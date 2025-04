As 10 principais ferramentas de IA para excelência em gerenciamento de riscos em 2025

A história prova que deixar de identificar os riscos potenciais pode levar a um desastre. Veja o exemplo de um dos maiores colapsos financeiros da história dos EUA: o colapso da dívida de US$ 619 bilhões do Lehman Brothers, que afundou os mercados financeiros globais em 2008.

A causa? Avaliação de risco deficiente de seus títulos de risco lastreados em hipotecas.

Para nossa sorte, o gerenciamento de riscos evoluiu muito desde então. As ferramentas de gerenciamento de riscos apoiadas em inteligência artificial usam o aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados, a análise preditiva para identificar fatores de risco e o monitoramento em tempo real para evitar desastres antes que eles ocorram.

Seja para conformidade regulatória, violações de dados, detecção de fraudes ou gerenciamento de riscos de projetos, a IA está tornando o gerenciamento de riscos mais rápido e inteligente com o processamento de linguagem natural.

Aqui está uma lista das 10 principais ferramentas de IA para avaliação e gerenciamento de riscos de projetos para ajudar sua organização a enfrentar os riscos de projetos, manter a conformidade regulatória e ficar à frente da curva!

Os riscos são inevitáveis. As empresas não podem existir sem eles - porque, sem eles, o crescimento não seria possível.

Estatisticamente falando, 57% dos profissionais de risco afirmam que já observaram melhorias na tomada de decisões e insights acionáveis com o uso de aplicativos de tecnologia.

A chave para a certeza em situações incertas? Avaliações completas de riscos para detectar possíveis ameaças e mitigação eficaz de riscos com ferramentas de IA.

portanto, aqui estão os principais benefícios e recursos que a solução certa de gerenciamento de riscos deve oferecer para um gerenciamento de riscos eficaz em sua organização:

Monitoramento em tempo real: Fornece insights instantâneos sobre fatores de risco variáveis

Análise preditiva: Usa o aprendizado de máquina para identificar padrões e prever riscos futuros

Fluxos de trabalho automatizados: Reduz os erros manuais e aumenta a eficiência

Detecção de fraudes: Identifica atividades suspeitas em transações financeiras

Rastreamento de conformidade: Garante a adesão à regulamentação e evita penalidades

Painéis personalizáveis: Personalize os relatórios de risco de acordo com suas necessidades comerciais e do setor

Integração de dados: Conecta-se perfeitamente aos sistemas existentes para avaliações de risco abrangentes

Recursos de aprendizado de máquina: Usa algoritmos avançados para identificar padrões e detectar anomalias, permitindo a detecção proativa de riscos

Geração de relatórios e visualização: Gera relatórios claros e orientados por dados com recursos visuais para comunicar com eficácia os insights sobre riscos

Segurança e privacidade de dados: Garante a adesão a práticas de segurança robustas para proteger dados confidenciais e manter a conformidade regulamentar

Selecionar a ferramenta certa de gerenciamento de riscos orientada por IA não se trata apenas de evitar ameaças - trata-se de aproveitar as ferramentas de IA para uma tomada de decisão mais inteligente em sua organização.

A IA no gerenciamento de riscos não é nova, mas com os fatores de risco atuais se multiplicando mais rápido do que nunca, encontrar a solução certa de gerenciamento de riscos com IA é fundamental para as empresas. Vamos nos aprofundar na lista dos 10 melhores!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de riscos orientado por IA e automação de fluxo de trabalho)

De acordo com a McKinsey, 72% das organizações estão usando sistemas de IA, tornando evidente que as empresas estão priorizando a automação e a análise preditiva para se manterem à frente dos riscos e protegerem seus negócios.

Mas o problema é o seguinte. Os riscos do projeto estão espalhados por ferramentas desconectadas, retardando a tomada de decisões e aumentando a exposição ao risco. Não é de se admirar que apenas 34% dos profissionais sintam que sua organização está preparada para gerenciar riscos de forma eficaz.

