não custa nada (exceto a licença única do Deskzilla) e se integra bem a outras ferramentas. As pessoas o criticam porque é feio, e é mesmo, mas no final das contas ele funciona.

O Jira é reconhecido por seus recursos abrangentes, especialmente na análise de dados.

Desenvolvedor Peti_d em notas do r/jira:

O Jira oferece uma ferramenta de importação integrada que suporta a migração do Bugzilla. Essa ferramenta permite que você mapeie os campos do Bugzilla para os campos correspondentes no Jira, e pode lidar com a importação de problemas, comentários, anexos e muito mais. Você pode acessar essa ferramenta na interface de administração do Jira.

O Jira oferece uma ferramenta de importação integrada que suporta a migração do Bugzilla. Essa ferramenta permite que você mapeie os campos do Bugzilla para os campos correspondentes no Jira, e pode lidar com a importação de problemas, comentários, anexos e muito mais. Você pode acessar essa ferramenta na interface de administração do Jira.

Embora as opiniões variem, o consenso parece estar alinhado com casos de uso específicos:

O Bugzilla é preferível quando:

O desempenho é crucial

As equipes precisam de fluxos de trabalho robustos baseados em e-mail

As organizações querem uma solução sem custo

A velocidade de pesquisa é uma prioridade

Equipes pequenas precisam de rastreamento interno de bugs sem complexidade

A estabilidade e a confiabilidade são mais importantes do que o polimento visual

As equipes já têm conhecimento técnico e preferem uma solução leve

O Jira é preferido quando:

As equipes precisam de ferramentas ágeis modernas

A integração com outras ferramentas é essencial

As organizações querem uma interface de usuário refinada

São necessários relatórios detalhados

As equipes precisam de um gerenciamento de projetos abrangente que vá além do rastreamento de bugs

Os fluxos de trabalho exigem personalização frequente sem codificação

As organizações querem suporte de nível profissional e recursos de segurança

➡️ Leia também: Como exportar tarefas do JIRA e importar para o ClickUp

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Bugzilla vs Jira

O verdadeiro desafio não é corrigir bugs - é gerenciá-los com eficiência. As equipes de desenvolvimento lutam com relatórios duplicados, prioridades pouco claras e acúmulos crescentes que atrasam todo o ciclo de desenvolvimento.

O ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, resolve esses problemas de frente com uma abordagem simples para o rastreamento de bugs e a colaboração em equipe.

ClickUp's one-up #1: Suporte inteligente para software e equipes ágeis

Ao contrário dos rastreadores de bugs tradicionais, que o forçam a adotar fluxos de trabalho rígidos, o ClickUp for Software Teams dá uma nova perspectiva ao gerenciamento de bugs.

Você pode coletar relatórios de bugs por meio de formulários personalizados, rastrear problemas em tempo real e manter todos em sincronia com notificações automatizadas.

Rastreie bugs de software sem problemas com a ferramenta dedicada do ClickUp para equipes de software

Aqui está o que faz com que ele se destaque:

Os formulários personalizados de rastreamento de bugs capturam detalhes essenciais, como informações do navegador e gravidade do bug

As tags ajudam a classificar os problemas por tipo (segurança, funcional, desempenho)

Atualizações de status em tempo real mantêm toda a equipe informada

Fluxos de trabalho automatizados movem os bugs pelo seu processo

O ClickUp Bug Tracking Template fornece uma base profissional com listas e visualizações pré-configuradas. Você pode alternar instantaneamente entre as visualizações de Lista, Kanban e Calendário para ver mais de perto as adições de bugs.

Obter um modelo gratuito Comece a usar o modelo de rastreamento de bugs pré-configurado do ClickUp

Para as pessoas que gerenciam projetos ágeis, o software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp oferece o que há de melhor. O planejamento de Sprint, os quadros Kanban e os gráficos de Gantt ajudam a manter o controle das suas necessidades Agile. Além disso, você pode atribuir pontos de sprint a tarefas e adicionar campos personalizados para acompanhar suas métricas.

