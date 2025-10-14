Modelos gratuitos de planos de compras para compras e gestão de fornecedores

Economizar em compras pode custar caro — literalmente. Sem um plano sólido, você corre o risco de atrasos, excedentes orçamentários e fornecedores não confiáveis. 💰

Mas quem tem tempo para criar uma estratégia de compras do zero? É aí que entram os modelos de planos de compras.

Esses modelos ajudam você a manter o controle, desde a seleção dos fornecedores certos até o acompanhamento de pedidos de compra e o gerenciamento de contratos com fornecedores.

Compilamos os melhores modelos gratuitos para ajudá-lo a evitar tentativas e erros.

Vamos começar! 🛒

O que são modelos de planos de compras?

Os modelos de planos de aquisição são documentos estruturados que descrevem processos e estratégias para adquirir bens, serviços ou trabalhos de fontes externas dentro de um projeto ou organização.

Eles servem como modelos, detalhando as etapas, cronogramas, responsabilidades e critérios envolvidos nas atividades de compras.

Normalmente, esses modelos abrangem objetivos de compras, resultados de pesquisas de mercado, tipos de contratos, processos de compras, funções e responsabilidades, métricas de desempenho e estratégias de gestão de riscos.

Eles padronizam seus procedimentos, garantem a conformidade regulatória e alinham os KPIs de compras com as metas gerais do projeto.

🧠 Curiosidade: A Rota da Seda não era apenas uma rota comercial; ela revolucionou as compras. As guildas mercantis da Idade Média introduziram contratos estruturados e práticas comerciais que moldaram a gestão moderna da cadeia de suprimentos.

12 modelos gratuitos de planos de compras para facilitar os desafios de compras

Ter o modelo certo pode fazer toda a diferença na gestão dos processos de compras. O ClickUp Templates oferece soluções projetadas para simplificar e otimizar as compras.

O ClickUp é um espaço de trabalho de IA convergente que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerada pela automação e pesquisa de IA de última geração.

A vida de um gerente de compras envolve tudo, desde o acompanhamento das relações com os fornecedores até a organização de pedidos de compra detalhados e relatórios de estoque. Para facilitar, aqui estão nossas recomendações dos melhores modelos de planos de gestão de compras que abrangem todos os aspectos.

Vamos começar! 💪

1. Modelo de compras ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de compras da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar e gerenciar seus processos de compras.

Gerenciar compras sem um plano claro pode levar a gastos desnecessários, detalhes perdidos e correria de última hora. O modelo de compras do ClickUp traz estrutura ao processo, ajudando as equipes a planejar, acompanhar e otimizar todas as etapas da compra.

Com painéis visuais e bancos de dados sem código, acompanhar as atividades de compras se torna fácil. Fluxos de trabalho automatizados lidam com solicitações, aprovações e rastreamento de entregas, reduzindo a necessidade de acompanhamentos constantes.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Crie um processo de compras padronizado para evitar confusão e atrasos

Armazene todos os detalhes e documentos dos fornecedores em um único espaço organizado

Acompanhe todas as etapas da aquisição com um painel visual

Reduza erros seguindo um fluxo de trabalho claro e um formato consistente

Compreenda melhor as relações com os fornecedores e avalie os riscos potenciais utilizando as Visualizações personalizadas

📌 Ideal para: Empresas que precisam de um sistema centralizado para acompanhar, gerenciar e otimizar os processos de compras.

🔍 Você sabia? As guerras mundiais tornaram as compras uma necessidade estratégica. Os governos tiveram que dominar as cadeias de suprimentos para manter seus exércitos equipados, mudando para sempre a forma como as empresas abordavam as compras.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em tarefas fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. O ClickUp transforma a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com fluxos de trabalho alimentados por IA e sinalizadores de prioridade personalizados, você sempre saberá o que deve ser feito primeiro.

2. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de solicitação de cotação da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar as solicitações de cotação dos fornecedores.