É aí que entra o ClickUp - o aplicativo completo para o trabalho com uma plataforma de gerenciamento de riscos com IA tudo em um mantém o gerenciamento de projetos, a avaliação e a comunicação em um só lugar.

Com insights em tempo real, automação de tarefas orientada por IA e painéis personalizáveis, o ClickUp ajuda as equipes a identificar possíveis riscos, simplificar as operações e melhorar a conformidade regulamentar.

Não é mais necessário passar a noite toda vasculhando planilhas intermináveis para encontrar o próximo grande risco financeiro - o ClickUp automatiza e organiza tudo para você:

ClickUp Brain: Seu assistente de risco com tecnologia de IA

Simule possíveis riscos, conformidade e técnicas de mitigação com o ClickUp Brain

Você já desejou ter um assistente que pudesse analisar os riscos do projeto, prever possíveis problemas de conformidade e sugerir estratégias de mitigação de riscos?

Esse é o ClickUp Brain - um assistente com tecnologia de IA que conecta tarefas, documentos e insights de risco em um só lugar.

Seja para gerar um plano de gerenciamento de riscos de projeto ou para identificar padrões em dados históricos, a IA elimina as suposições na identificação de riscos. Comece a criar estratégias com um gerador de plano de gerenciamento de riscos e um prompt de avaliação de riscos, tudo em poucos segundos.

Quadros brancos ClickUp: A IA atende ao rastreamento visual de riscos com este modelo de avaliação de riscos

O gerenciamento de riscos não se trata apenas de números - trata-se de entender a exposição ao risco de uma forma que faça sentido.

Os quadros brancos ClickUp transformam seus esforços de gerenciamento de riscos em um espaço interativo e alimentado por IA, onde as equipes podem mapear riscos, fazer brainstorming de estratégias de mitigação e colaborar em tempo real.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o brainstorming de estratégias de rastreamento e mitigação de riscos em uma tela aberta colaborativa com o modelo de avaliação de riscos do ClickUp

O modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp, uma tela colaborativa aberta, facilita o monitoramento em tempo real para que você esteja sempre informado sobre as próximas estratégias e o progresso.

Dica profissional: Use notas adesivas e etiquetas com código de cores para visualizar as áreas de alto risco e priorizar os esforços de mitigação de riscos.

ClickUp Tasks: Organizando o gerenciamento de riscos como um profissional

Automatize tarefas e fluxos de trabalho convergentes com o ClickUp Tasks, que oferece mais de 15 visualizações, integração com o ClickUp Docs e muito mais

Pense nas avaliações de risco como um plano de estabilidade - sem um plano sólido, lacunas inesperadas podem levar a problemas. Independentemente de você estar identificando riscos, rastreando problemas ou relatando descobertas, o ClickUp Tasks garante que cada etapa seja simplificada e infalível.

Com 15+ visualizações de tarefas, você pode visualizar as avaliações de riscos do seu jeito - use a Visão de calendário para agendar revisões de riscos, a Visão de linha do tempo para acompanhar o progresso e Listas múltiplas para categorizar os riscos em diferentes equipes.

Exemplo: Em vez de um registro de riscos disperso, crie um "Painel de gerenciamento de riscos " em que todos os possíveis problemas sejam categorizados por gravidade usando Campos personalizados. Atribua níveis de prioridade - de baixo a urgente - para que sua equipe saiba o que precisa de atenção primeiro.

Modelos de registro de riscos: Estruturas de gerenciamento de riscos prontas para uso

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o rastreamento e a identificação de riscos com dados organizados com o modelo de registro de riscos do ClickUp e mantenha tudo em um só lugar

O rastreamento de riscos não deve ser um processo complexo e de várias etapas. O modelo de registro de risco do ClickUp ajuda as equipes a avaliar as categorias de risco e analisar os dados transacionais para identificar possíveis problemas de conformidade. Além disso, você pode rastrear a exposição ao risco com monitoramento em tempo real.

dica profissional: Um registro de riscos bem mantido melhora a tomada de decisões. Use os campos personalizados para manter seus dados organizados e atualizados, a fim de garantir a conformidade regulamentar e a transparência das partes interessadas, sem a confusão de última hora.