➡️ Leia também: Modelos e formulários gratuitos de relatórios de bugs para rastreamento de bugs

ClickUp's one-up #2: Gerenciamento de tarefas que gera resultados

Simplifique os fluxos de trabalho de desenvolvimento com o ClickUp Tasks

Você precisa de um processo de desenvolvimento de software e de um fluxo de trabalho perfeitamente organizados, sem espaço para confusão. O ClickUp Tasks ajuda você a criar fluxos de trabalho claros e estruturados que mantêm tudo nos trilhos.

Você pode automatizar problemas de rotina como:

Atribuição de novos bugs a membros da equipe

Movimentação de tarefas entre listas com base no status do projeto

Envio de notificações quando os prazos se aproximam

A configuração hierárquica (Spaces > Folders > Lists) mantém tudo organizado. Você pode agrupar tarefas por projeto, departamento ou qualquer outro sistema que funcione para elas.

O número 3 do ClickUp: pesquisa e gerenciamento de conhecimento com base em IA

Obtenha melhores resultados de pesquisa com a pesquisa e o gerenciamento de conhecimento com base em IA do ClickUp

A IA potencializa tudo no ClickUp. O ClickUp Brain atua como seu assistente de pesquisa dedicado, especificamente para o rastreamento de bugs. Quando você encontra um bug, ele reúne de forma inteligente todas as peças relevantes do quebra-cabeça - relatórios anteriores, discussões relacionadas, documentos de design e qualquer coisa que possa esclarecer o problema.

Isso significa que você não está começando do zero; você tem um contexto instantâneo.

Em seguida, o Connected Search atua como um bibliotecário extremamente rápido e onisciente em seu espaço de trabalho ClickUp. Não importa onde as informações estejam - em tarefas, documentos, bate-papos ou aplicativos integrados de terceiros.

Essa combinação reduz significativamente o tempo que você gasta procurando informações, permitindo que sua equipe entenda o problema rapidamente, colabore com eficiência e resolva os bugs mais rapidamente.

ClickUp's one-up #4: Dashboards que contam a história real

Os ClickUp Dashboards fornecem uma visão geral do seu projeto de desenvolvimento em um piscar de olhos

Os ClickUp Dashboards oferecem visibilidade abrangente do projeto por meio de cartões personalizáveis. Os líderes de equipe podem criar facilmente painéis sem código para acompanhar:

Cargas de trabalho dos membros da equipe

Progresso do Sprint

Tempo gasto em tarefas

Atualizações de status de bugs, tudo em um só lugar

A plataforma gera automaticamente relatórios que ajudam as equipes a identificar gargalos e otimizar seus processos.

O ClickUp está realmente mudando o jogo para as equipes de software. Basta perguntar a Hayri Yildrim, Analista de Negócios da PacelVision:

O ClickUp é uma ferramenta intuitiva e poderosa de gerenciamento de projetos e rastreamento de bugs que ajuda as equipes a se manterem organizadas, aumentarem a produtividade e colaborarem com mais eficiência.

O ClickUp é uma ferramenta intuitiva e poderosa de gerenciamento de projetos e rastreamento de bugs que ajuda as equipes a se manterem organizadas, aumentarem a produtividade e colaborarem com mais eficiência.

dica profissional: Antes de escolher qualquer ferramenta de rastreamento de bugs, exporte uma amostra dos bugs atuais para uma planilha. Em seguida, identifique os cinco principais pontos de dados que sua equipe rastreia com mais frequência. Isso o ajudará a avaliar a interface da ferramenta que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Faça a escolha certa para seu fluxo de trabalho de desenvolvimento

Qual é a diferença entre um ciclo de lançamento tranquilo e um caótico? Seu software de rastreamento de bugs. Com base em nossa comparação entre o Jira e o Bugzilla, agora você pode saber qual deles se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho.

Mas por que se limitar ao rastreamento de bugs quando você pode gerenciar todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com o ClickUp?

O ClickUp combina rastreamento de bugs com gerenciamento de tarefas, planejamento de sprint e documentação em um só lugar. Os fluxos de trabalho personalizáveis permitem que você adapte o processo de desenvolvimento às necessidades da sua equipe. Você pode manter os projetos no caminho certo com colaboração em tempo real e relatórios automatizados, sem precisar fazer malabarismos com várias ferramentas.

Pronto para elevar o nível do seu processo de controle de bugs? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!