Uma solicitação de cotação (RFQ) é essencial ao adquirir materiais ou serviços, garantindo preços justos e transparência. O modelo de solicitação de cotação do ClickUp organiza todos os detalhes do seu processo de RFQ.

Isso permite que você defina os objetivos, orçamentos e cronogramas do projeto antes de enviar solicitações de cotação estruturadas aos fornecedores, garantindo consistência e clareza na comunicação.

Além disso, com seções dedicadas aos principais detalhes de compras, você captura informações sobre fornecedores e empresas, instruções especiais e um resumo de cotações com o mínimo de esforço.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Reúna cotações de fornecedores com formatos e detalhes consistentes

Defina objetivos e orçamentos claros para o projeto antes de solicitar cotações

Compare as propostas dos fornecedores lado a lado para uma melhor tomada de decisão

Acompanhe todas as solicitações de cotação em um sistema centralizado para garantir a transparência

📌 Ideal para: Equipes de compras que precisam de uma maneira padronizada e eficiente de coletar e avaliar propostas de fornecedores, garantindo comparações justas e comunicação simplificada.

💡 Dica profissional: Defina as regras básicas. Ter políticas de compras claras mantém todos alinhados e garante operações tranquilas. Se você estiver com pouco tempo ou inspiração, basta pedir ao ClickUp Brain para redigir um modelo de política de compras e edite-o como achar melhor!

3. Modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar as compras e o inventário.

O modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp garante que todos os pedidos sejam registrados e rastreados com precisão, desde a solicitação até o atendimento. Ele ajuda as empresas a manter os detalhes dos fornecedores, datas de compra, condições de envio e cronogramas de entrega de forma eficiente.

Ele permite organizar tarefas em quatorze status diferentes: Pagamento, Enviar ao fornecedor, Adicionar ao inventário, Pronto para revisão, Entregue, etc., para acompanhar o progresso.

Com o acompanhamento em tempo real, as equipes podem ficar a par das atividades de compras, planejar o estoque e evitar erros dispendiosos, como pedidos duplicados ou entregas perdidas. Também melhora a gestão de estoque, permitindo monitorar os níveis de estoque.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Registre cada pedido de compra com precisão, do início ao fim

Monitore os níveis de estoque para evitar faltas e excessos

Acompanhe os detalhes dos fornecedores e os prazos de entrega de forma eficiente

Gere relatórios de inventário para apoiar as decisões de compras

📌 Ideal para: Empresas que procuram uma ferramenta com dupla finalidade que ajude os gerentes a fazer pedidos de compra e acompanhar os níveis de estoque, garantindo que o inventário esteja sempre atualizado e que os pedidos sejam processados sem problemas.

💡Dica profissional: documente tudo, desde a seleção de fornecedores até a gestão de contratos. Ter registros detalhados evita confusão e mantém os processos funcionando como uma máquina bem lubrificada. O ClickUp Docs facilita isso. Você pode consolidar informações úteis, recursos e melhores práticas no Docs, facilitando para todos encontrar e atualizar o conhecimento da empresa.

4. Modelo de processo de RFP do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de processo de RFP da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar o processo de resposta a uma solicitação de proposta (RFP).

O processo de RFP (Solicitação de Proposta) é a forma como as empresas solicitam propostas aos fornecedores, descrevendo os requisitos do projeto e os critérios de avaliação para garantir que escolhem o melhor parceiro.

O modelo de processo de RFP da ClickUp fornece uma estrutura clara para lidar com tudo, desde a elaboração da solicitação até a seleção do fornecedor final. Acompanhe datas importantes, como prazos de envio e cronogramas de adjudicação, para garantir que nada seja esquecido.