Automações do ClickUp: Reduza sua carga de trabalho de gerenciamento de riscos pela metade

Atribua tarefas, acompanhe relatórios de progresso e simplifique as técnicas de gerenciamento de riscos com o ClickUp Automations

Gerenciar avaliações de risco manualmente é uma perda de tempo - então, por que não deixar a IA fazer o trabalho pesado? As Automações do ClickUp simplificam os esforços de gerenciamento de riscos identificando riscos potenciais, atribuindo tarefas de mitigação às equipes certas e acompanhando seu progresso em tempo real.

O ClickUp Automations também envia notificações instantâneas quando um risco aumenta, ajudando na prevenção de fraudes e nos relatórios de incidentes.

📌 Exemplo: Resposta a incidentes de segurança de TI Uma empresa detecta um risco de violação de dados em seu sistema de TI. Em vez de delegar tarefas manualmente, o ClickUp Automations: Cria uma tarefa de "Risco crítico de segurança " e a atribui à equipe de segurança cibernética.

Aciona uma lista de verificação com etapas de mitigação predefinidas (por exemplo, redefinição de credenciais, registros de auditoria).

Envia um alerta para os executivos se a tarefa permanecer incompleta por 24 horas.

ClickUp Dashboards: O centro de inteligência de risco definitivo

Visualize fatores de risco, conformidade e métricas de risco para transformar dados em insights acionáveis com os ClickUp Dashboards

Gerenciar riscos sem um hub de dados centralizado pode fazer com que você perca métricas em suas avaliações de risco.

É por isso que os mais de 50 widgets personalizáveis do ClickUp Dashboards podem ajudá-lo a monitorar fatores de risco, métricas de conformidade e exposição financeira, tudo em um só lugar.

Seja para rastrear trilhas de auditoria, monitorar outras instituições financeiras e mercados financeiros ou identificar ameaças cibernéticas, tudo é visualizado e organizado para um gerenciamento de riscos eficaz.

Melhores recursos do ClickUp

Rastreamento de metas: Defina metas mensuráveis para mitigação de riscos e monitore o progresso ao longo do tempo com o Defina metas mensuráveis para mitigação de riscos e monitore o progresso ao longo do tempo com o ClickUp Goals

Ferramentas de colaboração: Use o Use o ClickUp Docs para documentar riscos, atribuir propriedade e facilitar as discussões da equipe sobre estratégias de gerenciamento de riscos

Monitoramento de tempo: Monitore com precisão o tempo gasto em esforços de mitigação de riscos, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente

Integração com mais de 1.000 ferramentas : Conecte o ClickUp ao software de CRM, às ferramentas de análise de dados, aos sistemas financeiros e a várias outras ferramentas para um gerenciamento de riscos perfeito Conecte o ClickUp ao software de CRM, às ferramentas de análise de dados, aos sistemas financeiros e a várias outras ferramentas para um gerenciamento de riscos perfeito

Fluxos de trabalho personalizáveis: Crie processos personalizados de gerenciamento de riscos configurando tipos de tarefas personalizadas, campos de rastreamento de riscos e fluxos de trabalho de aprovação

Várias visualizações: Organize os dados de risco de forma eficaz com Organize os dados de risco de forma eficaz com mais de 15 visualizações ClickUp , incluindo a visualização de tabela para rastreamento estruturado de riscos, mapas mentais para visualizar dependências de riscos e gráficos de Gantt para monitorar cronogramas de mitigação

Limitações do ClickUp

Os vastos recursos da plataforma podem ser esmagadores para novos usuários

O aplicativo móvel não possui algumas funcionalidades disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do Capterra disse:

Uso o ClickUp desde o início de minha carreira. Seus recursos avançados e a bela interface permitem que nossa equipe maximize a produtividade e a precisão de todas as tarefas. Cada projeto agora parece mais organizado e limpo.

Uso o ClickUp desde o início de minha carreira. Seus recursos avançados e a bela interface permitem que nossa equipe maximize a produtividade e a precisão de todas as tarefas. Cada projeto agora parece mais organizado e limpo.

2. LogicManager (melhor para gerenciamento de riscos corporativos e conformidade regulatória)

Via LogicManager

Quando se trata de gerenciamento de riscos corporativos (ERM), uma abordagem dispersa não é suficiente, especialmente quando a conformidade regulamentar e as avaliações de risco exigem precisão.

O LogicManager reúne tudo em um só lugar e atende a todas as demandas de mitigação de riscos. Ele oferece um hub centralizado de gerenciamento de riscos que ajuda as organizações a identificar riscos potenciais, prever efeitos em cascata e automatizar o rastreamento da conformidade.

Melhores recursos do LogicManager

Consolide dados de risco, informações de conformidade e programas de auditoria para obter uma visão unificada dos riscos organizacionais

Analise as estruturas de avaliação de riscos adaptadas aos regulamentos e padrões específicos do setor

Gere relatórios detalhados, mapas de calor e painéis para visualizar perfis de risco e priorizar ameaças

Acompanhe como as estratégias de mitigação estão funcionando, garantindo que os riscos estejam sendo gerenciados adequadamente

Avalie a maturidade do gerenciamento de riscos de uma organização e identifique as áreas de melhoria

Limitações do LogicManager

Gerenciar vastos conjuntos de dados de risco pode ser difícil, tornando a navegação e a análise desafiadoras

Alguns usuários acham que as ferramentas de relatório não têm profundidade para apresentar insights sobre riscos a diversas partes interessadas

As organizações precisam atualizar e ajustar frequentemente suas avaliações de risco

Preços do LogicManager

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LogicManager

G2: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LogicManager?

De acordo com este usuário do G2:

A plataforma é muito fácil de entender em um nível elevado e os usuários/administradores precisam de muito pouco treinamento para começar a utilizá-la. Sou o administrador principal do sistema e houve várias iterações de como implementamos nossos controles no LogicManager.

A plataforma é muito fácil de entender em um nível elevado e os usuários/administradores precisam de muito pouco treinamento para começar a utilizá-la. Sou o administrador principal do sistema e houve várias iterações de como implementamos nossos controles no LogicManager.

3. RiskWatch (melhor para gerenciamento de riscos com foco em segurança e monitoramento de conformidade)

Via RiskWatch

O Riskwatch é uma solução de gerenciamento de riscos que prioriza as avaliações de riscos, o rastreamento da conformidade e a análise de segurança.

Em vez de se afogar em planilhas, o RiskWatch ajuda as organizações a identificar riscos potenciais, analisar ameaças e monitorar a conformidade - tudo a partir de um painel fácil de usar.

Melhores recursos do RiskWatch

Acesse ferramentas para identificar possíveis riscos, avaliar a gravidade e determinar a probabilidade

Ajude a classificar os riscos por nível de impacto e crie estratégias de mitigação direcionadas

Permita respostas rápidas a incidentes de segurança, violações de conformidade e interrupções operacionais

Forneça insights em tempo real sobre exposição a riscos, ameaças à segurança e conformidade regulamentar

Permita que os usuários gerem relatórios personalizados e compartilhem as principais descobertas com as partes interessadas

Use a análise de dados de terceiros para avaliar o risco com base na localização, nos padrões do setor e em incidentes anteriores

Limitações do RiskWatch

Pode ter dificuldades para detectar riscos emergentes que não foram considerados na análise de risco inicial

Alguns riscos de baixa probabilidade e alto impacto podem passar despercebidos

Extrair dados de fontes financeiras, operacionais e externas pode ser complexo

Preços do RiskWatch

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do RiskWatch

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

4. Previse (melhor para detecção de risco orientada por IA no comércio de energia)

Via Previse

O Previse Coral é um sistema de gerenciamento de risco e comércio de energia (ETRM) alimentado por IA, projetado para ajudar as empresas de energia a identificar riscos potenciais, gerenciar a exposição e responder às flutuações do mercado em tempo real.