Este modelo de RFP inclui cinco categorias principais para manter tudo organizado: Fase do processo (elaboração, planejamento ou revisão), Orçamento (alocação de fundos), Anexos (documentos essenciais), Data de adjudicação (cronograma) e Prazo para apresentação de propostas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Organize as etapas da solicitação de propostas, desde a elaboração até a seleção do fornecedor

Acompanhe com precisão os prazos de envio e os cronogramas de adjudicação

Armazene todas as propostas e anexos em um local estruturado

Avalie as propostas dos fornecedores de forma consistente usando critérios predefinidos

📌 Ideal para: Equipes de projeto ou empresas que gerenciam processos complexos de seleção de fornecedores, nos quais clareza, prazos e organização são essenciais para avaliar várias propostas.

5. Modelo padrão de RFI do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo padrão de RFI (solicitação de informações) do ClickUp foi projetado para ajudar você a rastrear e gerenciar solicitações de informações.

Uma Solicitação de Informações (RFI) reúne detalhes de fornecedores, prestadores de serviços ou partes interessadas antes de tomar decisões de compra. O modelo padrão de RFI do ClickUp permite coletar, rastrear e avaliar as respostas dos fornecedores com eficiência.

Você pode criar um formulário de solicitação de informações com detalhes importantes, como nome do solicitante, departamento e data de vencimento. Depois de enviado, acompanhe cada pedido usando status como “Novo pedido”, “Confirmação”, “Concluído” e “Entrega”.

Deseja comparar respostas? O modelo inclui várias visualizações: Lista de Solicitações para organizar RFIs, Quadro de Processos para acompanhar status e Calendário de Entregas para visualizar prazos.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Colete informações de fornecedores de forma sistemática para tomar decisões informadas.

Atribua prazos e responsabilidades para cada solicitação de RFI.

Acompanhe o progresso com status claros, desde o envio até a conclusão.

Compare respostas facilmente usando várias visualizações para maior clareza.

📌 Ideal para: Equipes que desejam reunir informações detalhadas de fornecedores, prestadores de serviços ou partes interessadas antes de tomar decisões de compra, com foco na organização de respostas, priorização de solicitações e acompanhamento do progresso.

💡Dica profissional: Obtenha o ClickUp Brain MAX, o assistente de IA avançado para desktop da ClickUp, para extrair detalhes importantes de faturas, cotações e comunicações com fornecedores, facilitando o rastreamento e a geração de relatórios. Além disso, o Talk to Text do ClickUp pode ser uma ferramenta poderosa para processos de gestão de compras e estoque. Os membros da equipe podem registrar rapidamente solicitações de compra, atualizações de estoque ou notas de fornecedores falando em vez de digitando, economizando tempo. A equipe de campo ou os gerentes de armazém podem atualizar os níveis de estoque, relatar problemas ou registrar entregas sem usar as mãos, mesmo enquanto realizam várias tarefas ao mesmo tempo. Capture ideias e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

6. Modelo de tarefa de auditoria de fornecedores do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de tarefa de auditoria de fornecedores da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar facilmente as auditorias e inspeções de fornecedores.

Uma auditoria de fornecedores é essencial para garantir que seus fornecedores atendam aos padrões de conformidade, qualidade e desempenho. O modelo de tarefa de auditoria de fornecedores do ClickUp rastreia critérios de auditoria, atribuições de tarefas e acompanhamentos.

Gerencie todas as etapas do processo de auditoria de fornecedores, desde a criação e atribuição de tarefas de auditoria com prazos claros para garantir a responsabilidade de toda a sua equipe. Você pode organizar todas as informações relacionadas à auditoria, incluindo listas de verificação de conformidade e avaliações de desempenho, em um único lugar, ajudando a identificar áreas que precisam de melhorias.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Programe auditorias de fornecedores com tarefas e prazos claros.

Acompanhe as métricas de conformidade e desempenho em um único lugar.

Atribua responsabilidades para garantir a prestação de contas em cada auditoria.

Registre ações de acompanhamento e melhorias de forma eficiente.

📌 Ideal para: Empresas que gerenciam vários fornecedores e setores com alta exigência de conformidade, que requerem acompanhamento e relatórios meticulosos.