Criado especificamente para o comércio europeu de eletricidade, gás natural e certificados, o Previse Coral oferece análise orientada por IA com recursos de relatórios personalizáveis. Isso garante que as empresas fiquem à frente dos riscos imprevisíveis do mercado.

Melhores recursos da Previse

Use o aprendizado de máquina para analisar dados transacionais e detectar atividades fraudulentas ou riscos financeiros

Envie alertas instantâneos sobre possíveis riscos à medida que as transações ocorrem, permitindo uma resposta rápida

Gere relatórios de risco personalizados com base nas necessidades específicas do negócio e nos perfis de risco

Design intuitivo para facilitar a navegação, o monitoramento de riscos e a interpretação de dados

Adapte-se aos crescentes volumes de dados e às crescentes complexidades do mercado

Evite limitações

Grande dependência da integração de dados de mercado para cálculos de risco precisos, o que pode ser limitante em mercados voláteis

Personalização limitada para empresas com necessidades comerciais altamente específicas

Possível curva de aprendizado para usuários que lidam com modelos complexos de risco financeiro

Prever preços

Enterprise: Preços personalizados

Previse classificações e avaliações

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

5. LogicGate (melhor para gerenciamento de governança, risco e conformidade em escala)

Via LogicGate

O LogicGate foi projetado como uma plataforma de governança, risco e conformidade (GRC) que ajuda as organizações a avaliar riscos, automatizar fluxos de trabalho e simplificar a conformidade em um sistema único e personalizável.

Em vez de alternar entre planilhas e perseguir trilhas de auditoria, a LogicGate fornece avaliações de risco automatizadas, coleta de evidências e ferramentas de quantificação de risco para ajudar as empresas a manter a conformidade.

Melhores recursos do LogicGate

Aproveite a governança de IA para gerenciar os processos de governança, risco e conformidade (GRC) em uma única plataforma, garantindo uma visão geral abrangente dos riscos.

Automatize as avaliações de risco, o planejamento de mitigação e os relatórios para reduzir o esforço manual e o erro humano

Personalize as avaliações de risco para alinhar-se às regulamentações do setor e às necessidades comerciais específicas

Priorize os riscos com base na probabilidade de impacto e nas possíveis consequências

Gere relatórios e painéis abrangentes para visualizar tendências de risco e comunicar insights

Limitações do LogicGate

Oferece opções limitadas de filtragem nos relatórios, dificultando a extração de insights específicos por data

Não possui coleta automatizada de evidências de auditoria, exigindo entrada manual para rastreamento de conformidade

Fornece fluxos de trabalho altamente personalizáveis, mas alguns usuários acham a navegação menos intuitiva

Preços do LogicGate

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LogicGate

G2: 4. 6/5 (mais de 160 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LogicGate?

Um usuário do Capterra disse:

A equipe de suporte da LG é um divisor de águas! Eles são a cola que mantém os aplicativos unidos e ajudam você a criar um aplicativo que não apenas atenda às necessidades da sua organização, mas também adote a automação.

A equipe de suporte da LG é um divisor de águas! Eles são a cola que mantém os aplicativos unidos e ajudam você a criar um aplicativo que não apenas atenda às necessidades da sua organização, mas também adote a automação.