📖 Leia também: Software de análise de compras para um abastecimento mais inteligente

7. Modelo de lista principal de fornecedores do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de lista mestre de fornecedores do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar seus fornecedores em um único lugar.

A gestão de fornecedores não deve ser estressante.

Se você ainda está vasculhando planilhas antigas, e-mails ou notas adesivas para encontrar contatos de fornecedores, detalhes de contratos ou desempenho anterior, é hora de fazer uma atualização. O modelo de lista mestre de fornecedores do ClickUp oferece uma estrutura para gerenciar todos os fornecedores, prestadores de serviços ou prestadores de serviços.

Pesquise fornecedores instantaneamente por nome, setor ou informações de contato sem precisar rolar a tela infinitamente e acompanhe os detalhes do contrato, o status do fornecedor e os gastos em um painel organizado.

Ele também permite priorizar os principais fornecedores e monitorar o desempenho para otimizar a estratégia de compras.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Centralize as informações dos fornecedores, incluindo detalhes de contato e contratos.

Priorize fornecedores críticos para o planejamento de compras

Acompanhe o desempenho dos fornecedores de forma consistente em todos os projetos.

Pesquise fornecedores facilmente usando filtros e visualizações personalizadas.

📌 Ideal para: Organizações que gerenciam relacionamentos com vários fornecedores, permitindo-lhes centralizar e organizar informações importantes sobre fornecedores, acompanhar o desempenho e priorizar facilmente os fornecedores essenciais.

🌟 Bônus: Configure os agentes de IA do ClickUp para ajudar sua equipe a gerenciar os processos de compras. Use agentes pré-construídos ou personalize os seus próprios. Esses agentes podem: Rastreamento automatizado de estoque: monitore os níveis de estoque, atualize os registros de estoque e alerte as equipes quando os itens estiverem em baixa ou em falta.

Automação de solicitações de compras: processe solicitações de compras, encaminhe-as para aprovação e gere pedidos de compra automaticamente.

Gerenciamento de fornecedores: ajude a acompanhar o desempenho dos fornecedores, gerencie contratos e envie lembretes para renovações ou verificações de conformidade.

Processamento de faturas e pagamentos: colete, verifique e aprove faturas automaticamente e acompanhe o status dos pagamentos.

Relatórios e análises: gere relatórios em tempo real sobre a rotatividade do estoque, os tempos do ciclo de compras e as tendências de gastos.

Automação do fluxo de trabalho: acione tarefas ou notificações quando determinados limites de estoque forem atingidos ou quando etapas de aquisição exigirem atenção. Saiba mais neste vídeo:

8. Modelo de formulário de inscrição de fornecedor ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Torne a integração de fornecedores mais fácil e eficaz com o modelo de formulário de inscrição de fornecedores do ClickUp.

O modelo de formulário de inscrição de fornecedor do ClickUp transforma um processo de integração caótico em uma experiência simplificada que se concentra na coleta imediata de detalhes cruciais sobre o fornecedor. Ele facilita a coleta de informações e a avaliação do fornecedor para decisões baseadas em dados.

Já se perguntou como selecionar fornecedores de forma eficaz antes de marcar uma reunião? Este modelo permite-lhe registar tudo, desde informações de contacto e ofertas de produtos até certificações.

Garanta que todos os fornecedores potenciais forneçam as informações necessárias, detalhes comerciais e ofertas de produtos para avaliar se são adequados para o seu negócio.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Colete informações detalhadas sobre os fornecedores de forma sistemática para avaliação.

Garanta que todas as certificações e documentos necessários sejam enviados.

Padronize o processo de integração de novos fornecedores.

Acompanhe o andamento das inscrições de forma eficiente em um sistema centralizado.

📌 Ideal para: Empresas que buscam uma maneira simplificada de coletar detalhes essenciais dos fornecedores, avaliar qualificações e garantir a conformidade desde o início do processo de integração do fornecedor.