6. Resolver (melhor para inteligência de risco e gerenciamento de conformidade em toda a empresa)

Via Resolver

O Resolver foi projetado para organizações que lidam com riscos financeiros, operacionais, de conformidade e de segurança. A solução oferece inteligência de risco e rastreamento de auditoria, que podem fornecer insights acionáveis para avaliações de risco, ajudando as empresas a tomar decisões informadas.

O Resolver também integra dados de risco de várias fontes, garantindo uma visão clara e precisa das ameaças em toda a empresa.

Melhores recursos do Resolver

Vincule riscos potenciais a incidentes reais, garantindo um planejamento de mitigação preciso e atualizações do registro de riscos

Realize avaliações de risco acionáveis com base em dados do mundo real para uma tomada de decisão mais informada

Simplifique o gerenciamento de conformidade organizando e rastreando os requisitos regulamentares

Identifique e acompanhe os riscos por meio de auditorias internas, abordando proativamente os problemas antes que eles aumentem

Consolide e analise os dados de inteligência de risco para revelar o verdadeiro impacto dos riscos nos negócios

Integre dados de várias fontes para fornecer uma visão geral holística dos riscos

Limitações do Resolver

Cria um gerenciamento de riscos em silos se a integração de dados entre departamentos não for gerenciada adequadamente

Produz avaliações de risco incompletas quando se baseia em dados limitados ou imprecisos

Preços do Resolver

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Resolver

G2: 4. 3/5 (mais de 160 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resolver?

De acordo com este usuário do G2:

Sinto que o Resolver é muito fácil de usar para os usuários que estão passando pela experiência da RCSA, o que tem sido um divisor de águas para a segunda linha de defesa da nossa empresa. As pessoas se sentem menos intimidadas e o consideram mais intuitivo.

Sinto que o Resolver é muito fácil de usar para os usuários que estão passando pela experiência da RCSA, o que tem sido um divisor de águas para a segunda linha de defesa da nossa empresa. As pessoas se sentem menos intimidadas e o consideram mais intuitivo.

7. Quantifind (melhor para detecção de crimes financeiros e avaliação de riscos orientados por IA)

Via Quantifind

A Quantifind é uma plataforma de gerenciamento de riscos baseada em IA que analisa redes de entidades complexas para detectar possíveis riscos financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e fraude.

Ao aproveitar o aprendizado de máquina e a análise de dados, a Quantifind ajuda as empresas e os órgãos governamentais a identificar atividades suspeitas, monitorar entidades de alto risco, garantir a eficiência operacional e aprimorar os esforços de conformidade - tudo isso em uma plataforma baseada em nuvem criada para escala.

Quantifind melhores recursos

Analise vastas fontes de dados para identificar possíveis riscos associados a indivíduos e empresas

Detecte conexões ocultas e padrões de risco que os métodos tradicionais podem deixar passar

Faça a triagem de entidades em relação a listas de sanções e gere alertas em tempo real para atividades suspeitas

Acesse ferramentas de mapeamento de relacionamentos e visualização de dados para investigações aprofundadas de riscos

Simplifique os processos de KYC avaliando automaticamente os perfis de risco dos clientes

Adapte-se a grandes volumes de dados e a cenários regulatórios em constante mudança

Limitações do Quantifind

Requer atualizações frequentes do modelo para ficar à frente das táticas de fraude em evolução

Apresenta insights de dados complexos que podem ser desafiadores para usuários não técnicos

Depende muito da automação, o que pode levar à perda de riscos se não houver supervisão humana

Preços Quantifind

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Quantifind

G2: Não há revisões suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

8. Darktrace (melhor para gerenciamento de riscos cibernéticos com IA e detecção autônoma de ameaças)

Via Darktrace

As ameaças cibernéticas não esperam que a sua equipe de segurança entre em ação, nem a Darktrace. Usando IA de autoaprendizagem, a Darktrace monitora a atividade da rede em tempo real, adaptando-se a novos padrões de ataque e identificando possíveis riscos cibernéticos antes que eles aumentem.

Em vez de depender de assinaturas de ameaças predefinidas, o Darktrace cria uma compreensão do comportamento "normal" da rede, sinalizando qualquer coisa suspeita - mesmo que seja um ataque nunca antes visto.

Desde a resposta automatizada a ameaças até o gerenciamento da superfície de ataque, ela oferece uma abordagem proativa para a mitigação de riscos cibernéticos.

Melhores recursos do Darktrace

Analise a atividade normal da rede para detectar comportamentos anômalos que possam indicar ameaças cibernéticas

Detecte incidentes de segurança em tempo real, permitindo que as equipes respondam instantaneamente

Analise os painéis de visualização de ameaças para uma melhor análise de incidentes e priorização de riscos

Automatize a contenção de ameaças para isolar atividades mal-intencionadas com o mínimo de intervenção manual

Correlacione dados de ameaças em diferentes sistemas para descobrir padrões de ataque ocultos

Adapta-se continuamente à evolução dos riscos cibernéticos, aprendendo novos comportamentos de rede para proteção contínua

Limitações do Darktrace

Requer análise manual para determinar a gravidade das ameaças detectadas

Depende da qualidade dos dados, ou seja, logs de rede incompletos ou imprecisos podem afetar a precisão da detecção

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para equipes novas em segurança cibernética orientada por IA

Preços do Darktrace

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Darktrace

G2: 4. 4/5 (mais de 25 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Darktrace?

Isto é o que um usuário do G2 disse:

Ótimo sistema para monitorar a rede, tanto no local quanto na nuvem. Em uma única interface, podemos monitorar e analisar o tráfego de rede em nossos serviços essenciais aos negócios. A interface mostra o tráfego ao vivo e nos permite retroceder eventos para ver quando e como as coisas acontecem.

Ótimo sistema para monitorar a rede, tanto no local quanto na nuvem. Em uma única interface, podemos monitorar e analisar o tráfego de rede em nossos serviços essenciais aos negócios. A interface mostra o tráfego ao vivo e nos permite retroceder eventos para ver quando e como as coisas acontecem.

9. Riskified (melhor para prevenção de fraudes com IA no comércio eletrônico)

Via Riskified

A fraude é uma batalha constante para os varejistas on-line, e recusar bons clientes enquanto bloqueia os ruins é um erro caro. A Riskified usa a avaliação de risco orientada por IA para ajudar a identificar possíveis fraudes, aprovar transações legítimas e minimizar os riscos de estorno.

Em vez de forçar os comerciantes a escolher entre segurança e vendas, os modelos de aprendizado de máquina da Riskified analisam os padrões de transação em tempo real, garantindo que as empresas maximizem a receita e, ao mesmo tempo, mantenham os fraudadores afastados.

Melhores recursos Riskified

Cubra os custos de chargeback, permitindo que as empresas aprovem mais transações sem risco financeiro

Analise dados de transações usando a detecção de fraudes com IA, identificando compras de alto risco com precisão

Forneça painéis detalhados e insights sobre fraudes para rastrear o comportamento do cliente e as tendências de pagamento

Aprovar transações legítimas em tempo real, minimizando atrasos e melhorando a experiência do cliente

Limitações de risco

Depende da qualidade dos dados, o que significa que registros de transações incompletos ou imprecisos podem reduzir a eficácia

Riscos de falsos positivos, potencialmente rejeitando compras válidas quando os filtros de fraude são muito agressivos

Requer integração com o comerciante, tornando a instalação e o desempenho dependentes da configuração adequada do sistema

Preços com risco

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises da Riskified

G2: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Riskified?

De acordo com este usuário do Capterra:

*Vendemos produtos de luxo e podemos ser vítimas fáceis de fraudes. A Riskified nos protege e protege nossos pedidos. O suporte ao cliente deles também é excelente!

*Vendemos produtos de luxo e podemos ser vítimas fáceis de fraudes. A Riskified nos protege e protege nossos pedidos. Seu suporte ao cliente também é excelente!