🧠 Curiosidade: As compras existem desde o antigo Egito. Os escribas gerenciavam os suprimentos para grandes projetos de pirâmides já em 3000 a.C., tornando-se os primeiros profissionais de compras.

9. Modelo de contrato de fornecedor ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de contrato de fornecedor da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar os contratos e acordos com fornecedores.

Manter relações transparentes e sem disputas com os fornecedores começa com um acordo sólido.

O modelo de contrato de fornecedor do ClickUp ajuda você a estabelecer termos claros desde o início, transformando contratos complexos em documentos estruturados e gerenciáveis. Com direitos, obrigações, preços e termos de entrega definidos antecipadamente e sem jargões jurídicos, você pode evitar mal-entendidos posteriormente.

Este modelo vai além de um formulário básico de fornecedor, oferecendo ferramentas de colaboração integradas, como comentários, marcos e campos personalizados. Isso permite que você adapte os contratos às suas necessidades específicas.

Além disso, com lembretes automáticos para revisões, renovações e atualizações de contratos, você pode se antecipar aos desafios de compras e garantir a responsabilidade dos fornecedores a longo prazo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Crie acordos claros e estruturados com termos e condições definidos.

Colabore com as partes interessadas usando comentários e marcos integrados.

Defina lembretes para revisões, renovações e atualizações de contratos.

Acompanhe as obrigações e os prazos para evitar disputas de forma eficaz.

📌 Ideal para: Empresas que precisam de uma maneira consistente e organizada de criar, revisar e gerenciar contratos com fornecedores, garantindo que todos os termos e expectativas sejam claramente definidos e acompanhados.

🔍 Você sabia? A Revolução Industrial deu origem aos departamentos dedicados às compras. Charles Babbage, o pai da computação moderna, enfatizou a necessidade de compras centralizadas já em 1832.

10. Modelo de lista de verificação para gestão de fornecedores do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar o progresso dos fornecedores em sua empresa.

Gerenciar vários fornecedores em diferentes plataformas pode se tornar complicado rapidamente. O modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp simplifica o processo, transformando a avaliação e a integração de fornecedores em um fluxo de trabalho estruturado e transparente.

Melhor ainda? Com ferramentas de colaboração integradas, o software de gestão de fornecedores permite coletar feedback para monitorar o desempenho e otimizar a comunicação.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Avalie os fornecedores de forma consistente usando uma lista de verificação estruturada.

Acompanhe facilmente o progresso da integração e do desempenho

Atribua tarefas e responsabilidades para a gestão de fornecedores.

Garanta a conformidade e a eficiência em todas as atividades dos fornecedores

📌 Ideal para: Equipes de compras ou empresas que desejam garantir uma gestão consistente e completa de fornecedores por meio de uma lista de verificação estruturada que garante conformidade, avaliação de desempenho e integração eficiente de fornecedores.

11. Modelo de gerenciamento de estoque ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie o rastreamento de estoque com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp simplifica o controle de estoque, oferecendo rastreamento em tempo real, análise de tendências e atualizações automatizadas. Dessa forma, você sempre sabe o que está disponível e o que precisa ser reabastecido.

Ao contrário de um sistema de pedidos de compra focado em compras, este modelo de inventário ajuda na gestão contínua do inventário, ajudando as empresas a se manterem proativas.

Com campos personalizáveis para detalhes do produto, incluindo preços, imagens e dados do fornecedor, você pode manter um banco de dados de estoque centralizado. As opções avançadas de pesquisa e filtro facilitam a localização de estoque sazonal, itens em liquidação ou suprimentos frequentemente encomendados.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Monitore os níveis de estoque em tempo real para um melhor planejamento

Acompanhe as tendências de compras para otimizar as decisões de estoque

Mantenha um banco de dados centralizado com detalhes dos produtos e fornecedores

Gere relatórios visuais para analisar o estoque com eficiência

📌 Ideal para: Empresas que gerenciam estoques complexos ou grandes que exigem rastreamento em tempo real, análise de tendências e previsões para manter níveis ideais de estoque, evitar faltas e planejar compras de forma mais eficaz.