10. IBM OpenPages with Watson (melhor para gerenciamento de governança, risco e conformidade orientado por IA)

Via IBM OpenPages com Watson

Gerenciar a governança, o risco e a conformidade (GRC) manualmente é uma dor de cabeça, especialmente quando as regulamentações continuam evoluindo. O IBM OpenPages with Watson simplifica o caos ao centralizar a identificação de riscos, a avaliação e o rastreamento da conformidade, tudo com a tecnologia de análise orientada por IA.

Com os recursos de aprendizado de máquina do Watson, as empresas podem monitorar os riscos operacionais, rastrear os controles financeiros e garantir a conformidade regulatória, sem precisar vasculhar planilhas intermináveis.

Melhores recursos do IBM OpenPages with Watson

Automatize o gerenciamento de riscos operacionais, medindo e acompanhando os riscos em tempo real

Simplifique o gerenciamento de políticas e conformidade, garantindo que as empresas atendam às exigências regulatórias em constante evolução

Gerencie a governança de TI, reduzindo os riscos de segurança cibernética e melhorando o rastreamento da conformidade

Reduza os custos financeiros aprimorando o gerenciamento de controles financeiros e minimizando os riscos gerais de custo do projeto

Mantenha a continuidade dos negócios durante eventos disruptivos com avaliações de risco baseadas em IA

Organize e centralize a governança de risco de modelo, melhorando a supervisão dos modelos de negócios

Simplifique o gerenciamento de auditoria, facilitando o rastreamento de riscos e a verificação de conformidade

IBM OpenPages com limitações do Watson

Não é possível eliminar todos os riscos, pois algumas incertezas operacionais são inerentes aos processos de negócios

Requer a entrada do usuário, o que significa que a IA sozinha não pode automatizar totalmente todas as avaliações de risco

Preços do IBM OpenPages com Watson

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do IBM OpenPages with Watson

G2: 4. 2/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM OpenPages with Watson?

De acordo com este usuário do G2:

A flexibilidade do IBM OpenPages é o que eu mais valorizo. Posso personalizar os painéis, visualizações, objetos e relatórios para adaptá-los às necessidades específicas da equipe de BCI. Isso nos ajuda a tomar decisões mais informadas.

A flexibilidade do IBM OpenPages é o que eu mais valorizo. Posso personalizar os painéis, visualizações, objetos e relatórios para adaptá-los às necessidades específicas da equipe de BCI. Isso nos ajuda a tomar decisões mais informadas.

O ClickUp ajuda você a gerenciar riscos como um profissional

Os riscos geralmente têm uma reputação ruim - são apenas desastres esperando para acontecer.

Mas aqui está uma visão diferente: e se os riscos forem, na verdade, oportunidades? Uma chance de fortalecer seus negócios, ficar à frente da concorrência e criar uma estratégia mais resiliente implementando a IA no local de trabalho!

De acordo com a IBM, as empresas com uma equipe de resposta a incidentes (IR) que testa ativamente seu plano economizam, em média, US$ 2,66 milhões em custos de violação em comparação com as que não têm essa equipe.

Em termos comerciais, é um tiro, duas vitórias: custos mais baixos e uma estratégia de gerenciamento de riscos mais inteligente.

Com fluxos de trabalho automatizados, painéis centralizados e insights orientados por IA, o ClickUp ajuda as organizações a identificar riscos antecipadamente, tomar medidas rápidas e evitar interrupções dispendiosas.

O ClickUp não só me permite manter os projetos no caminho certo e detectar riscos antecipadamente, mas também me ajuda como colaborador individual em minhas tarefas diárias.

O ClickUp não só me permite manter os projetos no caminho certo e detectar riscos antecipadamente, mas também me ajuda como colaborador individual em minhas tarefas diárias.

Pronto para assumir o controle dos riscos e transformá-los em oportunidades de crescimento? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!