💡 Dica profissional: Monte uma equipe de compras dos sonhos. Contar com especialistas em direito, TI e conformidade garante que sua documentação cubra todas as bases e atenda aos requisitos regulatórios. Com a colaboração ao vivo no ClickUp, isso é fácil de fazer. Com o recurso “Vários responsáveis”, você pode garantir que todas as pessoas que precisam participar de uma tarefa estejam, de fato, envolvidas.

12. Modelo de relatório de inventário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de relatório de inventário da ClickUp foi projetado para ajudá-lo a monitorar os níveis de estoque de produtos e planejar pedidos futuros.

O modelo de relatório de inventário do ClickUp simplifica o monitoramento de estoque com um formato Docs fácil de atualizar, eliminando a necessidade de fórmulas complexas. Ele fornece uma maneira estruturada de rastrear níveis de estoque, tendências de compras, serviços necessários e dados de produtos.

Resumos visuais claros dos níveis de estoque ajudam a identificar faltas ou excedentes antes que eles prejudiquem as operações. Acompanhe as atividades de compra ao longo do tempo para otimizar os contratos de aquisição e reduzir custos desnecessários.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe os níveis e as tendências de estoque de forma sistemática ao longo do tempo

Registre as atividades de compra para tomar melhores decisões de aquisição

Monitore proativamente a falta ou o excesso de estoque

Compartilhe relatórios facilmente com as equipes para um planejamento colaborativo

📌 Ideal para: Equipes ou empresas que precisam analisar as atividades de compras e as tendências de estoque ao longo do tempo.

💡 Dica profissional: conheça seus fornecedores como conhece sua equipe. O uso de ferramentas de gerenciamento de risco de fornecedores (SRM) ajuda você a se antecipar a questões de conformidade e, ao mesmo tempo, fortalecer parcerias valiosas.

O que torna um modelo de plano de compras bom?

Semelhante ao software de gerenciamento de compras, um modelo bem estruturado é uma ferramenta estratégica para orientar seu processo de planejamento de compras. As principais características incluem:

Objetivos de compras: Define metas específicas alinhadas com as prioridades organizacionais

Fluxos de processo: descreve cada etapa, desde a requisição até o fechamento do contrato

Funções e responsabilidades: Atribui tarefas e autoridade de tomada de decisão aos membros da equipe

Tipos de contrato: Especifica os acordos contratuais mais adequados para cada aquisição

Estratégias de gestão de riscos: Identifica riscos potenciais e planos de mitigação

Métricas de desempenho: Define critérios para avaliar o desempenho dos fornecedores e o sucesso das compras

Conformidade legal: Garante a adesão às leis e políticas relevantes

Cronogramas do projeto: Alinha as atividades de compras com os cronogramas gerais do projeto e o processo de compras

Alocação de recursos: Gerencia os orçamentos dos projetos para garantir que os planos permaneçam dentro das restrições financeiras, ao mesmo tempo em que cumprem os requisitos de compras

Planos de envolvimento das partes interessadas: Detalha as estratégias de comunicação e envolvimento com todas as partes interessadas

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de software de compras deve crescer para US$ 18,28 bilhões até 2032, apresentando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,8%.

Faça com que cada compra valha a pena com os modelos do ClickUp

Não deixe que processos desorganizados de gestão de compras o impeçam de avançar. Um modelo bem estruturado pode ajudá-lo a refinar cada etapa, desde a decisão dos critérios de seleção de fornecedores e o processo de aprovação até a gestão de contratos e a entrega pontual, garantindo eficiência e precisão.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece modelos prontos para otimizar seu fluxo de trabalho, alinhar os principais participantes e simplificar os esforços de aquisição. Por que esperar? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